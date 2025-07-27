Gratis mallar för användarundersökningar för att effektivisera dina UX-insikter och planering

Att designa en produkt utan att prata med användarna är som att skriva ett kärleksbrev till en främling och hoppas att det ska väcka genklang. Du vet vilka ord du ska skriva, men det kommer aldrig att göra något intryck!

Användarundersökningar är en viktig del av produktutvecklingsprocessen. De ger UX-designers, produktchefer och forskare den information som behövs för att skapa lösningar som faktiskt fungerar. Det är därför en gedigen mall för användarundersökningar är så viktig för ditt UX-team.

Oavsett om du genomför intervjuer, planerar användbarhetstester eller analyserar forskningsresultat hjälper mallarna dig att hålla ordning, fokusera och samordna arbetet mellan olika team.

I den här guiden har vi samlat de bästa gratis mallarna för UX-forskningsplaner för att effektivisera ditt arbetsflöde – så att du kan spendera mindre tid på att sortera i kaoset och mer tid på att skapa upplevelser som dina användare kommer att älska.

👀 Visste du att? 88 % av användarna återvänder inte till en webbplats efter en dålig upplevelse. Det innebär att nästan nio av tio potentiella besökare kan försvinna bara för att användarupplevelsen inte uppfyllde deras förväntningar.

Vad är mallar för användarundersökningar?

Mallar för användarundersökningar är förstrukturerade dokument eller digitala format som hjälper till att effektivisera processen för planering, genomförande och analys av användarundersökningar. Dessa mallar gör det enklare att planera studier, samla in insikter och hålla teamen uppdaterade om användarnas behov och beteenden.

Genom att använda en mall för användarundersökningar kan du:

Definiera dina forskningsmål och omfattning tydligt

Upprätthåll konsekvens mellan olika forskningsprojekt

Använd återanvändbara format för manus, intervjufrågor och anteckningar och spara tid.

Förbättra samarbetet mellan design-, produkt- och forskningsteam

Omvandla rådata till meningsfulla insikter snabbare

Dessa mallar är värdefulla för UX-designers, produktchefer, marknadsförare och designforskare som behöver ett tillförlitligt ramverk för att hålla sin användarundersökningsstrategi fokuserad och effektiv.

👀 Visste du att? Att investera i användarupplevelse (UX) ger betydande avkastning. För varje dollar som spenderas på UX kan företag förvänta sig en avkastning på upp till 100 dollar, vilket motsvarar en avkastning på 9 900 %. Denna statistik understryker de ekonomiska fördelarna med att prioritera användarundersökningar och design.

Bästa mallar för användarundersökningar

1. ClickUp-mall för användarundersökningsplan

Hämta gratis mall Skapa strukturerade, effektiva och insiktsfulla forskningsplaner med ClickUp-mallen för användarforskningsplaner.

ClickUp-mallen för användarundersökningsplan är ett omfattande, nybörjarvänligt verktyg som är utformat för att effektivisera din användarundersökningsprocess från början till slut.

Denna UX-mall för forskning förenklar användarforskningsprocessen genom att guida dig steg för steg genom aktiviteter för att skapa personlighetstyper. Med strukturerade layouter och fördefinierade fält behöver du inte börja från scratch, utan kan bygga vidare på ett beprövat ramverk som garanterar tydlighet och konsekvens.

Denna kostnadsfria mall hjälper dig att:

Använd avsnittet Problemformulering för att definiera användar- och affärsproblem och dokumentera utlösande faktorer för undersökningen, till exempel kundmissnöje eller sjunkande mätvärden.

Tilldela uppgifter och håll koll på vem som ansvarar för vilka delar av användarundersökningsplanen med ClickUp Board View.

Identifiera målgruppens behov, motivationer och beteenden för att fatta välgrundade beslut om framtida produkter. Använd ClickUp Docs för att brainstorma idéer och fastställa målet för din användarundersökning.

🔑 Perfekt för: UX-designers, produktchefer, forskare och tvärfunktionella team som behöver en strukturerad metod för att planera och genomföra användarundersökningar.

📖 Läs också: De bästa verktygen för kundinsikter

2. ClickUp-mall för användarstudier

Hämta gratis mall Planera, spåra och organisera alla delar av din användarundersökningsprocess på ett och samma ställe med ClickUp-mallen för användarundersökningar.

Användarnas beteende är aldrig statiskt. När preferenser, rutiner och förväntningar förändras blir det avgörande att hålla sig i takt med din målgrupp.

ClickUp-mallen för användarstudier hjälper dig att fånga upp och reagera på dessa förändringar med tydlighet och snabbhet. Med över 10 anpassningsbara fält kan du omdefiniera dina målprofiler, samla in feedback om specifika produktfunktioner och identifiera områden som behöver undersökas närmare.

Denna mall gör forskningen efter lanseringen tydlig och användbar genom att du kan:

Tilldela relaterade uppgifter till teammedlemmar direkt från mallen för snabbare genomförande och samordnat beslutsfattande.

Samla in meningsfull feedback genom inbyggda ClickUp-formulär och enkäter som skickas direkt till befintliga användare.

Få tillgång till och organisera användardata i dedikerade anpassade vyer som Insikter, Forskningsprocess och Åtgärder som behövs.

🔑 Perfekt för: UX-forskare, produktchefer och designteam som vill genomföra användarstudier och integrera feedback i produktutvecklingen.

💡 Proffstips: Genomför användarundersökningar tidigt i utvecklingsprocessen. Detta förhindrar kostsamma omdesign senare. Att identifiera användarnas behov och potentiella problem i början säkerställer att produkterna byggs rätt från början, vilket sparar tid och resurser.

3. ClickUp-mall för användarprofil

Hämta gratis mall Skapa en omfattande kundprofil med ClickUp User Persona Template genom att organisera forskningsinsikter och kartlägga användarscenarier.

Få en tydlig bild av vilka dina användare verkligen är med ClickUp User Persona Template. Den hjälper dig att skapa detaljerade, anpassningsbara kundprofiler eller personakartor som vägledning för produktutveckling, marknadsföring och användarundersökningar.

Denna mall för användarpersonlighet är utformad för att anpassas efter dina forskningsmål och låter dig organisera och kategorisera personligheter efter bransch, yrkesroll eller tjänstesegment. Du kan skapa flera personlighetstyper under varje kategori, vilket gör det enkelt att analysera olika användargrupper.

Denna mall hjälper dig att skapa effektiva användarprofiler för riktad marknadsföring. Den gör det möjligt för dig att:

Starta fördefinierade användarpersonformulär för att få relevant information som namn, ålder, kön, civilstånd, lön, yrke och internetanvändning.

Anpassa varje profil genom att lägga till eller ta bort fält för att matcha ditt teams forskningsbehov.

Ladda upp bilder för att ge varje persona en visuell identitet och differentiera dem inom ditt arbetsområde.

🔑 Perfekt för: Produktteam, marknadsförare och UX-forskare som vill förstå sina målgrupper, skapa datastödda personas och fatta välgrundade beslut.

💡 Proffstips: Vet du inte var du ska börja med din användarundersökningsenkät? Ta hjälp av ClickUps AI-assistent, ClickUp Brain. Den kan föreslå skräddarsydda frågor baserat på dina projektmål, målgrupp och undersökningsstadium. Skapa snabba frågeformulär eller fullfjädrade användarundersökningskampanjer med ClickUp Brain.

4. ClickUp-mall för användarberättelser

Hämta gratis mall Överbrygga klyftan mellan användarnas behov och produktfunktioner med ClickUp User Story Template.

Om du utvecklar produkter som verkligen tjänar dina användare är det absolut nödvändigt att förstå deras förväntningar. ClickUp User Story Template hjälper dig att beskriva användarnas behov på ett strukturerat och agilt sätt för att omvandla användarinsikter till tydliga, genomförbara uppgifter under hela utvecklingscykeln.

Den erbjuder mer än 15 flexibla vyer, inklusive arbetsbelastningsvy för planering av teamets kapacitet. Det finns också en kalendervy för release-tidslinjer, så att du enkelt kan övervaka flödet av berättelser och se till att inget faller mellan stolarna.

Vad du kan göra med den här mallen:

Dokumentera detaljerade användarberättelser med ett enhetligt format, till exempel: Som [användare] vill jag [mål] så att [orsak]

Prioritera användarberättelser baserat på brådskande behov, påverkan eller genomförbarhet.

Dela upp berättelser i uppgifter och deluppgifter och följ dem över flera sprintar.

Använd denna ClickUp Whiteboard -mall för att göra det möjligt för team att kartlägga användarberättelser, organisera feedback och anpassa varje funktion efter ett verkligt användarmål.

🔑 Perfekt för: Agila produktchefer, UX-designers och mjukvaruutvecklare som vill anpassa sin produktplan efter användarnas beteende och säkerställa att varje funktion levererar mätbart värde.

Här är en snabb introduktion till hur du använder ClickUp som UX/UI-designer:

5. ClickUp-mall för kartläggning av användarberättelser

Hämta gratis mall Kartlägg din användarresa med tydlighet och självförtroende med hjälp av ClickUp User Story Mapping Template.

Oavsett om du just har börjat med persona-forskning eller planerar din nästa produktsprint kan ClickUp User Story Mapping Template vara din stöttepelare. Det är en flexibel, nybörjarvänlig whiteboardmall som hjälper dig att visualisera hela kundupplevelsen ur ett användarorienterat perspektiv.

Med den här mallen kan du visuellt organisera varje interaktion i ett användarflöde och guida ditt distribuerade team med steg i dokumentet så att alla är på samma sida – perfekt för att skapa en gemensam förståelse för användarnas behov.

Det låter dig:

Lägg till eller ta bort klisterlappar, rita kopplingar med pilar, länka till dokument eller webbplatser, infoga former, bilder och till och med frihandsskisser.

Använd färdiga avsnitt för användaraktiviteter, steg, releaser och personas.

Få svar på forskningsfrågor som: Vad är frustrerande för användaren? Vilka funktioner behöver uppdateras, läggas till eller tas bort? Och mycket mer.

🔑 Perfekt för: Produktchefer, UX-designers och marknadsförare som vill skapa användarvänliga produkter genom att anpassa utvecklingsprioriteringar efter kundernas faktiska resor och beteenden.

6. ClickUp-mall för användarflöde

Hämta gratis mall Visualisera och optimera användarens resa som aldrig förr med ClickUp User Flow Template.

Vill du utforma smidiga användarupplevelser som enkelt guidar din målgrupp genom din produkt? ClickUp User Flow Template är ditt verktyg för att kartlägga intuitiva användarresor som stämmer överens med verkligt kundbeteende. Få strukturerad hjälp för ditt team att identifiera friktionspunkter och förbättra användbarheten.

Mallen är inbyggd i ClickUps Whiteboard och innehåller flexibla redigerings- och diagramverktyg. Dra, släpp och koppla ihop former från startpunkten till varje beslutsnod, så är ditt användarflödesdiagram klart.

Oavsett om du vill förbättra onboarding, checkout eller någon annan viktig interaktion gör denna empati-kartmall det enkelt att:

Skapa flödesscheman som bryter ner varje steg en användare tar för att slutföra en uppgift.

Markera uppgifter med anpassade statusar som "Öppen" och "Slutförd" för att hålla koll på framstegen för varje användarflöde.

Sätt dig in i dina användares situation genom att visualisera deras upplevelse på ett tydligt och strukturerat sätt.

Optimera användarflödet genom att få insikter om hur människor interagerar med din produkt och ditt varumärke.

🔑 Perfekt för: UX-forskare och utvecklingsteam som vill skapa intuitiva och effektiva användarupplevelser.

📮 ClickUp Insight: 30 % av våra respondenter förlitar sig på AI-verktyg för forskning och informationsinsamling. Men finns det någon AI som hjälper dig att hitta den där förlorade filen på jobbet eller den viktiga Slack-tråden som du glömde att spara? Ja! ClickUps AI-drivna Connected Search kan omedelbart söka igenom allt innehåll i ditt arbetsutrymme, inklusive integrerade tredjepartsappar, och hämta insikter, resurser och svar. Spara upp till 5 timmar per vecka med ClickUps avancerade sökfunktion!

7. ClickUp-mall för kundernas röster

Hämta gratis mall Omvandla spridda kommentarer till visuella insikter med hjälp av ClickUp Voice of the Customer Whiteboard.

Vill du omvandla rå kundfeedback till verkliga insikter? ClickUp Voice of the Customer Template är din utgångspunkt. Denna mall gör det enkelt att samla in och organisera feedback från enkäter, intervjuer och sociala medier.

Oavsett om du genomför en brainstorming-undersökning eller fördjupar dig i användarnas problemområden kan ditt kundframgångsteam samarbeta smidigt, dela insikter och vidta åtgärder snabbt.

Dessutom hjälper olika färger och storlekar på klisterlappar dig att kategorisera feedback, upptäcka mönster och spåra vad som verkligen är viktigt under kundresan. Det handlar inte bara om att samla in feedback – den här mallen kan hjälpa dig att få ut det mesta av den.

Med den här mallen kan du:

Anpassa ditt arbetsflöde efter ditt teams stil och processer.

Samarbeta i realtid, diskutera problemområden och enas om nästa steg.

Visualisera kundfeedback på ett tydligt, organiserat och användbart sätt.

🔑 Perfekt för: Kundtjänstteam, UX-forskare och marknadsföringsteam som vill centralisera feedback, identifiera återkommande teman och fatta datadrivna beslut för att förbättra användarupplevelsen och kundlojaliteten.

Förut var det helt galet. Vi levererade något och var tvungna att göra återställningar eftersom funktionen hade för många buggar och inte var välplanerad. Vi har sett en kraftig minskning av rapporterade buggar, och ClickUp hjälper oss att undvika många problem.

Förut var det helt galet. Vi levererade något och var tvungna att göra återställningar eftersom funktionen hade för många buggar och inte var välplanerad. Vi har sett en kraftig minskning av rapporterade buggar, och ClickUp hjälper oss att undvika många problem.

8. ClickUp-mall för kundresekarta

Hämta gratis mall Visualisera hela kundens resa med ClickUp-mallen för kundresekarta.

Vet du inte var du ska börja med att kartlägga kundresan? Börja med ClickUps mall för kundresekarta. Denna enkla och intuitiva mall i whiteboard-stil hjälper team att visualisera hela kundens livscykel från första interaktion till konvertering.

Det hjälper dig att visuellt kartlägga varje steg i kundens interaktion med ditt varumärke samtidigt som du utnyttjar kraftfulla funktioner som skärminspelning, realtidssamarbete, automatisering och AI för att optimera varje steg i kundens livscykel.

Det hjälper dig att:

Få kunskap om när potentiella kunder först upptäcker ditt varumärke.

Fundera över var de utvärderar dina erbjudanden, jämför alternativ och utforskar funktioner.

Studera beslutspunkten när de bestämmer sig och blir betalande kunder.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam, produktchefer, UX-designers och kundupplevelsestrateger som vill identifiera problemområden, anpassa budskap och förbättra hela kundresan.

9. ClickUp-mall för användbarhetstestningsplan

Hämta gratis mall Planera, hantera och spåra användbarhetstester enkelt med hjälp av ClickUps mall för användbarhetstestning.

ClickUp-mallen för användbarhetstestning eliminerar gissningar från användbarhetstestningen genom att ge ditt team en tydlig, strukturerad väg från planering till slutrapport, allt på ett och samma ställe. Användbarhetstestning utvärderar hur användarvänlig din produkt är genom att observera riktiga användare när de utför typiska uppgifter.

Denna mall för användbarhetstestning ger dig möjlighet att planera och genomföra tester effektivt med funktioner som:

Kartlägg och hantera åtgärdsbara punkter över tid med en visuell tidslinje grupperad efter initiativ.

Använd den omfattande listvyn grupperad efter initiativ för att hålla målen fokuserade, mätbara och organiserade.

Identifiera i vilket skede varje uppgift befinner sig med anpassade fält, så att ditt team kan samordna och hålla sig informerat i varje steg.

🔑 Perfekt för: Produktutvecklare och mjukvaruutvecklare som vill testa sin mjukvara med riktiga användare från sin målgrupp för att få användbara, användarcentrerade insikter.

🧠 Rolig fakta: Testning med endast fem användare kan avslöja cirka 85 % av användbarhetsproblemen. Användbarhetsexperten Jakob Nielsen förespråkar denna princip och betonar effektiviteten hos småskalig testning för att identifiera betydande problem.

10. ClickUp-mall för forskningswhiteboard

Hämta gratis mall Förenkla din forskningsplanering med ClickUp Research Whiteboard Template.

Användarundersökningar behöver inte vara tråkiga. Du kan förvandla dina insikter till en interaktiv, visuell upplevelse med ClickUps mall för användarundersökningsplanering. Oavsett om du samlar in feedback genom intervjuer, enkäter eller livesessioner hjälper den här mallen dig att organisera allt på ett och samma samarbetsutrymme.

Lägg snabbt till digitala klisterlappar, kartlägg användarnas tankar och engagera intressenter genom att helt enkelt dela en länk. Det är också perfekt för intern UX-forskning, eftersom alla kan delta, kommentera och bidra i realtid.

Med den här mallen för UX-undersökningsplan kan du:

Spåra framstegen för varje forskningsuppgift med skräddarsydda statusar, vilket säkerställer tydlighet i uppgiftsstadierna.

Upptäck trender och mönster i dina forskningsdata, vilket hjälper dig att dra insiktsfulla slutsatser.

Utnyttja funktioner som skärminspelning, samarbetsredigering, automatiseringar och AI för att effektivisera dina UX-forskningsplaner.

🔑 Perfekt för: Akademiska forskare, produktutvecklingsteam och marknadsanalytiker som vill organisera och hantera forskningsprojekt på ett effektivt sätt.

Jag använder ClickUp sporadiskt för att hantera flera UX-projekt samtidigt. Den främsta anledningen till att jag gillar ClickUp är att jag kan dela upp allt mitt arbete i projekt och team och sedan visa allt på en så hög eller detaljerad nivå som jag vill.

Jag använder ClickUp sporadiskt för att hantera flera UX-projekt samtidigt. Den främsta anledningen till att jag gillar ClickUp är att jag kan dela upp allt mitt arbete i projekt och team och sedan visa allt på en så hög eller detaljerad nivå som jag vill.

Hämta gratis mall Spåra och hantera kundinteraktioner med ClickUps mall för kundkontaktformulär.

Trött på att missa kundmeddelanden eller leta igenom e-posttrådar för att hitta den där enstaka förfrågan? ClickUps mall för kundkontaktformulär kan vara ditt hemliga vapen. Den gör det möjligt för team att effektivt samla in, organisera och agera på kundfeedback, frågor eller problem, allt inom ett centraliserat arbetsutrymme.

Denna mall gör kundinteraktionen till en mer strukturerad och teamdriven process. Så här fungerar det:

Använd anpassade fält för att samla in kvalitativa data och viktig kundinformation såsom namn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn och typ av förfrågan.

Implementera anpassade statusar som "Ny förfrågan", "Under granskning", "Blockerad" och "Slutförd" för att övervaka varje kunds framsteg och säkerställa snabb uppföljning och lösning.

Underhåll en databas med kundinteraktioner, vilket underlättar trendanalys , feedbackloopar och välgrundade beslut för förbättring av produkter eller tjänster.

🔑 Perfekt för: Kundsupportteam, marknadsförare och företagare som vill samla in och hantera kundförfrågningar, feedback och kontaktinformation.

12. ClickUp-mall för testhantering

Hämta gratis mall Hantera testfall och samarbeta med ditt team för att identifiera buggar, funktionsförfrågningar och mer med ClickUp Test Management Template.

För att säkerställa att din programvara är tillförlitlig och verkligen redo att lanseras behöver du mer än bara några snabba tester. Du behöver ett gediget, heltäckande testhanteringssystem, och ClickUp Test Management Template levererar just det.

Denna mall hjälper QA-team att strukturera hela sitt testarbetsflöde, oavsett om det gäller felsökning av en liten webbplats eller validering av en storskalig applikation. Den är organiserad, skalbar och utformad för att samordna ditt team från testplanering till rapportering.

Forskningsmallen gör testningen smartare genom att låta dig:

Spåra varje teststeg med 11 detaljerade statusar som "Hoppa över", "Pågår" och "Klar för granskning".

Lägg till testfall-ID, prioritetsnivåer och beräknade slutförandetider för att samla alla detaljer på ett ställe.

Växla mellan list-, tavel- och inbäddningsvyer för att anpassa hur ditt team föredrar att visualisera framsteg och insikter.

🔑 Idealisk för: Kvalitetssäkringsgrupper, programvarutestare och projektledare som söker en strukturerad, effektiv metod för att planera, genomföra och spåra programvarutester.

13. ClickUp-mall för användartestning

Hämta gratis mall Spåra varje UAT-milstolpe med precision med hjälp av ClickUps mall för checklista för användartestning.

Användartestning (UAT) är ett av de viktigaste stegen före en produktlansering. Det kan dock snabbt bli rörigt att hålla reda på checklistor, synpunkter från intressenter och godkännanden.

Med hjälp av ClickUps mall för användartestning kan du förenkla hela UAT-processen avsevärt.

Denna mall är utformad för att ersätta spridda kalkylblad och fragmenterad feedback och ger tydlighet och struktur i varje fas av din UAT-process. Detta strukturerade ramverk hjälper dig att effektivt planera, genomföra och spåra forskningsaktiviteter.

Med denna UAT-mall kan du:

Spåra varje steg med fyra tydliga statusalternativ: ”Att göra”, ”Pågår”, ”Väntar” och ”Slutfört”.

Kom igång med självförtroende med en särskild introduktionsguide som är utformad för att guida dig genom varje fas av din UAT.

UAT-stadier och steg-vyn hjälper dig att organisera din process i mindre, genomförbara delar.

🔑 Perfekt för: Produktchefer och QA-team som behöver ett strukturerat sätt att genomföra användartester och samla in användbar produktfeedback innan en produkt lanseras.

Vad kännetecknar en bra mall för användarundersökningar?

En väl utformad mall för användarundersökningar är mer än bara en grundläggande organisation. Dessa viktiga funktioner är utformade för att guida hela din undersökningsprocess med tydlighet och konsekvens:

Tydliga forskningsmål : Beskriv vad du försöker ta reda på för att samordna teamet och hålla studien fokuserad.

Avsnitt om deltagarprofil : Identifiera användarsegment och idealiska deltagare för att samla in relevanta insikter.

Metodspårare : Dokumentera : Dokumentera metoder för användarundersökningar (t.ex. enkäter, intervjuer, användbarhetstester) och hur varje metod ska genomföras.

Fråge- och manusgenerator : Skapa utrymme för att lista viktiga frågor eller uppmaningar för att få konsekvent och opartisk feedback.

Fält för datainsamling : Standardisera hur anteckningar, citat och observationer registreras för att förenkla analysen.

Dokumentation av insikter : Sammanfatta viktiga resultat, teman och potentiella nästa steg.

Flexibel struktur : Anpassa mallen till olika forskningsbehov utan komplex eller rigid formatering.

Samarbetsverktyg: Gör det möjligt för intressenter att bidra, granska och agera på forskning i ett gemensamt utrymme.

Få bättre insikter via användarundersökningar med ClickUp

För att göra enastående UX-undersökningar behöver du inte uppfinna processen på nytt. Du behöver bara rätt struktur för att ställa smarta frågor, upptäcka meningsfulla insikter och hålla ditt team samordnat.

ClickUps kostnadsfria mallar för UX-undersökningar gör just det.

Oavsett om du planerar användarintervjuer, genomför användbarhetstester eller kartlägger empati-resor, är dessa mallar utformade för att ge klarhet och konsekvens i ditt arbetsflöde. Det finns inga komplexa inställningar eller flera verktyg – bara praktiska, skalbara resurser som är skapade för moderna UX-team.

Med allt på ett ställe – från forskningsmål till insikter – kommer du att spendera mindre tid på att leta efter spridda anteckningar och mer tid på att designa produkter som dina användare faktiskt behöver.

Registrera dig för ClickUp gratis idag och effektivisera din UX-forskning med mallar som är lika smarta som du.