Vad är varumärkeshantering: En omfattande guide

Mycket har skrivits och sagts om varumärkeshantering.

Men här är den mest relaterbara definitionen av varumärkeshantering som jag har stött på: varumärkeshantering är din varumärkesberättelse som utvecklas oändligt.

Som varumärkeschef är du ”regissören” för ditt varumärkes image.

Du måste planera storyn. Se till att alla dina varumärkesresurser är på plats. Ta även hjälp av strategiska varumärkesambassadörer för att göra din story till en succé!

Det ligger mycket bakom framgångsrik varumärkesmarknadsföring.

Vi har sammanställt denna guide som en introduktion till processen och principerna för varumärkeshantering.

Vad är varumärkeshantering?

Varumärkeshantering är den process där en varumärkeschef använder olika marknadsföringstekniker för att:

Öka det upplevda värdet på ditt varumärke och öka varumärkeskännedomen.

Öka prisvärdet på din produkt

Bygg upp lojaliteten hos din målgrupp med positiva associationer

En varumärkeschefs roll är att anpassa vad människor tycker om varumärket till vad företaget vill att människor ska tycka (och vice versa).

Detta ger upphov till begreppet varumärkeskapital inom varumärkeshantering.

Hur fungerar varumärkeshantering?

Det är ingen överdrift att säga att varumärkeshantering är både en konst och en vetenskap.

Om det görs på rätt sätt kan dina varumärkeshanteringsinsatser:

Påverka kundupplevelsen positivt

Förbättra varumärkets attraktionskraft och igenkänningsgrad i processen.

Bygg upp, mät och hantera varumärkeskapital, särskilt på datadrivna kanaler som sociala medier och e-postmarknadsföring.

Bygg upp förtroende och öka kundernas livstidsvärde

Bevara ditt varumärkes image genom kontinuerliga insatser

Om din varumärkesstrategi är korrekt kan den också ge dig en konkurrensfördel.

Det tar dock flera år att bygga upp ett framgångsrikt och inflytelserikt varumärke. Några av de mest ikoniska och oförglömliga varumärkena som har gjort avtryck med en solid varumärkeshanteringsstrategi är Coca-Cola, Apple, Microsoft, Spotify, Netflix, Nike och många fler.

Med en stark varumärkesnärvaro kan du ta ut högre priser för dina produkter, differentiera ditt erbjudande och bygga varumärkeslojalitet på ett organiskt sätt utan att spendera tusentals dollar på betald marknadsföring.

Element för effektiv varumärkeshantering för enastående varumärkesprestanda

Tre varumärkeshanteringselement formar ditt varumärkes prestanda. Tänk på dessa när du skapar din varumärkesstrategi:

Varumärkeskapital

Det kommersiella värdet av din produkt är extremt viktigt för att bygga varumärkeskännedom. Högt varumärkesvärde innebär högre försäljning (och vice versa).

Varumärkeskännedom

Ditt varumärkes rykte är avgörande för om det kan väcka positiva känslor hos kunden. Om dina kunder reagerar positivt på dina digitala marknadsföringsinsatser är du på rätt väg. Använd mallar för varumärkesprofilering och stilguider för att skapa enhetlighet i ditt varumärkesmaterial och öka varumärkets igenkänningsfaktor.

Varumärkeslojalitet

Om dina kunder har en positiv association till ditt varumärke kommer de att förbli lojala, även i svåra tider. Målet är att få kunderna att lita på ditt varumärke så att de sprider positivt ryktesspridning och lockar fler potentiella kunder.

Fördelarna med strategisk varumärkeshantering för varumärkeskapitalet

Låt oss nu titta på vad som gör bra varumärkeshantering viktigt.

Effektiva varumärkesmarknadsföringsstrategier ger flera fördelar, till exempel:

Förbättrat varumärkesvärde tack vare en smidig kundupplevelse som lämnar ett positivt intryck på kunderna.

Organisk varumärkestillväxt på sociala medier, webben etc. tack vare konsekventa budskap som resonerar med målgruppen.

Förbättrad varumärkeskännedom och varumärkesmedvetenhet tack vare positiva varumärkesassociationer hos kunderna.

Förbättrad varumärkesuppfattning som kan hjälpa till att differentiera företagets produkt eller tjänst från konkurrenternas.

Ökad kundlojalitet och varumärkeslojalitet, vilket leder till återkommande köp, möjlighet till premiumprissättning, högre försäljning och lönsamma intäkter.

Ökat internt engagemang från medarbetarna för varumärkets värderingar, övertygelser och principer

Starkare kundlivstidsvärde från en lojal kundbas som återkommer för mer

Stabil ekonomi under nedgångar och ett trovärdigt image i kundernas ögon

Vanliga utmaningar inom varumärkeshantering

Varumärkeshantering kräver att marknadsförare upprätthåller en balans på flera fronter. I hjärtat av varje framgångsrikt varumärke finns ett team som lyckas jonglera olika tillgångar och säkerställer att varje del bidrar positivt till att bygga varumärkeskapital och vårda en lojal kundbas.

De utmaningar som varumärkeschefer står inför är mångfacetterade – från att säkerställa varumärkets konsistens i alla kanaler till att hantera den kreativa processen och hänga med i den snabba digitala utvecklingen.

Varumärkeschefer brottas ofta med följande utmaningar:

Upprätthålla konsekvens: Se till att allt innehåll, all reklam och all kommunikation stämmer överens med varumärkets röst, värderingar och visuella identitet.

Hantera leveranser: Håll koll på ett stort antal projekt, deadlines och avdelningsöverskridande samarbeten utan att tappa fokus på den övergripande varumärkesstrategin.

Samla in och införliva feedback: Samla in feedback från intressenter och kunder på ett effektivt sätt och införliva den i varumärkesstrategin och kreativa lösningar.

Mäta framgång: Sätt upp tydliga mål och mät noggrant framgången för varumärkesinitiativ mot dessa mål.

Tips för effektiv varumärkeshantering för företag

Definiera din varumärkesstrategi

Detta är grundstenen i allt ditt varumärkesarbete. Det handlar om att förstå vad som utmärker ditt varumärke och hur du kan utnyttja denna unikhet i din kommunikation. Din varumärkesstrategi bör vara grunden som styr allt ditt marknadsföringsarbete, från visuell design till innehållsskapande. För att göra detta på ett bra sätt måste marknadsförare ha en tydlig uppfattning om sin varumärkespositionering och övergripande berättelse.

Lita på storytelling

Det är ditt varumärkes historia som gör det relaterbart för din målgrupp. Fokusera på att skapa berättelser som berör på ett mänskligt plan och lyft fram ditt varumärkes resa, värderingar och människorna bakom det. Autentiskt berättande kan skapa en djup koppling till din målgrupp och förvandla kunder till varumärkesambassadörer.

Engagera dig aktivt med din publik

Använd sociala medier och andra onlineplattformar inte bara för att sprida dina budskap utan också för att delta i konversationer. Genom att lyssna på din publik och svara på deras feedback blir ditt varumärke mer tillgängligt och relaterbart.

Stärk dina medarbetare

Dina anställda är ditt varumärkes ambassadörer. Genom att uppmuntra dem att förkroppsliga och uttrycka ditt varumärkes värderingar i sina dagliga interaktioner kan du förstärka ditt varumärkes närvaro och autenticitet.

Konsekvens är nyckeln

Se till att ditt varumärkes visuella och verbala identitet är konsekvent i alla kanaler. Denna konsekvens bidrar till att stärka din varumärkesidentitet och hjälper dig att bygga förtroende hos din målgrupp. Du kan underlätta detta för alla dina teammedlemmar genom att samla alla varumärkesresurser på ett ställe, med rollbaserad åtkomst för alla som behöver det.

Anpassa dig till förändringar

Effektiv varumärkeshantering innebär också att hålla sig uppdaterad om förändrade kundpreferenser och förändringar i konkurrenslandskapet samt att hitta sätt att anpassa sig till dessa förändringar på ett sätt som har en positiv inverkan på varumärket.

3 exempel på varumärkeshantering i praktiken

Hur ser en stark varumärkesnärvaro ut i verkligheten?

Ta en titt på dessa tre varumärken som har en utmärkt varumärkesstrategi och som också fungerar som inspirerande exempel på varumärkesriktlinjer:

1. Vitable använder produktdesign och estetik för att öka sitt varumärkesvärde

Varumärkeskonsistens är en av Vitleys viktigaste principer för varumärkeshantering

Vitable är ett hållbart hälsomärke som använder visuell storytelling för att kommunicera varumärkets fokus på ”ren kost”.

Användningen av en mjuk grön färg med handskriven typografi på hela webbplatsen är ingen slump.

Den använder design och typografi för att skapa en positiv varumärkesassociation och erbjuder personliga frågesporter för att förbättra kundupplevelsen.

Sammanfattning

Tänk på ditt varumärkes värde för din målgrupp i stegvisa visuella termer.

Ställ frågor som: Är webbplatsens användargränssnitt minimalistiskt och rent? Kan kunderna relatera till din varumärkespositionering? Bidrar varumärkesidentitetens element till att skapa en positiv affinitet med målgruppen?

2. Headspace har skapat en fantastisk varumärkespersonlighet som är värd att efterlikna

Vad är ett framgångsrikt varumärke?

En som är medveten om sin identitet och inte är rädd för att uttrycka den. En som konsekvent följer en varumärkesberättelse som når ut till sin målgrupp.

Inom varumärkeshantering bidrar äkthet och en tydlig identitet till att skapa varumärkeslojalitet och en stadig ström av trogna kunder.

Ta Headspace som exempel: Deras varumärkesstrategi är att använda en glad färgpalett som ger betraktaren en känsla av glädje och lugn – ett logiskt val med tanke på att det är en app för meditation och sömn.

Headspaces varumärkespersonlighet sträcker sig till dess sociala medier, app och webbplats

Det viktigaste att ta med sig

Headspace förmedlar ett tydligt och konsekvent budskap om mindfulness och mentalt välbefinnande i alla sina marknadsföringskanaler. Denna tydlighet förstärker en stark varumärkesidentitet och gör produkten relaterbar och meningsfull för målgruppen.

3. Apple visar varumärkets kärnvärden med sin reklamfilm Mother Nature

Apple menar allvar med sina miljöskyddsinitiativ

År 2020 lovade Apple att minska sitt koldioxidavtryck till netto noll senast 2030.

Istället för att tråka ut kunderna med oändliga siffror och data lanserade varumärket en mycket engagerande reklamfilm där Moder Natur (alias Octavia Spencer) utvärderar varumärkets löfte.

Varumärkets framgång grundar sig i dess kreativa marknadsföringsstrategi.

Varumärkets budskap är rakt på sak och underhållande, och annonsen är ett visuellt mästerverk.

Sammanfattning

Baseras ditt varumärke på starka etiska grunder? Gör allt du kan för att förmedla varumärkets kärnvärden i din digitala marknadsföring och reklam – precis som Apple gör med stor elegans.

Sociala mediers inverkan på varumärkeshantering

Undrar du över sociala mediers inverkan i varumärkeshanteringens tidsålder?

Experter hävdar att varumärkesbyggande via sociala medier är ett bättre alternativ än varumärkesinnehåll.

Här är vad de senaste uppgifterna om sociala medier visar:

94 % av de tillfrågade anser att sociala medier har en positiv inverkan på varumärkeslojaliteten.

92 % av företagsledarna anser att sociala insikter har en positiv inverkan på varumärkets konkurrenskraftiga positionering, och 88 % hävdar att det är avgörande för att kunna leverera en exceptionell kundupplevelse.

91 % av ledarna hävdar att sociala data gör det möjligt för dem att få en bättre känsla för målmarknaden.

68 % av kunderna följer ett varumärke på sociala medier för att hålla sig informerade om de senaste produkterna/tjänsterna.

Ursprungligen ville marknadsförare utnyttja plattformar som Meta, YouTube och Twitter för att komma i direkt kontakt med kunderna och kringgå traditionella kanaler – och det har de i stor utsträckning lyckats med.

Det faktum att det fanns 100 miljoner aktiva användare på Instagram Threads är allt bevis du behöver.

Trådar är det nya sättet att dela textuppdateringar och delta i offentliga konversationer

Kunderna är inte rädda för att använda nya kanaler för att återknyta kontakten med varumärken och få konverteringen att flöda.

Men med tillströmningen av innovativa sociala kanaler måste varumärkeschefer hantera allt mer komplexa arbetsflöden inom social media-marknadsföring.

Chefer måste överväga att använda verktyg för processkartläggning för att minska flaskhalsar och optimera verksamheten.

Vanliga frågor

1. Vad är målet med varumärkeshantering?

Målet med varumärkeshantering är att skapa, förstärka och upprätthålla en differentierad position för ett varumärke i målgruppens medvetande. Varumärkeschefer uppnår detta genom strategisk användning av varumärkeselement som tonfall, bildspråk, språk, typsnitt etc.

2. Hur fungerar varumärkeshantering?

Varumärkeshantering börjar med att förstärka dina kärnvärden.

Varumärkeshantering är en del av marknadsföringen och använder tekniker för att:

Förbättra det upplevda värdet av en produkt/ett varumärke över tid

Höj priset på produkter med ett förbättrat varumärkesrykte

Öka kundlojaliteten genom förtroende för varumärket

3. Vilka är effektiva tekniker för varumärkeshantering?

En effektiv varumärkeshanteringsstrategi omfattar följande tekniker:

Förstå din ideala målgrupp i termer av vad som motiverar dem att prioritera din produkt/tjänst framför dina konkurrenters.

Studera konkurrenslandskapet för att förstå vad som skiljer ditt varumärke från andra

Se till att dina varumärkesvärden är väl definierade och i linje med målgruppens förväntningar.

4. Vad är skillnaden mellan varumärkeshantering och marknadsföring?

När det gäller den allmänna uppfattningen om varumärkeshantering och marknadsföring är gränserna otydliga.

Det finns dock en tydlig skillnad mellan de två – en varumärkeshanteringsstrategi hjälper till att bygga varumärkets identitet, medan marknadsföring driver kampanjer för att förbättra varumärkets rykte, engagemang och intäkter.