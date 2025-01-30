De 10 bästa programvarorna för medarbetarportaler 2025

I de livliga korridorerna på moderna arbetsplatser, där tidszoner suddas ut och samarbete överskrider gränser, är effektiv teamledning inte längre bara en uppgift – det är en konst. Som HR-ansvarig är det omöjligt att hantera allt själv – introduktion, förmånsadministration, prestationsutvärderingar och mycket mer. Programvara för personalhantering är din medhjälpare när du bockar av punkter på en oändlig att göra-lista.

En effektiv medarbetarportal kan göra mer än bara lagra information; den kan aktivt engagera medarbetarna.

Det är inte många företag som mäter hur engagerade deras medarbetare är, men ett litet test visade att det kan vara en bra idé. När ett företag gjorde sina medarbetare lyckligare på jobbet minskade antalet frånvarande och frånvaron sjönk med 27,5 %.

Att hitta rätt självbetjäningsportal för anställda kan förändra HR-avdelningens effektivitet, göra dagliga uppgifter smidigare och mer hanterbara och samtidigt hjälpa människor att trivas på jobbet. Under det senaste året har vi på ClickUp testat och sammanställt en lista över de 10 bästa programvarorna för anställdas portaler för 2024, var och en utvald för sin förmåga att förbättra produktivitet, kommunikation, engagemang och den övergripande personalhanteringen inom ett företag.

Från kodfria verktyg för att bygga medarbetarportaler till programvara för kunskapshantering och HR-arbetsflöden – den här guiden hjälper dig att utvärdera olika programvarualternativ med snabba översikter över varje verktygs styrkor, priser, kärnfunktioner och integrationer.

Men först, här är de viktigaste aspekterna du bör leta efter i programvara för medarbetarportaler.

Vad ska du leta efter i programvara för medarbetarportaler?

Baserat på vår forskning bör programvara för medarbetarportaler innehålla alla eller åtminstone några av följande funktioner:

Dokumenthantering: Leta alltid efter verktyg som enkelt kan samla rutinmässiga HR-dokument , såsom skatteformulär, lönebesked, anställningserbjudanden och förmånsöversikter. Du vill inte behöva komma ihåg vilken information som finns i vilket verktyg – samla dem för att snabbt kunna hitta dem.

Kunskapsdelning: Leta efter en plattform med en delbar kunskapsbas som innehåller företagshandböcker, policyer, utbildningsmaterial och annan viktig information så att medarbetarnas vardag blir enklare.

Distribution av meddelanden: För effektiv kommunikation på alla nivåer i företaget, välj ett verktyg som du kan använda för att enkelt dela företagsmeddelanden, påminnelser och aviseringar.

Medarbetarregister: Du bör kunna lagra kontaktuppgifter, befattningar, arbetsplatser och mycket mer på ett centralt ställe. Det gör det enkelt att hitta och komma i kontakt med kollegor på olika avdelningar och arbetsplatser.

Förmånsadministration: Leta efter verktyg som erbjuder självbetjäningsalternativ för anställda att registrera sig för och hantera företagets förmåner

Integrationer: Kontrollera om verktyget kan integreras med din befintliga Kontrollera om verktyget kan integreras med din befintliga HRMS-programvara , löneprogramvara och andra verktyg för affärsverksamhet för ett smidigt arbetsflöde.

Mallar : Välj en lösning som erbjuder : Välj en lösning som erbjuder mallar för personalhandböcker och introduktionsprogram för att förenkla HR-processerna och säkerställa enhetlighet inom organisationen.

Användarvänligt gränssnitt: Anställda är mer benägna att anamma en plattform som är lätt att använda

Många programvaruverktyg för medarbetarportaler är utformade för stora företag, med många funktioner och en oöverkomlig kostnad (du får inte reda på priset förrän du har gått igenom en lång process). Det finns bättre alternativ som är prisvärda och enklare att använda.

De 10 bästa programvarorna för medarbetarportaler att använda i år

Här är de bästa programvarorna för medarbetarportaler för i år. De hamnade på vår lista helt enkelt för att de gör det mycket enklare att hantera och kommunicera med dina medarbetare.

Låt oss börja med husets favorit – ClickUp!

1. ClickUp – Bäst för säker åtkomst för anställda

Jag gillar ClickUps HR-plattform bäst eftersom den gör allt lätt att hitta och använda på ett och samma ställe. Det är som att ha ett superorganiserat HR-kontor i ett enda datorprogram!

Organisera och effektivisera dina HR-processer med ClickUps plattform för personaladministration.

Förenkla den dagliga personalhanteringen och introduktionen av nya medarbetare, stödja medarbetarnas utveckling eller hitta nya sätt att hålla ditt team engagerat – ClickUp gör allt detta enkelt och minskar din arbetsbelastning!

Dokumenthantering

Med ClickUp Docs kan du lagra alla dina viktiga HR-dokument på ett ställe, till exempel introduktionsguider, personalhandböcker och företagspolicyer.

Skapa HR-processrelaterade dokument och samarbeta med ditt team i ClickUp Docs

ClickUp Docs kan också hjälpa dig med följande:

Skapa, redigera och dela dokument med ditt team. Oavsett om det gäller att utarbeta företagspolicyer, personalhandböcker eller processriktlinjer kan flera teammedlemmar arbeta med dem tillsammans i realtid.

Spåra ändringar och spara olika versioner av dokument. När du uppdaterar HR-policyer eller rutiner kan du enkelt gå tillbaka till tidigare versioner och jämföra uppdateringar om det behövs.

Kontrollera vem som kan visa, redigera eller kommentera specifika dokument. För HR-ändamål innebär detta att du kan hålla känslig information (som anställningsavtal eller prestationsutvärderingar) säker och endast synlig för behörig personal.

Integrera enkelt med andra verktyg som som ClickUp Tasks och ClickUp Reminders och arbetsflöden. Om du till exempel diskuterar en nyanställningsprocess kan du tilldela uppgifter till teammedlemmar som ansvarar för olika steg med hjälp av ClickUp Tasks.

Automatisering av tidskrävande arbete

Om allt detta låter som mycket (manuellt) arbete kan du prova att använda ClickUp Brains AI Writer for Work för att automatisera delar av det.

Förbättra HR-processer och personalhantering avsevärt med ClickUp Brain

ClickUp Brain kan hjälpa dig att brainstorma idéer för att skapa HR-dokumentation som personalhandböcker, finslipa språket och tonen i formella e-postmeddelanden och memon, sammanfatta långa kommentartrådar för att presentera viktig information för datadrivna beslut och mycket mer.

Du kan också använda inbyggda ClickUp-automatiseringar eller skapa anpassade automatiseringar med ClickUp Brain för att:

Automatisera repetitiva uppgifter , som att godkänna anställdas ledighetsansökningar, uppdatera ledighetssaldon och spåra ledighet.

Förenkla introduktionsprocessen genom att automatiskt skicka viktiga dokument, tillhandahålla IT-resurser och schemalägga utbildningar för nyanställda.

Spåra anställdas arbetstimmar, hantera skift och automatisera närvaroprocesser för löneberäkningar

Mallifiering av processer

ClickUp har ett bibliotek med gratis HR-mallar som hjälper dig att komma igång. Det innebär att du inte behöver bygga upp allt från grunden, vilket sparar dig massor av tid och arbete.

Till exempel kan ClickUp Employee Handbooks, Policies & Procedures Template hjälpa dig att bättre organisera och kommunicera ditt företags viktiga dokument.

Ladda ner den här mallen Kommunicera ditt företags mission, rutiner och förväntningar med ClickUps mall för personalhandböcker, policyer och rutiner.

Med den här mallen kan du samla all viktig information om dina anställda på ett ställe, från hur man kommer igång (introduktion) till alla företagets regler (policyer). Alla kan enkelt hitta den senaste informationen, och det är lätt att lägga till ny information i takt med att företaget växer.

ClickUps mall för personalhandböcker, policyer och rutiner erbjuder:

17 avsnitt med detaljerad information , såsom välkomstmeddelande, beskrivning av den ideala teammedlemmen, introduktionsinformation, företagskultur, arbetsplatspolicyer etc.

Ett anpassningsbart omslag för enkel utskrift eller PDF-formatering

En förstasida-instrumentpanel som visar alla undersidor, med utrymme för att tilldela sektionsägare och bidragsgivare

Du kan använda över 100 inbyggda ClickUp-automatiseringar eller skapa egna. Ditt team kommer att uppskatta den tid som sparas genom att automatisera och mallbasera repetitiva uppgifter, så att de kan fokusera på strategiska HR-initiativ.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan behöva lite tid för att lära sig hur man använder alla funktioner i ClickUp.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 USD/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Simpplr – Bäst för att förbättra den interna kommunikationen

via Simpplr

Simpplr är som en digital anslagstavla för ditt företag. Det låter dig lägga upp meddelanden, kalendrar och sätt att ge feedback och erkännande till kollegor på en och samma plattform.

Plattformen anpassar ditt flöde så att du bara ser de uppdateringar som intresserar dig. Du kan se saker efter ämne, vad som är populärt eller vad du själv väljer.

Simpplrs AI-assistent är som en supersökmotor för arbetet. Behöver du en fil? Har du fastnat i en HR-uppgift? Fråga bara assistenten så hjälper den dig att hitta vad du behöver eller till och med starta arbetsflöden. Denna digitala hubb gör det möjligt för medarbetarna att enkelt få tillgång till företagsmeddelanden, kalendrar, feedbackinsamling och kollegialt erkännande.

Simpplrs bästa funktioner

Håll medarbetarna uppdaterade med de senaste nyheterna från företaget direkt på företagets intranät

Kommunicera med medarbetarna via mobil, dator, chatt, e-post och digitala skärmar

Ge cheferna verktyg i form av engagemangsdata och praktiska rekommendationer

Simpplrs begränsningar

Har ingen inbyggd lösning för kunskaps- och innehållshantering. Du behöver andra integrationer för detta.

Vissa användare uppger att de ibland upplevt problem med AI-assistentens noggrannhet.

Priser för Simpplr

Anpassad prissättning

Simpplr betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

3. Guru – Bäst för kunskapshantering och informationsdelning

via Guru

Om du letar efter en AI-driven företagsökmotor, kunskapsbas och intranätprogramvara i ett, bör du överväga Guru. Kärnan i Guru är dess AI-drivna kunskapshanteringssystem, som enkelt integreras med befintliga arbetsflöden.

Det minskar tiden som läggs på att söka efter information. Tillväxtens förmåga att samla in och organisera kunskap i realtid säkerställer att teamen alltid har tillgång till den senaste informationen, vilket förbättrar beslutsprocesserna.

Den kan också spåra hur människor använder kunskapsbasen. Genom att analysera dessa mönster kan du identifiera informationsluckor och åtgärda dem.

Gurus bästa funktioner

Integrera med samarbetsverktyg som Slack för att tillhandahålla relevant information inom arbetsflödena.

Använd verifieringsfunktionen för att säkerställa att den lagrade informationen alltid är uppdaterad och korrekt.

Använd AI-driven sökning och rekommendationer för att identifiera kunskapsluckor, duplicerat innehåll och koppla samman medarbetare med ämnesexperter.

Guru-begränsningar

Mobilapplikationen kan vara mindre intuitiv jämfört med desktopversionen, vilket kan begränsa åtkomsten när du är på språng.

Vissa användare kan tycka att gränssnittet är svårt i början. De kan behöva tid för att lära sig använda alla funktioner.

Guru-prissättning

Gratis provperiod i 30 dagar

Allt-i-ett : 15 USD/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Guru-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

4. Dayforce HCM – Bäst för omfattande personalhantering

via Dayforce HCM

Dayforce HCM har allt du behöver för human capital management. Det guidar HR-avdelningar genom hela medarbetarens livscykel, från rekrytering till avgång. Det samlar HR, löner, förmåner, personal och talanghantering i en enda applikation.

Plattformen ger realtidsåtkomst till all HR-data i ett enda gränssnitt, vilket underlättar rekrytering, smidig introduktion, balanserad schemaläggning, medarbetarutveckling, lönehantering och förmånsadministration.

Det förbättrar också självbetjäningsupplevelsen med en användarvänlig anpassad medarbetarportal. Denna portal hjälper medarbetarna att hantera rutinuppgifter på egen hand, vilket sparar mycket tid för HR-teamet.

Dayforce HCM:s bästa funktioner

Förbättra lönehanteringen i över 200 länder och territorier och förenkla processerna

Använd AI för välgrundade anställningsbeslut, optimering av arbetsflöden och effektiv personalbehållning

Inbädda sekretesskontroller för datasäkerhet och prioritera säkerhet på alla nivåer

Begränsningar i Dayforce HCM

Stora, oläsliga rapporter kan genereras

Självbetjäningsportalen för anställda har rapporterats vara föråldrad.

Priser för Dayforce HCM

Anpassad prissättning

Dayforce HCM-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (750+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (950+ recensioner)

5. Deel – Bäst för global lönehantering och regelefterlevnad

via Deel

Att hantera löner och efterlevnad i olika länder kan vara svårt när vi fortsätter att arbeta på distans. Deel underlättar denna process så att du kan fokusera på dina kärnverksamheter utan att behöva oroa dig för komplexiteten i internationell HR-hantering.

Plattformen erbjuder stöd för flera valutor och global lönehantering i över 150 länder utan att du behöver ta dig igenom varje lands komplicerade lönebestämmelser individuellt. Med Deel kan du också skapa kontrakt för alla dina distansarbetare, oavsett om de är heltidsanställda, entreprenörer eller frilansare.

Med inbyggda anpassningsbara mallar kan du vara säker på att alla dina kontrakt följer lokala lagar oavsett var dina anställda befinner sig.

Deels bästa funktioner

Erbjud kundsupport dygnet runt för global verksamhet

Automatisera fakturering och uttag

Få realtidsinsyn i personaluppgifter, inklusive antal anställda, löner och andra viktiga nyckeltal.

Deel-begränsningar

Tillgången till vissa funktioner i Europa är begränsad.

Deels prissättning

Deel HR: Gratis

Deel Engage : 20 USD/anställd per månad

Deel US Payroll : 19 USD/anställd per månad

Deel Payroll : 29 USD/anställd per månad

Deel US PEO : 79 USD/anställd per månad

Deel Contractor management : 49 $/månad

Deel EOR: 599 $/månad

Deel-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (950+ recensioner)

6. Axero Copilot – Bäst för att förbättra medarbetarnas produktivitet

via Axero Copilot

Axero Copilot är ett avancerat AI-drivet verktyg för kunskapshantering som förändrar hur team samarbetar och får tillgång till information. Dess intelligenta sökfunktion ger dig snabba resultat genom att förstå sammanhanget i dina sökfrågor. Innehållsrekommendationsmotorn rekommenderar relevanta artiklar och dokument, vilket förbättrar produktiviteten genom att ge dig insikter i rätt tid.

Funktionen Automatiserad innehållskuration håller din kunskapsbas organiserad och uppdaterad. Funktionen Användaranalys ger insikter om innehållsanvändningen. Detta hjälper dig att identifiera luckor och förbättra informationsdelningen.

Axero Copilots bästa funktioner

Skapa digitala arbetsytor för varje avdelning för att hålla intranätet organiserat

Använd samarbetsverktyg för att nätverka internt, dela jobbmöjligheter och hantera topptalanger

Spåra obligatorisk utbildning, policyer eller annat viktigt material med funktionen Obligatorisk läsning.

Begränsningar för Axero Copilot

Begränsade anpassningsmöjligheter för specifika affärsbehov

Priser för Axero Copilot

30 dagars gratis provperiod

Cloud Standard : Anpassad prissättning

Cloud Premium : Anpassad prissättning

Cloud Enterprise : Anpassad prissättning

On-prem: Anpassad prissättning

Axero Copilot betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Zenefits – Bäst för allt-i-ett-HR-lösningar

via Zenefits

Med Zenefits kan du förenkla processerna för både HR-team och anställda. Till exempel automatiserar det introduktionsprocesserna, inklusive bakgrundskontroller, anställningserbjudanden och självintroduktion.

Det inbyggda schemaläggningsverktyget automatiserar enkelt lönehanteringen, erbjuder övervakning i realtid och har praktiska in- och utcheckningssystem för team.

Zenefits stöder integrationer med olika plattformar, inklusive Google Workspace och Slack, samt 401k-leverantörer för förmånsadministration.

Zenefits bästa funktioner

Få tillgång till en inbyggd kalender för regelefterlevnad och undvik fel

Konfigurera prediktiv analys för anpassade insikter

Skapa anpassade rapporter om lönejämförelser

Använd funktionen Visual Analytics för att få insikter om trender inom personalstyrkan utan att behöva hantera flera datamängder.

Zenefits begränsningar

Användarna upplever många rapporterade buggar

Saknar integrerade pensionsfunktioner

Zenefits prissättning

Essentials : 10 USD/månad per anställd

Tillväxt : 20 USD/månad per anställd

Zen: 33 $/månad per anställd

Zenefits betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (450+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 800 recensioner)

via Softr

Softr är anpassningsbar programvara för medarbetarportaler som är perfekt för små företag och byråer. Den omvandlar enkelt befintliga medarbetardata från kalkylblad eller databaser till en fullt fungerande applikation.

Detta hjälper dig att hålla din nuvarande teknikstack fri från onödiga kostnader. Med Softrs drag-and-drop-byggare utan kod och över 100 färdiga widgets kan du skapa personliga applikationer som är skräddarsydda för just ditt företags anställda.

Om du behöver funktioner som introduktion av nya medarbetare, en medarbetarkatalog, intranät, wiki eller förmånsadministration, kan du med Softr enkelt skapa en användarvänlig portal. Du kan centralisera alla medarbetarresurser, kataloger och kalendrar i en enda app som passar ditt företags behov.

Softrs bästa funktioner

Använd mallar och logikbyggare för snabb applikationsutveckling

Integrera den med befintliga verktyg och databaser, såsom Google Sheets, HubSpot och SmartSuite, för att skapa appar som passar dina arbetsflöden.

Samarbeta för att bygga applikationer och lägg till anpassad CSS- och JavaScript-kod för extra funktionalitet

Softrs begränsningar

Ingen perfekt ersättning för helt skräddarsydda lösningar

Softr-priser

Gratis

Grundläggande : 59 $/månad

Professional : 167 $/månad

Företag : 323 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Softr-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

9. Staffbase – Bäst för att främja medarbetarnas engagemang

via Staffbase

Hantera HR-uppgifter och skapa en kommunikationsplattform för anställda med Staffbase. Det är enkelt att använda och har många funktioner som håller alla informerade och uppkopplade.

Staffbase utmärker sig genom att centralisera peer-to-peer-kommunikation över flera kanaler. Detta gör det enkelt att meddela viktig information och engagera medarbetarna i diskussioner i realtid.

Du kan också använda Staffbase för att skapa dedikerade kanaler för olika team och avdelningar, vilket hjälper till att förenkla kommunikationen och bryta ner informationsbarriärer inom organisationen. Funktioner som push-meddelanden, medarbetarundersökningar och riktad innehållsleverans låter dig anpassa kommunikationen och engagera medarbetarna på ett effektivt sätt.

Staffbases bästa funktioner

Underlätta enkelt samarbete och få enkel tillgång till de senaste versionerna av företagets dokument

Skapa professionellt och engagerande innehåll i programvara för medarbetarkommunikation

Få tillgång till backoffice-data för att förbättra beslutsfattandet för interna kommunikationsstrategier

Begränsningar i Staffbase

Kräver betydande IT-insatser, särskilt under den inledande installationen.

Anställda behöver utbildning för att kunna börja använda verktyget

Priser för Staffbase

Startpaket : Anpassad prissättning

Företag : Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Staffbase-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (70+ recensioner)

10. PeopleOne – Bäst för att integrera medarbetarsamarbete

via PeopleOne

PeopleOne är en modern intranätlösning som ger liv åt din arbetsplatskultur. Den är byggd på Microsoft SharePoint och är avsedd för HR- och internkommunikationsteam inom olika branscher, såsom tillverkning, logistik, bygg, hälso- och sjukvård, finans och professionella tjänster.

Det är ett utmärkt verktyg för HR-team som vill förbättra medarbetarupplevelsen och stödja initiativ för distansarbete.

PeopleOnes självbetjäningsportal gör det enkelt att komma åt viktiga HR-dokument på stationära och mobila plattformar.

PeopleOnes bästa funktioner

Genomför pulsundersökningar bland medarbetarna, anordna omröstningar och hantera belöningsprogram

Använd bloggfunktionen för att hålla medarbetarna informerade och hjälpa dem att läsa upp relevanta artiklar.

Begränsningar för PeopleOne

Saknar HR-administrativa funktioner såsom lönehantering, utgiftshantering och ledighetsansökningar.

Avancerade rapporterings- och analysfunktioner kan vara mindre omfattande än specialiserade HR-programvarulösningar.

Priser för PeopleOne

Väsentligt : Anpassad prissättning

Standard : Anpassad prissättning

Fördel: Anpassad prissättning

PeopleOne betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Öka personalens effektivitet med programvara för medarbetarportaler

När du väljer mellan olika medarbetarportaler är det viktigt att välja en som fungerar bra med ditt företags viktigaste funktioner, processer och verktyg. Även om ett bra verktyg kan öka produktiviteten kommer du inte att se någon avkastning på investeringen om det implementeras på ett dåligt sätt eller om medarbetarna inte vill använda det eftersom det är för komplicerat.

Leta efter en lösning som hanterar dina viktigaste HR- och driftsutmaningar istället för en funktionsspäckad plattform som kanske inte uppfyller dina behov. Ett anpassningsbart verktyg hjälper dig att införa nya processer utan att påverka produktiviteten, samtidigt som det ger dig flexibilitet att utöka dina möjligheter i framtiden.

ClickUp erbjuder till exempel en idealisk balans mellan funktionalitet och anpassningsförmåga. Det hjälper till att lösa operativa flaskhalsar och ökar produktiviteten genom att förbättra synligheten och det tvärfunktionella samarbetet.

The People Piece, ett konsultföretag inom organisationsutveckling, har själv upplevt detta. Innan ClickUp kämpade de med isolerat arbete i olika verktyg som Word-dokument, kalkylblad och Slack, vilket ledde till frustration och misstag. Genom att införa ClickUp som central plattform kunde People Piece säkerställa att allt arbete samlades på en central plats och organiserades efter initiativ och projekt. Detta hjälpte dem att spåra varje uppgift bättre och undvika att missa steg, vilket gav större insyn i hela organisationen. De kunde skapa detaljerade projekt- och liststrukturer för att hantera storskaliga processer som rekrytering och introduktion. Detta säkerställde att varje åtgärd hade en konkret plats i deras arbetsflöde.

ClickUp förenklar livet för personalchefer med sina omfattande funktioner för personalhantering.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto och upptäck det själv.