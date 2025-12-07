ClickUp vs. Trello: Vilket projektledningsverktyg passar ditt arbetsflöde?

Har du någonsin undrat varför ditt team fortfarande missar deadlines, även när processen ser bra ut på papperet?

I många fall är arbetet splittrat. Uppgifterna ligger i kalkylblad. Uppdateringar hamnar begravda i långa e-posttrådar. Filer är utspridda på olika enheter. Konversationer försvinner i långa chatttrådar.

Ditt team är inte långsamt. De byter bara sammanhang så ofta att det sliter på dem.

Ett bra projektledningsverktyg är utformat för att lösa detta. Det ger dig ett centralt system där arbete, uppdateringar, filer och konversationer samlas på ett ställe.

Det är precis därför team går från spridda verktyg till en samlad AI-arbetsyta – för att arbetsspridning inte bara är irriterande, utan också anledningen till att deadlines missas även när processen verkar fungera bra.

Om du står inför valet mellan ClickUp och Trello hjälper den här guiden dig att välja det som passar bäst.

Jämförelsetabell mellan ClickUp och Trello

Här är en jämförelse av hur ClickUp och Trello skiljer sig åt inom de områden som de flesta team bryr sig om.

Funktion <2>ClickUp Trello Uppgiftshantering Anpassade instrumentpaneler med över 50 widgets för arbetsbelastning, sprintar, anpassade fält, mål osv. Enkla kort med checklistor, etiketter och bilagor Dashboards Endast mallar för tavlor/kort; begränsat till komplexa arbetsflöden Begränsade instrumentpaneler; endast tillgängliga via Power-Ups från tredje part Mallar Mallar för uppgifter, dokument, listor, utrymmen, arbetsflöden; helt omkonfigurerbara Butler-automatiseringar: mindre kraftfulla, färre utlösare Inlärningskurva Brantare inlärningskurva på grund av djupet Lätt att lära sig Tidsspårning Inbyggd tidsspårning Kräver Power-Up för tidrapportering Integrationer Över 1 000 inbyggda och tredjepartsintegrationer ~200 Power-Ups Samarbetsverktyg Inbyggda dokument, whiteboards, redigering i realtid, kommentarer, uppgiftschatt, omnämnanden Kommentarer på kortnivå, omnämnanden, grundläggande checklistor Avancerad säkerhet 2FA, detaljerade behörigheter, SSO i betalda abonnemang, granskningsloggar 2FA; SSO endast i Enterprise Gratisplan Obegränsat antal användare, uppgifter, projekt, 100 MB lagringsutrymme, 3 vyer, automatiseringar Obegränsat antal användare, 10 tavlor, 1 Power-Up per tavla Kunskapshantering ClickUp-dokument, wikis, whiteboards, AI-driven sökning, strukturerade kunskapshubbar Ingen inbyggd kunskapshantering; förlitar sig på bilagor Företagssökning Sök i uppgifter, dokument, chatt, filer och anslutna appar (Slack, Drive, Dropbox) Ingen sökning mellan appar; endast sökning på tavlor/kort AI-assistent (ClickUp Brain) Inbyggd AI för sammanfattningar, skrivande, svar, återblickar och automatiseringar Begränsad AI (Atlassian Intelligence beta; färre funktioner) Inbyggd chatt och SyncUps Inbyggd chatt (kanaler, DM), ljud-/videosamtal, AI-sammanfattningar Inga inbyggda chatt- eller mötesfunktioner Whiteboards Visuellt samarbete med möjlighet att omvandla klisterlappar till uppgifter Inga inbyggda whiteboards AI-agenter och automatiseringar Fördefinierade/anpassade AI-agenter, arbetsflödesutlösare, automatiseringsverktyg Butler-automatiseringar; mindre kraftfulla, färre utlösare Rapportering och instrumentpaneler Över 50 rapporteringswidgets, realtidsanalyser, AI-insikter Begränsad rapportering, främst via Power-Ups Detaljerade behörigheter Avancerade behörigheter, anpassade roller, SSO, SCIM Grundläggande behörigheter på tavelnivå; avancerade endast i Enterprise

Vad är ClickUp?

Hantera alla dina dokument, projekt, konversationer och mycket mer på en enda omfattande plattform med ClickUp

ClickUp är den kompletta appen för arbetet – den kombinerar projekt, uppgifter, dokument, chatt, automatisering och AI i en enda plattform. Istället för att hoppa mellan olika verktyg kan team planera, följa upp, samarbeta och dokumentera arbetet i en enda sammanhängande arbetsyta.

Den anpassar sig efter ditt arbetsflöde, oavsett om du är ett litet startup-företag eller ett stort företag med komplexa godkännandeprocesser.

Med ClickUp kan team hantera uppgifter, skapa dokumentation, automatisera arbetsflöden och följa upp projekt. ClickUp Brain lägger dessutom till AI-sammanfattningar, insikter och förslag på nästa steg.

ClickUp-funktioner

ClickUp erbjuder en robust och skalbar uppsättning funktioner. Den stöder både enkel uppgiftshantering och komplex projektgenomförande.

Funktion nr 1 Projekt- och uppgiftshantering

ClickUps projektledningslösning ger dig fullständig översikt. Du kan se både projektets övergripande status och detaljerna i de minsta uppgifterna. Du kan dela upp arbetet i uppgifter, deluppgifter och checklistor. Du kan spåra beroenden, sätta upp milstolpar och se allt uppdateras direkt i hela ditt arbetsutrymme.

Så här fungerar dessa funktioner tillsammans:

Anpassningsbara instrumentpaneler för realtidsinformation om projektstatus och teamkapacitet

Över 15 projektvyer, inklusive lista, tavla, Gantt-diagram och kalender

Omfattande kommunikation kring uppgifter med kommentarer, dokument, länkar och bilagor

Beroenden och milstolpar för att hålla arbetet i rätt ordning

Anpassade fält för att hålla koll på budgetar, kunder, prioriteringar eller vad ditt arbetsflöde än kräver

Få en övergripande översikt över hela ditt projekt med projektledningsplattformen ClickUp

Med ClickUp Tasks blir även den minsta åtgärden en del av ett strukturerat projektsystem. Det sammanför mål, deadlines, dokumentation och teamkommunikation på ett och samma ställe. Detta ger också ClickUp Brain det sammanhang som behövs för att svara på frågor och generera sammanfattningar.

Dela upp komplexa arbetsflöden i uppnåeliga delmål med ClickUp Tasks

Så här fungerar ClickUps projektledningsfunktioner:

Anpassning av instrumentpanelen : Skapa realtidsöversikter över projektets status, teamets kapacitet, budgetläget och : Skapa realtidsöversikter över projektets status, teamets kapacitet, budgetläget och tidsplanens framsteg med hjälp av över 50 anpassningsbara widgetar för instrumentpanelen

Flera vyer : Växla mellan olika : Växla mellan olika ClickUp-vyer som Lista, Tavla, Gantt och Kalender för att hantera arbetet på det sätt som ditt team föredrar

Integrerad kommunikation : Samla allt på ett ställe genom att länka uppgifter till : Samla allt på ett ställe genom att länka uppgifter till ClickUp Docs , kommentera direkt i uppgifterna och bädda in uppdateringar i arbetet

Uppgiftsberoenden och milstolpar : Använd : Använd ClickUp Dependencies för att definiera relationer mellan uppgifter, till exempel ”slutför-för-att-börja”, och ställ in viktiga milstolpar för att strukturera genomförandet i rätt ordning

Centraliserad informationshub: Lägg till : Lägg till anpassade fält i valfri uppgift och håll koll på uppgifter , filer, deadlines eller resurser – så att teamen alltid vet var de hittar det de behöver, och ClickUp Brain kan hämta mer omfattande och precisa svar

Med ClickUp Enterprise Search och ClickUp Brain kan du söka i uppgifter, dokument, chatt, filer och till och med integrerade appar som Slack och Google Drive – allt på ett och samma ställe. Trello söker endast inom tavlor.

Funktion nr 2: ClickUp-automatiseringar

Ställ in ClickUp-automatiseringar för att automatisera återkommande dagliga uppgifter

Med ClickUp Automations kan du automatisera repetitiva uppgifter, såsom att tilldela arbete, uppdatera statusar eller skicka påminnelser – och låta AI sköta det rutinarbete som ditt team vanligtvis gör manuellt. Du kan också skapa avancerade arbetsflöden med flera villkorsnivåer och till och med koppla samman åtgärder mellan olika projekt.

Exempel: När en uppgift av typen ”Design behövs” markeras som slutförd kan ClickUp automatiskt skapa en ny uppgift för designteamet, tilldela den, ange ett slutdatum och meddela projektledaren.

Du kan utöka dessa automatiseringar till verktyg som Slack, e-post och Dropbox, och välja bland över 100 färdiga mallar för att snabbt komma igång.

Med ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten, kan du skapa sammanfattningar av projekt och konversationer, få projektuppdateringar i realtid och ställa frågor om ditt arbete på naturligt språk.

Allt detta sker inuti ditt ClickUp-arbetsutrymme. AI:n är alltid kontextmedveten och använder dina uppgifter, dokument och konversationer som källa, inte slumpmässiga webbdata.

Analysera, sammanfatta och extrahera viktiga insikter från bifogade filer på några sekunder med ClickUp Brain

Så här kan ClickUp Brain och Automations samverka för att skapa smartare arbetsflöden: Uppgift skapad ➜ Brain skriver uppgiftsbeskrivning Statusen är ”Väntar på inmatning” i 3 dagar ➜ Brain sammanfattar de senaste kommentarerna och publicerar en påminnelse Projektet är klart ➜ Brain genererar en sammanfattning för retrospektiva dokument

ClickUp Brain MAX hjälper team att arbeta snabbare genom att låta dig diktera idéer, anteckningar eller åtgärder och automatiskt omvandla dem till strukturerade uppgifter eller dokument. Istället för att beslut går förlorade i möten eller chattkonversationer, fångar Talk to Text sammanhanget i samma ögonblick som det uttalas och placerar det direkt i ditt arbetsflöde. Det är det snabbaste sättet att hålla projekten igång utan manuell omskrivning eller spridda anteckningar.

ClickUp Brain MAX omvandlar dina anteckningar till tydliga, genomförbara uppgifter och meddelanden på några sekunder

ClickUp Agents tar automatiseringen ett steg längre. De fungerar som teammedlemmar som alltid är tillgängliga, följer dina arbetsflöden, övervakar projektförändringar och driver arbetet framåt utan att vänta på manuella uppdateringar. De håller koll på uppgifter som har fastnat, identifierar hinder, delar ögonblicksbilder av framstegen och sätter automatiskt igång nästa steg. Det är proaktiv projektkoordinering som aldrig missar något.

🎥 Vill du öka din produktivitet utan att bli utbränd? I den här guiden lär du dig hur du skapar ett AI-drivet arbetsflöde som hanterar repetitiva uppgifter, organiserar ditt arbete och håller din dag på rätt spår.

Funktion nr 3: ClickUp-tavlan

Visualisera framstegen i vilket projekt som helst med ClickUps Kanban-vy

ClickUps Kanban-tavla ger projektledare kontroll och översikt över sina arbetsflöden. I kombination med AI blir den en levande, självuppdaterande översikt över framstegen.

Du kan dra och släppa uppgifter för att uppdatera status eller prioritet. Du kan se framstegen på ett ögonblick och organisera arbetet efter ditt teams behov. Du kan använda anpassade fält, färger eller inbäddade deluppgifter, beroende på vad som gör arbetet lättast att överblicka.

För en projektledare innebär detta färre manuella uppdateringar, tydligare prioriteringar, AI-sammanfattningar av ändringar och enklare uppföljning av vem som gör vad.

ClickUps tavlor skiljer sig från vanliga Kanban-verktyg tack vare extrafunktioner som gör komplexa projekt enklare att hantera, till exempel:

Flexibilitet vid gruppering av tavlor : Gruppera uppgifter inte bara efter status, utan även efter ansvarig, prioritet, förfallodatum, taggar, sprintpoäng eller valfritt anpassat fält

Allt du behöver för att hantera uppgifter på ett ställe: Varje kort på tavlan är en fullständig ClickUp-uppgift. Du kan öppna det för att se och redigera deluppgifter, kommentarer, dokument, checklistor, bilagor och tidrapportering utan att lämna tavlan

Begränsningar för pågående arbete: Ställ in kolumnbegränsningar för att förhindra överbelastning. Detta hjälper teamen att hantera kapaciteten och undvika missade deadlines

Samarbete i realtid: Tavlorna uppdateras så fort teammedlemmarna gör ändringar. Du kan kommentera, tilldela eller uppdatera uppgifter utan att behöva uppdatera eller byta vy

ClickUp har en inbyggd teamchatt (kanaler, DM) och direktvideosamtal ( SyncUps ). Detta gör att konversationerna hålls nära arbetet, utan att man behöver byta app. Trello erbjuder inga inbyggda chatt- eller mötesfunktioner.

💡 Proffstips: Mallar för Kanban-tavlor kan hjälpa till att lindra ”tomma sidan-syndromet” för team som behöver struktur för att snabbt komma igång med arbetet. Oavsett om du är ett marknadsföringsteam som planerar kampanjer eller ett team inom professionella tjänster som följer upp leveranser till kunder, ger dessa mallar dig en bra start.

Priser för ClickUp

📮 ClickUp Insight: 92 % av de anställda använder inkonsekventa metoder för att följa upp åtgärder, vilket leder till uteblivna beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsmeddelanden eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter – så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

Vad är Trello?

Trello, som nu ingår i Atlassian, är ett enkelt verktyg i Kanban-stil för visuell uppgiftshantering. Tavlor, listor och kort utgör kärnan i systemet. Detta gör det enkelt för enskilda personer och små team att organisera arbetet utan mycket installation eller utbildning.

Den är intuitiv, smidig och snabb att lära sig, men prioriterar enkelhet framför djup.

Trellos funktioner

Trello är ett enkelt projektledningsverktyg för team som vill hantera flera projekt med minimal konfiguration. Det är lätt att lära sig, så även nya användare kan komma igång på några minuter.

Här är några viktiga funktioner du bör tänka på när du väljer mellan ClickUp och Trello:

Funktion nr 1: Butler-automatisering

Med Trellos automatiseringsfunktion Butler kan du skapa regler, knappar och schemalagda kommandon för att automatisera rutinuppgifter i dina tavlor.

Med Butler kan du starta automatiseringar när:

Ett kort flyttas till en specifik lista

Ett förfallodatum närmar sig eller har passerat

En etikett läggs till eller tas bort

Ett kort skapas, eller en checklista markeras som slutförd

Butler integreras också med verktyg som Slack, Jira och e-post, vilket gör det användbart för enkla automatiseringskedjor.

Butler fungerar bäst för enkla arbetsflöden, särskilt inom en enda tavla.

Funktion nr 2: Trello Inbox

Trello Inbox fungerar som en central plats för att samla in uppgifter, anteckningar och idéer från din e-post, Slack eller Microsoft Teams. Eller så kan du helt enkelt skriva ner en idé när den dyker upp utan någon installation.

Du kan samla grova idéer i Inboxen och organisera dem senare genom att dra varje objekt till rätt tavla eller lista. Det är ett praktiskt verktyg för team som arbetar i högt tempo och behöver ett snabbt sätt att fånga upp arbetsuppgifter utan att störa arbetsflödet.

För mindre uppgifter låter Inbox dig markera uppgifter som ”Klar” direkt, så att mindre åtgärder inte hopar sig i onödan.

Inbox är ett praktiskt verktyg för att samla information för team som föredrar ett enkelt arbetsflöde med minimalt installationsarbete.

Funktion nr 3: Planerare

Koppla din Google- eller Microsoft-kalender till Trello Planner för att enkelt planera din dag. Dra och släpp bara uppgifter från din Trello-inkorg eller dina tavlor till din Planner. Fånga upp och organisera dina planer, oavsett om du sitter vid skrivbordet eller är på språng. Nu kan du avsätta tid för fokusarbete och hålla deadlines som projektledare.

Planner passar bäst för personlig schemaläggning eller enkla tidslinjer.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

ClickUp vs. Trello: Jämförelse av funktioner

Både ClickUp och Trello är projektledningsprogram som hjälper dig att planera projekt, hantera uppgifter och samarbeta med ditt team. Och även om det finns många likheter i deras grundläggande funktionalitet, är de utvecklade med olika prioriteringar i åtanke.

Låt oss titta närmare på hur de skiljer sig åt, bortom de vanliga klichéerna om att ”Trello är enkelt” och ”ClickUp kan mer”, genom att jämföra funktionerna på detaljnivå.

Uppgiftshantering

ClickUp fungerar enligt den hierarkiska ordningen Arbetsyta → Utrymme → Mappar → Listor → Uppgifter → Deluppgifter → Checklistor.

I ClickUp kan du dela upp komplexa leveranser i deluppgifter och hierarkiska checklistor. Du kan ställa in beroenden för att definiera uppgiftsordningen. Du kan också använda anpassade fält för att spåra detaljer som budgetar eller kundnamn. ClickUp erbjuder även färdiga uppgiftsmallar som hjälper dig att skala upprepbara arbetsflöden.

Trello, å andra sidan, följer en mycket enklare struktur: Tavlor → Listor → Kort → Checklistor.

Varje Trello-kort fungerar som en uppgift. Du kan lägga till beskrivningar, checklistor, förfallodatum, bilagor och kommentarer. Denna enkelhet fungerar bra för grundläggande arbetsflöden. Men du kan inte skapa beroenden eller lägga till anpassade fält utan Power-Ups. Trello har heller inget inbyggt stöd för tidsuppskattningar på komplexa projekt.

🏆 Vinnare: Det beror på Välj ClickUp om du behöver flerskiktade uppgiftsstrukturer, beroenden, tidrapportering, detaljerad kontroll och AI som förstår hur ditt arbete hänger ihop. Välj Trello om du vill ha ett visuellt och flexibelt sätt att organisera uppgifter och samarbeta i mindre eller mindre strukturerade projekt.

Projektvyer och flexibilitet

I ClickUp kan du visualisera dina projekt i över 15 vyer och växla mellan dem för att få tillgång till både översikts- och detaljvyer. Denna flexibilitet gör att du kan hantera dagliga uppgifter och långsiktig planering på ett och samma ställe.

Trello erbjuder dock endast Kanban-tavlan som sin kärnfunktion. Du kan visserligen lägga till en kalender-, tidslinje-, tabell- eller instrumentpanelsvy, men de flesta av dessa kräver Power-Ups, och endast en Power-Up är tillåten i gratisversionen. Dessutom är växlingen mellan vyer i Trello inte lika smidig som Power-Up-funktionerna, eftersom den fungerar som ett separat lager.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner här tack vare sitt utbud av vyer, omfattande anpassningsmöjligheter och AI-sammanfattningar. Dessa vyer erbjuder större flexibilitet för team som hanterar komplexa projekttyper – och mindre manuell rapportering.

Teamsamarbete

Teamsamarbete är djupt integrerat i ClickUp. Du kan redigera dokument tillsammans i realtid, brainstorma på ClickUp Whiteboards, tilldela kommentarer till teammedlemmar och låta ClickUp Brain registrera mötesbeslut och automatiskt omvandla dem till genomförbara uppgifter.

ClickUp Calendar, dess inbyggda schemaläggningsverktyg, tillför ytterligare ett lager av samordning. Precis som Google Kalender eller Outlook hjälper det dig att hantera möten och evenemang, men med den extra fördelen att det är integrerat i ditt ekosystem för uppgiftshantering. Du kan skapa, organisera och söka i dokument, wikis och uppgifter på ett och samma ställe.

Trello, å andra sidan, erbjuder samarbete genom kommentarer på kortnivå, omnämnanden, checklistor och bilagor, vilket gör det enkelt att följa aktiviteten för varje uppgift. Det saknar dock inbyggd chatt och dokumentredigering i realtid, och förlitar sig istället på externa verktyg och integrationer för djupare teamarbete.

🏆 Vinnare: ClickUps djupt integrerade samarbetsfunktioner gör det till den klara vinnaren här.

Hjälp och support

ClickUp erbjuder ett brett utbud av supportalternativ. Detta inkluderar livechatt dygnet runt för alla användare (ja, även de som använder gratisversionen), ett omfattande hjälpcenter, guidade genomgångar i appen, webbseminarier och ClickUp University, som erbjuder kostnadsfria utbildningsvideor.

Enterprise- och Business-planerna har dedikerade kundansvariga.

Trello erbjuder dock ett sökbart hjälpcenter, communityforum och ett ärendebaserat supportsystem. Live-support är endast tillgängligt för användare av Premium- och Enterprise-abonnemangen.

🏆 Vinnare: ClickUp tar ledningen med live-support dygnet runt, även för användare av gratisversionen.

Rapportering och analys

ClickUp erbjuder avancerad rapportering och analys genom anpassningsbara instrumentpaneler, där ClickUp Brain genererar sammanfattningar på lättförståeligt språk utöver siffrorna. Du kan följa framsteg, teamets arbetsbelastning, uppgiftsstatus, tid, budgetar osv. Med över 50 widgets kan du skapa detaljerade, visuella rapporter i realtid genom att filtrera data över utrymmen, listor och anpassade fält.

Trello har däremot begränsade inbyggda rapporteringsfunktioner. För att få tillgång till analysfunktioner som tidrapportering eller insikter om arbetsbelastning måste du använda Power-Ups eller verktyg från tredje part, vilket ofta kräver ytterligare konfiguration eller betalda abonnemang.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner här tack vare inbyggda, anpassningsbara rapporteringsverktyg som fungerar i stor skala utan behov av extra integrationer.

Artificiell intelligens

ClickUp Brain är ClickUps inbyggda AI-paket som kopplar samman uppgifter, dokument, personer och kunskap i arbetsytan till ett enda resonemangsskikt, vilket hjälper dig att arbeta smartare över hela plattformen. Det kan sammanfatta kommentartrådar, skapa eller redigera dokument, extrahera åtgärdspunkter, skapa uppgifter och svara på frågor om dina interna projekt eller dokument, med innehållet i din arbetsyta som källa.

Trello, å andra sidan, erbjuder AI-funktioner genom Atlassian Intelligence, som fortfarande är under utveckling. Det ger smarta förslag, sammanfattningar och automatiserade insikter i alla Atlassian-verktyg, inklusive Trello – men det är för närvarande mer generiskt och erbjuder färre djupgående, uppgiftsspecifika och arbetsflödesmedvetna funktioner än ClickUp Brain.

🏆 Vinnare: ClickUp ligger klart i täten här med ClickUp Brain, som erbjuder funktionalitet för hela arbetsytan

ClickUp vs. Trello på Reddit

För att avsluta debatten tog vi den till Reddit. Det finns inga specifika trådar, men här är några användaråsikter om båda verktygen.

Enligt en ClickUp-användare skulle Trello vara ett bättre val för hantering av personliga uppgifter.

Jag skulle lägga till enkelhet till den här listan, vilket kan vara mycket fördelaktigt vid introduktion av kunder eller teammedlemmar. Jag använder ClickUp i mitt arbete, och därför använder jag det även för mina personliga uppgifter. Om jag bara letade efter något för att hantera mina personliga uppgifter skulle jag förmodligen använda Trello för dess enkelhet och stabilitet.

Om inbyggda integrationer är ett viktigt verktyg för dig kan det dock vara värt att lyssna på den här användaren som bytte från Trello till ClickUp.

Trello är bäst för en kanban-/tavlevy, men det är allt du får. De har inte lagt till några betydande nya funktioner genom åren. De flesta bra plugins är betalda från tredje part, vilket för ClickUp redan skulle vara fullt integrerat. Vi har just migrerat från Trello till ClickUp, och hela teamet har varit 100 % nöjda med förändringen.

När det gäller skalbarhet verkar ClickUp vara ett bättre alternativ än Trello, enligt denna kommentar från en Reddit-användare.

Efter att ha använt både Trello och ClickUp lägger jag min röst på ClickUp. Om din bisyssla växer kommer ClickUp att växa med den. Trello är en inkörsport till projektledning enligt min mening, och det var där jag började, men ärligt talat behövde jag mer än en tavla, så jag växte ur det supersnabbt. Jag skulle välja ClickUp eftersom du kan ha en lista för varje projekt (enligt ClickUps terminologi) och sedan ha en sammanställning av alla dina listor på antingen utrymmes- eller mappnivå, så att du får en överblick över allt. Det var jättebra när min frilansverksamhet växte och jag fick fler kunder!

Det övergripande budskapet på Reddit är tydligt: Trello fungerar bra tills ditt arbete börjar växa. ClickUp är byggt för det som händer därefter.

Vilket projektledningsverktyg är bäst?

Slutgiltigt omdöme: ClickUp vinner 🏆

Trello är utmärkt för enkla, personliga eller smidiga arbetsflöden i teamet. Men när dina projekt växer – eller ditt team gör det – når du snabbt dess gränser.

ClickUp ger dig allt som Trello erbjuder, plus den djupgående funktionalitet, automatisering, rapportering, AI och skalbarhet som moderna team behöver. Det är utvecklat för team som vill arbeta snabbare, samarbeta smartare och hantera projekt utan att behöva lappa ihop olika verktyg.

Prova ClickUp gratis och upplev hur det är att hantera uppgifter, dokument och samarbete i en enda arbetsyta.