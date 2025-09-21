Vad är marknadsföringsanpassning? Strategier, exempel och verktyg

Netflix filmtips, Amazons produktförslag, H&M:s storleksrekommendationer baserade på tidigare köp, Coca-Colas namntryck på burkar och Spotifys årssammanfattningar. Vad har de alla gemensamt?

De är alla utmärkta exempel på hur marknadsföringsanpassning förvandlar vardagliga interaktioner till minnesvärda varumärkesupplevelser.

Marknadsföring är utan tvekan en av de viktigaste faktorerna för ett företags framgång. Men eftersom alla varumärken känner till hemligheten är konkurrensen hård. För att ligga steget före måste varumärken leverera en personaliserad upplevelse som är anpassad efter varje kunds behov och resa.

I den här artikeln diskuterar vi hur du kan börja implementera marknadsföringsanpassning i ditt dagliga arbete för att engagera din målgrupp.

👀 Rolig fakta: Djurvårdsvarumärket Chewy tar personaliserad marknadsföring på allvar. När en kund slutar beställa djurmat kontrollerar teamet ibland upp och upptäcker att djuret har gått bort. Som svar på detta är Chewy känt för att skicka handskrivna kondoleansbrev eller till och med blommor.

Vad är marknadsföringsanpassning?

Marknadsföringsanpassning är en strategi som använder kunddata och rätt teknik för att rikta eller återrikta leads. Det säkerställer att innehållet, erbjudandet eller upplevelsen känns direkt relevant för individen.

En framgångsrik personaliserad marknadsföringsstrategi får kunderna att känna att varumärkets budskap är skräddarsytt just för dem, vilket leder till ökad kundlojalitet.

Det är därför personaliserad marknadsföring också kallas en-till-en-marknadsföring eller individualiserad innehållsleverans.

💡 Vänligt tips: Vill du bygga starkare och mer långvariga kundrelationer? Customer Lifecycle Marketing visar dig hur du kan engagera kunderna i varje steg av resan med hjälp av datastödda strategier som faktiskt kan skalas upp.

Varför marknadsföringsanpassning är viktigt

via Indigo Digital

För några år sedan satte Starbucks som mål att öka intäkterna genom att satsa på hyperpersonalisering.

Istället för att bara skapa en mobil beställningsapp skapade Starbucks något som kändes som en personlig barista i fickan. Med hjälp av köphistorik, dryckespreferenser och kunddata föreslog appen drycker som du troligen skulle gilla precis när du ville ha dem.

Sedan gjorde de upplevelsen mer spännande med ”Star Challenges” och förvandlade lojaliteten till ett belönande spel. Denna blandning av personlig upplevelse och gamification fick kunderna att komma tillbaka för mer.

Insatserna gav resultat. Appen står nu för 31 % av Starbucks försäljning i USA, vilket visar att en framgångsrik personaliserad marknadsföringsstrategi kan påverka köpbeteendet direkt.

Marknadsföringsanpassning minskar också pressen att ständigt jaga nya leads. När du levererar relevant och implementerar anpassad marknadsföring till befintliga kunder skapar det också en naturlig dragningskraft för potentiella kunder.

Faktum är att McKinsey rapporterar att personalisering kan ge följande fördelar:

Sänk kostnaderna för kundförvärv med upp till 50 %

Öka intäkterna med 5–15 %

Öka marknadsföringsavkastningen med 10–30 %

💡Vänligt tips: Börja bygga smartare kampanjer genom att definiera vem du verkligen säljer till. Mastering Marketing ICP: A Complete Guide for B2B Marketers visar dig hur du skapar fokuserade, effektiva kundprofiler som ger verkliga resultat.

Fördelarna med personaliserad marknadsföring

Långsiktig kundlojalitet är en följd av personalisering, som också kan öka engagemanget. Här är några fördelar med att experimentera med personaliserad marknadsföring:

✅ Minska onödiga utgifter genom att rikta dig endast till de mest relevanta målgrupperna och förbättra marknadsföringens avkastning (ROI) .

✅ Öka kundengagemanget på sociala medier, webbplatser och e-post genom att erbjuda innehåll som matchar intressen i realtid .

✅ Sänk kostnaderna för kundanskaffning genom att fokusera på personaliserade upplevelser för befintliga kunder som är mer benägna att konvertera igen.

✅ Förbättra kundlojaliteten och stimulera återköp genom skräddarsydda interaktioner

Typer av marknadsföringsanpassning (med exempel)

88 % av konsumenterna säger att upplevelsen är lika viktig som produkten i sig. Personalisering hjälper dig att uppfylla den förväntningen genom att göra varje interaktion mer användbar genom att leverera relevant innehåll.

Här är olika typer av marknadsföring som kommer att marknadsföra ditt varumärke på ett meningsfullt sätt:

1. Personalisering av e-post

E-post är fortfarande en av de mest effektiva kanalerna för personalisering. Genom att använda kunddata, såsom namn, köphistorik eller surfaktivitet, kan du skicka meddelanden som känns skräddarsydda för varje mottagare.

📌 Exempel: Ett hälsomärke segmenterar sina användare utifrån deras träningsmål. Någon som är intresserad av yoga får en sammanställd lista med utrustning och innehåll, medan en ny prenumerant som ännu inte har köpt något får ett välkomstmejl med ett tidsbegränsat erbjudande. På födelsedagar får lojala kunder personliga rabatter tillsammans med produktrekommendationer baserade på deras tidigare beställningar. Detta gör personlig e-postmarknadsföring effektiv för att rikta sig till specifika kundgrupper.

Visste du att? Personliga ämnesrader har visat sig förbättra öppningsfrekvensen med mer än 20 %, medan klickfrekvensen kan öka med över 140 % när även e-postmeddelandets innehåll är anpassat.

2. Personalisering av webbplatser

Din webbplats är ofta det första stället där kunderna upplever ditt varumärke, vilket gör personalisering här otroligt kraftfullt. Det innebär att anpassa vad användarna ser baserat på faktorer som plats, enhetstyp, beteende och tidigare engagemang.

📌 Exempel: En resplattform upptäcker en användare som surfar från Boston en snöig dag. Istället för att visa alla resmål marknadsför den strandresor med lokala rabatter. En annan besökare som använder en smartphone ser en enkel layout med stora knappar och en snabb bokningsknapp för sitt önskade resmål.

Varumärken kan använda dessa data för att visa olika uppmaningar till handling, relevant innehåll eller erbjudanden till olika användare. En återkommande kund kan få se en speciell lojalitetskupong, medan en ny besökare kan bli inbjuden att registrera sig för en gratis provperiod.

👀 Rolig fakta: Ditt namn är en hjärnstimulator. Människor är psykologiskt programmerade att reagera positivt när de hör eller läser sitt namn, vilket är anledningen till att personaliserade ämnesrader fungerar så bra.

💡 Proffstips: AI har förändrat marknadsföringen. Lär dig hur ClickUp använder AI för att genomföra marknadsföringskampanjer från början till slut och i stor skala. Om du vill se en demo kan du lyssna på Mike, en av våra strategiska lösningsingenjörer. 👇🏼

3. Produktrekommendationer

Att rekommendera rätt produkter är ett av de mest kända och effektiva sätten att använda personalisering. Denna metod analyserar varje användares tidigare beteende för att föreslå artiklar som de är mest benägna att köpa. Det kan baseras på köphistorik, visningsmönster, preferenser eller till och med kundfeedback.

📌 Exempel: En klädbutik märker att en användare ofta köper arbetskläder och visar dem nyheter inom formell klädsel, komplett med deras vanliga storlek. Samtidigt får en återkommande kund som lämnat en vinterrock i sin varukorg ett e-postmeddelande med förslag på matchande accessoarer. En streamingplattform rekommenderar kriminalthrillers till någon som nyligen sett en deckarserie.

4. Annonsanpassning

Anpassning av annonser hjälper varumärken att leverera mer relevant reklam genom att använda kundinsikter för att anpassa budskapet. Denna metod bygger på data som surfaktivitet, tidigare köp, demografi och till och med plats för att forma vilken annons en person ser.

Istället för att visa samma generiska annons för alla skapar varumärken innehåll som är anpassat efter användarens intressen och beteende. De upplevs som mindre påträngande eftersom de relaterar till något som användaren redan har visat intresse för.

Dessutom möjliggör plattformar som Google och Meta personalisering i realtid med dynamiska annonsformat. Marknadsföringsteam på sociala medier använder ofta dessa plattformar för att visa mycket riktade annonser.

📌 Exempel: En kund letar efter vandringskängor och ser senare Instagram-annonser för samma par med erbjudande om gratis frakt. En användare som har laddat ner en vitbok från ett mjukvarumärke får en uppföljningsannons som inbjuder dem att boka en demo. Någon som letar efter semestrar i Spanien visas ett flygerbjudande från närmaste flygplats.

Ansvarsfriskrivning: Personalisering är avgörande för att nå ut till dina kärnanvändare, men se till att du inte kränker deras integritet. Användare blir allt mer försiktiga med hur deras data används, så se till att du också informerar dem om att deras data är säkra på din webbplats. Följ alltid alla tillämpliga regler, riktlinjer och lokala lagar.

5. Chatbots och AI

AI-drivna chatbots har blivit mer än bara förprogrammerade svar. De analyserar nu beteende, sammanhang och engagemangsmönster för att rekommendera innehåll, svara på frågor och guida användare mot konvertering.

De är också tillgängliga dygnet runt, vilket gör dem till ett effektivt verktyg för både kundsupport och automatiserad marknadsföring.

📌 Exempel: En chatbot på en fitnesswebbplats spårar en användares intresse för morgonyoga och skickar påminnelser om klasser varje måndag, tillsammans med artiklar om mindfulnessrutiner. En annan användare som föredrar HIIT-pass får kvällserbjudanden på relevanta klasser och utrustning. Inom e-handel hjälper en chatbot återkommande användare att välja rätt storlek eller omedelbart fylla på tidigare beställningar.

💡 Proffstips: Trött på repetitiva marknadsföringsuppgifter som tar upp din kreativa tid? ”Hur man använder AI för marknadsföringsautomatisering” visar dig hur du kan effektivisera kampanjer och fokusera på det som verkligen gör skillnad.

📮ClickUp Insight: Medan 88 % av våra undersökningsdeltagare redan använder AI för personliga uppgifter, tvekar mer än hälften att använda det i sitt arbete. Varför? Kunskapsluckor, säkerhetsfrågor och klumpiga integrationer toppar listan. ClickUp Brain löser alla tre. Det är redan en del av din arbetsplats, förstår vardagligt språk och kopplar samman dina chattar, uppgifter, dokument och kunskaper – så att du kan hitta svar, vidta åtgärder och arbeta smartare på ett och samma ställe.

Personaliseringstrategi: Så här kommer du igång

Nu när du har sett olika sätt att nå din målgrupp genom personaliserad kommunikation är det dags att komma igång: samla in rätt data och bygg upp ett tillförlitligt innehållsarkiv som du kan personalisera i stor skala.

Steg 1: Samla in och centralisera kunddata (CRM/CDP)

För att bygga en solid personaliserad marknadsföringsstrategi bör du börja med att samla in meningsfull data från flera källor, till exempel:

E-postinställningar som visar hur kunderna vill bli kontaktade och vilka ämnen som intresserar dem.

Quiz eller enkäter på plats som hjälper till att upptäcka behov, preferenser eller utmaningar

Cookiebaserad spårning som övervakar surfbeteende och populära produktvisningar

Livechatt eller chatbot-konversationer som avslöjar avsikt eller köpstadium

Supportärenden och feedback som belyser problemområden eller återkommande frågor

Respektera integriteten och kommunicera tydligt när du samlar in data. Informera kunderna om vilken information du samlar in och hur den kommer att användas, och ge dem kontroll genom opt-in-alternativ eller kontoinställningar.

När du har samlat in alla data, för över dem till ett centralt system. Ett CRM-verktyg (customer relationship management) hjälper dig att organisera användarinformation från olika kanaler, såsom e-post, säljsamtal och livechatt.

ClickUp erbjuder en robust, allt-i-ett-lösning: ClickUp CRM-programvara. Med ett omfattande system för hantering av uppgifter, resurser och kunddatabaser gör ClickUp CRM det enkelt och effektivt att optimera teamets kapacitet och hantera försäljningspipelines.

Få en översikt över kundrelationerna med ClickUp CRM-programvara

Det erbjuder över 1 000 integreringar från både ClickUp och tredje part, inklusive ClickUp API, så att du kan skapa ditt eget CRM i ClickUp.

CRM-team som använder ClickUps anpassningsbara vyer kan spåra lead-kontaktpunkter tillsammans med uppgifter och kampanjarbetsflöden. Skapa till exempel en listvy filtrerad efter lead-källa och länka sedan varje kontakt till relevanta e-postuppgifter eller uppföljningssekvenser.

Steg 2: Segmentera din målgrupp

När du har samlat in rätt kunddata är nästa steg att omsätta den informationen i handling.

Med hjälp av målgruppssegmentering kan du dela upp dina kontakter i mindre, mer fokuserade grupper baserat på gemensamma egenskaper, beteenden eller preferenser.

Det finns flera sätt att segmentera din målgrupp: Använd köphistorik för att gruppera användare för korsförsäljning eller merförsäljning.

Segmentera utifrån surfhistorik, till exempel produktvisningar eller kategoriintressen.

Skapa målgrupper utifrån enkätsvar eller kundnöjdhetsbetyg

Gruppera användare efter livscykelstadium, till exempel nya leads, aktiva köpare eller förlorade kunder.

Anpassa din marknadsföring utifrån lojalitetsstatus, plats eller enhetstyp.

Segmentering hjälper dig också att prioritera. En lojal kund kanske uppskattar tidig tillgång eller exklusiva belöningar, medan en missnöjd kund kanske svarar bättre på en supportinriktad strategi.

ClickUps enkla CRM-mall förser team av alla storlekar med viktiga verktyg för att hantera kundrelationer på ett effektivt sätt.

Få en gratis mall Hantera kundrelationer och följ utvecklingen med ClickUps enkla CRM-mall.

Det förenklar kundhanteringen genom att centralisera data, automatisera arbetsflöden och erbjuda insikter från kundfeedback för att öka försäljningen, förbättra relationer och stödja smartare beslutsfattande.

💡 Proffstips: Vill du överträffa större annonsbudgetar med skarpare inriktning och snabbare kreativitet? Hur man använder AI i reklam visar hur AI kan hjälpa dig att lansera smartare, personaliserade kampanjer som faktiskt konverterar.

Steg 3: Välj kanaler och definiera personaliserat innehåll

När dina segment är klara är nästa steg att välja var och hur du ska nå varje målgrupp med innehåll som matchar hur de konsumerar information.

Så här gör du:

Granska dina data för att förstå var varje målgruppssegment är mest aktivt, oavsett om det är e-post, Instagram, SMS eller din webbplats.

Fokusera på de kanaler som ger bäst resultat för varje grupp istället för att sprida dina insatser över alla plattformar.

Anpassa innehållsformat efter plattformen. Använd reels eller stories på sociala medier, detaljerade förklaringar i blogginlägg och korta uppdateringar för SMS eller push-meddelanden.

Koppla meddelandet till specifika datatriggers. Använd data om övergivna kundvagnar för att skicka uppföljningsmejl eller väderdata för att anpassa bannerinnehållet efter platsbaserade erbjudanden.

Koppla innehållet till kundens avsikt. Fråga dig själv vad kunden vill se och varför detta format hjälper dem att agera på det.

📌 Exempel: Ett reseföretag upptäcker att ensamresenärer engagerar sig mest på Pinterest och i mobilsökningar, medan familjer föredrar nyhetsbrev via e-post på datorn. De skapar personaliserat innehåll genom att skicka utvalda familjeresepaket via e-post och skapa Pinterest-pins med lokala guider och packningstips för ensamresenärer, baserat på senaste sökningar och surfbeteende.

Steg 4: Använd AI och automatisering för att skala upp

Prova ClickUp Brain gratis Automatisera personaliserat e-postinnehåll baserat på användarbeteende och köphistorik med hjälp av ClickUp Brain.

ClickUps personliga AI-assistent, ClickUp Brain, kan hjälpa dig att reagera på kundbeteende i realtid. Du kan skicka ett födelsedagsmeddelande, rekommendera produkter baserat på surfhistorik eller anpassa meddelanden beroende på kundens tidigare interaktioner. Många verktyg har också automatiseringsfunktioner som skickar ut dessa när vissa kundåtgärder utlöses.

När de väl har konfigurerats körs dessa automatiserade åtgärder i bakgrunden, så att varje kontaktpunkt förblir relevant och aktuell.

💡 Bonus: Om du vill ge liv åt dina marknadsföringsflöden OCH: Sök snabbt och intuitivt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och ALLA dina anslutna appar + webben för arbetsrelaterad information.

Använd Talk to Text för att fråga, diktera och utföra arbete med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Utnyttja AI-verktyg som ChatGPT, Claude och DeepSeek direkt från Brain MAX, med fullständig kontext för ditt arbete, för att skapa personaliserat marknadsföringsinnehåll och strategier... Prova ClickUp Brain MAX – en superkraftig AI-kompanjon för datorn som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Släng alla dina AI-verktyg och använd din röst för att skapa anpassade arbetsflöden, skapa dokumentation, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer. Växla mellan de bästa AI-modellerna inifrån ClickUp med hjälp av Brain MAX.

Steg 5: Testa och optimera

Personalisering bör vara en kontinuerlig strategi. När dina kampanjer är igång är det viktigt att spåra vad som fungerar och var förbättringar behövs.

Börja med att mäta hur väl ditt personaliserade innehåll presterar. Titta på öppningsfrekvens, klickfrekvens, konverteringar eller tid som spenderas på personaliserade målsidor.

Om du anpassar hero-bilder efter plats, observera vilka versioner som får mest engagemang och förstå orsakerna bakom det.

Använd A/B-testning för att jämföra olika versioner av samma budskap. Det kan vara något så enkelt som att testa två olika ämnesrader eller något så specifikt som att anpassa uppmaningen till handling på en sida.

Även små justeringar kan leda till stora vinster i engagemang 🏆.

🧠 Visste du att? 73 % av kunderna använder flera kanaler innan de gör ett köp. ”Verktyg och strategier för marknadsföringsautomatisering för företag ” beskriver hur man kan hålla jämna steg och skala upp personaliserade upplevelser över alla kontaktpunkter.

💜 Så här kan ClickUp hjälpa dig

Visualisera framgången för din marknadsföringskampanj i realtid med ClickUp Dashboards. Du kan lägga till widgets för att spåra KPI:er som engagemang, CTR och konverteringar.

Övervaka och utvärdera dina framsteg med marknadsföringskampanjer och uppgifter med ClickUp Dashboards

Här är några av de bästa plattformarna som hjälper dig att skapa upplevelser som dina kunder verkligen bryr sig om.

1. ClickUp

Att planera en kampanj i flera kanaler är en sak. Att hantera den samtidigt som varje meddelande är personaliserat och alla tillgångar levereras i tid? Det låter komplicerat.

ClickUp hjälper marknadsföringsteam att centralisera kampanjplanering, uppgiftshantering och innehållsskapande för att undvika kaos.

Börja med kampanjplanering. Oavsett om du lanserar via e-post, betalda sociala medier, video eller i appen kan du planera varje del av kampanjen i ClickUp-uppgifter, tidslinjer och innehållskalendrar.

Dela upp multikanalkampanjer i tydliga, genomförbara uppgifter med ClickUp Tasks

Skapa kampanjuppgifter, tilldela team och starta arbetsflöden med ClickUp Brain

ClickUp Brain tar det arbetsflödet och lägger till AI-assistans i realtid. Du kan be det att skriva personliga e-postmeddelanden, sammanfatta feedback från en tidigare kampanj eller föreslå ämnesrader för återkommande kunder.

Här är en kort video om hur du kan använda ClickUps AI för att förbättra dina marknadsföringsinsatser:

ClickUp Brain genererar till och med visuella koncept för kampanjmaterial – ge bara kommandot ”skapa fem annonsbilder för en höstrea på ytterkläder riktad till generation Z” så får du kampanjklara alternativ utan att lämna din arbetsyta.

Dessutom förstår ClickUp Brain din konfiguration. Detta verktyg kan hjälpa dig och ditt team att välja de bästa anpassade vyerna om ni kör en kampanj i flera kanaler.

Visa dina kampanjer med ClickUp Custom Views

Marknadsföringsteam som använder ClickUp kan växla mellan olika vyer efter behov, så att de bara ser det de behöver arbeta med.

Du kan använda en tavelvy för att komma åt dina kreativa tillgångar, en tidslinjevy för din lanseringssekvens och en kalendervy för att schemalägga uppföljningssamtal med ditt team. Snacka om en mångsidig marknadsföringsdashboard!

Använd tavla-, kalender- eller Gantt-vyer för att anpassa till din sprintrytm och hålla dig synkroniserad med anpassade vyer

Se till att rätt teammedlem får besked vid rätt tidpunkt med ClickUp Automations

Personanpassade marknadsföringskampanjer har ofta många rörliga variabler som kan vara svåra att spåra manuellt. Det är här automatiseringen kommer in. När en uppgift når ett visst stadium kan ClickUp Automations automatiskt uppdatera status, meddela relevanta teammedlemmar och tillämpa checklistmallar för att hålla arbetsflödet igång.

Synkronisera uppdateringar mellan listor och team direkt när en kampanjfas är klar med ClickUp Automations

När ett innehållsutkast har godkänts kan ClickUp till exempel omedelbart meddela den sociala ansvarige att schemalägga inlägg, vilket minskar förseningar och förvirring.

💡 Proffstips: Använd ClickUp AI Agents för att hålla dina kampanjer på rätt spår utan att behöva kontrollera dem hela tiden. Ställ in en agent för att övervaka kampanjmappar och flagga försenade uppgifter, uteblivna godkännanden eller flaskhalsar. Agenten kan också skicka dagliga sammanfattningar till ditt teamchatt och automatiskt tilldela uppföljningar. Hur enkelt är inte det!

2. HubSpot

via HubSpot

Marknadsföringsteam använder ofta HubSpot för att skapa personaliserade lead-resor baserat på hur användarna interagerar med innehållet. Ett mjukvaruföretag kan till exempel skicka en serie riktade e-postmeddelanden till någon som har laddat ner en vitbok om prisstrategi.

I stället för att skicka en generisk uppföljning förser HubSpot kontakten med fallstudier, ROI-verktyg och produktjämförelser som är skräddarsydda för deras specifika stadium i beslutsprocessen.

HubSpot kombinerar CRM-data med användaraktivitet för att personalisera kommunikationen via e-post, formulär och landningssidor. Du kan utlösa åtgärder baserat på ifyllda formulär, e-postklick eller besökta sidor, vilket gör det enklare att guida varje lead mot konvertering med innehåll som passar deras intressen.

3. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaign hjälper företag att personalisera sin marknadsföring baserat på detaljerad information om användarnas beteende. Ett möbelvarumärke kanske märker att en kund har tittat på sovrumsmöbler men inte fullföljt köpet.

Systemet kan sedan skicka ett uppföljningsmejl med liknande artiklar, ett erbjudande om fri frakt och en påminnelse om att återvända till varukorgen.

Med verktyg för beteendespårning, CRM-strategi, automatisering och dynamiskt innehåll gör ActiveCampaign det möjligt för marknadsföringsteam att skräddarsy meddelanden efter individuella preferenser.

Kampanjer kan utlösas av produktvisningar, inaktivitet eller e-postengagemang, vilket gör det enklare att förbli relevant under hela kundresan.

Utmaningar inom marknadsföringsanpassning

En undersökning från McKinsey visar att 65 % av kunderna ser riktade kampanjer som en av de viktigaste anledningarna till att göra ett köp.

Men för att nå den nivån av genomslagskraft måste man övervinna några av dessa allvarliga hinder: Inkonsekventa eller isolerade kunddata gör det svårt att skapa en tydlig och enhetlig bild av kunden.

Integritetsfrågor och otydliga samtyckesrutiner kan leda till misstro, även när personaliseringen är välmenad.

Många team har svårt att integrera personalisering i befintliga system eller skala upp den utan att offra relevansen.

Felaktigt tajmade eller alltför specifika meddelanden kan upplevas som påträngande och leda till minskat engagemang.

Utan rätt kompetens eller verktyg blir det svårt att genomföra och mäta personaliserade marknadsföringsinsatser på ett effektivt sätt.

ClickUp gör marknadsföringsanpassning enkelt och roligt

Personlig marknadsföring är det som skiljer glömda kampanjer från de som människor faktiskt klickar på, läser och kommer ihåg.

Det är dock inte enkelt att uppnå personaliserad marknadsföring. De flesta team har svårt att personalisera sina kampanjer på grund av spridda data, föränderligt kundbeteende och ett växande tryck att uppnå mer med mindre resurser.

Det är där ClickUp kommer in i bilden.

ClickUp ger dig en plats där du kan planera, hantera och optimera kampanjer i flera kanaler med hjälp av AI, automatisering och anpassade vyer.

Börja omvandla kundinsikter till resultat – registrera dig för ClickUp!