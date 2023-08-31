De 10 bästa CRM-programmen för ideella organisationer 2025

Vårt samhälle skulle inte vara något utan ideella organisationer. Dessa organisationer rättar till orättvisor och skyddar de utsatta. Ideella organisationer är superhjältar, i bolagsform. Och anledningen till att dessa organisationer kan kämpa för det goda är att varje dag kliver enskilda hjältar fram för att donera. ?

Det är dina väljare som gör din mission möjlig, så du måste se till att de kommer ihåg varför de trodde tillräckligt på din mission för att donera – och varför de borde göra det igen.

Nyckeln till återkommande donationer är att bygga varaktiga relationer. Du behöver ett CRM-system för ideella organisationer, även kallat nonprofit CRM, för att hantera dessa relationer.

Vi har sammanställt de 10 bästa CRM-systemen för ideella organisationer så att du kan jämföra alternativen och hitta det som passar din organisation bäst.

Vad ska du leta efter i ett CRM-program för ideella organisationer?

Det bästa CRM-systemet för din organisation beror på organisationens storlek, antalet donatorer du vill hålla reda på och vilka typer av insamlingskampanjer du driver. Men alla ideella organisationer bör överväga dessa funktioner innan de investerar i ett CRM-verktyg:

Verktyg för givarhantering för detaljerade profiler: Ju mer information du kan inkludera om dina givare, desto lättare blir det att nå ut till givarna eller skicka riktade e-post- och direktreklamkampanjer. Leta efter programvara som låter dig anpassa dina givarprofiler.

Marknadsföringsverktyg eller integrationer : Ett av huvudsyftena med ett CRM-system är att göra dina marknadsföringsinsatser mer effektiva och generera fler donationer. Ditt CRM-system bör göra det möjligt för dig att segmentera dina kunder efter demografi, intressen eller hushållsdata. Du måste också kunna skicka e-post och direktreklam antingen direkt via plattformen eller genom integrationer med dina föredragna marknadsföringsverktyg.

Rapportering och analys: Leta efter verktyg med anpassningsbara rapporteringsfunktioner så att du kan analysera framgången för dina insamlingsinsatser, demografin för dina donatorer, din genomsnittliga donationsstorlek etc.

Prisvärdhet: Ju mer du spenderar på ditt CRM-system, desto mindre pengar har du kvar till din verksamhet. Men tid är också pengar, så att välja ett billigt men ineffektivt verktyg är inte lösningen. Leta efter ett verktyg som gör allt du behöver, är lätt för ditt team att använda och inte spränger din programbudget.

De 10 bästa CRM-systemen för ideella organisationer

Här är 10 CRM-system för ideella organisationer som hjälper dig att rädda världen – och påminna dina donatorer om att du behöver deras hjälp för att göra det. ?

Hantera givardata, uppgifter för ditt team och kommunikation i ClickUp från valfri enhet.

ClickUp är en trippel hot! Istället för att kunna sjunga, dansa och agera (kanske i nästa version!), kan det hantera kundrelationer och projektledning, och marknadsföringssamarbete på ett och samma ställe – vilket gör ditt arbetsflöde smidigare. ?

ClickUp CRM är mycket anpassningsbart, så du kan ställa in det med exakt den givarinformation du behöver. Och om du inte vill skapa din egen layout kan du komma igång snabbt med hjälp av en CRM-mall. När du har konfigurerat ditt CRM kan automatiseringsfunktioner skapa aktiviteter och utlösa statusuppdateringar baserat på var dina givare befinner sig i donationsprocessen.

När du använder ClickUp för ideella organisationer får du också verktyg för att spåra dina insamlingskampanjer, hantera din e-postmarknadsföring, schemalägga uppgifter, planera evenemang och maximera ditt teams tid. Och det bästa är att du bara behöver betala för ett verktyg, vilket ger dig mer pengar över till din verksamhet. ?

Bästa funktioner

Anpassningsfunktioner gör det enkelt att lägga till eller ta bort kolumner för ytterligare givardata.

Flera vyer – inklusive list-, tavel- och tabellvyer – gör att du snabbt kan sortera, spåra och hantera dina givarkonton.

Datahanteringsverktyg hjälper dig att visualisera givarretention, genomsnittlig donationsstorlek och mycket mer med över 50 olika widgets som du kan lägga till i din instrumentpanel.

E-postintegrationer gör det snabbt och enkelt att skicka ut e-postkampanjer för att främja givarnas engagemang eller annonsera nya insamlingsinitiativ.

Automatiseringar gör det möjligt för dig att lotsa donatorer genom din engagemangsprocess genom att automatiskt skapa uppgifter och statusuppdateringar.

Integrationer med verktyg som Slack, Google Drive, Microsoft Office, Dropbox, Zoom, Calendly och många fler kommer att effektivisera ditt arbetsflöde.

Kundsupport dygnet runt säkerställer att dina frågor besvaras snabbt.

Begränsningar

Alla funktioner i webbappen är inte tillgängliga i mobilappen.

Eftersom ClickUp har så många funktioner rapporterar vissa användare att det finns en inlärningskurva när de först börjar använda programvaran.

Prissättning

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per användare och månad

Företag: 12 dollar per användare och månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 550 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 760+ recensioner)

2. Bloomerang

via Bloomerang

Bloomerang kan hjälpa dina insamlingskampanjer att blomstra. ?

Detta verktyg har utformats speciellt för ideella organisationer, så dess CRM-strategi är skräddarsydd för insamlingar. Det innehåller verktyg för hantering av donatorer, volontärer, bidrag och medlemskap.

Denna mjukvarulösning har inte inbyggda CRM-marknadsföringsverktyg, men den integreras med många av de mest populära verktygen för ideella organisationer, som QuickBooks och Mailchimp. Bloomerang hanterar alltså dina givare (och volontärer! och bidrag! och styrelsemedlemmar!) och du kan använda integrationerna för att hantera nästa steg i din kampanj. ?

Bästa funktioner

En interaktiv instrumentpanel hjälper dig att se din givarretention och kampanjresultat på ett ögonblick.

Data om förmögenhetsundersökningar hjälper dig att identifiera och bättre engagera personer som har potential att bli stora donatorer.

Integrationer med betalningshanteringsverktyg, som PayPal, Square och Stripe, gör det enkelt för dig att samla in donationer från online-insamlingar.

Begränsningar

Det kan vara svårt att anpassa och redigera de inbyggda mallarna för insamlingar.

Vissa användare rapporterar långa svarstider från Bloomerangs kundtjänstteam.

Prissättning

119 dollar per månad för upp till 1 000 givarregister

239 dollar per månad för upp till 4 500 givarregister

349 dollar per månad för upp till 14 500 givarregister

459 dollar per månad för upp till 24 500 givarregister

579 dollar per månad för upp till 39 500 givarregister

699 dollar per månad för upp till 59 500 givarregister

Anpassade priser för konton med 60 000 poster eller fler

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (745+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 265+ recensioner)

3. Salesforce Nonprofit Cloud

via Salesforce Nonprofit Cloud

Salesforce är ett av de mest populära CRM-systemen för tjänsteföretag och industri. Så om du alltid velat umgås med de populära barnen i skolan kan denna programvara för givarhantering vara din balens drottning. ?

Nonprofit Cloud är i huvudsak Salesforce CRM-systemet uppdaterat med funktioner för insamling och hantering av givarrelationer. Ibland känns det uppenbart att detta program ursprungligen var utformat för industrin, snarare än som programvara för ideella organisationer, men det är utmärkt för att driva marknadsföringskampanjer och erbjuda personliga givarupplevelser.

Bästa funktioner

Personliga upplevelser gör det möjligt för dig att skicka programuppdateringar som är mest relevanta för varje enskild medlem.

Inbyggda segmenteringsverktyg hjälper dig att förbättra din direktreklam.

Automatiseringar eliminerar administrativa uppgifter så att ditt team kan ägna mer tid åt att bygga relationer med donatorer.

Begränsningar

Detta program saknar vissa funktioner som är standard i andra CRM-lösningar för ideella organisationer, såsom sekvenser för nya donatorer och mått för att behålla donatorer.

Vissa användare rapporterar att det är svårt att lära sig, särskilt för mindre tekniskt kunniga medlemmar i teamet.

Prissättning

Enterprise-version: 60 dollar per användare och månad

Obegränsad version: 100 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner

G2: 4/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (35+ recensioner)

4. Little Green Light

via Little Green Light

Little Green Light är det lilla verktyget som kan. ?

Denna allt-i-ett-programvara för relationshantering, rapportering och insamling av medel har utformats med ideella organisationer i åtanke. Den har verktyg för att hantera dina data, marknadsföringskampanjer, medlemskap, evenemang och ansökningar om bidrag.

Du kan till och med använda det för att ta emot donationer online. Med ett donationsformulär från Little Green Light synkroniseras din onlineinsamling automatiskt med ditt CRM-system, vilket uppdaterar dina medlemmars profiler i realtid när de gör donationer. Denna programvara hjälper dig att fokusera på dina pengar och din mission. ?

Bästa funktioner

Den anpassningsbara instrumentpanelen låter dig snabbt se den information du bryr dig mest om, till exempel aviseringar och insamlingssummor.

Tackbrev och kvitton gör det möjligt för dig att skicka tackmeddelanden när donationer kommer in.

Datahanteringsfunktionerna tar automatiskt bort dubbla givarprofiler, spårar medlemskap och förnyelsedatum och möjliggör enkel segmentering för personlig direktreklam och riktade marknadsföringskampanjer.

Begränsningar

Vissa användare klagar över att man i utbyte mot Little Green Lights enkelhet måste offra anpassningsmöjligheterna.

Andra användare säger att användargränssnittet känns föråldrat och inte alltid är intuitivt att använda.

Prissättning

45 dollar per månad för upp till 2 500 medlemmar

60 dollar per månad för upp till 5 000 medlemmar

75 dollar per månad för upp till 10 000 medlemmar

Lägg till ytterligare 15 dollar per månad för varje 10 000 ytterligare medlemmar.

Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (290+ recensioner)

5. Salsa CRM

via Salsa CRM

Salsa CRM samlar din givardatabas, dina kommunikationsverktyg och dina insamlingsverktyg under ett och samma tak. ?

Det har några av de snyggaste givarprofilerna bland programvarorna för ideella organisationer. Du kan lägga till obegränsat med anpassade fält och hålla reda på all information som är viktig för dig och dina givare. Du kan också spara anteckningar om dina givare när du lär känna dem.

Kombinera den detaljerade givardatan med insamlingsverktyg som hjälper dig att nå ut på ett sätt som är mer relevant för varje individ, så kan Salsa CRM hjälpa dig att få kontakt med givare som aldrig förr. Det får oss att vilja dansa! ?

Bästa funktioner

Detaljerade givarprofiler lagrar dina givares kontaktuppgifter, sociala mediekonto, relationer, intressen och demografiska uppgifter.

Funktioner för deduplicering förhindrar dubbla poster för samma person, vilket håller ditt givarhanteringssystem rent och organiserat.

Med funktioner för direktreklam kan du skriva brev, sammanfoga e-post, skriva ut etiketter och använda streckkodsläsning.

Begränsningar

Detta CRM-verktyg erbjuder få integrationer med andra programvaror.

Många användare tycker att rapporteringsfunktionerna är svåra att lära sig och använda.

Prissättning

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (105+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (235+ recensioner)

6. Raiser’s Edge

via Blackbaud

Raiser’s Edge är ett CRM- och insamlingsprogram från Blackbaud, som även tillverkar flera andra programvaror för ideella organisationer.

Några av Blackbauds andra program är Luminate Online för onlinebaserade insamlingskampanjer, Just Giving för peer-to-peer-insamlingskampanjer och Altru för biljettförsäljning och medlemshantering. Raiser’s Edge fungerar bra tillsammans med alla Blackbauds andra program, men du måste betala för varje programtjänst separat.

Raiser’s Edge erbjuder verktyg för att ta emot donationer, analysera information om donatorer, göra mer relevanta donationsförfrågningar, spåra interaktioner med donatorer och skicka ut riktat marknadsföringsmaterial. Dessa viktiga funktioner hjälper dig att frigöra dina donatorers potential. ?️

Bästa funktioner

Gåvahantering gör det möjligt för dig att ta emot online-donationer eller registrera större gåvor.

Prospektinformationen inkluderar AI-drivna förslag på begärda belopp och verktyg för att identifiera potentiella större donatorer.

Med anpassade analyser kan du spåra de data som är viktigast för dig och skapa rapporter som är relevanta för din kampanj.

Begränsningar

Den molnbaserade webbvyn visar inte alla fält och funktioner i programvaran, så ditt team kan behöva spendera större delen av sin tid i databasvyn, som till skillnad från webbappen inte är tillgänglig från alla platser.

Många användare rapporterar långa svarstider från Blackbauds kundtjänstteam.

Prissättning

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (405+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (410+ recensioner)

7. Kindful

via Kindful

Kindful drivs av Bloomerang – ett annat CRM-verktyg på denna lista – och båda programmen är mycket uppskattade av ideella organisationer. Så vad är skillnaden?

Båda har jämförbara funktioner för att spåra givardata, skapa riktade kampanjer och mäta kampanjers framgång. Men Kindful erbjuder också extremt anpassningsbara donationssidor. Du kan märka dem med ditt varumärke och organisera dem med den information du behöver. Sedan kan du bädda in dem på din webbplats, så att dina väljare kan donera med bara två klick. ✅

Både Bloomerang och Kindful erbjuder integrationer med populära verktyg och betalningssystem, men Kindful har dessutom ett öppet API som gör det möjligt för din utvecklare att bygga ut ytterligare integrationer som du behöver för ditt arbetsflöde. Så du kan hålla dig lugn och anpassa efter behov. ?‍♀️

Bästa funktioner

Onlineinsamlingar och peer-to-peer-insamlingar läggs automatiskt till i ditt CRM-system och synkroniseras med dina anslutna verktyg.

Donatorprofiler gör det möjligt för dig att se information om förmögenhet och tilldela ditt team uppgifter för att nå ut till donatorer.

Automatiska kvitton och tackbrev samt verktyg för att planera direktreklam och e-postkampanjer hjälper dig att hålla donatorerna engagerade.

Begränsningar

Vissa användare anser att givarprofilerna och funktionerna för kundrelationshantering inte är lika robusta som i andra program.

Flera användare uppger att de inbyggda rapporteringsfunktionerna inte ger tillräcklig insikt och att det kan vara svårt att skapa anpassade rapporter.

Prissättning

119 dollar per månad för upp till 1 000 givarregister

239 dollar per månad för upp till 4 500 givarregister

349 dollar per månad för upp till 14 500 givarregister

459 dollar per månad för upp till 24 500 givarregister

579 dollar per månad för upp till 39 500 givarregister

699 dollar per månad för upp till 59 500 givarregister

Anpassade priser för konton med 60 000 poster eller fler

Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (310+ recensioner)

8. Neon CRM

via Neon CRM

Neon CRM hjälper dig att stärka dina relationer med donatorer. ?

Du kan använda denna plattform för att hantera donatorer, medlemmar och volontärer, samt hålla koll på insamlingar, e-postmeddelanden, evenemang och bidrag. Donatordatabasen låter dig lägga till anpassade fält och spåra dina donatorers engagemang över tid så att du kan se hur dina relationer utvecklas.

Med ett anpassningsbart, användarvänligt gränssnitt fungerar Neon CRM för hela ditt team. Varje medlem kan organisera det efter sina behov och sin roll, så att alla alltid har exakt det de behöver. Heja teamet! ?

Bästa funktioner

Obegränsat antal formulär och e-postmeddelanden gör att du kan anpassa din kontakt med donatorer och ta emot donationer via populära betalningsmetoder som Apple Pay, Google Pay och PayPal.

Anpassade rapporter och en intuitiv instrumentpanel gör det enkelt att visualisera dina kampanjstatistik.

Automatiseringar avlastar ditt team från administrativa uppgifter och tar bort dubbla profiler från din givardatabas.

Begränsningar

Flera användare har klagat på att det inte finns tillräckligt med anpassningsalternativ i avsnitten om evenemangshantering och volontärhantering.

Det kan vara svårt att lära sig hur man använder rapporteringsfunktionerna.

Prissättning

Essentials: 99 dollar per månad

Effekt: 199 dollar per månad

Empower: 399 dollar per månad

Betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (490+ recensioner)

9. OneCause

via OneCause

Det heter kanske OneCause, men det finns många olika mjukvarulösningar. ?

Denna insamlingsprogramvara erbjuder olika evenemangsbaserade, peer-to-peer-, online- och SMS-insamlingsprogram.

Om du driver olika typer av kampanjer kan du behöva en kombination av OneCauses lösningar. Men när du väl har listat ut vilka funktioner du behöver kommer detta att vara ett praktiskt program för att driva dina insamlingskampanjer. ?️

Det erbjuder specialiserade verktyg för varje typ av kampanj. Det finns funktioner för evenemangsbiljetter och RSVP, integrationer med sociala medier för peer-to-peer-insamlingar och opinionsbildningsprogram, samt gamification-funktioner för virtuella insamlingar. Det har aldrig varit så enkelt för dina supportrar att engagera sig!

Bästa funktioner

Integrerad biljettförsäljning, bordsadministration, registrering och kassa gör det enkelt att hantera insamlingsevenemang.

Öppna donationer och alternativ för finansiering av behov låter dina givare välja hur de vill ge.

Text2Give låter dig samla in mobila donationer via textmeddelanden.

Begränsningar

Flera användare rapporterar att anpassningsmöjligheterna är begränsade.

Det finns inga inbyggda funktioner för e-postmarknadsföring, vilket kan göra det svårt att automatisera och anpassa dina e-postmeddelanden till givarna.

Prissättning

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (310+ recensioner)

10. NetSuite

via NetSuite

NetSuite by Oracle är en populär programvarusvit för organisationer, och de erbjuder även lösningar för ideella organisationer, inklusive ett CRM-system.

De flesta användare är överens om att NetSuite inte kommer att vinna några skönhetstävlingar. Men eftersom det är en allt-i-ett-lösning kan du täcka alla din organisations programvarubehov med en enda lösning. Och det finns skönhet i enkelhet. ✨

Denna programvarusvit innehåller funktioner för ekonomisk hantering för att spåra insamlingar och bidrag, funktioner för programeffektivitet för att utvärdera din påverkan med Charity Navigator-rekommenderade resultatkort, samt funktioner för leverantörshantering för att spåra leverantörslistor och inköpsorder för insamlingsevenemang eller program.

Dessa djupgående lösningar gör NetSuite till ett bra alternativ för stora ideella organisationer.

Bästa funktioner

Spåra individer, organisationer, hushåll och relationer i givarprofiler

Skapa anpassade arbetsflöden så att du kan hantera relationer med donatorer med hjälp av en process som passar din organisation och deras preferenser.

Segmentera kunder och skicka e-post baserat på givarnas unika intressen.

Begränsningar

Vissa användare rapporterar att det kan vara svårt att lära sig alla funktioner i denna programvara utan formella utbildningar.

Det tillkommer extra avgifter för att få tillgång till många av de avancerade funktionerna, även om du har ett premiumabonnemang.

Prissättning

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 2 650 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 340 recensioner)

Bättre relationer, fler donationer

Att rädda världen är ett maraton, inte ett sprintlopp. Och dina relationer med donatorer är det som håller din mission igång. ?‍♂️

Med rätt CRM-programvara för ideella organisationer kommer all din kontakt med donatorer att fungera smidigare. Ditt CRM-program säkerställer att dina donatorer hör av dig vid rätt tidpunkt – till exempel efter att de gjort sin första donation eller efter att du säkrat en programvinst inom det område som intresserar dem mest.

För att koppla uppgifter till dina givarprofiler och se till att du aldrig missar en möjlighet att bygga upp den relationen, prova ClickUp. Det allt-i-ett-verktyget för CRM och projektledning hjälper dig att hantera hela din verksamhet från ett och samma ställe.

Eftersom ClickUp är den enda appen som ersätter alla andra, behöver du inte betala för så många mjukvarulösningar och kan spara mer pengar till din verksamhet. Prova plattformen gratis!