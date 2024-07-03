ClickUp vs. Miro: Vilket whiteboardverktyg ska du välja 2025?

Om du fortfarande skriver ner dina idéer på en fysisk whiteboard går du miste om bekvämligheten och enkelheten med virtuella whiteboards.

Gamla hederliga whiteboards är användbara, men de har begränsat utrymme. Det är lätt att tappa bort sina idéer på tavlorna när man brainstormar. Dessutom fungerar de inte när man har distansarbetande medarbetare. Virtuella whiteboards löser dessa problem och erbjuder fler funktioner. De hjälper dig och ditt team att samarbeta, brainstorma idéer och låter dig visualisera dina tankar.

Men med så många whiteboardverktyg på marknaden är det ganska svårt att välja det perfekta verktyget som uppfyller (eller överträffar) dina behov och förväntningar. Det är precis där vi kan hjälpa till!

I den här bloggen utforskar vi två populära whiteboardverktyg: ClickUp och Miro. Vi lyfter fram deras funktioner, skillnader, priser och andra detaljer för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

Vad är ClickUp?

Ersätt flera appar med ClickUp – ett allt-i-ett-verktyg för produktivitet och samarbete

ClickUp är en produktivitetsplattform som är utformad för att underlätta teamsamarbete och hantera flera projekt med lätthet.

Det hjälper dig att effektivisera arbetsflöden genom att tillhandahålla en central plats för alla projektrelaterade aktiviteter och resurser, såsom brainstorming, skapande av uppgifter, dokument och presentationer, uppföljning av projektets framsteg, hantering av projektmål och mycket mer.

ClickUps anslutna arbetsyta förenklar komplexa projektplaner genom att låta team samarbeta i realtid, upprätthålla projektets synlighet och hålla alla uppdaterade om projektets mål.

Förutom funktioner för samarbete och arbetsflödeshantering erbjuder ClickUp färdiga whiteboardmallar för planering och idéskapande som gör att du kan komma igång direkt. Dessa och andra funktioner gör det till ett idealiskt verktyg för brainstorming, samarbete och mycket mer.

Läs vidare för en genomgång av ClickUps funktioner som gör det till ett perfekt whiteboardverktyg och en pålitlig projektledningsprogramvara.

ClickUp-funktioner

ClickUp är ett visuellt samarbetsprogram med projektledningsfunktioner som passar många organisationer med olika teamstorlekar och behov. Här är några av dess bästa funktioner.

Funktion nr 1: Visualisering

Visualisera dina projektidéer, arbetsflöden och processer med ClickUp Mind Maps. Skapa stegvisa processer, koppla ihop uppgifter och hantera dem enkelt i ett dra-och-släpp-gränssnitt utan att behöva byta till andra vyer.

Skapa anpassade tankekartor med ClickUp för att planera idéer och kartlägga arbetsflöden

Du kan också dela dina tankekartor med team inom din arbetsyta och länka dem till specifika kommentarer och dokument för att bättre förstå uppgifterna.

Funktion nr 2: Brainstorming och samarbete

ClickUp Whiteboards gör det enklare att omvandla idéer till handling. De ger användarna den perfekta plattformen för att samarbeta och komma med idéer i realtid, lägga till anteckningar, bilder och länkar, koppla ihop flera objekt, skapa roadmaps, arbetsflöden och mycket mer för att visualisera koncept och öka kreativiteten.

Planera och förverkliga dina idéer med ClickUp Whiteboards

Förutom att komma på idéer och planera kan du snabbt genomföra idéer genom att skapa uppgifter från whiteboardtavlorna. Lägg till dokument, länkar och bilder till uppgifterna för att ge ditt team mer sammanhang.

Funktion nr 3: Effektivitet med kreativitet

ClickUp erbjuder ett omfattande bibliotek med över 1000 mallar som hjälper dig att arbeta snabbare och mer effektivt. Det finns flera kategorier av ClickUp-mallar att välja mellan, till exempel marknadsföring, projektledning, drift, kreativitet och design. Dessutom kan du skapa anpassade mallar för saker du behöver göra ofta, så att du slipper bygga allt från grunden i ditt nästa projekt.

Ladda ner den här mallen Brainstorma och samla idéer från olika team i en samlad vy med ClickUps mall för brainstorming av sprintretrospektiv.

ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template förenklar till exempel granskningen och analysen av dina projektsprints för att säkerställa att allt går enligt plan. Denna whiteboardmall hjälper dig att brainstorma idéer för att förbättra sprintresultaten, identifiera prestandatrender över flera sprints och spåra framsteg för att säkerställa teamets produktivitet. Du kan också upptäcka problem som påverkar teamets prestanda och åtgärda dem omedelbart. Prova detta för din nästa retro!

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Vad är Miro?

via Miro

Miro är en digital whiteboard för projektledning som låter team brainstorma idéer och samarbeta visuellt. Den erbjuder en arbetsyta där team kan planera och utforma strategier för projekt, definiera mål och beroenden, visualisera data och skapa arbetsflöden.

Plattformen erbjuder olika verktyg och visuella element som låter dig skapa flödesscheman, tankekartor och diagram för dina brainstorming-sessioner. Miro fungerar också smidigt med ClickUp, vilket gör att du kan omvandla dina Miro-flödesscheman och diagram till ClickUp-uppgifter, så att allt hålls organiserat och tillgängligt på ett och samma ställe.

Miro-funktioner

Miro är en digital samarbetsplattform där team kan brainstorma, designa och planera projekt tillsammans. Miro erbjuder flera funktioner i sina olika prisplaner. Här är några av dem.

Funktion nr 1: Brainstorming och samarbete

Online-whiteboard via Miro

Miro erbjuder ett gemensamt utrymme där team kan samarbeta och visualisera komplexa idéer med hjälp av klisterlappar, interaktiva displayer, diagram, bilder, GIF-filer, kalkylblad och dokument. Miro-tavlan är en oändlig duk som gör det möjligt för team att samarbeta utan begränsningar i utrymmet. Dessutom omvandlar Miro fysiska whiteboardtavlor och handskrivna klisterlappar till online-Jira-kort eller CSV-tabeller.

Funktion nr 2: Visualisering

Mind map via Miro

Med Miros mind map-skapare och wireframe-verktyg kan team kartlägga idéer med hjälp av flödesscheman och bilder och skapa prototyper för produktskärmar och webbsidor. Skriv ner idéer på klisterlappar, kartlägg användarflöden och samarbeta med team för att skapa wireframes och mindmaps. Du kan dela dem med intressenter och iterera baserat på feedbacken.

Funktion nr 3: Effektivitet med kreativitet

Miro erbjuder ett mallbibliotek med färdiga mallar för att standardisera processer och hjälpa team att samarbeta effektivt. Från tankekartor och flödesscheman till Kanban-ramverk och mallar för teammöten – Miro erbjuder över 500 mallar i olika kategorier. Du kan också skapa anpassade mallar och få tillgång till Miros communitymallar i Miroverse. Miroverse är ett omfattande arkiv med användarskapade mallar som är anpassade för specifika branscher och projekttyper.

Miro-priser

Gratis

Startpaket : 8 $/månad per medlem

Företag : 16 $/månad per medlem

Enterprise: Anpassad prissättning

ClickUp vs. Miro: Jämförelse av funktioner

Den största skillnaden mellan ClickUp och Miro är att Miro erbjuder en digital whiteboard där team kan designa och bygga produkter. ClickUp är däremot ett produktivitetsverktyg med en whiteboard-funktion. Det hjälper flera personer att samarbeta på en enda plattform för att komma på idéer och genomföra komplexa projekt.

Anpassningsbara whiteboards

ClickUp

Med ClickUps whiteboard kan du rita flödesscheman, diagram och till och med klottra på en oändlig duk. Du kan också använda former och konvertera texter och klisterlappar till uppgifter. Det är en av de bästa whiteboard-programvarorna som också erbjuder uppgifts- och arbetsflödeshantering, målsättning, rapportering och analys etc., vilket överbryggar klyftan mellan brainstorming och idégenomförande. Kort sagt är ClickUp ett alternativ till Miro som ersätter separata appar med en enda plattform.

Miro

Miro är en online-whiteboard och samarbetsprogramvara med funktioner som videokonferenser och wireframing, lämplig för brainstorming-sessioner. Det låter dig lagra dina idéer med hjälp av klisterlappar, ritningar, former, diagramverktyg etc. i ett centraliserat anpassningsbart utrymme.

Miro erbjuder inte uppgiftshantering, men du kan exportera en Miro-tavla med hjälp av verktyg som ClickUp, Jira och Trello för att skapa uppgifter.

Vinnare av ClickUp vs. Miro omgång 1 ClickUp är en klar vinnare eftersom det låter dig genomföra dina idéer direkt från whiteboardtavlorna genom att skapa uppgifter. Du kan organisera dina idéer på whiteboardtavlan och skapa uppgifter/deluppgifter och arbetsflöden.

Samarbete i realtid

Skapa enskilda chattar och gruppchattar med teammedlemmar, dela bilagor och sätta konversationer i sitt sammanhang med ClickUp Chat View.

ClickUp

ClickUps robusta samarbetsfunktioner är inriktade på brainstorming, planering och hantering av idéer med hjälp av Kanban-tavlor, Gantt-diagram, deluppgifter, kalendervyer, anpassningsbara instrumentpaneler och andra visuella projektledningsverktyg. Plattformen erbjuder ett bredare utbud av funktioner, som inbyggd chatt, dokumentredigerare, skärmdelning och inspelning, tidsspårning och mycket mer för att underlätta samarbete i realtid.

Miro

Miro lägger tonvikten på samarbete i realtid, idégenerering och innovation. Det erbjuder verktyg som delade markörer, chatt, videosamtal i appen, skärmdelning, anteckningar, interaktiva presentationer etc. för att förbättra samarbetet och feedbacken.

Här är ett exempel på Miro vs. ClickUp. Låt oss säga att ditt team arbetar med en marknadsföringskampanj. Med ClickUp kan de samarbeta för att brainstorma, planera, hantera och spåra projektet med hjälp av whiteboards, roadmaps, Gantt-diagram, uppgifter, dokument, feedbackformulär, dashboards, AI-drivna insikter och mycket mer. Med Miro-programvaran kan de använda den digitala duken för att förverkliga sina idéer och samarbeta kring brainstorming, planering och iteration. Kort sagt kan ClickUp vara ett alternativ till Miro, men Miro kan inte göra det som ClickUp kan.

Vinnare av ClickUp vs. Miro omgång 2 ClickUp måste vara vinnaren här eftersom det erbjuder mer avancerade samarbetsfunktioner än Miro. Medan Miro fokuserar på visuellt samarbete, låter ClickUp dig samarbeta kring projektuppgifter, feedback, roadmaps och mycket mer.

Mind maps

ClickUp

ClickUps mind maps hjälper dig att organisera, visualisera, bryta ner idéer, koppla ihop uppgifter och ge din vision en solid struktur. De gör det möjligt att lägga till text, former, ikoner, bilder, länkar och bilagor med användarvänlig dra-och-släpp-funktionalitet. Integreringen av mind maps med hela projektledningspaketet gör ClickUp till den bästa mind mapping-programvaran. Du kan också dela dem mellan dokument, kommentarer och uppgifter, vilket gör dem lättillgängliga inom arbetsytan.

Miro

Miros tankekartor underlättar brainstorming. Även om de erbjuder liknande funktioner är tankekartorna inte ett alternativ till ClickUps tankekartor. De integreras med begränsade Miro-funktioner som mallar och whiteboards. Du kan dela tankekartorna via flera webbplatser och verktyg som Notion, Teams och Confluence.

Vinnare av ClickUp vs. Miro omgång 3 ClickUp vinner här eftersom ClickUps mind maps integreras med alla funktioner i ClickUp-paketet, till skillnad från Miro som har begränsade integrationsmöjligheter.

Retrospektiver

Hantera enkelt produktplaner, backloggar, sprints, UX-design och mycket mer med ClickUp.

ClickUp

ClickUp erbjuder ett dedikerat utrymme för sprintretrospektiv där team kan lägga till kommentarer och anteckningar, diskutera åtgärdspunkter och tilldela dem till teammedlemmar via funktioner för uppgiftshantering. Plattformen erbjuder också anpassningsbara mallar och exempel på sprintretrospektiv som gör det möjligt för team att samarbeta, tänka kritiskt och förbättra sprints för bättre resultat. Dessutom kan du generera sprintretrospektiva rapporter med ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten, för att förhindra att misstag upprepas.

Miro

Miros retrospektiver är mer visuella. Du kan genomföra retrospektiver med Miros mallar för att identifiera vad som fungerade och vad som inte fungerade. Använd whiteboards för att skapa retrospektiva idéer och ämneskluster, kategorisera problem eller uppgifter efter nyckelord, taggar, färger etc. och dela dem med teamen för bättre innovation. Miro tillhandahåller också verktyg som timers och uppmaningar för att guida den retrospektiva processen.

Vinnare av ClickUp vs. Miro omgång 4 ClickUps dedikerade sprintretrospektiver vinner här eftersom de gör det möjligt för team att samarbeta, diskutera, dela och genomföra åtgärder, till skillnad från Miro, som erbjuder mer visuella retrospektiver.

AI-driven assistent

Använd ClickUp Brain för att ta hand om alla dina AI-relaterade uppgifter, allt från skrivande till administrativt arbete.

ClickUp

ClickUp Brain integreras via plattformen och du kan starta det var som helst. Använd AI-chatten för att få svar på dina frågor om uppgifter, dokument eller projekt. Automatisera arbete som att sammanfatta uppgifter, plocka ut viktiga teman från e-posttrådar, hitta viktiga insikter från långa dokument, generera teamuppdateringar etc. Du kan också skapa anpassad automatisering genom att beskriva vilka processer du vill ha på autopilot.

Miro

Miro Assist, en ny AI-funktion i betaversion, fungerar med befintligt innehåll på din tavla. Dess AI kan hämta insikter från tidigare resultat, sammanfatta klisterlappar, upptäcka trender och gruppera klisterlappar i kluster. Den kan också automatisera genereringen av tankekartor, sekvensdiagram, presentationer och åtgärdslistor.

Vinnare av ClickUp vs. Miro-omgång 5 ClickUp Brain är en klar vinnare här, eftersom det har fler funktioner än Miro Assist. Du kan använda det var som helst i ClickUp för att automatisera processer, skriva projektdokument och ställa projektrelaterade frågor. ClickUp Brain är en välbalanserad AI-assistent som fungerar i alla ClickUps funktioner, medan Miro AI är begränsat till brainstorming och visuellt samarbete inom Miro själv.

Priser

Prisplaner ClickUp Miro Gratis för alltid 0 dollar 0 dollar Obegränsat 7 $/månad per användare 8 $/månad per användare Affärer 12 $/månad per användare 16 $/månad per användare Företag Kontakta oss för prisuppgifter Anpassade priser ClickUp Brain Lägg till i valfri betald plan för 7 $ per medlem och månad. —

Kundbetyg och recensioner

ClickUp

G2 : 4,7 av 5 (9500+ recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (över 4000 recensioner)

Miro

G2 : 4,8 av 5 (över 5600 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 1500 recensioner)

ClickUp mot Miro på Reddit

Vi tittade på Reddit-trådar för att ta reda på vad användarna tycker om Miro vs. ClickUp, och vi fann att användarna utnyttjar båda plattformarna för specifika ändamål. Många användare är överens om att ClickUp erbjuder mer robusta funktioner:

ClickUp är perfekt för uppgiftshantering, centralisering av uppgifter, tidrapportering och tidsrapporter.

ClickUp är perfekt för uppgiftshantering, centralisering av uppgifter, tidrapportering och tidsrapporter.

Andra användare håller med om att Miro-tavlor är bäst för att visualisera idéer och uppgifter:

Miro finns bara till för att visualisera hur sprintuppgifterna passar ihop.

Miro finns bara till för att visualisera hur sprintuppgifterna passar ihop.

Sammantaget är både Miro och ClickUp kända för sina visualiserings- och uppgiftshanteringsfunktioner bland användarna. Medan Miro är det självklara valet för whiteboards, erbjuder ClickUp både whiteboard- och uppgiftshanteringsfunktioner, vilket eliminerar behovet av olika verktyg.

Vilket whiteboardverktyg är bäst?

Vi har testat två verktyg och hittat det som slår alla andra – ClickUp!

I kampen mellan ClickUp och Miro är ClickUp det perfekta valet eftersom det erbjuder mer än bara whiteboards på en enda plattform.

Miro erbjuder intuitiva och användarvänliga whiteboards med flera kreativa funktioner, men uppfyller inte kraven för projektledning. Det hjälper bara användarna att visualisera och organisera idéer. Så även om användarna kan strukturera sina idéer på Miro, behöver de verktyg som ClickUp för att planera och genomföra dem på ett perfekt sätt.

ClickUp ger dig en enda lösning där team kan brainstorma, visualisera och strukturera idéer, planera projekt samt genomföra och följa upp dem fram till leverans. ClickUps produktivitetsverktyg med inbyggd AI har allt du behöver för att arbeta effektivt och påskynda leveranser. Verktyget har skalningsfunktioner som kan anpassas efter dina föränderliga affärsbehov.

Vill du veta hur? Registrera dig för ClickUp idag!