Gratis försäljningsmallar för Google Sheets

Alla försäljningschefer strävar efter att avsluta fler affärer, öka försäljningsintäkterna, hantera kunderna bättre och expandera till nya marknader.

Gartners undersökning om försäljningsmål för 2024 lyfter fram de viktigaste prioriteringarna för försäljningsavdelningen: öka intäkterna (52 %), förbättra kundupplevelsen (50 %), förbättra säljarnas upplevelse (32 %) och öka produktiviteten (24 %).

Men för att uppnå dessa mål krävs det att man analyserar relevant data, förbättrar synligheten och låter säljteamet fokusera på kreativa och strategiska uppgifter istället för repetitiva sådana.

Traditionella kalkylblad är visserligen användbara, men de har ofta svårt att hantera stora datamängder, vilket leder till ineffektivitet.

Lösningen? Specialiserade försäljningsmallar för Google Sheets som effektiviserar verksamheten och ökar produktiviteten.

Vi har sammanställt en lista med sex kostnadsfria försäljningsmallar för Google Sheets. Vi diskuterar också deras begränsningar och utforskar värdefulla alternativ till Google Sheets som hjälper dig att spara tid och förbättra säljarnas effektivitet.

Vad kännetecknar en bra försäljningsmall i Google Sheets?

Här är vad som skiljer en bra försäljningsmall i Google Sheets från resten:

Användarvänlighet: Se till att Google Sheets-mallen är lätt att navigera så att alla teammedlemmar kan använda den utan omfattande utbildning.

Anpassning: Gör det enkelt att ändra kundfält, ställa in KPI:er och hantera aviseringar för att matcha specifika försäljningsbehov.

Samarbete: Möjliggör smidigt samarbete genom att skapa uppgifter, spåra aktiviteter, lämna kommentarer och dela försäljningsrapporter med säljteamet.

Visualisering och rapportering: Inkludera rapporteringsfunktioner för att visualisera försäljningsdata i diagram, stapeldiagram eller instrumentpaneler för tydligare tolkning.

Inbyggda beräkningar: Välj en mall med inbyggda formler och avancerade beräkningar för att automatisera prognoser för total intäkt och försäljning, vilket sparar tid och minskar fel.

Integration: Säkerställ kompatibilitet med befintliga CRM-system, marknadsföringsverktyg och Säkerställ kompatibilitet med befintliga CRM-system, marknadsföringsverktyg och försäljningsproduktivitetsplattformar för smidig dataöverföring.

Försäljningsmallar för Google Sheets

1. Google Sheets CRM-mall från Hubspot

via Hubspot

Om du vill spåra försäljningsuppgifter och hantera kundinteraktioner utan att investera i CRM-programvara, bör du välja Hubspots CRM-mall för Google Sheets.

Du kan ladda ner denna kostnadsfria Google Sheets-mall och anpassa den genom att lägga till eller ta bort fält för att anpassa den till din företags försäljningspipeline och utnyttja dess fulla potential.

Lägg sedan till kunduppgifter såsom namn, e-postadress, kundansvarig, kommunikationskanal, webbplats, datum och försäljningsstadium.

Analysera försäljningsdata och skapa en rapport för att upptäcka kundtrender och mönster och förbättra kundrelationshanteringen.

2. Google Sheets Sales Lead Tracker från Hubspot

via Hubspot

Med Google Sheets Sales Lead Tracker från Hubspot kan du spåra dina leads resa och analysera data för att anpassa dina marknadsföringsinsatser, förbättra försäljningstratten och öka konverteringen. För att börja spåra leads med den här kostnadsfria mallen laddar du ner den i Google Sheets-format och konfigurerar den efter dina försäljningsstadier.

Gå till fliken "Data" och fyll i information om dina leads – namn, kontaktperson, källa, region, e-postadress, sannolikhet för affär, affärsstadium och status samt uppskattat värde.

Sedan kan du använda mallens instrumentpanel som ger insikter om konverteringsfrekvenser, genomsnittligt värde, kundlivscykel och affärsstorlek. Med denna information kan du skapa försäljnings- och verksamhetsstrategier för att öka försäljningen.

3. Försäljningsdashboardmall för Google Sheets från Hubspot

via Hubspot

Det är inte alltid lätt att spåra KPI:er och mätvärden och dela rapporten mellan teamen för att öka synligheten och transparensen.

Med Hubspots mall för försäljningsdashboard i Google Sheets kan du enkelt övervaka månatliga försäljningsdata, ordna dashboardkomponenter, konfigurera filter och identifiera mönster.

För att få insikter från din rapport, mata in försäljningsdetaljer i Google Sheets-mallen och ställ in viktiga försäljningsmått som total försäljning, konverteringsfrekvens, genomsnittligt försäljningsvärde, vecko- och månadsintäkter samt kundanskaffningskostnader.

Det bästa är att du kan ställa in automatiska aviseringar för att varna intressenter när en mätvärde överskrider eller underskrider fördefinierade gränser. Detta gör att du kan fira affärsframgångar och vidta kontrollåtgärder för att hantera utmaningar i försäljningsprocesserna.

4. Mall för försäljningssamtalslogg från Template.net

Sales Call Log Template från Template.net är en enkel men kraftfull Google Sheets-mall som hjälper dig att analysera säljsamtal för att förbättra teamets effektivitet. Ladda ner den i Google Sheets-format och anpassa den för att börja använda den i dina säljprocesser.

Dessutom kan du använda olika fält som kundnamn, företag, datum, tid och anteckningar för att hålla ordning på kunduppgifterna. Kalkylbladsmallen innehåller inbyggda formler och visuella element som diagram och staplar för att effektivt prognostisera försäljningen och spåra data.

5. Mall för daglig försäljningsrapport från Template.net

Vill du registrera dagliga försäljningstransaktioner och utvärdera varje säljares prestation? Mall för daglig försäljningsrapport från Template.net är ett utmärkt alternativ.

Med denna kostnadsfria Google Sheets-mall kan du registrera din dagliga försäljningsinformation på ett och samma ställe. Den innehåller viktiga uppgifter som säljares namn, tid, produktnamn, kvantitet och enhetspris. Kalkylbladsmallen beräknar automatiskt totalen och visar varje säljares dagliga försäljning i ett stapeldiagram.

På så sätt kan du enkelt spåra prestanda, identifiera bästsäljande produkter och mäta intäkterna mot målen. Det är ett utmärkt sätt att övervaka framstegen.

6. Mall för försäljningsprognos baserad på möjligheter från Template.net

En korrekt försäljningsprognosprocess är avgörande för effektiv resursallokering, budgetering, målsättning och lagerhantering. Med mallen Opportunity-based Sales Forecast Template från Template.net kan du enkelt konsolidera försäljningsmöjligheter och göra korrekta prognoser för framtida intäkter.

Denna mall innehåller fält som försäljningsagent, plats, kontouppgifter, prognosbelopp, sannolikhet och prognosavslut. Du kan enkelt prognostisera försäljningen för en viss period – en månad, ett kvartal eller ett år. De inbyggda beräkningarna i denna kalkylbladsmall fyller sedan automatiskt i ditt företags viktade prognos och totala värde.

Denna Google Sheets-mall erbjuder även avancerade funktioner, såsom rapportering av försäljningspipeline, tidsbaserade prognoser och möjlighetsbaserad värdeuppskattning, för att förutsäga försäljningskonverteringar och intäkter.

Begränsningar vid användning av Google Sheets för försäljningsmallar

Trots att de är funktionella och användarvänliga har dessa kostnadsfria Google Sheets-mallar sina begränsningar. Säljare som använder Google Sheets kan ha svårt med:

Brist på automatisering: Google Sheets-mallar kan inte automatisera försäljningsflöden genom att skicka e-post, skapa uppgifter och generera rapporter. På så sätt kan försäljningsteamen inte spara tid och öka produktiviteten.

Begränsad integration: Integration av Google Sheets, även med Integration av Google Sheets, även med enkla försäljningsverktyg , kräver ofta ytterligare tillägg, vilket kan vara besvärligt och begränsa smidig dataöverföring.

Begränsad anpassning: Anpassningsalternativen är ofta begränsade, vilket gör det svårt att anpassa mallarna till komplexa försäljningsprocesser eller unika affärsbehov.

Alternativ till försäljningsmallar i Google Sheets

Nu när du känner till Google Sheets-mallarnas utbud, funktioner och begränsningar för försäljningsverksamhet kan vi utforska några alternativ.

ClickUp är ett mångsidigt projektledningsprogram som förbättrar avancerad uppgiftshantering, samarbete i realtid, målsättning och KPI-uppföljning.

Med ClickUps programvara för försäljningsprojektledning kan du hantera alla försäljningsuppgifter – från att spåra potentiella kunder till att samarbeta med ditt säljteam, utbilda personal och introducera kunder – på ett och samma ställe.

Du kan bryta ner silos och ersätta skrymmande Excel- eller Google Sheets-filer.

Kom igång med ClickUp Samla leadspårning, leadvård, kundonboarding och samarbete på en och samma plattform med ClickUp Sales Project Management Software.

ClickUp Brain, ClickUps neurala nätverk, använder AI för att koppla samman människor med uppgifter, dokument, kunskapsbaser och kunddata för att upptäcka dolda insikter och göra intäktsprognoser. Det anpassar kontakterna för att öka engagemanget och utför sentimentanalyser för att förfina strategierna.

Med ett bibliotek med färdiga, helt anpassningsbara och kostnadsfria mallar är ClickUp dessutom ett måste i din försäljningsteknik.

1. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Hämta gratis mall Håll koll på alla kunder och leads med ClickUps mall för försäljningspipeline.

Din försäljningspipeline ger en tydlig överblick över hela försäljningsprocessen – prospektering, leadkvalificering, offert, förhandling, avslutande av affärer och säkring av kontrakt. Denna överskådlighet bidrar till att förbättra produktutvecklingen, lagerhanteringen, intäktsprognoserna och hanteringen av utmaningar.

ClickUp Sales Pipeline Template är till exempel en helt anpassningsbar mall som låter dig hantera leaddata och visualisera försäljningstratten.

Med över 30 anpassade statusar, fyra olika anpassade vyer, anpassade fält och projektledningsfunktioner kan du effektivisera varje steg i försäljningsprocessen, förbättra kommunikationen och samarbetet mellan säljare och prioritera leads baserat på brådskande behov, värde och potential.

Läs mer: 10 gratis mallar för försäljningspipeline för att avsluta fler affärer

2. ClickUp-mall för försäljningsspårning

Hämta gratis mall Utvärdera säljarnas prestationer och hantera försäljningspipeline bättre med ClickUps mall för försäljningsspårning.

Är du trött på att jonglera med flera verktyg för att samla in försäljningsdata?

Använd ClickUp Sales Tracker Template för att få en tydlig överblick över de rörliga delarna i din försäljningsprocess.

Du kan ställa in ditt teams vecko- och månadsförsäljningsmål och organisera uppgifter i fem statusar, inklusive "Mål uppnått", "Mål ej uppnått", "Slutfört", "Ej påbörjat" och "Pågående", för att följa framstegen.

Med denna kostnadsfria mall kan du övervaka individuella och teamets prestationer i realtid, analysera data, jämföra dem med historiska uppgifter och fatta datadrivna beslut.

Efter att ha analyserat försäljningsdata kan du dela dina resultat i form av rapporter eller presentationer för att utvärdera, belöna anställda och sätta upp nya vecko- eller månadsmål.

3. ClickUp-mall för försäljningsrapport

Hämta gratis mall Samla viktiga försäljningsmått och få klarhet med ClickUps mall för försäljningsrapporter.

Att skapa en detaljerad försäljningsrapport och spåra mätvärden behöver inte vara krångligt. Med ClickUps försäljningsrapportmall kan du enkelt spåra viktiga mätvärden, övervaka försäljningsutvecklingen och identifiera områden som kan förbättras.

Skapa anpassade fält som Försäljningsregion, Försäljningsresultat, Försäljningsår, Försäljningskvartal och mer för att lagra och visualisera viktig data. Använd ClickUps tabellvy för att analysera mönster och trender i försäljningsresultatet för att bättre förstå kunderna och hitta tillväxtmöjligheter.

När du har slutfört övervakningen av data kan du dela insikter och resultat i en visuell rapport med intressenterna.

💡Proffstips: Det smartaste sättet att spåra viktig försäljningsdata och teamets prestanda är genom ClickUp Dashboards. Skapa en anpassad försäljningsdashboard för att spåra och markera viktiga mätvärden och fatta datadrivna beslut.

4. ClickUp-mall för försäljnings-KPI

Hämta gratis mall Sätt upp mätbara mål och spåra relevanta KPI:er med ClickUps mall för försäljnings-KPI:er.

ClickUp Sales KPI Template hjälper dig att sätta upp mätbara mål, övervaka viktiga KPI:er och mäta framgången för din försäljningsstrategi. Det är avgörande för att förbättra försäljningsresultatet, utnyttja möjligheter och öka intäkterna.

För att visualisera försäljningsresultatet kan du ställa in KPI:er med hjälp av anpassade fält, till exempel månatlig försäljningsintäkt, genomsnittligt ordervärde, konverteringsfrekvens, kundlivstidsvärde och återkommande försäljning.

Tänk på den här mallen som en karta som ger fullständig transparens och tydlighet i KPI:er för att underlätta snabbare beslutsfattande och uppnå företagets försäljningsmål.

5. ClickUp-mall för säljsamtal

Hämta gratis mall Uppdatera statusen för varje kund i försäljningspipeline och spåra den övergripande utvecklingen med ClickUp Sales Calls Template.

Har du svårt att hantera kundkontakter?

ClickUp Sales Call Template hjälper dig att registrera samtalsdetaljer, analysera säljarnas prestationer och tilldela uppföljningsuppgifter. På så sätt kan du kontrollera försäljningsverksamheten, maximera effektiviteten och spara tid.

Denna specifika försäljningsmall hjälper dig att övervaka försäljningssamtal och mäta säljarnas prestationer för att hitta områden som kan förbättras. Du kan bjuda in säljare att samarbeta och se till att alla intressenter är på samma sida med dessa konsoliderade data.

💡Proffstips: Använd ClickUp Docs för att lagra alla nödvändiga dokument för säljsamtal, såsom manus, broschyrer, presentationer och gratis material, på ett och samma ställe. Bjud in dina kollegor att dela med sig av förslag med hjälp av funktionen för samarbete i realtid.

6. ClickUp-mall för försäljningsplan

Hämta gratis mall Spåra försäljningsmål och justera strategier med ClickUps mall för försäljningsplan.

Som försäljningschef kan det vara överväldigande att skapa rätt försäljningsplan, fastställa tydliga mål och utveckla strategier.

ClickUp Sales Plan Template hjälper dig att skapa en omfattande försäljningsplan för att driva resultat. Denna lättanvända mall är perfekt för dig som vill förstå kunderna bättre, skapa en tydlig uppgiftsstruktur och öka insynen i försäljningsprocessen.

Med fem anpassade statusar, fyra anpassade fält och fem olika anpassade vyer kan du enkelt komma åt data, visualisera stegen i en försäljningsplan och övervaka framstegen. Dessutom kan du förbättra spårningen av försäljningsplanen med nyanserade funktioner som taggning, kapslade deluppgifter, flera ansvariga och prioritetsetiketter.

Sammantaget kommer denna kostnadsfria försäljningsplanmall att säkerställa att teammedlemmarna är på samma sida under hela försäljningsprocessen – att sätta mål, följa upp resultat, övervinna potentiella förseningar och utmaningar och nå framgång.

7. ClickUp-mall för försäljningsprocess

Hämta gratis mall Optimera försäljningsprocesserna och avsluta fler affärer med ClickUps mall för försäljningsprocesser.

ClickUp Sales Process Template guidar säljare, chefer och kundsupportpersonal genom processen att omvandla leads till återkommande kunder.

Med denna nybörjarvänliga mall kan du förtydliga din försäljningsprocess och ge försäljningsteamen en struktur som hjälper dem att fokusera på kommande steg. Förutom att identifiera områden som kan förbättras och göra det möjligt för teamen att optimera försäljningsprocessen, hjälper mallen till att enkelt introducera nya säljare, eftersom de kan börja arbeta med uppgifter genom att hänvisa till den.

Denna gratis mall är utformad för att hjälpa alla i säljteamet att styra hela säljprocessen snabbare och effektivare. Du kan effektivisera säljprocessen med avancerade funktioner som diagram, taggar, beroendevarningar, e-postmeddelanden etc.

8. ClickUp-mall för onboarding av försäljning

Hämta gratis mall Kom snabbt igång med säljarna och ge dem rätt kunskap med hjälp av ClickUps mall för säljintroduktion.

Att skapa onboardingmaterial för försäljning från grunden är tidskrävande och arbetsintensivt.

Det är här ClickUps mall för onboarding av säljare förenklar processen. Fem anpassningsbara fält, såsom e-postadress, kontaktnummer, anställningstyp, officiellt startdatum och orienteringsdatum, hjälper till att samla in nödvändig information för onboarding. ClickUps Gantt-diagramvy underlättar visualiseringen av onboarding-arbetsflöden, uppgiftshantering med prioritetsetiketter och spårning av framsteg i realtid.

Använd ClickUp Docs för att dela resurser som dokumentation av försäljningsprocessen, produktinformation och utbildningsmaterial med nyanställda. ClickUp Automation hjälper till att automatisera repetitiva uppgifter för att frigöra säljare och effektivisera projektledningen för säljteam.

Med ClickUps mall för försäljningsintroduktion kan du skapa en smidig introduktionsprocess som hjälper nya medarbetare att snabbt komma igång och maximera produktiviteten för befintlig försäljningspersonal.

9. ClickUp-mall för försäljnings-CRM

Hämta gratis mall Få insyn i kunddata och hantera kunder effektivt med ClickUps CRM-mall för försäljning.

ClickUp Sales CRM-mallen hjälper dig att hantera leads, visualisera försäljningsmöjligheter, organisera kontakter och upptäcka unika insikter.

Skapa uppgifter med över 20 anpassade statusar, till exempel "Aktiv", "Pågående", "I förhandling", "Onboarding" och "Avslutad".

ClickUp Automation tar det ett steg längre genom att automatisera e-postflödet för att skicka uppdateringar i rätt tid utan manuellt arbete.

Du behöver till exempel skicka uppföljningsmejl till potentiella kunder som du har haft upptäcktsamtal med under den senaste veckan. ClickUp Brain kan generera personliga mejl för varje potentiell kund. Detta sparar tid och förkortar försäljningscykeln genom att automatisera uppföljningarna.

Lär dig tips och tricks för att skriva effektiva e-postmeddelanden med ClickUp Brain.

Skriv bara in din fråga så får du personlig vägledning från din egen AI-assistent.

Skapa effektiva försäljningsstrategier med ClickUp

En försäljningsmall hjälper dig att spåra uppdateringar från ditt säljteam, hantera potentiella kunder, bättre förstå dina kunder och skapa effektiva försäljningsplaner.

Vad utmärker ClickUp? Dess avancerade funktioner gör det möjligt för dig att samarbeta inom säljteamet, hjälpa till att skala upp på ett hållbart sätt och anpassa dina säljflöden.

Det bästa av allt?

ClickUps automatiserings- och AI-funktioner sparar tid, förbättrar effektiviteten och optimerar hela försäljningsprocessen, vilket hjälper dig att omvandla leads till lojala kunder.

Är du redo att ta din försäljningsstrategi till nästa nivå? Registrera dig gratis på ClickUp för att ladda ner och använda dessa effektiva försäljningsmallar.