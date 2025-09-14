De bästa Miro-flödesschemamallarna för visuell planering 2025

Trött på att stirra på en tom tavla och undra hur du ska kartlägga den röriga processen? Miro hjälper dig med flödesschemamallar som inte bara ser snygga ut – de hjälper dig att kartlägga system, fatta beslut och dela anteckningar på några minuter. Från arbetsflöden för produktutveckling till teamintroduktioner och beslutsträd – dessa färdiga mallar gör det enkelt att planera visuellt. Varje mall är utformad för en annan typ av logik: vissa kartlägger beslut, andra samordnar avdelningar och några går igenom hela projektets livscykel.

I den här bloggen har vi samlat de bästa Miro-flödesschemamallarna för att effektivisera dina projekt och få dina idéer att flöda i rätt riktning. Vi visar dig hur ClickUps flödesschemamallar visualiserar arbetet och hjälper dig att få saker gjorda. ✅

Vad kännetecknar en bra Miro-flödesschemamall?

Effektiva Miro-flödesschemamallar hjälper team att visualisera arbetsflöden tydligt och snabbt anpassa sig till förändringar. De bästa mallarna har en balans mellan struktur, flexibilitet och användbarhet.

Här är en sammanfattning av de viktigaste elementen att hålla utkik efter 👀

Tydlig struktur och flöde: Börjar med en definierad startpunkt, fortskrider logiskt och avslutas med en lösning.

Standardiserade och lättlästa bilder: Använder enhetliga former (t.ex. rektanglar för uppgifter, romber för beslut), tydliga etiketter och en intuitiv layout för att säkerställa att det är lätt att förstå.

Anpassningsbar och skalbar design: Stöder färgkodning, teckensnittsändringar och formredigeringar samtidigt som flödesschemat kan utökas i takt med att processen växer.

Inbyggda samarbetsfunktioner: Möjliggör redigering, kommentarer och feedback i realtid direkt i flödesschemat.

Verktygs- och tillgångsintegration: Möjliggör inbäddning av länkar, dokument eller appanslutningar för att ge ytterligare sammanhang och effektivisera komplexa processer.

Markering och validering: Lyfter fram viktiga beslutspunkter och stöder testbar logik för att säkerställa processens noggrannhet.

10 Miro-flödesschemamallar

Letar du efter rätt flödesschema som passar ditt arbetsflöde? Oavsett om du fattar beslut eller prioriterar ditt arbete mellan team, erbjuder dessa 10 Miro-flödesschemamallar specialiserade strukturer som är anpassade efter olika användningsfall.

Låt oss sätta igång!

1. Miro enkel flödesschemamall

via Miro

Miros enkla flödesschemamall erbjuder ett dra-och-släpp-ramverk med alla nödvändiga element, start-/slutsymboler, beslutsnoder och kopplingar, vilket gör det enkelt att visualisera alla typer av processer. Till skillnad från tomma dukar hjälper de färdiga elementen dig att hoppa över inställningarna och fokusera på processkartläggning genom logiska flöden, onboarding-steg eller interna godkännanden.

Denna grundläggande flödesschemamall är idealisk för snabb, enkel processkartläggning. Den kan beskriva kundens onboarding-flöden, interna steg eller dagliga godkännanden utan att behöva skapa former från grunden.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Blockera snabbt steg utan att behöva designa varje form manuellt.

Håll intressenterna uppdaterade med tydliga processbilder.

Återanvänd strukturen för återkommande uppgifter eller dokumentation.

📌 Perfekt för: Strukturering av generiska arbetsflöden eller dokumentation av processförbättringar i alla team.

2. Miro UI-flödesschemamall

via Miro

Denna UI-flödesschemamall är utvecklad för snabb iteration och hjälper dig att skissa upp användarflöden skärm för skärm med visuella anteckningar, interaktionslogik och övergångar.

Det är en av de professionella flödesschemamallarna som stöder dynamiska element som inbäddade skärmdumpar och kontextuella anteckningar, vilket gör det enklare att kommunicera UI-beslut under designsprinter.

Denna UI-specifika mall är utvecklad för UX- och produktdesignteam och hjälper till att kartlägga och optimera användarflöden skärm för skärm. Den är perfekt för designsprints, wireframe-planering eller för att visa interaktionslogik.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Lägg in visuella referenser för att påskynda granskningar och godkännanden.

Fånga upp förgreningslogiken tydligt för onboarding- eller utcheckningsflöden.

Gör UX-iterationer lättare att förklara i samarbetsmöten

📌 Perfekt för: Kartläggning av detaljerade användarflöden och gränssnittsbeteenden över flera interaktionspunkter.

🧠 Kul fakta: Flödesscheman har faktiskt sitt ursprung i 1921, när industriingenjörerna Frank och Lillian Gilbreth introducerade ”processflödesschemat” på ASME.

3. Miro Salesforce Flow Builder-mall

via Miro

Denna Salesforce-specifika mall är specialutvecklad för att dokumentera CRM-automatiseringar på ett tydligt sätt, utan att man behöver tillgång till Salesforce. Team kan kommentera logiken, tilldela stegägare och spåra revisioner, vilket gör den idealisk för revisioner, feedbackloopar eller tvärfunktionell samordning.

Denna mall utmärker sig bland andra Miro-flödesschemamallar i förändringshanteringsscenarier kopplade till backend-arbetsflöden.

Denna mall är utformad för CRM- och driftsteam och låter dig dokumentera Salesforce-automatiseringar innan du bygger dem i plattformen. Använd den för feedbackloopar, revisioner och tvärfunktionella överlämningar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Dela automatiseringslogik utan att bevilja CRM-åtkomst

Undvik förvirring under feedback med tydligt tilldelade roller

Använd som ett verktyg för samordning före utveckling mellan rev ops- och teknikteam.

📌 Perfekt för: Dokumentera, granska och kommentera Salesforce-automatiseringar innan du exporterar från Miro.

📖 Läs också: Hur man skapar ett flödesschema i Microsoft Word

4. Miro-mall för projektledningsflödesschema

via Miro

Denna enkla flödesschemamall för projektledning i Miro omvandlar flerfasiga initiativ till praktiska visuella steg.

Med funktioner som färgkodade uppgiftsnoder, kopplade beroenden och länkade dokument kan du omvandla övergripande planer till begripliga arbetsflöden. Jämfört med generiska flödesschemamallar är denna optimerad för projektgenomförande, tidsplanering och granskning av intressenter.

Det hjälper till att omvandla projektfaser till visuella arbetsflöden. Använd det för att dela upp komplexa projekt i genomförbara, spårbara faser mellan team.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Överbrygga planeringsluckor genom att koppla visuella steg till viktiga åtgärder.

Håll högnivå-tidslinjer och detaljerade steg i samma vy.

Gör beroenden tydliga för att undvika schemakonflikter.

Ge en mer engagerande vy för ledarskapsgranskningar

📌 Perfekt för: Att dela upp flerstegsprojektplaner i spårbara uppgiftssekvenser.

💡 Proffstips: Tvinga inte din process att passa mallen exakt. Om ett steg saknas eller om det finns extra steg som inte är tillämpliga, redigera fritt. Miro-flödesschemamallar är avsedda att vara utgångspunkter, inte rigida ramverk.

5. Miro-mall för tvärfunktionellt flödesschema

via Miro

Miros tvärfunktionella flödesschemamall hjälper till att visualisera hur uppgifter flyttas mellan avdelningar, leverantörer eller intressenter med hjälp av swimlane-logik. Den segmenterar tydligt ansvarsområden för att upptäcka friktionspunkter och förbättra samordningen mellan silos.

Denna mall är byggd med simbanor och tydliggör överlämningar mellan team, leverantörer eller avdelningar. Den är idealisk för att upptäcka flaskhalsar och effektivisera samarbetet.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Ge varje team en visuell bild av sin roll i helheten.

Upptäck samordningsproblem mellan olika funktioner innan de försenar leveransen.

Upptäck dolda ineffektiviteter i hur arbetet flyttas mellan silos

📌 Perfekt för: Visualisering av överlämningar, beroenden och ansvarsområden mellan team eller avdelningar.

Vem ansvarar vanligtvis för detta steg?

Är denna överlämning en flaskhals? Du kan till och med prata igenom ditt flöde med Talk-to-Text och låta Brain MAX bygga strukturen åt dig. Det hämtar insikter från dina uppgifter, dokument, mål och till och med verktyg från tredje part, så att ditt diagram blir ett fullt körbart system.

📚 Läs också: Hur man skapar fantastiska sjöjungfrudiagram med exempel

6. Miro-mall för produktutvecklingsflödesschema

via Miro

Denna stegbaserade flödesschemamall för produktutveckling delar upp produktens hela livscykel i tydliga sektioner, från idé till granskning efter lansering.

Använd den för att samordna tvärfunktionella team i varje fas, bädda in produktdokument och visuellt följa framstegen. Den skiljer sig från andra flödesschemamallar genom att den nära speglar verkliga utvecklingsstadier för fysiska eller digitala produkter.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Enkel överlämning mellan produkt, design och utveckling känns smidig.

Låt teamen zooma in på sin fas utan att förlora livscykelkontexten.

Förhindra överlappande faser eller dubbelarbete med tydliga gränser.

📌 Perfekt för: Att samordna tvärfunktionella insatser genom alla faser av en produkts livscykel.

📚 Läs också: De bästa programvaruverktygen för simbanediagram för att få saker gjorda

7. Miro Ja-Nej-flödesschemamall

via Miro

Denna ja-nej-flödesschemamall är avsedd för binära beslutsträd. Den förenklar komplexa godkännandeprocesser, felsökningskedjor eller efterlevnadskontroller till tydliga, regelstyrda grenar.

Jämfört med bredare Miro-flödesschemamallar fokuserar denna på logiska förgreningar, där varje beslut leder till ett enda resultat. Den är idealisk för efterlevnadskontroller, felsökningsflöden eller alla arbetsflöden där resultaten beror på tydliga val.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa struktur för repetitiva beslut som eskaleringsvägar för support.

Minska fram- och återgång genom att skapa självbetjäningslogikguider

Minska felfrekvensen i regelbaserade granskningar, såsom efterlevnadsrevisioner.

Används för att utforma godkännandekedjor där varje svar är viktigt.

📌 Perfekt för: Strukturera binära beslut i arbetsflöden som är beroende av tydlig, regelbaserad logik.

🔍 Visste du att? 1973 introducerade Nassi och Shneiderman Nassi-Shneiderman-diagrammet, ett strukturerat alternativ till flödesscheman (mer blockigt och programmeringsvänligt).

8. Miro-mall för designprocess

via Miro

Denna designprocessflödesschemamall i Miro är utformad för kreativa team och beskriver steg som forskning, prototyputveckling och användartestning i ett flexibelt, visuellt format.

Använd dra-och-släpp-funktioner, kontextuell feedback och fasanteckningar för att utveckla idéer utan att tappa tråden. Denna processkartmall stöder också iterativa arbetsflöden med inbyggda samarbetsverktyg. Mallen stöder iterativ designtänkande. Från forskning till prototyputveckling är varje steg flexibelt, visuellt och lätt att utveckla med feedback.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Ge insyn i designtänkande bortom wireframes

Använd det som en sprinttracker som utvecklas med feedback.

Gör kreativa beslut lättare att motivera under granskningar

📌 Perfekt för: Att skissa kreativa iterationer med inbäddad kontext och feedback.

📖 Läs också: Hur man skapar ett flödesschema i Excel

9. Miro-mall för produktionsflödesschema

via Miro

Denna mall är skräddarsydd för produktionsverksamhet. Den kartlägger uppgiftsberoenden, lägger till arbetsomfånget och bäddar in dokumentation för att skapa ett heltäckande processflöde. Den kartlägger också produktionsprocesser steg för steg. Mallen för produktionsflödesschema innehåller automatiserade kopplingar, färgkodade uppgiftstyper och anteckningar för efterlevnadssteg, funktioner som inte alltid finns i allmänna Miro-flödesschemamallar. Använd den för att organisera tillverknings-, leverans- eller driftsarbetsflöden med tydliga uppgiftslänkar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Översätt produktionsstadier till något som även icke-tekniskt kunniga personer kan förstå.

Spåra vad som är väntande, blockerat eller slutfört med ett ögonkast.

Minska utbildningstiden med en visuell SOP som alla förstår.

Justera flöden enkelt när processen ändras mitt i cykeln.

📌 Perfekt för: Visualisering av steg-för-steg-produktionspipelines med uppgiftsberoenden och dokumentation.

10. Miro-flödesschemamall för felsökning

via Miro

Denna flödesschemamall för felsökning hjälper team att diagnostisera problem med en steg-för-steg-logik med hjälp av standardsymboler för tydlighet. Den skalas upp i takt med att korrigeringarna utvecklas och integrerar relevant dokumentation direkt på tavlan.

Detta är särskilt användbart för operativa team som hanterar systemavbrott eller återkommande problem. Denna mall är användbar för att skapa en steg-för-steg-guide för att identifiera och lösa problem. Dessutom fungerar den bra för IT-problem, servicefel eller operativa korrigeringar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa problemträd som stöder både tekniska och icke-tekniska team.

Undvik förseningar vid eskalering med standardiserade vägar för vanliga fel.

Använd det som en live-referens vid driftstopp eller supportärenden.

📌 Perfekt för: Att diagnostisera problem med strukturerad logik för att standardisera och skala problemlösning.

💡 Proffstips: Byt namn på element direkt. Ändra vaga etiketter som "Steg 1" eller "Beslut A" till riktiga uppgiftsnamn så att du inte glömmer vad de ska representera.

Begränsningar för Miro-flödesschemamallar

Miro-flödesschemamallar erbjuder flexibilitet och samarbete i realtid, men de har också några praktiska begränsningar, särskilt när man skapar komplexa eller storskaliga diagram.

Här är några begränsningar för dessa mallar:

Formbegränsningar: Miro tillämpar en gräns på 6 000 symboler per tavla, vilket kan begränsa flödesscheman med omfattande förgreningar eller stora system.

Begränsningar för formtyper: När du använder funktionen Quick Diagram kan olika former vara låsta eller begränsade beroende på deras koppling till befintliga objekt, vilket gör det svårare att byta form mitt i flödet.

Begränsningar för tabeller: Miro-flödesschemamallar som innehåller tabellelement kan begränsa hur formerna beter sig inuti dem, vilket minskar flexibiliteten vid redigering.

Överanvändning av färg: Även om det går att anpassa kan överanvändning av färg minska tydligheten. Miro rekommenderar en minimalistisk färgpalett för bättre läsbarhet.

Alternativa Miro-flödesschemamallar

Miro är ett pålitligt verktyg för visuellt samarbete, men det räcker inte alltid när du vill gå längre än diagram och faktiskt genomföra dina arbetsflöden. När vi jämför ClickUp och Miro tycker vi att ClickUp sticker ut som ett kraftfullt alternativ till flödesschemaprogramvaran.

ClickUps flödesschemamallar är direkt kopplade till dina uppgifter, tidslinjer, dokument och mål och fungerar som levande diagram som utvecklas i takt med dina projekt.

Här är sju ClickUp-flödesschemamallar för att planera, utföra och hantera ditt arbete. 👇🏼

1. ClickUp Swimlane-flödesschemamall

Få gratis mall Flytta och omstrukturera flödesblock med ClickUp Swimlane Flowchart Template.

ClickUp Swimlane Flowchart Template är utvecklad för att kartlägga tvärfunktionella processer med tydliga roller. Använd den för att dela upp komplexa arbetsflöden i horisontella banor och tilldela varje steg till rätt team eller intressent.

Kombinationen av Whiteboard och Start Here View ger dig en samarbetsyta med en guidad ingångspunkt. ClickUp Custom Task Statuses, såsom Open och Complete, låter dig spåra framsteg direkt i flödet.

Denna mall hjälper till att kartlägga arbetsflöden mellan flera roller eller team med hjälp av simbanor. Den är användbar för att klargöra vem som ansvarar för olika uppgifter och undvika förvirring i komplexa processer.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Förtydliga ansvarsfördelningen mellan teamen med hjälp av swimlane-strukturen.

Undvik förseningar genom att tydligt tilldela ansvar i varje steg.

Redigera flöden enkelt när teamstrukturer eller prioriteringar förändras.

Möjliggör snabbare överlämningar genom att visualisera samordningen mellan teamen.

📌 Perfekt för: Strukturering av rollspecifika arbetsflöden där tydligt ansvar för uppgifter är avgörande.

2. ClickUp-mall för dataflödesdiagram

Få gratis mall Kartlägg hur information rör sig genom dina system med hjälp av ClickUp-datakartläggningsmallen.

ClickUp-mallen för dataflödesdiagram hjälper tekniska team att kartlägga hur data rör sig genom system, källor, API:er, logiklager och slutpunkter. Den använder en specialiserad flödesschemamallstruktur med fördefinierade former som externa enheter, datalager och processer. Placera dessa på whiteboardtavlan med inbyggd färgkodning för snabb tydlighet på systemnivå.

Jämfört med standardmallar för flödesscheman är denna mall optimerad för dataarkitektur och teknisk kartläggning. Använd denna mall för att visualisera hur data rör sig genom system, API:er och tjänster. Den fungerar bra för team som hanterar integrationer eller backend-arkitektur.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Kartlägg hur data flyttas mellan system utan att behöva gräva i koden.

Samordna tekniska och icke-tekniska team kring datalogik

Upptäck integrationsbrister innan implementeringen påbörjas

📌 Perfekt för: Visualisering av dataflöden, integrationer och logiska vägar mellan tekniska system.

3. ClickUp-mall för projektkartläggningsflödesschema

Få gratis mall Skissa upp projektets olika faser, beroenden och resultat med ClickUps flödesschemamall för projektkartläggning.

ClickUp Project Mapping Template strukturerar visuellt flerdelade initiativ där mål, leveranser, tidsplaner och beroenden måste samordnas från dag ett. Med hjälp av Project Plan Mind Map View kopplas projektets ingångsvärden som mål, mätvärden, målgrupp och teamstruktur samman i ett enda, expanderbart träd.

Genom att omorganisera grenar och märka dem med hjälp av ClickUp Custom Fields som Team eller Phase blir flödesschemamallen ännu mer användbar. Denna mall kopplar visuellt samman projektmål, team och tidslinjer i en expanderbar vy.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Koppla samman mål, leveranser och ägare i ett visuellt träd.

Tagga projektdelar efter team, prioritet eller fas för enklare spårning.

Uppdatera tidslinjer och mål utan att förlora strukturen.

📌 Perfekt för: Att skapa strategiska översikter som kopplar samman projektmål, ägare och uppgifter i en visuell färdplan.

💡 Proffstips: Använd förgreningslogik med försiktighet. Ju fler förgreningar och slingor du lägger till, desto svårare blir det att följa. Om ditt diagram börjar se ut som spagetti, dela upp det i delar.

4. ClickUp-processflödesschemamall

Få gratis mall Dela upp arbetsflöden steg för steg med ClickUp-mallen för processflödesscheman.

ClickUp Process Flowchart Template är specialutvecklad för automatisering av operativa arbetsflöden och hjälper till att klargöra vem som ansvarar för varje steg, i vilken ordning stegen utförs och vilken funktion de har. Använd den för att kartlägga processer som rekrytering, kvalitetssäkring eller upphandling, där överlämningar i flera steg ofta orsakar problem.

Den fördefinierade Hiring Flowchart View (flödesschema för rekrytering) innehåller märkta block och riktningskopplingar med rollindelningar i simbanestil. Denna mall kan användas för att skissa upp detaljerade arbetsflöden med tydliga roller och sekvenser.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Dela upp flerstegsprocesser i tydligt tilldelade block

Spåra godkännanden och övergångar direkt i arbetsflödet.

Minska missförstånd vid komplexa operativa överlämningar

Standardisera återkommande processer som rekrytering eller upphandling.

📌 Perfekt för: Att beskriva rollbaserade processer som involverar godkännanden, överlämningar eller teamövergångar.

🎥 Titta: Kombinera den här guiden med flödesschemamallar för maximal effektivitet! Lär dig hur i videon nedan:

5. ClickUp-processflödesmall

Få gratis mall Definiera uppgiftssekvenser och effektivisera verksamheten med hjälp av ClickUp Process Flow Template.

ClickUp Process Flow Template ger en livscykelvy av arbetsflöden i fem definierade steg: Planering, Utveckling, Genomförande, Hantering och Utvärdering. Till skillnad från den tidigare Process Flowchart Template fokuserar denna version på kartläggning av hela cykeln snarare än uppgiftsägande.

Det använder hopfällbara behållare för varje steg, där du kan bädda in ClickUp Docs, checklistor, länkar eller mediefiler för djupare sammanhang. Detta tillvägagångssätt utvidgar användningen av flödesschemamallar bortom uppgiftsflödet till strategisk visualisering av arbetsflöden.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Gruppera uppgifter i olika steg för bättre översikt

Dölj steg för att fokusera på det som är viktigt just nu.

Stödjer både planering och granskning i ett enda visuellt format.

📌 Perfekt för: Strukturera komplexa arbetsflöden från koncept till leverans med hjälp av livscykelbaserad segmentering.

6. ClickUp-mall för användarflöde

Få gratis mall Planera intuitiva användarresor från start till åtgärd med ClickUp User Flow Template.

ClickUp User Flow Template är utformad för att kartlägga steg-för-steg-användarinteraktioner över skärmar, ingångspunkter och beslutstillfällen. Den passar bäst för team som behöver testa och förfina digitala upplevelser innan de skickas vidare till utveckling.

Layouten visar tydligt hela processen, från initial inmatning till slutresultat, och lyfter fram varje åtgärd och förgreningslogik (t.ex. ”Är formuläret helt ifyllt?”). Det som gör detta så speciellt är precisionen på skärmnivå och den beslutsbaserade flödeskontrollen med hjälp av ClickUp Whiteboards.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Visualisera varje klick och val som användarna gör i din produkt.

Upptäck avbrott eller brister i användarupplevelsen innan utvecklingen påbörjas.

Samordna produkt, design och teknik med ett tydligt flöde

Använd förgreningslogik för att jämföra alternativa interaktionsvägar.

📌 Perfekt för: Kartläggning av användarresor och validering av beslutspunkter i digitala produktupplevelser.

Hör vad denna verkliga ClickUp-användare har att säga:

ClickUp är hjärtat i vår verksamhet – vår självklara plattform för företagsledning. Vi har lyckats samla vårt samarbete och vår rapportering i ett enda system, vilket ger vårt team insyn i vårt arbete och våra kunder insyn i vad vi gör för deras verksamhet.

7. ClickUp-konceptkarta-flödesschemamall

Få gratis mall Organisera och koppla samman stora idéer på ett tydligt sätt med hjälp av ClickUp Concept Map Flowchart Template.

När linjära processer inte fungerar kan du med ClickUp Concept Map Template utforska abstrakta system eller produktstrategier visuellt. Mallen använder en fyrstegs nodhierarki, Huvudkoncept, Underkoncept, Idé och Resultat, var och en med en distinkt färg och märkt med relationsvägar som kan vara, är för eller leder till.

Den inbyggda Legend Block håller relationerna tydliga, vilket är särskilt användbart när flera medarbetare arbetar samtidigt. Det är alltså det perfekta alternativet till Miro.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Lägg upp abstrakta idéer utan att tvinga in dem i en strikt ordning.

Förtydliga strategiskt tänkande med relationsbaserad kartläggning

Hjälp teamen att hitta luckor eller överlappningar i planeringen i ett tidigt skede.

Uppmuntra asynkron samverkan mellan produkt- eller forskningsteam

📌 Perfekt för: Visualisering av sammankopplade idéer, strategier eller ramverk som inte följer ett linjärt flöde.

Från pilar till handling med ClickUp-flödesschemamallar

Miro-flödesschemamallar ger teamen en flexibel visuell arbetsyta för att kartlägga allt från välgrundade beslut och dataflöden till produktlivscykler och tvärfunktionella processer.

Men medan Miro är utmärkt för planering och visuellt tänkande, tar ClickUp det ett steg längre och omvandlar flödesscheman till handling.

Alla ClickUp-mallar har inbyggda whiteboards, uppgiftsvyer, automatiseringar och dokument, så att ditt team kan gå från att planera en process till att genomföra den på ett och samma ställe.

