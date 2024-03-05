15 HR-böcker för HR-proffs som vill utvecklas i sin karriär

I en tid då medarbetarnas upplevelser är lika viktiga som kundernas upplevelser måste HR-proffs alltid vara på topp.

Om du har valt en karriär inom personaladministration (HRM) måste du ständigt vidareutbilda dig för att hålla dig relevant och tillföra värde till verksamheten. I takt med att konkurrensen om att anställa och behålla de bästa talangerna hårdnar måste företagsledare lära sig och fastställa rätt KPI:er för HR-team som är i linje med organisationens strategiska mål.

Vi har sammanställt en lista över de 15 bästa HR-böckerna för HR-proffs som du, som vill utvecklas i sitt arbete. Dessa HR-böcker kombinerar erfarenhet från rutinerade veteraner med insikter om de senaste branschtrenderna som påverkar talanghantering.

Låt oss dyka in!

De 15 bästa HR-böckerna för personalansvariga

1. Human Resource Management av Gary Dessler

Gary Desslers guide sticker ut bland HR-böckerna via Amazon.

Författare: Gary Dessler

Antal sidor: 720

Utgivningsår: 1994

Beräknad lästid: 12–15 timmar

Perfekt för: HR-proffs på alla nivåer

Betyg: 3,8/5 (Amazon) 3,96/5 (Goodreads)

Gary Desslers ikoniska Human Resource Management, som ibland kallas ”HR-världens bibel”, är en 700-sidig, djupgående guide om vetenskapen och genomförandet av personalhantering.

Idag är det en av de mest ikoniska HR-böckerna, som bryter ner det väsentliga inom HR efter funktionsområden, från rekrytering och talanghantering till utbildning, ersättning och hantering av medarbetarrelationer.

Nu, i sin 17:e upplaga (med flera internationella versioner), utforskar boken inte bara historien om HR-praxis utan fokuserar också på hur teknik (som molntjänster) och sociala medier (särskilt LinkedIn) formar området. Den diskuterar också hur de senaste HR-tekniska verktygen och programvarorna skakar om i den ständigt föränderliga världen av HRM.

Viktiga punkter

Förnya rekryteringsprocessen: Se till att du inte bara fyller tjänster utan placerar dem på ett sätt som stämmer överens med Se till att du inte bara fyller tjänster utan placerar dem på ett sätt som stämmer överens med organisationens HR-mål. Skapa en arbetsplats där medarbetarna är fullt engagerade: Investera i utbildning, utveckling och rättvis ersättning för att hålla ditt team motiverat och engagerat i organisationens framgång. Upprätthåll en positiv arbetsplatskultur: Bygg upp hälsosamma relationer inom ditt team och fokusera på att lösa konflikter.

Vad läsarna säger:

Gary Desslers bok Human Resource Management är en grundläggande lärobok för att lära sig vad HRM gör i ett företag/en organisation som avdelning och funktion. Boken ger en gedigen förklaring av [sic] vad en HR-chefs roller är, vad de bör göra och undvika, och vad man ska göra i situationer där dilemman (tekniska eller etiska) uppstår [sic]. Det är en måste-läsning för alla HR-chefer och studenter som läser kursen Human Resource Management.

2. The Essential HR Handbook (10th Anniversary Edition) av Sharon Armstrong och Barbara Mitchell

En av de bästa HR-böckerna för nybörjare via Amazon

Författare: Sharon Armstrong och Barbara Mitchell

Antal sidor: 256

Utgivningsår: 2008

Beräknad lästid: 4–5 timmar

Perfekt för: HR-nybörjare

Betyg: 4,6/5 (Amazon) 3,61/5 (Goodreads)

I över ett decennium har The Essential HR Handbook av Sharon Armstrong och Barbara Mitchell hjälpt HR-proffs att navigera i en rad funktioner som rekrytering, efterlevnad av lagar och regler, prestationshantering och mångfald på arbetsplatsen.

Denna bok, som nyligen uppdaterades 2020, är nu i sin tionde upplaga och innehåller lättförståeliga förklaringar om allt från hantering av mångfaldiga team till utformning av medarbetarvänliga policyer och förmåner. Än idag är denna upplaga en viktig resurs som ger tips och checklistor för de flesta HR-praktiker.

Viktiga punkter

Anpassa HR till företagets mål: HR-planer måste utformas så att de är i linje med organisationens övergripande mission och strategiska inriktning för att få största möjliga effekt. Att behålla personalen är viktigt: Det räcker inte bara att anställa människor; HR-avdelningar måste investera i en bra introduktions- och orienteringsprocess och även erbjuda möjligheter till fortbildning och utveckling för anställda. Gör prestationsutvärderingar till en positiv upplevelse: Istället för att kännas som en övning i att hitta fel, bör prestationsutvärderingar ge anställda positiv feedback och förstärkning. Använd för detta BEER-metoden (Behavior, Effect, Expectation, Results) och FAST-metoden (Frequently, Accurately, Specific, Timely).

Vad läsarna säger

Denna bok är en utmärkt resurs för någon som är ny inom HR-området, precis som jag. Jag ville ha en bok som innehöll både information och exempel på formulär och checklistor, och denna lilla bok var precis vad jag letade efter. Om du just har börjat inom HR rekommenderar jag denna bok varmt.

Denna bok är en utmärkt resurs för någon som är ny inom HR-området, som jag. Jag ville ha en bok som innehöll information samt exempel på formulär och checklistor, och denna lilla bok var precis vad jag letade efter. Om du just har börjat inom HR rekommenderar jag denna bok varmt.

3. Victory Through Organization: Why the War for Talent is Failing Your Company and What You Can Do About It av Dave Ulrich, David Kryscynski, Wayne Brockbank och Mike Ulrich

Victory Through Organization rankas bland de mest populära HR-böckerna för ledande befattningshavareVia Amazon

Författare: Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich och Wayne Brockbank

Antal sidor: 417

Utgivningsår: 2017

Beräknad lästid: 5–6 timmar

Perfekt för: Seniora HR-chefer

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 3,82/5 (Goodreads)

Är du inte ett fan av den gamla skolan inom HR, där anställda uppmuntrades att imponera snarare än att vara sig själva på jobbet? Då kommer du att älska Dave Ulrichs bästsäljare, Victory Through Organization.

Boken publicerades 2017 och föreslår ett nytt tillvägagångssätt för HR: att bygga dynamiska system där stor talang inte begränsas till en avdelning eller ett verksamhetsområde utan utnyttjas i hela organisationen. Det unika med denna bok är att dess idéer baseras på insikter från 30 000 HR-proffs och företagsledare!

Victory through Organization täcker olika HR-teman, såsom organisatorisk effektivitet, talangutveckling och -utnyttjande, uppbyggnad av en hållbar konkurrensfördel och mycket mer. Den anses vara en handbok för seniora HR-chefer.

Boken utmanar normer, slår hål på myter och driver på för verklig förändring. Dess övergripande budskap är att framgång inte bara handlar om att anställa topptalanger, utan om att få ut det mesta av dem.

Viktiga punkter

Använd den strategiska HR-modellen med tre boxar: Fördela ditt fokus mellan administrativ effektivitet, medarbetarupplevelse och strategisk HR-kompetensutveckling (de tre boxarna) för maximal effekt. Få en hållbar konkurrensfördel: Attrahera inte bara de bästa talangerna, utan skapa en hållbar konkurrensfördel genom att utnyttja och använda dessa talanger på ett effektivt sätt. Vinn kampen om talangerna: Titta bortom traditionella metoder för rekrytering och hantering av talanger om du vill attrahera de bästa och mest efterfrågade personerna.

Vad läsarna säger

Victory Through Organization är en extraordinär prestation: databaserad, originell, kreativ och omfattande. Argumenten för varför HR måste ompröva sitt kärnuppdrag är briljanta. HR måste ständigt vara redo att ompröva och omvärdera varför det finns; det måste förändras på de mest grundläggande sätt, från ett status quo där man uppfyller regleringskrav och liknande som påförs utifrån, till att bli en proaktiv affärspartner som bidrar till utvecklingen av strategi och finansiella resultat, samtidigt som man är en ständig källa till kreativitet och realism när det gäller mänsklig prestation.

4. The HR Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance av Brian Becker, Mark Huselid och Dave Ulrich

En av få HR-böcker som handlar om avkastningen på HR via Amazon.

Författare: Brian Becker, Mark Huselid och Dave Ulrich

Antal sidor: 235

Utgivningsår: 2001

Beräknad lästid: 4–6 timmar

Perfekt för: HR-proffs på mellannivå och högre nivå

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 3,78/5 (Goodreads)

I en värld där ett företags styrka ligger i immateriella tillgångar och intellektuell kapacitet, ger The HR Scorecard av Brian Becker starka argument för HR:s betydelse.

Denna bok introducerar konceptet HR-scorecard – en mätprincip som kopplar HR-proffsets roll till företagets resultat. Med insikter från en undersökning av över 2 800 företag drar boken slutsatsen att företag med effektiva HR-ledningssystem ofta presterar bättre än sina konkurrenter.

Boken förklarar hur man mäter parametrar som HR-nyckeltal (KPI) mot affärsmål och täcker några index som hjälper dig att beräkna avkastningen på alla HR-program.

Viktiga punkter

Koppla HR till organisationsstrategin: För att vara framgångsrik måste HR idag förstå och anpassa sig till affärsstrategin och fokusera på att uppnå resultat som har en konkret inverkan på företagets mål. Utveckla HR-mått och mät effekten: Mät effektiviteten i HR-funktionen genom ledande och eftersläpande mått inom talangförvärv, prestationshantering samt utbildning och utveckling. Balansera långsiktiga och kortsiktiga prioriteringar: Boken rekommenderar att HR-team samarbetar med företagsledare för att förstå affärskontexten och utmaningarna. De bör sedan utarbeta en plan som balanserar kortsiktiga krav (till exempel anställningsbehov) med långsiktiga organisationsmål (till exempel personalutveckling).

Vad läsarna säger

Boken innehåller en mätmodell som vägledning för implementeringen av humankapitalstrategier, där det slutgiltiga målet med modellen är att samordna strategi, personal och organisatorisk prestanda. Författarna presenterar en ny metod för att hantera ett företags ”HR-arkitektur” som en strategisk tillgång, samt för att mäta dess bidrag till företagets prestanda. Författarna förespråkar en top-down-strategi snarare än en bottom-up-strategi för implementering av strategin, tillsammans med ett innovativt utvärderingssystem för att mäta HR:s bidrag.

5. Work Rules! Insikter från Google som kommer att förändra hur du lever och leder av Laszlo Bock

En av våra favoritböcker om HR just nu är denna av Laszlo Bockvia Amazon.

Författare: Laszlo Bock

Antal sidor: 416

Utgivningsår: 2015

Beräknad lästid: 5–6 timmar

Perfekt för: HR-chefer på mellannivå till senior nivå

Betyg: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Vill du hämta inspiration från Googles oklanderliga HR-praxis och anpassa den till ditt företag? Om ja, då är den här boken något för dig.

Googles tidigare VP för People Operations, Laszlo Bock, sammanställer 15 års intensiv forskning i denna inspirerande samling av lärdomar om talanghantering för team av alla storlekar.

Boken innehåller verkliga fall, praktiska råd och insikter om hur man balanserar kreativitet och struktur inom ett företag. Bock lär dig också att omforma ledarskapet inifrån organisationen snarare än uppifrån och ner.

Viktiga punkter

Lita på att dina anställda agerar som grundare: Ingjuta en känsla av ägarskap, var transparent, ge dem en röst och omfamna sårbarhet för att bygga förtroende bland anställda. Ta dig tid att anställa de bästa: Följ en kommittébaserad rekryteringsstrategi, sätt upp tydliga standarder, kompromissa aldrig och se till att nyanställda konsekvent presterar bättre än befintliga medarbetare. Gör livet enklare för anställda: Lär dig av Googles fokus på att förbättra anställdas liv, spara tid, öka bekvämligheten och skapa glädje utan att tömma plånboken.

Vad läsarna säger

Google är inte så ovanligt eller svårt att förstå som folk tror – den här boken visar tydligt att en unik filosofi, kreativitet och mycket hårt arbete är det som gäller. Massor av fantastiska exempel som andra företag kan använda, och en mycket bra förklaring av hur man kan experimentera och använda analyser för att skapa bra personalstrategier.

6. Putting The Human Back into HR: Success as an HR Professional Begins with You av Su Patel

Denna pärla bland HR-böcker kan hjälpa HR-proffs i alla karriärstadier. Via Amazon

Författare: Su Patel

Antal sidor: 196

Utgivningsår: 2018

Beräknad lästid: 3–4 timmar

Perfekt för: HR-medarbetare på alla nivåer

Betyg: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

HR-proffs brottas ofta med en fråga: Ska jag prioritera människor eller processer?

Om även du kämpar för att hitta en balans mellan de två bör Su Patels Putting The Human Back Into HR vara din nästa köp.

Boken tar upp den eviga konflikten mellan mänskliga resurser (människorna) och mänskliga processer (policyn) och beskriver viktiga områden som HR-proffs behöver behärska. Den behandlar hur du kan sammanföra alla delar av HR-rollen, känna dig mer tillfredsställd som medlem i HR-teamet och bana väg för professionell utveckling.

Viktiga punkter

Hitta en medelväg mellan människor och processer: Sträva efter att vara medveten om personen bakom jobbtiteln utan att kompromissa med processerna. Arbeta med dig själv först: Patel råder HR-chefer att förbättra sina ledaregenskaper och vara mer proaktiva. Detta kommer att förbereda dem för att bättre kunna ta ett ledarskap i organisationen. Omfamna förändring istället för att reagera på den: Hantera utmaningar med självförtroende och led ditt team genom förändringar med hjälp av verktygen som listas i denna bok.

Vad läsarna säger

Jag önskar att jag hade läst den här boken för flera år sedan – och att andra i min omgivning också hade läst den! Jag tror att vi ibland komplicerar personalfrågor i onödan – det är ju trots allt ingen raketforskning – men också avhumaniserar dem. Den här boken tar upp båda dessa brister – den är full av enkla men effektiva metoder som HR-proffs kan använda och sätter människan i centrum.

7. HR On Purpose: Developing Deliberate People Passion av Steve Browne

En av de många inflytelserika HR-böckerna av Steve Brownevia Amazon

Författare: Steve Browne

Antal sidor: 168

Utgivningsår: 2017

Beräknad lästid: 3–4 timmar

Perfekt för: HR-personal på alla nivåer

Betyg: 4,6/5 (Amazon) 4,16/5 (Goodreads)

Den berömda HR-chefen och veteranen Steve Browne är lika passionerad när det gäller personalfrågor idag som han var för 30 år sedan när han började sin karriär. Hans bästsäljare, HR On Purpose, är ett bevis på den passionen.

Boken är en personlig och motiverande guide som uppmuntrar HR-proffs att gå bortom administrativa uppgifter och göra saker som har en positiv inverkan på organisationer.

Ibland kan det vara utmattande att hantera HR-frågor dag ut och dag in. Browne vill väcka din entusiasm igen genom värdefulla insikter, praktiska råd och exempel från verkligheten, vilket gör denna bok till en fängslande läsning för alla som arbetar med HR.

Viktiga punkter

Anpassa din passion och ditt syfte till din HR-yrke: Fråga dig själv var din passion ligger. Om det inte är att arbeta med människor är du kanske inte den ideala kandidaten för HR-branschen. Använd policyer som riktlinjer, inte som bojor: Gör dina HR-rutiner flexibla genom att använda policyer och procedurer som riktlinjer istället för begränsningar. Utmana föråldrade uppfattningar: Bryt ner gamla HR-idéer och omdefiniera förväntningarna med hjälp av moderna verktyg och strategier. Använd teknik, data, sociala medier och nya idéer.

Vad läsarna säger

Om du vill bli en bra HR-ledare (eller bara en bra ledare) bör du läsa den här boken! Det jag gillar mest med HR On Purpose är de enkla, praktiska ledarskapshistorierna. Det kan verka konstigt för en bok om HR (och kanske har något att göra med mitt eget fokus på ledarskap), men en av Steves huvudpoänger är att HR-personal – precis som alla ledare – måste fokusera på människor, inte policyer och efterlevnad.

8. Belonging at Work: Everyday Actions You Can Take to Cultivate an Inclusive Organization av Rhodes Perry

Detta är en av de bästa HR-böckerna om inkludering . Via Amazon

Författare: Rhodes Perry

Antal sidor: 202

Utgivningsår: 2018

Beräknad lästid: 3–4 timmar

Perfekt för: HR-proffs som vill främja inkludering

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Inspirerad av sin egen resa som transperson publicerade Perry Belonging At Work som en praktisk guide till att skapa inkluderande arbetsplatser där alla känner sig hemma.

Det handlar inte bara om mångfald och inkludering, utan om att skapa en välkomnande organisationskultur som låter medarbetarna vara sig själva på jobbet och ger dem en känsla av tillhörighet. Perry delar med sig av personliga berättelser, fallstudier och praktiska HR-strategier som kan hjälpa till att skapa en arbetsplats som praktiserar äkta alliansskap.

Perry använder en vänlig, varm ton när han uppmanar dig att internalisera varför tillhörighet är viktigt, hur det skiljer sig från mångfald och inkludering och varför det är framtiden för personalresurser.

Viktiga punkter

Erkänn tillhörighet som ett grundläggande mänskligt behov: Förstå att känslan av tillhörighet på arbetsplatsen går utöver ras, kön, sexualitet och religion. Leda med äkthet: Skapa en varm miljö där människor kan visa sitt sanna jag. Ta ansvar för dina DEI-mål: Vidta konkreta åtgärder för att integrera de separata men allierade principerna bakom mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI).

Vad läsarna säger

Rhodes Perrys bok Belonging at Work bör vara obligatorisk läsning inte bara för chefer och arbetsledare utan för alla som på något sätt interagerar med andra som skiljer sig från dem själva. Belonging at Work innehåller en mängd berättelser, tips, övningar och uppmaningar till handling, allt presenterat i Perrys tydliga och trevliga skrivstil.

9. HR Disrupted: It’s Time for Something Different av Lucy Adams

Letar du efter HR-böcker om VUCA-världen? Läs dettaVia Amazon

Författare: Lucy Adams

Antal sidor: 230

Utgivningsår: 2017

Beräknad lästid: 4–5 timmar

Perfekt för: HR-personal på alla nivåer

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 4,13/5 (Goodreads)

Som någon som arbetar på HR-avdelningen, känner du någonsin att du har fastnat i ett rutmönster?

Då bör du läsa denna bok av Lucy Adams, som syftar till att bryta mallen för traditionell HR och införa ett nytt perspektiv.

HR Disrupted är en lättläst bok som kretsar kring frågan: Hur kan en modern HR-proffs leda, hantera, engagera och stödja medarbetare i en ständigt föränderlig affärsvärld?

Adams arbete, berikat med relaterbara exempel från hennes erfarenheter på BBC, uppmuntrar läsarna att ompröva sitt sätt att arbeta.

Hon går på djupet med detaljerna och föreslår verktyg och taktik för alla HR-relaterade funktioner, inklusive belöningar, anställningsregler och policyer samt talanghantering.

Viktiga punkter

Använd EACH-principen: Behandla employees (anställda) som adults (vuxna), consumers (konsumenter) och human beings (människor). Det innebär att respektera dem som vuxna, erkänna deras olika behov som konsumenter och uppskatta deras mänskliga sida. Gå från policyer till människor: Gå från ett policyfokuserat tillvägagångssätt och prioritera istället människors behov och erfarenheter. Anpassa upplevelsen för dina anställda: Gå bortom den generella modellen och tillgodose dina anställdas individuella behov och preferenser.

Vad läsarna säger

Detta är den absolut bästa boken jag har läst på flera år. Allt Lucy skriver om stämmer överens med mina egna tankar och observationer från alla de arbetsplatser jag har varit på. Jag rekommenderar denna bok varmt till alla som är genuint intresserade av att förstå och hantera en av de viktigaste och mest inflytelserika aspekterna av alla företag och organisationer, som i hög grad bidrar till att uppnå de mål som satts upp... de människor som arbetar där.

10. The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth av Amy C. Edmondson

Denna ledande HR-bok behandlar ingående hur man skapar en ”trygg arbetsplats” via Amazon.

Författare: Amy C. Edmondson

Antal sidor: 256

Utgivningsår: 2018

Beräknad lästid: 4–5 timmar

Perfekt för: HR-personal på alla nivåer

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 4,01/5 (Goodreads)

Den mänskliga psyken är en fascinerande och känslig sak, och företagsledare måste vara medvetna om hur arbetsplatsen påverkar den. Amy Edmondson talar om detta i sin bok The Fearless Organization.

Edmondsons bok utforskar idén om psykologisk trygghet – att skapa en miljö där medarbetarna känner sig trygga att ta risker, dela med sig av sina tankar och lära sig utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser.

Denna bok är som en ledstjärna för HR-chefer och personer som vill öka medarbetarnas engagemang och stimulera innovation genom att låta människor kommunicera öppet, samarbeta och kontinuerligt lära sig nya saker.

Edmondson har samlat 20 års forskning i denna bok och ger ledare praktiska tips för att göra sina arbetsplatser inkluderande och trygga. Denna kraftfulla bok visar tydligt på sambandet mellan medarbetarnas välbefinnande och organisationens framgång.

Viktiga punkter

Främja psykologisk trygghet på arbetsplatsen: Se till att dina anställda känner sig trygga med att dela med sig av idéer, ta risker och lära sig av misstag utan rädsla för repressalier. Betrakta företagets strategi som ett pågående test, inte som en fast plan: Fokusera på organisatoriskt lärande, uppmuntra alla att aktivt söka nya idéer som utmanar nuvarande antaganden och främja kontinuerlig förbättring. Sänk inte dina prestationskrav: Skapa en "zon för lärande och hög prestanda" på arbetsplatsen för att främja nya idéer och stimulera kreativitet.

Vad läsarna säger

Edmondsons The Fearless Organization ger ett användbart ramverk för chefer som är intresserade av att främja psykologisk trygghet i sina arbetsmiljöer... En uppfriskande aspekt av Edmondsons ramverk är att det bygger på 20 års forskning inom flera branscher. Denna forskning visar vikten av psykologisk trygghet på arbetsplatsen: när anställda inte känner sig bekväma eller uppmuntrade att uttrycka sina frågor eller farhågor kan det skapa en kultur av tystnad som kan gå utöver affärsmässiga misslyckanden och påverka människors fysiska och mentala hälsa.

11. Bring Your Human To Work av Erica Keswin

Detta finns med på WSJ:s lista över bästsäljande HR-böcker via Amazon.

Författare: Erica Keswin

Antal sidor: 224

Utgivningsår: 2018

Beräknad lästid: 4–5 timmar

Perfekt för: HR-personal på alla nivåer

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 3,71/5 (Goodreads)

Har du någonsin känt att den mänskliga kontakten saknas i relationerna på arbetsplatsen?

Erica Keswins Bring Your Human to Work handlar om att återfå den värmen.

Med över 20 års erfarenhet avslöjar Keswin hur framstående företag som Lyft och Starbucks skapar genuina och stödjande arbetsplatser.

Denna bästsäljare från Wall Street Journal är inte en typisk Ted Talk om HR – det är en praktisk guide till hur du kan göra din arbetsplats mer personlig och främja arbetsvanor som leder till framgång för företaget och nöjda medarbetare.

Viktiga punkter

Prioritera dina anställdas välbefinnande: Uppmuntra anställda att vara friska i kropp och själ och erkänn vikten av holistiskt välbefinnande. Skapa utrymme för personliga möten: Inse kraften i personliga relationer i en teknikdriven värld. Inspirera dina medarbetare att ge tillbaka till samhället: Skapa en kultur av socialt ansvar genom att främja samhällsengagemang.

Vad läsarna säger

Keswins bok är fylld med viktiga påminnelser (stödda av noggrann forskning) om att stödja de MÄNNISKOR som arbetar med dig och förse dem med verktyg för att skapa kontakter och ge tillbaka, vilket skapar en mer produktiv och positiv arbetsmiljö. Min personliga åsikt – kapitlen om att ge tillbaka och säga tack är de mest meningsfulla, eftersom världen och alla arbetsplatser skulle må bra av lite mer vänlighet och ödmjukhet idag. Men varje kapitel är fyllt med visdomsord och ärliga perspektiv på hur vår tekniskt ”uppkopplade” värld behöver lite mer mänsklig kontakt.

12. Remote Not Distant: Design a Company Culture That Will Help You Thrive in a Hybrid Workplace av Gustavo Razzetti

Letar du efter HR-böcker om distansarbete? Det här är en bra läsning via Amazon.

Författare: Gustavo Razzetti

Antal sidor: 328

Utgivningsår: 2022

Beräknad lästid: 5–6 timmar

Perfekt för: HR-proffs som hanterar en distansarbetande personalstyrka

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 3,83/5 (Goodreads)

I en värld där distansarbete har blivit nästan allmänt förekommande är det uppenbart varför denna HR-bok hamnade på vår lista.

Remote, Not Distant är din vägkarta till affärsframgång i en tid präglad av distansarbete och hybridarbete. Gustavo Razzetti, VD för Fearless Culture, ger praktiska råd för att upprätthålla en solid företagskultur, förbättra samarbetet och skapa psykologisk trygghet på den digitala arbetsplatsen.

Denna bok erbjuder praktiska råd för företag som vill öka medarbetarnas tillfredsställelse och produktivitet i organisationer som främst arbetar på distans. Den rekommenderar även hälsosamma arbetsvanor som skapar högeffektiva, innovationsdrivna arbetsplatser.

Oavsett om du är ny inom distansarbete eller vill förfina dina strategier hittar du här allt du behöver för att lyckas på en modern arbetsplats.

Viktiga punkter

Ompröva kontorets roll: Förstå och acceptera att kontoret, som fysisk plats, inte är den enda drivkraften bakom din företagskultur. Gör fjärrsamarbete till stjärnan i ditt företag: Förse dina team med strategier för att hålla kontakten, förbättra samarbetet och blomstra på den digitala arbetsplatsen. Skapa en blomstrande kultur genom design, inte slumpen: Var medveten om att odla värderingar, kommunikation och samarbete istället för att förlita dig på slumpen eller anta att kulturen kommer att utvecklas naturligt.

Vad läsarna säger

Jag har läst många böcker om ledarskap i dagens hybridvärld och den här är den bästa. Med över 135 referenser (alla lättillgängliga länkar) är den grundlig och precis. Rekommenderas varmt. Oavsett hur länge du tror att de nuvarande förhållandena kommer att bestå är den här boken användbar!

13. Mångfald på arbetsplatsen: Ögonöppnande intervjuer för att sätta igång samtal om identitet, privilegier och fördomar av Bärí A. Williams

Detta är en av de mest spännande HR-böckerna som handlar om mångfald på arbetsplatsen via Amazon.

Författare: Bärí A. Williams

Antal sidor: 128

Utgivningsår: 2020

Beräknad lästid: 2–3 timmar

Perfekt för: HR-personal på alla nivåer

Betyg: 4,4/5 (Amazon) 3,65/5 (Goodreads)

För att skapa en inkluderande arbetsplats måste man ställa svåra frågor, och Bärí A. Williams lyckas ta upp de flesta av dem i sin bok Diversity In The Workplace.

Williams tar oss med på en resa in i mångfalden på arbetsplatsen genom 25 insiktsfulla intervjuer, där marginaliserade individer delar med sig av sina erfarenheter kring ras, kön, LGBTQ+-identitet, funktionsförmåga, ålder, religion och kultur.

Det som är unikt med denna HR-bok är dess praktiska inriktning. Varje avsnitt avslutas med en värdefull slutsats som du kan använda som verktyg för förändring. Diversity in the Workplace är en utmärkt läsning för HR-proffs, chefer och alla som är intresserade av att skapa inkluderande arbetsplatser.

Viktiga punkter

Lyssna noga på dina anställda: Var uppmärksam på de problem dina anställda står inför och försök att lösa dem. Reflektera över fördomar: Ta dig tid att reflektera över omedvetna fördomar och hur de påverkar mångfalden på arbetsplatsen. Uppmuntra empati: Förstå och knyt an till människor genom att erkänna de utmaningar och framgångar de möter utifrån deras olika identiteter.

Vad läsarna säger

Bäri är en intelligent, tankeväckande och medkännande författare. Jag älskar att hon kan fånga intervjupersonernas berättelser på ett opartiskt sätt och förbli objektiv hela tiden. Jag såg mig själv/mina erfarenheter i flera berättelser, så boken träffade verkligen rätt för mig. Jag rekommenderar starkt att läsa den.

14. The Drama-Free Workplace: How You Can Prevent Unconscious Bias, Sexual Harassment, Ethics Lapses, and Inspire a Healthy Culture av Patti Perez

Det här är den perfekta HR-boken för dig som vill lära dig hantera olämpligt beteende på arbetsplatsen via Amazon.

Författare: Patti Perez

Antal sidor: 272

Utgivningsår: 2019

Beräknad lästid: 5–6 timmar

Perfekt för: HR-personal på alla nivåer

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 3,87/5 (Goodreads)

Om du vill ta itu med olämpligt beteende på arbetsplatsen och kväva ”dramat” i sin linda, läs The Drama-Free Workplace.

Denna bok är skriven av den erfarna advokaten och HR-experten Patti Perez och ger dig praktiska strategier för att minimera drama, förbättra compliance-utbildningen och förbättra kommunikationen om känsliga ämnen på arbetsplatsen.

Med insikter från över 1 200 arbetsplatsundersökningar täcker Patti allt om sexuella trakasserier, fördomar, mångfald och etiska frågor på arbetsplatsen.

Det handlar inte bara om att följa lagar och regler – det handlar om att skapa en sund arbetsplatskultur som är säker och respektfull för alla. Boken avslöjar myter och ger praktiska tips för att förutse och undvika juridiska fallgropar när man hanterar arbetsplatsfrågor.

Viktiga punkter

Förutse och förebygg konflikter: Identifiera situationer som kan orsaka konflikter på arbetsplatsen och försök att helt undvika att de uppstår. Använd emotionell intelligens för att prata om känsliga frågor: Var empatisk när du pratar om kontroversiella ämnen på arbetsplatsen istället för att ta till juridisk jargong. Fokusera på effektiva policyer och utbildning: Skapa och tillämpa medarbetarvänliga policyer, utforma effektiva utbildningsprogram samt utred och lösa anmälningar om sexuella trakasserier och olämpligt beteende.

Vad läsarna säger

Det här är en fantastisk bok med massor av bra material. Patti har lång erfarenhet inom juridik och drift av hur man bäst skapar en positiv arbetskultur som skyddar mot en fientlig arbetsmiljö. Om du vill ha en arbetsplats som är kreativ, stödjande, engagerad och blomstrande, då är den här boken ett måste. En steg-för-steg-guide om hur du uppnår det och ser till att din personal blomstrar... alla!

15. The HR Answer Book: An Indispensable Guide for Managers and Human Resources Professionals av Shawn Smith och Rebecca Mazin

Denna bok besvarar alla dina vardagliga HR-frågor via Amazon.

Författare: Shawn Smith och Rebecca Mazin

Antal sidor: 288

Utgivningsår: 2011

Beräknad lästid: 4–5 timmar

Perfekt för: HR-personal på alla nivåer

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 3,85/5 (Goodreads)

Det här är boken för dig som behöver svar på alla HR-relaterade frågor. Författarna Shawn Smith och Rebecca Mazin tar upp över 200 vanliga frågor från arbetsgivare, allt från rekrytering och disciplin till nedskärningar och ersättning.

Denna HR-bok är fullspäckad med praktiska lösningar på vardagliga frågor relaterade till personalhantering och branschens bästa praxis. Den innehåller även bonuschecklistor.

The HR Answer Book är ett måste för yrkesverksamma som söker en snabb konsultguide till arbetsplatsfrågor.

Viktiga punkter

Tydliga policyer är avgörande: En organisation kan inte fungera framgångsrikt utan tydligt definierade och väl kommunicerade policyer som vägleder ledningen och medarbetarna. Lönen är inte avgörande: Högkvalificerade talanger lägger ofta större vikt vid en potentiell arbetsgivares arbetsmiljö, förmåner och kultur än den erbjudna lönen. Skapa en kultur av kontinuerligt lärande: Effektiv och kontinuerlig utbildning och utveckling är avgörande för att dina anställda ska förbli produktiva och uppdaterade.

Vad läsarna säger

Det här är verkligen en svarbok! Den innehåller djupgående svar på centrala HR-policyer och -procedurer inom så gott som alla aspekter av HR. Visste du att den också ger rätt till recertifieringspoäng om du är SHRM-certifierad? Ja, det stämmer. Den här boken ger 3 recertifieringspoäng om du gör ett online-quiz (SHRM eLearning) efter att ha läst den...

ClickUp för HR-proffs

Nu när du har fått insikter från dessa 15 bästa böcker om personalhantering är det dags att implementera dem.

ClickUps plattform för HR-analys och datahantering kan hjälpa dig med det. Med en rad användarvänliga produktivitetsfunktioner för HR-proffs är ClickUp ett viktigt tillskott till din verktygslåda med HR-data och mjukvaruprodukter.

Effektivisera HR-processer och talanghantering med ClickUp

Eftersom ClickUp erbjuder en allt-i-ett-plattform för produktivitet som kan hjälpa till att hantera team av alla storlekar och inom alla branscher, är det det perfekta verktyget för HR-team som jonglerar med uppgifter som medarbetardata, tidrapporter och mål.

Med anpassningsbara funktioner och över 1 000 integrationer kan du centralisera ditt arbete, från rekrytering och löneadministration till onboarding och avgångar, i olika appar till ett enda samarbetsutrymme.

Oavsett om du funderar på medarbetarengagemang och belöningar eller mäter produktivitet kan ClickUp göra alla dina HR-data, beslut och processer till en barnlek.

Men stämmer det överens med alla lärdomar vi har dragit från vår sammanställda lista över HR-böcker? Låt oss se.

1. Anställning

Att anställa rätt personer är det första och utan tvekan viktigaste steget för att bygga ett framgångsrikt företag. Flera av de bästa HR-böckerna på vår lista behandlar rekryterings- och anställningsstrategier ingående. Och ClickUp förenklar och förbättrar hela processen.

Effektivisera din rekryteringsprocess med ClickUp

Hantera och lagra allt från arbetsbeskrivningar och teaminformation till företagsuppgifter och policyer med ClickUp Docs. Samarbeta i realtid, anpassa efter din varumärkesstil och kontrollera åtkomsten för att skydda konfidentiella data.

Du kan revolutionera din talangjakt och intervjuprocess med ClickUp genom att organisera kandidater, ansökningar och kontakter i en strömlinjeformad pipeline. Skapa också jobbeskrivningar, teaminformation, företagsinformation och företagspolicyer och ge åtkomst baserat på behörighet.

Lägg till de specifika uppgifter du behöver med hjälp av anpassade fält och uppgiftsbeskrivningar, och använd automatisering för att smidigt lotsa kandidaterna genom processen.

Och om du har ont om tid kan du vända dig till ClickUps omfattande bibliotek med mallar.

ClickUps mall för rekrytering av kandidater är till exempel utformad för att hjälpa dig att effektivisera och visualisera din rekryteringsprocess. Du kan använda den för att utvärdera kandidater, jämföra sökande och hålla ordning med checklistor och påminnelser.

Ladda ner denna mall Effektivisera rekryteringen och anställ de bästa talangerna med Clickups rekryteringsmall.

2. Onboarding

Första intrycket är viktigt. När du har anställt nya talanger måste du ge dem en bra introduktion. ClickUp är här för att hjälpa dig med det.

Ge dina nyanställda en fantastisk introduktionsupplevelse med ClickUp

Skapa onboarding-arbetsflöden som ger dina nyanställda en bra start. Ställ in utbildningsmoduler med spårbara uppgifter och processdokument. Därefter tilldelar du personer deras roller och kommunicerar aktivt med dem genom taggar, kommentarer och aviseringar.

Ladda ner denna mall Effektivisera introduktionen av nya medarbetare med ClickUps mall för introduktion av nya medarbetare.

Med ClickUp får du tillgång till ClickUps mall för introduktion av nya medarbetare, där du kan skapa checklistor, sätta upp uppgifter och möten, schemalägga utbildningar och främja samarbete.

När allt är klart är det dags att sätta igång.

3. Mångfald, jämlikhet och inkludering

Vår samling innehåller två utmärkta böcker (Diversity in the Workplace och Belonging at Work) som hjälper HR-proffs att skapa mer inkluderande och mångfaldiga arbetsplatser. I din strävan att göra detta är ClickUp en trogen allierad.

Skapa en säker, rättvis och inkluderande arbetsplats för alla anställda med ClickUps åtgärdsplanmall för DEI. Använd denna mall för att mäta framgången för dina DEI-initiativ, samarbeta om relaterade uppgifter på en central plats och övervaka status och framsteg för varje åtgärd.

Ladda ner denna mall Öka DEI-effekten med ClickUp

Men det är inte allt. ClickUp har massor av liknande mallar som hjälper dig att upprätthålla en mångfaldig arbetsplats. Du kan använda dem för att skapa strategiska planer, sätta upp mål och till och med utföra en SWOT-analys för att bättre förstå dina initiativ.

4. Medarbetarengagemang

De flesta HR-böcker är fyllda med lysande exempel på medarbetarengagemang. Om du vill genomföra några av dessa program är ClickUp den perfekta partnern.

Samla alla dina idéer på ett ställe och arbeta med dem tillsammans med ditt team med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Brainstorma och visualisera dina idéer om medarbetarengagemang bland teammedlemmarna med ClickUp Whiteboards, och koppla samman olika processflöden för att hålla allt samlat på ett ställe. Använd anpassningsbara ClickUp-formulär för att samla in feedback från teamet om företagets policyer och initiativ.

Hantera och öka medarbetarnas engagemang med ClickUp

ClickUp har flera mallar för att spåra och öka engagemanget på arbetsplatsen. Använd till exempel ClickUps mall för handlingsplan för medarbetarengagemang för att skapa handlingsplaner för att identifiera och hantera medarbetarfrågor eller fördubbla strategierna för att förbättra engagemanget på arbetsplatsen.

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för medarbetarundersökning för att samla in feedback från medarbetarna.

Dessutom kan du arbeta för att förbättra medarbetarupplevelsen genom att samla in feedback från medarbetarna med hjälp av ClickUps mall för medarbetarundersökning.

5. Prestationshantering

Boken The HR Scorecard är en ivrig förespråkare för prestationshantering och understryker dess betydelse genom fallstudier och gedigen forskning.

Lyckligtvis har ClickUp allt du behöver för prestationshantering. Skapa spårbara mål med specifika målsättningar med hjälp av ClickUp Goals och håll koll på alla dina framgångar. På så sätt kan du snabbt se hur ditt team presterar och följa deras totala resultat.

Kolla in allt på dina ClickUp-dashboards och övervaka företagets resultat i realtid. Få värdefulla insikter om prestationsutvärderingar baserade på diagram och grafer.

Dessutom kan du vid behov skapa personliga insikter och prestationsrapporter för varje anställd för att hålla ordning på alla dina processer.

Ladda ner denna mall Hjälp dina anställda att nå sina prestationsmål med ClickUp

Använd ClickUps mall för prestationsutvärdering för att samla in och ge feedback under utvärderingsprocessen. Skapa individuella mål för medarbetarna och följ deras framsteg med anpassningsbara statusar för att guida dem genom deras utvecklingsplaner. Prioritera dessa mål för att säkerställa tydlighet i de kriterier du använder för utvärdering.

6. Rapportering

Människor kommer att göra mänskliga misstag. Och när problem uppstår på arbetsplatsen måste de rapporteras och hanteras effektivt.

Använd ClickUps mall för incidentrapporter från anställda för att övervaka incidentrapporter och spara detaljerade redogörelser för framtida bruk. Skapa praktiska strategier och planer för att organisera insatsgrupper, uppgifter och instruktioner i ClickUp.

Ladda ner denna mall Hantera incidenter med knivskarp effektivitet

Operationalisera dina HR-mål med ClickUp!

Du har all HR-kunskap du behöver från vår lista över HR-böcker. Allt du behöver nu är ett pålitligt verktyg som hjälper dig att implementera den på din arbetsplats.

ClickUp har förtroendet hos team av olika storlek inom flera branscher och har allt du behöver för att skapa och driva ett framgångsrikt HR-team som driver företagets tillväxt. Använd ClickUp Docs för att bygga en kunskapsbas, Whiteboards för att brainstorma idéer och ClickUp Goals för att dela och spåra organisationens mål.

Med funktioner som är utformade för att stödja samarbete och effektivitet är det en heltäckande lösning för ditt företag. Dessutom kostar det inte skjortan. Registrera dig idag!