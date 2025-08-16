Gratis mallar för videoskript för marknadsföring, YouTube och utbildning

Vissa dagar kommer idéerna i en strid ström: en stark inledningsfras, en slagkraftig uppmaning till handling, allt.

Andra dagar? Bara du, en blinkande markör och en disposition som vägrar att ta form.

Om du någonsin har befunnit dig i den där konstiga mellanpositionen, där du vet vad du vill säga men inte riktigt hur du ska säga det, så är du inte ensam!

Det är där en bra manusmall gör hela skillnaden. Den ger stöd så att ditt budskap framstår tydligt, scen för scen.

I den här bloggen diskuterar vi de bästa gratis mallarna för videoskript.

Vad är mallar för videoskript?

Mallar för videomanus ger dina idéer en tydlig struktur och hjälper dig att hålla dig till budskapet under inspelningen. Med ett gediget videomanus behöver du inte förlita dig på minnet eller improvisera under tiden.

Dessa mallar visar var du ska placera ditt budskap, när du ska introducera dina bilder och hur du avslutar på ett sätt som fastnar. Varje avsnitt har ett syfte och din presentation förblir tydlig från början till slut.

Oavsett om du skapar marknadsföringsvideor, planerar framtida videor för en kampanj eller bara försöker ordna dina tankar, gör en manusmall processen mycket snabbare och mer tillförlitlig.

De bästa mallarna för videomanus i korthet

Vad kännetecknar en bra mall för videoskript?

Här är vad du ska tänka på när du väljer en mall för videoskript:

Tydlig struktur: Mallen ska hjälpa dig att dela upp ditt videoinnehåll i hanterbara delar så att ditt budskap framgår på ett naturligt sätt och inte innehåller onödiga ord.

Medvetenhet om målgruppen: En bra mall för videoskript tar hänsyn till din målgrupp, hjälper dig att tala deras språk och fokusera på det som är viktigt för dem.

Flexibelt format: Din mall ska fungera för olika typer av videoinnehåll, från Din mall ska fungera för olika typer av videoinnehåll, från förklarande videor till företagsvideor, utan att begränsa dig.

Visuell planering: Den bästa mallen lämnar utrymme för visuella element, grafik på skärmen, ledtrådar och övergångar, vilket gör produktionen smidigare och mer avsiktlig.

Avsnitt med uppmaningar: En bra mall innehåller uppmaningar, steg-för-steg-guider och tips för att skriva videoskript som uppmuntrar dig att tänka djupare på vad du säger och hur du säger det.

Smarta extrafunktioner: De bästa mallarna har inbyggda verktyg som De bästa mallarna har inbyggda verktyg som generering av dispositioner , utrymme för SEO-anteckningar eller idéer för återanvändning och till och med kopplingar till innehållskalendrar . Dessa funktioner sparar tid och hjälper dig att anpassa resultatet av din video till en större strategi.

De bästa mallarna för videomanus

Är du redo att ta ditt innehållsskapande till nästa nivå?

ClickUp, appen som har allt för arbetet, har mallarna som gör det enkelt för dig! Här är de bästa gratis mallarna för videoskript som du kan använda:

1. ClickUp Podcast Script Template

Hämta gratis mall Spela in dina poddar utan avbrott med ClickUp Script Template.

Om du någonsin har tryckt på inspelningsknappen och plötsligt blivit helt blank, är det här något för dig. ClickUps mall för podcastmanus ger dina poddavsnitt ett pålitligt sätt att säkerställa att du inte fastnar mitt i en mening eller glömmer den viktiga sponsormarkeringen.

Från intro till outro är varje avsnitt tydligt utformat, med smarta uppmaningar som uppmuntrar dig att börja skriva.

Eftersom det finns i ClickUp Docs finns allt på samma ställe som ditt team redan arbetar. Det gör det enkelt att redigera, kommentera eller uppdatera innan nya medarbetare ansluter sig.

Du kan tilldela uppgifter, tagga din medvärd, lämna kommentarer och till och med länka detta dokument till ditt produktionsflöde eller din kalender, så att planering och manusskrivande sker på samma plats. Det är överskådligt, flexibelt och hindrar inte din kreativitet.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Samla episodinformation, sponsornoteringar och gästpresentationer i ett dokument.

Formatera segment med tabeller som är lätta att duplicera och anpassa.

Samarbeta om innehållet med medvärdar, redaktörer och gäster med hjälp av kommentar- och delningsfunktionen.

🔑 Perfekt för: Nybörjare och erfarna poddare som vill strukturera sina poddar väl utan att glömma några viktiga element.

2. ClickUp Blank Podcast Outline Template

Hämta gratis mall Planera dina poddar från början till slut med ClickUps tomma mall för poddöversikt.

Den tomma podcast-mall från ClickUp samlar allt på ett organiserat ställe. Den låter dig spåra gäster, spela in datum och publicera datum med hjälp av praktiska anpassade fält och deluppgifter.

Det går snabbt att bifoga ditt slutgiltiga manus, och uppdateringar av framstegen sker automatiskt när du bockar av stegen. Denna uppsättning hjälper dig att hålla din podcastproduktion smidig och organiserad, vilket sparar tid och underlättar teamarbetet.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Tilldela deluppgifter som brainstorming, gästplanering och marknadsföring till teammedlemmar med prioritet och deadlines.

Bifoga länken till ditt manus direkt i uppgiften.

Se framstegen uppdateras automatiskt när uppgifterna slutförs.

🔑 Perfekt för: Podcastteam som letar efter ett enkelt, repeterbart sätt att hantera varje avsnitt.

Använd anpassade AI-fält i ClickUp för att fånga upp de viktigaste detaljerna!

3. ClickUp-mall för innehållsskrivning

Hämta gratis mall Organisera allt ditt innehåll på ett ställe med ClickUps mall för innehållsskrivning.

Planeringen av ett bra videomanus börjar med en gedigen disposition, och denna mall för innehållsskrivning från ClickUp innehåller allt du behöver för att skapa ditt budskap med självförtroende.

Från att sätta upp tydliga mål och förstå din publik till att planera dina deadlines och lista alla medieresurser – det håller hela din innehållsprocess organiserad.

Det bästa av allt? ClickUp Brain är också byggt för att hoppa in här. Det är din AI-drivna skrivassistent som erbjuder smarta förslag, innehållsöversikter och förbättringar – allt tillgängligt i dina ClickUp Docs.

Använd flera LLM:er i ClickUp Brain för att förbättra din skrivupplevelse.

Brain hjälper dig att snabba upp brainstorming, finslipa och skapa dina manus. Det automatiserar också uppdateringar och sammanfattningar och skriver i din önskade ton, så att du kan ägna mer tid åt att skapa.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Använd ett enda dokument med inbäddade sidor för att planera och spåra olika typer av innehåll.

Lär känna din publik och skräddarsy ditt innehåll efter dem.

Följ strukturerade format för innehållsskrivning , inklusive blogginlägg, pressmeddelanden, fallstudier och mer.

🔑 Perfekt för: Författare och marknadsföringsteam som vill ha ett komplett, stegvist ramverk som stöder kreativitet och håller projekten på rätt spår.

🔍 Visste du att? De tidigaste filmerna, som ofta bara var en minut långa, behövde inga manus alls. Istället förlitade sig filmskaparna på ”scenarier” – korta översikter. Termen ”filmmanus” blev först vanlig på 1940-talet.

4. ClickUp YouTube Content Planner-mall

Hämta gratis mall Hantera din YouTube-kanal smidigt med ClickUps mall för YouTube-innehållsplanering.

ClickUps mall för YouTube-innehållsplanering samlar hela din videoplaneringsprocess, från planering och manusskrivning till redigering och publicering, i ett visuellt och lättanvänt utrymme. Den är uppbyggd med färdiga arbetsmoment som manusskrivning, inspelning och redigering, så att du kan följa framstegen utan att behöva börja om från början varje gång.

Varje uppgift har utrymme för kreativa briefs, nyckelord, deadlines och till och med bifogade manus, vilket gör det enklare att samla allt på ett ställe.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra hela din videoproduktion från idé till publicering.

Flytta uppgifter genom manusskrivning, inspelning, redigering och mycket mer i produktionsvyn.

Samarbeta med ditt team för att brainstorma videoteman och innehåll på en whiteboard.

🔑 Perfekt för: YouTube-skapare och team som vill effektivisera sin kreativa process och se till att alla videor håller rätt kurs.

5. ClickUp ChatGPT-prompter för skrivmallar

Hämta gratis mall Skriv snabbare och mer inspirerat med ClickUps ChatGPT-prompter för skrivmallar.

Letar du efter den perfekta gnistan som får orden att flöda? ChatGPT Prompts for Writing Template från ClickUp innehåller över 200 kreativa, originella och tankeväckande skrivuppslag som kan ge din skrivrutin en ny dimension.

Oavsett om du skriver dagbok, skissar på en disposition, brainstormar videidéer som tittarna tycker är engagerande eller värmer upp, är dessa uppmaningar lätta att anpassa efter dina egna behov. Layouten är flexibel, med gott om utrymme att experimentera, skriva om och skapa något originellt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Bläddra bland över 200 mångsidiga skrivuppslag i ett organiserat dokument.

Justera och remixa uppmaningarna så att de passar din personliga skrivstil.

Strukturera dina tankar, brainstorma nya ämnen och skapa fängslande innehåll med hjälp av användbara tips.

🔑 Perfekt för: Författare, vloggare, studenter eller alla som vill bryta kreativa blockeringar.

📮 ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga funktioner – för att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Om en användare dock måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de associerade växlingskostnaderna och kostnaderna för att byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i din arbetsyta, vet vad du arbetar med, förstår enkla textkommandon och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubblad produktivitet med ClickUp!

6. ClickUp-mall för videoproduktion

Hämta gratis mall Hantera förproduktion, produktion och efterproduktion av videor med ClickUps mall för videoproduktion.

Denna mall för videoproduktion från ClickUp ger ditt team ett strukturerat sätt att hantera varje steg i produktionen utan den vanliga stressen.

Med en projektlista som ger en översikt över allt, en tavla för att följa framstegen och en kalender för att hålla schemat kan du hantera din videoproduktion på ett smidigt sätt.

Vad mer? Det fungerar perfekt med ClickUp for Marketing för att säkerställa att dina videoprojekt inte flyter omkring på egen hand. Du kan koppla videoproduktionen till kampanjplaneringen, hantera godkännanden av innehåll, spåra designresurser och samarbeta kring briefs utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

Det gör det enkelt att synkronisera produktionen med marknadsföringsteamen, hålla budskapet konsekvent och mäta vilken roll varje video spelar i helheten.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Lagra manus, platsinformation och kontaktuppgifter till partners på ett och samma ställe.

Organisera inspelningsplatser, personalbehov, videomanus och byråkontakter.

Visa och justera premiärdatum enkelt med hjälp av kalendern.

🔑 Perfekt för: Team som producerar marknadsföringsvideor, internt innehåll eller kunduppdrag och behöver ett pålitligt sätt att hantera videoproduktionen.

7. ClickUp YouTube-videoproduktionsmall

Hämta gratis mall Säkerställ enhetlighet i dina videor med ClickUps mall för YouTube-videoproduktion.

Att producera en bra YouTube-video kräver planering, samordning och uppföljning i varje steg. YouTube-videoproduktionsmallen från ClickUp beskriver en komplett produktionsprocess så att ditt team vet exakt vad som ska göras, vem som gör det och vad som behövs för att publicera en färdig video.

Från manus till distribution är varje steg uppdelat i deluppgifter med inbyggda checklistor som gör det lättare att hålla fokus och arbeta effektivt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Tilldela nyckelroller som manusförfattare och redaktör med hjälp av inbyggda fält.

Håll alla informerade med anteckningsavsnittet för ledare och intern feedback.

Använd särskilda fält för videoredigerare, releasedatum, taggar och till och med dina miniatyr- och bannerdesigner.

🔑 Perfekt för: Skapare, marknadsförare eller team som hanterar YouTube-kanaler.

8. ClickUp Storyboard-mall

Hämta gratis mall Visualisera din berättelse med ClickUps storyboardmall.

Om du tänker bättre i bilder än i text, ger ClickUps storyboardmall dig ett tydligt, färgkodat visuellt utrymme där du kan lägga upp hela din berättelse.

Den innehåller sex scener, från exposition till upplösning, med särskilda rutor för handling, dialog och ljud/effekter i varje scen. Det är en storyboardmall som efterliknar hur kreativa team tänker: scen för scen, lager för lager.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Anpassa, dra och expandera varje avsnitt efter dina behov.

Använd särskilda rutor för att spåra handling, dialog och ljud/ljudeffekter.

Se hela din berättelse utlagd i en tydlig horisontell sekvens.

🔑 Perfekt för: Författare och kreativa team som vill ha ett samarbetsutrymme för att skissa idéer och strukturera scener.

🧠 Kul fakta: På 1910-talet förvandlade Thomas Ince, som kallades ”filmstudioernas fader”, filmskapandet till ett löpande bandsystem genom att göra manuset till en detaljerad plan för produktionen. Denna effektivitetsförändring bidrog till att manuset utvecklades från en översikt till ett centralt kreativt dokument.

9. ClickUp-mall för innehållskalender

Hämta gratis mall Håll deadlines för innehåll med ClickUps mall för innehållskalender.

Att hålla reda på vad som publiceras, vad som fortfarande är i utkaststadiet och vem som arbetar med vad behöver inte vara överväldigande. Innehållskalendermallen från ClickUp ger dig en central, visuell hubb för att planera, schemalägga och hantera allt innehåll som ditt team publicerar.

De är utformade för att fungera i olika format, inklusive blogginlägg, videor och nyhetsbrev, och ger dig full insyn i hela processen. Varje innehållsuppgift innehåller fält för förfallodatum, kanaler, länkar till tillgångar, ansvariga och uppföljning av framsteg, så att du inte missar något.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Planera och schemalägg innehåll per vecka, månad eller kampanj med denna mall för innehållskalender.

Tilldela uppgifter, sätt deadlines och följ framstegen på ett och samma ställe.

Ladda upp kreativa tillgångar och länka stöddokument direkt till uppgifter.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam, sociala medier-ansvariga och innehållsansvariga som behöver samordna innehåll mellan olika plattformar.

10. ClickUp Creative Project Plan Template

Hämta gratis mall Planera projekt och övervaka framstegen med ClickUps mall för kreativa projektplaner.

Att ta itu med ett kreativt projekt blir mycket enklare med denna mall för kreativa projekt från ClickUp. Den hjälper dig att hålla ditt team uppdaterat och se till att dina projekt flyter på smidigt med tydliga mål och deadlines i sikte.

Du hittar olika vyer som passar din stil, från listor som visar alla uppgifter till tavlor som ger en snabb översikt över framsteg och tidslinjer som håller koll på din kalender.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra uppgiftsförloppet med anpassade statusar som Slutfört, För godkännande, Pågår och Under granskning.

Planera dina uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar med Creative Project View.

Säkerställ att dina projekt slutförs i tid och inom budget med en tydlig färdplan.

🔑 Perfekt för: Kreativa team och projektledare som vill ha smidiga arbetsflöden och tydlig projektplanering.

11. Mall för skrivriktlinjer för ClickUp

Hämta gratis mall Håll ditt innehåll konsekvent och korrekt med ClickUps mall för skrivriktlinjer.

Mallen för skrivriktlinjer från ClickUp är det perfekta verktyget för att hålla ditt företags röst och ton konsekvent på alla plattformar.

Det hjälper alla att förstå hur ditt varumärke låter utan att det blir stelt eller förvirrande. Det förklarar hur man skriver med personlighet samtidigt som man förblir professionell, inklusive vilka ord man ska använda (och undvika!) i dina videoskript, grammatikstips och stilistiska detaljer.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Definiera ditt varumärkes röst så att skrivandet känns naturligt och konsekvent.

Lista grammatik och stil som är nödvändiga för att undvika förvirring i långa och korta manus.

Förtydliga hur förkortningar, akronymer, skiljetecken och annat ska användas.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam, innehållsskapare och företag som vill enhetliggöra sitt budskap, undvika mönsteravbrott och göra skrivandet smidigare.

12. ClickUp-mall för standardrutiner för innehållsskapande

Hämta gratis mall Skapa högkvalitativt innehåll med ClickUps mall för standardrutiner för innehållsskapande.

Letar du efter ett enkelt sätt att göra din innehållsskapandeprocess smidig och konsekvent? ClickUps mall för standardrutiner för innehållsskapande innehåller tydliga steg så att alla vet sina prioriteringar och ansvarsområden.

De är perfekta för att säkerställa att ditt team levererar kvalitetsinnehåll varje gång, utan förvirring.

Dessutom kan du använda inbäddade ClickUp-klipp för att lägga till snabba videoförklaringar direkt i SOP:en. Spela in snabba videomeddelanden, skärmdelningar eller webbkamerauppdateringar direkt i dina uppgifter.

På så sätt kan du förklara idéer, ge feedback eller dela uppdateringar på ett snabbare och tydligare sätt än genom att skriva långa nyckelbudskap.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Tilldela roller och ansvar med enkla @mentions

Samla vanliga frågor och resurser på ett ställe för att guida och undervisa människor på ett smidigt sätt.

Hantera feedback och uppdateringar smidigt med revisionsspårning.

🔑 Perfekt för: Innehållsteam och chefer som vill skapa en pålitlig och lättförståelig innehållsprocess.

💡 Proffstips: Granska och uppdatera regelbundet dina standardrutiner med hjälp av formuläret för revisionsbegäran så att rutinerna alltid är aktuella och ditt team alltid följer bästa praxis.

13. Mall för videomanus från Canva

via Canva

Canva-mallen för videoskript ger dig ett rent och tydligt utrymme för att planera vad du ska säga och hur du ska säga det. Oavsett om du filmar interna instruktionsvideor, professionella videor, marknadsföringsvideor eller musikvideor hjälper den dig att hålla ordning och få med de viktigaste punkterna.

Planera dina bilder, sekundära tagningar, voiceover och timing i ett enda dokument. Det är enkelt att använda, lätt att dela och sparar dig från pinsamma pauser eller ändlösa omtagningar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Planera ditt videomanus scen för scen eller rad för rad.

Underlätta samarbetet med ett överskådligt, redigerbart dokument.

Spara tid under inspelningen med ett färdigt manus.

🔑 Perfekt för: Innehållsskapare, marknadsförare och videoteam som vill ha polerade manus utan stress.

💡 Proffstips: Skapa fantastiska videor genom att skriva manus medan du pratar. Håll meningarna korta och konversationsliknande så att ditt budskap blir lätt att följa. Läs upp videomanuset högt för att se om det känns naturligt. Föreställ dig att du pratar med en vän – det är den känslan som fångar de flesta tittarnas intresse! Om du behöver hjälp kan du använda funktionen Talk-to-Text från ClickUp Brain MAX, din AI-datorassistent!

14. Mall för videomanus från Template.net

via Template.net

Mallen för videomanus från Template.net ger dig en färdig struktur som gör manusskrivandet mindre skrämmande och mycket mer hanterbart.

De är perfekta för att organisera dina tankar, matcha dialog med scener och se till att allt flyter smidigt. Öppna dokumentet, fyll i ditt innehåll och börja skapa ett manus som är klart att filma.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Lägg upp din videostruktur i ett enkelt, läsbart format.

Dela upp ditt manus i introduktioner, instruktioner utanför kameran, bakom kulisserna och lämpliga kommentarer.

Anpassa mallen så att den passar ditt varumärkes röst.

🔑 Perfekt för: Skapare och små team som vill skriva säkra manus med bra tempo utan att behöva börja från scratch.

15. Mall för YouTube-kanalens videoskript från Template.net

via Template.net

Template.net:s mall för YouTube-kanalvideor hjälper dig att forma ditt innehåll med tydlighet och avsikt.

De ger dig utrymme att strukturera din introduktion, viktiga diskussionspunkter, uppmaningar till handling och avslutning, så att du kan hålla tittarnas intresse utan att avvika från ämnet. Det är också ett utmärkt sätt att standardisera formatet för alla dina videor och skapa en konsekvent ton för ditt varumärke över tid.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Organisera din videos intro, huvuddel och outro på ett och samma ställe.

Se till att videomanuset stämmer överens med ditt varumärkes ton och röst.

Använd ytterligare anteckningar för att inkludera viktiga detaljer som målgrupp, ljudeffekter, huvudberättelse och produktionsdetaljer.

🔑 Perfekt för: YouTube-skapare som vill skapa tydliga, strukturerade videor som fångar tittarnas uppmärksamhet.

16. Mall för videoskript från Backlinko

via Backlinko

Backlinko Video Script Template är skapad för marknadsförare som vill att deras videor ska vara skarpa, strategiska och resultatinriktade. Den är utformad med tydlighet och struktur i åtanke och guidar dig genom varje avsnitt, från det som fångar uppmärksamheten till CTA som driver handling.

Varje del är utformad för att hålla tittarnas fokus och leda dem mot ditt mål, oavsett om det är fler klick, registreringar eller delningar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Dela upp ditt budskap i tydliga, övertygande avsnitt.

Använd den fyrdelade formeln: Hook, Intro, Content och CTA för att skapa engagerande manus.

Fokusera på marknadsföringsmålen samtidigt som du behåller innehållet mänskligt och relaterbart.

🔑 Perfekt för: Marknadsförare och innehållsteam som vill skriva högpresterande videoskript.

🔍 Visste du att? Den allra första tv-reklamen sändes 1941 under en basebollmatch och varade bara 10 sekunder, vilket visar att även de tidigaste reklamfilmerna insåg kraften i koncisa budskap.

17. Mall för videoskript från HubSpot

via HubSpot

HubSpots mall för videoskript guidar dig genom skriptskrivningen för din video, från kärnbudskapet till en uppmaning till handling som ger respons.

De hjälper dig att börja med att klargöra ditt mål, identifiera din målgrupp och definiera din viktigaste budskap. Du kan forma ditt manus i tre tydliga delar: inledningen, kärnbudskapet och avslutningen.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Lägg till visuella anvisningar tillsammans med ljudbeskrivningar för tydlighetens skull.

Anpassa mallen för att lägga till dina avsnitt och uppmaningar.

Samarbeta med ditt team så att alla är på samma sida.

🔑 Perfekt för: Skapare och marknadsförare som vill skriva manus till videor i en konversationston och hålla tittarna engagerade.

Hitta den perfekta partnern för dina videoskript med ClickUp

Mallarna för videomanus ger dig tydliga, beprövade strukturer för att planera ditt budskap, organisera dina scener och hålla dina videor engagerande från början till slut.

De hjälper kreatörer och marknadsförare att spara tid, hålla fokus och leverera innehåll som når ut till deras publik.

För att ta dina videoprojekt ännu längre erbjuder ClickUp kraftfulla mallar och funktioner som är utformade för att hålla hela din produktion organiserad och på rätt spår. Med kraftfulla inbyggda funktioner kan du skapa dispositioner och manusidéer på några sekunder, och du kan också enkelt skriva och dela videomanus.

Registrera dig för ClickUp idag!