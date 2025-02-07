12 kostnadsfria mallar för sponsringsformulär

Tänk dig att ha sponsorer som är ivriga att stödja ditt nästa stora evenemang utan krångliga mejlväxlingar eller förvirrande pappersarbete!

Vi kan inte servera dig sponsorer på ett silverfat, men vi kan ge dig det näst bästa: kraftfulla mallar för sponsringsformulär som förenklar processen, sparar tid och får dig att framstå som den organiserade proffs du är.

Oavsett om du planerar en välgörenhetsinsamling, en företagsgala eller ett samhällsprojekt hjälper dessa mallar dig att beskriva dina mål, lyfta fram fördelarna och vinna sponsorns förtroende på nolltid. Redo att sätta igång? Låt oss utforska de 12 effektiva mallarna för sponsringsformulär som passar alla behov.

Sponsringsformulärmallar är fördesignade dokument för att begära och formalisera sponsring. De erbjuder ett strukturerat format för att beskriva villkoren för sponsring, inklusive kontaktuppgifter till sponsorn, bidragsbelopp och förmåner.

De innehåller även avsnitt för sponsringsinformation, sponsringsnivåer, betalningsuppgifter och ett utrymme för underskrifter för att bekräfta avtalet. Med sin tydliga layout förenklar mallarna för sponsringsformulär insamlingen av sponsorer och minskar behovet av kommunikation mellan arrangören och sponsorn.

En bra mall för sponsringsformulär ska presentera sponsringsmöjligheten på ett tydligt och professionellt sätt, så att potentiella sponsorer enkelt kan förstå och delta. Mallen ska också vara lätt att anpassa, visuellt tilltalande och lämplig för både digitala och tryckta format.

Det innehåller följande viktiga element:

Kontaktinformation: Visar formulärfält för arrangörens namn, telefonnummer, e-postadress och adress.

Event-/projektinformation: En kort beskrivning av syftet, målen och betydelsen av det event eller projekt som söker sponsring.

Sponsringsnivåer/alternativ: En översikt över sponsringsnivåer, fördelarna med varje nivå och tillhörande kostnader eller bidrag.

Fördelar för sponsorer: En tydlig beskrivning av vad sponsorn får, till exempel möjligheter till varumärkesprofilering, offentlig erkännande eller exklusiv tillgång.

Uppmaning till handling: En direkt uppmaning som uppmuntrar sponsorer att bekräfta sin deltagande, ofta i kombination med en kryssruta eller ett signaturfält.

Uppgifter om betalning/bidrag: Utrymme för att ange betalningsmetod och betalningsvillkor eller bidrag in natura.

Villkor: En kort beskrivning av relevanta policyer, tidsplaner eller ansvarsfriskrivningar.

Att hantera sponsring kan kännas som att jonglera flera uppgifter samtidigt, men med ClickUp, appen för allt som rör arbete, finns allt du behöver på ett och samma ställe. ClickUp kombinerar projektledning, dokument och teamkommunikation – med hjälp av nästa generations AI – och hjälper dig att förenkla arbetsflöden och hålla ordning.

Jodi Salice, kreativ chef på United Way Suncoast, har sagt följande om ClickUp:

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla olika typer av spårning och vyer kan man helt enkelt inte gå fel med ClickUp.

Vi har samlat 12 anpassningsbara mallar för sponsringsformulär som är skräddarsydda för olika behov, så att du kan planera evenemang, utarbeta förslag eller hantera insamlingsaktiviteter. Välj bara en mall, anpassa den och kom snabbt vidare!

Ladda ner denna mall Spåra och hantera data enkelt med ClickUp-mallen för sponsringsformulär.

Det är enkelt att hantera evenemangssponsring med en pålitlig hjälpreda som ClickUp-mallen för sponsringsformulär. Den samlar allt på ett ställe – sponsorns kontaktuppgifter, inlämnade förslag och uppföljning av framsteg.

Här är mallens funktioner:

Anpassning: Formuläret kan anpassas efter ditt specifika evenemang eller din organisations varumärke och krav.

Datainsamling: Den har anpassade fält för att samla in sponsringsinformation, såsom sponsorns kontaktuppgifter, typ av sponsringsformulär och skälen till deras engagemang.

Hanteringsfunktioner: Anpassade statusar som "Godkänd", "I kontakt" och "Väntar på betalning" tillsammans med automatiserade arbetsflöden gör det enklare att spåra och hantera sponsring.

Samarbete: Med flera visningsalternativ och verktyg för samarbete i realtid förbättrar mallen teamets produktivitet och organisation.

Perfekt för: Evenemangsplanerare, marknadsföring och promotion samt samhällsprojekt som vill förbättra kommunikationen med sponsorer och göra evenemanget mer framgångsrikt.

Ladda ner denna mall Förbättra teamarbetet enkelt med hjälp av ClickUps mall för sponsringsformulär.

Letar du efter ett sätt att presentera sponsringsmöjligheter som är tydliga, professionella och garanterat fångar potentiella sponsorer? Mallen för sponsringsformulär hjälper dig att presentera dina sponsringserbjudanden på ett snyggt sätt, vilket gör det lättare att attrahera potentiella sponsorer.

För det första kan du med anpassade statusar spåra saker som "Godkänd" och "Väntar på betalning". Anpassade fält hjälper dig att samla in all nödvändig information i sponsormallen, till exempel kontaktuppgifter och sponsortyper. Med anpassade vyer kan du växla mellan listor som en superhjälte med lednings- och organisationsförmåga. Och när det är dags att samarbeta håller samarbetsverktyg (t.ex. taggning, kommentarer, delade dokument) alla på samma sida – bokstavligt och bildligt talat!

Perfekt för: Företag som vill bygga relationer med partners och sponsorer

👀 Visste du att? Uber Eats använde en unik sponsringsaktivitet vid Super Bowl i Las Vegas genom att sätta upp en pop-up-butik med tema. Fans kunde lägga beställningar via appen medan de väntade i kö och sedan hämta sina varor vid utgången. Den mallbaserade strategin bidrog till att förbättra evenemangets upplägg och maximera användarnas engagemang.

Ladda ner denna mall Organisera och presentera möjligheter med hjälp av ClickUp Podcast Sponsorship Template.

Att hantera podcastsponsring blev mycket mindre stressigt med ClickUps mall för podcastsponsring! Mallarna är lätta att anpassa, visuellt tilltalande och lämpliga för både digitala och tryckta format.

Du kan anpassa statusar som "Väntar på godkännande", "Aktivt sponsring" och "Avslutad affär" för att spåra framsteg, lägga till anpassade fält för nödvändiga detaljer som projektets sponsornamn och betalningsstatus, och se allt tydligt med verktyg som instrumentpanelen, listan över aktiva sponsorer och tavlan för väntande godkännanden.

Perfekt för: Nybörjare som vill förbättra sin sponsringshantering och följa upp framgången för sina kampanjer.

4. Mall för ClickUp-förfrågningsformulär

Ladda ner denna mall Organisera sponsorevenemang med hjälp av ClickUps formulärmall för förfrågningar

Vill du enkelt registrera och organisera förfrågningar?

Med ClickUps mall för förfrågningsformulär kan du slippa de pinsamma situationerna när du måste be om något igen och istället organisera dig! Det förenklar arbetsflöden genom att standardisera inlämning och spårning av förfrågningar, förbättra kommunikationen mellan förfrågare och intressenter och upprätthålla transparens.

Denna formulärmall har anpassade statusar som "Ny förfrågan", "Godkänd" och "Avvisad". Du kan enkelt samla in viktig information med anpassade fält och hantera allt med vyer som "Förfrågningssammanfattning" och "Prioriterade förfrågningar". Automatisering hanterar inlämningar, aviseringar och godkännanden.

Perfekt för: IT-support, anläggningsförvaltning och HR-processer för att skapa standardiserade förfrågningsformulär

5. ClickUp-mallen för evenemangsplanering

Ladda ner denna mall Hantera uppgifter effektivt med hjälp av ClickUp-mallen för evenemangsplanering.

ClickUp-mallen för evenemangsplanering gör det enkelt att organisera evenemang – oavsett om det är en företagskonferens, en produktlansering eller till och med en avslappnad grillfest i trädgården (för även små sammankomster förtjänar lite planeringsmagi!).

Denna mall för evenemangsplanering underlättar samarbete och uppgiftshantering genom att tillåta anpassade fält för detaljer som plats och deadlines. Den innehåller funktioner som kartvy för platser, evenemangschatt för enkel kommunikation och verktyg för att tilldela uppgifter, sätta deadlines och spåra framsteg på ett effektivt sätt.

Du kan kombinera detta med mallarna för evenemangsföreslag för att kommunicera ditt evenemangskoncept och din vision till potentiella kunder och intressenter.

Perfekt för: Hantering av marknadsföringsuppgifter vid företagsevenemang och samhällssammankomster

💡Proffstips: Med medlemshanteringsprogramvara kan du automatisera onboarding och förnyelsepåminnelser ytterligare, vilket sparar värdefull tid och energi.

6. ClickUp-mallen för budgetförslag

Ladda ner denna mall Förenkla planeringen med hjälp av ClickUps mall för budgetförslag.

Är du trött på att räkna på siffror för ditt budgetförslag och fortfarande är förvirrad? ClickUps mall för budgetförslag hjälper dig!

Denna mall ger intressenterna en tydlig finansiell översikt genom att noggrant beräkna fasta och återkommande kostnader med hjälp av inbyggda formler. Denna mall för budgetförslag hjälper dig att skapa detaljerade och professionella planer, vilket gör den idealisk för affärs- och projektledning.

Denna formulärmall erbjuder viktiga funktioner, såsom exakta kostnadsfördelningar och visuella insikter, till exempel Gantt-diagram, för att spåra finansiella detaljer.

Perfekt för: Företag, evenemangsplanerare och projektteam som vill presentera väl genomtänkta finansiella förslag.

7. ClickUp-mallen för planering av insamlingsevenemang

Ladda ner denna mall Planera och hantera evenemang med ClickUp Fundraising Event Planning.

Att planera en välgörenhetsauktion eller gala innebär att hantera gästlistor, spåra donationsformulär, samordna volontärer och sköta evenemangets logistik. ClickUps mall för planering av insamlingsevenemang hjälper dig att enkelt hantera sponsormål, tidsplaner, budgetar och logistik.

Denna mall för insamlingar erbjuder samarbetsverktyg och automatiska uppdateringar för att stödja effektiv kommunikation mellan teammedlemmar, sponsorer och volontärer.

Perfekt för: Ideella organisationer, samhällsorganisationer och företag som vill skapa effektfulla insamlingsevenemang.

8. ClickUps mall för planering av ideella evenemang

Ladda ner denna mall Hantera evenemang med hjälp av ClickUps mall för planering av ideella evenemang.

Hur kan ideella organisationer göra sin evenemangsplanering smidig med uppgifter och mål? ClickUps mallar för evenemangsplanering för ideella organisationer kan hjälpa till.

Mallar för ideella evenemang som denna erbjuder viktiga funktioner som hjälper dig att organisera dina evenemang: följ framstegen med anpassade statusar som "Godkänt" och "Slutfört", organisera detaljer som etapper, budgetar och deadlines med anpassade fält och visualisera din plan med hjälp av Gantt-vy, evenemangsuppgiftsvy eller tavlor.

Perfekt för: Evenemang för insamlingar och informationskampanjer

👀 Visste du att? Best Friends Animal Society är en ideell organisation som strävar efter att göra USA till ett "no-kill"-land senast 2025. De samarbetar med djurhem och samhällen genom initiativ som No-Kill Los Angeles (NKLA) för att minska antalet avlivningar och öka antalet adoptioner av husdjur.

via Venngage

Sponsringsformuläret från VENNGAGE marknadsför ditt evenemang eller din sak och ökar sponsringsengagemanget avsevärt. De ljusa färgerna och den enkla layouten gör det lätt att fånga uppmärksamhet och hålla saker och ting tydliga.

Dessutom är formulärets design extremt flexibel – du kan justera färger, ändra storlek på element och välja bland ett stort urval av foton eller ikoner. De kostnadsfria bildbiblioteken gör det enkelt att skapa något som speglar ditt varumärkes stil.

Perfekt för: Företagsevenemang, samhällsprojekt och kreativa satsningar som behöver en enkel mall.

via Forms

Kan du hålla ordning samtidigt som du lockar sponsorer till ditt nästa stora evenemang? Ja, det kan du definitivt! Med Forms mall för evenemangssponsring kan du skapa och anpassa onlineformulär för sponsring, enkäter och prov med olika formulärfält och alternativ.

Viktiga funktioner inkluderar villkorlig logik, spårning i realtid, inbyggda kalkylatorer och geolokaliseringsbegränsningar. Automatisering sparar tid genom att minska manuell dataöverföring, och du kan dela formulär med en unik länk samtidigt som du justerar sekretessinställningarna. Plattformen möjliggör också anpassning av formulärets design och tema.

Perfekt för: Företagsteam och evenemangsarrangörer som vill hantera evenemang och sponsring.

via Forms

Formuläret för sponsring av sportevenemang från Forms engagerar effektivt potentiella sponsorer samtidigt som det fastställer förväntningar för båda parter. Det hjälper till att samla in viktiga uppgifter såsom kontaktinformation, evenemangets namn, finansieringsbehov och specifika sponsringsförfrågningar.

Denna tydlighet hjälper båda parter att avgöra om partnerskapet är lämpligt.

Perfekt för: Professionella evenemang och samhällsevenemang som strävar efter perfektion i organisering och hantering av sponsring.

🧠Rolig fakta: Hemmaplanen för Premier League-klubben Manchester City, känd som Etihad Stadium, fick sitt namn som en del av ett sponsringsavtal med Etihad Airways, vilket visar hur varumärkessamarbeten kan öka synligheten inom sport.

12. Mall för planering av insamlingsevenemang för skolrådet av Twinkl

via Twinkl

Planerar du en insamling för skolan men vet inte var du ska börja? Twinkls mall för planering av insamlingsevenemang för skolrådet är utmärkt för att organisera skolevenemang och stödja insamlingsinsatser. Glöm inte att hjälpa eleverna att lära sig grunderna i evenemangsplanering med hjälp av en checklista för evenemangsplanering, samtidigt som du uppmuntrar ansvarstagande och självförtroende.

Med nio detaljerade blad innehåller denna resurs allt som behövs för att genomföra en framgångsrik insamling. Den är utformad av lärare, följer utbildningsstandarder och uppmuntrar kreativitet, lagarbete och gemenskapskänsla när eleverna ser den positiva effekten av sina insatser för det valda ändamålet.

Perfekt för: Skolor som vill ge eleverna praktisk erfarenhet av att organisera ett framgångsrikt evenemang med hjälp av insamlingar.

Oavsett om du hanterar sponsring för evenemang, organiserar varumärkesinitiativ eller driver reklamkampanjer kan en välstrukturerad mall för sponsringsformulär göra hela skillnaden. Den förenklar insamlingen av viktig information, uppföljningen av svar och organiseringen.

Om du letar efter en allt-i-ett-plattform som kombinerar formulärskapande med projektledning och teamsamarbete är ClickUp rätt val för dig. Med ClickUp hittar du mallar som är anpassade efter dina behov och som hjälper dig att nå ut till sponsorer i stor skala för att ligga steget före.

