De 10 bästa CRM-systemen för influencers 2025

Influencer-marknadsföring är otroligt effektivt, med varumärken som tjänar en imponerande avkastning på 5,78 dollar för varje dollar som spenderas. Representerar du ett varumärke som har försökt samarbeta med flera influencers och tyckt att det varit svårt?

Tro mig, jag förstår. Varje influencer har sitt eget sätt att göra saker på, och det går inte att försöka passa in alla i samma mall. Du måste anpassa din strategi, men vem har tid för det när du har en miljon andra uppgifter att jonglera med?

Gå in i CRM för influencers.

Dessa verktyg är banbrytande för hantering av influencerrelationer. De samlar all viktig information på ett ställe, effektiviserar kommunikationen och gör samarbeten smidiga.

Under det senaste året har mina kollegor på ClickUp och jag utvärderat olika alternativ och sammanställt en lista över de 10 bästa CRM-programmen för influencers för året.

Jag kommer att diskutera de aspekter du bör titta efter i dessa verktyg innan jag går igenom några av de bästa verktygen för influencer-relationshantering på marknaden. Låt oss börja!

Med så många verktyg på marknaden kan det vara svårt att veta var man ska börja utvärdera dem. Här är några viktiga aspekter som jag skulle leta efter i en influencer-CRM-plattform:

Influencersökning : Leta efter ett verktyg som hjälper dig att hitta influencers på sociala medier som passar ditt varumärkes värderingar och målgrupp, vilket sparar tid och ansträngning.

Trendspaning : Håll dig steget före genom att identifiera och utnyttja de senaste trenderna, inklusive de omtalade uppdateringarna av LinkedIn-algoritmen, de mest populära ljudklippen på Instagram Reels, : Håll dig steget före genom att identifiera och utnyttja de senaste trenderna, inklusive de omtalade uppdateringarna av LinkedIn-algoritmen, de mest populära ljudklippen på Instagram Reels, TikTok-hack och mycket mer, för att hålla kampanjerna fräscha och relevanta.

Influencer-mallar : Leta efter influencer-CRM-verktyg som har fördesignade mallar för outreach och samarbete som hjälper dig att effektivisera kommunikationen och upprätthålla konsekvens.

Engagemangsspårning : Välj ett verktyg som hjälper dig att övervaka hur influencers interagerar med sin publik och hur deras innehåll presterar för att säkerställa att de uppfyller dina kampanjmål.

Kampanjhantering : Se till att verktygen låter dig hantera flera kampanjer från en enda plattform, så att alla influencersamarbeten hålls organiserade och på rätt spår.

Prestationsanalys : Prioritera en influencerhanteringsplattform som ger dig insikter om kampanjernas framgång med detaljerade analyser, vilket hjälper dig att fatta datadrivna beslut.

Anpassningsbara instrumentpaneler : Välj verktyg med personliga instrumentpaneler för att lyfta fram de mätvärden och den information som är viktigast för dina kampanjer.

Integrationsmöjligheter: Prioritera integration med andra plattformar du använder för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten hos dina : Prioritera integration med andra plattformar du använder för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten hos dina verktyg för hantering av sociala medier eller CRM

Dessa CRM-komponenter är viktiga för att optimera din influencer-marknadsföringsstrategi och få ut det mesta av dina samarbeten. Genom att implementera dessa effektiva CRM-tips kan du ytterligare förbättra din förmåga att hantera influencer-relationer och spåra kampanjresultat på ett smidigt sätt.

Ditt influencer-CRM-verktyg gör det möjligt för dig att identifiera de bästa influencers för samarbete, övervaka engagemanget mellan influencers och deras följare samt analysera kampanjens resultat.

Här är vår lista över de bästa CRM-verktygen för influencers att välja mellan!

1. ClickUp – Bra för influencer-kundrelationshantering

Hantera alla dina influencerrelationer på en plattform med hjälp av ClickUps CRM-projektledningsprogramvara.

Låt oss börja med ClickUp – en allt-i-ett-plattform som tillgodoser alla dina CRM-behov.

Med ClickUps CRM-programvara för projektledning kan du övervaka alla aspekter av dina influencer-marknadsföringsinsatser. Den har en smidig funktion, en centraliserad hubb där du kan spåra influencers interaktioner, övervaka kampanjens framsteg och säkerställa snabb kommunikation.

Så här underlättar det influencer-marknadsföringsarbetet:

Effektiv influencerhantering: Skapa en dedikerad arbetsyta för influencermarknadsföring. Hantera influencerprofiler, spåra kampanjens framsteg, centralisera kommunikationen och samarbeta smidigt med influencers och teammedlemmar utan att byta plattform.

Spåra marknadsföringsaktiviteter: Använd Använd ClickUp Dashboards för att övervaka ditt marknadsföringsteams aktiviteter i aktiva kampanjer. Du kan göra detta genom att tilldela tidslinjer för varje influencer och konfigurera aviseringar för att hålla dig uppdaterad om framstegen.

Datadriven influencer-urval: Identifiera och rikta in dig på de mest effektiva influencers för dina kampanjer. Utnyttja Identifiera och rikta in dig på de mest effektiva influencers för dina kampanjer. Utnyttja ClickUps anpassade fält för att lagra influencer-data, demografi, engagemangsmätvärden och prestationshistorik för att fatta datadrivna beslut som maximerar kampanjens prestanda.

Samarbete och godkännande av innehåll: Underlätta ett smidigt samarbete med influencers när det gäller att skapa innehåll. Dela kampanjbeskrivningar, innehållskalendrar och moodboards. Använd Underlätta ett smidigt samarbete med influencers när det gäller att skapa innehåll. Dela kampanjbeskrivningar, innehållskalendrar och moodboards. Använd ClickUp Docs för att redigera tillsammans i realtid och effektivisera godkännandeprocessen.

Spåra kampanjens resultat och avkastning: Övervaka influencers engagemang, spåra nyckeltal (KPI) och mät kampanjens avkastning (ROI). Skapa insiktsfulla rapporter för att identifiera förbättringsområden och optimera framtida kampanjer.

Automatisera: Effektivisera repetitiva marknadsföringsuppgifter som att ta emot betalningsmeddelanden från influencers och skicka drip-mejl med hjälp av Effektivisera repetitiva marknadsföringsuppgifter som att ta emot betalningsmeddelanden från influencers och skicka drip-mejl med hjälp av ClickUp Automations.

Du kan också använda olika CRM-mallar som ger en strukturerad layout för att hantera influencer-information, kampanjmilstolpar och prestationsmått, allt på ett och samma ställe.

Ladda ner den här mallen Skapa ditt nästa kontrakt utan krångel med hjälp av ClickUps mall för influencerkontrakt.

En sådan mall är ClickUp Influencer Contract Template, som säkerställer att alla avtal med influencers är standardiserade, tydliga och enkla.

Enkelt uttryckt hjälper det dig att upprätta ett serviceavtal för att definiera element som tjänstens omfattning, betalningsvillkor, riktlinjer för influencers, varumärkesbudskap och immateriella rättigheter.

Mallen hjälper dig att skapa ett professionellt avtal och följa upp varje influencerkontrakt. Du kan använda anpassade fält för att märka varje kontrakt med detaljer som respektive budget eller marknadsföringsfas.

Du kan också använda över 15 olika ClickUp-vyer, inklusive list-, Gantt-, arbetsbelastnings- och kalendervyer, för att spåra och organisera influencerinformation när du identifierar relevanta influencers.

Ladda ner den här mallen Förbättra dina CRM-strategier med ClickUps enkla CRM-mall

Du kan använda den tidigare mallen för att skapa ett influencerkontrakt, men ClickUp Simple CRM Template hjälper dig att hantera kontakter. Med den här mallen kan du anpassa dina kontaktstatusar och lägga till ytterligare fält för att få mer information på ett ögonblick.

Här är några av fördelarna med att använda en enkel CRM-mall:

Centralisera hanteringen av influencerdata för att säkerställa konsekvens och noggrannhet.

Automatisera datainmatningen för att effektivisera försäljningsflödena.

Få en helhetsbild av influencers interaktioner, vilket underlättar välgrundade beslut.

Identifiera bättre kundinsikter för att förbättra relationerna med influencers

Dessutom visar rullgardinsmenyerna i listvyn och tabellvyn i ClickUp prioriteringsnivåer, stadier, uppskattade värden, telefonnummer och andra detaljer för dina influencer-partners på en enda skärm. Detta gör att du snabbt kan få en överblick över och prioritera dina mest lovande partnerskap, vilket sparar tid som annars skulle gå åt till att navigera mellan uppgifter eller öppna nya flikar för att hitta samma information.

När du har lanserat en influencermarknadsföringskampanj erbjuder plattformen stöd med hundratals verktyg för marknadsföringsprojektledning. Med ClickUp Goals kan du till exempel sätta upp försäljningsmål, milstolpar eller andra mått för att utvärdera influencers prestationer.

Kom på idéer och skapa högkvalitativt marknadsföringsmaterial för influencers snabbare – från videoskript till bildtexter för sociala medier och landningssidor – med ClickUp Brain.

Och nämnde jag att du kan använda ClickUp Brain för att skapa outreach-texter? Denna inbyggda AI-assistent från ClickUp har rollspecifika uppmaningar för att generera idéer till influencerkampanjer, skapa innehållsbriefingar och utveckla marknadsföringsfallstudier, vilket gör den till en av de bästa plattformarna för AI-innehållsskapande som finns.

ClickUps bästa funktioner

Få heltäckande stöd för kampanjhantering med ClickUps CRM-verktyg.

Använd mallar för att hantera marknadsföringsprocesser och influencers på en bråkdel av den tid det annars skulle ta.

Lagra alla marknadsföringsresurser centralt och organisera dem med ClickUp Docs.

Integrera med över 1 000 appar för att effektivisera influencermarknadsföringen.

Använd mätbara målsättnings- och övervakningssystem för att säkerställa att du når dina marknadsföringsmål.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva lite tid för att lära sig hur man använder alla funktioner i ClickUp.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. CreatorIQ – Bra för stora influencer-databaser

via CreatorIQ

CreatorIQ stöder både Facebook och Instagram och underlättar upptäckten av influencers, kampanjhantering och omfattande rapportering.

Detta görs genom att centralisera viktig influencerdata och ge smidig åtkomst under hela kampanjens livscykel. Från ett enhetligt gränssnitt kan du få tillgång till detaljerade sociala analyser för varje influencer, inklusive demografiska uppgifter om målgruppen och aktuella kampanjengagemang.

Dess API hjälper dig att övervaka räckvidden och engagemanget hos din målgrupp, så att ditt innehåll når sin fulla potential.

CreatorIQ är bäst för varumärken med en stor influencer-databas. En av anledningarna till att vi säger detta är att det har en robust sökfunktion som täcker över 15 miljoner innehållsskapare. Dess utökade influencer-analyser utnyttjar Googles AI-bildigenkänning för att avslöja intressen och varumärkesaffiniteter, vilket förbättrar influencer-urvalet och kampanjernas effektivitet.

CreatorIQ:s bästa funktioner

Upptäck influencers för din kampanj och filtrera bort dem med falska följare med hjälp av avancerade egenskapsinsikter.

Automatisera betalningarna till influencers med strömlinjeformade betalningar och incitament.

Spåra hur influencers innehåll presterar med omfattande rapportering och insikter.

Begränsningar för CreatorIQ

Vissa användare säger att verktygets instrumentpanel är svår att navigera och ofta inte ger korrekta resultat.

Användarna har märkt att det tar lång tid att flytta från en skärm till en annan.

Priser för CreatorIQ

Anpassade priser

CreatorIQ-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (540+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. Klear – Bra för outreach-hantering

via Klear

Klear (tidigare Twtrland) är en heltäckande marknadsplats för influencers där du kan upptäcka influencers, övervaka kampanjer och hantera betalningar. Detta CRM-system för influencer-marknadsföring är bäst för outreach-hantering, eftersom det har en upptäcktsportal med smarta sökfilter som hjälper dig att hitta influencers med unika fysiska och kompetensbaserade egenskaper.

Det är enkelt att använda Klear. Du väljer den sociala medieplattform du vill fokusera på och ställer in dina filter. Här är tre exempel på filter:

Ämnesfilter : Upptäck influencers baserat på deras innehållstyper, såsom DIY, resor eller mode.

Platsfilter : Använd detta för platsspecifika kampanjer; det begränsar influencers inom ett specifikt geografiskt område.

Demografiskt filter: Hitta influencers baserat på demografiska faktorer som ålder och kön för att bättre nå din målgrupp.

Du kan också använda detta för att utföra konkurrentgranskningar och analysera dina rivalers influencer-marknadsföringsstrategier.

Klears bästa funktioner

Använd funktionen Brand Search för att identifiera kreatörer som passar dina varumärkesvärden.

Få tillgång till mätvärden för kampanjens framsteg direkt i plattformen.

Få insikter i konkurrenternas marknadsföringsstrategier för strategisk planering

Klears begränsningar

Klear är kanske inte det bästa valet för att hitta mikroinfluencers med mycket specifika nischpubliker.

Betalningsintegrationer kan vara komplicerade att konfigurera

Klears prissättning

Anpassade priser

Klear-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. Grin – Bra för influencer-marknadsföringsrapporter

via Grin

Grin är en av de mest användarvänliga influencer-marknadsföringsplattformarna. Den är speciellt utformad för influencer-marknadsföring inom e-handel och för att generera rapporter för detta.

Grin hjälper marknadsförare att upptäcka och komma i kontakt med potentiella influencers.

Om du är osäker på vilka influencers du ska samarbeta med kan du använda Grins influencer-poängsystem som rankar innehållsskapare utifrån deras relevans för din målmarknad. Dess avancerade analys går utöver grundläggande demografi och erbjuder djupare insikter om din målgrupp, vilket hjälper dig att bilda effektiva partnerskap och uppnå imponerande resultat.

Grin bästa funktioner

Hantera alla konversationer, kontakter och produktseeding på en integrerad CRM-plattform.

Få avancerad analys för djupare insikter om målgruppens demografi och beteenden.

Underlätta strategiska partnerskap med innehållsskapare som är i linje med dina varumärkesvärden.

Begränsningar för Grin

Grin:s influencer-databas kan vara begränsad beroende på bransch eller nisch.

Kräver ofta att användarna tecknar ettåriga avtal.

Grin-prissättning

Anpassade priser

Grin-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 360 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 140 recensioner)

5. Traackr – Bra för anpassad influencerhantering

via Traackr

Traackr erbjuder fem unika produkter:

Grow : Hjälper influencers att komma igång smidigt

Activate : Underlättar innehållssamarbete och relationshantering

Mätning : Spårar ROI, benchmark och konkurrenskraftig prestanda

Optimera : Förbättrar budget- och processoptimering

Skalbarhet: Skalar upp influencerprogram med global datakonsolidering

Vi testade Measure för att mäta framgången för en av våra influencer-marknadsföringskampanjer. Vi analyserade influencers engagemang och ROI och kunde till och med spåra ClickUps prestanda jämfört med konkurrerande varumärken.

En funktion som jag tyckte var särskilt användbar är automatisk spårning av varumärkesomnämnanden i ett anpassat flöde i realtid. Detta gör att du kan se om du får den exponering du förväntar dig. Jag kunde också använda insikter och trendiga hashtags inom vår community för att förfina våra marknadsföringsstrategier.

Traackrs bästa funktioner

Få tillgång till detaljerad ROI- och benchmark-analys

Använd budgetoptimeringsfunktionerna för att hålla koll på utgifterna.

Traackrs begränsningar

Det uppstår ibland tekniska problem och fördröjningar.

Kampanjens arbetsflöden är klumpiga

Traackr-priser

Tillväxt : Från 20 000 dollar/år (minst 3 användare)

Standard : Från 32 500 USD/år (minst 5 användare)

Plus: Från 55 000 dollar/år (minst 10 användare)

Traackr-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

6. Upfluence – Bra för att automatisera influencer-marknadsföringskampanjer

via Upfluence

Upfluence hjälper dig att identifiera kreatörer baserat på publik, innehåll och prestationsmått på stora plattformar som Instagram, YouTube och Facebook. Förutom att koppla ihop dig med lämpliga kreatörer fungerar det som en central hubb för hantering av inlämningar och betalningar. Detta hjälper till att automatisera kampanjer.

Upfluence-databasen omfattar miljontals influencers, mikroinfluencers och kändisar. Du kan förfina din sökning med hjälp av över 20 filter, inklusive nyckelord, publikstorlek och sociala plattformar.

Du kan dessutom identifiera influencers som redan nämner ditt varumärke, vilket förbättrar samarbetspotentialen.

Upfluence tillhandahåller även mallar för influencerkontrakt och kontaktmejl.

Upfluences bästa funktioner

Få tillgång till datarika influencerprofiler på flera sociala medieplattformar

Förenkla kontakterna med automatiserade e-postmeddelanden för att effektivisera administrativa uppgifter och spara tid.

Använd Chrome-plugin för förbättrad funktionalitet, såsom djupgående analys av influencerdata och prestationsmått.

Begränsningar för Upfluence

Avsaknad av avbokningspolicy

Det är kanske inte lika intuitivt som vissa andra influencer-marknadsföringsverktyg.

Priser för Upfluence

Anpassade priser

Upfluence-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

7. AspireIQ – Bra för att skala upp influencerkampanjer

via Aspire

AspireIQ (även kallat Aspire), tidigare känt som Revfluence, hjälper dig att identifiera de mest framgångsrika influencerna inom din nisch, vilket underlättar snabb kontakt och presentationer.

Denna plattform underlättar kommunikationen med influencers tack vare tidsbesparande funktioner som förinställda mallar för villkor och automatiserad produktseeding. Dessa funktioner hjälper till att skala upp befintliga influencerkampanjer.

Aspires omfattande marknadsplats för kreatörer sparar tid när det gäller att hitta samarbeten och gör det möjligt för kreatörer att skicka in förslag på potentiella partnerskap.

Influencer-CRM-funktionen organiserar och lagrar influencers kontaktuppgifter på ett effektivt sätt, vilket underlättar relationshanteringen.

AspireIQ:s bästa funktioner

Automatisera processer som att upprätta och skicka kontrakt eller hantera produktleveranser.

Anpassa arbetsflöden för att säkerställa effektivitet och samordning av uppgifter.

Integrera e-post för att upprätthålla centraliserade kommunikationskanaler med influencers.

Begränsningar för AspireIQ

Det har ett icke-intuitivt CRM-system. Ett exempel på detta är att du bara kan lägga till en e-postadress en gång, vilket komplicerar processen att organisera faktureringskontakterna.

Priser för AspireIQ

Väsentligt : Anpassade priser

Pro : Anpassade priser

Enterprise: Anpassad prissättning

Aspire-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 180 recensioner)

8. Modash – Bra för B2C-varumärken

via Modash

Modash är en av de mest omfattande plattformarna för influencerhantering, utformad för att samordna och optimera influencermarknadsföringsinsatser.

Plattformens intuitiva gränssnitt gör det möjligt för hela teamet att enkelt spåra influencers interaktioner. Du kan se vilka influencers som har kontaktats, vilka som har tackat nej till erbjudanden och vilka som för närvarande förhandlar om avtal, vilket effektiviserar ditt arbetsflöde och säkerställer kampanjens transparens.

Modashs omfattande databas innehåller alla kreatörer på Instagram, TikTok och YouTube, vilket innebär att den har över 250 miljoner profiler och erbjuder ett brett utbud av experter för samarbete. Du kan söka och filtrera kreatörer utifrån olika profilkriterier, såsom antal följare, språk, engagemangsgrad, hashtags och nyckelord i deras biografi.

Modash bästa funktioner

Upptäck influencers som passar din ideala målgrupp

Övervaka kampanjer för unika insikter och prestationsspårning

Förenkla hanteringen av influencerrelationer genom att se till att varje interaktion dokumenteras och organiseras.

Modash-begränsningar

Det finns vissa begränsningar när det gäller att spåra innehåll från Instagram.

Modash-prissättning

Essentials : 120 $/månad per användare

Prestanda : 299 $/månad per 5 användare

Avancerad : 899 $/månad per 10 användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Modash-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Storyclash – Bra för hantering av data

via Storyclash

Storyclashs funktion för att upptäcka och söka influencers gör det möjligt för varumärken att identifiera influencers på Instagram, TikTok och andra sociala medieplattformar. Du kan använda filter som plats, publikstorlek, kön och engagemangsgrad för att hitta de perfekta influencers för dina kampanjer.

Storyclashs influencer-CRM samlar all viktig information om influencers på ett och samma ställe. Du kan effektivt hantera influencer-information med dra-och-släpp-funktionen för enkla uppdateringar. Anpassningsbara etiketter, taggar och anteckningar förbättrar organisationen och arbetsflödeshanteringen ytterligare, vilket säkerställer en strömlinjeformad approach till influencer-relationshantering.

Storyclash bästa funktioner

Övervaka influencersamarbeten och kampanjresultat i realtid

Använd AI-driven analys för att spåra engagemangsmätvärden och demografiska uppgifter om målgruppen.

Genomför omfattande konkurrentanalyser för strategiska insikter

Storyclash begränsningar

Vissa användare tycker att priserna är något höga.

Den har begränsad integration med andra marknadsföringsverktyg.

Priser för Storyclash

Light : Från 999 $/månad

Professional : Från 1999 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Storyclash betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (25+ recensioner)

10. Promoty – Bra för att upptäcka influencers

via Promoty

Om du vill ha enkel tillgång till användargenererat innehåll för återanvändning, resultatuppföljning och upprätthållande av varumärkets synlighet kan du överväga Promoty.

Denna influencer-marknadsföringsplattform erbjuder en databas med över 100 miljoner kreatörer och låter användare filtrera sökningar efter målgrupp, intressen och olika andra kriterier.

Promotys influencer-CRM inom plattformen effektiviserar upptäckten av influencers på TikTok, YouTube och Instagram. Du kan lägga till influencer-information direkt i systemet för att förbättra kampanjhanteringen och spårningen.

Promoty har också en chattfunktion i appen för kommunikation i realtid med influencers, vilket förbättrar samarbetets effektivitet.

Promotys bästa funktioner

Få tillgång till omfattande analyser och rapporter om kampanjresultat

Effektivisera processerna för godkännande av innehåll med inbyggda arbetsflöden

Hantera influencers betalningar och samarbeten effektivt inom plattformen

Promoty-begränsningar

Vissa användare säger att det tar tid att ställa in detaljerna för en kampanj.

Promoty-priser

Grundläggande: 95 $/månad per användare

Professional: 198 $/månad per användare

Expert: 297 $/månad per användare

Företag: 907,50 $/månad per användare

Promoty-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Det är dags att fatta beslut.

Influencer-marknadsföring spelar en stor roll och står för en stor del av de årliga budgetarna för innehållsmarknadsföring. Eftersom många företag redan använder influencer-marknadsföring är det viktigt att förbättra insatserna med effektiva verktyg för influencer-hantering.

Här är min åsikt: Även om det finns mycket att lära sig för att kunna använda det, sticker ClickUp ut som ett allt-i-ett-verktyg för CRM och projektledning. Det kombinerar på ett unikt sätt funktioner för influencerhantering med omfattande CRM-funktioner. Det gör det möjligt för företag att effektivisera samarbeten med influencers, spåra kampanjresultat och hantera kundrelationer smidigt på en enda plattform.

Med funktioner som uppgiftshantering, måluppföljning och omfattande integrationsalternativ ger ClickUp teamen möjlighet att förbättra influencer-marknadsföringsstrategier samtidigt som de upprätthåller effektiva CRM-rutiner. Kombinera det med en plattform för att upptäcka influencers så får du ett värdefullt verktyg för att maximera dina budgetar för innehållsmarknadsföring på ett effektivt sätt.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag för att maximera avkastningen på dina influencer-marknadsföringsinsatser!