Hur man genomför produktfeedbackundersökningar (frågor + mallar)

Uber har blivit mästare på att samla in feedback i realtid från kunder och förare, vilket gör produktfeedbackenkäter till en integrerad del av deras tjänst. Efter varje resa betygsätter användarna sin upplevelse på en 5-gradig skala och kan lägga till kommentarer. Denna omedelbara feedback hjälper Uber att säkerställa kundnöjdhet och snabbt åtgärda eventuella problem.

Om en förares betyg sjunker under en viss gräns kan Uber inaktivera dem, vilket säkerställer att servicekvaliteten förblir hög. Samtidigt kan även förarna betygsätta passagerarna och rapportera eventuella problem de stöter på. Denna tvåvägskommunikation förbättrar användar- och förarupplevelsen och ger Uber värdefull information för att kontinuerligt förbättra produkten.

I den här artikeln guidar vi dig genom hur du skapar praktiska enkätfrågor och använder verktyg för kundfeedback för att förbättra din produktutveckling och marknadsföring.

Vad är en produktfeedbackenkät?

En produktfeedbackenkät är ett verktyg för att samla in feedback direkt från kunder eller slutanvändare om en specifik produkt eller tjänst. Den består vanligtvis av frågor som är utformade för att få feedback om olika aspekter av produkten, såsom dess funktioner, användbarhet, design och övergripande kundnöjdhet.

Produktfeedbackenkäter fungerar som en viktig bro mellan företag eller produktchefer och deras kunder. De hjälper till att:

Identifiera kundernas problemområden, så att företag kan hantera problem proaktivt och främja lojalitet.

Anpassa funktioner genom att identifiera vad som tilltalar målgruppen mest, så att produkterna uppfyller kundernas behov.

Förbättra användbarheten genom att informera om användarcentrerad design, vilket gör produkterna mer intuitiva och lätta att använda.

Ta itu med problem genom att visa att företaget värdesätter kundernas åsikter och strävar efter att erbjuda utmärkt service.

Produktfeedback är avgörande för att förbättra kundupplevelsen och forma konsumentbeteendet. Det visar hur människor använder din produkt och vad som behöver förbättras. Detta hjälper dig att göra förbättringar som bättre uppfyller deras behov och förväntningar.

Figma samlar till exempel in feedback via sitt offentliga FigJam-communityforum och privata kanaler som e-post eller chatt för detaljerad input. De använder också feedback från betatestning för att förfina sina produkter. Detta hjälper Figma att skräddarsy funktioner efter användarnas behov och förbättra den övergripande upplevelsen.

De viktigaste frågorna att ställa i en produktfeedbackenkät

För att skapa en användbar produktfeedbackenkät bör du fokusera på frågor som ger tydliga insikter om användarna. Du vill förstå dina kunders upplevelser och identifiera områden som kan förbättras. Rätt frågor i produktfeedbackenkäten kan avslöja vad användarna gillar, vad som frustrerar dem och hur din produkt passar in i deras liv.

Här är några av de viktigaste frågorna och mallarna för feedbackformulär för olika typer av produktundersökningar som hjälper dig att samla in kundfeedback och få värdefull information.

1. Net Promoter Score (NPS)-enkäter

Net Promoter Score (NPS) är ett vanligt förekommande mått som mäter kundlojalitet och kundrekommendationer. Det delar in respondenterna i tre grupper – promotorer, passiva och kritiker – för att få djupare insikter om kundnöjdhet och identifiera områden som kan förbättras.

Den vanligaste frågan i sådana undersökningar är till exempel: ”På en skala från 0 till 10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera [företag/produkt] till en vän eller kollega?”.

Detta frågas med hjälp av en betygsskala, där betyg 0–6 klassas som kritiker, 7–8 som passiva och 9–10 som förespråkare.

Betyget kan följas upp med kvalitativa frågor, till exempel ”Varför gav du [företag/produkt] det betyget?” eller ”Vad kan vi göra för att förbättra din upplevelse av [företag/produkt]?”

Du kan använda ett projektledningsverktyg som ClickUp för att skapa, distribuera och hantera dina enkäter på ett effektivt sätt. Med ClickUps mall för Net Promoter Score (NPS)-enkäter kan du skapa flexibla, helt anpassningsbara och färdiga enkäter med förskrivet innehåll som kan modifieras efter dina behov.

Ladda ner den här mallen Få användbara insikter om kundlojalitet och kundnöjdhet med ClickUps mall för Net Promoter Score (NPS)-enkät.

Denna mall är utformad för att ge ett omfattande och effektivt sätt att mäta kundnöjdhet och lojalitet. Den erbjuder en rad anpassningsbara funktioner som passar dina specifika behov, såsom anpassade statusar för att spåra framsteg, anpassade fält för att samla in ytterligare datapunkter och anpassade vyer för effektiv analys.

2. Undersökningar om kundens ansträngningsindex (CES)

CES mäter kundernas upplevda ansträngning för att interagera med ett företag. Det kallas även kundnöjdhetspoäng och hjälper till att identifiera områden där kundupplevelsen kan förbättras och fastställer nivån på kundernas lojalitet.

Några exempel på frågor som kan ställas i denna typ av undersökning:

På en skala från 1 till 5, hur lätt var det att lösa ditt problem idag?

Vilka åtgärder var du tvungen att vidta för att lösa ditt problem?

Vad kunde vi ha gjort annorlunda för att underlätta processen?

3. Undersökningar om användbarhetstestning

Användbarhetstestundersökningar utvärderar hur lätt en produkt är att använda. De innebär ofta att man observerar användare och ställer följdfrågor.

Här är några exempel på frågor för denna typ av undersökning:

Hur lätt var det att hitta den [funktion] du letade efter?

Stötte du på några problem när du använde produkten?

Vad kan vi förbättra för att göra produkten enklare att använda?

Du kan använda ClickUp-mallen för användbarhetstestning för att interagera med användare och förstå problem innan du lanserar din produkt eller tjänst på marknaden.

Ladda ner den här mallen Utnyttja olika anpassade statusar, flexibla vyer, automatisering, AI och mycket mer för att skapa enkäter med ClickUp-mallen för användbarhetstestning.

Denna whiteboardmall ger ett strukturerat ramverk för att samla in och analysera användarfeedback. Den hjälper dig att identifiera problem, upptäcka möjligheter och optimera din produktdesign. Du kan använda anpassade fält för att kategorisera och lägga till attribut till dina användbarhetstester, till exempel deltagarnas demografi, testdatum och viktiga resultat.

4. Feedbackenkät om kundintroduktion

Dessa undersökningar mäter effektiviteten i ett företags onboardingprocess för nya kunder. De betraktas ofta som en del av kundlivscykelmarknadsföringen och är tidiga indikatorer på nya användares engagemang eller risken för kundbortfall.

Här är några frågor som du kan ställa i en undersökning:

Hur lätt var det att komma igång med [produkten]?

Hur användbara var introduktionsmaterialen?

Kände du dig trygg med att använda produkten efter att ha slutfört introduktionsprocessen?

Vad kan vi förbättra i onboardingprocessen?

5. Undersökning om utvärdering av programvara

Enkäter om utvärdering av programvara hjälper programvaruutvecklare att förstå hur användarna uppfattar, interagerar med och känner för deras produkter. Genom att samla in feedback direkt från källan kan utvecklare mäta användarnas nöjdhet, identifiera områden som kan förbättras och fatta välgrundade beslut för att förbättra programvarans övergripande kvalitet och prestanda.

Du kan ställa frågor som dessa:

Hur nöjd är du med programvarans övergripande prestanda?

Finns det några specifika funktioner som du tycker är särskilt värdefulla?

Vilka är de största utmaningarna du möter när du använder programvaran?

Hur jämför sig programvaran med andra liknande produkter du har använt?

6. Undersökning om produktupplevelse

Produktupplevelseundersökningar kan hjälpa företag att lära sig mer om kundernas behov och önskemål och ge 360-graders feedback om produktdesign, funktion och marknadsanpassning. De kan också hjälpa företag att förstå hur väl de presterar och var de kan förbättras för att ge en bra kundupplevelse.

Här är några exempel på frågor som du kan inkludera i dina kundnöjdhetsundersökningar:

Hur fick du kännedom om vår produkt?

Vad var ditt första intryck av produkten?

Hur nöjd är du med den totala produktupplevelsen?

Vad tror du skulle kunna förbättras för att göra produkten ännu bättre?

7. Undersökning om produktprissättning

En produktprissättningsundersökning, även känd som prissättningsstudie, är en undersökningsmetod där man ställer frågor till en målgrupp för att hjälpa till att fastställa det bästa priset för en produkt eller tjänst.

Några frågor du kan ställa i en sådan undersökning är:

Hur skulle du betygsätta det totala värdet du får från vår produkt? (Använd en skala från 1 till 5)

Hur uppfattar du värdet av vår produkt jämfört med konkurrenternas erbjudanden?

Vilka specifika funktioner eller fördelar skulle du vara villig att betala (extra) för?

Skulle du vara intresserad av en prenumerationsbaserad modell för vår produkt? Om ja, vad skulle vara en rimlig månads- eller årsavgift?

Enkäten kan bidra till att forma prisstrategier genom att ge insikter om kundernas betalningsvilja, vilka funktioner som är viktigast och hur de uppfattar produktens värde.

8. Undersökningar om produktens marknadsanpassning

Enkäter om produktens marknadsanpassning är värdefulla verktyg för att avgöra om din produkt tilltalar din målgrupp. De hjälper dig att mäta kundnöjdheten, identifiera förbättringsområden och bedöma din produkts övergripande livskraft på marknaden.

Här är fem exempel på frågor som du kan inkludera i din undersökning om produktens marknadsanpassning:

Löser vår produkt ett viktigt problem eller uppfyller den dina behov på ett effektivt sätt?

Hur väl passar vår produkt dina behov och preferenser?

Hur nöjd är du med den totala produktupplevelsen?

Skulle du rekommendera vår produkt till en vän eller kollega?

Är priset på vår produkt rimligt med tanke på det värde den ger?

Viktiga tips för att skapa enkätfrågor

Att få högkvalitativa svar kan avgöra om din undersökning blir lyckad eller inte. Om den görs på rätt sätt kan svarsfrekvensen stiga till över 85 % – cirka 43 av 50 skickade inbjudningar. Men om din undersökning inte är väl utformad kan svarsfrekvensen sjunka till under 2 %.

Petco värdesätter kundernas feedback, vilket framgår tydligt i deras enkla undersökning efter ett butiksbesök. Den snabba e-postundersökningen är enkel att fylla i med bara ett klick för att betygsätta upplevelsen. Den är effektiv och speglar Petcos engagemang för kundnöjdhet.

via Hubspot

Så här säkerställer du att du ställer rätt frågor och får den värdefulla feedback du behöver.

Undvik jargong och tekniska termer: Istället för att fråga ”Hur nöjd är du med användarupplevelsen av vår produkt?” kan du prova ”Hur lätt var det att använda vår produkt?”

Håll frågorna korta och koncisa: Undvik alltför komplexa eller långa frågor. Istället för att fråga ”Hur skulle du betygsätta den övergripande kvaliteten på vår produkt, inklusive dess egenskaper, funktionalitet och prestanda?” kan du till exempel helt enkelt fråga ”Hur skulle du betygsätta den övergripande kvaliteten på vår produkt?”

Undvik ledande frågor: Istället för att fråga ”Håller du med om att vår produkt är bättre än våra konkurrenters?” fråga ”Hur står sig vår produkt jämfört med liknande produkter på marknaden?”

Använd neutralt språk: Undvik fraser som kan påverka respondenternas svar. Istället för att fråga ”Är inte vår produkt fantastisk?” kan du till exempel fråga ”Vad gillar du mest med vår produkt?”

Ställ bara en fråga åt gången: Istället för att fråga ”Tycker du att vår produkt är lätt att använda och prisvärd?” ställ två separata frågor: ”Hur lätt är det att använda vår produkt?” och ”Tycker du att vår produkt är prisvärd?”

Förklara syftet med undersökningen: Låt respondenterna veta varför deras åsikter är viktiga. Du kan till exempel säga: ”Din feedback hjälper oss att förbättra vår produkt och bättre tillgodose dina behov”.

Vägled kunderna i hur de ska svara på frågorna: Använd tydliga och koncisa instruktioner. Du kan till exempel säga: ”Vänligen betygsätt din nöjdhet på en skala från 1 till 5, där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd.”

Blanda frågetyper: Använd en kombination av flervalsfrågor, öppna frågor och frågor med betygsskala för att samla in olika typer av data. Du kan till exempel ställa en flervalsfråga som ”Vad är din främsta anledning till att du använder vår produkt?”, följt av en öppen fråga som ”Finns det något annat du vill dela med dig av om din upplevelse av vår produkt?”.

💡Proffstips: ClickUp Brains AI Writer kan hjälpa dig att skapa effektiva och felfria frågor att inkludera i din undersökning. Skriv bara in en prompt och omvandla det genererade resultatet till ett ClickUp Doc för att komma igång.

Utforma en effektiv produktfeedbackenkät

Att skapa en produktfeedbackenkät kan verka enkelt, men att göra det på rätt sätt kan göra stor skillnad. Med ClickUp kan du enkelt utforma enkäter som samlar in användbar information och håller din process smidig och effektiv.

ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan du skapa strukturerade och visuellt tilltalande enkäter som är lätta för respondenterna att fylla i. Tack vare samarbetsredigering kan alla teammedlemmar bidra till arbetet.

Ställ frågor, ge feedback eller tilldela uppgifter genom att helt enkelt kommentera i ClickUp Docs.

Du kan:

Använd sidor och undersidor för att organisera dina enkätfrågor och svar.

Lägg till omslagsbilder och sidikoner för att förbättra det visuella intrycket.

Använd rich text-formatering för att göra din undersökning mer engagerande.

Samarbeta med ditt team genom att använda kommentarer för att diskutera undersökningsresultaten och planera nästa steg.

ClickUp-formulär

ClickUp Forms effektiviserar undersökningsprocessen med anpassningsbara fält och dynamisk frågelogik.

Använd olika typer av anpassade fält för att få detaljerad information om dina produktfeedbackenkäter med ClickUp Forms.

Viktiga funktioner och fördelar med ClickUp Forms:

Anpassningsbara fält: Skapa anpassningsbara fält för att samla in specifika data som är relevanta för din produktfeedbackenkät, till exempel kunddemografi, användningsmönster och nöjdhetsnivåer.

Villkorlig logik: Uppdatera formulär dynamiskt baserat på respondenternas svar, så att endast relevanta frågor visas.

Automatiseringar: Vidarebefordra formulärsvar automatiskt till rätt teammedlemmar eller skapa uppgifter för uppföljningsåtgärder.

Analys och rapportering: Spåra andelen ifyllda enkäter, analysera svaren och skapa rapporter för att få insikter om kundernas feedback.

Mallar för produktfeedbackundersökningar från ClickUp

Du kan också använda gratis ClickUp-mallar för produktfeedbackenkäter för olika typer av feedbackenkäter, så att du inte behöver skapa dem från grunden!

1. Mall för produktfeedbackenkät

Ladda ner den här mallen Förbättra din produkt efter att ha fått feedback med denna allt-i-ett-mall för produktfeedbackundersökningar från ClickUp.

Kundfeedback är viktigt för att förstå de unika behoven och preferenserna på din lokala marknad. ClickUps mall för produktfeedbackundersökningar är utformad för att hjälpa dig att samla in värdefull kundinformation.

Du kan följa hur dina enkäter fortskrider med statusar som "Under granskning", "Granskad" och "Att granska" och använda anpassade fält för att samla in detaljerad information om kundnöjdhet, användningsmönster och demografi.

2. Mall för feedbackformulär

Ladda ner den här mallen Anpassa, spåra och dra slutsatser från kundfeedback på ett och samma ställe med ClickUps mall för feedbackformulär.

Är du trött på att kämpa med att samla in och organisera kundfeedback? ClickUps mall för feedbackformulär finns här för att förenkla processen och ge dig värdefull information som hjälper dig att utveckla din verksamhet.

Använd det för att enkelt skapa och distribuera anpassade feedbackformulär, hantera all din feedback på ett ställe med hjälp av Feedback View och brainstorma och lagra feedbackrelaterade idéer med Overall Recommendation Board View.

3. Mall för kundens röst

Ladda ner den här mallen Skapa framgångsrika kundupplevelser genom att samla in och analysera kundfeedback i realtid med ClickUp Voice of the Customer Template.

ClickUps mall för kundernas röst hjälper dig att samla in värdefull information från dina befintliga kunder, och du kan fatta datadrivna beslut för att förbättra dina produkter, tjänster och den övergripande kundupplevelsen.

Skapa anpassade enkäter för olika kanaler, inklusive e-post, programvara för produktfeedback, sociala medier eller formulär i ClickUp. Analysera data med tabellvyn och omvandla åtgärdspunkter till uppgifter i ClickUp.

Principer och bästa praxis för att skapa effektiva produktfeedbackundersökningar

Som kundrepresentant, marknadsförare eller produktchef samlar du in värdefull information som driver produktutvecklingen och ökar kundnöjdheten. Dessa bästa praxis kan säkerställa att dina undersökningar ger användbara data och främjar starkare relationer med dina kunder.

Rikta dig till rätt målgrupp och ställ rätt frågor: Identifiera din målgrupp och anpassa dina produktundersökningsfrågor därefter. Fokusera på frågor som ger värdefull information för produktutveckling och förbättring. Överväg att använda personas som vägledning för dina undersökningsfrågor.

Använd en omnikanalstrategi: Distribuera din undersökning via flera kanaler, till exempel e-post, sociala medier, aviseringar i appar eller personliga interaktioner. Marknadsför effektivt med hjälp av kreativa taktiker som incitament eller gamification.

Sätt upp tydliga mål: Definiera ditt syfte och anpassa dina frågor efter dina mål. Prioritera de viktigaste frågorna för att undvika att överväldiga respondenterna.

Var kreativ: Använd innovativa frågeformat eller visuella hjälpmedel för att göra din undersökning engagerande. Anpassa upplevelsen så att den motsvarar dina kunders individuella behov och preferenser.

Hantera partiskhet: Undvik ledande frågor och ge balanserade alternativ. Använd slumpmässig frågeordning för att förhindra att respondenterna förutser svaren.

Säkerställ anonymitet: Skydda integriteten och uppmuntra till ärlig feedback. Överväg att använda ett tredjepartsverktyg för undersökningar för att ge extra garanti för konfidentialitet.

Skapa en kommunikationsplan: Ställ in förväntningar, schemalägg påminnelser och erbjud incitament för att motivera deltagande.

Utnyttja lojalitets- och prenumerationsmodeller: Belöna lojala kunder och förstå prenumerationspreferenser för att samla in värdefull information.

Ignorera inte ofullständiga svar: Analysera ofullständiga data för att få insikter och uppmuntra fortsatt deltagande.

Bearbeta och implementera feedback från produktundersökningar

Nu när du har samlat in användarfeedback är det dags att omvandla dessa insikter till konkreta åtgärder som gör en verklig skillnad för dina användare.

Så här kan du gå tillväga:

Utnyttja dataanalysverktyg: Använd programvara som Excel, Google Sheets, Använd programvara som Excel, Google Sheets, ClickUp Table View eller specialiserade marknadsundersökningsverktyg för att analysera undersökningsdata och identifiera trender, mönster och korrelationer.

Skapa visualiseringar: Visualisera data med hjälp av diagram, grafer och instrumentpaneler för att få insikter och kommunicera resultaten på ett effektivt sätt.

Segmentdata: Analysera data baserat på olika kundsegment (t.ex. demografi, psykografi) för att identifiera specifika behov och preferenser.

Använd AI-drivna verktyg: Utforska AI-drivna verktyg som kan automatisera dataanalys och ge mer sofistikerade insikter.

💡Proffstips: ClickUp Brain, plattformens integrerade AI-assistent, kan analysera data som samlats in genom enkäter, sammanfatta insikterna åt dig och till och med föreslå nästa steg.

Använda undersökningsresultat för att förbättra den övergripande användarupplevelsen

När du har analyserat resultaten från enkäten bör du använda insikterna för att förbättra den övergripande användarupplevelsen och öka kundnöjdheten avsevärt.

Så här kan produktchefer använda denna feedback:

Personalisering: Skräddarsy produktfunktioner och rekommendationer baserat på kundprofiler. Föreslå till exempel personaliserat innehåll baserat på tidigare användarbeteende.

Optimering av kundresan: Identifiera problem och flaskhalsar i kundresan och genomför förbättringar. Effektivisera till exempel kassaprocesserna för att minska antalet övergivna kundvagnar.

Emotionell koppling: Ta reda på vilken emotionell inverkan din produkt har och utforma upplevelser som berör kunderna på ett djupare plan. Ett exempel kan vara att skapa en mer engagerande onboarding-process för att få användarna att känna sig uppskattade.

Tolka och implementera feedback med ClickUps instrumentpanel

Ett centraliserat verktyg för att spåra framsteg i realtid, övervaka kundnöjdhet och testa nya funktioner är avgörande för att effektivt kunna genomföra förändringar baserade på feedback från undersökningar. ClickUp Dashboards och programvarutestverktyg erbjuder en kraftfull lösning för att effektivisera denna process.

Lägg till valfritt kort för att skapa en ClickUp-instrumentpanel från grunden och få detaljerad information från dina produktfeedbackenkäter.

Så här använder du ClickUp Dashboard för att implementera användarfeedback:

Visualisera viktiga mätvärden: Skapa instrumentpaneler för att visa viktiga data såsom personlig utveckling, teamets spårade tid och projektets prestanda.

Effektivisera åtkomsten: Dela instrumentpaneler med alla relevanta medlemmar i din arbetsyta för enkel åtkomst och referens.

Anpassa med kort: Lägg till kort för att visa specifik information, till exempel diagram över totala uppgifter eller uppgifter baserade på ansvariga personer.

Övervaka kundinteraktioner: Spåra kundincidenter och risker för att identifiera områden som kan förbättras.

Analysera kundsegment: Identifiera de mest riskfyllda segmenten och förstå potentiella orsaker till kundbortfall.

Prognos för intäkter: Förutse intäkter i olika regioner och team baserat på kunddata.

Skapa bättre produkter med ClickUp

Produktfeedbackenkäter är mer än bara frågeformulär – de är ett kraftfullt verktyg för att lyssna, förstå och växa. Genom att utforma genomtänkta enkäter kan du bygga meningsfulla relationer med din målgrupp samtidigt som du samlar in värdefull information.

För att skapa en undersökning som fångar dina kunders tankar bör du börja med att definiera dina mål. Vad hoppas du få reda på? Vilka åtgärder kommer du att vidta baserat på feedbacken? Med en tydlig riktning kan du utforma din undersökning så att den blir koncis, engagerande och fokuserad på viktiga frågor.

ClickUp förenklar denna process med sin Docs-funktion för att skapa välstrukturerade enkäter, Forms för smidig insamling av svar och Dashboards för effektiv visualisering av data.

Dessutom kan du enkelt komma igång med hjälp av våra kostnadsfria mallar.

Registrera dig för ClickUp idag och ta det första steget mot att skapa produkter som dina kunder kommer att älska!