Exempel på konceptkartor för att visa upp dina projektidéer

Anser du dig vara en visuell tänkare? Tycker du ofta att det är lättare att rita ett diagram eller koppla ihop idéer på en whiteboard än att skriva ett dokument?

Då kommer du att upptäcka att en konceptkarta är ett fantastiskt produktivitetsverktyg. Naturligtvis kan du rita på ett anteckningsblock och klicka på en bild, men det finns ett bättre sätt.

Låt oss titta på fördelarna och användningsområdena för en digital konceptkarta. Vi har också tagit med några exempel som inspiration.

Vad är en konceptkarta?

En konceptkarta är en visuell representation av en idé, process eller princip som illustrerar betydelser och kopplingar mellan olika element. En konceptkarta kan vara ett processflödesdiagram, en organisationshierarki eller en tankekarta över en ny produkt/funktion.

Viktiga element i en konceptkarta är:

Huvudidé/koncept

Relaterade idéer/koncept

Linjer eller pilar som anger kopplingar mellan dem

Varför använda en konceptkarta?

Att använda en konceptkarta ger otaliga fördelar, till exempel:

Förenkla komplexitet

Ta exemplet med ett produktutvecklingsteam. Även en enkel produkt kan ha dussintals funktioner, var och en med flera användarberättelser och acceptanskriterier. All denna information kan bli för svårhanterlig. En konceptkarta hjälper till att förenkla dessa på ett visuellt, men ändå sammanhängande sätt.

Bättre förståelse

Konceptkartor hjälper till att förstå komplex information genom att visuellt visa relationerna mellan olika begrepp.

I ett byggprojekt kan konceptkartan till exempel omfatta förberedelse av byggplatsen, grundläggningsarbete, stomarbete och efterbehandling. Denna översikt på en enda sida kopplar samman begrepp för att hjälpa teamet att förstå helheten och aktivitetssekvensen på ett tydligt sätt.

Effektiv problemlösning

Med hjälp av konceptkartor kan team systematiskt dela upp problem i mindre, hanterbara delar och visualisera potentiella lösningar. Till skillnad från en disposition, som följer en linjär väg, låter konceptkartor dig koppla samman olika komplexa idéer, även om de är disparata.

Meningsfullt samarbete

Ibland är det bättre att se något än att höra eller läsa om det. Konceptkartor gör det möjligt. Konceptkartor säkerställer att alla har samma bild av situationen.

Ansvarsskyldighet

Hierarkiska konceptkartor över organisationens struktur kan säkerställa att alla har samma syn på varandras ansvarsområden. Detta hjälper teamet att arbeta tillsammans som en enhet och stödja varandra i processen.

Vad kan konceptkartor användas till?

I grund och botten är en konceptkarta bara en visuell representation av en idé eller en process. Det innebär att du kan använda den för många olika ändamål, till exempel:

Planera en projektplan

Dokumentera en komplex process

Organisera ett evenemang

Brainstorma idéer för en ny logotyp

Förbereda en presentation för nästa styrelsemöte

Vem kan dra nytta av konceptkartor?

En konceptkarta kan vara utmärkt för alla som behöver förklara en idé för en större grupp människor, till exempel projektledare, finanspersonal, IT-team, driftschefer etc.

Det var mycket bra prat. Nu ska vi se konceptkartor i praktiken.

10 exempel på konceptkartor för olika användningsfall

I det här avsnittet har vi samlat tio av de mest användbara konceptkartorna för projektledare, IT-proffs och verksamhetschefer. Vi har också inkluderat länkar till ClickUp-mallar som du kan använda för att anpassa dessa exempel efter dina behov.

1. Begreppskarta för enkla relationer

James Clear skriver om vanor och säger att ”du kan göra otroliga framsteg om du är konsekvent och tålmodig”. Han illustrerar detta med hjälp av en konceptkarta som visar sambandet mellan hållbarhet och ansträngning i varje vana.

Ett enkelt diagram med två linjer och en kurva hjälper på två sätt:

Förklara konceptet på ett tydligt sätt

Hjälp till att komma ihåg konceptet på lång sikt

Om det verkar för enkelt kan vi gå vidare till mer komplexa begrepp.

2. Begreppskarta över relaterade områden

Den vetenskapliga disciplinen kemisk biologi består av fyra komponenter, som du kan se illustrerade i bilden ovan. Denna spindelkonceptkarta är ett utmärkt exempel eftersom den på ett enkelt och tydligt sätt förklarar den grundläggande idén. Illustrationerna som representerar varje komponent gör det också lättare att komma ihåg.

En annan viktig fördel med denna konceptkarta är att den lämpar sig för utvidgning. Om du till exempel behöver inkludera komponenter från biokemi kan du bara lägga till en ny kopplingslinje.

Har du en idé? ClickUps mall för konceptkartor är utformad för dig! Den är nybörjarvänlig, helt anpassningsbar och kan användas i en rad olika situationer.

ClickUp-mall för konceptkarta

3. Begreppskartor för organisatoriska ramverk

Marknadsförare har länge använt trattmodellen (som i sig är en konceptkarta). Idag har timglasmodellen utvecklats som en förlängning av tratten. Produktmarknadsföringsexperten Latoya Bowlah illustrerar den på det sätt som du ser ovan.

Detta är ett utmärkt exempel, inte bara för att det gör konceptet extremt tydligt, utan också för att det förenklar framtida planering.

Du kan till exempel lägga till element som kampanjidéer eller meddelanden för varje steg. Du kan länka relaterade kampanjer, såsom e-postmeddelanden för kundbehållning och ambassadörskap, för att få en helhetsbild.

ClickUps mall för brainstorming inför kampanjlanseringar kan hjälpa dig att nå dit!

4. Begreppskartor för processer

En konceptkarta kan vara ett verktyg för att förbättra transformationsprocesser. Medan en processkarta oftast är en linjär steg-för-steg-illustration, kan en konceptkarta vara mer fri. Den kan därför fungera som en bra utgångspunkt för att konkretisera processen.

I det här exemplet ser du att processkartan stöds av information om tillgängliga verktyg, mänskliga lösningar och tekniska lösningar. Genom att länka samman relaterade ord kan du visualisera faktorer som påverkar processen.

Med olika former, färger och kopplingar kan du skapa en omfattande dokumentation av den process du vill utforma. I det avseendet kan en konceptkarta också bli ett effektivt verktyg för processkartläggning.

För mjukvaruutvecklingsteam är ClickUps konceptkarta för fel- och problemspårning en utmärkt utgångspunkt för att utforma kvalitetsprocessen.

5. Beslutsträdskonceptkartor

Beslutsträd är praktiska konceptkartor. Enkelt uttryckt är ett beslutsträd en uppdelning av frågan i mindre delkomponenter för att utforska alla möjliga beslut.

Inom outsourcing av projektledning kan beslutsträdskonceptkartor hjälpa det utökade teamet att göra rätt saker i enlighet med företagets policy och kultur. Ovanstående beslutsträd är ett sådant exempel för kundserviceteam.

Det är en fantastisk inspirationskälla eftersom den inte bara utforskar möjliga beslut utan också deras konsekvenser. Bilden av en ledsen "missnöjd kund" längst ner till höger får garanterat vem som helst att tänka sig för två gånger innan de ger upp.

Skapa dina ramverk med ClickUps beslutsträdskonceptkarta.

6. Begreppskartor för användningsfall inom utbildning

Ovanstående konceptkarta, som använder klisterlappar, är ett enkelt exempel på en läroplan för högre utbildning. Det är ett utmärkt exempel eftersom det fungerar som en bra grund för att bygga lektionsplaner och utbildningsmoduler.

Om du till exempel är företagstränare i kommunikationsmetoder kan din konceptkarta innehålla verbal kommunikation, icke-verbal kommunikation, kroppsspråk, inkluderande språk etc. Du kan sedan beskriva var och en av dessa moduler och utvidga lektionerna.

7. Get Things Done-konceptkarta

David Allens Getting Things Done är ett mycket populärt och allmänt använt ramverk inom olika branscher. Konceptet omfattar ett antal faktorer, bland annat genomförbarhet, tidsåtgång, nästa åtgärdspunkter etc.

Låt oss till exempel säga att du hanterar e-postförfrågningar. Så här kan det gå till.

Vad är det? Begäran om ersättning för utgifter

Är det genomförbart? Ja

Vad är nästa steg? Godkänn eller avslå begäran

Tar det mindre än 2 minuter? Ja

Gör det! Ge ditt godkännande

Ammon Beckstroms konceptkarta visualiserar detta tydligt i ett flödesschema, vilket gör dess tillämpning enklare och mer konsekvent. Genom att använda detta flödesschema några gånger kommer du att memorera det, vilket gör framtida beslut betydligt snabbare och effektivare.

8. Aktivitetskonceptkartor

I alla organisationer utför teamen ett antal uppgifter och aktiviteter. Varje projekt består av flera aktiviteter och milstolpar. Begreppskartor kan hjälpa till att understryka vikten av varje aktivitet och beskriva vad som behöver utföras.

Följande konceptkarta försöker besvara fokusfrågan: Vad kan ett UX-dokument beskriva?

De visar vilka aktiviteter som ska utföras och hur de hänger ihop. Ett produktteam kan använda denna konceptkarta för att skapa omfattande och konsekventa UX-dokument som är anpassade till deras produkt/organisation.

9. Begreppskarta för programvaruarkitektur

Varje mjukvaruteam skapar ett arkitekturdiagram för de produkter de utvecklar. Detta används sedan av utvecklings-, test- och DevOps-teamen.

Ovanstående konceptkarta är ett bra exempel på hur man kan visualisera en metod/tankeprocess snarare än en specifik design. En liknande konceptkarta som beskriver den grundläggande filosofin bakom organisationens arkitekturdesign är ett utmärkt komplement till produktdokumentationen. Den hjälper framtida team att lära sig på ett meningsfullt sätt och bygga vidare på eller lösa produktrelaterade problem.

10. Konceptkarta för kundresan

ClickUps konceptkarta för kundresan

I dagens affärsliv är kundresan en nyckelfaktor i tillväxtteamets arbete. Alla inom försäljning, marknadsföring och kundframgång strävar efter att påverka de olika stegen.

Till exempel kan säljteamet ha specifika mallar/processer för upptäckt, som sedan fungerar som en viktig input för onboarding- och adoptionssamtalet. Denna konceptkarta hjälper dig att länka samman relaterade koncept och få hela resan rätt.

Är du inspirerad att skapa konceptkartor nu? Om ja, låt oss ta en titt på hur.

Hur man skapar en konceptkarta

För att skapa en konceptkarta behöver du bara penna och papper. Men för att dela, samarbeta, förbättra och använda konceptkartan effektivt kan det vara bättre att använda ett digitalt verktyg för konceptkartläggning.

ClickUps allt-i-ett -verktyg för AI-projektledning innehåller en whiteboard, ett verktyg för mind mapping och flera mallar för konceptkartor som du kan använda för att komma igång.

ClickUp Whiteboard

ClickUp är en av de bästa whiteboard-programvarorna, med mångsidiga funktioner för visuellt samarbete. Den gör det möjligt för dig att skapa och koppla ihop former, text, klisterlappar, bilder, uppgifter och till och med dokument.

Med ClickUp Whiteboard kan du enkelt dra och släppa de element du behöver för att skapa en tydlig konceptplan. När du är klar kan du omvandla allmänna koncept till specifika uppgifter för att göra dem genomförbara och hantera framstegen direkt i ClickUp.

Anpassningsbara mallar

Vad mer? ClickUp erbjuder också ett antal whiteboardmallar, så du behöver inte börja på en tom sida.

ClickUp Mind Maps

Ett annat sätt att skapa din konceptkarta är att använda programvara för mind mapping. ClickUp Mind Maps gör det möjligt för dig att:

Skapa diagram som utgår från en central idé

Utvidga till relaterade nyckelbegrepp och underämnen

Redigera befintliga kartor/arbetsflöden med en enkel dra-och-släpp-funktion.

Skapa referenspunkter som noder för att markera viktiga punkter.

Omvandla dem till uppgifter när det behövs.

Anpassningsbara mallar

Är det första gången du använder mind maps? Vi har tagit fram hjälp med flera anpassningsbara mind map-mallar.

Gå igenom komplexa begrepp med självförtroende med ClickUp

Dagens kunskapsarbetare använder dussintals koncept och ramverk dagligen. Produktteamet kanske till exempel följer Agile/Scrum-metodiken. Innehållsteamet kanske följer storybrand-filosofin. Att utbilda en ny teammedlem i vart och ett av dessa koncept kan vara en utmaning.

En bra konceptkarta, som ingår i det virtuella arbetsområdet ClickUp, kan fungera som ett utbildningsverktyg och en ständig påminnelse för alla i teamet.

Genom att kartlägga projektkomponenter, relationer och beroenden kan du få en heltäckande bild av projektets omfattning och struktur, vilket säkerställer tydlighet och samstämmighet mellan alla intressenter.

Se hur du kan använda ClickUps funktioner för att skapa din egen konceptkarta och skapa tydlighet och samordning i din organisation. Prova ClickUp gratis idag.