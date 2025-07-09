Gratis mallar för ansökningsbrev för insamlingar och donationer

Att ge är ett sätt att be; att be är ett sätt att ge.

Detta citat stämmer särskilt väl in på den ideella sektorn. NGO:er arbetar outtröttligt för att förbättra människors liv, och lite hjälp kan göra stor skillnad. Det första steget för att få stöd är att be om det – på ett tydligt och professionellt sätt, ofta genom ett brev med en begäran om donation.

Ett välskrivet ansökningsbrev är ett av de mest effektiva sätten att begära donationer, sponsring eller stöd i form av varor och tjänster. Det kommunicerar tydligt ditt syfte, hur bidraget kommer att hjälpa till att samla in pengar och beskriver dina insamlingsmål i ett professionellt format.

Dessa strukturerade och professionella mallar för ansökningsbrev gör det enklare för dig att komma igång – helt gratis.

Vad är mallar för ansökningsbrev?

Ibland behöver privatpersoner och organisationer begära donationer, sponsring eller stöd i form av varor eller tjänster. Mallar för ansökningsbrev är förformaterade dokument som är utformade för att hjälpa till att skapa professionella brev för detta ändamål.

Om du vill nå potentiella donatorer eller företagssponsorer kan en mall för ansökningsbrev hjälpa dig:

Definiera syftet med ansökningsbrevet, till exempel att finansiera en insamlingsaktivitet eller begära ekonomiskt stöd.

Vi guidar dig i att skriva en övertygande och strukturerad ansökan för att samla in pengar eller gåvor i form av varor, samtidigt som du får möjlighet att anpassa element som din organisations logotyp.

Inkludera platshållare för viktig information som projektdetaljer, användning av donationer och skatteändamål.

Ge utrymme för en stark uppmaning till handling för att motivera potentiella givare att bidra.

🔮 Kul fakta: Människor är mer benägna att donera när de blir direkt tillfrågade. Studier visar att personliga förfrågningar (eller till och med peer-to-peer-insamlingar) kan vara mycket effektivare än e-post.

Vad kännetecknar en bra mall för ansökningsbrev?

En effektiv mall för ansökningsbrev ökar dina chanser att få ett ”ja” och fångar effektivt givarnas uppmärksamhet, vilket gör den till ett användbart verktyg för insamling.

En idealisk mall bör alltså:

✅ Börja med en berättelse som omedelbart väcker känslor, och gå sedan vidare till ditt insamlingsmål.

✅ Segmentera meddelanden för företagssponsorer, enskilda donatorer eller medlemmar i samhället så att varje brev känns som ett personligt samtal.

✅ Ange tydligt vilken förändring en liten eller större donation kommer att finansiera, inte bara behovet i sig.

✅ Erbjud flexibla donationsalternativ – oavsett om det gäller pengar, tid eller donationer i form av varor – för att möta olika stödjares kapacitet.

✅ Avsluta med ett direkt, konkret nästa steg och tacka din givare i förväg, vilket förstärker tacksamheten redan innan gåvan har gjorts.

De 20 bästa gratis mallarna för ansökningsbrev

Här är de bästa mallarna för ansökningsbrev som hjälper dig att kommunicera tydligt och nå ut till potentiella donatorer för ditt kommande evenemang. Använd dem för att öka sannolikheten att ditt nästa ansökningsbrev om donationer kommer att uppskattas.

1. Mall för donationsbrev från ClickUp

Få en gratis mall Från planering av evenemang till utskick av brev – allt hålls samman med ClickUps mall för donationsbrev.

Att kontakta dussintals – eller till och med hundratals – potentiella donatorer är en vanlig dag för alla insamlingsteam. Men när varje direktreklam, uppföljning och svar finns i olika mappar eller kalkylblad är det lätt att viktiga möjligheter går förlorade.

ClickUps mall för donationsbrev löser detta problem genom att omvandla din kontaktsökning till ett fullständigt spårbart arbetsflöde.

Med den här mallen kan du tilldela uppgifter, sätta deadlines, organisera och skicka brev med donationsförfrågningar – inklusive förfrågningar om matchande gåvor – och följa upp allt på ett och samma ställe.

Resultatet? Färre missade kontakter, mer genomtänkta uppföljningar och högre engagemang från givarna.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer som hanterar stora volymer och behöver bättre insyn i hela processen för donationsförfrågningar.

2. ClickUp-mall för donationer

Få en gratis mall Öka synligheten för dina insamlingsinsatser med ClickUps donationsmall.

Det är viktigt att spåra varje dollar som kommer in – efter typ, källa och kampanj – men de flesta team förlitar sig på spridda kalkylblad och gissningar efter evenemanget. Det leder till oorganiserade register och uteblivna tackbrev.

ClickUp Donations Template löser det genom att ge ditt team en central plats att logga, organisera och analysera donationer från både enskilda givare och företagssponsorer.

Du kan segmentera givartyper, övervaka inkommande gåvor och koppla donationer direkt till specifika insamlingsmål eller insamlingsbrev från ideella organisationer – samtidigt som du håller ordning på bokföringen för skatteändamål.

Denna mall är särskilt användbar när du rapporterar till styrelseledamöter eller visar nuvarande donatorer hur deras bidrag gör skillnad.

✨ Perfekt för: Team som behöver spåra och rapportera donationsdata samtidigt som de upprätthåller givarnas förtroende och transparens.

💡 Proffstips: Låt AI göra grovjobbet. Har du hittat en mall du gillar, men är osäker på hur du ska anpassa den till din målgrupp eller ton? Använd ClickUp Brain – ClickUps inbyggda AI-skrivassistent. Oavsett om du skriver ett sponsringsförslag, en donationsförfrågan eller ett partnerskapsförslag hjälper ClickUp Brain dig att skriva om, omformulera eller omformatera ditt brev på några sekunder – allt i ClickUp Doc.

Behöver du fler tips för att skriva med AI? Titta på denna korta förklaring:

3. Mall för donationsformulär från ClickUp

Få en gratis mall Förenkla donationsprocessen från intresse till handling med ClickUps mall för donationsformulär.

Även den mest övertygande ansökningsbrevet leder inte till en gåva om ditt donationsformulär är klumpigt, förvirrande eller svårt att skicka in.

Undvik det med ClickUps mall för donationsformulär. Den ger en ren, anpassningsbar och smidig upplevelse, tillsammans med en stark emotionell appell för att engagera donatorer.

Med den här mallen kan du samla in viktig information om donatorer, integrera säkra betalningsalternativ och skicka omedelbara tackmeddelanden för större donationer – allt utan att byta plattform.

Denna teknik säkerställer att du samlar in pengar samtidigt som du bygger upp förtroende och goodwill just i det ögonblick då donationen görs.

🔑 Viktig insikt: NGO:er drivs av en mission, men för att få genomslag krävs struktur. ClickUp för ideella organisationer hjälper målinriktade team att hålla fokus på sin mission genom att samla uppgifter, team och verktyg i en organiserad arbetsmiljö.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer som vill minska friktionen och öka konverteringen för matchande gåvoprogram.

🔮 Kul fakta: Donatorer är mer benägna att ge när de får se den specifika effekten av sitt bidrag. Att säga ”25 dollar räcker till skolmaterial för 5 elever” konverterar bättre än en allmän förfrågan.

4. ClickUp-mall för planering av ideella evenemang

Få en gratis mall Gör det enklare att samla in pengar och rapportera framgångar med ClickUps mall för planering av ideella evenemang.

Insamlingsevenemang har potential att skapa betydande momentum, förutsatt att planeringen bakom kulisserna för årets evenemang förblir intakt. Det finns trots allt mycket att hantera mellan att samordna evenemangsmaterial, hantera donationsförfrågningar och hålla volontärerna samordnade.

ClickUps mall för planering av ideella evenemang erbjuder anpassningsbara tidslinjer, verktyg för budgetuppföljning och delade checklistor som underlättar samarbetet.

Med styrelsemedlemmar, projektsponsorer och engagerade medlemmar i samhället hjälper denna mall dig att koppla logistik till resultat i insamlingen.

✨ Perfekt för: Team som hanterar viktiga insamlingsevenemang som kräver noggrann samordning mellan uppgifter, personer och prioriteringar.

Få en gratis mall Förbättra långsiktiga partnerskap med tydliga förväntningar med hjälp av ClickUps mall för sponsringsformulär.

Att säkra sponsring är bara början – den verkliga utmaningen ligger i att hantera sponsordetaljer, spåra åtaganden och se till att inga leveranser missas. Det är där ClickUps mall för sponsringsformulär kommer in.

Med den här mallen kan du centralisera ett system för att organisera allt från brev med förfrågningar om företagsdonationer till sponsringsförmåner. Du kan anpassa intagsformulär, planera uppföljningar och spåra sponsorns resultat över tid – samtidigt som du håller styrelseledamöterna och teamet informerade.

Letar du efter ett sätt att spåra viktiga sponsormätvärden? ClickUp Dashboards hjälper dig att visualisera dem på ett ögonblick. Så här kan du skapa en anpassad projektdashboard på några minuter:

✨ Perfekt för: Ideella organisationer som hanterar flera sponsringsrelationer och behöver ett strukturerat sätt att samla in, granska och följa upp sponsringsdata.

Få en gratis mall Bygg sponsringsrelationer utan att tappa fart med ClickUps mall för sponsringsformulär.

Enligt 2023 Sponsorship Leaders Study ökade nästan 30 % av sponsorerna sina utgifter med över 40 %, och ytterligare 40 % ökade sina sponsringsbudgetar med 20 % till 40 %.

Även om finansiering finns tillgänglig är den verkliga utmaningen med att samla in pengar att matcha företagssponsorer med din mission och fånga rätt detaljer i förväg.

ClickUps mall för sponsringsformulär löser detta. Med den kan du skapa anpassade sponsringsformulär som samlar in uppgifter om bidragsnivåer, preferenser och varumärkeskrav på ett och samma ställe.

Ideella organisationer som driver tidsbegränsade kampanjer eller insamlingsevenemang tycker att det passar utmärkt, eftersom det hjälper dem att smidigt övergå från kontakter till bekräftelse.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer som behöver ett snabbt och fokuserat sätt att säkra och få med sig sponsorer under kampanj- eller evenemangsplanering.

Få en gratis mall Hantera varje steg i pitchningsprocessen med tydlighet med hjälp av ClickUp Podcast Sponsorship Template.

Att skapa en podcast kostar tid och pengar – utrustning, värdtjänster, redigeringsverktyg, marknadsföring och mycket mer. Sponsorer hjälper till att täcka eller helt kompensera för dessa kostnader, vilket gör ett passionerat projekt till en hållbar (eller lönsam) satsning.

Men att säkra rätt sponsor beror ofta på hur bra du är på att presentera, förhandla och följa upp. De flesta kreatörer brister i detta avseende.

ClickUp Podcast Sponsorship Template hjälper dig att omvandla spridda anteckningar och e-posttrådar till ett strukturerat arbetsflöde som stödjer en betydande tillväxt av sponsorer. Du kan spåra potentiella sponsorer, beskriva olika nivåer av förmåner och logga viktiga detaljer från konversationer – samtidigt som du behåller en tydlig överblick över din pipeline.

Och eftersom varje affär är viktig kan du med den här affärsförslagsmallarna jämföra erbjudanden, granska resultat och bygga långsiktiga partnerskap som finansierar din röst och din mission.

✨ Perfekt för: Podcastskapare som vill ha ett professionellt, repeterbart system för att hantera och utöka sina sponsringsmöjligheter.

8. Mall för förfrågningsformulär från ClickUp

Få en gratis mall Utöka dina insamlingsinsatser och förbättra kommunikationen med givarna med hjälp av ClickUps mall för ansökningsformulär.

Vanligtvis har varje avdelning i en organisation sin egen metod för att samla in information. Bristen på ett standardiserat system innebär dock att förfrågningar ofta blir liggande i e-postkorgen och att uppgifter ofta ignoreras.

ClickUps mall för förfrågningsformulär löser detta genom att ge ditt team ett enhetligt, repeterbart sätt att registrera och agera på förfrågningar.

Oavsett om du hanterar donationsförfrågningar, sponsringsförfrågningar eller interna behov, samlar detta formulär all information i ett centralt arbetsflöde där den spåras, tilldelas och hanteras effektivt.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer och team som behöver ett konsekvent system för att hantera stora mängder inkommande förfrågningar.

💡 Proffstips: Känner du dig överväldigad av kaoset i evenemangsplaneringen? Gratis mallar och checklistor för evenemangsplanering i Excel och ClickUp ger dig färdiga verktyg för att organisera varje detalj.

📮 ClickUp Insight: Arbete ska inte vara ett gissningsspel – men alltför ofta är det just det. Vår undersökning om kunskapshantering visade att anställda ofta slösar tid på att söka igenom interna dokument (31 %), företagets kunskapsbaser (26 %) eller till och med personliga anteckningar och skärmdumpar (17 %) bara för att hitta det de behöver. Med ClickUps Connected Search är alla filer, dokument och konversationer omedelbart tillgängliga från din startsida – så att du kan hitta svar på några sekunder, inte minuter. 💫 Verkliga resultat: Team kan spara över 5 timmar varje vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

9. ClickUp-mall för planering av insamlingsevenemang

Få en gratis mall Hantera flera intressenter vid både stora galor och små lokala evenemang med ClickUps mall för planering av insamlingsevenemang.

Insamlingsevenemang gör mer än bara samlar in pengar. De ökar synligheten och bygger långsiktiga relationer med givare. Dessa evenemang involverar dock många rörliga delar, från leverantörslogistik till kontakt med givare.

Det är därför det kan vara svårt att anpassa ditt insamlingsmål utan att utbränna ditt team.

ClickUps mall för planering av insamlingsevenemang hjälper dig att förvandla denna komplexitet till tydlighet.

Använd den för att tilldela uppgifter, skapa en tidslinje för evenemang i realtid och spåra donationsförfrågningar eller biljettförsäljning i ett gemensamt arbetsutrymme. Alla checklistor, kontakter och deadlines hålls organiserade och tillgängliga.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer som planerar komplexa insamlingsevenemang som kräver fullständig insyn och samordning av uppgifter mellan olika team.

10. Mall för insamlingsplan från ClickUp

Få en gratis mall Få den synlighet och struktur du behöver för att hantera insamlingsmål, strategier och evenemang med ClickUps mall för insamlingsplaner.

Alla framgångsrika insamlingskampanjer har en sak gemensamt: en tydlig plan.

Ett strukturerat ramverk hjälper dig att hålla fokus, och ClickUps mall för insamlingsplaner tar dig längre än bara att göra-listor.

Denna mall hjälper dig att definiera prioriteringar, utforma strategier och koppla varje uppgift till ett större syfte.

Du kan följa tidsplaner, segmentera potentiella donatorer och anpassa din outreach till viktiga milstolpar under kampanjens livscykel.

✨ Perfekt för: Insamlingsteam som vill gå från reaktivt till strategiskt arbete med en tydlig, resultatinriktad plan.

11. Mall för ansökningsbrev från Template. Net

Mallen för ansökningsbrev från Template.net är formaterad för omedelbar användning, med utrymme för att anpassa din mission, effekten av stödet och dina specifika insamlingsbehov.

Dessutom innehåller den ett exempelbrev med en polerad, formell ton som är utformat för att nå ut till företagssponsorer, stora donatorer eller respekterade medlemmar i samhället. Detta är extremt användbart när du har ont om tid.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer som behöver ett professionellt, färdigskrivet ansökningsbrev för viktiga kontakter, inklusive möjligheter till matchande gåvor eller företagssamarbeten.

Sponsringsverksamhet handlar i slutändan om att visa på ett konkret värde i gengäld. Denna mall för sponsringsförfrågan från Template.net är skapad för just det ändamålet.

Detta är ett formellt, strukturerat brev som är utformat för att marknadsföra ditt evenemang och samtidigt tydligt beskriva fördelarna för företagssponsorer.

Mallen innehåller även anpassningsbara sponsringsnivåer, från Platinum till Silver, med definierade förmåner som varumärkesmöjligheter och VIP-tillgång för relevanta kategorier.

✨ Perfekt för: Team som vill presentera evenemangssponsring på ett professionellt sätt med tydligt beskrivna fördelar och anpassningsbara paket.

🔮 Kul fakta: Om icke-statliga organisationer var en ekonomi skulle de vara den femte största i världen. Deras sammanlagda globala intäkter överstiger många länders.

13. Mall för stödförfrågan från Template. Net

För ideella organisationer betyder stöd inte alltid pengar. Ibland är det expertis som behövs mest.

Mallen för stödförfrågan från Template.net är skapad för just sådana tillfällen. Den erbjuder ett elegant format för att på ett professionellt sätt begära icke-ekonomiskt stöd, riktat till olika roller. Använd den för att begära HR-rådgivning, juridisk konsultation eller hjälp från en erfaren styrelseledamot.

✨ Perfekt för: NGO:er som söker experthjälp, strategiskt samarbete eller professionellt stöd utöver ekonomiska donationer.

En organisation är bara så stark som de människor som står bakom den. För ideella organisationer är det en uppgift som få talar öppet om att hitta och knyta till sig passionerade, kompetenta talanger. Men det är verkligen inte lätt.

Mallen för rekryteringsbrev från Template.net är utformad för att hjälpa dig att rekrytera personer som delar din vision och har den expertis som krävs för att driva den framåt.

Denna mall är utformad för att nå ut till kvalificerade kandidater och gör det enkelt att anpassa ditt meddelande och lyfta fram rollspecifika effekter.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer som vill rekrytera talanger som delar deras mission genom personlig, professionell kontakt.

💡 Proffstips: Tror du att avancerad teknik är utom räckhåll för ideella organisationer? Genom att skriva en övertygande affärsplan kan du motivera investeringar i AI och tydligt visa på verktyg som ökar genomslaget – utan att tömma budgeten.

15. Mall för ansökningsbrev om donationer till skolor från Template.net

Skolor är ofta beroende av samhällets generositet för att kunna erbjuda eleverna möjligheter som går utöver vad traditionella budgetar tillåter. Mallen för ansökningsbrev om skoldonationer från Template.net är utformad för att hjälpa lärare, välgörenhetsorganisationer, lokala företag och administratörer att nå ut med en tydlig förfrågan som är i linje med deras uppdrag.

Denna mall är särskilt effektiv för insamlingsinitiativ, såsom STEM-program, biblioteksförbättringar eller skolevenemang, där insamling av pengar och insamling av donationer i natura går hand i hand.

Förfrågningsbrevet beskriver exakt vad som behövs – från kontorsmaterial och datorer till gästföreläsningar – så att du kan skicka brev om skolans insamlingar som tydligt anger hur potentiella donatorer kan hjälpa till.

✨ Perfekt för: Skolor som vill engagera familjer, lokala företag och alumner i riktade insamlingskampanjer för akademiska berikningsprogram.

16. Mall för medicinsk ansökningsbrev från Template. Net

Medicinska uppsökande program har ofta begränsade budgetar, men tillgodoser några av de mest akuta behoven i eftersatta samhällen.

Mallen för medicinska ansökningsbrev från Template.net hjälper ideella hälsoorganisationer att skapa fokuserade, medkännande ansökningar som verkligen berör potentiella donatorer och enskilda stödjare.

Denna mall är perfekt för att uttrycka värdet av tjänster som hälsoinitiativ, läkemedelsinsamlingar och hälsoläger – samtidigt som man på ett artigt och direkt sätt ber om kontanta bidrag eller bidrag i form av varor.

✨ Perfekt för: Medicinska ideella organisationer som vill kommunicera akuta finansieringsbehov samtidigt som de bygger upp förtroende hos givare och sponsorer med fokus på hälsa.

17. Mall för insamlingsbrev till kyrkor från Template. Net

Att samla in pengar i kyrkan handlar om att bygga långsiktiga relationer.

Även om små gåvor kommer in ofta, kommer över en fjärdedel av en kyrkas totala medel från mindre än 3 % av givarna.

Det innebär att det är en strategisk prioritering att identifiera, nå ut till och inspirera större donatorer. Mallen för brev om donationer till kyrkan från Template.net hjälper dig att förmedla detta budskap på ett respektfullt sätt.

Med tydliga donationsalternativ och en hjärtlig ton kan du med denna mall skicka brev för insamling till kyrkan – oavsett om du skickar dem per post eller delar dem online – för att öka stödet där det behövs mest.

✨ Perfekt för: Kyrkor som vill nå både vanliga stödjare och högvärdiga donatorer genom väl genomtänkta, välformulerade insamlingskampanjer som främjar en positiv relation.

Idrottsevenemang erbjuder företagssponsorer en sällsynt kombination av varumärkesexponering och goodwill i samhället.

Sponsring kopplar företag direkt till tusentals entusiastiska deltagare, vare sig det är genom logotypplaceringar, VIP-förmåner eller personliga möten.

Mallen för ansökningsbrev för sportsponsring från Template.net hjälper dig att göra en professionell presentation. Den innehåller en tydlig översikt över evenemanget, väl definierade sponsorfördelar och ett anpassningsbart format som inbjuder till samarbete utan att överväldiga läsaren.

✨ Perfekt för: Idrottsorganisationer, skolor eller ideella organisationer som söker sponsring för idrottsevenemang med fokus på samhället.

19. Exempel på mall för ansökningsbrev för insamling av medel från Scribd

via Scribd

Vill du skriva ett övertygande brev för att samla in donationer men kommer inte längre än till den tomma sidan? Många team stöter på detta hinder.

Mallen för brev för insamling av medel från Scribd erbjuder en rad olika exempel på brev från verkliga livet, vilket gör det enklare att skapa brev som passar olika ändamål, tonfall och målgrupper.

Från utbildning och vård av föräldralösa barn till cancerstöd och årliga insamlingsevenemang – denna samling visar olika format för effektiva brev för att begära donationer. Varje exempel innehåller struktur, förslag på budskap och alternativ för att anpassa brevet efter dina insamlingsmål.

✨ Perfekt för: Insamlingsteam som letar efter anpassningsbara brevmallar för olika ändamål, målgrupper och donationstyper.

🔮 Kul fakta: Att lägga till en bild i en insamlingskampanj kan öka donationsgraden med upp till 30 %, särskilt när den delas med följare på sociala medier. En enda bild säger verkligen mer än tusen ord.

20. Mall för ansökningsbrev om ekonomiskt stöd från PDFFiller

via PDFFiller

Att be om ekonomiskt stöd är en viktig del av arbetet för många ideella organisationer, men när man just har startat kan det vara svårt att hitta rätt ord. Detta gäller särskilt när förfrågan måste spåras, undertecknas och delas via flera kanaler.

Mallen för ansökningsbrev om ekonomiskt stöd från pdfFiller underlättar denna process genom att erbjuda ett anpassningsbart, ifyllbart format som är både professionellt och praktiskt.

Oavsett om du organiserar en insamlingsaktivitet, ber om en större donation eller helt enkelt formaliserar ett åtagande från en viktig supporter, säkerställer denna mall att ditt brev är korrekt, tydligt och klart för granskning.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer som begär formellt ekonomiskt stöd från styrelseledamöter, större donatorer, interna intressenter eller familjemedlemmar i ett säkert och professionellt format.

Skriv det perfekta ansökningsbrevet med ClickUp

Endast personer i ideella organisationer förstår vikten av ett välstrukturerat ansökningsbrev. Dessa mallar hjälper dig inte bara att nå ut till sponsorer, utan också att organisera svar från donatorer och följa upp utan att det tar upp hela din vecka.

ClickUp erbjuder en heltäckande lösning för hantering av olika aspekter såsom donationsförfrågningar, evenemang, sponsring och uppföljning. Oavsett om du tilldelar uppsökande uppgifter, sätter deadlines för insamlingsbrev till kyrkan eller spårar svar från styrelseledamöter, hjälper ClickUp dig att integrera hela ditt insamlingsflöde i ett enda enhetligt utrymme.

Som Siobhan Wheelan, rektor och godkänd ClickUp-konsult på SDW Consulting, sa:

ClickUp har förändrat vårt teams arbetssätt genom att tillhandahålla en enda källa till information som samordnar vårt team och säkerställer att vi håller fokus på våra mål. Att använda mallar, automatiseringar och att få våra arbetsflöden ordentligt uppsatta har varit en game changer när det gäller effektivitet och kommunikation.

Registrera dig för ClickUp nu och förenkla din insamlingsstrategi!