De 10 bästa HR-arbetsflödesprogrammen för att effektivisera dina HR-processer 2025

HR-teamets dagliga arbete innefattar vanligtvis flera manuella uppgifter eller repetitiva pappersarbeten som kan bli tråkiga. Från anställdas ledighetsansökningar och uppdatering av ledighetssaldon till spårning av ledighet, löner och kompensationer – listan är oändlig!

Om du någonsin har känt dig överväldigad av dem är du inte ensam.

Tack och lov finns det idag verktyg och appar som kan automatisera många av de tråkiga delarna av ditt jobb och hjälpa dig att utföra andra uppgifter som kräver din uppmärksamhet.

Programvara för automatisering av HR-arbetsflöden är utformad för att revolutionera verksamheten genom att använda teknik för att minska repetitiva processer och förbättra effektiviteten.

Tänk dig den typiska introduktionsprocessen för nyanställda – massor av pappersarbete, upprättande av konton och samordning av utbildningar. Med automatiseringsprogramvara för HR-arbetsflöden kan dessa uppgifter automatiseras.

När en ny medarbetare anställs skickar programvaran automatiskt dokument, tillhandahåller IT-resurser och schemalägger utbildningar. Det är som att ha en virtuell assistent som sköter alla administrativa detaljer, så att du kan fokusera på att bygga upp goda relationer med ditt team.

Vad ska du leta efter i en HR-arbetsflödesprogramvara?

Utan optimering av arbetsflöden kan HR-processer inte vara effektiva. Automatisering av arbetsflöden frigör tid så att du kan fokusera på strategier och meningsfulla interaktioner med dina anställda.

Med hjälp av teknik och AI-verktyg för HR kan du dessutom enkelt säkerställa att dina kontorsprocesser följer regler och företagspolicyer. Du behöver inte oroa dig för efterlevnadsrisker och huvudbry.

Vilka funktioner bör du leta efter när du köper bra programvara för automatisering av HR-arbetsflöden?

Det måste förbättra rekryteringsprocessen, onboarding, ledighetshantering, prestationsutvärderingar och mer med anpassningsbara automatiserade arbetsflöden.

Lösningen bör ha en självbetjäningsportal för anställda som gör det möjligt för ditt team att komma åt och uppdatera personlig information, visa lönebesked, begära ledighet och spåra ledighetssaldon.

HR-programvara ska enkelt kunna spåra anställdas arbetstider, hantera skift och automatisera närvaroprocesser för korrekta löneberäkningar.

Du måste kunna sätta upp HR-mål , genomföra utvärderingar och stödja medarbetarnas utveckling med intuitiva funktioner för prestationshantering.

Det måste erbjuda smidig datautbyte med andra HRMS-system för en smidig personalhantering.

De 10 bästa HR-arbetsflödesprogramvarorna att använda

Här är en välunderbyggd lista över de 10 bästa programvarorna för automatisering av HR-arbetsflöden. Denna guide listar varje verktygs bästa funktioner, begränsningar, priser, recensioner och betyg för att hjälpa dig att välja rätt.

1. ClickUp

Organisera dina HR-processer och spara tid med ClickUp HR Project Management

Projektledningsplattformen ClickUp är ett verktyg som kan göra allt.

Oavsett om du vill spåra din rekryteringsprocess, organisera dina onboarding- och offboarding-material eller helt enkelt organisera dina HR-processer, är ClickUp för HR-team ett utmärkt verktyg för att förenkla dem!

Så här fungerar plattformen:

Anpassningsbara vyer

Spåra alla dina uppgifter på ClickUp med över 15 anpassningsbara vyer av ditt arbetsflöde

ClickUp erbjuder över 15 olika sätt att visa dina uppgifter på plattformen. Välj mellan alternativ som listvy, Gantt-vy, tidslinje, tavla, kalender eller tankekarta!

Spåra uppgifter, sökande eller anställdas introduktionssteg på ett ögonblick med sorterbara kolumner som status, prioritet eller förfallodatum visuellt med ClickUp Views. Visa deadlines, intervjuer eller utbildningssessioner i en kalenderlayout för att upptäcka överlappningar.

ClickUp Whiteboards

Brainstorma idéer med ditt team och omvandla dem till genomförbara uppgifter på ClickUp Whiteboard

ClickUps Whiteboard är en virtuell whiteboard där du kan brainstorma kampanjidéer, rekryteringsstrategier eller idéer för att stärka varumärket tillsammans med ditt team och omvandla dem till konkreta åtgärder. Den gör det möjligt för alla att samarbeta i realtid på plattformen.

Dessutom kan du omvandla dessa idéer till praktiska åtgärder eller uppgifter i ClickUp. Denna digitala whiteboard kan hjälpa dig att säkerställa att det inte finns några luckor i ditt arbete och att du kan utföra dina uppgifter i tid.

Processflödesmall för whiteboard

Ladda ner den här mallen Implementera nya processer snabbare med hjälp av ClickUps mall för processflöden.

ClickUp erbjuder flera kostnadsfria HR-mallar, till exempel mallar för karriärvägar, allhandsmöten och prestationsutvärderingar, för att förenkla och automatisera HR-processer.

Men för att förenkla saker och ting erbjuder ClickUp en mall för processflödeswhiteboard för att hantera alla typer av HR-processer.

Identifiera vilken process – rekrytering, utbildning, närvaro – du vill arbeta med, beskriv de steg du behöver ta för att slutföra processen och skapa sedan ett processflödesschema på plattformen!

Denna mall är en färdig, helt anpassningsbar whiteboard som är särskilt användbar för att förbättra tydligheten i uppgifterna och förstå processen.

ClickUps bästa funktioner

Håll dina anställda engagerade, anordna onlinespel och ge dem uppmärksamhet med ClickUp Mentions.

Genomför medarbetarundersökningar, få feedback eller organisera omröstningar för din nästa utflykt med ClickUp Forms

Automatisera alla repetitiva eller tidskrävande uppgifter med ClickUp Automations

Planera din dag med ClickUp Task Priorities , som låter dig markera uppgifter som brådskande, viktiga, normala och mindre viktiga.

Använd ClickUp Brain för att skriva kontakter, avtal och policyer för att bygga upp en kunskapsbank.

Begränsningar för ClickUp

Det kan vara svårt för nybörjare att lära sig navigera på plattformen.

Även om ClickUp stöder olika tredjepartsintegrationer kan det vara svårt att integrera med dina befintliga HR-system eller andra viktiga verktyg.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 10 USD/användare per månad

Business : 19 $/användare per månad

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Kissflow

via Kissflow

Kissflow är en molnbaserad plattform som hjälper företag att automatisera och hantera sina arbetsflöden utan kodning. Användare kan skapa anpassade arbetsflöden för HR-planering, introduktion av nya medarbetare, godkännande av utgifter och IT-ärenden.

Kissflow förenklar arbetsuppgifterna genom att automatisera repetitiva steg, vidarebefordra godkännanden och tillhandahålla insikter genom rapportering och analys.

Kissflows bästa funktioner

Skapa, spåra och hantera arbetsflöden enkelt med det användarvänliga, intuitiva gränssnittet.

Använd Kissflow i olika avdelningar och processer i din organisation.

Samla in insikter om processeffektivitet, identifiera flaskhalsar och spåra prestationsmått genom dess omfattande rapportering.

Skapa enkla eller komplexa HR-arbetsflöden, inklusive parallella grenar och villkorade uppgifter, utan att använda någon kod.

Kissflows begränsningar

Att bygga mycket komplexa HR-arbetsflöden kan kräva teknisk expertis på grund av Kissflows anpassningsmöjligheter.

Kissflows utbud av integrationer med verktyg från tredje part är mer begränsat jämfört med vissa andra programvaror för arbetsflödeshantering.

Kissflow-priser

Grundläggande: 1 500 USD/månad

Företag: Anpassad prissättning

Kissflow-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (534 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (56 recensioner)

3. Formstack

via Formstack

Formstack är en lösning för automatisering av arbetsflöden och skapande av onlineformulär som gör det möjligt att skapa och hantera anpassade enkäter, registreringar och beställningsformulär.

De förenklar datainsamling och bearbetning genom att tillhandahålla intuitiva verktyg för att utforma formulär utan kodning.

Du kan använda Formstack för att samla in betalningar, fånga upp leads och mycket mer. Fyll sedan i dessa data i snyggt designade online-dokument med e-signaturer.

Formstacks bästa funktioner

Skapa och anpassa formulär med hjälp av en enkel dra-och-släpp-redigerare med ett intuitivt gränssnitt.

Skapa dynamiska formulär baserade på villkorslogik, som ändras utifrån användarnas svar, vilket hjälper dig att skapa personliga formulärupplevelser.

Integrera med tredjepartsapplikationer som Salesforce, Google Sheets och Zapier för att skapa ett komplett arbetsflöde.

Skicka automatiskt inlämnade formulär till olika godkännare eller avdelningar baserat på specifika kriterier eller svar.

Begränsningar för Formstack

Priserna kan vara höga för mindre organisationer eller för dem som söker avancerade funktioner som automatisering av arbetsflöden.

Anpassningsmöjligheterna för formulärdesign och layout kan vara begränsade för personer som söker mycket skräddarsydda formulär.

Formstack-priser

Formulär: 59 $/månad (en användare)

Paket: 229 $/månad (tre användare)

Företag: Anpassad prissättning

Formstack-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (938 recensioner)

Capterra (Formstack Forms): 4,1/5 (106 recensioner)

4. Sprout Solutions

via Sprout Solutions

Sprout Solutions är ett molnbaserat verktyg som är utformat för att förbättra personalhanteringen, särskilt inom HR och ersättning.

Den erbjuder en omfattande uppsättning HR-lösningar, inklusive lönehantering, tidrapportering, självbetjäning för anställda, rekrytering och prestationshantering.

Sprouts bästa funktioner

Övervaka närvaro, ledighetsansökningar, semestrar, in- och utcheckningstider samt övertid i ett kompakt och smidigt gränssnitt.

Ge medarbetarna möjlighet att hantera sin information och sina förfrågningar på företagets självbetjäningsportal för medarbetare.

Minska den administrativa bördan genom att automatisera viktiga HR-uppgifter som lönehantering, tidrapportering och prestationshantering.

Sprouts begränsningar

Sprout Solutions kan vara dyrt, särskilt för mindre företag.

Att skala upp plattformen i takt med att företaget växer kan medföra högre kostnader, vilket kan vara ett problem för företag med en stramare budget.

Priser för Sprout

Anpassad prissättning

Sprout-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

5. Zoho People

via Zoho People

Zoho People är en molnbaserad HR-hanteringsprogramvara som utvecklats av Zoho, ett populärt programvaruföretag som tillhandahåller en rad affärsapplikationer. Den är särskilt utformad för att förenkla och automatisera olika typer av HR-funktioner och processer i organisationer av alla storlekar.

Zoho People förenklar HR-arbetet genom att förbättra medarbetarnas engagemang och organisationens effektivitet med sitt användarvänliga gränssnitt och omfattande HR-hanteringsverktyg.

Zoho Peoples bästa funktioner

Spåra enkelt anställdas närvaro, ledighet och fria dagar med anpassningsbara ledighetspolicyer, automatiserad närvaroregistrering och hantering av ledighetsansökningar.

Ställ in prestationsutvärderingscykler, definiera mål och nyckeltal (KPI), genomför utvärderingar och skapa prestationsrapporter på plattformen.

Hantera medarbetardata, inklusive personlig information, anställningshistorik, kompetens och prestationsregister, via ett felfritt och säkert gränssnitt.

Begränsningar för Zoho People

Att anpassa vissa arbetsflöden eller rapporter kräver teknisk expertis.

Det finns en inlärningskurva för nya användare.

Priser för Zoho People

Essential HR: 0,83 $/användare per månad (faktureras årligen)

Professional: 1,66 $/användare per månad (faktureras årligen)

Premium: 2,5 $/användare per månad (faktureras årligen)

Enterprise: 4,16 $/användare per månad (faktureras årligen)

*Priser hämtade från en extern källa

Betyg och recensioner av Zoho People:

G2: 4,4/5 (över 320 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 240 recensioner)

6. Process Street

via Process Street

Process Street är en AI-baserad programvara för processhantering och arbetsflöden som låter företag skapa, hantera och optimera repetitiva uppgifter, processer och arbetsflöden.

Plattformen är utformad för att standardisera verksamheten, förbättra effektiviteten och samarbetet samt säkerställa enhetlighet i utförandet av kontorsuppgifter och rutiner.

Process Streets bästa funktioner

Skapa ett arbetsflöde med hjälp av en checklista – definiera sekventiella steg, tilldela uppgifter, ange förfallodatum och lägg till detaljerade instruktioner.

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med färdiga mallar för olika affärsprocesser, såsom introduktion av nya medarbetare, publicering av innehåll, IT-drift, efterlevnadsrevisioner och mycket mer.

Tilldela uppgifter till teammedlemmar, lämna kommentarer, bifoga filer och kommunicera smidigt inom arbetsflödena.

Process Streets begränsningar

Att konfigurera avancerad automatisering med villkorlig logik kan vara komplicerat för personer med begränsad teknisk expertis.

Begränsad funktionalitet i offline-läge eller på platser med opålitlig internetuppkoppling

Priser för Process Street

Startup: 100 $/månad

Pro: 1500 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Process Street-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 620 recensioner)

7. Frevvo

via Frevvo

Frevvo är specialiserat på kodfria formulär och automatisering av arbetsflöden. Med det kan du enkelt skapa elektroniska formulär med avancerade funktioner som villkorslogik och valideringar utan kodning.

Frevvo automatiserar affärsprocesser genom att skapa arbetsflöden som automatiserar repetitiva uppgifter, godkännanden och aviseringar, och integreras med andra system för enkel datautbyte och processhantering.

Frevvos bästa funktion

Använd formulärbyggaren för att skapa elektroniska formulär med olika fälttyper och valideringar.

Få tillgång till responsiva och mobilvänliga formulär från alla mobila enheter

Automatisera arbetsflöden genom att definiera sekventiella steg, vidarebefordringsregler och godkännanden.

Frevvos begränsningar

Kan ha problem med att anpassa komplexa arbetsflöden och formulär utöver grundläggande konfigurationer.

Icke-tekniska användare kan tycka att det är svårt att konfigurera avancerade arbetsflöden och integrationer.

Frevvos priser

Anpassad prissättning

Frevvo-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (25+ recensioner)

8. Rippling

via Rippling

Rippling är ett omfattande system för personalhantering som integrerar och automatiserar personalhanteringsuppgifter som löner, förmåner, enheter och appar.

De erbjuder en centraliserad plattform för att introducera nya medarbetare, hantera medarbetardata och säkerställa efterlevnad av regler och föreskrifter.

Ripplings bästa funktioner

Automatisera onboarding-processer för anställda, inklusive tilldelning av IT-konton, upprättande av löner och registrering av förmåner.

Centralisera hanteringen av medarbetardata, inklusive löner, förmåner, tidrapportering och regelefterlevnad.

Hantera företagets enheter (bärbara datorer, telefoner osv.) på distans, inklusive distribution, säkerhetsinställningar och programuppdateringar.

Säkerställ efterlevnad av HR- och arbetsrättsliga bestämmelser genom att automatisera uppgifter som skattedeklarationer, personaladministration och policygenomförande – perfekt för globala team.

Begränsningar med Rippling

Priserna är relativt höga jämfört med andra HR- och löneplattformar.

Det kan ha en brant inlärningskurva och kräva omfattande installation och konfiguration, särskilt för organisationer med unika eller komplexa krav.

Rippling-prissättning

Från 8 $/månad per användare – anpassad prissättning beroende på valda appar

Rippling-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 3 000 recensioner)

9. BambooHR

via BambooHR

BambooHR är en populär HR-plattform som standardiserar och automatiserar olika HR-funktioner. Personalavdelningar använder den för att hantera alla aspekter av medarbetarnas livscykel.

Som en central knutpunkt för HR-relaterade uppgifter gör BambooHR det möjligt för organisationer att effektivt hantera medarbetardata, standardisera processer och förbättra personalhanteringen.

BambooHR:s bästa funktioner

Spåra anställdas frånvaro, semester, sjukfrånvaro och andra typer av betald och obetald ledighet.

Minska den administrativa bördan med en självbetjäningsportal för anställda, där de kan komma åt sin personliga information, se lönebesked, begära ledighet och uppdatera kontaktuppgifter.

Gör det möjligt för HR-personal att skapa anpassade rapporter om personalomsättning, trender för ledighet, demografi inom arbetsstyrkan och mycket mer med hjälp av dess robusta rapporterings- och analysfunktioner.

Begränsningar med BambooHR

Implementering av detaljerade arbetsflöden eller unika affärsregler kan kräva ytterligare konfiguration eller tillfälliga lösningar.

Rapporteringsfunktionerna kan vara begränsade eller mindre anpassningsbara jämfört med andra HR-program.

Priser för BambooHR

Kärnfunktion: Anpassad prissättning

Fördel: Anpassad prissättning

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 700 recensioner)

10. OrangeHRM

via OrangeHRM

OrangeHRM är en öppen källkodsprogramvara för personalhantering som är utformad för att effektivisera HR-processer inom organisationer. Det är en plattform för hantering av anställda, rekrytering av nya anställda, ersättning, prestationsutvärdering, närvarospårning och andra HR-relaterade uppgifter.

OrangeHRM syftar till att förbättra personalhanteringen, öka medarbetarnas engagemang och säkerställa efterlevnaden av personalregler genom sin omfattande lista med funktioner.

OrangeHRM:s bästa funktioner

Publicera lediga tjänster, hantera ansökningar, schemalägg intervjuer och effektivisera onboarding- och offboarding-processer.

Spåra anställdas arbetstider och skift och automatisera närvaroprocesser för korrekt löneberäkning.

Sätt upp mål för personalavdelningen, genomför prestationsutvärderingar och underlätta den professionella utvecklingen för dina anställda.

Begränsningar för OrangeHRM

Användargränssnittet i OrangeHRM kan vara mindre intuitivt eller föråldrat, särskilt för komplexa arbetsflöden.

Ibland förekommer utmaningar med supportens responsivitet och tillgången till omfattande dokumentation för problemlösning och användarutbildning.

Priser för OrangeHRM

Starter: Gratis

Avancerat: Anpassad prissättning

OrangeHRM-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 180 recensioner)

Välja rätt HR-arbetsflödesprogramvara

En komplex HR-miljö behöver en kraftfull allierad som kan automatisera uppgifter, centralisera data och erbjuda insiktsfulla rapporter. Dessa verktyg ger HR-team möjlighet att förbättra processer inom hela organisationen, uppnå noggrannhet i lönehanteringen och fokusera på strategiska initiativ för medarbetarutveckling.

Ett verktyg sticker ut: Med ClickUp kan dina HR-processer nå nya höjder!

ClickUp är den perfekta helhetslösningen för alla dina HR-behov. Dess robusta HR-, projektlednings- och AI-funktioner hjälper dig att samla alla dina HR-processer på ett och samma ställe.

Registrera dig på ClickUp idag!