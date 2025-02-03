10 AI-verktyg för ideella organisationer som du måste prova 2025

I den ideella sektorn är tid och pengar svåra att få tag på, men de är ändå viktiga komponenter i insamlingsarbetet och för att nå viktiga mål. Som professionell inom den ideella sektorn strävar du efter att maximera båda dessa tillgångar.

Tro det eller ej, men verktyg för maskininlärning kan vara nyckeln till att uppnå din mission. ✨

Verktygen för artificiell intelligens är på stark frammarsch (och bara i startgroparna). Det innebär att möjligheterna att utnyttja dessa verktyg för din kärnverksamhet ökar för varje dag. Från automatisering av uppgifter till generering av finansiella rapporter har AI potential att hjälpa nästan alla delar av din organisation.

Här kommer vi att fördjupa oss i artificiell intelligens för ideella organisationer och de verktyg som kan användas för att effektivisera deras dagliga processer. Dessutom kommer vi att avslöja de 10 bästa alternativen att prova idag.

AI-drivna verktyg sparar värdefull tid och pengar för ideella organisationer när det gäller att utföra dagliga uppgifter, forskning och processer. Vissa AI-verktyg fokuserar på att skapa kunddatabaser för att spåra givarnas engagemang och analysera givardata. Andra lägger grunden för att utforma en ideell mission och fastställa riktlinjer för teammedlemmar och intressenter.

Vissa verktyg för maskininlärning ökar räckvidden genom att förbättra skapandet av innehåll, dela inlägg på sociala medier och förenkla ansökan om bidrag. Dessa verktyg har AI-drivna skrivassistenter som genererar nya idéer för brainstorming, strategier för insamling av medel och centrala initiativ för tillväxt. ?

Utbudet av AI-lösningar är stort, så det rätta verktyget beror på vad du behöver. Du kan välja enkla lösningar som löser ett specifikt problem för din målgrupp eller kompletta programvaruhanteringsverktyg som effektiviserar alla dina arbetsflöden.

Hur ideella organisationer kan använda AI

Med så många alternativ på marknaden finns det otaliga sätt för ideella organisationer att använda AI. Från bättre insamlingar till tydligare initiativ och bättre räckvidd – AI är här för att hjälpa till.

Använd AI-verktyg för att uppnå din ideella organisations mål med:

hantering av givardata : Tack vare AI-verktyg som Bättre: Tack vare AI-verktyg som CRM-mallar är det enklare att lagra, hantera och rapportera givarinformation.

Förbättrat innehåll : Stick ut från konkurrenterna med engagerande innehåll om alla tänkbara ämnen, med hjälp av anpassade uppmaningar som enkelt kan skräddarsys efter ditt budskap och din mission.

Enklare kundregistrering: Med AI blir det enklare att : Med AI blir det enklare att registrera kunder hantera kunder och få in nya donatorer i ditt system tack vare formulär och uppgiftshanteringssystem.

Med så många användningsområden är det en självklarhet att integrera AI i dina ideella arbetsflöden. Men hur vet du vilket verktyg som är rätt för din verksamhet? Här har vi lyft fram de bästa AI-verktygen för ideella organisationer. Du hittar funktioner, begränsningar, priser och betyg så att du kan välja det som passar bäst för dina behov. ?

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

ClickUp hjälper ideella organisationer att förenkla arbetsflöden och förbättra uppgiftshanteringen i olika projekt. Om din ideella organisation driver flera initiativ och insamlingskampanjer kommer detta kraftfulla verktyg att hjälpa dig att hålla ordning och ha koll på framstegen. ?

Använd anpassade fält för att skapa budgetar och rapporter för donatorer. Utnyttja ClickUp Automations för att skapa uppgifter för volontärer och teammedlemmar. Växla till kalendervyn för att hålla koll på allas scheman. Tilldela uppgifter prioriteringar så att alla vet vad som är viktigast.

ClickUp AI är en skrivassistent som tar hand om tidskrävande uppgifter och gör dem mer effektiva. Använd den för marknadsföringsändamål, till exempel för att generera nya idéer för innehåll på sociala medier. Sammanfatta uppgifter och skapa formella finansiella rapporter. Skapa och dela snabbt intagsformulär för att ta emot nya volontärer eller donatorer på bara några minuter.

Använd ClickUp AI för att automatiskt generera uppdateringar av uppgifter, sammanfattningar och mycket mer med ett enda knapptryck.

Använd ClickUp CRM för att spåra information om dina donatorer och skapa datamängder för rapportering. Anpassade fält ger värdefull information för att fatta datadrivna beslut när det är dags att starta nya insamlingskampanjer. Planera genomgångar och avstämningar med viktiga intressenter och missa aldrig kontakten med dina donatorer.

Med ClickUp Docs är det enkelt att samarbeta med teammedlemmar, donatorer och volontärer på ett och samma ställe. Uppdatera behörigheter enkelt så att alla har tillgång till det de behöver. Använd Docs för att skapa kunskapscentrum för bästa praxis, lägga upp nya initiativ eller sammanställa slutsatser från möten och konferenser.

ClickUps bästa funktioner

ClickUps AI-skrivverktyg sparar tid när det gäller att skapa allt från varumärkesmaterial till ansökningar om bidrag och material för insamlingar.

Använd den inbyggda kunddatabasprogramvaran för att komma i kontakt med riktiga användare och bygga bättre relationer med dina supportrar.

Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att introducera nya teammedlemmar och få alla att komma igång snabbt.

Skapa partnerskap och engagera nya donatorer tack vare behörigheter och inställningar för användaråtkomst.

Inbyggd dataspårning låter dig analysera mätvärden för att hitta stora donatorer och automatisera rapportering och meddelanden för att tacka supportrar.

Integrationer med dussintals verktyg och tillägg som Chrome-tillägg gör att du kan arbeta smidigt med tidsspårare, meddelandeappar och programvaruprodukter.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är för närvarande endast tillgängligt på datorer, men en mobilversion kommer snart att lanseras.

Om du vill utnyttja verktygets alla funktioner måste du räkna med en inlärningskurva.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. DonorSearch AI

via DonorSearch AI

DonorSearch AI är ett verktyg för artificiell intelligens som syftar till att lösa viktiga problem inom den ideella sektorn. Det utnyttjar kraften i AI för att hjälpa ideella organisationer att identifiera och segmentera potentiella donatorer. Det är utformat för att öka intäkterna från insamlingar, lyfta fram lovande prospekt och skapa bättre strategier, och är ett viktigt verktyg för ideella organisationer.

DonorSearch AI:s bästa funktioner

Maskininlärningsalgoritmen använder mer än 800 datapunkter för att rekommendera potentiella kunder som är mest benägna att donera under en 12-månadersperiod.

AI-algoritmer skapar givarsegment baserat på insamlingsförmåga, givarupplevelse och årliga donationer så att dina insamlingskampanjer når din målgrupp.

Sannolikhetspoäng ger omedelbar insyn i vilka målgrupper som är mest benägna att finansiera dina initiativ.

Med tillägg kan du skapa marknadsföringsplaner, förbättra avkastningen på kampanjer och sålla potentiella kunder utifrån förmögenhet och andra faktorer.

Begränsningar för DonorSearch AI

Integrationen skulle kunna förbättras för att göra det till en mer komplett lösning.

Vissa användare upplevde att informationen om välgörenhetsorganisationer inte alltid var aktuell.

Priser för DonorSearch AI

Boka en demo för prisuppgifter

DonorSearch AI-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. RapidMiner

via RapidMiner

RapidMiner är ett dataanalysverktyg som ger AI-drivna insikter om dina donatorer och förenklar din verksamhet. Med stöd av maskininlärning är det utformat för att generera insikter, bygga bättre kontakter och koppla samman ideella organisationer med de största donatorerna. ✍️

RapidMiners bästa funktioner

Med AI-kundsegmentering kan du skapa bättre räckvidd för allt från sociala medieplattformar till skräddarsydda tjänster.

Dataanalys och prognoser förbättrar insamlingsprogram och lyfter fram större donationer, vilket gör det enkelt att automatiskt skicka tackbrev.

Kognitiv robotiserad processautomation frigör tid för dina teammedlemmar och volontärer så att de kan fokusera på det som är viktigast.

Insikter om kundens livstidsvärde låter dig se vilka dina mest värdefulla givare är, oavsett om de ger sporadiska gåvor eller regelbundet bidrar till din sak.

RapidMiner-begränsningar

Vissa tycker att användargränssnittet är föråldrat och att användarupplevelsen kunde förbättras.

Priserna för mer avancerade funktioner eller stora datamängder kan vara dyra för ideella organisationer med begränsad budget.

Priser för RapidMiner

Kontakta säljavdelningen för att begära prisuppgifter.

RapidMiner-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

4. Sisense

via Sisense

Sisense är ett kodfritt analysverktyg som ger insikter i din insamlingsprocess. Integrationer med flera datakällor och anpassade instrumentpaneler erbjuder flexibilitet och skräddarsydda insikter baserade på dina egna givardata.

Sisenses bästa funktioner

Det prediktiva verktyget tar stora datamängder och omvandlar dem till användbara insikter på några minuter istället för timmar.

Flexibel prissättning och betalningsplaner där du betalar för det du använder gör detta verktyg budgetvänligt för de flesta ideella organisationer.

Fatta proaktiva beslut tack vare inbyggda varningar och beslut

Säkerhet, integritet och dataskydd håller dina kunddata och givaruppgifter säkra.

Sisense-begränsningar

Vissa användare upplever stabilitetsproblem och laddningsproblem med stora datamängder.

Visualiserings- och rapporteringsverktygen är mer grundläggande jämfört med andra verktyg.

Priser för Sisense

Kontakta oss för anpassade priser

Sisense-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

5. Sembly

via Sembly

Sembly är en AI-mötesassistent för anteckningar, innehållsskapande och insikter. Med anpassningsbara organisations- och mötespecifika funktioner är det ett oumbärligt verktyg för att få ut det mesta av varje diskussion.

Semblys bästa funktioner

Fokusera på diskussionen eftersom Sembly omedelbart tar mötesanteckningar åt dig.

Använd sökfunktionen för att spåra tidigare möten baserat på nyckelord, datum eller dagordningspunkter.

Transkriptionen inkluderar noggrann identifiering av talare, tidsstämplade anteckningar och bokmärken för att skapa en realistisk inspelning.

AI-mötesreferat på flera språk sammanfattar längre diskussioner och skapar förenklade slutsatser.

Begränsningar för Sembly

Vissa användare hade problem med att få Sembly att fungera på Zoom.

Navigeringen är inte alltid intuitiv, så det tar lite tid att lära sig hur man använder Sembly fullt ut.

Priser för Sembly

Personligt : Gratis

Professionell : 10 $/månad

Team : 20 $/månad/användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Sembly-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (10+ recensioner)

Capterra: N/A

6. Buffer AI Assistant

via Buffer

En viktig aspekt av ideellt arbete är att nå ut. Buffer AI Assistant syftar till att förenkla denna uppgift genom att omedelbart generera nya idéer till innehåll. Snabba delningsverktyg gör att ditt innehåll når din målgrupp, vilket innebär ökad framgång för dina ideella insamlingskampanjer. ?

Buffer AI Assistant – de bästa funktionerna

Använd AI-verktyget för att brainstorma nya idéer och skapa kampanjer med större social påverkan.

Återanvänd innehåll på några sekunder för att dela på olika plattformar på halva tiden

Analysera långa texter och få omedelbar inspiration till inlägg på sociala medier för att fördjupa dina marknadsföringskampanjer.

Omformulerings- och sammanfattningsverktyg rensar upp ditt innehåll för att göra det mer effektivt.

Begränsningar för Buffer AI Assistant

Vissa användare har upptäckt partiskhet i innehållet, men Buffer AI ber användarna att rapportera dessa problem så att de kan åtgärdas.

Det tar lite tid att lära sig verktyget.

Priser för Buffer AI Assistant

Gratis : Upp till tre kanaler

Essentials : 6 $/månad/kanal

Team : 12 $/månad/kanal

Agency: 120 $/månad för 10 kanaler

Buffer AI Assistant – betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

7. Otter

via Otter

Otter är en AI-driven mötesassistent som sammanfattar dina möten, lyfter fram viktiga punkter och erbjuder ett kommentarsfält för teamsamarbete. Det bästa av allt är att den integreras med andra appar så att du kan bygga in den i befintliga arbetsflöden utan att störa ditt teams arbetsrutiner.

Otter bästa funktioner

Anslut Otter till möten i din kalender och få omedelbart automatiserade mötesanteckningar och transkriptioner.

Chatboten Otter är inbyggd i möten så att du kan chatta med teammedlemmar eller anpassa anteckningar.

Live-sammanfattningar gör det möjligt för sena deltagare att komma ikapp

Tillägget OtterPilot for Sales skapar datainsikter, skapar uppföljningsmejl och lägger direkt till anteckningar från samtal i din Salesforce.

Otter-begränsningar

För komplexa ljudfiler med livliga diskussioner är transkriptioner inte alltid korrekta.

Verktyget stöder endast engelska, vilket begränsar dess användning för flerspråkiga ideella organisationer.

Otter-priser

Grundläggande : Gratis

Pro : 16,99 $/månad/användare

Företag : 40 $/månad/användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Otter-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

8. AssemblyAI

via AssemblyAI

AssemblyAI är ett transkriptionsverktyg som är utformat för att skapa diskussionsprotokoll och generera viktiga slutsatser för ideella organisationer. API:et har inbyggda säkerhets- och dataverktyg för att skydda anställda, volontärer och donatorer.

AssemblyAI:s bästa funktioner

Funktionerna inkluderar filtrering av obsceniteter, anpassade ordböcker och skräddarsydda etiketter för att kommunicera på ett sätt som passar din ideella organisation bäst.

Ljudintelligensmodeller genererar omedelbart sammanfattningar och modererar innehåll.

Mänsklig noggrannhet innebär att verktyget gör 43 % färre fel än sina konkurrenter.

Generera undertexter automatiskt för att göra ditt innehåll ADA-vänligt och lättare att förstå.

Begränsningar för AssemblyAI

Verktyget är inte lika exakt om det finns mycket bakgrundsljud.

Vissa användare önskar att det fanns fler integrationer.

Priser för AssemblyAI

Kärntranskription : 0,650016 dollar/timme

Transkription i realtid : 0,75024 dollar/timme

Audio Intelligence : 0,12–0,30 dollar/timme

LeMur : Tokenbaserad prissättning

Företag: Kontakta oss för skräddarsydda priser

AssemblyAI-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: N/A

9. Runway

via Runway

Ideella organisationer väcker intresse och samlar in pengar med hjälp av unik storytelling. Runway hjälper ideella organisationer att skapa bättre berättelser, från skrivna texter till informativa videor. Använd det för att komplettera skriftligt innehåll med engagerande videor, bilder och grafik för att driva initiativ framåt. ?

Runways bästa funktioner

Med över 30 AI Magic-verktyg kan du skapa bilder på ditt sätt.

Skapa videor utifrån några nyckelord, bilder eller korta klipp som illustrerar din satsning.

Bildgeneratorn skapar övertygande grafik, porträtt och kompositioner utifrån text.

Skapa anpassade modeller baserade på stilar och ämnen

Använd redigeringsverktygen för att ta bort bakgrunder och snabba upp eller sakta ner videor.

Begränsningar i startbanan

Vissa redigeringsfunktioner kräver ytterligare krediter.

Alla filformat stöds inte för export.

Runway-prissättning

Grundläggande : Gratis

Standard : 15 $/användare/månad

Pro : 35 $/användare/månad

Obegränsat : 95 $/användare/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Runway-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Looka

via Looka

Att bygga ett varumärke som människor litar på och tycker om att interagera med leder till bättre insamlingar. Looka är ett varumärkesverktyg som designar logotyper, webbplatser och annat marknadsföringsmaterial. Använd det för att skapa en sammanhängande varumärkesidentitet och nå ut till användarna.

Lookas bästa funktioner

AI-verktyg skapar omedelbart hundratals logotyp-mockups att välja mellan baserat på nyckelord och stilar.

Få omedelbar tillgång till över 15 logotypfiler som är utformade för olika plattformar och användningsområden.

Brand Kit innehåller mer än 300 mallar, från fakturor till flygblad för insamlingar med ditt varumärke.

Mallar för sociala medier gör det enkelt att kommunicera med användare på olika plattformar utan att behöva lägga timmar på att omformatera dina varumärkesresurser.

Lookas begränsningar

Eftersom Looka är utformat för varumärkesbyggande behöver du ett annat verktyg för datainsikter och uppgiftshantering.

Resultaten är inte alltid anpassade, så du måste filtrera för att hitta designer som andra varumärken inte redan använder.

Lookas prissättning

Gratis att börja använda

Grundläggande logopaket : 20 dollar för engångsköp

Premium Logo Package : 65 $ engångsköp

Brand Kit-prenumeration : 96 $/år, faktureras årligen

Band Kit-webbprenumeration: 129 $/år, faktureras årligen

Looka-betyg och recensioner

G2 : 3/5 (10+ recensioner)

Capterra: 5/5 (2+ recensioner)

Uppfyll ditt uppdrag och skapa övertygande initiativ med ClickUp

Från verktyg för prospektering till bildgenerering och AI-drivna chattbottar som genererar mänskliga svar – verktygen på denna lista är bara några exempel på de många sätt som ideella organisationer kan utnyttja kraften i artificiell intelligens i sina dagliga processer. Välj ett eller kombinera flera för att skapa bättre varumärkesprofilering, generera datainsikter, effektivisera kommunikationen med givare och hantera arbetsflöden.

Registrera dig för ClickUp idag och lägg grunden för större framgångar för din ideella organisation. Använd CRM för att spåra analyser för dina donatorer och tilldela uppgifter och åtgärder till anställda och volontärer direkt. De inbyggda AI-verktygen sparar tid och gör det enklare att skapa det innehåll du behöver för din kärnverksamhet. ?