Gratis mallar för marknadsföringsplaner för Google Docs

Det är bara några veckor kvar till din produktlansering. Och ditt team har ännu inte hittat sin plats mitt bland spridda uppgifter, e-postmeddelanden och anteckningar. Deadlines närmar sig, förvirringen ökar och plötsligt känns det nästan omöjligt att genomföra det som var så säkert.

Tänk om ett välstrukturerat dokument kunde samla alla och förhindra att din lansering försenas – eller ännu värre, faller platt?

Det är vad en marknadsföringsplanmall i Google Docs lovar. Den erbjuder ett flexibelt och samarbetsinriktat sätt att kartlägga dina marknadsföringsstrategier och samordna ditt team kring en gemensam vision. Oavsett om du lanserar en kampanj, hanterar innehållsproduktion eller planerar ett evenemang, säkerställer rätt mall att alla detaljer täcks in, vilket hjälper dig att genomföra projektet med självförtroende och precision.

Låt oss utforska de bästa mallarna som förenklar processen och hjälper dig att nå framgång.

Vad kännetecknar en bra mall för marknadsföringsplaner i Google Docs?

En bra mall för marknadsföringsplaner i Google Docs ska vara strukturerad, tydlig och lättanvänd så att teamen effektivt kan planera sina marknadsföringsmål och genomföra sina marknadsföringsstrategier.

Den innehåller viktiga komponenter som:

Marknadsundersökningar för att förstå branschtrender, konkurrenter och kundbehov

Målgruppsanalys för att identifiera vilka dina idealkunder är och hur du når dem.

Tydliga mål för att definiera specifika, mätbara för att definiera specifika, mätbara marknadsföringsmål som stämmer överens med din affärsstrategi

Budgetfördelning för att fördela resurser effektivt mellan kampanjer och kanaler

Tidslinjer för att sätta realistiska deadlines och hålla projekten på rätt spår

Prestationsmått för att mäta framgång och justera strategier baserat på data

Denna struktur gör det möjligt för företag att planera kampanjer effektivt, följa framstegen och göra datadrivna justeringar av sina marknadsförings-KPI:er.

Gratis mallar för marknadsföringsplaner i Google Docs

Att skapa en marknadsföringsplan kan göra stor skillnad för alla företag, men alla mallar är inte lika bra. Startups behöver en annan mall än företag som omsätter flera miljoner dollar. Ett marknadsföringsteam för mjukvara kan inte använda samma mall som ett chokladmärke, och du behöver förmodligen separata mallar för evenemangsmarknadsföring och innehållsmarknadsföring.

Därför har vi samlat några av de bästa gratis mallarna för marknadsföringsplaner – fyllda med viktiga funktioner, tips och verktyg för att kickstarta din marknadsföringsstrategi, oavsett bransch eller mål.

1. Mall för marknadsföringsplan från CoSchedule

via CoSchedule

Förenkla ditt teams arbetsflöde med CoSchedules mall för marknadsföringsplaner. Den är utformad för att hålla ordning på alla detaljer, säkerställa smidigt samarbete och göra projektkoordinering enkelt – eftersom marknadsföringsplanering aldrig ska kännas som en börda.

Du kan minska tiden som läggs på att samordna detaljer och deadlines med anpassade, delbara intagsformulär som samlar in alla projektkrav vid inlämningen. Dessa formulär fångar upp allt som behövs i förväg så att ditt team kan slutföra arbetet snabbare och med tydliga specifikationer.

Säkerställ kvalitet och efterlevnad genom att lägga till nödvändiga godkännanden i arbetsflödena, så att projekten följer företagets och branschens standarder innan de publiceras.

Dessutom ger teamets instrumentpanel i CoSchedule dig en livevy av varje anställds att göra-listor och aktuella projekt, vilket gör det enkelt att delegera och anpassa arbetet efter teamets prioriteringar.

🌟Perfekt för: Marknadsföringsteam som vill förenkla planeringen och hålla projekten på rätt spår.

2. Mall för sociala medier-rapport från HubSpot

via HubSpot

Är du redo att få bättre resultat från sociala medier? HubSpots mall för sociala medier-rapporter erbjuder ett strukturerat och användarvänligt sätt att spåra dina mätvärden. Den finns i flera format och hjälper dig att hålla koll på dina data och enkelt kartlägga dina framsteg.

Oavsett vilken plattform du använder – Facebook, Twitter, Instagram eller LinkedIn – hjälper den här mallen dig att dokumentera viktiga data, inklusive målgruppens storlek, varumärkesinlägg, totalt engagemang och engagemangsnivåer. Dessutom kan du spåra förändringar från månad till månad (MoM) för att få insikt i viktiga trender och tillväxtområden.

HubSpots mall innehåller även avsnitt för rapportering av förtjänad media, såsom omnämnanden, potentiell räckvidd och potentiella intryck för varje kanal, tillsammans med månatliga jämförelser. Denna funktion är perfekt för att utvärdera ditt varumärkes organiska exponering och plattformens synlighet.

Med denna strukturerade rapport kan ditt team fatta välgrundade beslut, optimera insatserna på sociala medier och presentera resultat som visar dina framsteg och effekter.

🌟Perfekt för: Sociala medieansvariga som spårar resultat på flera plattformar

3. Mall för pressmeddelande om evenemang från HubSpot

via HubSpot

Annonsera ditt evenemang med HubSpots mall för pressmeddelanden om evenemang. Skapa uppseendeväckande rubriker, dela höjdpunkter från evenemanget och se till att ditt budskap når din målgrupp – allt i ett snyggt format som du kan anpassa efter dina behov.

Ladda ner denna mall i Microsoft Word-, Google Docs- eller PDF-format för enkel användning. Du kan också överföra pressmeddelandet till ditt företags brevpapper för en professionell touch.

Börja med en fängslande rubrik som fångar uppmärksamheten. Ange sedan releasedatum och staden där evenemanget kommer att äga rum. Avsluta med att presentera evenemanget genom att lyfta fram detaljerna om vad, när och var.

Du kan beskriva evenemanget mer ingående i två till tre stycken och ta upp unika aspekter eller aktiviteter. Glöm inte att ange kontaktuppgifter till din kommunikationsansvarige.

🌟Perfekt för: PR-team som vill skapa evenemangsannonser som fängslar och förmedlar viktiga detaljer på ett effektivt sätt.

🧠 Kul fakta: Studier visar att den bästa dagen att skicka ut ett pressmeddelande om ett evenemang är tisdag morgon, när inkorgarna är mindre överfulla och läsarna är mer fokuserade.

4. Mall för innehållsmarknadsföringsplan från Backlinko

via Backlinko

Har du svårt att utveckla en sammanhängande innehållsstrategi? Backlinkos mall för innehållsmarknadsföringsplan erbjuder en steg-för-steg-metod för att hitta innehållsidéer, analysera konkurrenter och planera dina kampanjer för maximal effekt.

Börja med att hitta idéer till innehåll med hjälp av tips och verktyg för att engagera din målgrupp. Analysera sedan konkurrenterna för att upptäcka luckor i innehållet och planera din strategi. Använd slutligen tips för marknadsföring för att göra ditt innehåll till trafikmagneter och öka dess räckvidd.

Du kan också göra en konkurrensanalys för att förstå hur du kan differentiera din marknadskommunikationsstrategi från dina konkurrenters.

🌟Perfekt för: Innehållsteam som vill generera idéer, analysera konkurrenter och öka räckvidden.

💡Proffstips: Använd funktionen Smart Compose i Google Docs för att skriva snabbare. Den föreslår hela meningar medan du skriver, vilket hjälper dig att hålla fokus och öka produktiviteten – särskilt under långa brainstorming-sessioner!

Även om dessa mallar lovar att frigöra tid och ge dig mer andrum, är de bara utgångspunkten för ett välstrukturerat marknadsföringsflöde.

Begränsningar vid användning av mallar för marknadsföringsplaner för Google Docs

Google Docs är kanske en av de mest populära dokumenthanterarna, men det är det enda den är bra på. Erfarna marknadsförare som du vet att det bara är toppen av isberget när det gäller effektiv marknadsföringsprojektledning.

Här är några begränsningar att tänka på:

Ingen centraliserad uppgiftshantering: Du måste växla mellan Docs och andra plattformar för att tilldela uppgifter, spåra deadlines och hantera marknadsföringsarbetsflöden.

Grundläggande anpassning av mallar: Mallarna i Google Docs är något rigida och kan kräva omfattande manuella justeringar för att uppfylla de specifika behoven för dina marknadsföringsmål.

Brist på integrationsalternativ: Google Docs integreras inte sömlöst med andra marknadsföringsverktyg, vilket begränsar din förmåga att hantera och spåra dina marknadsföringsinsatser på flera plattformar.

Ingen visuell projektledning: Google Docs är textintensivt, vilket innebär att du går miste om visuella verktyg som Gantt-diagram, Kanban-tavlor eller visningar av uppgiftsförlopp, som är viktiga för större team för att få insyn i marknadsföringsaktiviteterna.

Alternativ till mallar för marknadsföringsplaner för Google Docs

Begränsningarna i Google Docs-mallarna understryker behovet av bättre alternativ som kan förfina din marknadsföringsplaneringsprocess.

ClickUp är den kompletta appen för arbete, som gör det möjligt för marknadsföringsteam att planera, genomföra och optimera kampanjer från ett enda arbetsutrymme.

Det bästa av allt? De är så mångsidiga att de kan användas av både enmansmarknadsföringsteam och stora marknadsföringsavdelningar i olika marknadsföringsinitiativ, till exempel sociala medier och produktmarknadsföring. De anpassar sig smidigt till alla branscher och marknadsföringsmål.

Låter det för bra för att vara sant?

Här är vad en ClickUp-användare har att säga om dess funktioner:

Helt anpassningsbar programvara för uppgiftshantering som du kan växa med i takt med att du blir mer bekant med programvaran. Jag har anpassat den för användning inom min marknadsföring, projektledning, planering av sociala medier och utveckling av SOP.

Helt anpassningsbar programvara för uppgiftshantering som du kan växa med i takt med att du blir mer bekant med programvaran. Jag har anpassat den för användning inom min marknadsföring, projektledning, planering av sociala medier och utveckling av SOP.

Marknadsföringsprojektledningsprogrammet Clickup erbjuder verktyg för kampanjspårning, innehållskalendrar, teamsamarbete och resultatanalys, vilket hjälper företag att anpassa sina marknadsföringsinsatser efter mätbara mål.

Kolla in dessa kostnadsfria mallar för marknadsföringsplanering från ClickUp för problemfri marknadsföringsplanering – från start till mål.

1. Mallen för marknadsföringsplan från ClickUp

Ladda ner den här mallen Kom igång med att skapa en framgångsrik marknadsföringsplan med ClickUps mall för marknadsföringsplaner.

ClickUp-mallen för marknadsföringsplaner gör marknadsföringsplaneringen stressfri och förvandlar den till en smidig process. Med den här mallen kan du sätta upp tydliga, uppnåbara mål (som att fördubbla antalet webbinarieregistreringar under andra kvartalet) och dela upp dem i genomförbara steg (som att köra LinkedIn-kampanjer, erbjuda incitament för deltagande och skapa målgrupper för e-postkampanjer), så att ditt team kan hålla sig organiserat och fokusera på det viktigaste – framgång.

Denna mall erbjuder flexibla uppgiftsvyer, inklusive en listvy för att organisera och filtrera uppgifter, en tavla för att visualisera framsteg efter status eller prioritet och en tidslinjevy för linjär schemaläggning och planering.

Anpassade fält som Kvartal, Insats och Framsteg möjliggör detaljerad spårning av uppgiftsprioriteringar och slutförandegrader. Med dessa funktioner kan team effektivt organisera marknadsföringsstrategier och noggrant spåra resultat.

🌟Perfekt för: Marknadsföringsteam som fokuserar på att omvandla högnivåkoncept till praktiska, genomförbara strategier.

2. Mallen för marknadsföringsåtgärdsplan från ClickUp

Ladda ner den här mallen Genomför dina marknadsföringsstrategier smidigt med ClickUps mall för marknadsföringsåtgärdsplan.

När det gäller att säkerställa att dina marknadsföringsinsatser alltid är på rätt spår är ClickUp Marketing Action Plan Template din bästa allierade. Den hjälper dig att dela upp din strategi i specifika åtgärder, tilldela uppgifter till rätt teammedlemmar och hålla alla ansvariga, så att ingenting missas.

Du kan spåra dina uppgifter effektivt med inbyggda deadlines och påminnelser, så att ditt team håller sig till schemat och fokuserar på att uppnå viktiga mål.

Mallen innehåller även ClickUps anpassade uppgiftsstatusar, anpassade fält och anpassade vyer som hjälper dig att justera din handlingsplan och säkerställa att den passar perfekt med dina marknadsföringsmål.

🌟Perfekt för: Team som vill omvandla djärva marknadsföringsmål till en tydlig, handlingsdriven färdplan som ger mätbara resultat.

3. ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan

Ladda ner den här mallen Börja redan idag med ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan för att berika din marknadsföringsstrategi med praktiska insikter.

Letar du efter ett verktyg som hjälper dig att upptäcka nya marknadsmöjligheter och samordna ditt teams insatser? Då är ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan något för dig. Denna mall hjälper dig att utarbeta genomförbara planer, följa upp framsteg och använda datadrivna insikter för att hålla tidsplanen och budgeten när du lanserar din marknadsföringsstrategi.

Berika din innehållsmarknadsföringsplan ytterligare med ClickUps avancerade anpassningsfunktioner, såsom:

Anpassade statusar : Spåra framsteg effektivt med statusar som Att göra, Pågår, För godkännande, Klar och Kasserad.

Anpassade fält : Spara viktiga detaljer som kanaler, publiceringsdatum, innehållspilar och mer i 15 : Spara viktiga detaljer som kanaler, publiceringsdatum, innehållspilar och mer i 15 anpassade fält i ClickUp för enkel visualisering och hantering.

Anpassade vyer: Få tillgång till din plan genom sju unika : Få tillgång till din plan genom sju unika anpassade vyer i ClickUp , såsom publiceringsdatum, avdelningens tidslinje och innehållsvy, så att allt är välorganiserat och tillgängligt.

🌟Perfekt för: Företag som vill förbättra sin marknadsföringsstrategi, oavsett om de vill bygga en strategi från grunden eller förfina en befintlig strategi för att uppnå maximal prestanda.

4. Mallen för innehållsmarknadsföringsplan från ClickUp

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan för att skapa innehåll som väcker genklang och driver affärsresultat.

Med ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan kan du enkelt omvandla dina idéer till innehåll som tilltalar din målgrupp. Den hjälper dig att anpassa ditt innehåll efter dina marknadsföringsmål, definiera målgrupper och säkerställa att ditt team konsekvent levererar engagerande och värdefullt innehåll som leder till framgångsrika resultat, såsom ökat engagemang, konverteringar och kvalificerade leads.

Mallen innehåller mångsidiga uppgiftsvyer, till exempel följande:

Listvy för att gruppera och sortera uppgifter

Kalendervy för att visualisera publiceringsscheman

Tidslinjevyer för att spåra innehållsproduktion efter typ eller avdelning och

Board Views för att organisera uppgifter efter status eller innehållsstadium

Anpassade fält innehåller uppgiftsdetaljer med alternativ som Innehållstyp, Kanaler, Publiceringsdatum och Granskare för effektiv spårning. Funktioner som betygsfält för att bedöma kvaliteten på resultatet, webbplatsfält för innehållslänkar och rullgardinsmenyer för godkännandesteg säkerställer att varje detalj hanteras med precision.

🌟Perfekt för: Innehållsskapare, marknadsföringsteam och företag som vill stärka sina relationer med sin målgrupp genom genomtänkta och riktade innehållsstrategier.

5. Mallen för innehållsplan från ClickUp

Ladda ner den här mallen Organisera din innehållsstrategi och missa aldrig något med ClickUp Content Plan Template.

En gedigen innehållsplan är nyckeln till att hålla dina marknadsföringsinsatser på rätt spår och nå din målgrupp. Med ClickUps mall för innehållsplanering kan du enkelt organisera, schemalägga och ge varje innehåll den uppmärksamhet det förtjänar, vilket säkerställer ett starkt engagemang och hjälper dig att uppnå dina affärsmål.

Denna mall organiserar alla dina marknadsföringsmaterial och forskningsaktiviteter för att hjälpa dig att uppnå dina mål för innehållsstrategin. Den hjälper dig också att kartlägga mål, organisera uppgifter och spåra varje steg i innehållsplaneringen.

Dessutom gör ClickUp Docs samarbetet enkelt genom att samla ditt teams anteckningar, idéer och resurser på ett och samma ställe.

🌟Perfekt för: Innehållsskapare, social media-ansvariga och marknadsföringsteam som vill skapa en konsekvent och effektiv innehållsstrategi.

👀 Visste du att? Den första marknadsföringskursen erbjöds vid University of Michigan 1902.

6. Mallen för evenemangsmarknadsföringsplan från ClickUp

Ladda ner den här mallen Planera alla marknadsföringsevenemang utan ansträngning med ClickUps mall för evenemangsmarknadsföringsplaner.

ClickUp-mallen för evenemangsmarknadsföringsplan eliminerar besväret med att hantera dina evenemang. Från planering till genomförande samlas allt på ett ställe, så att du kan följa framstegen, prioritera uppgifter och sätta upp tydliga mål för att uppnå dina prestationsmål.

Dela upp dina evenemangsplaneringsaktiviteter genom att skapa ClickUp-uppgifter för varje åtgärd, tilldela dem till teammedlemmar och övervaka framstegen i realtid.

Mallen hjälper dig att hantera ditt schema genom att spåra tiden som läggs på varje uppgift och justera tidslinjerna efter behov. Den ger dig också en tydlig bild av vem som ansvarar för vad, vilket hjälper ditt team att hålla sig samstämmigt och fokuserat på att leverera ett framgångsrikt evenemang.

🌟Perfekt för: Evenemangsansvariga och marknadsföringsteam som vill förbättra evenemangskoordineringen och säkerställa en smidig genomförande från start till mål.

7. Mallen för försäljnings- och marknadsföringsplan från ClickUp

Ladda ner den här mallen Förbättra din affärsstrategi med ClickUps mall för försäljnings- och marknadsföringsplaner.

För att öka intäkterna och förbli konkurrenskraftig måste du anpassa dina försäljnings- och marknadsföringsinsatser efter dina övergripande affärsmål. ClickUps mall för försäljnings- och marknadsföringsplan hjälper dig att effektivt organisera resurser, sätta upp mål och övervaka framsteg för att säkerställa att marknadsföring och försäljning samverkar.

Denna mall gör det enkelt att:

Skapa ClickUp-mål och ange målsättningar och KPI:er för att mäta framgången.

Visualisera uppgifter och processer med hjälp av ClickUp Dashboards , som främjar samarbete mellan team.

Spåra resultat i realtid för att göra datadrivna justeringar efter behov.

Med ClickUps mall för försäljnings- och marknadsföringsplan kan ditt team fokusera på sammanhängande, effektiva strategier som stöder dina övergripande affärsmål och driver tillväxt.

🌟Perfekt för: Försäljnings- och marknadsföringsteam som vill fokusera på strategier som direkt ökar företagets tillväxt.

8. Mallen för marknadsföringskampanj från ClickUp

Ladda ner den här mallen Spåra framgången för dina marknadsföringskampanjer med ClickUps mall för kampanjspårning och analys.

Med ClickUp-mallen för marknadsföringskampanjer blir det mycket enklare att hantera dina marknadsföringskampanjer. Den låter dig spåra allt på ett och samma ställe – utgifter, resultat och kreativa insatser – så att dina kampanjer blir välorganiserade och optimerade för framgång.

Denna mall innehåller ett Progress Auto-fält för automatisk spårning av slutförda uppgifter och ett Dropdown-fält för segmentering av målgrupper.

Fältet Webbplats registrerar webbadresser, medan fältet Pengar möjliggör budgetering genom att formatera värden som utgifter, CPC och CPM i valfri valuta. Numeriska fält hanterar mätvärden som klick, konverteringar och visningar.

Fältet Formel underlättar avancerade beräkningar och beräknar viktiga mått som CTR, CPA och återstående marknadsföringsbudget, vilket gör hanteringen av marknadsföringskampanjer enkel och datadriven.

🌟Perfekt för: Marknadsföringsteam som söker en heltäckande lösning för att enkelt hantera och mäta varje detalj i sina kampanjer.

👀 Visste du att? Enligt en undersökning från McKinsey uppger endast 37 % av marknadsföringscheferna att de har etablerat effektiva samarbetsmetoder inom marknadsföringsteamet och med andra affärsområden som e-handel, produktutveckling och försäljning. Det finns alltså stort utrymme för förbättringar!

9. Mallen för marknadsföringsplan för sociala medier från ClickUp

Ladda ner den här mallen Förenkla din strategi för sociala medier och förbättra din närvaro online med ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier.

Enligt Statista använde över 5 miljarder människor sociala medier år 2024, och denna siffra förväntas nå nästan 6 miljarder år 2027. Denna tillväxt gör en stark närvaro på sociala medier – och en gedigen innehållsplan – avgörande för att företag ska kunna engagera sig effektivt.

Med ClickUp Social Media Marketing Plan Template kan du förenkla idégenereringen och skapandet av dina inlägg, vilket gör den till en ovärderlig resurs för alla marknadsföringsteam inom sociala medier.

Med den här mallen kan du planera, skapa och organisera allt ditt innehåll på ett och samma ställe. Den hjälper dig att:

Skriv ett sammanfattande dokument för att beskriva dina mål för sociala medier.

Utveckla en strategisk approach för att uppnå målen i din affärsplan.

Planera och hantera inlägg effektivt på flera plattformar

🌟Perfekt för: Sociala medier-team som vill organisera sina innehållsidéer, hålla koll på scheman och se till att varje inlägg är i linje med deras marknadsföringsmål.

🧠 Kul fakta: Generation Z är den enda demografiska gruppen som prioriterar videoproduktionens kvalitet (52 %) framför relaterbarhet och äkthet (48 %).

10. ClickUp-mallen för marknadsföringskalender

Ladda ner den här mallen Slipp krångel med planering och håll ordning på allt med ClickUps mall för marknadsföringskalender.

Att planera innehåll och kampanjer har blivit mycket enklare med ClickUp Marketing Calendar Template. Denna mall hjälper dig att planera hela din innehållsstrategi och säkerställer att alla dina deadlines uppfylls.

Använd den för att:

Spåra framsteg med statusar som Avbruten, Klar, Pågår, Granskas och Kräver uppmärksamhet .

Hantera deadlines och budgetar med extra attribut

Få tillgång till olika vyer som marknadsföringsprocesslista och budgettabell för enkel åtkomst till information.

Förbättra funktionerna för tidrapportering, taggar och beroendevarningar i projektet.

🌟Perfekt för: Innehållsskapare och marknadsförare som vill ha ett enkelt sätt att organisera, planera och hålla koll på sina kampanjer och sitt innehåll på ett och samma ställe.

Förbättra din marknadsföringsstrategi med ClickUp

Medan gratis mallar för marknadsföringsplaner i Google Docs ger en grundläggande ram, går ClickUp ett steg längre genom att kombinera flexibla mallar med robusta projektledningsfunktioner – allt på en och samma plattform.

Med ClickUp skapar du inte bara en marknadsföringsplan, utan också en dynamisk, genomförbar marknadsföringsstrategi som utvecklas i takt med dina mål.

Här är vad som utmärker ClickUp:

Anpassningsbara mallar : Skräddarsy varje detalj efter dina unika marknadsföringsbehov.

Integrerade verktyg : Spåra kampanjer, hantera budgetar och samordna team på ett smidigt sätt.

Insikter i realtid: Övervaka resultatet och anpassa strategierna direkt för att ligga steget före.

Sluta jonglera med olika verktyg och börja centralisera dina insatser!

Kom igång med ClickUp redan idag!