Hur man skapar ett beslutsträd i Excel för projektplanering

Visste du att över 25 % av organisationerna fattar alla strategiska beslut uteslutande baserat på data? Och nästan hälften förlitar sig på data för de flesta av sina beslut, enligt S&P Globals undersökning Voice of the Enterprise.

Det är inte överraskande att rätt beslut ofta innebär att man måste gräva sig igenom berg av rådata.

Det är inte konstigt att dataöverbelastning är ett faktum. Att stirra på oändliga siffror och kalkylblad kan kännas överväldigande. Det är där visuella hjälpmedel kommer till undsättning. Begreppskartor, diagram, grafer och idétavlor gör komplicerade data lättare att ta till sig.

Och så finns det det mest strukturerade av dem alla – ett beslutsträd, den ultimata tekniken för beslutsfattande. Till skillnad från andra visuella hjälpmedel som bara visar information, guidar beslutsträd dig steg för steg genom alla möjliga utfall. De hjälper dig att jämföra alternativ, förutsäga risker och fatta mer intelligenta val.

I den här artikeln visar vi dig hur du skapar ett beslutsträd i Excel så att du kan omvandla dina data till användbara insikter.

Hur man skapar ett beslutsträd i Excel

Ett beslutsträd hjälper dig att dela upp beslutsprocessen i noder, där varje nod representerar ett steg i beslutsprocessen:

Rotnod : Utgångspunkten för beslutsprocessen, vanligtvis det aktuella problemet eller frågan.

Beslutsnoder : Dessa är de alternativ eller val som grenar sig från rotnoden, var och en leder till en annan väg.

Chansnoder : Inte alla beslut har ett visst utfall. Dessa noder representerar osäkerheter eller risker längs vägen.

Resultatnoder: De potentiella resultaten av varje beslut, som guidar dig till den bästa möjliga lösningen

via AlmaBetter

Excel är inte ett flödesschemaprogram, men du kan skapa ditt beslutsträd i Excel på två sätt: manuellt med hjälp av formbiblioteket eller med hjälp av funktionen SmartArt Graphics.

👀 Visste du att? Beslutsträd inom maskininlärning (ML) används för att strukturera algoritmer.

Låt oss sätta igång.

1. Mata in data i kalkylbladet

Börja med att öppna ett nytt Excel-kalkylblad och mata in data för ditt beslutsträd.

via Microsoft Excel

Detta inkluderar noder eller grenar som representerar de olika val eller beslut du kommer att stöta på under processen.

2. Skapa dialogrutor eller textrutor för att visa information

För att lägga till huvudåtgärden eller frågan klickar du på fliken Infoga, väljer Textruta i Textsektionen och ritar rutan på kalkylbladet. Skriv sedan in den åtgärd eller fråga som du vill visa i textrutan.

via Microsoft Excel

3. Lägg till möjliga resultat med former och linjer

För att visa möjliga resultat går du till fliken Infoga, väljer Former och väljer Rakt. Rita en linje som förbinder ditt beslut eller din fråga med ett resultat. Lägg till rutor eller ovaler i formbiblioteket för att visa varje resultat och fortsätt att använda linjer och former för att illustrera ytterligare resultat efter behov.

4. Skapa ett beslutsträd med hjälp av SmartArt Graphics i Excel

Alternativt kan du skapa ett beslutsträd i Excel med hjälp av SmartArt-grafik.

Börja med att klicka på fliken Infoga och välj SmartArt-grafik i avsnittet Illustrationer.

I dialogrutan som visas navigerar du till fliken Hierarki , väljer alternativet Horisontell hierarki och klickar på knappen OK .

Detta kommer att infoga den horisontella hierarkiska SmartArt-grafik i ditt Excel-ark.

För att anpassa beslutsträdet klickar du bara på platshållartexten i beslutsrutorna och ersätter den med ditt innehåll.

Du kan också använda den lilla redigeringsrutan bredvid grafiken för ytterligare ändringar.

💡Proffstips: För att förbättra beslutsträdets läsbarhet och övergripande estetik bör du använda en enhetlig formatering för alla noder och kopplingar (t.ex. enhetliga färger, teckensnitt och linjestilar).

👀 Visste du att? Forskare vid Georgia Institute of Technology har utvecklat ett neuralt nätverk som emulerar mänskliga beslutsprocesser i syfte att förbättra tillförlitligheten hos maskininlärningsmodeller.

Begränsningar vid skapandet av ett beslutsträd i Excel

Att skapa ett beslutsträd i Excel är ett praktiskt sätt att kartlägga valmöjligheter och visualisera resultat, särskilt när du fattar komplexa beslut.

Här är några andra begränsningar som du kan stöta på när du skapar ett beslutsträddiagram i Microsoft Excel.

Ingen automatisk förgrening: Excel erbjuder inte automatisk förgrening av beslutsträd baserat på inmatningar, vilket innebär att du måste skapa varje förgrening och beslutspunkt manuellt, vilket ökar risken för fel ❌

Dålig skalbarhet för stora träd: Excels rutnätsstruktur blir besvärlig när beslutsträden växer. Det kan vara frustrerande att navigera och redigera stora träd, och det kan försämra arbetsbokens prestanda ❌

Begränsad visuell attraktionskraft: Excel har relativt grundläggande formateringsverktyg, vilket gör det svårt att skapa visuellt tilltalande beslutsträddiagram. För team som behöver mycket polerade bilder kan Excel kännas begränsande ❌

Begränsade anpassningsmöjligheter: Excel erbjuder grundläggande former och kopplingar, men saknar avancerade funktioner som dra-och-släpp-funktionalitet eller fördesignade mallar för beslutsträd, vilket gör det tidskrävande att skapa komplexa träd ❌

En Quora-användare säger ,

Excel kan vara ett användbart verktyg för att uppskatta mjukvaruprojekt, men dess begränsade funktionalitet, felbenägenhet och samarbetsutmaningar kan begränsa dess effektivitet för komplexa och stora projekt. I dessa fall kan specialiserade projektlednings- och uppskattningsverktyg vara mer lämpliga.

Excel kan vara ett användbart verktyg för att uppskatta mjukvaruprojekt, men dess begränsade funktionalitet, felbenägenhet och samarbetsutmaningar kan begränsa dess effektivitet för komplexa och stora projekt. I dessa fall kan specialiserade projektlednings- och uppskattningsverktyg vara mer lämpliga.

Skapa ett beslutsträd med ClickUp

Excel är ett värdefullt verktyg för att skapa grundläggande beslutsträd, men dess begränsningar, såsom bristande samarbetsmöjligheter, röriga bilder och svårigheter att hantera komplexa strukturer, gör det värt att titta på alternativ till Excel.

Om du vill ha en mer effektiv projektplanering behöver du en innovativ, allt-i-ett-lösning. ClickUp är ”allt-i-ett-appen för arbete” som kombinerar visuellt samarbete, kunskapshantering och teamkommunikation på ett och samma ställe.

ClickUp erbjuder två fantastiska verktyg – Mind Maps och Whiteboards – som hjälper dig att skapa beslutsträd.

Hur skapar man ett beslutsträd med ClickUp Mind Maps?

Du kan använda ClickUp Mind Maps för att skapa ett beslutsträd där du bryter ner varje val och kopplar samman uppgifter på ett enkelt sätt. Under beslutsprocessen kan du omvandla idéer till uppgifter, tilldela prioriteringar och följa framstegen i realtid.

Skapa ditt eget beslutsträd med ClickUp Mind Maps

Här är en steg-för-steg-guide om hur du skapar ditt beslutsträd i ClickUp Mind Maps:

1. Klicka på + ikonen i visningsfältet för att öppna visningsmodulen.

2. Välj Mind Map bland de tillgängliga visningsalternativen och ge din Mind Map ett beskrivande namn

Välj Mind Maps från visningsalternativen

3. Använd funktionen Lägg till nod för att skapa den centrala noden och märk den med ditt beslut eller problemformulering.

Klicka på Lägg till nod på arbetsytan för att börja med den centrala noden

4. Skapa två grenar (eller fler om du vill) för potentiella resultat eller delbeslut med hjälp av funktionen Lägg till nod .

Klicka på Lägg till nod för att skapa ytterligare noder som grenar sig ut från den centrala noden

5. Märk varje resultatnod tydligt med det potentiella resultatet eller nästa steg. Fortsätt att förgrena varje resultat och skapa en trädliknande struktur som visualiserar alla möjliga vägar.

6. Dela vyn med ditt team och samarbeta med dem för att brainstorma om besluten

💡Proffstips: Använd funktionen Omformatera för att snabbt omorganisera din mind map, bevara kartans hierarki och förbättra läsbarheten.

Välj de personer eller det utrymme som du vill dela vyn med

Koppla mindmappen till funktionerna för uppgiftshantering så att besluten omsätts i praktiska uppgifter. Du kan lägga till en uppgift till varje nod genom att klicka på Skapa uppgift på respektive nod.

Tilldela uppgifter till specifika noder i ditt beslutsträd

🧠 Rolig fakta: En studie från Cornell University visar att AI-chattbottar uppvisar beslutsmönster som varken är rent mänskliga eller helt rationella, vilket tyder på en unik blandning av beräkningslogik.

Hur skapar man ett beslutsträd med ClickUp Whiteboards?

ClickUp Whiteboard är ett annat utmärkt alternativ för att skapa beslutsträd och visualisera din beslutsprocess. Det låter dig kartlägga dina alternativ, länka uppgifter och se potentiella resultat i ett dynamiskt arbetsområde.

Från beslutsträd till användarupplevelseflöden – ClickUp Whiteboards kan göra allt

Så här skapar du ett beslutsträd i ClickUp med hjälp av whiteboards.

Gå till din ClickUp-arbetsyta och klicka på knappen Ny i det övre högra hörnet.

Välj Ny för att skapa ett nytt objekt i ClickUp

Välj fliken Whiteboard i rullgardinsmenyn. Ge din whiteboard ett namn, välj plats och bestäm om du vill ha den privat eller fäst för snabb åtkomst

Välj Whiteboard på popup-skärmen för att skapa en ny whiteboard.

Skapa ikonen Shapes och välj en form för att skapa det huvudsakliga beslutet eller problemformuleringen

Välj Former och välj en form från verktygsfältet för att skapa den primära noden

Använd linje- eller pilverktyget för att rita grenar från rotnoden. Märk varje gren med olika beslutsalternativ eller vägar och beskriv möjliga val.

Välj Pil i verktygsfältet för att skapa kopplingar

Använd formverktyget för att lägga till noder (blad) i slutet av varje gren, som representerar de förväntade resultaten eller nästa steg för varje beslut.

Använd formerna i verktygsfältet för att lägga till nästa steg och resultat

Lägg till textrutor till varje gren som beskriver den uppskattade sannolikheten för framgång för varje beslut, vilket hjälper dig att kvantifiera sannolikheten för varje resultat.

Klicka på textrutorna i verktygsfältet för att lägga till information om möjliga resultat

Bifoga anteckningar eller textrutor till varje gren för att inkludera de associerade riskerna och kostnaderna för varje beslutsalternativ, vilket ger ett mer informerat sammanhang för dina val.

Använd anteckningar från verktygsfältet för att lägga till information

Dela whiteboardtavlan med ditt team för samarbete i realtid. Samla in feedback, gör uppdateringar och se till att beslutsträdet förblir relevant och återspeglar synpunkter från alla intressenter.

Dela whiteboardtavlan med dina teammedlemmar för samarbete

Vill du ha ett enklare sätt att göra detta? Använd en gratis whiteboardmall för att påskynda beslutsfattandet och kickstarta brainstorming-sessioner.

ClickUp-mall för beslutsträd

Clickups mall för beslutsträd ger dig en struktur för att utforska alla möjligheter och fatta bättre beslut.

Få en gratis mall Skapa detaljerade och visuellt intuitiva beslutsträd med hjälp av ClickUp-mallen för beslutsträd.

Här är vad du kan göra med den här mallen:

Följ snabbt beslutets framsteg med färgkodning, vilket hjälper dig att identifiera hinder och hålla processen på rätt spår

Anpassa arbetsflöden med anpassade uppgiftsstatusar och vyer som lista, Gantt, arbetsbelastning och kalender för att matcha ditt teams preferenser

Organisera och kategorisera dina beslut med hjälp av anpassade fält för tydligare visualisering och analys av komplexa scenarier

Koppla uppgifter till beslut och ställ in ClickUp Automations för åtgärder baserade på villkor, vilket minskar manuellt arbete och förbättrar effektiviteten

Här är vad Jayson Ermac, processchef på AI Bees, säger om att använda ClickUp.

ClickUp har verktyg för att visualisera dina processer, mål osv. Det är det bästa inom samarbetsverktyg och har förbättrats, särskilt med tillägget av Whiteboard View.

ClickUp är ett smartare alternativ för ett beslutsträddiagram

Varför kämpa med begränsningarna i en Excel-arbetsbok när ClickUp erbjuder ett snabbare och mer flexibelt sätt att skapa beslutsträd i olika format?

Med ClickUps tankekartor och whiteboards kan du förvandla komplexa val till tydliga, genomförbara planer.

ClickUp går utöver enkla visuella hjälpmedel – dina beslutsträd integreras sömlöst i dina arbetsflöden, vilket gör det enklare att tilldela uppgifter, följa framsteg och samarbeta i realtid.

