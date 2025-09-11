Gratis mallar för kundundersökningar för din marknadsundersökning

Du har lanserat en ny, spännande funktion. Du är stolt över den. Men dina användare? De märker knappt av den.

Denna smärta uppstår ofta när man hoppar över kundundersökningen eller genomför den utan struktur. Att prata med kunderna är en sak, men att lära sig av dem är ännu viktigare.

En mall för kundundersökning styr din forskning och hjälper dig att ställa rätt frågor och omvandla spridda synpunkter till användbara insikter. 🧭

I det här blogginlägget utforskar vi gratis mallar för kundundersökningar som hjälper dig att komma igång på rätt sätt, lära dig snabbt och undvika att bygga för en målgrupp som inte är intresserad. 📑

Vad är mallar för kundundersökningar?

Mallar för kundundersökningar är verktyg eller ramverk som hjälper team att förstå sina målkunder, validera marknadens behov och samla in insikter innan de utvecklar en produkt eller tjänst.

Det är den del där du tar reda på vilka dina kunder är, vad de kämpar med och om din lösning hjälper dem. Ramverk som Lean Startup och Design Thinking betonar detta, och det finns goda skäl till det.

Mallarna för kundundersökningar ger dig en tydlig struktur för att planera marknadsundersökningar, genomföra intervjuer, kartlägga kundresor, identifiera problemområden och prioritera det som är viktigt.

De bästa mallarna för kundundersökningar i korthet

Vad kännetecknar en bra mall för kundundersökning?

En bra mall för kundundersökning handlar mindre om att fylla i tomma fält och mer om att vägleda bättre tänkande.

Här är vad du bör hålla ett öga på:

Omfattande kontaktinformation: Inkludera namn, roller, e-postadresser och till och med sociala konton, så att det blir enkelt att följa upp och hålla reda på vem som är vem.

Frågor för behovsbedömning: Lägg till öppna frågor som utforskar verkliga affärsutmaningar och mål och går djupare än ytliga önskemål.

Prioriteringsmatris: Använd ett enkelt rankningssystem för att sortera kundernas behov efter brådskandehet och vikt.

Uppföljningssteg: Lämna utrymme för att anteckna tydliga åtgärdspunkter och tidsplaner efter varje samtal så att du inte missar något.

Hypotes- och valideringsfaser: Dela upp processen i delar: vad du tror är sant, hur du ska testa det och vilken feedback du får.

Kartläggning av kundresan: Kartlägg hela kundupplevelsen för att identifiera viktiga kontaktpunkter, friktionspunkter och lyfta fram möjligheter till upptäckter.

Empatikartläggning och personautveckling: Lägg till empati-kartor och Lägg till empati-kartor och skapa avsnitt om användarpersonligheter för att förstå vad kunderna tänker, känner och gör.

Oavsett om du just har börjat eller vill expandera till en ny bransch hjälper dessa upptäcktsmallar dig att förbättra din förberedande research och ta reda på vad som driver kundernas intresse och hur de vill spendera sina pengar.

Mallar för kundundersökningar

Du vill inte gå in på en ny marknad eller lansera en funktion baserat på antaganden. Mallarna hjälper dig att ställa rätt frågor, spåra svar, underlätta insiktsfulla samtal, skaffa kunder och upptäcka trender över konton, personlighetstyper och branscher.

I det här avsnittet utforskar vi några mallar som är inbyggda i Forms och Docs för att hjälpa dig komma igång! 💪

1. ClickUp-mall för kundundersökning

Hämta gratis mall Få rätt information om kunden redan från början med mallen för byrå-/kundundersökningsdokument.

Mallen för byrå-/kundundersökning är utformad för att vägleda samtal i ett tidigt skede med potentiella kunder. Under intervjuer eller kundsamtal kan du använda kolumnen Samtalsanteckningar för att fånga upp råa insikter som ”Svårigheter med att introducera nya teammedlemmar på grund av brist på centraliserade utbildningsverktyg”.

Översätt sedan dessa till hypoteser eller nästa steg i kolumnen Åtgärder som ska vidtas, till exempel ”Undersök hur utbredd denna utmaning är hos liknande företag”.

⚡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Styr varje konversation med strukturerade frågor så att du aldrig missar någon viktig insikt.

Översätter råa anteckningar till tydliga nästa steg och hypoteser för snabb validering.

Håller alla upptäcktsdetaljer organiserade och tillgängliga för hela ditt team.

📌 Perfekt för: Startup-grundare, produktchefer och marknadsförare som behöver ett snabbt och strukturerat sätt att genomföra kundundersökningar, samla in kundinsikter och validera produkt-marknadspassningen på ett tydligt och konsekvent sätt.

2. Mall för dokument om upptäckt av tjänster från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa en omfattande tjänsteplan med ClickUp Services Discovery Document Template.

ClickUp Services Discovery Document Template ger produktteam, grundare och forskare ett färdigt ramverk för att dokumentera alla insikter, från intervjuer i tidiga skeden, användarnas problem, invändningar mot prissättningen och beslutsfattande beteende.

Istället för att växla mellan spridda anteckningar fungerar detta enda dokument som en plattform för kundhantering, där information som kunduppgifter, projektets tidsplan, omfattning, metodik och finansiella planer samlas.

Varje avsnitt i denna mall hjälper dig att fånga upp råa insikter från kundsamtal, logga interna antaganden och spåra hur dessa utvecklas när ditt team samlar in mer bevis. Det finns även inbyggda uppmaningar för att definiera projektmål, identifiera risker och samordna intressenter inom marknadsföring, försäljning, produkt och teknik.

⚡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Samla kundinformation, projektomfattning och insikter i ett lättnavigerat dokument.

Inbyggda frågor hjälper dig att fånga upp mål, risker och föränderliga antaganden medan du lär dig.

Samordna intressenterna i olika team genom att dokumentera varje steg i upptäcktsprocessen.

📌 Perfekt för: Startup-grundare, produktchefer och UX-forskare som genomför intervjuer i ett tidigt skede, testar nya idéer eller validerar produkt-marknadsanpassning före lansering.

3. ClickUp-mall för marknadsundersökning

Hämta gratis mall Håll dig konkurrenskraftig med detaljerad marknadsundersökningsanalys med ClickUp Market Research Template.

Har du svårt att förstå alla dina marknadsundersökningsdata? ClickUp-mallen för marknadsundersökningar kan hjälpa dig. Denna mall säkerställer att ingenting glöms bort med en inbyggd checklista för att sätta ihop ditt forskningsteam, definiera problemet, identifiera viktiga frågor, skapa en tidsplan och presentera resultaten.

Det ger dig också en samlad plattform för att samla all forskning, såsom undersökningar, intervjuer, konkurrensinformation och så vidare. Du kan analysera den tydligt med anpassade komponenter, spåra varje steg i användarundersökningen och enkelt dela resultaten med ditt team.

⚡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Ger en samlad plattform för all din forskning – undersökningar, intervjuer och konkurrentinformation.

Inbyggda checklistor och tidslinjer håller din undersökningsprocess på rätt spår.

Gör det enkelt att analysera resultat och dela användbara insikter med ditt team.

📌 Idealisk för: Produktägare som genomför marknadsundersökningar för att informera om produktstrategi, validera nya idéer eller genomföra analyser av kundbehov i olika tillväxtstadier.

4. ClickUp-mall för upptäcktsfasen

Hämta gratis mall Förstå och tillgodose kundernas behov effektivt med ClickUps mall för upptäcktsfasen.

ClickUp Discovery Phase Template hjälper team att samla in, organisera och omvandla insikter i ett tidigt skede till praktiska strategier. Du kan kartlägga kundintervjuer, konkurrensanalyser, feedback från intressenter och marknadsundersökningar inom ett flexibelt men tydligt ramverk.

Den strukturerade uppgiftsorganisationen gör den unik. Uppgifterna är överskådligt grupperade i listor som Samla in information, Identifiera problem och Definiera möjligheter , vilket gör det enkelt att visualisera hela resan från upptäckt till beslut.

⚡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Organiserar varje steg i upptäcktsprocessen, från insamling av information till definition av möjligheter.

Den uppgiftsbaserade strukturen hjälper dig att visualisera framsteg och tilldela ansvar.

Tillräckligt flexibel för alla team – UX, produkt eller innovation – som genomför upptäckts-sprints.

📌 Perfekt för: UX-forskare, produktchefer eller innovationsteam som genomför branschanalyser och upptäcktsprinter för nya digitala produkter eller lansering av nya funktioner.

🔍 Visste du att? Sears bidrog till att revolutionera feedback på 1800-talet med sina postorderkataloger. Kunderna kunde returnera varor och lämna synpunkter, nästan som dagens Amazon.

5. ClickUp-mall för analys av kundbehov

Hämta gratis mall Identifiera kundernas behov och hur ditt företag kan tillgodose dem med ClickUps mall för analys av kundbehov.

ClickUps mall för analys av kundbehov hjälper team att samla in, organisera och agera på kundinsikter på ett tydligt sätt. I den här mallen kan du länka utvärderingsformulär, ladda upp bilagor och spåra datapunkter som ger kontext till varje behov.

När du analyserar kundernas problem kan du till exempel se föreslagna deluppgifter som "Sammanfatta kundinsikter" eller "Prioritera funktionsförfrågningar". Denna struktur är utmärkt under upptäcktsfasen och hjälper dig att upptäcka mönster tidigt. Du kommer också att märka en emoji bredvid deluppgifterna som indikerar beroenden, en utmärkt visuell påminnelse om att samla in insikter i varje steg.

⚡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Länkar utvärderingsformulär, bilagor och datapunkter för en komplett översikt över behoven.

Föreslår automatiskt deluppgifter så att du kan agera på insikterna direkt.

Visuella indikatorer gör det enkelt att spåra beroenden och upptäcka mönster i ett tidigt skede.

📌 Perfekt för: UX-forskare, produktchefer eller CX-team som genomför kundundersökningar.

💡 Proffstips: Sätt upp tydliga, genomförbara mål. Se till att dina mål är specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna (SMART). Det hjälper dig att hålla dig på rätt spår och veta exakt vad du ska mäta.

6. ClickUp-mall för användarprofil

Hämta gratis mall Skapa och hantera flera användarprofiler för alla produkter eller tjänster med ClickUp User Persona Template.

ClickUp-mallen för användarprofiler omvandlar din målgruppsundersökning till tydliga, detaljerade profiler som ligger till grund för alla beslut om produkter, design eller marknadsföring. Denna anpassningsbara mall låter dig fånga olika attribut för kundsegmentering, så att ditt team kan enas om vilka dina användare verkligen är.

Du kan kategorisera och lägga till detaljerade taggar som "Åldersgrupp", "Civilstånd", "Frustrationer" och "Användning av designprogramvara". Dessutom kan du segmentera personlighetstyper efter roll, åldersgrupp eller beteende med anpassade vyer som "Efter kön" eller "Lista över personlighetstyper".

⚡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Omvandlar målgruppsundersökningar till detaljerade, användbara personprofiler för hela ditt team.

Anpassningsbara fält och vyer gör att du kan segmentera användare efter roll, ålder eller beteende.

Håller alla informerade om vem du bygger för och varför det är viktigt.

📌 Perfekt för: Produktdesigners och UX-forskare som vill humanisera användarpersonadata och skapa mer riktade, användarcentrerade upplevelser.

🤝 Vänlig påminnelse: Håll det enkelt! Undvik att använda jargong eller komplexa formuleringar. När dina kundundersökningsfrågor är raka och tydliga är det lättare för kunderna att ge dig ärlig och användbar feedback. Dessutom måste du hålla dig till det väsentliga. Fokusera på de mått och frågor som är direkt kopplade till det du vill lära dig. Irrelevanta data kan förvirra, så håll dig till det väsentliga.

7. ClickUp-mall för användarprofil på whiteboard

Hämta gratis mall Skapa en konkret bild av dina kunder med ClickUps mall för användarprofiler.

Statiska personprofiler glöms ofta bort. ClickUp User Persona Whiteboard Template, som är inbyggd i ClickUp Whiteboards, hjälper dig att skapa dynamiska, utvecklingsbara profiler med meningsfulla insikter.

Du kan registrera detaljer som etnicitet, motivation, frustrationer, mål och till och med programvarvanor. Dessa fält har direkt inverkan på hur du upptäcker användarnas behov, förfinar ditt budskap och skapar bättre produkter.

En av de bästa funktionerna är emoji-baserade betyg för områden som användning av mobilappar och användning av sociala medier. Håll bara muspekaren över emojierna för att snabbt välja eller uppdatera ett betyg, vilket gör det enkelt och roligt att spåra beteendemönster hos olika personlighetstyper.

⚡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Skapa dynamiska, samarbetsinriktade personas som utvecklas i takt med att du lär dig mer.

Emoji-baserade betyg gör det roligt och visuellt att spåra användarnas vanor och motivationer.

Perfekt för workshops och teamsessioner för att kartlägga verkliga användarbeteenden.

📌 Perfekt för: Produktmarknadsförare, UX-designers och forskningsteam som vill ha en samarbetsyta för att kartlägga användarnas föränderliga beteenden.

8. ClickUp-mall för produktfeedbackundersökning

Hämta gratis mall Skapa en framgångsrik produkt baserad på värdefull feedback med ClickUps mall för produktfeedbackundersökningar.

ClickUp-mallen för produktfeedbackundersökningar ger dig ett anpassningsbart system för att samla in, organisera och agera på kundfeedback med tydlighet och snabbhet. Den är inbyggd i ClickUp Forms och du kan fånga upp vad användarna gillar, vad de har svårt för och vad de vill ha härnäst.

Med inbyggda funktioner för att spåra nöjdhetsbetyg, användningsmönster och prisuppfattningar kan du fatta datastödda beslut på nolltid. Denna mall för produktfeedbackundersökning är perfekt för dig som lanserar en ny produkt eller förfinar en befintlig.

⚡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Samla in användarnas åsikter, nöjdhet och önskemål om funktioner på ett och samma ställe.

Inbyggda analysverktyg hjälper dig att upptäcka trender och snabbt prioritera förbättringar.

Integrerad med ClickUp Brain för omedelbar generering av enkätfrågor och insikter.

📌 Perfekt för: Produktchefer, CX-team och start-up-grundare som behöver ett snabbt sätt att samla in och analysera användarnas åsikter under lanseringar.

💟 Bonus: Vet du inte vilka frågor du ska ställa till din målgrupp? Vänd dig till ClickUp Brain. Plattformens integrerade AI-assistent genererar snabbt anpassade frågor för enkäter före eller efter möten när du fastnat. Be ClickUp Brain att skriva några enkla enkätfrågor åt dig. Dessutom kan du be Brain att ta fram eller sammanfatta insikter om du arbetar med en specifik produkt, till exempel en e-handelsapplikation. Ställ bara frågor på naturligt språk, till exempel "Vilka vanliga problem uppstår i olika användarsegment?" eller "Hur kan vi gruppera feedback för att upptäcka dolda möjligheter?" för att upptäcka problem.

9. ClickUp-mall för kundresekarta

Hämta gratis mall Visualisera kundinteraktioner med ClickUp-mallen för kundresekarta.

ClickUps mall för kundresekarta hjälper team att visualisera varje fas av kundupplevelsen, från medvetenhet till övervägande till konvertering. Det är ett dynamiskt utrymme där marknadsförings-, produkt- och kundsupportteam kan samordna sig kring vad användarna gör, känner och behöver vid varje kontaktpunkt.

För varje steg kan du bryta ner kundernas handlingar, kontaktpunkter och känslor, vilket ger en 360°-bild av upplevelsen. Du kan också tilldela en teamledare till varje steg i resan, vilket säkerställer avdelningens ansvar och smidig kundintroduktion.

⚡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Visualiserar varje kundkontaktpunkt, känsla och handling under hela resan.

Tilldela teamledare till varje steg för tydligt ansvar och uppföljning.

Hjälper dig att omvandla insikter till förbättringar med utrymme för lösningar och möjligheter.

📌 Perfekt för: Tvärfunktionella team, inklusive marknadsföring, UX och kundframgång, som vill kartlägga, tilldela och optimera varje steg i kundupplevelsen över offline- och digitala kontaktpunkter.

🚨 ClickUp Insights: Våra data visar att nästan 40 % av yrkesverksamma känner press att följa upp åtgärder direkt efter varje möte. Det är utmattande att försöka hålla tempot uppe. Med ClickUp kan du slippa stressen efter mötet. Omvandla mötesanteckningar automatiskt till åtgärdspunkter, tilldela uppgifter i realtid och håll alla uppdaterade – utan att lyfta ett finger. Låt arbetsflödena sköta uppföljningen så att du kan fokusera på helheten.

10. ClickUp-mall för kundproblem

Hämta gratis mall Identifiera och analysera kundproblem för innovativa produkter med ClickUps mall för kundproblem.

ClickUps mall för kundproblem börjar med att skapa en kundprofil, där du kan ange uppgifter som namn, ålder, kön, civilstånd, etnicitet, yrke och adress.

Därefter går mallen vidare till vad kunden vill uppnå, vad som står i vägen för dem och varför dessa hinder finns. Det är viktigt för att utveckla produkter som löser verkliga problem med stor inverkan. Det som också är smart med den här mallen är att den organiserar problemen i flikar, som Problem nr 1, 2, 3, så att du kan ta itu med problemen individuellt utan att överbelasta teamet.

⚡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Grunda varje problem i ett verkligt kundsammanhang för djupare empati.

Organiserar problemområden i överskådliga flikar så att inget förbises.

Hjälper ditt team att identifiera problem och föreslå fokuserade, effektiva lösningar.

📌 Perfekt för: Produktutvecklingsteam på SaaS-startups eller designbyråer som behöver dokumentera och analysera enskilda kunders problem i detalj.

💡 Proffstips: Följ IDIC-ramverket: Identifiera vilka dina kunder är, differentiera dem efter värde eller behov, interagera på ett meningsfullt sätt och anpassa dina erbjudanden eller budskap. Det är ett smart sätt att få ditt CRM att fungera både för ditt team och dina kunder.

Hämta gratis mall Håll kontakten med dina kunder på det sätt de önskar med ClickUps mall för kundkontaktformulär.

ClickUps mall för kundkontaktformulär är ett utmärkt sätt att hantera produktsupport, återbetalningar, orderförfrågningar eller serviceuppdateringar. Layouten är intuitiv och i Kanban-stil. Du har tydliga statuskolumner som Ny förfrågan, Under granskning, Blockerad och Slutförd, så att ditt team alltid vet vad som behöver uppmärksammas och vad som redan har hanterats.

De färgkodade Concern -etiketterna (t.ex. gul för utbyte, röd för återbetalning, grön för service) ger en visuell tydlighet som hjälper ditt supportteam att snabbt och korrekt prioritera ärenden.

⚡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Effektiviserar inkommande förfrågningar med tydliga, färgkodade statuskolumner

Fångar upp alla viktiga detaljer – prioritet, order-ID, typ av ärende – för snabb prioritering.

Säkerställer att varje förfrågan spåras, tilldelas och löses utan förvirring.

📌 Idealisk för: Kundsupport- och CX-team på e-handels- eller prenumerationsbaserade företag som hanterar stora volymer inkommande förfrågningar och vill effektivisera hanteringen av kundkommunikationen.

12. ClickUp-mall för kundnöjdhetsundersökning

Hämta gratis mall Fatta välgrundade produktbeslut och förbättra kundrelationerna med ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar.

ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning är ett visuellt rikt, feedbackdrivet system för att samla in kundupplevelser. Vyn Kunskapsbetyg använder en Kanban-layout för att sortera kundernas svar baserat på hur de betygsätter supportteamets kunskap, symboliserat på ett kreativt sätt med Apple-ikoner! 🍏

Varje kolumn representerar en annan kunskapsnivå, från fem äpplen (utmärkt kunskap) till ett äpple (dålig kunskap). Kort i varje kolumn innehåller individuella kundkommentarer. Varje kommentar innehåller viktig information: e-postadress, skriftlig feedback, en bedömning av supportagentens kunskap, hjälpsamhet och tydlighet samt en binär indikator på om problemet har lösts.

⚡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Använder kreativa bilder (som äppelikoner!) för att göra feedbacken enkel och engagerande.

Sorterar svar efter kunskap, användbarhet och tydlighet för riktade förbättringar.

Förvandlar varje enkätsvar till en spårbar uppgift för smidig uppföljning.

📌 Perfekt för: Supportteam, kundansvariga och produktteam som vill kontinuerligt förbättra kundupplevelsen genom användbar feedback efter interaktion.

🧠 Rolig fakta: På 1980-talet introducerades datorstödda telefonintervjuer ( CATI ), vilket gjorde undersökningar mer dynamiska. Tänk på det som en chatbot som ringde dig.

13. Presentationsmall för kundundersökningsramverk av Slide Team

via SlideTeam

Befinner du dig i de tidiga stadierna av produktutvecklingen och behöver en strukturerad metod för marknadsvalidering?

SlideTeams mall för kundundersökningar kan guida dig genom att formulera och testa hypoteser relaterade till kundbehov, produktprissättning och distributionsstrategier.

Det hjälper dig att bedöma din produkts eller tjänsts hållbarhet på marknaden och säkerställa att du anpassar dig efter kundernas krav. Du kan också skissera dina hypoteser, planera experiment och dokumentera resultat. Mallen innehåller diagram och infografik för att illustrera insikter och trender på ett engagerande sätt.

⚡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Guider dig genom hypotesprövning och marknadsvalidering med en tydlig struktur.

Innehåller diagram och infografik för att visualisera trender och resultat.

Hjälper dig att dokumentera, presentera och förfina din upptäcktsprocess för intressenter.

📌 Perfekt för: Startup-grundare, produktchefer och marknadsföringsteam som vill validera affärshypoteser och säkerställa att produkten passar marknaden innan de utökar verksamheten.

💡 Proffstips: AARRR-ramverket (Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue) hjälper dig att identifiera exakt var dina engagemangsåtgärder brister. Registrerar sig användarna men aktiverar sig inte? Rekommenderar lojala kunder andra? Använd dessa steg för att genomföra riktade experiment och åtgärda bristerna.

Upptäck din väg till framgång med ClickUp

Oavsett var du befinner dig i din produktresa är det förståelsen för dina kunder som håller dig på jorden och får dig att växa. Med rätt mallar för kundundersökningar kan du sluta gissa och börja bygga det som människor faktiskt vill ha.

ClickUp, appen som innehåller allt du behöver för ditt arbete, gör hela processen mer effektiv än någonsin. Med ClickUp Forms, Docs, Brain och Whiteboards kan du göra allt från att samla in data, dokumentera den och visualisera den på samma plattform.

Vill du verkligen utveckla kundorienterade produkter?

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor

1. Vilka är de fyra faserna i kundundersökningen?

De fyra faserna i kundundersökningen är: formulera dina hypoteser, testa problemet, testa lösningen och verifiera eller justera. Först identifierar och dokumenterar du dina antaganden om kunden, deras problem och din föreslagna lösning. Därefter testar du om det problem du har identifierat är verkligt och betydande genom att intervjua potentiella kunder. Sedan presenterar du din lösning för dessa kunder för att se om den tillgodoser deras behov och samlar in feedback. Slutligen analyserar du feedbacken för att avgöra om dina antaganden var korrekta och beslutar om du ska gå vidare, justera din strategi eller ändra riktning mot en ny idé.

2. Vilken metod används vanligtvis vid kundundersökningar?

Den vanligaste metoden för kundundersökningar är att genomföra kundintervjuer. Dessa intervjuer innebär att man för direkta samtal med potentiella kunder för att få en djupare förståelse för deras behov, problem och beteenden. Även om enkäter, observationer och fokusgrupper också kan användas, föredras intervjuer eftersom de möjliggör en mer detaljerad och flexibel utforskning av kundernas perspektiv.

3. Hur formulerar man en bra hypotes inom kundundersökning?

Ett bra sätt att formulera en hypotes inom kundundersökning är att skapa ett tydligt, testbart påstående som kopplar ett specifikt kundsegment till ett problem och en potentiell lösning. Du kan till exempel säga: ”Vi tror att [kundsegment] upplever [problem] och att [lösning] kommer att hjälpa dem att uppnå [önskat resultat].” Denna metod hjälper dig att styra din undersökningsprocess och gör det enklare att validera eller ogiltigförklara dina antaganden genom feedback från verkligheten.

4. Vad är det viktigaste målet med kundundersökningsprocessen?

Det främsta målet med kundundersökningsprocessen är att validera att ett verkligt problem finns för en specifik kundgrupp och att din föreslagna lösning effektivt åtgärdar det problemet. Detta säkerställer att du utvecklar en produkt eller tjänst som människor faktiskt behöver, vilket minskar risken att investera tid och resurser i något som kanske inte har någon marknad.