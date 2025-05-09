Hur man implementerar kontobaserad marknadsföring: 7 exempel från verkligheten

Ditt team lägger ner många timmar på att perfekta varje del av innehållet för dina kampanjer, men vad händer om de rätta beslutsfattarna inte lägger märke till det mesta av arbetet?

Det är verkligheten för många B2B-företag som fortfarande använder breda marknadsföringsstrategier.

Smarta företag använder beprövade strategier för kundhantering för att fokusera sina resurser där de gör mest nytta, och kontobaserad marknadsföring (ABM) har blivit oumbärligt.

96,6 % av organisationerna rapporterade bättre resultat efter att ha gått över till riktad, personaliserad marknadsföring.

Det är inte enkelt att genomföra denna förändring. Du behöver en tydlig plan och exempel som vägledning. Vi hjälper dig att komma igång.

Läs vidare för att upptäcka inspirerande exempel på kontobaserad marknadsföring (ABM) som visar hur ledande företag vinner målkonton genom personlig, kontofokuserad marknadsföring.

Vad är kontobaserad marknadsföring (ABM)?

Kontobaserad marknadsföring (ABM) är en strategisk metod som riktar sig till högvärdiga konton med personaliserade kampanjer. Den samordnar marknadsförings- och säljteamens insatser för att engagera specifika företag snarare än breda målgrupper. Genom att fokusera på viktiga beslutsfattare driver ABM högre konverteringsgrader och starkare kundrelationer.

Det här är vad som skiljer en kontobaserad marknadsföringsstrategi från vanlig B2B-marknadsföring: Du sprider inte bara generiska budskap i hopp om att något ska fastna. Du studerar din målgrupps behov, utmaningar och mål i detalj. Sedan skapar du innehåll för en CRM-kampanj som talar direkt till deras specifika situation.

Tänk på kontobaserad marknadsföring som att anordna en serie intima middagsbjudningar istället för en stor buffé. Istället för att kasta ut ett stort nät väljer du noggrant ut specifika företag och skapar personliga upplevelser just för dem.

👀 Visste du att? Två tredjedelar (66 %) av de mest framgångsrika organisationerna använder flera team för att genomföra ABM, vilket understryker vikten av tvärfunktionellt samarbete för att uppnå resultat.

Viktiga fördelar med ABM

Kontobaserad marknadsföring ger fantastiska resultat. Här är en djupdykning i varför ABM ger så imponerande avkastning:

Personlig marknadsföring som fungerar : Kontobaserad marknadsföring hjälper dig att skapa mycket riktat innehåll som talar direkt till beslutsfattare. Du bygger starkare relationer med potentiella köpare genom att rikta dina annonser och direktreklam mot specifika problemområden.

Bättre marknadsföring och försäljning : Din : Din CRM-process blir effektivare när försäljnings- och marknadsföringsteamen samarbetar för att identifiera och bearbeta viktiga kunder. Detta samarbete leder till snabbare affärscykler och högre konverteringsgrader.

Tydlig ROI-spårning : Eftersom du fokuserar på specifika konton blir det enkelt att mäta framgången. Du kan enkelt spåra hur din marknadsföring påverkar webbplatsens trafik och engagemang för varje målföretag.

Högre avkastning : Genom att koncentrera resurserna på de konton som har störst sannolikhet att konvertera kan ditt tjänsteföretag minska onödiga utgifter och förbättra kundanskaffningskostnaderna.

Förbättrad kundtillväxt: Den kontobaserade marknadsföringsmetoden handlar inte bara om att få nya kunder – den hjälper dig också att utveckla befintliga relationer. Genom att erbjuda personliga upplevelser till befintliga kunder öppnar du dörrar för kontoexpansion.

🧠 Kul fakta: Ett B2B-mjukvaruföretag slutade en gång en affär värd en miljon dollar med hjälp av en ultrapersonlig video riktad till sin drömkund. Videon tog direkt upp företagets problemområden, och vips – affären var i hamn. ABM bevisar att mindre innehåll ibland kan ge större intäkter.

Hur implementerar du ABM i din organisation?

För att bygga en framgångsrik strategi för kontobaserad marknadsföring krävs ett nära samarbete mellan försäljning och marknadsföring. Det krävs också noggrann spårning av specifika konton och personlig kontakt i stor skala.

Så här kan du sätta upp din ABM-strategi:

1. Identifiera konton med högt värde

Börja med att undersöka och välja konton som stämmer överens med dina affärsmål. Titta på branschtrender, tidigare försäljningsdata och firmografiska data för att identifiera dina ideala kundprofiler (ICP).

För att bygga detta:

Titta på tidigare framgångar. Vilka typer av företag tenderar att sluta avtal snabbt och stanna kvar?

Analysera kundbortfall. Vilka konton hade problem eller lämnade, och varför?

Utvärdera livstidsvärdet (LTV). Vilka kundtyper tenderar att expandera och förnya sig?

Din ICP kan innehålla kriterier som:

Bransch (t.ex. fintech, SaaS, hälso- och sjukvård)

Företagets storlek (anställda, intäkter)

Teknisk stack (om du säljer programvara)

Geografi (regionala säljteam kan behöva specifika mål)

Tillväxtfas (startups vs. mogna företag)

Se kundrelationer, uppgifter, analyser och mer i en samlad vy med ClickUp CRM

Använd CRM för marknadsföring för att kategorisera, spåra och hantera specifika konton, så att ditt team alltid fokuserar på rätt möjligheter.

ClickUp, appen för allt som rör arbete, kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt i en kraftfull AI-baserad plattform som hjälper dig att få ut bästa möjliga resultat av dina insatser inom kundrelationshantering.

Med ClickUp CRM kan du samla din CRM, försäljningspipeline och kundinteraktioner på en enda plattform – driven av AI för att påskynda affärer, öka kundlojaliteten och öka intäkterna. Det ger ditt team en centraliserad översikt över högvärdiga konton, inklusive alla kontaktpunkter, uppgifter och intressenter.

Du kan skapa anpassade fält och välja mellan mer än 15 ClickUp-vyer (inklusive listor, tavlor och mer) för att spåra ICP-passform, affärsstadium och engagemang inom marknadsföring och försäljning. Med AI-driven automatisering och insikter blir det enklare att prioritera outreach, anpassa kampanjer och samordna insatser mellan team.

Få en gratis mall Effektivisera din kundresa med ClickUp CRM-mallen – allt du behöver för att hantera hela kundlivscykeln på ett och samma ställe.

Vill du inte börja från scratch? Organisera din försäljningspipeline och dina kundrelationer med ClickUp CRM-mallen.

Dess erbjudanden:

Centraliserade kontouppgifter: Lagra all viktig kundinformation på ett och samma ställe

Detaljerad kontaktadministration: Spåra kontaktuppgifter och interaktionshistorik med ett ögonkast med hjälp av anpassade fält och anpassade uppgiftsstatusar.

Spårning av engagemangshistorik: Övervaka varje kontaktpunkt med dina leads och kunder med hjälp av automatiseringar, påminnelser och anpassningsbara aviseringar

CRM-rapportering i realtid: Få insikter om din försäljningsprestanda med tydliga rapporter och anpassade Få insikter om din försäljningsprestanda med tydliga rapporter och anpassade ClickUp-instrumentpaneler

2. Genomför djupgående kontoanalyser

När din ICP är klar kan du använda verktyg som ZoomInfo, LinkedIn Sales Navigator eller Bombora för att identifiera verkliga företag som matchar profilen. Att förstå varje kontos behov är nyckeln till att skapa personliga strategier för att nå ut. Gå bortom grundläggande demografi – analysera företagsstorlek, branschtrender, tidigare engagemang, beslutsfattares roller och affärsmål.

Firmografiska filter hjälper dig att begränsa din sökning, medan avsiktsdata visar vilka konton som aktivt söker efter lösningar som din.

📌 Till exempel: Låt oss säga att du säljer en plattform för säljstöd för distansarbetande team. Du kan leta efter: Företag med 200–2 000 anställda

Rekrytering till försäljnings- eller säljstödstjänster

Nyligen finansierad eller expanderar till nya marknader

Använder du redan Salesforce eller HubSpot? Dessa signaler tyder på att de inte bara passar din ICP, utan också kan vara i köpläge.

Samla också in insikter från tidigare interaktioner, aktiviteter på sociala medier och konkurrentanalyser för att bygga en väl avvägd strategi som är anpassad efter varje kontos problemområden och mål. När du lanserar en ny produkt, använd ABM för att först sälja till befintliga konton.

💡 Proffstips: När du har sammanställt en lista, organisera kontona i nivåer: Nivå 1: Konton med högt värde och hög passform som får fullständig personalisering från försäljning och marknadsföring

Nivå 2: Lämpliga konton som får delvis personaliserade kampanjer

Nivå 3: Bredare konton som stämmer överens med din ICP men som blir mer skalbara och automatiserade Denna metod hjälper dig att skala upp personaliseringen utan att överbelasta ditt team.

Du kan lagra och strukturera denna forskning i ClickUp Docs och skapa en centraliserad kunskapsbas med inbäddade sidor, länkar, tabeller och mallar.

Förbättra dina ClickUp Docs med avancerad formatering och inbäddade widgets

Docs låter dig samarbeta i realtid genom att omvandla text till praktiska uppgifter. Tagga teammedlemmar, lämna kommentarer och tilldela åtgärder. Detta förhindrar att viktiga insikter och redigeringar går förlorade i ändlösa e-posttrådar.

Med ClickUp behöver du dessutom inte mata in dina forskningsdokument i en extern AI-klient för att extrahera viktiga detaljer. ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten, låter dig utnyttja AI-drivna insikter för att sammanfatta stora datamängder, extrahera viktiga resultat och till och med generera personaliserat innehåll.

Använd ClickUp Brain som en smart AI-assistent, antecknare, forskare och skribent, som redan har kontext för allt arbete du gör

Det hjälper dig att brainstorma idéer för dina kampanjer, förfina tonen i det genererade innehållet eller till och med automatisera delar av din forskningsprocess – allt inom ramen för ditt befintliga arbete i ClickUp.

Det hjälper också till att minska slumpmässiga pingar och distraktioner genom att ge teamen möjlighet att självständigt få tillgång till viktig information via AI-drivna insikter. En win-win-situation!

📮 ClickUp Insight: Den genomsnittliga yrkesverksamma spenderar mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan ändra på det. Presentation av ClickUp Brain. Den ger omedelbara insikter och svar genom att på några sekunder visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer – så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

3. Samordna försäljnings- och marknadsföringsinsatser

ABM är en känslig balansgång mellan sälj- och marknadsföringsteamen. Marknadsföringen värmer upp kontot med skräddarsytt innehåll och kampanjer, medan säljteamet kliver in med personlig kontakt och relationsbyggande. Båda teamen måste dela data, mål och feedback i realtid för att synkronisera konton genom tratten.

Bristande samordning kan leda till inkonsekventa budskap och missade möjligheter, så det är viktigt att båda teamen är synkroniserade. På så sätt kan de leverera ett enhetligt budskap, effektivisera kontakterna och maximera engagemanget med högvärdiga konton.

Skapa en enhetlig arbetsyta som samlar dina sälj- och marknadsföringsteam på ClickUp och eliminerar datasilos

ClickUp för marknadsföringsteam erbjuder en central plats där sälj- och marknadsföringsavdelningarna kan samarbeta smidigt.

ClickUps projekthierarki är skräddarsydd för att stödja ett smidigt ABM-samarbete mellan sälj- och marknadsföringsteam genom att organisera arbetet från grunden – från övergripande strategi till detaljerade uppgifter.

Så här fungerar det:

🏢 Arbetsplats

Hela företaget arbetar i en gemensam arbetsyta, vilket innebär att både sälj- och marknadsföringsteamen finns under ett och samma virtuella tak, vilket underlättar samarbetet.

🗂️ Spaces

Skapa separata utrymmen för försäljning, marknadsföring och till och med ett särskilt ABM-program. Detta håller avdelningsspecifikt arbete organiserat, samtidigt som det möjliggör tvärfunktionell synlighet när det behövs.

📁 Mappar

Inom varje utrymme kan du skapa mappar som:

Listor över målkonton

Kampanjplaner

Säljhandböcker

Innehållskalendrar

Varje mapp innehåller listor och uppgifter som är anpassade efter specifika ABM-mål.

📋 Listor och uppgifter

Listorna kan representera kontonivåer (t.ex. nivå 1, 2, 3) eller kampanjstadier (t.ex. före engagemang, i pipeline, efter försäljning). Inom dessa kan ClickUp Tasks spåra enskilda åtgärder, såsom outreach-kadenser, innehållstillgångar, kartläggning av intressenter eller lanseringar av annonskampanjer.

Delegera ansvar, sätt deadlines och övervaka projektets slutförande på ett och samma ställe. Teamen kan samordna sina arbetsflöden på en plattform, vilket säkerställer att uppföljningar och samordnade kontakter inte faller mellan stolarna.

Prioritera det som är viktigast genom att ställa in prioritetsnivåer med ClickUp Tasks

🔄 Anpassade fält och vyer

Spåra ICP-attribut, engagemangspoäng, affärsstadier, personas och kampanjstatus med hjälp av anpassade fält. Använd ClickUp-vyer – som tavelvy för kontostatus, tabellvy för dataspårning eller kalendervy för lanseringstidslinjer – för att ge varje team vad de behöver utan att duplicera arbetet.

Resultatet? Marknadsföring och försäljning kan arbeta i samklang: dela information, spåra framsteg på delade konton och justera strategin i realtid, allt från ett centralt kommandocenter.

4. Genomför personaliserade kampanjer

När du har fastställt och undersökt dina målkonton kan du skapa anpassade marknadsföringskampanjer som tar itu med deras problemområden – antingen genom skräddarsydda annonser, relevanta fallstudier eller personliga e-postmeddelanden. Använd budskap som speglar deras språk och visar att du förstår deras värld. Ju mer relevant din kommunikation är, desto större är sannolikheten att den väcker genklang, skapar engagemang och driver affären framåt.

Titta på den här videon för att lära dig hur ClickUp Brain kan hjälpa dig att anpassa kampanjinnehåll👇🏽

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Om en användare dock måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de associerade växlingskostnaderna och kostnaderna för att byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i din arbetsyta, vet vad du arbetar med, förstår vanlig text och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Byt LLM inom ClickUp Brain för att anpassa din AI-upplevelse Upplev en fördubblad produktivitet med ClickUp!

Använd ClickUp Dashboards realtidsdatavisualisering för att utvärdera resultatet av ABM-kampanjer och framgången för din CRM-strategi.

Få en tydlig, samlad bild av din marknadsförings påverkan – från innehållets räckvidd till försäljningskonverteringar – med ClickUp Marketing Dashboards.

Här är några förslag på skräddarsydda kort och diagram som du kan använda i dina marknadsföringsdashboards:

📊 Stapeldiagram för att spåra engagemang per kontonivå (t.ex. svarsfrekvens för nivå 1 jämfört med nivå 2)

✅ Uppgiftslistor som visar kampanjens framsteg per kanal eller steg (t.ex. e-postsekvenser, LinkedIn-annonser)

📈 Linjediagram som visar affärshastighet eller pipeline-tillväxt över tid

💡 Anpassade kort för ICP-matchningspoäng, kampanjens avkastning eller effektiviteten i överlämningen mellan försäljning och marknadsföring

Dessa bilder gör att alla är på samma sida och kan reagera på vad som fungerar – och vad som inte fungerar.

Du kan också identifiera de mest riskfyllda kundsegmenten inom dina målkonton, vilket möjliggör proaktiva åtgärder och personlig kontakt för att minska risken för kundbortfall.

Beskriv helt enkelt önskad automatisering i naturligt språk och låt ClickUp Brain sköta inställningarna

Använd sedan kodfria ClickUp Automations för att automatisera uppföljningar, lead-tilldelningar och innehållsgodkännanden. Minska det manuella arbetet och håll engagemanget med målkonton enligt plan.

För automatisering av företagsmarknadsföring kan du integrera ClickUp med verktyg som HubSpot eller anpassade webhooks för att trigga personliga e-postsekvenser. Med aktuella, relevanta aviseringar håller du koll på alla kontoaktiviteter.

ClickUp-mallen för kampanjspårning och analys erbjuder en centraliserad plattform för hantering av alla aspekter av dina marknadsföringskampanjer, från budget och kreativa tillgångar till prestationsmått.

Få en gratis mall Samordna dina försäljnings- och marknadsföringsinsatser med enhetliga kampanjinsikter via ClickUp-mallen för kampanjspårning och analys.

Med över 10 anpassade statusar och 10 anpassade fält – inklusive sådana för att registrera budget, CPA, CPC, klick, konverteringsfrekvens och mer – kan du spåra alla dina KPI:er på ett och samma ställe. Detta förenklar CRM-rapporteringen.

Vår ledningsgrupp minskade projektförseningarna med över 70 % under vårt första år med ClickUp. Det är enormt viktigt för oss att ha projektöversikt på ett sätt som passar alla inlärningsstilar och preferenser. ClickUp har också möjliggjort integrationer med Slack och Gmail som gör vårt arbete effektivare mellan olika plattformar.

7 verkliga exempel på kontobaserad marknadsföring

Personlig marknadsföring i stor skala – det är det som gör kontobaserade marknadsföringsaktiviteter så unika. Men hur omsätter man denna strategi i praktiken? Låt oss titta på dessa ABM-exempel som gett fantastiska resultat.

1. LiveRamps hyperfokuserade strategi

Har du hört talas om LiveRamp? De är experter på identitetslösningar och hjälper företag att integrera offlinekunddata i sin onlinemarknadsföring. Denna fusion ger marknadsförare en 360-graders bild av sina kunder, vilket förbättrar analys, målgruppsanpassning och personaliserat innehåll.

LiveRamp beslutade sig för att höja ribban med en laserfokuserad strategi för kontobaserad marknadsföring (ABM). De handplockade 15 toppkunder som passade deras ideala kundprofil som hand i handske.

🦄 Resultat: Genom att lägga all sin energi på denna elitgrupp uppnådde de en häpnadsväckande konverteringsgrad på 33 % på bara fyra veckor. Två år senare hade deras kundlivstidsvärde ökat 25 gånger.

Slutsatsen? Fokusera på dina mest värdefulla konton och anpassa dina insatser för att imponera på dessa utvalda få.

2. GumGums framgång med serietidningar

Om account-based marketing handlar om personalisering, så har GumGum inte bara anammat det – de har tagit det till superhjältnivå.

När de siktade in sig på T-Mobile som drömkund valde de inte den vanliga vägen med kallmail eller säljsamtal. Nej, de gick direkt till toppen – till VD:n själv.

Hur? Med en serietidning. 🎭

via GumGum

Genom att gräva i John Legeres Twitter-flöde (T-Mobiles dåvarande VD) upptäckte de att han var en stor Batman-fan. Så istället för att skicka ett tråkigt presentationsmaterial skapade de en anpassad serietidning med titeln " T-Man and Gums".

🦄 Resultat: Det var ett mästerverk inom marknadsföring. Legere älskade det, delade det med sina många följare på Twitter och – du gissade rätt – GumGum fick affären.

💡 Proffstips: Personalisering handlar inte bara om att lägga till ett namn i ett e-postmeddelande. Gå på djupet, var kreativ och gör din potentiella kund till berättelsens hjälte. När du skapar något som är verkligen skräddarsytt väcker det inte bara uppmärksamhet – det bygger relationer. Så nästa gång du utformar en ABM-strategi, fråga dig själv: Räcker det med att bara nå ut, eller vill du göra avtryck?

3. DocuSigns framgångsrika innehållsstrategi

DocuSign – programvaran för elektroniska signaturer – underlättar pappersarbetet. Med kunder inom sex olika branscher var det en enorm utmaning för dem att hantera leads – det var som att jonglera med sex olika spelböcker samtidigt.

Det var där kontobaserad försäljning blev deras hemliga vapen.

Istället för en universallösning skapade DocuSign detaljerade kundprofiler och satsade helhjärtat på att nå över 450 företagskunder med hyper-specifika budskap.

De skickade inte bara ut annonser – de talade direkt till varje branschs behov genom:

Kundreferenser anpassade efter varje bransch

Vitböcker som träffar rätt smärtpunkter

Fallstudier som visat på verkliga resultat

🦄 Resultat: DocuSigns ABM-strategi genererade 1 miljon visningar, en ökning med 300 % i sidvisningar, 60 % högre engagemang och en försäljningsökning på 22 % – allt med hjälp av dynamiskt, datadrivet innehåll.

Nyckeln? Personalisering vid varje kontaktpunkt – från annonser till e-postmeddelanden – anpassad efter varje bransch och köpstadium.

4. Kyndryls varumärkesförnyelse

Efter avknoppningen från IBM stod Kyndryl inför en tuff väg framåt – intäkterna sjönk från 18 miljarder dollar till 16 miljarder dollar 2024, främst på grund av att man avyttrade olönsamma kontrakt. Men det var inte det enda hindret. Även bland befintliga kunder var varumärkeskännedomen svag.

För att vända utvecklingen satsade Kyndryl helhjärtat på att bygga upp en framgångsrik ABM-strategi. De fokuserade på sina 300–400 största kunder, som stod för 80 % av intäkterna, och använde kund- och marknadsdata för att identifiera högvärdiga affärsmöjligheter.

Lanseringen av ABM började i liten skala – med testning av endast sju konton, som sedan utökades till 50 under det första året och fördubblades till 100 under det andra året.

🦄 Resultat: Förändringen gav stora resultat: en 32 procentenhets bättre prestanda i vunna affärsmöjligheter, en expansion på 3,2 miljarder dollar i pipeline, en 11-punkters ökning i NPS (ett viktigt tecken på förtroende) och 573 nya relationer med beslutsfattare och influencers.

🧠 Rolig fakta: På 1800-talet vandrade ”sandwich-men” runt på gatorna med reklam på sig – en tidig version av riktad marknadsföring. Precis som dagens ABM riktade denna metod budskapet direkt till rätt målgrupp, vilket garanterade hög synlighet och engagemang.

5. Spotifys ABM-strategi för att hålla dig fast

Spotifys marknadsföringsstrategi handlar om att känna sina lyssnare utan och innan. Med hjälp av kontobaserad marknadsföring (ABM) identifierar, engagerar och personaliserar Spotify upplevelsen för sina målgrupper.

Den analyserar användarnas preferenser, beteenden och behov för att nå rätt målgrupp med rätt innehåll.

Funktioner som "Discover Weekly" och "Daily Mix" genereras inte slumpmässigt – de är en del av en strategisk ABM-strategi som säkerställer att användarna får nytt innehåll som är anpassat efter deras smak.

Din lyssningshistorik ligger till grund för hyperpersonliga rekommendationer, så att du alltid upptäcker låtar som känns som om de valts ut just för dig.

6. Schneider Electrics positiva påverkan på pipeline

Schneider Electric använder en målinriktad, datadriven strategi för kontobaserad marknadsföring (ABM) genom att utnyttja Informa TechTargets Priority Engine- och Lead Generation-program.

Dessa verktyg ger tillgång till köpvilliga grupper inom deras målkonton, vilket säkerställer att deras marknadsföringsinsatser direkt påverkar pipeline och ROI.

Deras ABM-strategi bygger på kontobaserad målgruppsanpassning för att öka intäkterna. Den fokuserar på specifika strategiska konton och identifierar viktiga kontakter inom inköpsgrupper för precis kontaktkartläggning.

De leads som genereras genom Priority Engine är både många och av hög kvalitet, och ger ett starkt engagemang i Schneider Electrics marknadsföringsprogram och uppföljningar.

🦄 Resultat: En utmärkande mätparameter? Över 10 % av kontakterna från Priority Engine blev aktiva användare, vilket visar ett intresse och engagemang som vida överstiger andra leadkällor.

7. Aprimos fokuserade ABM-strategi

Aprimo, ett välkänt namn inom marknadsföring, stod inför en stor utmaning efter att ha återuppstått 2016 med noll varumärkeskännedom efter fem år under ett annat namn. Trots att de hade en solid kundbas fungerade de som ett nystartat företag.

Inledningsvis förlitade sig Aprimo på firmografiska data, ICP-data och säljinstinkter för att avgöra vilka konton som skulle bearbetas – utan att veta vilka som faktiskt fanns på marknaden.

De vände sig till avsiktsdata och prediktiv analys för att förfina sina kontobaserade försäljningsstrategier och prioriterade konton med hög avsikt i nivå 1 och nivå 2.

🦄 Resultat: Aprimo ligger nu i framkant, förutser inkommande leads innan de ens fyller i ett formulär och lanserar kampanjer proaktivt. Med en 40-procentig ökning av träfffrekvensen och en starkare pipeline-kvalitet följer deras VD aktivt konton på marknaden.

Bästa praxis för ABM

Genom att fokusera på högvärdiga konton med personaliserade strategier kan varumärken maximera sina ABM-insatser och skapa effektiva marknadsföringskampanjer för kundlivscykeln.

Här är några bästa praxis, inspirerade av ABM-exempel och framgångshistorier från ledande företag, inklusive företag inom mediebranschen:

Identifiera högvärdiga konton : Använd datadrivna insikter för att rikta in dig på konton som stämmer överens med din ideala kundprofil (ICP) och som är aktiva på marknaden.

Anpassa engagemanget : Skräddarsy innehåll, budskap och kommunikation utifrån varje kontos unika behov, utmaningar och köpprocess.

Samordna sälj- och marknadsföringsteam : Säkerställ samarbete mellan sälj- och marknadsföringsavdelningarna för att effektivt vårda leads och påskynda säljcykeln.

Utnyttja avsiktsdata : Använd prediktiv analys för att identifiera konton som visar intresse för dina lösningar och prioritera dem i dina ABM-insatser.

Satsa på omnikanalmarknadsföring : Engagera potentiella kunder genom flera kontaktpunkter, inklusive e-post, LinkedIn, webbseminarier och riktade annonser, för att hålla dig i topp.

Mät och optimera: Spåra KPI:er som engagemangsnivåer, pipelinehastighet och intäktspåverkan för att förfina din strategi och förbättra resultaten

Vanliga utmaningar inom ABM och hur man övervinner dem

ABM är en mycket effektiv strategi, men den har sina hinder. Detta gäller särskilt när det gäller att rikta in sig på högvärdiga konton och stärka relationerna med befintliga kunder.

För att få ut mesta möjliga av dina ABM-insatser måste du förutse dessa utmaningar och ha en strategi för att ta itu med dem. Här är några exempel:

Identifiera rätt konton

🔴 Utmaning: Många företag har svårt att avgöra vilka konton de ska prioritera. Utan korrekta data kan de hamna i en situation där de riktar sig till företag som inte är aktiva på marknaden eller redo att köpa, vilket leder till slöseri med resurser och förlorade möjligheter.

💡 Lösning: Använd avsiktsdata, firmografiska data och prediktiv analys för att identifiera värdefulla konton som aktivt söker efter lösningar som din. Detta säkerställer att försäljnings- och marknadsföringsinsatserna fokuserar på de prospekt som har högst konverteringspotential.

Engagera beslutsfattare

🔴 Utmaning: Även när man riktar sig till rätt konton kan det vara svårt att nå de viktigaste beslutsfattarna och intressenterna inom dem. Beslutsfattare bombarderas ofta med marknadsföringsbudskap, vilket gör det svårare för varumärken att nå fram.

💡 Lösning: Anpassa din marknadsföring med branschspecifika budskap, anpassat innehåll och engagemang i flera kanaler. Genom att skräddarsy din strategi efter deras problem, affärsmål och föredragna kommunikationskanaler ökar du sannolikheten att fånga deras uppmärksamhet.

Behålla och utöka befintliga kunder

🔴 Utmaning: Många företag fokuserar så mycket på att skaffa nya kunder att de förbiser tillväxtmöjligheterna inom sin befintliga kundbas. Utan en tydlig marknadsföringsstrategi för kundlivscykeln riskerar företagen att förlora långsiktig intäktspotential.

💡 Lösning: Prioritera kundlojalitet genom att leverera kontinuerligt värde via personaliserade uppsäljnings- och korsförsäljningskampanjer. Använd engagemangsdata för att identifiera kundernas behov och proaktivt erbjuda lösningar som passar deras föränderliga mål.

Effektivisera dina ABM-insatser med ClickUp

För att komma igång med ABM krävs planering och rätt verktyg för att genomföra din strategi på ett effektivt sätt. Men med en solid grund och smart användning av teknik kan du skapa riktade kampanjer som tilltalar dina idealkunder.

Nyckeln är att ha en central hubb där ditt team kan planera kampanjer, spåra framsteg och mäta resultat. Det är där ClickUp kommer in. Med det kan du organisera dina ABM-insatser med hjälp av dedikerade utrymmen för marknadsföring och försäljning och anpassningsbara instrumentpaneler, automatisera repetitiva uppgifter och hålla alla uppdaterade om prioriteringar. Du kan också samarbeta med ClickUps inbyggda AI för att extrahera kontoinformation och skapa personaliserat kampanjinnehåll snabbare.

Varför jonglera med flera verktyg när du kan hantera hela din ABM-strategi på ett och samma ställe? Skapa din framgångssaga idag – registrera dig för ClickUp nu!