Gratis Airtable-mallar för projektledning

Om du någonsin har känt dig överväldigad av projektkaos är du definitivt inte ensam. Från att hantera tidsplaner och kommunikation till att hantera oväntade problem finns det mycket att jonglera med.

Lyckligtvis kan projektledningsmallar skapa ordning i kaoset.

Dessa färdiga ramverk gör att du kan komma igång direkt, och med rätt mall kan du täcka allt från projektstart till leverans.

Airtable är ett populärt val tack vare sin mångsidighet och användarvänlighet.

För att hjälpa dig att hitta den som passar bäst har vi sammanställt en lista över de sex bästa Airtable-mallarna. Vi kommer också att undersöka alternativa mallar som kanske passar dina behov bättre.

Vad är Airtable-mallar?

Airtable-mallar är fördefinierade arbetsytor som är utformade för att förenkla projektledning. De organiserar information och strukturerar arbetsflöden med fördefinierade tabeller, fält och vyer.

Dessa mallar lagrar data i kalkylbladsformat och är kraftfulla alternativ till Google Sheets. De är uppgiftsspecifika och hjälper team att effektivt uppfylla unika projektbehov.

Här är de viktigaste syftena som Airtable-mallarna uppfyller för ditt företag:

Slipp besväret med att skapa anpassade spårningsverktyg för varje projekt.

Standardisera arbetsflöden för konsistens mellan team och uppgifter

Öka transparensen genom att kartlägga varje uppgift och datapunkt.

Hantera information med ett funktionsrikt kalkylblad eller en Excel-databas.

Vad kännetecknar en bra Airtable-mall?

En Airtable-mall syftar till att öka projektets effektivitet och produktivitet. Med det i åtanke är här de element som du måste ha i varje mall:

Anpassningsalternativ: Se till att ramverket är lätt att anpassa och skräddarsy för att uppfylla olika projektkrav.

Syftesdriven design: Välj en Airtable-mall med en layout och funktioner som är utformade för ditt användningsområde. Förhindra informationsöverbelastning med rätt fördesignad struktur.

Automatiseringsfunktioner: Utöver den tidsbesparande förkonfigurerade strukturen kan du leta efter mallar med inbyggda automatiserade funktioner som aviseringar eller villkorslogik för att ytterligare minska det manuella arbetet.

Datavisualisering: Välj mallar med relevanta visualiseringsverktyg, såsom rapporter, grafer och instrumentpaneler, för tydliga och tillgängliga insikter från dina data.

6 Airtable-mallar för projektledning

1. Mall för lageruppföljning

via Airtable

Airtables mall för lageruppföljning är en gedigen lösning för att optimera material och tillgångar. Denna mall hjälper till att förenkla produktlagerhanteringen med viktiga lagerdatafält, såsom produkt-ID, plats och pris.

Det gör det också möjligt för dig att kartlägga hela leveranskedjan i tydliga underark.

Mallen visualiserar lager, orderstatus och produktbilder så att du kan agera på kommande brister och göra säljargument, med vetskapen om att produkterna är redo.

Perfekt för: Butikschefer och logistikteam som vill hålla koll på fysiska varor. Det är utmärkt för företag som vill upprätthålla en sund lagerhållning och ett positivt resultat.

2. Hantering av affärsavtal

via Airtable

Om du vill hantera dina kontrakt effektivt väljer du Airtables mall för hantering av affärskontrakt.

Det användarvänliga ramverket har tydliga etiketter, fördefinierade fält och automatiska påminnelser. Dessa funktioner hjälper dig att hålla koll på kommande deadlines och förnyelser i en dynamisk miljö.

Airtable erbjuder denna lösning i Kanban och listvyer för att anpassa uppgifter till ansvariga team. Detta möjliggör snabba åtgärder och smidig hantering av kontraktscykeln.

Perfekt för: Ledningsgrupper som vill driva på leveranser och hålla koll på kontraktsdetaljer. Det är också perfekt för företag som vill bygga starkare relationer med sina leverantörer och kunder.

3. Mall för hantering av varumärkesresurser

via Airtable

Mallen för varumärkeshantering är en lösning som är utformad för att hjälpa till att skapa och underhålla varumärkesresurser. Den har dedikerade underark för lagring av stilguider, logotyper och produktmeddelanden.

Mallen innehåller en sökfunktion för enkel datahämtning. Den sammanför alla dessa element för en mer enhetlig konsistens och tonalitet.

Detta är en utmärkt Airtable-mall för alla som vill förbättra sitt varumärkesimage på ett effektivt sätt.

Perfekt för: Företag som regelbundet genomför varumärkeskampanjer och produktuppdateringar. Det är också perfekt för projekt med mycket samarbete mellan olika avdelningar eller partners och där snabb åtkomst till varumärkesresurser behövs.

4. Enkel mall för att spåra sökande

via Airtable

Vill du finjustera spårningen av sökande? Den enkla mallen för spårning av sökande är ett utmärkt val. Den hjälper dig att organisera sökande, etapper och detaljer i en tydlig och lättillgänglig layout.

Mallen fungerar som ett verktyg för projektplanering, med ett avsnitt för att lagra information om kandidater och intervjuer. Lösningen har anpassade fält som "Beslut krävs" som uppmanar till handling och en möjlighet att bifoga kandidaters CV.

Den enkla mallen för sökandespårning kategoriserar ansökningar, intervjuer och uppföljningar för förstklassig rekrytering.

Perfekt för: Företag och HR-team som vill förbättra hanteringen av sina kandidatintervjuer och samarbeta med rekryteringschefer.

5. Mall för spårning av marknadsföringskampanjer

via Airtable

Airtables mall för spårning av marknadsföringskampanjer är en utmärkt helhetslösning för spårning av alla dina marknadsföringskampanjer. Den har en tidslinjevy för att spåra framsteg och tydliga etiketter för att identifiera hur en uppgift ska utföras.

Mallen är enkel att anpassa och använder tredjepartsintegrationer från plattformar som Google Ads, SEO-verktyg och CRM-system. Med Airtable kan du samarbeta smidigt och förbättra samordningen för att skapa den bästa kampanjen.

Du kan också kartlägga kampanjens mål, status, avsedd plattform och kreativa resurser. I grund och botten är det allt du behöver för att öka antalet leads, kännedomen och ditt rykte.

Perfekt för: Marknadsföringsteam och individer som vill visualisera kampanjens genomslagskraft och produktens prestanda i alla kommunikationskanaler.

Begränsningar vid användning av Airtable

Airtable är en bra start för projektledning, men det finns några nackdelar. Här är fyra begränsningar med Airtable som du måste tänka på när du väljer mall:

Dyra prismodeller: Betalda abonnemang är kostsamma, särskilt för stora team. Kostnaderna stiger med antalet team och projekt. Det finns många Betalda abonnemang är kostsamma, särskilt för stora team. Kostnaderna stiger med antalet team och projekt. Det finns många gratis databasprogram som erbjuder kraftfulla funktioner utan betald uppgradering.

Begränsningar för datainmatning: Arbetsytor har begränsningar för antalet poster, vilket hindrar hantering av stora datamängder. Även Enterprise-nivåplaner har en gräns på 500 000 poster.

Grundläggande delbarhet: Behörighetsinställningarna är grundläggande i Airtable-mallarna och begränsade till tabell- eller basnivå. Utan specifika fält eller poster har teamen inte någon djupgående kontroll över dataredigeringen.

Silo-arbetsytor: Arbetsytorna är isolerade, vilket förhindrar länkning eller delning av baser mellan olika arbetsytor. Detta är olämpligt för tvärfunktionell eller omfattande projekt- och datahantering.

💡 Proffstips: Airtable används ofta för databashantering, så här är en lista över kunddatabasprogramvara som hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut.

Alternativ till Airtable-mallar

Airtable-mallar är kända för sin visuella attraktionskraft och detaljerade användningsfall. Deras begränsningar visar dock att de inte är de bästa projektledningsverktygen när det gäller anpassning och funktionsuppsättningar.

För projektledning är ClickUp definitivt ett bättre alternativ, eftersom plattformen utmärker sig inom samarbete och uppgiftshantering. Här är en jämförelse.

Funktion Airtable ClickUp Kärnfunktioner ➖Databasdriven projektledning ✅ 🏆Projektledning som går utöver bara databaser Användargränssnitt ✅Intuitivt, enkelt och kalkylbladsliknande gränssnitt ✅Intuitivt, funktionsrikt och lättnavigerat gränssnitt Inlärningskurva ✅ 🏆Kortfattad på grund av sina grundläggande funktioner. Lätt att lära sig, men inga dedikerade resurser. ✅Något längre på grund av dess omfattande funktioner. Levereras med läromaterial och vägledning. Anpassning ➖Stannar vid flexibla vyer, fält och tabeller ✅ 🏆Omfattande anpassningsmöjligheter från datafält till automatisering och arbetsflöde Uppgiftshantering ✅Grundläggande uppgiftshantering som att tilldela uppgifter och ange förfallodatum ✅ 🏆Effektiv uppgiftshantering, inklusive deluppgifter, beroenden, Gantt-diagram och arbetsbelastningshantering Samarbete ✅Samarbete i realtid på poster och fält ✅ 🏆Samarbete i realtid omfattar data, visualiseringar, chatt i appen, kommentarer och till och med tilldelade kommentarer. Automatisering ✅Omfattar aviseringar, påminnelser och grundläggande arbetsflöden ✅ 🏆Kraftfull automatisering täcker komplexa arbetsflöden, villkorad logik och inbyggda integrationer med över 1000 appar. Datavisualisering ✅Grundläggande diagram och instrumentpaneler för visualisering av data ✅ 🏆Många olika visualiseringsalternativ, inklusive anpassade instrumentpaneler, diagram och rapporteringsfunktioner Priser ✅Gratisabonnemang finns tillgängliga med begränsade funktioner. Betalabonnemang tenderar att vara ganska dyra. ✅ 🏆Gratis plan tillgänglig med fler funktioner och prisvärda betalda alternativ

Låt oss nu utforska några ClickUp-mallar som är perfekta för professionella och personliga projekt.

1. ClickUp-mall för försäljnings-CRM

Ladda ner den här mallen Hantera leads och öka kundnöjdheten med ClickUp Sales CRM-mallen.

ClickUp Sales CRM-mallen förbättrar kundnöjdheten och leadhanteringen. Spåra försäljningen med 20 statusar, till exempel ”Okvalificerad”, för att klargöra typen av lead och vilka insatser som krävs.

Anpassade vyer hjälper ditt CRM- och säljteam att hålla ordning och fokusera. Funktioner som sammanfattningsvyn ger en översikt över hela säljprocessen och resultaten.

Mallen integreras med flera verktyg för försäljningsprojektledning för att täcka hela din försäljningspipeline. Den förenklar skapandet och delegeringen av uppgifter och underlättar aktiviteter som uppföljning av feedback och projektgranskningar.

Perfekt för: Säljteam och företag som vill förbättra sin leadhantering, öka kundnöjdheten och effektivisera sin säljprocess med en välorganiserad CRM-lösning.

Läs mer: Kolla in de bästa CRM-mallarna om du letar efter alternativ som är avsedda att förbättra prestandan hos din CRM-funktion.

2. ClickUp-mall för konkurrentbevakning

Ladda ner den här mallen Spåra dina konkurrenter och hitta idéer för konkurrensfördelar med ClickUp-mallen för konkurrentbevakning.

Om du behöver övervaka konkurrensen på marknaden är ClickUp Competitor Tracking Template något för dig. Hitta etablerade aktörer och nya startups med den fördesignade granskningen av lanseringsdatum.

Du får datafält för att snabbt registrera produktkategorier, priser, betyg och viktiga funktioner.

Genom att kartlägga produktsidor och slogans kan du spåra konkurrenternas marknadsföringsteman. Denna mall är ett måste för ditt företag om du vill behålla eller skapa en konkurrensfördel.

Perfekt för: Marknadsföringsteam och företag som vill övervaka konkurrensen på marknaden, analysera konkurrenternas strategier och behålla sin konkurrenskraft genom organiserad uppföljning.

3. ClickUp-produktfunktioner – mall för matris

Ladda ner den här mallen Kartlägg och jämför dina produktfunktioner för att driva produktstrategin med ClickUp-mallen för produktfunktionsmatris.

Oavsett om du granskar produktstrategin eller jämför dina alternativ är ClickUp Product Features Matrix Template den lösning du behöver.

Den kartlägger alla detaljer med tydliga, färgkodade etiketter, vilket garanterar fantastiska visualiseringar av produktens roadmap. Inbyggda verktyg för uppgiftshantering säkerställer snabba funktionsreleaser, medan anpassade vyer identifierar högvärdiga funktioner.

Med samarbetsredigering och kapacitetsplanering samordnar denna mall teamets insatser och optimerar resurserna. ClickUp erbjuder avancerad automatisering, beroenden och skärminspelningsfunktioner för att förbättra spårningen av produktfunktioner.

Detta ramverk är ett utmärkt val för evenemangsplanering, särskilt för produktlanseringar eller funktionsreleaser.

Perfekt för: Produktteam och projektledare som vill visualisera produktfunktioner på ett effektivt sätt, effektivisera lanseringen av funktioner och förbättra samarbetet under diskussioner om produktstrategi.

4. ClickUp-mall för medarbetarregister

Ladda ner den här mallen Registrera och spåra alla anställdas uppgifter för att hantera resurser och kapacitet med ClickUp-mallen för anställdas register.

ClickUp Employee Directory Template är en HR-pärla som skapats för att organisera personalhanteringen. Dess enkla och slående layout ger en tydlig överblick över din personalstyrka.

Ramverket har olika statusar för varje individs exakta information, såsom deras plats, bonusar, födelsedagar och till och med deras nuvarande anställningsstatus.

Mallen är idealisk för både små och stora organisationer och integreras väl med HR- och CRM-lösningar. Funktioner som arbetsbelastning och tavelvy förhindrar personalbrist och hjälper till att planera för frånvaro.

Förutom att vara en katalogmall är det en utmärkt mall för introduktion av nya medarbetare. När den implementeras tidigt ger den nya medarbetare en tydlig och strukturerad upplevelse.

Perfekt för: HR-team och organisationer av alla storlekar som vill effektivisera personalhanteringen, förbättra introduktionsprocesserna och upprätthålla en välorganiserad personalförteckning.

5. ClickUp-mall för veckovis försäljningsrapport

Ladda ner den här mallen Driv försäljningsmålen och kommunicera regelbundet framstegen med ClickUps mall för veckovisa försäljningsrapporter.

Vill du imponera på ledningen och spara tid på rutinrapporter? Välj ClickUps mall för veckorapport.

Ramverkets flera vyer gör att du effektivt kan presentera data för olika intressenter. Spåra viktiga mätvärden som kallanrop, sålda produkter och målavvikelser för att omedelbart mäta din veckovisa påverkan.

Behöver du ledningsstöd eller vill du visa upp dina prestationer? Denna mall är perfekt för båda delarna och är lätt att förstå. Den kartlägger produktprestanda, spårar din tid och analyserar interaktioner.

Detta är en perfekt lösning för att visualisera kundbeteende, effektivitet och förbättringsområden.

Perfekt för: Säljare och säljteam som vill rapportera veckostatistik på ett effektivt sätt, visa upp resultat och få stöd från ledningen med tydliga och effektfulla datapresentationer.

6. ClickUp-mall för projektledningskalkylblad

Ladda ner den här mallen Visualisera framsteg och flaskhalsar i ett intuitivt gränssnitt med ClickUps mall för projektledningskalkylblad.

ClickUp Project Management Spreadsheet Template är den perfekta uppgraderingen från Airtable. Med ett kalkylbladsgränssnitt garanterar detta ramverk flexibilitet och funktioner i ett välbekant format.

Kalkylbladsmallen delar upp dina projekt i faser och visualiserar framstegen med tydlig färgkodning. ClickUp erbjuder anpassade vyer som "Deliverables", "Issues" och "Project Gantt" för att förstå flaskhalsar, tidslinjer och mål.

Mallen har en startguide och hjälper till att kartlägga interna processer, såsom godkännandearbetsflöden. Behöver du en unik vy för ditt företag? Du kan omedelbart anpassa din egen.

Perfekt för: Projektledare och team som söker ett flexibelt, användarvänligt verktyg för att visualisera projektfaser, följa framsteg och anpassa arbetsflöden på ett smidigt sätt.

7. ClickUp-mall för försäljningsuppföljning

Ladda ner den här mallen Spåra och uppnå dina mål, konverteringar och leads med ClickUp Sales Tracker-mallen.

ClickUp Sales Tracker-mallen är idealisk för att hålla koll på dina försäljningskonverteringar.

Det användbara ramverket innehåller olika fördesignade anpassade statusar för att visualisera uppgiftsförloppet. ”Mål uppnått” och ”Pågående” är bra exempel som hjälper säljteam att bedöma nästa steg.

Anpassade fält som fraktkostnader och vinstmål hjälper ditt team att fokusera på affärsmålen. Dessutom gör den levande layouten det enkelt att identifiera insikter.

Unika visualiseringar, inklusive en vy för ”Försäljningsvolym per månad”, hjälper dig att följa försäljningstrender. Mallen möjliggör snabba anpassningar för att följa mätvärden som konverteringsfrekvenser och visualisera kundernas livstidsvärde.

Perfekt för: Säljteam och företag som vill spåra försäljningskonverteringar, utvärdera framsteg och visualisera viktiga mätvärden för bättre beslutsfattande.

8. ClickUp-mall för tidsplanering

Ladda ner den här mallen Hantera uppgifter och nå dina mål snabbt med ClickUp-mallen för tidshantering.

ClickUp Time Management Schedule Template är den ultimata lösningen för produktivitet och effektivitet. Med ett enkelt datafält för "aktivitetstyp" kan du segmentera personliga och professionella mål.

Mallen innehåller en aktivitetsloggvy för att dela upp uppgifter baserat på dagen. Arbetsbelastningsvyn säkerställer att du inte överbelastar dig själv eller dina teammedlemmar när du tilldelar uppgifter.

Tydliga start- och slutdatum hjälper dig att visualisera framstegen och beräkna den tid som krävs. Funktioner som kommentarknappen, prioritetsnivå och uppskattad arbetsinsats gör att du kan utföra uppgifter blixtsnabbt.

Perfekt för: Professionella och team som vill öka produktiviteten, hantera uppgifter effektivt och upprätthålla en balanserad arbetsbelastning samtidigt som de spårar tiden effektivt.

9. ClickUp-mall för personlig vanespårare

Ladda ner den här mallen Skapa, spåra och upprätthåll dina personliga och professionella vanor med ClickUps mall för personlig vanespårning.

ClickUp Personal Habit Tracker Template är precis vad du behöver för att skapa nya vanor med övertygelse och konsekvens. En vana bildas ju på 21 dagar, men utan vägledning är det lätt att tappa motivationen.

Uppnå dina personliga och professionella mål med dess applikationer, såsom att förbättra din livsstil, bygga upp kompetens eller till och med komma till rätta med din uppskjutningsbeteende.

Denna uppgiftsmall kan integreras i alla befintliga projekt med ett enda klick. Den innehåller deluppgifter för att kartlägga datum och kryssrutor för att markera framsteg.

Visualisera dina framsteg i huvuduppgiften och deluppgifterna med en engagerande förloppsindikator. Detta ClickUp-ramverk är perfekt om du vill att vanespårning ska vara motiverande men ändå intuitivt.

Perfekt för: Personer som vill utveckla och upprätthålla nya vanor på ett effektivt sätt samtidigt som de följer sina framsteg på ett motiverande och intuitivt sätt.

10. ClickUp-mall för personlig budgetplan

Ladda ner den här mallen Hantera dina utgifter effektivt och öka dina besparingar med ClickUps mall för personlig budgetplanering.

Vill du hantera dina pengar bättre? ClickUp Personal Budget Plan Template är det perfekta verktyget för att dämpa finansiell oro. Dess åtta datafält håller insikterna överskådliga, och kategorifältet gör det enkelt att se inkomster och utgifter.

Vill du ha en handlingsplan? Den inbyggda AI-funktionen, ClickUp Brain, hjälper dig att skapa flera. På så sätt kan du testa alla dina experiment och idéer för att optimera din budget på ett kreativt sätt.

Mallen har en sammanfattningsvy för en tydlig översikt över den finansiella hälsan och jämför till och med planen med det faktiska resultatet och avvikelser i realtid.

ClickUp hjälper dig att planera dina personliga och professionella projektfinanser på det sätt du vill.

Perfekt för: Privatpersoner och yrkesverksamma som söker ett organiserat sätt att hantera sina personliga finanser, minska sin ekonomiska oro och optimera sina budgetstrategier.

Skapa kraftfulla databaser för att organisera ditt arbete

Om du vill uppgradera från Airtables gränssnitt har ClickUp också ett dedikerat kalkylbladsverktyg.

Skapa tabeller, länka uppgifter och visualisera insikter direkt med ClickUp Table View

ClickUp Table View är ett verktyg för flexibilitet och integration i ett välbekant gränssnitt. Tänk på det som ditt favoritverktyg för kalkylblad, men med extra kraftfulla projektledningsfunktioner.

Det håller informationen strukturerad och tillgänglig med omedelbar filtrering, gruppering och kolumnhantering. Verktyget låter dig också dela offentliga länkar, ge åtkomst till live-redigering och exportera data genom säker datakryptering.

På så sätt begränsas inte samarbetet och presentationen till interna projektintressenter.

ClickUp slutar inte där. Table View har också tillgång till över 30 verktyg och över 1000 integrationer, vilket gör hanteringen av flera projekt och stora uppsättningar smidig.

Uppnå excellens inom projektledning med ClickUp

Projektledning är en mjuk kompetens och en datadriven vetenskap, och rätt verktyg är avgörande för projektets framgång. Färdiga mallar sparar tid, minskar manuellt arbete, ger omedelbara insikter och underlättar bättre handlingsplaner.

Airtable-mallarna är en bra utgångspunkt, men de har också nackdelar, bland annat begränsade anpassningsmöjligheter, datahantering och extremt restriktiva delningsfunktioner.

Så varför nöja sig med mindre när ClickUp erbjuder exceptionell projektledning? Som visas i varje mall i denna guide är plattformen ett anpassningsbart, omfattande och funktionsrikt verktyg som erbjuder mer än bara uppgiftshantering och visualisering.

Den innehåller också insiktsfulla analyser och avancerad automatisering – allt du behöver för att lyckas med projektledning. Registrera dig hos ClickUp idag!