Verktyg och strategier för automatisering av marknadsföring i företag

Hela 73 % av kunderna använder flera kanaler under sin shoppingresa.

Från medvetenhet till köp och support möter organisationer kunder via ett dussintal eller fler kanaler, inklusive företagets webbplats, mobilapp, e-post, livechatt, sms, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok och mycket mer!

Det är omöjligt att leverera en konsekvent, personaliserad upplevelse över dessa kanaler i stor skala utan automatisering av företagsmarknadsföring. I det här blogginlägget undersöker vi varför och hur.

Vad är automatisering av marknadsföring för företag?

Marknadsföringsautomatisering för företag (EMA) är användningen av programvara och data för att automatisera marknadsföringsprocesser/uppgifter på ett holistiskt och strategiskt sätt för att uppnå organisatoriska mål.

EMA används vanligtvis i digitala marknadsföringsaktiviteter. Det vanligaste användningsområdet är e-postmarknadsföring. Organisationer använder automatisering av företagsmarknadsföring för att segmentera målgrupper, skicka e-postkampanjer, anpassa meddelanden och skicka triggerbaserade aviseringar.

Idag använder dock organisationer EMA för att operationalisera ett brett spektrum av digitala upplevelser och upplevelser i butik.

Hur fungerar automatisering av marknadsföring för företag?

Bra automatisering av företagsmarknadsföring är en helhetssyn på hur man engagerar potentiella kunder och befintliga kunder.

Istället för att behandla någon som ett e-post-ID eller en Instagram-följare, samlar EMA alla deras aktiviteter för att skapa en kundprofil och tillgodose deras behov oavsett var eller hur de dyker upp. EMA hjälper kunderna att fortsätta där de slutade och få service utifrån sammanhanget.

Vanligtvis använder B2C-organisationer EMA för att konsolidera användningsaktiviteter till ett enda e-post-ID. När kunden återvänder till varumärket kommer deras telefonnummer, preferenser, köphistorik, feedback, kundsupportinteraktioner etc. att kopplas till den profilen.

Å andra sidan konsoliderar B2B-företag vanligtvis information baserat på så kallade konton. De samlar alla personer som är kopplade till ett visst konto/en viss potentiell kund och automatiserar kommunikationen därefter.

Varför behöver du automatisering av marknadsföringen i företaget?

Några av de största fördelarna med EMA är följande.

Skalbarhet: EMA utför uppgifter snabbt och dygnet runt. Den kan utföra hundratals uppgifter utan ytterligare resurser. Till exempel kan EMA-programvara skicka 100 000 e-postmeddelanden eller aktivera 100 olika arbetsflöden utan mänsklig inblandning.

Effektivitet: Att skicka ut kommunikation i stor skala är betydligt mer kostnadseffektivt med EMA. Att automatisera repetitiva uppgifter frigör dessutom tid för marknadsföringsteamet att ägna sig åt kreativt/innovativt arbete.

Konsekvens: Automatisering säkerställer att uppgifter slutförs i tid, med större konsekvens och noggrannhet än manuella insatser.

ROI: EMA gör kampanjer mer riktade och personaliserade, vilket förbättrar deras effektivitet.

Hanterbarhet: En bra automatiseringsplattform samlar insatser och resultat från alla kanaler, marknadsföringskampanjer, kundgrupper etc., vilket ger en tydligare bild av din tillväxtmotor.

Funktioner för automatisering av företagsmarknadsföring

Den primära funktionen för automatisering av företagsmarknadsföring är att samordna kundprofiler för att leverera enhetliga omnikanalupplevelser. För att uppnå detta utför EMA även följande funktioner.

Datahantering

Dataintegration: EMA samlar in data från alla relevanta källor, såsom CRM-programvara (customer relationship management), sociala medier, e-handelsmönster etc., för att skapa en samlad bild av varje kund. Den uppdaterar också dessa data i realtid för att säkerställa att insatserna är relevanta och effektiva.

Målgruppssegmentering: Baserat på insamlade data segmenterar EMA kunderna i relevanta grupper. Detta kan vara så detaljerat som ”personer som har övergivit sin varukorg under de senaste tre dagarna”, vilket öppnar upp en värld av möjligheter för riktade meddelanden.

Lead scoring: EMA poängsätter leads baserat på deras potential att konvertera. Detta hjälper företag att rikta sina budskap till rätt målgrupp baserat på deras köpbenägenhet och potentiella värde.

Innehållshantering

Dynamiskt innehåll: Marknadsföringsprogramvara för företag kan dynamiskt anpassa innehåll som skickas till kunder. EMA kan inte bara lägga till ett förnamn i ämnesraden, utan också anpassa olika fält, såsom den senaste produkten som köpts, den senaste chattkonversationen, en önskelista, en avbruten resa etc.

Innehållsoptimering: EMA-plattformar har inbyggda verktyg för att skapa landningssidor och optimera dem utifrån de kampanjer du skickar ut.

Innehållsdistribution: EMA hjälper till att planera och genomföra kampanjer över olika kanaler. Du kan skicka e-post, publicera på sociala medier, skicka push-meddelanden i appen, trigga textmeddelanden – eller en kombination av allt detta.

Arbetsflödeshantering

I grunden är EMA-plattformar verktyg för arbetsflödeshantering som utlöser åtgärder baserat på kundernas beteenden. Du kan till exempel utlösa ett onboarding-flöde i samma ögonblick som en användare registrerar sig.

Försäljnings- och marknadsföringsteam använder också EMA för att genomföra experiment. De kan till exempel sätta upp ett A/B-test för att se vilken version som fungerar bäst och optimera framtida arbetsflöden därefter.

Analys

En integrerad funktion i automatisering av företagsmarknadsföring är datadrivet beslutsfattande, som drivs av avancerad analys. Bra EMA-plattformar spårar prestanda över viktiga mätvärden, mäter avkastningen på investeringar och producerar rapporter som gör det enkelt för teamen att vidta åtgärder.

För att alla dessa funktioner ska fungera korrekt måste du ställa in några komponenter på rätt sätt. Låt oss se hur.

Komponenter i automatisering av marknadsföring för företag

God automatisering av företagsmarknadsföring bygger på fyra pelare: Människor, processer, teknik och data. Så här fungerar de tillsammans.

Människor

EMA har två typer av intressenter: kunder, som är de registrerade, och användare, som använder kunddata för att utforma kommunikation. EMA-plattformar är utformade för att tillgodose deras behov på ett effektivt, ändamålsenligt och etiskt sätt.

För kunderna ger EMA kontroll över deras information. Några kunddrivna funktioner inkluderar: Möjligheten att acceptera eller avvisa cookies

Anmälningsformulär

Avsluta prenumerationen

Begär att radera konto eller data

För användare ger EMA möjlighet att komma på idéer, experimentera, genomföra och optimera kommunikation mot affärsmål. Användarorienterade funktioner inkluderar: Filter för att segmentera kunder

Personalisering i alla former av kommunikation

Triggerbaserad och tidsbaserad schemaläggning

Process

Process- och arbetsflödesautomatisering är en integrerad del av EMA-plattformar. Relaterade funktioner inkluderar:

Kampanjautomatisering: Arbetsflöden som initieras baserat på specifika utlösare, såsom ett visst datum eller en händelse eller kundåtgärd, till exempel att registrera sig för ett nyhetsbrev eller göra en betalning.

Automatisering av projektledning: Uppgifter som att skapa rapporter, tilldela rätt teammedlem, skicka uppföljningsmejl etc.

Teknik

EMA bygger naturligtvis på en teknikplattform. Utöver de centrala automatiseringsfunktionerna har plattformen vanligtvis följande.

Integrationer med olika verktyg såsom CRM-programvara för marknadsföring , innehållshanteringssystem, sociala medier etc.

Mallar för marknadsföringsplaner och återanvändbara ramverk för att effektivisera arbetsflöden

Anpassade regler för att fastställa riktlinjer för varumärket, förbjuda vissa ord/termer etc.

Lagring för marknadsföringsmaterial

Samarbetsfunktioner för team att arbeta tillsammans, brainstorma, godkänna/avvisa etc.

Generativ AI för snabb innehållsskapande

Data

Data utgör grunden för god automatisering av företagsmarknadsföring. Några av de viktigaste datafunktionerna i en EMA är:

Hantering : Samla in och lagra relevant data, eliminera dubbletter, upprätthåll datakvaliteten osv.

Rapportering : Dashboards och rapporter över olika mätvärden och KPI:er

Insikter: Rekommendationer för kampanjoptimering och generativa AI-förslag för innehåll

Låt oss se hur några av dagens mest populära marknadsföringsverktyg integrerar dessa komponenter.

Verktyg för automatisering av företagsmarknadsföring finns i olika former och storlekar. Låt oss titta på några av de vanligaste verktygen och plattformarna för automatisering av företagsmarknadsföring.

1. ClickUp (Bästa projektledningsdrivna plattformen för automatisering av företagsmarknadsföring)

ClickUp för marknadsföringsteam är en allt-i-ett-plattform för produktivitet för organisationer av alla storlekar. ClickUp är utformat för att vara mycket anpassningsbart och fungerar som en flexibel arbetsplats för marknadsföringsteam med genomtänkta automatiseringsfunktioner och olika integrationsmöjligheter med verktyg för automatisering av marknadsföring.

Om du använder ClickUp CRM kan du integrera marknadsföringsprojektledning och automatisering på ett smidigt sätt för mer effektiva och holistiska verksamheter.

Marknadsföringsautomatisering och projektledning för företag med ClickUp

Bästa funktioner

Snabb idégenerering och innehållsskapande med ClickUp Brain

Ansluten sökning i alla integrerade verktyg, såsom Google Drive, HubSpot etc.

Brainstorma med ClickUp Whiteboards med möjligheten att skapa uppgifter eller tilldela användare automatiskt

If-this-then-that-automatiseringar

Anpassningsbara KPI-instrumentpaneler baserade på marknadsföringsprojektdata

Omfattande projektledning inom marknadsföring

Om du är ny inom marknadsföringsautomatisering kan du prova ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer för att spåra, samordna och påskynda dina insatser.

2. Adobe Marketo Engage (Bästa pipeline-fokuserade programvaran för automatisering av företagsmarknadsföring)

Marketo Engage är Adobes marknadsföringsplattform som hjälper team att hantera kundengagemang i alla kanaler, publicering av innehåll, kampanjdrift, försäljningsinformation och avancerad analys.

Säljinformation med Adobe Marketo Engage (Källa: Adobe.com )

Bästa funktioner

Kundsegmentering och profilering på kontonivå för B2B-företag

Förkonfigurerade integrationer med populära verktyg

Förmåga att hantera flera datatyper, inklusive firmografiska, teknografiska, geografiska, beteendemässiga och CRM-relaterade data.

Prediktiva listor med hjälp av liknande målgrupper

E-postprestanda och prognoser för avregistreringar

Dubbelriktad integration med CRM-system för bättre säljengagemang

3. Salesforce Pardot (Bästa CRM-fokuserade verktyget för automatisering av företagsmarknadsföring)

Salesforce Pardot är en app som finns på Salesforce CRM-plattformen. Pardot bygger på ett CRM-system och automatiserar processer inom e-postmarknadsföring, lead scoring, lead nurturing, prioritering etc.

Design av automatiserade arbetsflöden med Salesforce Pardot (Källa: Salesforce )

Bästa funktioner

Inbyggd integration med Salesforce CRM

Spåra integration av prospekt, inklusive nedladdningar, sidvisningar, webbchattar etc.

Optimering av säljteamets produktivitet

4. Oracle Eloqua (Bästa CX-orienterade verktyget för automatisering av företagsmarknadsföring)

Oracle Eloqua fokuserar på att skapa enhetliga kundupplevelser genom förvärv, kundbevarande, kontobaserad marknadsföring och mycket mer. Eloqua är integrerat i det större Oracle-ekosystemet för kundupplevelser (CX) för smidiga försäljnings- och serviceprocesser.

Oracle Eloqua analyspanel (Källa: Oracle )

Bästa funktioner

Kampanjkoordinering med segmentering, innehåll, omnikanaldistribution och produktivitetsfunktioner

Fördefinierade målgrupper

Mallar och varumärkesgodkänt innehåll

Insikter om kundprofiler och tillägg till försäljningsverktyg

De fyra ovanstående verktygen är populära bland företagskunder tack vare sin omfattning, skala och befintliga integrationer, men det finns även andra alternativ.

Det finns till exempel Mailchimp, ett verktyg som främst används för e-postmarknadsföring, som organisationer använder för att automatisera kommunikationsprocesser. Det finns nischaktörer, som Klaviyo för e-handel och Braze för automatisering av mobil marknadsföring. Å andra sidan implementerar organisationer också anpassade lösningar på privata/offentliga moln.

Läs mer om de 10 bästa programvaruverktygen för marknadsföringsautomatisering.

Det verktyg du väljer kommer att ha en betydande inverkan på effektiviteten i dina marknadsföringsinsatser. Här är några bästa praxis för att välja och implementera ett verktyg för automatisering av företagsmarknadsföring.

Implementera och optimera strategier för automatisering av företagsmarknadsföring

Från att välja rätt verktyg till kontinuerlig optimering är implementeringen av automatisering av marknadsföring i företag ett strategiskt arbete. Gör det noggrant och omsorgsfullt med hjälp av följande ramverk.

1. Välj ditt verktyg för marknadsföringsautomatisering

När det gäller automatisering av företagsmarknadsföring har du många alternativ att välja mellan. Det finns dussintals verktyg, med priser som varierar från nästan ingenting till flera tusen dollar, beroende på hur du använder dem. Att välja rätt verktyg som passar dina marknadsföringsstrategier är ditt första och viktigaste beslut. Tänk på följande när du gör det.

Funktioner : Leta efter saker du behöver, såsom e-postautomatisering, samarbete, marknadsföringsanalyser etc.

Skalbarhet : Utvärdera verktygets förmåga att hantera den mängd e-postmeddelanden, användare, händelser och automatiseringar som du behöver.

Användbarhet : Kontrollera om det är lätt att använda även för icke-tekniska team eller om du behöver IT-support för att uppdatera/redigera saker.

Integrationer : Testa om det valda verktyget fungerar bra tillsammans med den andra programvaran du använder för närvarande.

Prissättning: Beräkna den totala ägandekostnaden för verktyget och jämför den med den avkastning du förväntar dig.

ClickUp för marknadsföringsautomatisering

Överväg ett verktyg som ClickUp som enkelt anpassar sig efter dina behov inom CRM, marknadsföringskampanjhantering och automatisering. Det hjälper dig att organisera, komma på idéer, genomföra och optimera dussintals marknadsföringsaktiviteter.

Dina interna team kan också använda det som projektledningsprogramvara för företag, vilket ger dig en 360-graders överblick över kampanjers och verksamheters effektivitet.

ClickUp är världens första neurala nätverk som kopplar samman uppgifter, dokument, människor och all kunskap inom ditt företag, och är ett av de bästa AI-marknadsföringsverktygen som finns idag.

2. Implementera och anpassa

Mycket få verktyg är perfekta direkt ur lådan. Alla verktyg blir effektiva genom anpassningar, vilket är nästa steg.

Integrera: Samla all data i din marknadsföringsautomatiseringsprogramvara genom integrationer. ClickUp integreras med över 1000 verktyg, inklusive HubSpot, Figma, Salesforce och många fler. Du kan också bädda in vad som helst i din arbetsyta genom anpassade integrationer.

Organisera: Konfigurera din automatiseringsplattform så att den uppfyller dina behov.

Lägg till användare och aktivera behörigheter

Skapa riktlinjer för varumärket och ladda upp tillgångarna

Genomför utbildnings- och introduktionsprogram för användare.

Migrera: Rensa och formatera data från andra plattformar så att de blir konsekventa och korrekta. Ta bort dubbletter och annan onödig information.

Finansprogramvaruföretaget Finastra är ett exempel på hur man kan implementera och anpassa ClickUp efter sina marknadsföringsbehov. De använder ClickUp för att samordna efterfrågan generering över alla affärsenheter och regioner.

Detta inkluderar att spåra marknadsföringsaktiviteter, skapa instrumentpaneler, konsolidera information och hantera kampanjer och automatiseringar för att hålla teamet synkroniserat.

Läs också: Upptäck hur finansjätten Finastra upplevde en 40-procentig ökning i marknadsföringseffektivitet (GTM) med hjälp av ClickUp.

3. Genomför din strategi för marknadsföringsautomatisering

När grunden för din marknadsföringsautomatisering är på plats är det dags att genomföra strategin.

Kartlägg kundresan

Kartlägg resor över kundtyper, produkter och kanaler. Identifiera vägen och de olika kontaktpunkterna längs den. ClickUp Whiteboards är ett utmärkt sätt att strukturera denna marknadsföringsplaneringsprocess på ett samarbetsinriktat sätt.

Visualisera upplevelser och kartlägg kundresan med ClickUp Whiteboards.

Skapa automatiserade arbetsflöden

Identifiera de resor som du vill automatisera för dina kunder. Rita arbetsflöden för var och en av dem och konfigurera dem med ClickUp Automations så att de triggas automatiskt.

E-postautomatisering med ClickUp

Välj bland över 100 fördesignade automatiseringsmallar eller designa dina egna med ClickUp. Här är några marknadsförings- och projektledningsautomatiseringar som du kan ställa in.

Skicka ett välkomstmejl när en användare prenumererar på nyhetsbrevet.

Skicka retention-arbetsflödet när kunden avbryter ett köp.

Skicka automatiska födelsedagshälsningar med anpassade rabattkoder

Skicka uppföljningskampanjer till inaktiva konton

Bonus: Kolla in de viktigaste verktygen för kampanjhantering som du bör överväga att inkludera i din marknadsföringsstrategi.

Skapa återanvändbara innehållstillgångar

Skapa eller ladda upp innehållstillgångar som passar de arbetsflöden du automatiserar. Använd ClickUp Docs för att skriva ner riktlinjer för varumärket. Använd listvyn för att se alla dina visuella designtillgångar i en enda vy. Med ClickUp Forms kan du skapa mekanismer för att fånga upp leads och bädda in dem på dina landningssidor.

4. Möjliggör användarinteraktioner

Framgången för ditt företags marknadsföringsautomatiseringsprogram beror på hur väl dina team använder det. Gör det enkelt för dem.

Universell sökning och AI-svar med ClickUp Brain

Eliminera rullstolsleken och samla all data på ett ställe.

Utbilda dina anställda i det nya verktyget.

Aktivera en lättanvänd chatbot som ClickUp Brain för att svara på alla frågor som användarna kan ha.

5. Skapa instrumentpaneler

Identifiera dina viktigaste mätvärden och konfigurera ClickUp Dashboards för att spåra dem. Spåra kampanjresultat, projektframsteg, teamproduktivitet, tid som läggs på marknadsföringsuppgifter och mycket mer.

Marknadsföringsdashboards med ClickUp

När det gäller hantering av sociala medier finns det inget annat verktyg som är lika robust som ClickUp. Om du vill ha fullständig överblick över vad som händer vid varje given tidpunkt finns det inget annat verktyg som ger dig samma nivå av insikt.

6. Kör testkampanjer

Innan du satsar fullt ut, kör några testkampanjer. Välj en liten grupp användare och utför testautomatiseringar för dem. Kontrollera om arbetsflödena fungerar som avsett. Kontrollera också att de instrumentpaneler du har ställt in återspeglar prestandan korrekt.

7. Planera granskningar och kontinuerliga förbättringar

Modern automatisering av företagsmarknadsföring är inte något som görs en gång för alla. Allteftersom situationen utvecklas, mer data samlas in och fler insikter blir tillgängliga, måste även automatiseringen optimeras.

För att säkerställa detta, planera in regelbundna utvärderingar med teamet. Spåra effektiviteten hos varje automatiserat arbetsflöde och optimera efter behov. Eliminera icke-fungerande arbetsflöden och testa regelbundet nya.

Automatisera processer och påskynda marknadsföringsresultaten med ClickUp

I den digitala världen är en god kundupplevelse grunden för framgång i affärslivet. Automatisering är en integrerad del av detta. Att leverera personaliserade upplevelser till många kunder över olika kanaler kräver ett robust program för marknadsföringsautomatisering.

Effektiviteten beror på fyra komponenter: människor, processer, teknik och data.

ClickUps virtuella arbetsyta är utformad för att enkelt hantera alla dessa fyra komponenter. ClickUp gör det möjligt för människor att samlas och samarbeta effektivt. Det ger dig möjlighet att dela precis rätt mängd information med rätt personer med rätt åtkomstkontroll.

Samarbets- och automatiseringsverktyg hjälper till att effektivisera dessa processer. De ger insyn i varje kontaktpunkt i realtid, och deras många integrations- och datamöjligheter hjälper teamen att förstå trender i sitt sammanhang.

ClickUp kombinerar marknadsförings- och projektledningsfunktioner för att ge dig fullständig kontroll över dina tillväxtinsatser. Prova ClickUp gratis idag.