Gratis mallar för grafiska designförslag för att vinna fler kunder

Har du en utmärkt idé, men vet inte hur du ska göra den till ett framgångsrikt förslag?

Du har bara några sekunder på dig att fånga kundens uppmärksamhet, så din offert måste vara tydlig, strukturerad och övertygande från början. Den måste täcka projektets omfattning, tidsplan, leveranser och pris. Se din offert som ett marknadsföringsverktyg – det är din chans att visa ditt värde och övertyga kunden att välja dig framför konkurrenterna.

Låt oss utforska de bästa mallarna för grafiska designförslag som hjälper dig att presentera dina tjänster med tydlighet och självförtroende.

Vad är mallar för grafiska designförslag?

Mallar för grafiska designförslag är förformaterade dokument som hjälper dig att presentera dina tjänster, projektförståelse, prissättning och tidsplaner för potentiella kunder på ett tydligt och professionellt sätt.

Här är de vanligaste elementen i en mall för projektförslag:

Omslagssida: Projektets titel, kundens och designerns namn, logotyp och inlämningsdatum

Introduktion: Kort beskrivning av din byrå och din vision

Projektöversikt: Sammanfattning av kundens krav och projektets mål.

Arbetsomfattning: Detaljerad beskrivning av dina tjänster och framgångsmått för att mäta resultatet.

Tidsplan: Projektets milstolpar, leveransdatum och beräknad projektlängd

Prissättning: Tydlig översikt över kostnads- och betalningsstruktur

Arbetsprover: Tidigare arbeten som överensstämmer med kundens behov

Villkor: Definiera gränser för revisioner, ägaruppgifter, avbokningsregler och andra viktiga villkor.

CTA: Nästa steg och kontaktinformation

Signatur: Utrymme för både dig och kunden att underteckna och godkänna offerten.

Vad kännetecknar en bra mall för grafisk design?

En bra mall för grafiska designförslag fungerar som en guide för att presentera idéer, visa upp erfarenhet och sätta tydliga förväntningar. När du väljer en mall bör du därför tänka på följande aspekter:

Struktur och tydlighet: Använd tydligt definierade avsnitt och layouter för att hjälpa kunderna att enkelt navigera i ditt förslag.

Visuell attraktionskraft: Välj en mall med enhetlig typografi och avstånd för att säkerställa ett professionellt intryck i offerten.

Anpassningsbara: Välj mallar som du kan skräddarsy efter ditt varumärkes och projekts behov – detta skapar trovärdighet och stärker din varumärkesidentitet.

Interaktiva element: En mall för grafiska designförslag bör ha interaktiva element, som rullgardinsmenyer, för att ditt förslag ska sticka ut.

Omfattande struktur: Välj en mall med omfattande element, inklusive en introduktion, kundreferenser, projektkrav, en tidsplan och mer. Detta hjälper dig att förmedla fullständig information för välgrundade beslut.

➡️ Läs mer: De bästa gratis mallarna för arbetsflöden i Excel och ClickUp

Mallar för grafiska designförslag i korthet

Gratis mallar för grafiska designförslag för att pitcha som ett proffs

Är du redo att göra skapandet av grafiska designförslag smidigt? Här är en lista över de bästa mallarna för grafiska designförslag som hjälper dig att skapa engagerande och professionella förslag:

1. ClickUp-mall för projektförslag

Hämta gratis mall Organisera idéer, skapa en checklista och samarbeta med intressenter med ClickUp-mallen för projektförslag.

Ett omfattande och professionellt förslag är nyckeln till att få ett projekt godkänt. ClickUps mall för projektförslag hjälper dig att organisera idéer och viktiga detaljer.

Med mallen kan du lyfta fram projektets mål och resultat samt visualisera relationen mellan projektets uppgifter, teammedlemmar och intressenter, vilket förbättrar samarbetet.

Oavsett om du förbereder dig för ett köpbeslut från ledningen eller försöker hålla projektförslaget överskådligt, erbjuder mallen en samarbetsplattform för att organisera information.

Här är varför du kommer att gilla det

Redigera, markera eller lägg till information med former och klisterlappar.

Effektivisera din designprocess med inbyggd uppgiftspårning, strukturerade faser och enkel samverkan.

Förstärk effekten genom att infoga bilder som stödjer innehållet.

Länka relevanta källor och lägg till extra information med webbplatskort och textrutor.

🔑 Perfekt för: Projektledare, frilansande designers och designbyråer som vill förmedla information om offerter och säkra ett projekt.

💡 Proffstips: Har du svårt att hantera oorganiserat arbete? Använd ClickUp Docs för att länka dokument till uppgifter och upprätthålla samarbete och produktivitet. Så här hjälper det: Skapa dokument eller wikis som uppfyller kraven för grafiska designförslag.

Tilldela kommentarer och åtgärdspunkter och skapa spårbara uppgifter för enkel samverkan.

Håll alla resurser organiserade

Skydda dina dokument med delbara länkar och hantera åtkomstbehörigheter.

2. ClickUp Creative Agency Proposal Template

Hämta gratis mall Skapa en projektdatabas, organisera team och sätt deadlines med ClickUp Creative Agency Proposal Template.

Hantera flera förslag utan en plan? Det är bara kaotisk multitasking med extra stress. ClickUp Creative Agency Proposal Template hjälper dig att sortera och hantera förslag utan extra kaos.

För varje projekt får du en snabb översikt över godkännandestatus, revideringar, leveransteam, projektmål och alternativkostnad. Detta hjälper dig att optimera processen för hantering av förslag och snabbt svara på kundförfrågningar.

Här är varför du kommer att gilla det

Bifoga en länk till en presentation så att intressenterna enkelt kan se förslaget.

Markera beroenden för att identifiera vad som behöver göras innan ett nytt steg påbörjas, så att teamet håller sig synkroniserat.

Kategorisera revisionstypen för att prioritera och planera effektivt.

Illustrera dina poänger med hjälp av bilder, grafer och illustrationer.

🔑 Perfekt för: Marknadsförare, designbyråer och frilansande designers som vill hantera och organisera flera kundförslag.

➡️ Läs mer: Bästa programvara och verktyg för samarbete inom grafisk design

3. ClickUp-mall för offertförfrågan

Hämta gratis mall Spåra datum och deadlines för anbudsförfrågningar, organisera information och effektivisera kommunikationen med ClickUps mall för anbudsförfrågningar.

ClickUps mall för offertförfrågan hjälper dig att hålla ordning, följa upp och vara responsiv. Du kan ange deadline och tilldelningsdatum så att processfaserna slutförs i tid.

Med anpassade projektfaser som planering, utkast, distribution, granskning och tilldelning har du dessutom alltid koll på var i RFP-processen du befinner dig. Dessutom kan du med de inbyggda visualiseringarna spåra och rapportera för att hålla koll på projekten.

Här är varför du kommer att gilla det

Skapa checklistor för varje steg i RFP-processen så att inga steg eller viktiga detaljer missas.

Övervaka den tilldelade budgeten för varje steg och hela processen.

Bifoga och spara relevanta filer på ett ställe för enkel åtkomst, referens och samarbete.

Lista RFP-processen och markera beroenden, vilket effektiviserar processen att välja det bästa förslaget.

🔑 Perfekt för: Inköpsteam och småföretag som vill organisera anbudsprocessen för kommande projekt.

4. ClickUp-mall för kommersiella förslag

Hämta gratis mall Skapa attraktiva offerter, organisera element och ge en tydlig översikt med ClickUps mall för kommersiella offerter.

Vill du få det där drömjobbet? Börja med ett övertygande förslag. ClickUps mall för kommersiella förslag hjälper dig att göra just det. Den erbjuder ett organiserat format för att ge företagsinformation och lista de kunder du har arbetat med.

Med mallen kan du dessutom inkludera viktiga detaljer som projektets omfattning, tidsplan, budgetfördelning och leveranser för att ge kunden en bättre överblick. Det sparar tid, så du behöver inte börja om från början varje gång.

Här är varför du kommer att gilla det

Presentera problemen, data för att skapa en känsla av brådska och de bakomliggande orsakerna.

Stöd detaljerna och förbättra offerten med bilder och grafer.

Ge fullständig information om dina tjänster, med stöd av vinstprognoser och förväntade resultat.

Säkerställ tydlighet genom att ange alla villkor, betalningsmetoder och sekretessinformation i avtalsavsnittet.

🔑Perfekt för: Frilansande designers och designbyråer som vill nå potentiella kunder på ett övertygande sätt.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för budgetförslag i Excel och ClickUp

5. ClickUp-mall för projektbeskrivning

Hämta gratis mall Sätt upp mål, organisera resurser och skapa en kraftfull berättelse med ClickUp Project Narrative Template.

En övertygande och omfattande beskrivning lägger grunden för ett framgångsrikt projektförslag. ClickUps mall för projektbeskrivning hjälper ditt team att hålla sig samstämmigt och din vision fokuserad.

Det erbjuder ett strukturerat format för att beskriva projektets hur och varför, med diagram, diagram och bilder för att göra berättelsen mer engagerande och omfattande. Dessutom hjälper mallen dig att organisera all information på ett ställe, oavsett om det gäller lansering av en ny produkt eller förbättring av befintliga produkter, vilket säkerställer ett effektivt samarbete.

Här är varför du kommer att gilla det

Kommunicera målen och resultaten med en tydlig beskrivning och motivering.

Skapa en projektplan för att hålla projektet på rätt spår.

Ge en översikt över kostnaderna för varje resultat.

Lägg till foton för att presentera ditt team och ange deras expertisområden.

🔑 Perfekt för: Projektteam, frilansande designers, designbyråer och småföretag som vill dokumentera projektmål och lösningar.

Här är vad Matt Brunt, grafisk designer på Creative Element, tycker om att använda ClickUp:

Funktionen för deluppgifter och möjligheten att definiera projektberoenden har varit en game changer för oss, eftersom vi ofta arbetar med projekt som består av flera komponenter och som ofta berörs av olika medlemmar i våra team (eller våra kunders). Dessutom har fliken Hem, som erbjuder en omfattande projektöversikt, varit till stor hjälp för att undvika onödiga förseningar i kommunikationen eller produktionen.

Funktionen för deluppgifter och möjligheten att definiera projektberoenden har varit en game changer för oss, eftersom vi ofta arbetar med projekt som består av flera komponenter och som ofta berörs av olika medlemmar i våra team (eller våra kunders). Dessutom har fliken Hem, som erbjuder en omfattande projektöversikt, varit till stor hjälp för att undvika onödiga förseningar i kommunikationen eller produktionen.

🎨 Vill du se hur designteam använder ClickUp i verkligheten? Denna korta video visar hur du organiserar kreativa arbetsflöden, bygger upp ett resursbibliotek och effektiviserar varje steg i ett designprojekt – från start till mål.

6. ClickUp-mall för avtalshantering

Hämta gratis mall Spåra varje steg i dina kontrakt och hantera viktiga dokument med ClickUps mall för kontraktshantering.

Att hantera kontrakt behöver inte innebära kaos och spridd information. ClickUps mall för kontraktshantering erbjuder en strukturerad hubb med utrymmen för att lagra dokument, hantera arbetsflöden och spåra tidslinjer.

Mallen visar uppskattade tidsplaner och procentuell framsteg, vilket gör det enklare att följa varje steg på ett ögonblick. För att enkelt kunna följa varje utkastets stadium kan du ställa in statusar som Pågående, Första utkast, Granskning och Slutgiltigt utkast.

Här är varför du kommer att gilla det

Få en översikt över alla deadlines under en anpassad period för snabb spårning och justering.

Spåra framsteg med hjälp av en inbyggd mätare som uppdateras automatiskt när uppgifter slutförs.

Organisera och hantera alla dokument i Docs-vyn.

Diskutera och samarbeta med ditt team i diskussionssektionen.

🔑 Perfekt för: Projektledare, frilansande designers och designbyråer som vill hantera relevanta dokument för olika kontrakt.

💡 Proffstips: AI-drivna verktyg som ClickUp Brain effektiviserar processen för att skapa offerter och hantera kundprojekt. Så här hjälper det: Få svar från dokument, uppgifter och projekt utan att behöva söka manuellt.

Automatisera repetitiva uppgifter för att spara tid och öka produktiviteten.

Upprätthåll ett konsekvent flöde i grafiska designförslag med AI-drivna förslag. Effektivisera processen för att skapa offerter och hantera kundprojekt med ClickUp Brain

7. ClickUp-mall för grafisk design

Hämta gratis mall Organisera filer och tidsuppskattningar och visualisera uppgifter med ClickUp-mallen för grafisk design.

Hur många röriga filer har du med namn som projekt ett, slutgiltig fil, projekt ett slutgiltig fil två och så vidare? Mängden mappar och filer för varje kund leder till ineffektiva processer och kaos. ClickUp Graphic Design Template skapar struktur i kaoset med alla verktyg och funktioner du behöver för att hålla ordning på din kreativitet.

Denna mall är perfekt för frilansande designers eller små team som vill ha en enkel, smidig lösning för att hantera designprojekt. Dela upp uppgifter efter granskningsstatus (intern/kund/väntande), samla briefs och länkar på ett ställe och spåra revisioner i ett strukturerat designflöde.

Här är varför du kommer att gilla det

Organisera länken till briefen, länken till designen och länken till kopian på ett och samma ställe.

Dela upp uppgifterna i tydliga steg för att hålla processen strukturerad och hanterbar.

Övervaka revideringar per projektfas för att säkerställa att feedback implementeras smidigt.

Lista alla beroenden för uppgiften så att du vet vad som måste slutföras först.

🔑 Perfekt för: Frilansande designers och designbyråer som vill organisera grafisk designprocess och dokument.

➡️ Läs mer: Hur man använder AI för grafisk design

8. ClickUp Graphic Design Advanced Template

Hämta gratis mall Effektivisera arbetsflödet från start till slut med ClickUp Graphic Design Advanced Template.

För byråns arbetsflöden eller samarbete mellan flera designers används ClickUp Graphic Design Advanced Template-lager i automatisering, sortering av filtyper (PNG, PSD, etc.) och förhandsgranskning av tillgångar i tavelvy. Det är idealiskt när du jonglerar komplexa varumärkesleveranser, hanterar flera format och arbetar tvärfunktionellt.

Med den här grafiska designmallen kan du bifoga kreativa element och bilder så att de visas i tavelvyn för att förenkla spårningen. Du kan lista relaterade uppgifter i checklistorna så att inget faller mellan stolarna. Dessutom kan du ladda upp relevanta filer för att samla all information för varje uppgift på ett ställe.

Här är varför du kommer att gilla det

Visualisera processen från idé till slutgiltiga design med hjälp av flödesscheman och kopplingar.

Kategorisera uppgifterna med filtyperna PNG, PSD, RG, JPEG och GIF.

Lägg till kommentarer som referens bredvid uppgifterna.

Lista all information om varumärkets färger och stil för att upprätthålla konsekvens.

🔑 Perfekt för: Frilansande grafiska formgivare och designbyråer som vill organisera projektdetaljer för enhetlig grafik.

💡 Proffstips: Vill du samarbeta bättre och designa effektivt? Använd ClickUp Designs för att hantera designprocessen. Så här hjälper det: Använd AI för att skapa designpersonligheter, komponenter, användarresor, kreativa briefs och mycket mer.

Organisera designen och sätt prioriteringar så att du inte missar något.

Visualisera teamets arbetsbelastning för enkel planering

Öka samarbetet och effektivisera feedbacken

9. ClickUp-mall för designidéer

Hämta gratis mall Brainstorma idéer, organisera och prioritera dem och följ framstegen med ClickUp Design Ideation Template.

ClickUp Design Ideation Template erbjuder rätt ramverk för att förverkliga dina idéer. Den ger en strukturerad metod för att brainstorma med ditt team och besluta om planen framöver – på samma sätt som en idétavla hjälper till att samla och organisera tankar på ett ställe innan de omvandlas till genomförbara steg.

Med automatisering kan du se till att teamet håller sig på rätt spår. Dessutom gör whiteboard-vyn det enkelt att identifiera flaskhalsar och hitta lösningar. Mallen hjälper dig att kategorisera idéerna efter ägare, vilket gör det enkelt att följa upp dem.

Här är varför du kommer att gilla det

Visa projektteamet tillsammans med deras bilder

Använd klisterlappar för att lista processorienterade, produktorienterade och personorienterade idéer.

Håll teamet på rätt spår med automatiseringar

Illustrera idéer och processer effektivt med tankekartor, kopplingar och former.

🔑 Perfekt för: Frilansande designers, grafiska designteam och designbyråer som vill utveckla och organisera idéer.

10. ClickUp-mall för designbrief

Hämta gratis mall Visualisera projektet och definiera omfattningen och tillvägagångssättet med ClickUp Design Brief Template.

Splittrade mål, otydliga mål och missade deadlines? Det är vad en rörig projektstart leder till.

ClickUp Design Brief Template är perfekt för att komma överens med din kund och hjälper dig att definiera varumärkets mål, vision och målgrupp i dokumentformat. Ställ in tidsplaner, tilldela uppgifter och bifoga referenser för att effektivisera den tidiga planeringen.

Med den här mallen kan du också kontrollera om en uppgift endast involverar det interna teamet, endast kunden eller båda. Du kan också sätta upp mätbara mål, vilket gör det enkelt att följa upp.

Här är varför du kommer att gilla det

Lista kundens vision, varumärkesinformation och mål för effektiv planering.

Definiera projektets färdplan och kreativa inriktning för att styra projektets flöde.

Samla relevant information som målgrupp, referenser och anteckningar på ett och samma ställe.

Dela upp uppgifterna i olika faser, såsom fokus och vision, målgrupp, identifiering av mål, varumärke och kreativ inriktning, för effektiv planering.

🔑 Perfekt för: Frilansande designers och designbyråer som vill hantera designprocessen och idéer.

11. ClickUp Design Brief Whiteboard Template

Hämta gratis mall Skissera mål, visualisera designprocessen och identifiera optimeringsmöjligheter med ClickUp Design Brief Whiteboard Template.

Denna ClickUp Design Brief Whiteboard Template är idealisk för att komma överens med din kund. Den erbjuder en samarbetswhiteboard och hjälper till att definiera varumärkets mål, vision och målgrupp i dokumentformat. Precis som de bästa whiteboard-programvarorna stöder den visuellt samarbete genom att låta teamen sätta upp tidsplaner, tilldela uppgifter och bifoga referenser för att effektivisera den tidiga planeringen. Med hjälp av klisterlappar och former kan du organisera informationen i olika avsnitt för snabb referens. Du kan också lägga till ikoner och bilder för att stödja och organisera de viktigaste elementen.

Mallen hjälper också till att identifiera optimeringsmöjligheter för att förbättra arbetsflödet. Dessutom kan du med whiteboard-vyn samarbeta med ditt team och dela idéer för effektiv hantering.

Här är varför du kommer att gilla det

Ge en översikt över projektet och riktlinjer för att upprätthålla tydlighet.

Lista kundernas önskemål, varumärkets höjdpunkter och målmarknaden för välgrundade idéer.

Lägg till marknadsföringsriktlinjer och mål för effektiv implementering och uppföljning.

Inkludera referenser för att bekräfta informationen och säkerställa trovärdighet.

🔑 Perfekt för: Grafiska formgivare och designbyråer som vill organisera projektdetaljerna för varje kund i ett strukturerat flöde.

💡Proffstips: Vill du förvandla idéer till gemensamma åtgärder? Använd ClickUp Whiteboards för att genomföra idéer mer effektivt. Så här effektiviserar det designförslagsprocessen: Koppla ihop dokument, uppgifter och chattar för att hålla ordning på idéerna.

Samordna med ditt team och förvandla idéer till handling.

Använd chattar och former för att bygga upp din vision.

12. ClickUp-mall för designportfölj

Hämta gratis mall Organisera projekt, inkludera viktiga detaljer och dela uppdateringar om framsteg med ClickUp Design Portfolio Template.

En portfölj är din biljett till att fånga kundernas uppmärksamhet, och ClickUp Design Portfolio Template erbjuder det perfekta ramverket för att skapa en. Den låter dig övervaka vilka designer som är godkända och vilka som behöver revideras för att hantera olika projekt effektivt.

Denna mall förenklar hanteringen av flera projekt och kunder genom att samla designinformation, uppgifter, deadlines, prioriteringar och kategorier på ett och samma ställe. Det gör det enkelt att dela uppdateringar med kunderna, så att alla är på samma sida.

Här är varför du kommer att gilla det

Skapa kategorier som varumärkesidentitet, webbapp, mobilapp, webbplats och mer för enkel organisering.

Skissera designprocessen med designstadier som väntande, koncept, design, prototyp och överlämning.

Ladda upp filerna för det slutliga resultatet tillsammans med projektuppgiften för enkel referens.

Förvara projektdokument för briefs, mål, strategier och framgångsmätningar för att undvika förvirring.

🔑 Perfekt för: Frilansande designers och grafiska designbyråer som vill organisera och hantera sina projekt.

📮 ClickUp Insight: 74 % av anställda använder två eller flera verktyg för att hitta nödvändig information medan de hoppar mellan e-post, chattar, anteckningar, projektledningsverktyg och dokumentation. Detta ständiga byte av kontext slösar tid och sänker produktiviteten. Som den kompletta appen för arbete samlar ClickUp allt ditt arbete – e-post, chatt, dokument, uppgifter och anteckningar – i ett enda sökbart arbetsutrymme, så att allt finns precis där du behöver det.

13. ClickUp Design Board Template

Hämta gratis mall Organisera designprocessen, visualisera idéer och skapa samarbetsytor med ClickUp Design Board Template.

Att noggrant övervaka designprocessen ska aldrig kännas utmanande. ClickUp Design Board Template hjälper dig att organisera processen så att du kan övervaka varje element noggrant, från planering till lansering.

Designens tidslinje ger en översikt över de uppgifter du måste slutföra inom en anpassad tidsram. Den låter dig också göra snabba justeringar för att hålla projekten på rätt spår.

Här är varför du kommer att gilla det

Skriv kommentarer och revisionsanteckningar som du snabbt kan hänvisa till när det behövs.

Skapa designfaser baserade på designarbetsflödet och kategorisera uppgifter för enkel planering och uppföljning.

Markera alla beroenden tillsammans med varje uppgift för att uppskatta deadline och planera arbetsflödet.

Bifoga designlänken tillsammans med uppgiften för att undvika spridda filer.

🔑 Perfekt för: Frilansande grafiska formgivare och designbyråer som vill hantera, organisera och övervaka designprojekt.

14. ClickUp Wireframing Whiteboard-mall

Hämta gratis mall Visualisera layouter och samarbeta med teamet med ClickUp Wireframing Whiteboard Template.

Med ClickUp Wireframing Whiteboard Template blir det enkelt och intuitivt att utforma en webbplats visuella blueprint. Mallens whiteboardvy hjälper dig att skissa upp varje steg för att effektivisera designprocessen.

En tydlig whiteboardlayout gör det möjligt för ditt team att brainstorma idéer och samarbeta, så att inga viktiga detaljer eller idéer missas. Dessutom kan du med hjälp av olika former skapa ett visuellt tilltalande och organiserat arbetsflöde med mallen.

Här är varför du kommer att gilla det

Visualisera processen med hjälp av kopplingar för att tydligt kartlägga varje steg.

Stöd beslutsfattandet med ytterligare referenser eller punkter med klisterlappar.

Illustrera steg och åtgärder med olika ikoner

Infoga bilder som referens eller för att stödja arbetsflödet.

🔑Perfekt för: Designteam och frilansande designers som söker ett samarbetsverktyg för att brainstorma projektidéer.

➡️ Läs mer: Mallar och tekniker för brainstorming

15. ClickUp-mall för designgranskning

Hämta gratis mall Organisera idéer, dela feedback och samarbeta med ClickUp Design Review Template.

Du måste testa prototypen innan du lanserar den slutliga produkten för att identifiera brister. ClickUp Design Review Template hjälper dig att dokumentera problem, hitta lösningar och förfina designprocessen.

Mallen erbjuder en enhetlig process för att utvärdera och godkänna designer och upprätthålla korrekt dokumentation för varje produkt. Dessutom kan du inkludera all relevant information, bidragsgivare, ägare, utkast, uppgiftslänkar och annat för en fullständig översikt.

Här är varför du kommer att gilla det

Dokumentera problemen tillsammans med mätvärdena för att spåra dem.

Utveckla en komplett testplan för designen, inklusive mock-up, scenario, kända fakta och punkter att identifiera.

Skissera specifika designkrav och idéer för att tillgodose dem.

Skapa en implementeringsplan med viktiga detaljer såsom datum, planens typ, målmarknad, anteckningar och åtgärdspunkter.

🔑 Perfekt för: Grafiska designteam som vill testa och förbättra produktprototypen innan den slutgiltiga lanseringen.

➡️ Läs mer: De bästa verktygen för visuell feedback som förenklar feedbackprocessen

16. Mall för grafisk designförslag för frilansare från PandaDoc

via PandaDoc

Det grafiska designförslag du skickar ger kunden en översikt över tjänsternas kvalitet, så det måste vara perfekt. Mallen för grafiska designförslag för frilansare från PandaDoc har ett organiserat format som lyfter fram alla viktiga detaljer.

Med ett särskilt avsnitt hjälper mallen dig att ge en fullständig översikt över tidigare projekt och varför du är rätt person för kundens projekt.

Här är varför du kommer att gilla det

Presentera ditt team och ge en tydlig översikt över offerten.

Bygg upp trovärdighet genom att lyfta fram referenser, rekommendationer och utvalda arbeten.

Beskriv hur du kommer att genomföra projektet och prissättningen.

Guida kunden genom nästa steg med en stark CTA.

🔑 Perfekt för: Frilansande designers och små grafiska designbyråer som vill nå ut till och vinna kunder.

➡️ Läs mer: Hur man skapar en projektimplementeringsplan

17. Mall för grafisk designförslag från Proposify

via Proposify

Med Proposifys mall för grafisk design blir dina kundpresentationer mer organiserade.

Mallen innehåller särskilda utrymmen för att ge en omfattande översikt över dina tjänster och hur du uppfyller kundens krav. Mallen hjälper dig att upprätthålla en professionell och engagerande ton i dina projektförslag.

Här är varför du kommer att gilla det

Inkludera en snygg och professionell omslagsbild och brev för att visa upp dina designkunskaper.

Ange målen, framtida leveranser, process, tidsplan och kostnad för projektet.

Stärk förtroendet med avsnitten ”varför oss”, ”kundutlåtanden” och ”portfölj”.

Avsluta med hur du ska gå vidare och inkludera en e-signatur för att påskynda processen.

🔑 Perfekt för: Grafiska formgivare, designföretag och byråer som vill marknadsföra sina tjänster

🔍 Visste du att? Cirka 64 % av anställda uppger att ineffektivt samarbete kostar dem minst 3 timmar per vecka i produktivitet.

18. Mall för logotypdesignförslag från Get Cone

via Get Cone

Logotypen definierar varumärkets identitet, och kunderna är mycket noga med den. Din presentation bör visa varför du bäst uppfyller kundens krav.

Mallen för logotypdesignförslag från Get Cone hjälper dig att på ett professionellt sätt visa upp viktiga detaljer om dina tjänster. Med en omfattande struktur låter mallen för frilansdesignförslag dig anpassa alla aspekter, från portfölj till betalningsvillkor.

Här är varför du kommer att gilla det

Ge en kort översikt över din byrå, tillsammans med dina partners och referenser.

Inkludera ett avsnitt om de tjänster du kommer att erbjuda och prisstrukturen.

Ange villkor och tidsplan för projektet för att säkerställa tydlighet.

Uttryck tacksamhet och ange kontaktuppgifter för eventuella frågor.

🔑 Perfekt för: Logotypdesigners och designbyråer som vill marknadsföra sina tjänster till potentiella kunder.

🧠 Rolig fakta: Den första logotypen som designades var vapenskölden, som senare användes för att representera territorier.

19. Mall för designpresentation från Pitch

via Pitch

När du skapar en presentation för en kund måste du inkludera alla element som övertygar kunden om varför de ska anlita dig.

Mallen ger en ram för att identifiera problemet, presentera lösningen, introducera dina tjänster och ge en bakgrund till varumärket. Detta säkerställer att kunden förstår hur du anpassar dig efter projektets mål.

Här är varför du kommer att gilla det

Inkludera kreativa bilder som speglar ditt varumärke i det första avsnittet.

Lägg till fallstudier och exempel på designarbete för att visa hur du har hjälpt andra kunder.

Ange kontaktuppgifter och adress för smidig kommunikation.

Skapa en detaljerad tidsplan och inkludera budgetinformation för att säkerställa tydlighet.

🔑 Perfekt för: Frilansande designers och designbyråer som letar efter ett omfattande format för att presentera sina tjänster.

20. Mall för webbdesignförslag från Proposable

via Proposable

Vill du att din offert ska sticka ut? Mallen för webbdesignofferter från Proposable kan hjälpa dig.

Det anpassningsbara formatet hjälper dig att redigera dina offerter för olika kunder med bara några få klick. Placera signaturer och textfält för att guida kunden genom nästa steg. Med valfria radposter, kvantiteter och mer kan du behålla ett snyggt och lättförståeligt format.

Här är varför du kommer att gilla det

Lägg till videor och rich media för att göra presentationen mer engagerande.

Organisera produkter och tjänster i en katalog för snabb referens.

Nämn teammedlemmar eller omfördela ägarskap för effektivt samarbete.

Få detaljerade analyser för att spåra interaktionstrenden för varje mottagare.

🔑 Perfekt för: Frilansande designers, designbyråer och företag som vill skapa unika och kreativa offerter.

21. Mall för grafisk designförslag från Qwilr

via QWilr

Att fånga kundernas uppmärksamhet blir enkelt med grafisk designförslagsmall från Qwilr.

Mallen innehåller berättande element och hjälper dig att skapa effektfulla och kreativa offerter som är skräddarsydda efter kundens projekt och designbehov. Den låter dig lyfta fram dina unika försäljningsargument och din konstnärliga vision för att vinna kunder och nå framgång.

Här är varför du kommer att gilla det

Inkludera interaktiva element för att göra din offert professionell och sticka ut.

Anpassa presentationen efter utmaningar, mål, prioriteringar och aktuell utvärdering.

Anslut till ditt CRM-system för att skapa presentationsmaterial och offerter på några minuter.

Visa resultaten för tidigare kunder inom designbranschen och ge den slutgiltiga uppmaningen att acceptera förslaget.

🔑 Perfekt för: Frilansande designers, designbyråer och företag som söker ett professionellt och interaktivt format för att marknadsföra sina tjänster.

Öka framgången för dina grafiska designförslag med ClickUp

Att skapa engagerande offerter som vinner kunder kan verka förvirrande och komplicerat, men med rätt mall kan du skapa offerter som sticker ut.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, gör det enkelt att skapa förslag som speglar din varumärkesidentitet och hur den stämmer överens med kundens krav. Oavsett om du arbetar ensam som frilansare eller i ett team på en designbyrå, hjälper ClickUp dig att skapa engagerande förslag, spåra projektets framgång och hantera din portfölj – allt på ett och samma ställe.

Låt inte ofullständiga offerter förstöra affären. Registrera dig gratis för att leverera en tydlig, klar och omöjlig att ignorera presentation med ClickUp idag! 🚀