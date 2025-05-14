De 10 bästa analysverktygen för Instagram för att spåra prestanda 2025

Över 2 miljarder människor använder Instagram varje månad. Som social media manager konkurrerar du med andra varumärken, slumpmässiga memes, kattvideor och andra influencers om uppmärksamhet.

Hur skapar du en Instagram-strategi som ger dig önskade resultat? Först och främst genom att lära dig av data. Du behöver Instagram-analysappar för att upptäcka trender, insikter och möjligheter.

Instagram-analysverktyg hjälper dig att spåra resultatet av ditt innehåll och ditt Instagram-företagskonto. Få värdefulla insikter från analysdata som ger en högre avkastning på din Instagram-investering.

I det här inlägget diskuteras de 10 bästa verktygen för att spåra Instagram-analyser, deras funktioner, nackdelar och priser, samt hur de kan forma din marknadsföringsstrategi.

Vad ska du leta efter i ett analysverktyg för Instagram?

Här är vad du bör leta efter i Instagram-analysverktyg.

Omfattande spårning: Leta efter Instagram-analysverktyg som erbjuder djupgående analyser och robust rapportering som täcker viktiga mätvärden såsom räckvidd, engagemang, hashtag-prestanda och följarökning.

Insikter om målgruppen: Ditt Instagram-analysverktyg bör ge dig tillgång till detaljerad demografisk information om dina följare, inklusive plats, ålder, kön, engagemangsmätvärden och dina följares intressen.

Användarvänligt gränssnitt : Välj ett kraftfullt analysverktyg för Instagram med en intuitiv instrumentpanel så att olika intressenter enkelt kan navigera och komma åt analysdata.

Övervakning i realtid: Välj ett verktyg som spårar publikens interaktioner och populärt innehåll i realtid.

Konkurrensanalys: Välj ett analysverktyg för Instagram som låter dig jämföra dina resultat med konkurrenternas för att identifiera områden som kan optimeras och utvecklas.

Optimering: Leta efter rekommendationsfunktioner i Instagram-analysverktyget, till exempel AI-drivna förslag på optimala publiceringstider, optimala innehållstyper som reels istället för inlägg, samt idéer till bildtexter och hashtags baserade på historiska data och trender.

Integrationsmöjligheter: Välj ett Instagram-verktyg som kan integreras med dina befintliga tekniska verktyg för hantering av sociala medier och analysplattformar för en sammanhängande och datadriven marknadsföringsstrategi för sociala medier.

1. SocialBook

via SocialBook

SocialBook är ett analysverktyg för Instagram som hjälper varumärken och influencers att öka sin räckvidd på sociala medier och växa sin verksamhet. SocialBook hjälper varumärken att spara tid när de söker efter, kontaktar och samarbetar med influencers.

Låt oss anta att ett cykelklädmärke för professionella kvinnor planerar att lansera en marknadsföringskampanj på Instagram. Målet är att skapa en produktlanseringskampanj med stöd från professionella kvinnliga cyklister på Instagram, samla in kundfeedback och bygga en engagerande community.

Varumärket använder ett analysverktyg för Instagram för att hitta influencers inom sin nisch, skicka e-postmeddelanden och hantera kampanjen från en enda instrumentpanel.

SocialBooks kostnadsfria analysverktyg för Instagram hjälper innehållsskapare att öka antalet följare och tjäna pengar på sin räckvidd, vilket gör det till ett av de mest populära analysverktygen för sociala medier.

SocialBooks bästa funktioner

Hantera relationer med influencers genom att lägga till anteckningar i profiler och få en tydlig bild av samarbetet.

Integrationsfunktioner låter dig skicka massmejl till alla influencers i din lista på en gång.

Utvärdera varje influencers prestanda och intäkter genom att spåra deras unika kupongkoder.

Spåra marknadsförings-KPI:er med hjälp av analyspanelen för kontot och få insikter om kampanjkostnader.

Begränsningar för SocialBook

Vissa användare rapporterar om tillfälliga fel och fördröjningar i uppdateringarna av analysdata.

Användarna tycker att analysmodulen är svår att navigera i.

Priser för SocialBook

Platinum : 499 $/månad (faktureras årligen)

Enterprise: Anpassad prissättning

SocialBook-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (56 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

2. SocialPilot

Via SocialPilot

Får du inte något engagemang trots att du regelbundet laddar upp Instagram-berättelser och inlägg? Ditt innehåll kanske inte tilltalar dina följare.

Att förstå publikens beteende och förväntningar är en viktig tillväxtstrategi för att öka dina Instagram-konton.

Analysverktyget SocialPilot hjälper dig att förstå din målgrupp. Få insikter med hjälp av ett kvalitetsbetyg för målgruppen på Instagram för att fatta strategiska marknadsföringsbeslut.

SocialPilots bästa funktioner

Spåra analyserna av dina Instagram-inlägg oavsett om du publicerar dem med SocialPilot eller inte.

Schemalägg automatiskt anpassningsbara PDF-rapporter för olika Instagram-profiler och Slack-aviseringar om dina väntande åtgärder.

SocialPilots AI-assistent hjälper dig att skriva om och återanvända ditt innehåll.

Använd färdiga mallar för sociala medier och skapa bildtexter så att varje inlägg matchar ditt varumärkes röst.

Begränsningar för SocialPilot

Ingen varning när du schemalägger ett nytt inlägg samtidigt som ett annat inlägg, vilket leder till dubbelpublicering.

Analysrapporteringen är inte lika robust som andra verktyg, till exempel Google Analytics.

Priser för SocialPilot

Professional : 22,5 $/månad (faktureras årligen)

Litet team : 37,5 $/månad (faktureras årligen)

Agency : 75 $/månad (faktureras årligen)

Agency+: 150 $/månad (faktureras årligen)

SocialPilot-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (673 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (362 recensioner)

3. Phlanx

via Phlanx

Säkerhetsexperter säger att Instagram är hem för miljontals falska botkonton.

Instagram-analysverktyg som Phlanx hjälper dig att upptäcka konton med falska följare eller ta reda på om en influencers inlägg får legitimt engagemang. Få bättre avkastning på dina influencer-marknadsföringsutgifter.

Phlanx innehållsmarknadsföringsprogramvara beräknar tre viktiga engagemangsmätvärden för Instagram: Instagram Engagement Calculator, Instagram Post Likes Calculator och Instagram Competitor Tracker.

Gratisverktyg som Phlanx Instagram Analytics spårar också engagemanget på dina konton och dina konkurrenters konton för att effektivisera framtida Instagram-kampanjer.

Phlanx bästa funktioner

Instagram-granskning av influencers konton för att identifiera deras riktiga eller inaktiva följare och engagemangsgrad.

Mät engagemangsgraden för ditt konto med Phlanx Instagram Engagement Calculator för att säkerställa att din publik gillar ditt innehåll.

Jämför ditt konto med dina konkurrenters för att utvärdera viktiga statistik och kvantitativa data sida vid sida.

Hitta de mest populära influencerna på Instagram och andra sociala medieplattformar med hjälp av Phlanx Top Lists.

Phlanx begränsningar

Specifika mätdata, såsom publikens intresse, kan vara opålitliga.

Phlanx prissättning

Basic : 39 $/månad

Premium : 60 $/månad

Business: 90 $/månad

Phlanx betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. Analisa. io

via Analisa

Låt oss anta att du är en social media manager som hanterar flera konton. Analisas AI-drivna marknadsföringsanalysprogramvara ger realtidsinsikter om viktiga Instagram-frågor som optimala publiceringstider, idéer för influencerkampanjer och målgruppens demografi.

Använd Analisas kostnadsfria analysverktyg för Instagram för att analysera konkurrenter, spåra historiska resultat och kartlägga influencers.

Analisa. io bästa funktioner

Detaljerad analys för din Instagram-innehållsstrategi, inklusive engagemangsstatistik, hashtag-analys och följarökning.

Hämta influencers historiska resultat för inlägg och sociala insikter för anpassade datumintervall.

Anpassade rapporter med detaljerade insikter tillgodoser olika intressenters behov och ger en datadriven förståelse för Instagrams marknadsföringsstrategi och resultat.

Ladda ner detaljerade rapporter i visuellt tilltalande mallar som PDF eller CSV.

Analisa. io begränsningar

Hashtag-benchmarking och demografianalys är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Vissa användare klagar över felaktiga analyser.

Analisa. io-priser

Grundläggande: Gratis

Premium: 48,30 $/månad (faktureras årligen)

Plus: 104,30 $/månad (faktureras årligen)

Pro: 167,30 $/månad (faktureras årligen)

Analisa. io betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Squarelovin

via Squarelovin

Enligt Matters undersökning litar 69 % av konsumenterna mer på influencers än på information från varumärket.

Som digital marknadsföringschef med flera kunder måste du hitta användargenererat innehåll och samarbeta med sociala mediekonto och influencers inom din nisch för att vinna kundernas förtroende.

Squarelovin är ett av de bästa gratisverktygen för Instagram-analys som hjälper dig att kuratera communityinnehåll och optimera din Instagram-prestanda från en enda instrumentpanel. Analysverktyget innehåller funktioner som hashtag-analys och frontend för skapare och administratörer.

Bygg ett varumärke som tilltalar dina kunder och skapa meningsfulla partnerskap med innehållsskapare.

Squarelovins bästa funktioner

Dashboard analyserar statistik som visningar, räckvidd, engagemang i stories och inlägg, kontotillväxt, följare och följarinteraktioner.

Utvärdera följares aktivitet och spåra hashtags i realtid för anpassade datumintervall.

Skapa och ladda ner personliga rapporter i PDF- eller Excel-format.

Squarelovins begränsningar

Långsamma laddningstider och tekniska problem

Saknar viktiga funktioner som konkurrensanalys, grundläggande analys och social lyssnande.

Priser för Squarelovin

Grundläggande: Gratis

Influencer: 9,90 €/användare/månad

Företag: 14,90 €/användare/månad

Squarelovin-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. TapInfluence

via TapInfluence

Ett bra sätt att öka din närvaro och dina Instagram-mått är att använda influencers för att diskutera dina produkter och ditt varumärke. Använd TapInfluence för att genomföra skräddarsydda influencerkampanjer.

TapInfluence är en heltäckande plattform för influencer-marknadsföring där social media-ansvariga kan söka efter, kontakta och samarbeta med ett omfattande nätverk av mikro- och macroinfluencers på Instagram.

TapInfluences bästa funktioner

Omfattande analyspanel för att mäta avkastningen på dina influencer-marknadsföringskampanjer

Avancerade arbetsflöden för kampanjhantering för att hantera influencer-relationer från början till slut, från delning av brief till genomförande.

Omfattande influencerkatalog för att nå Instagram-användare som är intresserade av din produktnisch.

Begränsningar för TapInfluence

Brant inlärningskurva när du först navigerar i TapInfluences funktioner och funktionaliteter

Saknar funktioner för att skapa eller förhandla avtal när man arbetar med influencers.

TapInfluence-priser

Standard : 1999 $/månad

Agency : Anpassade priser

Enterprise: Anpassad prissättning

TapInfluence-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Sprout Social

via SproutSocial

Tänk dig att behöva jonglera mellan olika analysplattformar för att hantera dina sociala medier och administrera annonskampanjer för flera sociala mediekonto.

En effektiv marknadsföringsanalysprogramvara kommer att öka din varumärkesnärvaro organiskt och säkerställa en uppgång i dina engagemangs- och försäljningsstatistik.

Varumärken använder SproutSocial för att spåra kundfeedback och utvärdera och förbättra sina marknadsföringsresultat på Instagram. Genomför konkurrentanalyser för att hålla koll på konkurrerande varumärkens publiktillväxt på olika sociala medieplattformar.

Sprout Socials bästa funktioner

Optimera din planering med kreativa verktyg, intuitiva arbetsflöden och schemaläggningsfunktioner, allt på en och samma plattform.

Instagram Story Analytics mäter den långsiktiga effekten av dina stories via klick, svar och andra viktiga KPI:er.

Analysera data på inläggs- och profilnivå, hashtags och publikengagemang för flera kunder.

Integreras med Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn och andra sociala medieplattformar.

Begränsningar för Sprout Social

Det långsamma gränssnittet i publiceringskalendern

Brant inlärningskurva eftersom verktyget har många funktioner och egenskaper.

Priser för Sprout Social

Standardpris : 249 $/månad

Professional : 399 $/månad

Avancerad : 499 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Sprout Social-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (571 recensioner)

8. Quintly

via Quintly

Quintly stöder dina digitala marknadsföringsinitiativ med avancerad analys av sociala medier så att du kan hålla jämna steg med dina konkurrenter och Instagrams dynamiska trender.

Quintlys analysverktyg mäter följarökningen på ditt Instagram-konto och hittar unika konsumenter som interagerar med dig. Funktionen för analys av Instagram-innehåll identifierar vilka innehållstyper som fungerar bäst för ditt varumärke.

Quintlys bästa funktioner

Anpassa och ordna mätvärden på flexibla instrumentpaneler så att de passar dina mål för sociala medier.

Dela rapporter från dina anpassade instrumentpaneler till den tilldelade personen enligt din valda tid och frekvens.

Quintly registrerar automatiskt prestationsdata för Instagram Stories genom att spåra dina stories data var 30:e minut.

Integreras med Instagram Insights för att visa hur många personer som interagerar med ditt innehåll och hur ofta de ser det.

Quintlys begränsningar

Omfattande datarapporter kan vara svåra att använda.

Dyrt för småföretag eller enskilda användare

Quintlys prissättning

Pris: 315 USD/användare/månad (för tre sociala medieprofiler)

Quintly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (68 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Minter. io

via Minter

Kör du en kampanj på sociala medier utan att få önskat engagemang? Förbättra framgången för dina marknadsföringskampanjer med Instagram-hashtag-analys.

Spåra antalet och frekvensen av inlägg med flera hashtags relaterade till ditt varumärke, och spåra konkurrenters hashtags för att förstå vad som påverkar dina Instagram-fans.

Minter.io, ett analysverktyg för Instagram, övervakar ditt varumärkes hashtagkampanjer på Instagram och utvärderar deras resultat. Du kan se vilka typer av inlägg, foton, videor och karuseller som är populära och använda dem för att maximera engagemanget.

Minter. io bästa funktioner

Gör en fullständig Instagram-granskning och få en detaljerad rapport med optimeringstips för dina Instagram-biografiska inställningar, följare, inlägg och berättelser med Monsters granskningsfunktion.

Förstå vilken typ av följare du får från en specifik kampanj eller hur den dagliga publiken förändras i takt med uppdateringar i media varje timme.

Utvärdera hur många följare du får och förlorar varje dag och uppskatta data för historisk tillväxt.

Ta reda på när ditt innehåll får flest gillamarkeringar och kommentarer och vilka hashtags som får högst engagemang.

Begränsningar för Minter.io

Att exportera rapporter är tidskrävande och mödosamt.

Konkurrenternas data saknar djup

Priser för Minter.io

Silver : 9 $/användare/månad

Guld : 19 $/användare/månad

Platinum: 39 $/användare/månad

Minter. io betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Keyhole

via Keyhole

Keyhole är en Instagram-analysapp för varumärken som vill hitta influencers data utan att behöva göra grovjobbet. Till skillnad från andra Instagram-analysverktyg spårar Keyhole influencers prestanda baserat på dina kampanjmål.

Dessutom kan du separera deras engagemangsmätvärden och jämföra den övergripande stämningen och prestandan för att förstå deras effektivitet.

Keyholes bästa funktioner

Analys av nyckelord och hashtags för att söka efter influencers inom din nisch

Avancerad analys för att identifiera företagskonton med äkta engagemang och sådana med falska följare.

Schemalägg och publicera dina inlägg, reels och stories på sociala medier med funktionen Smart Publishing.

Begränsningar för Keyhole

Saknar produktguider för förstagångsanvändare

Något dyrare än andra verktyg på marknaden.

Priser för Keyhole

Individuellt: 63 $/månad

Team: 119 $/månad

Pro : 199 $/månad

Avancerat: 359 $/månad

Enterprise: Från 833 $/månad

Keyhole-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (68 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📮ClickUp Insight: Kunskapsarbetare skickar i genomsnitt 25 meddelanden per dag för att söka efter information och sammanhang. Detta tyder på att en hel del tid går åt till att bläddra, söka och tolka fragmenterade konversationer i e-postmeddelanden och chattar. 😱 Om du bara hade en smart plattform som kopplar samman uppgifter, projekt, chatt och e-post (plus AI!) på ett och samma ställe. Men det har du: Prova ClickUp!

Medan andra sociala medieplattformar och analysverktyg fokuserar på ytliga Instagram-insikter och inbound-marknadsföring, är ClickUp ett projektledningsverktyg för marknadsföringsteam som syftar till att öka den totala produktiviteten. ClickUp hjälper dig att utforma din Instagram-strategi genom att hantera influencerkampanjer och rapporteringsuppgifter på en central plats.

Utnyttja ClickUps projektledningsverktyg för sociala medier för att hålla koll på din kalender för sociala medier, inklusive dina Instagram-inlägg och -reels, och brainstorma kampanjer för sociala medier i en lättanvänd instrumentpanel.

Samarbeta med dina marknadsföringsteam och intressenter i realtid medan du arbetar med nya kampanjidéer med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Samarbeta med ClickUp Whiteboards Samarbeta kreativt med hela teamet med hjälp av interaktiva whiteboardtavlor i ClickUp.

Digitala marknadsföringsbyråer och social media-ansvariga använder ClickUp som en enda källa för att hantera Instagram-analyser och samla in omfattande insikter.

ClickUps bästa funktioner

Utveckla strategier och genomför marknadsföringskampanjer med ClickUp

Vill du öka varumärkeskännedomen, generera leads eller öka försäljningen? Oavsett vilket mål du har kan du använda ClickUp Docs för att brainstorma idéer och lista mätvärden för att mäta framgången.

Använd ClickUps Docs för att skapa och koppla samman snygga dokument, wikis och mycket mer för smidig idégenomförande med ditt team.

Samla in relevant data såsom antal följare, influencers räckvidd och grundläggande analysverktyg och organisera denna information i tabellvyn för att spåra dessa data över tid.

Låt alla se sina mål och hur de passar in i helheten och visualisera framstegen med hjälp av ClickUp Milestones

Använd ClickUp Brain för att skapa AI-innehåll för bildtexter, innehåll, idéer och mycket mer!

Använd ClickUps whiteboardmall för produktutvecklingsplanering för att visuellt planera, följa upp och fira dina milstolpar inom produktutveckling.

Oavsett om du vill skapa en ny Instagram-strategi, justera din befintliga innehållsstrategi eller anpassa din annonsbudget, kan du planera för framgång med Gantt Charts.

Begränsningar för ClickUp

Avancerade funktioner som ClickUp AI är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

Med de Instagram-analysverktyg som listas här kan du spåra detaljerade publikstatistik för din Instagram-profil, publicera individuella prestationsstatistik och rekommendera optimeringsmöjligheter.

ClickUps projektledningsfunktioner inkluderar färdiga mallar för analys av sociala medier, ett AI-verktyg som är skräddarsytt för att skala upp innehållsproduktionen och en samarbetsdashboard.

ClickUp hanterar allt från Instagram-statistik och influencerkampanjer till att generera innehållsidéer för dina inlägg på sociala medier med hjälp av AI.

ClickUps integration med de bästa analysverktygen för Instagram möjliggör säker dataöverföring mellan verktyg från tredje part. Använd ClickUp för att hantera dina Instagram-projekt utan att behöva växla mellan andra analysverktyg för Instagram.

Kom igång med ClickUp med en kostnadsfri provperiod.