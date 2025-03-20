De 13 bästa AI-verktygen för influencer-marknadsföring 2025

Inte alla influencer-samarbeten ger resultat. Vissa driver engagemang och försäljning, medan andra faller platt trots att de ser lovande ut på papperet.

Skillnaden? Data. 📊

AI-verktyg för influencer-marknadsföring hjälper varumärken och byråer att gå bortom antalet följare och analysera målgruppens demografi, engagemangets äkthet och kampanjens resultat för att fatta smartare beslut.

Men alla verktyg är inte värda din tid. Vissa är utmärkta för upptäckter, medan andra fokuserar på kampanjhantering eller analys.

Här är en översikt över 13 av de bästa AI-verktygen för influencer-marknadsföring som hjälper dig att genomföra mer effektiva influencer-kampanjer. 🗃️

Med så många AI-verktyg för marknadsföringsprojektledning är det lätt att bli överväldigad. Behöver du bättre influencer-upptäckt, kampanjautomatisering eller detaljerad analys? Rätt verktyg beror på dina mål.

Låt oss se vad du ska leta efter för att säkerställa att du investerar i något som verkligen hjälper. 👇

Upptäck och granska influencers: Hjälp till att analysera målgruppens demografi, engagemangskvalitet och äkthet för att hitta rätt influencers.

Avancerad målgruppsinsikt: Leta efter Leta efter ett influencer-marknadsföringsverktyg som utvärderar en influencers följare utifrån ålder, plats, intressen och köpbeteenden för att säkerställa att de passar varumärket.

Kampanjautomatisering och marknadsföring: Se till att verktyget personaliserar marknadsföringen, hanterar relationerna med influencers och till och med automatiserar kontraktsförhandlingar.

Prestationsspårning och ROI-mätning: Välj ett verktyg som analyserar realtidsdata, spårar konverteringar och levererar insikter för att förfina influencer-marknadsföringsstrategier.

Färdiga mallar: Hitta ett verktyg som erbjuder anpassningsbara Hitta ett verktyg som erbjuder anpassningsbara mallar för marknadsföringsplaner för kampanjplanering, innehållsstrategi och resultatrapporter för att upprätthålla konsekvens.

Bedrägeridetektering och äkthetsbedömning: Välj ett verktyg som upptäcker falska följare, flaggar manipulation av engagemang och identifierar botaktivitet.

Integration med flera plattformar: Välj en plattform som stöder Instagram, TikTok, YouTube och nya sociala mediekanaler för att optimera influencer-marknadsföringskampanjer.

Kalenderhantering: Välj ett verktyg som erbjuder Välj ett verktyg som erbjuder marknadsföringskalendrar för att schemalägga inlägg, spåra deadlines och samordna innehåll mellan flera influencers.

Här är de bästa AI-drivna plattformarna som verkligen gör skillnad i hanteringen av influencermarknadsföringskampanjer. 📝

1. ClickUp (Bäst för hantering av influencerkampanjer och marknadsföringsprojekt)

ClickUp är den ultimata appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

För marknadsföringsteam förenklar ClickUp Marketing Project Management Software hanteringen av influencerkampanjer genom att samla allt – innehållsskapande, uppgiftsuppföljning och samarbete – på ett och samma ställe. Det hjälper team att organisera arbetsflöden, automatisera repetitiva uppgifter och hantera stora influencerdatabaser utan att behöva växla mellan olika verktyg.

Skapa innehåll och få insikter direkt med ClickUp Brain.

ClickUp Brain är en AI-driven assistent som stöder innehållsgenerering, dataanalys och arbetsflödeshantering. Den kan utforma utåtriktade meddelanden, förfina kampanjtexter, sammanfatta viktig information och mycket mer.

Det analyserar också kampanjens resultat genom att sammanfatta engagemangstrender och ge praktiska insikter, vilket gör det lättare att utvärdera vilka partnerskap som ger bäst resultat.

📮ClickUp Insight: Endast 12 % av våra undersökningsdeltagare använder AI-funktioner som är inbyggda i produktivitetssviter. Denna låga användningsgrad tyder på att nuvarande implementationer kanske saknar den sömlösa, kontextuella integration som skulle få användarna att övergå från sina föredragna fristående konversationsplattformar. Kan AI till exempel utföra ett automatiserat arbetsflöde baserat på en vanlig textprompt från användaren? ClickUp Brain kan det ! AI är djupt integrerat i alla aspekter av ClickUp, inklusive men inte begränsat till att sammanfatta chattrådar, skriva eller finslipa text, hämta information från arbetsytan, generera bilder och mycket mer! Gå med i de 40 % av ClickUp-kunderna som har ersatt 3+ appar med vår allt-i-ett-app för arbete!

Skapa anpassad automatisering för att minska den manuella arbetsbelastningen och effektivisera arbetsflödena.

ClickUp Automations hjälper dig att hantera influencerrelationer och kampanjprocesser utan att bli överväldigad.

Om en influencer till exempel skickar in sina leveranser kan Automations omedelbart meddela det kreativa teamet för granskning, uppdatera kampanjstadiet till "Godkännande väntar" och schemalägga innehållet för publicering när det har godkänts.

Använd ClickUp Table View för att spåra influencerdata.

Dessutom erbjuder ClickUp Table View ett välbekant gränssnitt som liknar ett kalkylblad för att organisera din databas och fungera som ett dynamiskt CRM-system för influencers. Du kan spåra viktiga detaljer som kontaktinformation, samarbetshistorik och prestationsmått i ett tydligt, anpassningsbart format.

ClickUp gör det möjligt för oss att utnyttja våra marknadsföringsresurser mer effektivt och samordna vår GTM-strategi mellan flera affärsenheter.

De flesta marknadsförare som använder ClickUp uppskattar särskilt programvarans färdiga influencer-mallar.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för influencerkontrakt är utformad för att hjälpa dig att snabbt och enkelt skapa och hantera influencerkontrakt.

ClickUp Influencer Contract Template skapar till exempel säkra och noggrant granskade dokument som skyddar båda parters rättigheter. Den erbjuder tillräckliga beskrivningar av viktiga termer och branschstandardprotokoll för betalningar och ersättningar.

Mallen innehåller även:

Presenterar tydliga exempel på varumärkesriktlinjer för influencers.

Säkerställer att lagkrav beaktas

Skyddar ditt varumärkes image online och offline

Ger information om behörigheter och användbarhet.

ClickUps moderna kalendermall för sociala medier håller reda på influencers innehållsplaner på flera plattformar. På samma sätt erbjuder ClickUps mall för innehållsskrivning tydliga riktlinjer för tonfall och manusstruktur som influencern måste använda.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Det tar lite tid att förstå hur funktionerna fungerar tillsammans.

Mobilappen har inte lika många funktioner som dator- eller webbläsarversionen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 040 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

🔍 Visste du att? Den första YouTubern som nådde en miljon prenumeranter var en spelare. År 2009 blev Fred Figglehorn, en fiktiv karaktär spelad av Lucas Cruikshank, den första YouTubern som nådde en miljon prenumeranter – vilket visar att humor och kreativitet alltid har drivit onlineinfluens.

2. Modash (bäst för att analysera tidigare influencerinnehålls prestanda)

via Modash

En databas med över 250 miljoner influencerprofiler säkerställer att Modash har tillräckligt med alternativ för varumärken att komma i kontakt med innehållsskapare. Du kan utvärdera potentiella partners genom mått som könsfördelning, åldersgrupp och andra.

Observera att plattformen även inkluderar en granskning av falska följare som verifierar kvaliteten på en influencers publik. Detta indikerar kloka investeringar från din kunds marknadsföringsbudget.

Modash bästa funktioner

Synkronisera kommunikationen genom Gmail-integration för bättre utåtriktad verksamhet och löpande korrespondens.

Underlätta produktgåvor och spårning av kampanjkoder med Shopify-integration.

Analysera influencers publik för att verifiera att den stämmer överens med kundens kampanjmål.

Övervaka kampanjens resultat automatiskt genom att centralisera liveinnehåll

Modash-begränsningar

Fungerar inte med Twitter, Pinterest, Twitch och bloggar.

Saknar funktioner för massutskick av e-post och har begränsad inkorgsfunktionalitet.

Influencer-databasen kan vara mindre omfattande i mindre områden och städer, vilket kan utgöra en utmaning för användare som söker hyperlokala influencers.

Modash-prissättning

Essentials: 299 $/månad

Prestanda: 599 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Modash-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: År 1760 använde den brittiske keramikern Josiah Wedgwood drottning Charlottes stöd för att marknadsföra sitt fina porslin som ”kungligt godkänt”. Detta är ett av de tidigaste exemplen på influencer-marknadsföring.

3. Upfluence (Bäst för AI-driven influencer-upptäckt)

via Upfluence

Upfluence hjälper varumärken att komma i kontakt med rätt influencers med hjälp av filter för engagemangsgrad, målgruppsdemografi och innehållsstil, så att du inte bara behöver gissa vem som passar bäst.

Dess AI-drivna funktion, Jace AI, automatiserar och personaliserar din marknadsföring samtidigt som den matchar varumärken med influencers baserat på innehållsrelevans.

Dessutom håller Jace AI ständigt koll på förändringar i influencers profiler och tidigare interaktioner. Den insamlade informationen hjälper de flesta varumärken att kommunicera med rätt influencer på ett kontextuellt relevant sätt.

Upfluences bästa funktioner

Identifiera varumärkesambassadörer genom att söka igenom din kunddatabas efter potentiella influencer-samarbeten.

Hitta inflytelserika influencers med AI-drivna sökfilter för att analysera olika mätvärden.

Hantera produktseeding genom att automatisera presentkampanjer och spåra leveranser.

Integrera e-handelsplattformar för att koppla influencer-marknadsföring till direkt försäljningsresultat.

Begränsningar för Upfluence

Trots att det är funktionsrikt är det oöverkomligt eftersom det är ett av de dyrare marknadsföringsverktygen för småföretag och nystartade företag.

Vissa användare har rapporterat problem med automatiska kontraktsförnyelser och svårigheter att ändra eller säga upp prenumerationer.

Priser för Upfluence

Anpassad prissättning

Upfluence-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (140 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (40 recensioner)

🔍 Visste du att? AI-genererade influencers som Lil Miquela och Shudu har säkrat varumärkesavtal med ledande modemärken trots att de inte är riktiga personer!

4. Influencity (Bäst för omfattande hantering av influencerrelationer)

via Influencity

Influencity förser byråer med avancerade sökfilter, vilket gör det möjligt för användare att förfina resultaten med hjälp av över 20 kriterier. Plattformen, i kombination med systemet för influencer relationship management (IRM), gör det möjligt att enkelt organisera influencersamarbeten och genomföra aktiviteter som kommunikationsspårning och övervakning av kampanjens framsteg.

Du kan också integrera ditt Shopify-konto i kreatörsdatabasen. Detta hjälper till att effektivisera influencer-seeding för kampanjer i stor skala.

Influencitys bästa funktioner

Samla in betalningar via säkra betalningsportaler med inbyggd spårning för enkel hantering.

Rekrytera innehållsskapare med riktad marknadsföring och introducera dem med hjälp av strukturerade arbetsflöden.

Få insikter om influencers följare för att säkerställa att de är i linje med kampanjens mål.

Analysera kampanjens resultat med detaljerade rapporter, spåra viktiga mätvärden för att mäta avkastningen på investeringen och informera om framtida strategier.

Influencitys begränsningar

Stöder inte profilanalys för X (tidigare Twitter).

Vissa användare har noterat att plattformens mätvärden inte alltid återspeglar förändringar i realtid i influencers aktivitet på sociala medier, vilket kan påverka beslutsfattandet för dynamiska kampanjer.

Influencitys prissättning

Professionell: 398 $/månad

Företag: 998 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Influencity-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (220 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Influencer-marknadsföring har funnits längre än sociala medier. Innan Instagram och YouTube samarbetade varumärken med kändisar, idrottare och till och med fiktiva karaktärer för att marknadsföra produkter. Till och med Marlboro Man och Popeye som ökade försäljningen av spenat var tidiga former av influencer-marknadsföring.

5. Brandwatch Influencer (Bäst för analys av sociala medier på företagsnivå och identifiering av influencers)

via Brandwatch Influencer

Brandwatch Influencer använder sin egenutvecklade Iris AI för att extrahera insikter från data på sociala medier. Som resultat får du detaljerad information om konsumentbeteende och nya trender. Kombinera detta med Brandwatch Influencers funktioner för sentimentanalys så får du tillgång till data om varumärkesomnämnanden och aktuella allmänna känslor.

Dess anpassningsförmåga till Salesforce och Google Analytics innebär att företagskunder kan förbättra dess användbarhet. Dessutom kan du kombinera detta med mallar för sociala medier för att hålla alla dina influencerdata organiserade.

Brandwatch Influencers bästa funktioner

Använd detaljerad information om målgruppen för att säkerställa att influencerens följare matchar din målgrupp.

Håll en centraliserad databas med influencerkontakter, komplett med betalningsuppgifter och kontraktshantering.

Erbjud influencers en varumärkesupplevelse genom anpassningsbara, mobilvänliga instrumentpaneler.

Begränsningar för Brandwatch Influencer

Komplicerat gränssnitt att lära sig

Det erbjuder inte integrerade funktioner för publicering på sociala medier, vilket innebär att ytterligare verktyg måste användas för att sprida innehåll.

Användare har rapporterat om tillfälliga problem med att integrera Brandwatch med vissa tredjepartsplattformar.

Priser för Brandwatch Influencer

Anpassad prissättning

Brandwatch Influencer-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (860 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (230 recensioner)

6. Traackr (Bäst för storskalig granskning av influencers och optimering av utgifter)

via Traackr

Traackr tar influencer-granskning på allvar genom att ge användarna tillgång till avancerad analys innan de ingår partnerskap. Gå igenom insikter om publikens trovärdighet i realtid och undvik att slösa budget på influencers med låg engagemangskvalitet.

Plattformen erbjuder en global influencerdatabas som täcker alla större sociala medieplattformar. Insyn i den historiska prestationsdelen fastställer också influencerens långsiktiga trovärdighet.

Traackrs bästa funktioner

Spåra marknadsföringskostnader i realtid för att fördela budgetar och undvika överkonsumtion.

Effektivisera kontakterna med marknadsföringsautomatiseringsverktyg för att hantera samarbeten i stor skala.

Jämför dina resultat med konkurrenternas för att identifiera styrkor och förbättringsområden.

Få AI-baserade förslag på betalningar till influencers baserat på engagemang och tidigare resultat.

Traackrs begränsningar

Svår betalnings-/plånboksinställning för kreatörer utanför USA

Det finns rapporter om förseningar i innehållsspårning, särskilt med plattformar som TikTok.

Användarna har uttryckt önskemål om mer avancerade filtreringsfunktioner inom kampanjer och kreatörsgemenskaper.

Tillfälliga fördröjningar i datauppdateringar kan påverka aktualiteten och noggrannheten i prestationsmått.

Traackr-priser

Tillväxt: Från 25 000 dollar/år

Standard: Från 32 500 USD/år

Plus: Från 55 000 dollar/år

Traackr-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (25+ recensioner)

🧠 Kul fakta: Även husdjur kan vara influencers. Hundar, katter och till och med igelkottar har fått sponsorer från stora varumärken. Vissa, som Doug the Pug, har fler följare än många mänskliga influencers!

7. Heepsy (Bäst för småföretag som letar efter mikroinfluencers)

via Heepsy

Heepsy är en AI-driven plattform för sökning och upptäckt av influencers för små till medelstora varumärken som vill komma i kontakt med mikro- och nanoinfluencers. Till skillnad från vissa komplexa plattformar för influencermarknadsföring utmärker den sig genom sitt användarvänliga sökgränssnitt.

Verktygets konkurrentanalysfunktioner gör det möjligt för varumärken att se vilka influencers deras konkurrenter arbetar med. Denna funktion ger viktiga insikter om branschtrender och framgångsrika samarbeten.

Heepsys bästa funktioner

Få tillgång till djupgående analyser för att bedöma äktheten hos en influencers publik.

Uppskatta potentiella samarbetskostnader för att underlätta budgetering och finansiell planering.

Engagera dig i en marknadsplats där varumärken kan publicera kampanjer och kreatörer kan välja möjligheter som passar deras intressen.

Sammanställ och exportera influencerdata till olika format, vilket möjliggör enkel delning.

Heepsys begränsningar

Begränsat till influencers med färre än 3 000 följare.

Det saknar integrationsmöjligheter med andra marknadsföringsplattformar.

Heepsy tar ut en provision på 12 % på betalningar, vilket vissa användare anser vara för högt.

Heepsy-priser

Gratis

Startpaket: 90 $/månad

Plus: 259 $/månad

Avancerat: 388 $/månad

Heepsy-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 70 recensioner)

8. CreatorIQ (Bäst för influencer-marknadsföring på företagsnivå)

via CreatorIQ

CreatorIQ är ett av de bästa verktygen för influencer-marknadsföring. Det ansluter till sociala medieplattformar via API-integrationer, vilket gör det möjligt för varumärken att få tillgång till influencer-data i realtid och spåra kampanjresultat. Det som skiljer CreatorIQ från andra är dess AI-drivna poängsystem som bedömer en influencers varumärkesanpassning, äkthet och kvaliteten på innehållsengagemanget.

Medan de flesta verktyg enbart fokuserar på antalet följare, använder CreatorIQ maskininlärning för att förutsäga vilka influencers som kommer att prestera bäst för specifika kampanjmål.

CreatorIQ:s bästa funktioner

Automatisera betalningar till influencers för att förenkla kontrakt och ekonomisk uppföljning.

Använd verktyg för efterlevnadsövervakning för att spåra information, förhindra policyöverträdelser och upprätthålla publikens förtroende.

Använd avancerade verktyg för prestationsmätning för att gå bortom ytliga mätvärden.

Begränsningar för CreatorIQ

Vissa användare klagar på ett klumpigt gränssnitt som kräver för mycket scrollning.

Vissa användare har noterat att plattformen kanske inte erbjuder den flexibilitet som krävs för att anpassa rapporter och kampanjinställningar efter deras unika behov.

Priser för CreatorIQ

Anpassad prissättning

CreatorIQ-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 550 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Videoinnehåll dominerar influencer-marknadsföring. Statiska Instagram-inlägg räcker inte längre – varumärken föredrar influencers som skapar engagerande korta videor, oavsett om det är en avslappnad vlogg, en unboxing eller en fullfjädrad filmisk reklam förklädd till en TikTok-trend.

9. IQfluence (Bäst för AI-driven influencer-upptäckt och prediktiva kampanjinsikter)

via IQfluence r

IQfluences AI skannar sociala medieplattformar för att identifiera nya influencers baserat på engagemangstrender och följares åsikter, samtidigt som branschrelevans också beaktas. Detta gör det möjligt för varumärken att upptäcka högpresterande mikro- och makroinfluencers innan de blir mainstream, vilket lägger grunden för mer kostnadseffektiva partnerskap.

Trots detta kan vissa marknadsförare tycka att plattformens anpassningsalternativ är överväldigande, eftersom det krävs en brant inlärningskurva innan man kan utnyttja dess funktioner fullt ut.

IQfluences bästa funktioner

Optimera budgetfördelningen med hjälp av prediktiv kampanjanalys för att maximera avkastningen på investeringen.

Nå ut till relevanta målgrupper genom att utnyttja djupgående målgruppssegmentering.

Identifiera nya influencers tidigt med hjälp av AI-drivna insikter, så att du kan säkra partnerskap innan de blir populära hos den breda massan.

Begränsningar för IQfluence

Mycket begränsade integrationer med externa CRM-system

I vissa fall kan nyckelorden verka inkonsekventa.

Det saknas omfattande onlinehandledning eller webbseminarier, vilket skulle kunna vara fördelaktigt för användare som söker flexibla inlärningsalternativ.

IQfluence-priser

Startpaket: 295 $/månad

Avancerat: 545 $/månad

Företag: Från 1 300 USD/månad

IQfluence-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Antalet falska följarprofiler som nyligen rensats bort av TikTok uppgår till 720,29 miljoner.

10. HypeAuditor (bäst för AI-driven bedrägeridetektering)

via HypeAuditor

HypeAuditors AI-drivna kvalitetsbetyg för målgruppen ger detaljerade rapporter om en influencers följarbas, inklusive verkligt engagemang kontra artificiella interaktioner. Detta eliminerar risken att betala för uppblåsta mätvärden och riktar dina marknadsföringsbudgetar mot äkta räckvidd och konverteringar.

Men även om dess analysfunktioner är kraftfulla saknar det funktioner för influencer-kontakter och relationshantering.

HypeAuditors bästa funktioner

Jämför influencers prestationer med branschstandarder för att fatta datastödda beslut om partnerskap.

Spåra avkastningen på investeringen via Google Analytics och integrationer med annonser på sociala medier.

Upptäck autentiska influencers med hjälp av AI-driven bedrägeridetektering för att filtrera bort falska följare och engagemang.

HypeAuditors begränsningar

Mer inriktat på analys än fullständig kampanjgenomförande

Användare som riktar sig mot specifika regioner har noterat en begränsad influencer-databas i vissa länder.

Priser för HypeAuditor

Anpassad prissättning

HypeAuditor-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (190 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (35 recensioner)

11. Klear (Bäst för datadriven influencer-analys)

via Klear

Klear spårar historiskt influencerinnehåll och gör det möjligt för marknadsförare att kontrollera om en influencers engagemangsnivåer är konsekventa eller artificiellt uppblåsta. Ännu bättre, för varumärken som driver storskaliga kampanjer automatiserar Klear influencer-kontakter och kontraktshantering.

Dess verktyg för kampanjgenomförande är dock mer grundläggande.

Klears bästa funktioner

Följ reglerna för sponsrat innehåll med Federal Trade Commission (FTC) compliance monitoring.

Få tillgång till en global influencerdatabas som täcker Instagram, TikTok, YouTube och Twitter.

Arbeta med högkvalitativa kreatörer genom poäng som tilldelas av trovärdighetspoängsystemet.

Klears begränsningar

Mindre personlig automatisering av kontakter

Plattformens sök- och filterfunktioner är inte lika robusta.

Det har förekommit fall där influencers har haft svårt att bifoga sitt innehåll, särskilt videor, på rätt sätt i Klear för granskning.

Klears prissättning

Anpassad prissättning

Klear-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (25+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

12. GRIN (Bäst för fullskalig influencer relationshantering)

via GRIN

GRIN är en omfattande influencer-marknadsföringsplattform utformad för e-handelsvarumärken som vill hantera influencer-relationer i stor skala.

Det skiljer sig från influencer-marknadsplatser som erbjuder engångssamarbeten. Istället prioriterar plattformen långsiktiga partnerskap och erbjuder ett CRM-liknande system för att spåra influencers utåtriktade aktiviteter, kontrakt, innehållsgodkännanden och betalningar på ett och samma ställe.

Priset är dock anpassat för medelstora till stora företag, vilket gör det mindre tillgängligt för nystartade företag.

GRIN:s bästa funktioner

Anslut Shopify, WooCommerce och BigCommerce för direkt spårning av försäljningen.

Mät influencer-ledda försäljningsresultat med anpassade affiliate-länkar och rabattkoder.

Spåra PR-paket med automatiserad produktdistribution för att säkerställa leveranser i rätt tid.

GRIN-begränsningar

Vissa användare rapporterar långa svarstider från kundsupporten.

Årskontrakt passar kanske inte alla företag.

GRIN-prissättning

Anpassad prissättning

GRIN-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (430+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

13. Aspire. io (Bäst för community-driven influencer-marknadsföring)

Precis som GRIN är Aspire.io särskilt väl lämpat för varumärken som vill gå längre än engångsavtal med influencers genom att odla långsiktiga ambassadörsrelationer och samarbeten kring användargenererat innehåll (UGC). Det automatiserar också kontakterna med influencers och hjälper varumärken att komma i kontakt med relevanta kreatörer utan manuell prospektering.

Analyserna går utöver ytligt engagemang och ger dig insikter om målgruppens demografi, konverteringar och avkastning på investeringen. Det inbyggda CRM-systemet håller influencerrelationerna organiserade, vilket gör det enklare att vårda långsiktiga partnerskap.

Aspire. io:s bästa funktioner

Bygg hållbara relationer med kreatörer genom ambassadörsprogramhantering

Minska fram- och återkommande kommunikation med influencers via AI-drivna arbetsflöden för godkännande av innehåll.

Spåra affiliate-länkar med AI för affiliate-marknadsföring för att korrekt tillskriva konverteringar.

Begränsningar för Aspire.io

Vissa användare vill ha mer detaljerad målgruppssegmentering i analyserna.

Inte idealiskt för varumärken som söker kortvariga eller engångssamarbeten.

Aspire. io-prissättning

Anpassad prissättning

Aspire. io betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 110 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Stärk din influencerstrategi med ClickUp

Influencer-marknadsföringsbranschen har utvecklats i rasande fart, vilket understryker hur AI nu är en nödvändighet snarare än en lyx. Varumärken automatiserar nu sin marknadsföring och granskar influencers för att mäta avkastningen på investeringen med precision. Det som en gång var en manuell, tidskrävande process är nu en datadriven, skalbar strategi.

Alla 13 verktyg på denna lista har sina egna fördelar. ClickUp tar dock hem förstaplatsen för sitt utbud av lösningar för arbetsflöden och kampanjövervakning.

Du kan förstärka dessa fördelar genom att välja detta verktyg för dess integrations- och organisationsfunktioner. Använd ClickUp för att centralisera allt från godkännande av innehåll till kommunikation med influencers.

