Hur man skapar marknadsföringsdashboards som ger resultat

Marknadsföringsdashboards syftar till att omvandla data till praktiska insikter. Ändå är de för många marknadsförare fortfarande en källa till förvirring snarare än klarhet.

Denna brist på samstämmighet har ett pris.

Datadrivna företag har 23 gånger större sannolikhet att skaffa kunder, 6 gånger större sannolikhet att behålla dem och 19 gånger större sannolikhet att vara lönsamma.

Trots denna potential har många marknadsförare svårt att realisera dessa fördelar i praktiken.

Orsaken till problemet ligger ofta i hur vi bygger och använder rapporteringsdashboards för marknadsföring.

Den här guiden överbryggar den klyftan. Den utforskar hur man skapar en marknadsföringsanalyspanel som driver strategiskt beslutsfattande genom kraftfulla marknadsförings-KPI:er.

Vad är marknadsföringsdashboards?

Marknadsföringsdashboards är centraliserade, visuella representationer av dina marknadsföringsdata som är utformade för att ge realtidsinsikter om prestanda i olika kanaler och kampanjer.

Till skillnad från statiska rapporter erbjuder marknadsföringsdashboards dynamiska, interaktiva gränssnitt som möjliggör snabb analys och beslutsfattande.

Dessa dashboards sammanställer data från flera källor och ger en helhetsbild av ditt marknadsföringssystem.

De omvandlar rådata till visuellt tilltalande diagram, grafer och mätvärden, vilket gör att du kan: Följ framstegen mot målen i realtid

Identifiera trender och mönster i olika kampanjer

Upptäck snabbt områden som underpresterar

Visa marknadsföringens inverkan på affärsmålen

Genom att presentera komplexa datamängder i ett lättillgängligt format gör dessa dashboards data tillgängliga för alla i organisationen.

Denna tillgänglighet främjar en datadriven kultur och gör att marknadsföringsinsatserna bättre anpassas till de övergripande affärsmålen.

Fördelar med att använda marknadsföringsdashboards

Marknadsföringsdashboards, när de implementeras effektivt, erbjuder betydande fördelar som kan förändra din marknadsföringsverksamhet. Så här gör de skillnad:

1. Förbättrad resursfördelning

Genom att ge en tydlig bild av vilka kampanjer och kanaler som ger bäst resultat gör marknadsföringsdashboards det möjligt för dig att fördela din budget och ditt teams insatser på ett mer effektivt sätt.

Denna datadrivna strategi för resurshantering kan avsevärt förbättra dina produktivitetsmått inom marknadsföring.

📌 Exempel Tänk dig att du driver flera annonskampanjer på sociala medier, via e-post och på PPC-kanaler. Med en marknadsföringsdashboard ser du snabbt att dina Facebook-annonser har högre engagemang och bättre konverteringskostnad än dina PPC-kampanjer. Med denna insikt flyttar du en del av budgeten och teamets fokus från PPC till Facebook.

2. Snabbare identifiering av kampanjer som inte presterar tillräckligt

Med datavisualisering i realtid kan du snabbt upptäcka kampanjer som inte presterar som de ska. Denna flexibilitet innebär att du kan ändra strategier eller omfördela resurser innan en betydande del av din budget slösas bort på ineffektiva initiativ.

3. Förbättrad förmåga att visa värde

Genom att skapa en KPI-dashboard kommuniceras marknadsföringens påverkan på affärsmålen tydligt. Denna insyn är avgörande för att säkra budgetgodkännanden och visa marknadsföringens strategiska värde för ledningen.

Marknadsföringsdashboards ger en tydlig överblick från taktisk genomförande till strategisk påverkan. Denna transparens motiverar marknadsföringsutgifterna. Det positionerar också marknadsföringsteamet som en strategisk partner för att driva företagets tillväxt.

4. Förfining av datadriven strategi

Med omfattande data till hands kan du:

Testa och validera marknadsföringshypoteser snabbt

Identifiera nya trender i kundbeteendet

Anpassa strategier utifrån gedigna fakta

Förfina kontinuerligt din marknadsföringsstrategi

📌 Exempel Din översikt kan visa att öppningsfrekvensen för e-post är högst på tisdag morgon, vilket kan leda till att du väljer att schemalägga viktiga meddelanden till just den tidpunkten.

5. Tidsbesparingar genom automatiserad rapportering

Automatiserad datainsamling och visualisering minskar avsevärt den tid som läggs på manuell rapportering. Denna effektivitet gör att ditt team kan fokusera på analys och strategi istället för på datainsamling.

Viktiga mätvärden att inkludera i en marknadsföringsdashboard

Effektiviteten hos din marknadsföringsdashboard beror på vilka mätvärden du väljer att inkludera. Även om specifika mätvärden kan variera beroende på dina affärsmål, finns här några viktiga områden att tänka på.

Övergripande marknadsföringsresultat

Dessa övergripande mätvärden ger en översikt över den totala effekten av dina marknadsföringsaktiviteter på verksamheten:

Avkastning på investering (ROI)

Kundanskaffningskostnad (CAC)

Kundens livstidsvärde (CLV)

Konverteringsgrad från marknadsföringskvalificerade leads (MQL) till säljkvalificerade leads (SQL)

Avkastningen visar tydligt den ekonomiska avkastningen som marknadsföringsinsatserna genererar, medan kundanskaffningskostnaden och kundlivstidsvärdet tillsammans illustrerar det långsiktiga värde som skapas av strategierna för kundanskaffning.

Konverteringsgraden från MQL till SQL överbryggar klyftan mellan marknadsföring och försäljning och belyser kvaliteten på leads.

Mätvärden för innehållsmarknadsföring

När du följer upp KPI:er för innehållsmarknadsföring bör du fokusera på:

Engagemangsnivåer för innehåll, till exempel den genomsnittliga tiden som en läsare tillbringar på din bloggsida

Leadgenerering efter innehållstyp, till exempel jämförelse av produktregistreringar via whitepapers kontra webbseminarier

Innehållsattribution till konverteringar, till exempel att spåra hur många kunder som först laddade ner din e-bok innan de registrerade sig för en gratis provperiod, vilket visar hur innehåll i toppen av konverteringskanalen stöder konverteringsvägar

Andel av rösterna i din bransch genom att övervaka andelen omnämnanden av ditt varumärke online jämfört med konkurrenterna för att bedöma din synlighet och ditt inflytande

Genom att analysera dessa KPI:er kan du förfina dina strategier för innehållsskapande och distribution. Du kan då säkerställa att resurserna fördelas till de mest effektiva innehållstyperna och kanalerna.

Mätvärden för digital marknadsföring

Utvärdera din närvaro online med dessa viktiga indikatorer:

Webbplatstrafik (efter källa)

Konverteringsfrekvenser

Avvisningsfrekvens

Genomsnittlig sessionstid

Att förstå trafikkällorna hjälper dig att finjustera kanalstrategier och fördela resurser effektivt mellan olika digitala plattformar. Det kan till och med hjälpa dig att förbättra webbplatsens design, innehåll och användarupplevelse.

Mätvärden för sociala medier

Mät dina resultat på sociala medier genom:

Engagemangsgrad per plattform

Tillväxttakt för följare

Konverteringsfrekvens på sociala medier

Andel av rösterna jämfört med konkurrenterna

Dessa mätvärden hjälper dig att förstå varumärkesuppfattningen och publikengagemanget på olika plattformar, och identifiera vilka plattformar som fungerar bäst för ditt varumärke och vilket innehåll som tilltalar din publik.

Mätvärden för e-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring är fortfarande en av de mest effektiva kanalerna för direkt kommunikation med kunderna. Optimera dina e-postkampanjer genom att följa upp:

Öppningsfrekvens

Klickfrekvens (CTR)

Konverteringsfrekvenser från e-post

Lista över tillväxttakt

Genom att fokusera på dessa mätvärden kan du skapa e-postmeddelanden som inte bara stöder dina affärsmål utan också ger verkligt värde för din målgrupp.

Avancerade mätvärden

För en mer avancerad analys kan du överväga att inkludera:

Modellering av multitouch-attribution

Analys av kundresan

Prediktivt livstidsvärde

Marknadspenetrationsgrad

De ger nyanserade insikter om kundbeteende och långsiktig marknadsföringseffekt, vilket möjliggör mer precisa strategijusteringar och budgetfördelning.

📌 Exempel Tänk dig att du är marknadsföringschef på ett SaaS-företag som lanserar en ny funktion. Du kör e-postkampanjer, annonser och inlägg på sociala medier. Så här hjälper dessa verktyg dig: Modeller för multitouch-attribution visar att konverteringarna ökar kraftigt när användarna interagerar med både en annons i sociala medier och ett e-postmeddelande, vilket bekräftar värdet av en flerkanalig strategi

Analys av kundresan visar att användare ofta läser fallstudier innan de registrerar sig, vilket tyder på att du bör skapa mer innehåll kring din nya funktion

Prediktivt livstidsvärde visar att kunder som värvats via betalda annonser tenderar att stanna längre, så du bör överväga att öka annonsutgifterna

Marknadspenetrationen visar att du bara når 15 % av din målgrupp, så du ökar satsningarna inom den nischen

Hur man skapar en effektiv marknadsföringsdashboard

Att skapa en kraftfull marknadsföringsdashboard är avgörande för att följa upp resultat, visualisera data och fatta välgrundade beslut.

Här är en kortfattad guide till hur du skapar en effektiv marknadsföringsdashboard: Granska och finjustera din översikt regelbundet

Definiera dina mål och nyckeltal (KPI:er)

Identifiera relevanta datakällor

Välj rätt verktyg för instrumentpaneler

Skapa en intuitiv layout

Inkorporera datauppdateringar i realtid

Säkerställ mobilresponsivitet

ClickUp Dashboards erbjuder den perfekta lösningen för att uppnå detta.

Spåra dina marknadsföringsmått på ett ställe med anpassningsbara ClickUp-dashboards

De ingår i ClickUps allt-i-ett-plattform för projektledning och kan anpassas för att passa praktiskt taget alla typer av funktionell rapportering – från att övervaka budgetar och utgifter för ditt redovisningsteam till att spåra detaljerad kampanjprestanda och avkastningen på annonsutgifterna för marknadsföringsteamet.

Innan vi började använda ClickUp var kommunikationen om status och resultat för våra globala och regionala marknadsföringskampanjer till våra affärsenheter långt ifrån optimal. Med våra nya dashboards sparar vi tid och våra intressenter har tillgång till den information de behöver i realtid, närhelst de behöver den.

Skapa anpassade marknadsföringsdashboards med ClickUp

Låt oss se steg för steg hur du kan använda ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning för att skapa anpassade marknadsföringsdashboards.

Använd dashboards i ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning för att övervaka och utvärdera dina framsteg mot marknadsföringsmålen

1. Ställ in din marknadsföringsarbetsyta

När du har ett ClickUp-konto kan du skapa ett särskilt marknadsföringsarbetsutrymme i ClickUp.

Skapa ett nytt marknadsföringsarbetsutrymme i ClickUp för att bygga en gedigen marknadsföringsdashboard

Bjud in dina teammedlemmar och tilldela dem roller utifrån deras ansvarsområden. Skapa ClickUp-mappar för olika marknadsföringsfunktioner (t.ex. innehållsmarknadsföring, sociala medier, PPC-kampanjer osv.)

2. Skapa listor och uppgifter för varje marknadsföringsaktivitet

Skapa ClickUp-listor för olika typer av kampanjer under varje mapp.

Lägg till ClickUp-uppgifter i varje lista som representerar specifika åtgärder eller leveranser, som ”Skicka nyhetsbrev” eller ”Skapa Facebook-annons”.

Få enkelt tillgång till viktig information med hjälp av ClickUp Custom Fields

Använd anpassade fält i ClickUp för varje uppgift för att notera och följa upp viktiga data, som budget, räckvidd, engagemang eller uppgiftsstatus. Du kan tilldela numeriska värden eller värden från rullgardinsmenyer för att följa upp prestanda. Dessa fält gör det enklare att skapa rapporter och jämföra mätvärden mellan olika uppgifter.

Nu när din arbetsyta är konfigurerad är det dags att börja bygga den anpassningsbara instrumentpanelen.

3. Skapa din egen ClickUp-dashboard

I ClickUp fungerar din översikt som den centrala knutpunkten för marknadsföringsaktiviteterna.

Gå till ClickUps dashboardvy och skapa en ny dashboard för dina marknadsföringsmått.

Lägg till anpassningsbara kort för att visa dina anpassade fält, uppgifter och prestationer i en enda vy. Använd diagram för att visualisera kampanjresultat och följa utvecklingen över tid, samt tidsspårningskort för att övervaka produktiviteten och säkerställa en effektiv resursfördelning mellan dina marknadsföringsinitiativ.

Anpassa layouten och korten i ClickUp Dashboards efter teamets behov

Aktivera automatiska uppdateringar för att säkerställa att din översikt alltid speglar den senaste informationen, vilket ger insikter i realtid för snabba beslut och smidiga kampanjjusteringar

Du kan också ställa in ClickUp-mål för att övervaka framstegen mot specifika marknadsföringsmål. Oavsett om det handlar om leadgenerering, konverteringsfrekvenser eller innehållsproduktion kan du visualisera ditt teams framsteg med ett ögonkast.

Övervaka kampanjens framsteg med ClickUp Goals

Genom att centralisera dessa nyckeltal och uppgifter får ditt marknadsföringsteam en heltäckande bild av alla pågående insatser, vilket främjar bättre samordning och strategisk samstämmighet.

De nya, integrerade dashboardsen är till enorm hjälp! Nu kan jag gå direkt in på mina uppgifter från diagramvyerna i dashboarden. Mycket användbart!

Om du tycker att ClickUps dashboards är fantastiska men inte fångar upp alla datapunkter från alla dina analysverktyg, oroa dig inte. Med ClickUps över 1000 integrationer kan du skapa ett kraftfullt analyssystem som kombinerar ClickUps projektledningsfunktioner med insikter från dina specialiserade marknadsföringsanalysverktyg.

Med detta tillvägagångssätt kan du:

Få en helhetsbild av dina marknadsföringsresultat Koppla samman projektets framsteg med marknadsföringsresultaten Automatisera rapporteringsprocesserna, spara tid och minska fel Fatta datadrivna beslut genom att ha alla relevanta mätvärden samlade på ett ställe

Så här kan viktiga ClickUp-integrationer förbättra din marknadsföringsinformation:

HubSpot-integration

HubSpots integration med ClickUp gör det möjligt för dig att kombinera två kraftfulla datadashboards.

Synkronisera dina HubSpot-data med ClickUp för att samordna dina marknadsförings- och försäljningsinsatser

Denna integration gör att du kan:

Synkronisera kontakter och affärer mellan plattformar

Skapa ClickUp-uppgifter från HubSpot-aktiviteter

Följ utvecklingen av marknadsföringskampanjer tillsammans med kunddata

Mailchimp-integration

Förbättra din e-postmarknadsföring genom att integrera Mailchimp med ClickUp:

Skapa uppgifter för e-postkampanjer direkt i ClickUp

Spåra prestationsmått för e-post i din ClickUp-instrumentpanel

Samordna skapandet av e-postinnehåll och godkännandeprocesser

Integration med Google Workspace

Förbättra samarbetet och dokumenthanteringen med hjälp av ClickUps integration med Google Workspace.

Koppla ditt Google Workspace-konto till ClickUp

Med detta kan du:

Bifoga Google Docs, Sheets och Slides till ClickUp-uppgifter

Skapa uppgifter från Gmail-meddelanden

Synkronisera ClickUp-uppgifter med Google Kalender för smidig evenemangsschemaläggning

Integration med Google Tasks

Med Google Tasks-integrationen med ClickUp kan du:

Importera och hantera Google Tasks i ditt ClickUp-arbetsutrymme

Se till att inga åtgärder går förlorade eller glöms bort

Zoom-integration

Hantera virtuella möten bättre med hjälp av Zoom-integrationen med ClickUp.

Integrera Zoom med ClickUp för att starta dina möten direkt från ClickUp-uppgifter

Detta gör att du kan:

Boka Zoom-möten direkt från ClickUp-uppgifter

Bifoga mötesanteckningar och inspelningar till relevanta uppgifter

Spåra tid som läggs på möten för bättre resurshantering

Zapier-integration

Automatisera arbetsflöden mellan ClickUp och tusentals andra appar genom Zapiers integration med ClickUp:

Skapa anpassad automatisering för repetitiva marknadsföringsuppgifter

Utlös åtgärder i andra verktyg baserat på uppdateringar av ClickUp-uppgifter

Underlätta dataflödet mellan olika marknadsföringsplattformar

Denna centraliserade strategi ger dig ett förbättrat och enhetligt marknadsföringsekosystem där informationen flödar fritt mellan verktygen.

4. Övervaka och analysera resultat

När du har skapat dina anpassade marknadsföringsdashboards i ClickUp har du goda förutsättningar att övervaka och analysera dina marknadsföringsresultat på ett effektivt sätt.

Visualisera marknadsföringsdata bättre med diagram och grafer på ClickUp Dashboards

ClickUps dashboards, rapporteringsfunktioner och integrationer erbjuder ett kraftfullt ekosystem som gör det möjligt för marknadsföringsteam att effektivt följa upp, visualisera och analysera sina resultat. Så här kan du utnyttja dessa funktioner: Använd ClickUp-dashboards för att visualisera viktiga marknadsföringsmått

Använd ClickUps lösningar för marknadsföringsrapportering för att skapa regelbundna resultatrapporter

Utnyttja ClickUp-integrationer för att centralisera marknadsföringsdata

Exempel och mallar för marknadsföringsdashboards

Effektiva marknadsföringsdashboards finns i olika former, var och en utformad för att uppfylla specifika behov och mål. Nu när du har en uppfattning om hur du kan skapa ett själv, följer här några inspirerande och kraftfulla exempel från hela branschen som kan hjälpa dig att förbättra dem.

Google Ads-dashboard

Google Ads-instrumentpanelen övervakar och optimerar betalda sökkampanjer och tillhandahåller realtidsdata om annonsprestanda, budgetfördelning och avkastning.

De ger praktiska insikter som hjälper dig att förfina målgruppen, förbättra annonskvaliteten och maximera effektiviteten i din strategi för betald sökmarknadsföring.

via McElligott Digital Marketing

Här är några viktiga mätvärden att inkludera:

Klickfrekvens (CTR)

Konverteringsfrekvens

Kostnad per klick (CPC)

Avkastning på annonsutgifter (ROAS)

Kvalitetspoäng

Visningsandel

Google Analytics-dashboard

En Google Analytics-dashboard ger insikter om din webbplats prestanda och användarnas beteende. Viktiga nyckeltal att övervaka är:

Webbplatstrafik (efter källa/medium)

Sidvisningar och unika sidvisningar

Genomsnittlig sessionstid

Avvisningsfrekvens

Uppnådda mål och konverteringsfrekvenser

Sidor med bäst resultat

Du kan enkelt hitta rapportmallar för Google Analytics som hjälper dig att följa upp dessa mätvärden på ett effektivt sätt. Denna översikt är avgörande för att förstå hur användarna interagerar med din webbplats och för att identifiera områden där användarupplevelsen och konverteringsoptimeringen kan förbättras.

Hootsuite-dashboard

Hootsuite-instrumentpanelen centraliserar hanteringen av sociala medier över flera plattformar och effektiviserar schemaläggning av innehåll, spårning av engagemang och insikter om målgruppen.

Det ger en heltäckande bild av resultatet på sociala medier, vilket underlättar effektivt teamsamarbete och strategiskt beslutsfattande.

via Hootsuite

Viktiga mätvärden att inkludera är:

Tillväxttakt för följare (per plattform)

Engagemangsnivåer (gillanden, kommentarer, delningar)

Klickfrekvens till din webbplats

Räckvidd och visningar

Sentimentanalys

Efter prestanda

Denna översikt hjälper dig att förstå vilka plattformar som har störst inflytande för ditt varumärke och vilka typer av innehåll som tilltalar din målgrupp bäst.

Mailchimp-dashboard

Mailchimp-instrumentpanelen effektiviserar e-postmarknadsföringskampanjer och erbjuder intuitiva designverktyg, målgruppssegmentering och automatiserade arbetsflöden. Den tillhandahåller omfattande analyser av kampanjresultat, vilket möjliggör datadriven optimering av e-poststrategier.

via AgencyAnalytics

Här är de viktigaste mätvärdena som bör inkluderas:

Öppningsfrekvens

Klickfrekvens (CTR)

Konverteringsfrekvenser från e-post

Lista över tillväxttakt

Avregistreringsfrekvens

Intäkter från e-post (för e-handelsföretag)

ClickUps mall för marknadsföringsrapporter

En marknadsföringsrapportdashboard, som beskrivs i ClickUps mall för marknadsföringsrapporter, ger en bredare överblick över dina marknadsföringsinsatser.

Använd ClickUps mall för marknadsföringsrapporter för att enkelt skapa detaljerade marknadsföringsrapporter

De viktigaste funktionerna är:

De viktigaste funktionerna är:

Anpassade statusar för att följa utvecklingen i varje marknadsföringsrapport

Anpassade fält för att kategorisera och lägga till attribut som budget, kostnader och resultat

Anpassade vyer (lista, Gantt, arbetsbelastning, kalender) för omfattande projektledning

Integration med andra verktyg för datainsamling och analys

ClickUps marknadsföringsdashboard med tidslinje

En marknadsföringstidslinje i mallen Marketing Timeline Template från ClickUp visar dina marknadsföringsaktiviteter och deras effekt över tid.

Få en samlad översikt över alla dina marknadsföringsaktiviteter i hela företaget med ClickUps tidslinjedashboard

Denna översikt innehåller vanligtvis:

Denna översikt innehåller vanligtvis:

Anpassade statusar för att följa uppgifternas framsteg (t.ex. Inte påbörjad, Planering, Genomförande, Utvärdering, Avbruten)

Anpassade fält för att identifiera och registrera uppgiftskategorier, arbetsinsats, kvartal, marknadsföringsansvarig och kanal

Anpassade vyer, såsom aktivitetsvy, pipelinevy och vy över marknadsföringsleads kapacitet, gör det möjligt för dig att få tillgång till den viktigaste informationen vid rätt tidpunkt

Den här mallen hjälper dig att säkerställa att din marknadsföringsstrategi är konsekvent och att ditt team arbetar mot samma mål.

Vanliga utmaningar vid användning av marknadsföringsdashboards

Även om marknadsföringsdashboards erbjuder många fördelar, medför de också en rad utmaningar. Att förstå dessa hinder är avgörande för en effektiv implementering och användning av ditt dashboard. Här är de viktigaste utmaningarna du kan stöta på:

Komplexiteten i dataintegration : Att kombinera data från flera källor kan vara tekniskt utmanande

Upprätthålla datakvaliteten : Det är avgörande att säkerställa att data är korrekta och konsekventa i alla källor

Att välja rätt mätvärden : Med så mycket data tillgängligt är det lätt att bli överväldigad. Fokusera på mätvärden som är direkt kopplade till dina affärsmål

Främja användningen : Det kan vara en utmaning att skapa en kultur där teammedlemmarna regelbundet använder och agerar utifrån insikterna i instrumentpanelen

Håll dashboards uppdaterade: När dina marknadsföringsstrategier utvecklas måste dina dashboards hänga med

För att hantera dessa utmaningar krävs en kombination av tekniska lösningar och förändringshantering inom organisationen.

Investera i ordentliga processer för datastyrning, erbjud fortlöpande utbildning för teammedlemmarna och främja en datadriven kultur för att övervinna dessa hinder och utnyttja marknadsföringsdashboardens fulla potential.

Bästa praxis för att skapa effektiva marknadsföringsdashboards

För att maximera effekten av dina marknadsföringsdashboards bör du överväga att implementera dessa bästa praxis:

Anpassa efter affärsmålen : Se till att varje mätvärde på din översikt kopplas till ett viktigt affärsmål

Prioritera användarvänlighet : Välj verktyg som är intuitiva och lätta att använda. Detta ökar användningen i hela teamet

Utnyttja integrationer : Använd verktyg som integreras väl med din befintliga marknadsföringsstack. ClickUp kan till exempel integreras med Hubspot, Mailchimp, Google Workspace, Zoom, Zapier och flera andra verktyg

Säkerställ mobil tillgänglighet : Att kunna komma åt dina dashboards när du är på språng är avgörande för att kunna göra ändringar direkt, om det behövs

Implementera versionshantering : Allteftersom dina dashboards utvecklas bör du hålla koll på ändringarna för att förstå hur dina mätstrategier utvecklas över tid

Främja en datadriven kultur : Uppmuntra regelbundna teamgenomgångar av insikterna från instrumentpanelerna och integrera dessa diskussioner i era strategiska : Uppmuntra regelbundna teamgenomgångar av insikterna från instrumentpanelerna och integrera dessa diskussioner i era strategiska marknadsföringsplaneringsprocesser

Upprätthåll datastyrning: Upprätta tydliga rutiner för datahantering, integritet och säkerhet för att säkerställa efterlevnad av regelverk som GDPR

Genom att implementera dessa bästa praxis säkerställer du att dina marknadsföringsdashboards förblir värdefulla och driver meningsfulla resultat för din organisation.

Ta din marknadsföring till nästa nivå

I den här bloggen har vi undersökt hur marknadsföringsdashboards kan förbättra din beslutsprocess och strategigenomförande avsevärt.

Genom att visualisera nyckeltal får du tydligare insikter i din marknadsföringsprestanda och kan på ett mer effektivt sätt visa ditt teams värde.

Kom ihåg att den bästa översikten är den som utvecklas i takt med dina behov. Börja enkelt, fokusera på det som är viktigast för ditt företag och finjustera efterhand.

