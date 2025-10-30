De bästa Miro PI-planeringsmallarna för agila team 2025

Föreställ dig att hela ditt agila team samarbetar smidigt i ett visuellt utrymme, med tydliga ansvarsområden, beroenden, prioriteringar och synkroniserade tidslinjer.

Det är vad som händer när PI-planeringen görs på rätt sätt.

PI-planering (Program Increment) är en viktig del av den agila processen där teamen samlas för att samordna mål, fastställa prioriteringar och planera vad de ska leverera i kommande sprintar. Med rätt struktur kan du eliminera förvirring, förseningar och missförstånd från dina arbetsflöden.

Den här artikeln presenterar de bästa Miro PI-planeringsmallarna som är utformade för agila team som vill hålla sprinterna på rätt spår. Och om du letar efter alternativ har vi också listat de bästa ClickUp PI-planeringsmallarna.

De bästa Miro PI-planeringsmallarna i korthet

Här är en sammanfattning av de bästa mallarna för PI-planering från Miro och ClickUp:

Vad kännetecknar en bra Miro PI-planeringsmall?

Rätt Miro PI-planeringsmall ska göra dina planeringsmöten smidigare, inte mer förvirrande. Här är vad du ska leta efter när du väljer en bra Miro PI-planeringsmall 👇

Tydliga team-swimlanes: Leta efter en mall som visuellt separerar varje teams arbete, så att det inte råder någon förvirring om vem som ansvarar för vad.

Sprinttidslinjer: Se till att din mall innehåller en tydlig sprintkalender så att ditt team kan planera arbetet över flera iterationer på ett överskådligt sätt.

Avsnittet PI-mål: Välj en mall som låter dig ställa in och markera dina huvudmål, så att alla kan fokusera på gemensamma resultat.

Beroendekartläggning: Leta efter mallar med utrymme för att visa uppgiftsberoenden, särskilt mellan team, för att undvika missanpassningar och hinder.

Risk- och blockeringstavla: Se till att din mall innehåller ett avsnitt för risker eller flaskhalsar, så att de kan hanteras tidigt och inte stör din plan.

Teamanteckningar och kommentarer: Välj en mall som tillåter klisterlappar eller kommentarer, så att feedback, frågor och idéer samlas på ett ställe under samarbetet.

Passar ditt agila ramverk: Se till att layouten stöder din agila process, oavsett om du följer SAFe, Scrum@Scale eller en anpassad konfiguration.

👀 Visste du att? DSDM var agilt innan agilt blev populärt! Dynamic Systems Development Method (DSDM) lanserades första gången 1994 och var ett av de första agila projektramverken. Långt före Agile Manifesto (2001) främjade DSDM redan principer som aktiv användarinvolvering, frekventa leveranser och fasta tidsramar.

📚 Läs mer: Hur man exporterar från Miro

Miro PI-planeringsmallar

Miro erbjuder en bra samling PI-planeringsmallar som hjälper agila team att organisera produktiva PI-sessioner genom att hjälpa till att samordna mål, kartlägga uppgifter och främja samarbete i realtid.

Låt oss ta en titt på de bästa 👇

1. PI-planeringsmall

Miros PI-planeringsmall effektiviserar hela PI-planeringsprocessen för agila team. Den erbjuder en digital samarbetsyta där teamen kan samordna strategier, identifiera beroenden mellan teamen och omvandla planeringsbeslut till genomförbara uppgifter.

Denna mall hjälper till att säkerställa att alla arbetar mot en gemensam vision genom att underlätta realtidsinmatning och samla alla PI-planeringsartefakter på ett ställe. Med sin intuitiva layout kan teamen bryta ner funktioner, kartlägga risker och synkronisera nästa steg för det kommande programinkrementet.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Lista och prioritera funktioner, berättelser och uppgifter i programmets backlog innan du påbörjar planeringen.

Visualisera och koppla samman beroenden på en interaktiv programtavla med hjälp av intuitiva drag-and-drop-kopplingar.

Samarbeta i realtid med distansarbetande team med hjälp av inbyggda kommunikations- och uppdateringsverktyg.

Synkronisera smidigt med Jira med hjälp av tvåvägsintegration för att undvika manuella uppdateringar och hålla samstämmighet mellan plattformarna.

✅ Perfekt för: Agila release-tåg och stora team som använder SAFe-ramverket och som vill ha en central plats för att hantera och samordna sin programinkrementplanering.

🗂️ Har du svårt att komma överens om vad som är viktigast? Dessa verktyg för prioritering av arbete hjälper team att balansera beroenden och fokusera på det som ger störst effekt. Perfekt för snabbrörliga agila team som behöver tydlighet i sprints, releaser och tvärfunktionella arbetsflöden.

2. Allt-i-ett-mall för PI-planering

via Miro. com

Miros allt-i-ett-mall för PI-planering erbjuder ett omfattande ramverk som täcker alla viktiga aspekter av SAFe PI-planering på ett Miro-tavla. Den låter teamen gemensamt sätta upp PI-mål, genomföra teammöten och hantera en programtavla med funktioner och beroenden inom ett enhetligt utrymme.

Genom att samla viktiga komponenter, såsom mål, agenda, riskuppföljning och programtavlan, hjälper denna mall till att säkerställa att varje detalj beaktas. Team kan använda den för att visualisera prioriteringar och samordna både inom och mellan agila team, vilket främjar samordning och synkronisering i hela organisationen.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Planera över tidszoner genom att organisera PI-planeringsevenemang och underevenemang med tydliga, tidszonsspecifika dagordningar.

Hantera beroenden mellan team med hjälp av dedikerade lösnings- och programtavlor för att samordna kapaciteten mellan flera ART:er.

Spåra och hantera risker med en strukturerad ROAM-tavla som hjälper till att tilldela ansvariga, acceptera risker eller planera riskreducerande åtgärder.

Mät teamets samstämmighet med en visuell förtroendeomröstning som fångar upp problem i ett tidigt skede och främjar transparens.

✅ Perfekt för: Agila coacher och RTE:er som planerar multi-ART, platsöverskridande PI-evenemang och behöver en färdig, omfattande arbetsyta.

⭐ Gör PI-planeringen smartare med ClickUp Brain ClickUp Brain är din inbyggda AI-assistent som finns i ClickUp. Den kopplar samman allt ditt arbete, inklusive uppgifter, dokument, chattar, mål och mer, och ger dig omedelbara svar, sammanfattningar och automatiseringar. ClickUp Brain hjälper ditt agila team att: Sammanfatta planeringsuppdateringar i realtid : Håll dig uppdaterad även om du missat en synkronisering eller standup.

Upptäck hinder direkt : Få information om potentiella risker innan de stör din sprint.

Skapa kontextuella rapporter på begäran : Generera sammanfattningar av PI-framsteg, insikter om backlog eller kapacitetsplaner med ett enda kommando.

Automatisera administrativa uppgifter : Låt Brain hantera återkommande planeringsrutiner som att utarbeta retrospektiv, uppdatera sprintmål eller tilldela uppföljningar.

Anslut till hela din arbetsyta: Brain hämtar information från uppgifter, dokument, chattar, integrationer och till och med din kalender för att ge svar med fullständig kontext. Be den att: ”Sammanfatta de tre största riskerna från vår nuvarande PI-tavla och föreslå sätt att hantera dem innan Sprint 2 börjar. ” Använd ClickUp Brain för att identifiera viktiga PI-risker och få omedelbara förslag på hur du kan lösa dem innan nästa sprint startar.

3. SAFe PI-planeringsmall

via Miro. com

Miro SAFe PI-planeringsmallen är specialutvecklad för att underlätta den centrala PI-planeringen för agila releasetåg. Den tillhandahåller ett strukturerat, skalbart agilt ramverk för att fastställa affärsmässiga/tekniska mål, identifiera ömsesidiga beroenden och ordna arbetet i iterationer.

Mallen guidar teamen genom den vanliga PI-planeringsagendan, vilket gör det enkelt att visualisera teamets åtaganden och viktiga element, såsom programtavlan. Med transparens och samordning av målen ger den organisationer möjlighet att planera stegvisa förbättringar som levererar värde i stor skala med förutsägbarhet.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Spåra och hantera funktioner mellan team med en integrerad programbacklog och PI-planeringstavla.

Dela upp arbetet självständigt med hjälp av dedikerade teamtavlor med fokuserade planeringsutrymmen.

Samordna team och ART:er genom en inbyggd Scrum of Scrums (SoS)-checklista för koordinering.

Reflektera och förbättra efter varje PI med en strukturerad retrospektiv mall för att fånga upp lärdomar.

✅ Perfekt för: Team som följer SAFe noggrant och vill ha en färdig tavla som stöd för fjärr- eller hybrid-PI-planeringsevenemang.

4. Förberedelse för PI-planering SAFe-mall

via Miro. com

Miro PI Planning Preparation SAFe Template hjälper agila team att få allt i ordning inför det stora PI-planeringsevenemanget.

Det effektiviserar aktiviteter före PI, såsom att samla in affärsinformation, förfina backloggar och samordna visioner, så att den faktiska PI-planeringssessionen blir mer effektiv.

Mallen innehåller avsnitt för att samla in feedback från intressenter, definiera produktvisioner, lista mål och förbereda verktyg/integrationer som behövs för evenemanget. Genom att säkerställa att viktiga uppgifter är klara och att teamen delar ett gemensamt sammanhang minskar denna mall kaoset och skapar förutsättningar för en framgångsrik PI-planering.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Samordna alla team tidigt med ett särskilt utrymme för att dokumentera affärskontext och produktvision.

Samla in viktig information i förväg med hjälp av en integrerad checklista för förplanering för feedback från intressenter.

Testa din planeringsprocess i förväg med en inbyggd testfunktion så att du kan finjustera den innan den riktiga sessionen.

✅ Perfekt för: Team som vill minska kaoset inför PI-planeringen och vara väl förberedda med tydliga mål och verktyg på plats.

📮 ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna: förstå prioriteringsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra nödvändiga steg för att skapa eller justera uppgifter och konfigurera automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

5. PI-planering – sammanfattning och uppföljning SAFe-mall

via Miro. com

Miro PI Planning Wrap Up & Tracker Template är ett verktyg för planering efter PI som används för att registrera resultat och övervaka framsteg under PI. Det fungerar som en omfattande dokumentation av vad som beslutats: slutgiltiga PI-mål, teamplaner, risker, beroenden och åtgärdspunkter från planeringsmötet.

Mallen använder Miros AI för att gruppera ämnen och sammanfatta diskussioner, vilket underlättar uppföljningen. Produktchefer och RTE:er kan använda denna tavla som en levande tracker under hela PI för att uppdatera status, hantera programrisker och säkerställa att teamen håller sig till PI-åtagandena.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Dokumentera slutresultaten tydligt med särskilda sammanfattningsavsnitt för PI-mål, risker och uppföljningar.

Sammanfatta diskussioner snabbare med hjälp av Miro AI för att gruppera relaterade idéer efter nyckelord eller tonfall.

Spåra beroenden mellan team visuellt med en integrerad app för beroendemappning.

Övervaka leveranser efter evenemanget genom en detaljerad tidslinje och milstolpsuppföljning.

✅ Perfekt för: Team som vill följa upp framstegen efter PI-planeringen och säkerställa att alla åtgärder, risker och beroenden hanteras och följs upp.

📦 PI-planeringstips för RTE: Se till att logistik som pauser, snacks och teknisk utrustning ordnas i förväg.

Kommunicera PI:s vision och strategiska budskap tydligt från början.

Planera energigivande isbrytare eller sociala aktiviteter för att öka engagemanget.

Börja dagen tidigast kl. 9 för optimal närvaro och fokus.

Förbered viktigt innehåll, men undvik att överbelasta; lämna utrymme för samarbete mellan teamen.

Använd programtavlor (ART) för att synliggöra funktioner, tidslinjer och beroenden.

6. SAFe-programtavlemall

Miro SAFe Program Board Template hjälper agila team att visualisera helhetsbilden av ett programinkrement, med funktioner, projektets tidslinjer och beroenden mellan team på en enda tavla. Även utanför en formell PI-planeringssession är en programtavla användbar för att samordna utvecklingsmål med affärsmål, klargöra beroenden mellan team och främja samarbete mellan team och intressenter.

Denna Miro-mall erbjuder en strukturerad men flexibel tavla där team kan markera iterationer, leveransdatum för funktioner och beroendelänkar.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Tilldela funktioner och möjliggörare enkelt med hjälp av ett strukturerat rutnät för team per iteration.

Spåra leveransmål visuellt med en tidslinje som inkluderar milstolpar och kontrollpunkter för release.

Dra och släpp teammedlemmar till funktioner direkt med hjälp av People Widget.

Upptäck och lösa hinder tidigt genom att kartlägga beroenden mellan teamen.

✅ Perfekt för: Agila team och programansvariga som vill visualisera beroenden och milstolpar på ett tydligt sätt, särskilt vid distribuerade eller komplexa planeringsinsatser.

💡 Proffstips: I slutet av PI-planeringen kan du använda Fist-of-Five (0–5 fingrar) för att få ditt teams röster om deras förtroende för att nå PI-målen. Om genomsnittet är under 4 är det dags att pausa, planera om och rösta igen. Detta säkerställer att planen är realistisk, samordnad och godkänd av teamet innan man går vidare.

7. SAFe Roam Board-mall

Miro SAFe ROAM Board Template gör risker tydliga genom att ge teamen ett gemensamt utrymme för att registrera och kategorisera varje identifierad risk.

Teamen bedömer sannolikheten och effekten av varje risk och beslutar sedan om en ROAM-status (t.ex. lösa nu eller acceptera) för att hantera den. Genom att hålla ROAM-tavlan uppdaterad under hela planeringen och genomförandet säkerställs att alla är medvetna om hinder och hur de hanteras, vilket ökar förtroendet för att PI-målen ska uppnås.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Kategorisera risker effektivt med hjälp av ett färdigt ROAM-ramverk med fyra tydligt definierade zoner.

Prioritera risker med stor påverkan tillsammans genom en samarbetssektion för teamröstning.

Granska och uppdatera risker smidigt under planeringen, och PO synkroniseras med en guidad riskhanteringsprocess.

Synkronisera risker mellan olika verktyg utan ansträngning med hjälp av Jira-kortintegration för bättre översikt och spårning.

✅ Perfekt för: Team som vill lyfta fram riskhantering under PI-planeringen och fatta snabbare, mer samordnade beslut om potentiella hinder.

8. Scrum of Scrums-möte SAFe-mall

via Miro. com

Miro Scrum of Scrums Meeting SAFe Template hjälper till att samordna flera Scrum-team som arbetar med ett stort projekt eller Agile Release Train. Den tillhandahåller en strukturerad agenda och arbetsyta för "Scrum of Scrums", dvs. ett regelbundet möte där representanter för varje team synkroniserar framsteg och hinder.

Denna mall säkerställer att alla team håller sig samordnade genom att kartlägga beroenden, spåra problem och sammanfatta åtgärdspunkter (med AI-stöd för temasammanfattningar).

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Fånga upp teamuppdateringar i realtid i ett särskilt SoS-mötesområde för att få insyn i beroenden och hinder.

Håll smidiga SoS-möten med en strukturerad agenda och uppdateringsavsnitt för Scrum Master.

Tilldela tydliga uppföljningar i zonen "Meet After" med ansvar och nästa steg.

Visualisera framsteg mellan team genom att integrera uppdateringar direkt i programtavlan.

✅ Perfekt för: Agila releasetåg och RTE:er som kör teamöverskridande synkroniseringar och SoS-möten i medelstora till stora SAFe-implementeringar.

🛡️ Agile Bonus: Vad betyder ROAM i PI-planering? ROAM är ett enkelt men kraftfullt riskhanteringsverktyg som används i SAFe PI-planering och hjälper team att kategorisera risker för att säkerställa affärskontinuitet. Här är vad det står för: R – Löst: Risken är helt hanterad, inga ytterligare åtgärder behövsO – Ägd: Någon tar ansvar för att hantera riskenA – Accepterad: Teamet accepterar att leva med risken som den ärM – Mildrad: Det finns en plan för att minska dess påverkan

9. Mall för scenarioplanering

via Miro. com

Miros mall för scenarioplanering hjälper team att på ett strukturerat sätt utforma strategier och förbereda sig för olika framtida scenarier.

Det är inte specifikt för PI, utan ett strategiskt planeringsverktyg som kan komplettera PI-planeringen genom att utforska ”tänk om”-situationer och erbjuder olika avsnitt för att definiera olika scenarier, analysera potentiella effekter och skissa på handlingsplaner.

Detta tydliga ramverk främjar strukturerat tänkande. Team kan logiskt gå från scenariodefinition till slutsatser, minska förbiseenden och säkerställa omfattande planering, vilket gör det särskilt användbart för riskminimering och långsiktig planering.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Hantera osäkerhet med lätthet med hjälp av steg-för-steg-scenarier som guidar planeringen.

Anpassa layouten för affärs-, kreativa eller akademiska scenarier utan begränsningar.

Dra och släpp bilder som diagram eller artefakter för att stödja datadriven planering.

Samarbeta i realtid med funktioner som omedelbart fångar upp teamets input.

✅ Perfekt för: Team som vill visualisera flera framtidsutsikter och skapa flexibla, framåtblickande strategier innan de påbörjar en större sprint eller ett större initiativ.

👋🏾 Lär dig hur du prioriterar dina uppgifter effektivt. Titta på den här videon.

10. Mall för sprintplanering

I Miro ger Sprint Planning Template en tydlig visuell översikt över sprintmål, planerade berättelser/uppgifter och teamets kapacitet, vilket förbättrar teamets samarbete och kommunikation under sprintplaneringen.

Den interaktiva designen (som vid behov kan integreras med verktyg som Jira) säkerställer att alla kan bidra till att prioritera backloggen och definiera sprintens omfattning. Genom att samordna teamet kring vad som ska levereras och hur, hjälper denna mall till att starta sprints med en gemensam förståelse och ett gemensamt engagemang.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Definiera och gruppera sprintposter med hjälp av redigerbara uppgiftskort som kan flyttas fritt under planeringen.

Integrera uppgifter med Jira-integration för att spåra arbete mellan olika verktyg utan att dubbelarbeta.

Berika planeringsdiskussionerna genom att ladda upp artefakter som filer, länkar eller referensanteckningar.

Kartlägg sprintmålen tydligt med en strukturerad vy för att tilldela ägare och samordna prioriteringar.

✅ Perfekt för: Scrum-team som vill genomföra snabba, effektiva sprintplaneringsmöten med minimal förberedelse och maximal tydlighet.

Miro-begränsningar

Även om Miro hyllas för sin visuella flexibilitet rapporterar många användare om friktionspunkter som kan påverka produktiviteten och användbarheten. Nedan följer några av de vanligaste problemområdena:

Den branta inlärningskurvan gör det svårt för nya användare att komma igång utan vägledning.

Boardens prestanda saktar ner när det finns för många element eller medarbetare.

Styrelsens organisation saknar kontroll , vilket leder till oavsiktliga redigeringar eller raderingar under live-sessioner.

Textformateringen är fortfarande begränsad , utan stöd för blandade teckensnitt eller formatering i en enda textruta.

Mobilappen är bristfällig, med färre redigeringsfunktioner jämfört med desktopversionen.

⚡ Mallarkiv: Letar du efter mer än bara Miro-tavlor? Hämta dessa agila projektmallar för att organisera sprints, kartlägga beroenden och ligga steget före leveranscyklerna.

Alternativa Miro Pi-planeringsmallar

Miro är utmärkt för samarbete i realtid, men vissa team föredrar den struktur, uppgiftshantering och inbyggda agila funktioner som ClickUp erbjuder.

Om du letar efter alternativ till Miro för PI-planeringsmallar som kombinerar planeringstavlor med praktiska arbetsflöden, erbjuder ClickUp solida alternativ direkt i din projektledningsstack.

Här är några kraftfulla ClickUp PI-planeringsmallar som du kan använda för att planera ditt nästa programinkrement effektivt.

1. ClickUp PI-planeringsmall

Få en gratis mall Använd ClickUp PI-planeringsmallen för att planera, lösa problem på ett kreativt sätt, minska risker och se hur din backlog utvecklas i realtid.

ClickUp PI-planeringsmallen erbjuder en centraliserad plats för att genomföra programinkrementplanering genom strukturerade whiteboardtavlor och visuell uppgiftsuppföljning. Den delar upp sessionen i fyra huvudtavlor: Team, Program, Agenda och ROAM, så att ditt team enkelt kan kartlägga beroenden, risker och sprintresultat.

Denna mall hjälper agila team att hålla ordning, samordna mål och effektivisera övergången från diskussion till genomförande.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Dela upp målen och tilldela iterationer med en teamtavla som tydliggör individuella ansvarsområden.

Spåra milstolpar, beroenden och leveranstider med hjälp av en funktionsfokuserad programtavla.

Planera sessioner och lägg till anteckningar från facilitatorn med en strukturerad agendalayout som håller varje evenemang på rätt spår.

Sortera och hantera risker effektivt genom att kategorisera dem som lösta, ägda, accepterade eller mildrade på ROAM-tavlan.

Synkronisera whiteboard-anteckningar i realtid med ClickUp Dashboards för att säkerställa smidig samverkan mellan olika verktyg.

✅ Perfekt för: Agila team och Release Train Engineers som vill genomföra strukturerade PI-planeringssessioner med realtidsuppdateringar och fullständig insyn i ClickUp.

📚 Läs mer: Hur man skapar en kommunikationsplan för ett projekt

2. ClickUp PI-planeringsmötesagenda-mall

Få en gratis mall Använd denna ClickUp PI-planeringsmötesagendamall för att fastställa mötesdetaljer, tilldela roller och samordna alla deltagare innan sessionen börjar.

ClickUp PI Planning Meeting Agenda Template är en strukturerad dokumentmall som guidar agila team genom agendan för ett PI-planeringsevenemang. Den säkerställer att alla nödvändiga ämnen täcks, från teampresentationer och visionssättning till backlog-granskning, kapacitetsplanering och riskdiskussion.

Denna mall är mycket samarbetsinriktad och gör det möjligt för team att redigera den i realtid, lägga till kommentarer och använda versionskontroll för att spåra ändringar.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Planera diskussionspunkter och samordna aktiviteter under hela mötet med en interaktiv agenda.

Förtydliga teamets mål och dela upp dem i mätbara, prioriterade delmål med ClickUp Goals.

Tilldela tidsblock för varje punkt och hantera agendans tempo med precision.

Spåra alla uppdateringar som görs i agendan så att alla arbetar med den senaste versionen och kan gå tillbaka till tidigare versioner.

Involvera alla deltagare i beslutsfattandet genom kommentartrådar och uppdateringar.

✅ Perfekt för: Agila team som vill ha en strukturerad PI-möteslayout med tydliga mål, tidsintervall och ansvarsområden för varje segment.

3. ClickUp-mall för programinkrementstavla

Få en gratis mall Använd ClickUp Program Increment Board Template för att skapa en tydlig visuell tidslinje och enkelt organisera arbetsflöden.

ClickUp Program Increment Board Template fungerar på samma sätt som en SAFe-programtavla, där teamen kan se alla sprintar/releaser på ett ställe, dela idéer för förbättringar och övervaka leveranser mot deadlines.

Det hjälper alla att hålla sig samordnade genom att visa vilka funktioner eller projekt som ingår i vilken sprint och hur de hänger ihop med den övergripande tidsplanen. Med exakta mått på framstegen och en central översikt kan teamen enkelt se om de är på väg att uppnå PI-målen och göra justeringar om det behövs.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Spåra total kapacitet och belastning per team för en balanserad resursfördelning.

Identifiera teamets ansvarsområden direkt med färgkodade rader som organiserar uppgifterna på ett överskådligt sätt.

Anpassa teamaktiviteterna efter viktiga datum genom att spåra milstolpar direkt på din visuella tidslinje.

Markera tydligt relationer mellan uppgifter med hjälp av kopplingar som kartlägger beroenden mellan team.

Anpassa och justera planerna direkt genom att dra och släppa klisterlappar för varje teams aktiviteter.

✅ Perfekt för: Team som använder Agile Release Train-ramverk och vill ha ett tydligt och interaktivt sätt att strukturera programinkrement över flera avdelningar.

4. Mall för projektimplementeringsplan från ClickUp

Få en gratis mall Använd ClickUps mall för projektimplementeringsplan för att hålla ordning, visualisera viktiga faser och se till att ditt team håller sig på rätt spår för att nå varje milstolpe i tid.

ClickUp-mallen för projektimplementeringsplan fungerar som en ritning för att förverkliga en projektplan. Projektledare kan kartlägga allt från projektets omfattning och mål till tidsplaner, milstolpar och resurser i en detaljerad plan.

Denna mall ger också ett tydligt arbetsflöde i ClickUp: du kan lista alla uppgifter från början till slut, ange förfallodatum och beroenden samt fördela resurser på lämpligt sätt med hjälp av ClickUp Gantt-diagram och anpassade statusar och fält.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Markera viktiga milstolpar och länka uppgifter med hjälp av visuella verktyg som Gantt eller Timeline för att markera beroenden.

Registrera och övervaka viktiga projektdetaljer med 11 robusta anpassningsbara fält för risker, godkännanden, team och mycket mer.

Hantera alla aspekter av projektet på ett och samma ställe genom att växla mellan sex olika vyer, till exempel projektfasvy och listvy.

Spåra och kontrollera projektkostnader enkelt med en särskild kostnadstabell för löner, verktyg och resursallokering.

✅ Perfekt för: Team som vill planera, genomföra och övervaka varje steg i en PI med detaljerade tidsplaner, tydliga ansvarsområden och resursansvar.

💡Proffstips: Vill du förbättra ditt teams arbetsmetoder? Projekt misslyckas ofta inte på grund av dålig planering, utan på grund av otydliga processer och osynliga ineffektiviteter. Använd ett verktyg för processförbättring för att bryta ner komplexa arbetsflöden, identifiera återkommande friktionspunkter och bygga upp smidigare, smartare system som kan skalas upp i takt med att ditt team växer.

5. ClickUp-mall för programhantering

Få en gratis mall ClickUp Program Management Template ger dig alla verktyg du behöver för att driva ditt program framgångsrikt från start till mål.

Med funktioner som uppgiftsberoenden, riskbedömning, ekonomisk uppföljning och inbyggda tidslinjer ger ClickUp-programhanteringsmallen projektledare en högnivåmappstruktur för att övervaka alla delprojekt, samtidigt som det fortfarande går att fördjupa sig i uppgifterna.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Visualisera uppgifter, deadlines och milstolpar på ett och samma ställe med Gantt-vyn för fullständig projektöversikt.

Övervaka projektbudgeten noggrant genom att jämföra planerade och faktiska kostnader med hjälp av automatiserade formler i tabellen Financials.

Organisera uppgifter efter fas eller prioritet med ClickUps Kanban-inspirerade Board View , som hjälper teamen att hålla fokus på nästa steg.

Spåra och lösa problem snabbare med hjälp av anpassade fält och flexibla tavel-/listvyer för att upptäcka flaskhalsar.

Planera och minska risker proaktivt med en anpassningsbar riskbedömningsvy för att utvärdera hot tidigt i projektet.

✅ Perfekt för: Program- och projektledare som söker en komplett lösning för att spåra leveranser, hantera risker, övervaka budgetar och hålla intressenterna samordnade i varje steg.

⚡ Mallarkiv: Planering är halva arbetet, att minska riskerna är den andra halvan. Använd dessa mallar för riskbedömning för att upptäcka vad som kan gå fel innan det händer och ligga två steg före i varje projekt.

6. ClickUp-mall för projektresursmatris

Få en gratis mall Använd ClickUp Project Resource Matrix-mallen för att planera resurser effektivt och beräkna den totala förväntade kostnaden för alla tillgängliga resurser.

Om du letar efter en tydlig matris för att logga alla resurser (teammedlemmar, utrustning, lokaler, programvara osv.), deras tillgänglighet och deras fördelning till olika projekt eller uppgifter, byt till ClickUps mall för projektresursmatris.

Det hjälper till att optimera teamsamarbetet genom att tydliggöra vem som arbetar med vad och om någon resurs är överbokad eller underutnyttjad. Du kan dela upp uppgifter efter resurstyp, avdelning och tidsplan för att få en heltäckande bild av vad som behövs, när och till vilken kostnad.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Visa alla resurser med kategoriserade listvyer som visar status i realtid, till exempel planerad, påbörjad eller pausad.

Övervaka resursanvändning och status med en översiktsvy i form av en tavla för snabba kontroller av projektets framsteg.

Justera tilldelningar enkelt med hjälp av dra-och-släpp-funktionen i tidslinjevyn för att finjustera startdatum och deadlines.

Förenkla resursförfrågningar med inmatningsformulär som gör det möjligt för teammedlemmar att skicka in krav utan att behöva skicka fram och tillbaka.

✅ Perfekt för: Projektledare som hanterar komplexa projekt och behöver ett visuellt verktyg för att spåra, analysera och fördela resurser effektivt.

⚡ Mallarkiv: En bra projektgenomförande börjar med rätt struktur. Dessa projektledningsmallar ger dig en tydlig fördel när det gäller att effektivisera uppgiftsplanering, tidsplaner, beroenden och teamansvar.

7. ClickUp-mall för projektarbetsplan

Få en gratis mall Använd ClickUp Project Work Plan Template för att effektivisera projektplaneringen genom att spåra arbetstimmar, sätta prioriteringar och justera ditt schema med lätthet.

ClickUp-projektets arbetsplanmall hjälper team att sätta upp realistiska mål och tidsplaner för varje projektfas, organisera uppgifter med tydligt ansvar och övervaka framsteg och milstolpar i realtid.

Med inbyggda verktyg som Gantt-vy, formulär för inlämning av uppgifter och anpassade fält går denna mall utöver enkel uppgiftsuppföljning och erbjuder ett integrerat visuellt system för att se hur nära ditt team är att uppnå sina milstolpar med hjälp av RAG-statusindikatorer (rött, gult, grönt), förseningar i dagar och poängsättning av insatser.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Samla enkelt in uppgifter med ett inlämningsformulär som automatiskt sorterar inmatningarna efter projektfas under PI-planeringen.

Förtydliga omfattning och framsteg med anpassade fält för prioritet, framsteg, försening (i dagar) och insats (skala 1–5).

Visualisera schemaläggningens prestanda med fält som jämför planerad och faktisk varaktighet för att upptäcka tidsproblem i ett tidigt skede.

Uppskatta arbetsinsatsen på ett smart sätt genom att tilldela arbetsinsatsbetyg för att balansera arbetsbelastningen och förbättra teamets kapacitetsplanering.

✅ Perfekt för: Team som söker en dynamisk men detaljerad mall för projektplanering som visar förseningar, uppskattningar av arbetsinsatser, jämförelser av uppgifters varaktighet och framsteg i realtid.

⚡ Mallarkiv: Behöver du ett snabbt sätt att få alla på samma sida? Använd dessa mallar för projektöversikt för att kartlägga tidslinjer, definiera mål och spåra viktiga leveranser.

Förvandla din PI-planering till handling med ClickUp

PI-planering kräver mer än bara en whiteboard. Miro är utmärkt för att kartlägga idéer och samarbeta i realtid, men ClickUp tar dina planer och hjälper dig att omsätta dem i handling.

Med färdiga mallar för tidslinjer, resurser, mål och uppgiftsuppföljning ger ClickUp struktur åt din agila planering. Du får anpassningsbara vyer, enkel rapportering och fullständig översikt på ett och samma ställe.

Om du letar efter ett verktyg som inte bara stöder samarbete utan också hjälper dig att genomföra dina planer kan ClickUp vara ditt nästa smarta val.

Registrera dig på ClickUp idag och skapa klarhet i varje planeringsmöte.

Vanliga frågor

PI-planering (Program Increment) organiseras genom att samla alla team som är involverade i ett program för att samordna mål, prioriteringar och beroenden för den kommande inkrementeringen, som vanligtvis sträcker sig över 8–12 veckor. Processen inleds med förberedelser, inklusive att fastställa dagordningen, definiera affärskontexten och säkerställa att all nödvändig data och alla nödvändiga intressenter är tillgängliga. Under evenemanget granskar teamen visionen, diskuterar funktioner, identifierar risker och delar upp arbetet i iterationer. Samarbete och öppen kommunikation är viktigt, med regelbundna kontrollpunkter och möjligheter för teamen att ta upp problem eller beroenden. Evenemanget avslutas med en förtroendeomröstning och en tydlig uppsättning mål och åtaganden för PI.

En PI-plan är ett strukturerat dokument eller en tavla som beskriver målen, funktionerna och resultaten för programinkrementet. Den innehåller vanligtvis en tidslinje uppdelad i iterationer eller sprintar, en lista över prioriterade funktioner eller användarberättelser, teamuppdrag, identifierade risker och beroenden mellan team. Planen lyfter också fram viktiga milstolpar och innehåller en sammanfattning av affärsmål och framgångskriterier. Visuella verktyg som programtavlor eller digitala planeringstavlor används ofta för att göra planen tillgänglig och lätt att följa under hela inkrementet.

Traditionella PI-planeringsevenemang planeras över två dagar för att möjliggöra grundliga diskussioner, samarbete och justeringar, men det är möjligt att genomföra en komprimerad PI-planeringssession på en dag, särskilt för mindre team eller mindre komplexa program. Att komprimera schemat kan dock begränsa diskussionernas djup och riskidentifieringen, så det är viktigt att vara väl förberedd och fokuserad. Virtuella verktyg och förberedande arbete kan hjälpa till att effektivisera processen, men teamen bör se till att alla viktiga samordnings- och planeringsaktiviteter fortfarande täcks in.

Ja, Jira kan användas för PI-planering, särskilt när det integreras med agila ramverk i stor skala som SAFe. Jira gör det möjligt för team att skapa och hantera programtavlor, spåra funktioner och användarberättelser, visualisera beroenden och övervaka framsteg under hela PI. Med hjälp av plugins eller tillägg som Jira Align eller Advanced Roadmaps kan organisationer förbättra Jiras funktioner för att stödja planering mellan team, måluppföljning och rapportering, vilket gör det till ett praktiskt verktyg för digitala PI-planeringsevenemang.