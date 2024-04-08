Notion vs. Google Docs: Vilket anteckningsverktyg är bäst?

Världen älskar en direktduell – ingenting slår dramatiken när två titaner möts i en kamp om förstaplatsen. Och när det gäller anteckningsappar är Notion vs. Google Docs som Joe Frasier vs. Muhammad Ali. Båda dessa tungviktare har sina drag, men vem av dem har knockout-slaget? 🥊

Vi ska ta reda på det i denna jämförelse mellan Notion och Google Docs.

Vi jämför dessa appar sida vid sida, tittar på för- och nackdelarna med varje plattform och avgör en gång för alla vilken som är den bästa anteckningsappen.

Det här är årets stora möte. Det är Thrilla from Manila Folders (eller åtminstone den digitala motsvarigheten till manila-mappar), och du har en plats vid ringside. Så satsa på den bästa anteckningsappen och gör dig redo för kampen.

Vad är Notion?

Notion är en webbaserad plattform som du kan använda för så enkla uppgifter som att ta anteckningar eller så komplexa som att skapa en företagswiki. Layouten liknar mindre en gammaldags ordbehandlare (à la Microsoft Word) och mer en digital arbetsyta.

Notion-sidor ser mer ut som en webbsida med oändlig rullning än som ett papper. Du kan fortfarande exportera dina Notion-dokument till PDF och skriva ut dem – för det måste finnas någon där ute som fortfarande skriver ut – men du ser inga sidbrytningar förrän du exporterar. 🖨️

via Notion

Fördelen är att appen ser ut som en digital webbupplevelse. Nackdelen: Det är en webbupplevelse. Om du inte har tillgång till internet kan du inte komma åt dina Notion-filer eller använda appen för att ta anteckningar.

Notion-funktioner

Det är grunderna i Notion-plattformen. Låt oss nu gå igenom dess funktioner i detalj.

1. Wikis

Notions wikis är perfekta för att dokumentera processer och skapa en företagsomfattande kunskapsbas.

Den alltid närvarande sidofältet gör att du kan navigera mellan sidor med ett enda klick, så du behöver inte gå tillbaka till innehållsförteckningen. Nästlat innehåll hjälper dig att hålla ordning när du delar upp din kunskap efter avdelning eller ämne. Och synkroniserade block delar samma innehåll på flera ställen, med en enda plats för uppdateringar.

via Notion

Det är enkelt att skapa en wiki med hjälp av en mall för kunskapsbas. Notion erbjuder flera mallar i sitt mallbibliotek.

2. Docs

Dokument är lätta att formatera med block som gör att du kan organisera och omorganisera ditt innehåll med dra-och-släpp-funktionalitet. Det finns mer än 50 typer av innehållsblock, inklusive växlar, videor, bilder, matematiska ekvationer, kodsnuttar, webbbokmärken, @-omnämnanden och mycket mer.

De har också dokumentmallar för dussintals användningsfall, inklusive mötesdagordningar, projektplaner och förslag. Lägg till en innehållsförteckning för att göra ditt dokument lättare att navigera i och undvika förvirring i teamet.

Dina teammedlemmar kan redigera dokument samtidigt eller tagga varandra i kommentarer för att ställa frågor, få förtydliganden eller tilldela en del av dokumentet till någon annan att skriva.

Med olika behörighetsinställningar kan du ge åtkomst till olika dokument för enskilda personer eller hela team. Och för varje dokument kan du välja vem som kan redigera, vem som bara kan kommentera och vem som bara kan visa det.

4. AI

Nu kan du lägga till Notion AI, ett AI-anteckningsverktyg som är inbyggt direkt i Notion-appen. Det kan hjälpa dig att skriva om, sammanfatta och hitta innehåll i din Notion-kunskapsbas. Denna funktion kan vara nyckeln till att ersätta Google Docs.

via Notion

Men det kostar extra. Du kan lägga till Notion AI till betalda abonnemang för 8 dollar extra per medlem och månad eller lägga till det till gratispaketet för 10 dollar extra per månad.

Priser för Notion

Notion är gratis för enskilda användare och erbjuder en differentierad prisstruktur för företagsteam.

Gratis

Plus: 8 dollar per användare och månad

Företag: 15 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Vad är Google Docs?

via Google

Google Docs är bekant, och det bekanta är tryggt – som att krypa under den filt som din mormor stickat. 🧶

Familiar är också användarvänligt. Med utseendet av standardprogramvara för ordbehandling är Docs intuitivt för alla som någonsin använt Microsoft Word.

Men låt inte nostalgin få dig att tro att Google Docs erbjuder föråldrade funktioner. Plattformen erbjuder webbbaserade funktioner som samarbete i realtid och möjligheten att bädda in rich media-filer. Och även om Google Docs är en webbaserad applikation har den ett offline-läge som gör att du kan fortsätta arbeta med dokument även om du inte har någon internetanslutning.

Google Docs-funktioner

För att ge dig en bättre uppfattning om hur Google Docs funktioner skiljer sig från Notion kommer vi att gå igenom dem en i taget.

1. Drive

Google Drive är som en bas för alla dina dokument, kalkylblad, bildspel och mappar. I princip allt du skapar i Google Workspace lagras i Google Drive.

via Google

Drive är inte specifikt utformat för att fungera som en wiki, men du kan använda mappar för att organisera det till en kunskapsbas. Men när användare vill navigera från ett dokument till något annat i din Drive måste de först gå tillbaka till din Drive.

Eftersom Google är en sökmotor är det ingen överraskning att sökbarhet är en av Google Drives starka sidor. Du kan skriva in vad som helst i sökfältet i Drive, så visas alla objekt som innehåller den frasen, så att du aldrig tappar bort dina dokument.

2. Docs

Google Docs var ursprungligen utformat som ett ordbehandlingsprogram och har alla funktioner du kan förvänta dig av ett sådant. Det finns många formateringsalternativ, inklusive dussintals teckensnitt, rubriker, punktlistor, sidbrytningar, avsnittsbrytningar och mycket mer.

Dessutom kan du infoga rich media, som bilder och videor (som du kan hämta från din egen hårddisk eller hitta och bädda in från en internetsökning), tabeller, ritningar, grafer, emojis, smarta chips, rullgardinsmenyer och fotnoter.

Programmet har alltid innehållit ett brett utbud av mallar, såsom CV, brev, recept, projektförslag, mötesanteckningar, broschyrer och mycket mer. Det finns också en översiktsvy i dokumenten, som automatiskt genererar en innehållsförteckning i sidofältet baserat på dokumentets rubriker.

Dessutom har Google nyligen släppt en rad nya funktioner:

Byt från sidvy till sidlös vy (eller oändlig rullning)

Använd byggstenar för att skapa mötesanteckningar, ett e-postutkast, en produktplan och mycket mer.

Funktionen ”Dokumentsammanfattning” skapar automatiskt en AI-genererad sammanfattning av dina anteckningar.

Google Docs är som grundaren av samarbetsdokument. De gör det möjligt för flera teammedlemmar att arbeta på ett dokument samtidigt. Dessutom har de kommentarfunktioner och en rad behörigheter, inklusive endast kommentarer, endast visning och fullständiga redigeringsbehörigheter.

via Google

Med versionshistoriken kan du se alla ändringar som gjorts i ditt dokument och vem som gjort dem. Du kan också återgå till en tidigare version om något går fel. Och med en ny livechattfunktion kan du diskutera ett dokument i realtid utan att lämna kommentarer.

4. Integrationer

Google Docs erbjuder integrationer som smidigt fungerar med hela din arbetsyta. Du kan enkelt lägga till dokument i Google Kalender-möten, länka dem från kalkylblad, inkludera dem i delade mappar och mycket mer via det användarvänliga gränssnittet. Med Google Workspace Labs kan du använda Googles experimentella AI-verktyg i Google Docs för att skriva snabbare, redigera, skriva om eller sammanfatta.

Utöver Google Workspace erbjuder Google själv inga andra integrationer. Men nästan alla programvaruverktyg som finns – från Slack till Figma till Salesforce – har byggt egna integrationer med Google Workspace. Det är kanske enklare att lista de program som inte kan anslutas till Google Docs.

Priser för Google Docs

Google Docs är gratis för privatpersoner, men om du har ett stort team, planerar att lagra många filer och vill använda det tillsammans med andra Google-appar, kan det vara en bra idé att registrera dig för ett Google Workspace-företagsabonnemang.

Gratis

Business Starter: 6 dollar per användare och månad

Business Standard: 12 dollar per användare och månad

Business Plus: 18 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Notion vs. Google Docs: Jämförelse av funktioner

Dags för en direktduell. Vi låter dessa appar tävla mot varandra i fyra omgångar och utser en vinnare i varje omgång. 🤼

Användbarhet

Även om Notion inte kräver någon teknisk expertis, kommer dess något användarvänliga gränssnitt att vara mindre bekant för de flesta nya användare än Google Docs-gränssnittet. Till skillnad från Google Docs kommer det att finnas en brant inlärningskurva och du kan behöva avsätta tid för Notion-tutorials när du introducerar detta program.

Både Notion och Google Docs har appar för iOS och Android, vilket gör dem lätta att komma åt från din telefon, iPad eller surfplatta. Notion erbjuder också datorappar för Mac och Windows, medan Google Docs på datorn endast kan användas via din webbläsare.

Men även om Notion har desktop-appar är det inte tillgängligt offline – Google Docs är det. Sammantaget måste vi ge Google Docs fördelen när det gäller användarvänlighet.

Formatering

Innan Google Docs introducerade sina nya funktioner i början av året skulle Notion ha vunnit priset för formatering. Men med Google Docs breda utbud av nya formateringsalternativ, möjligheten att växla mellan sidvy och oändlig rullning samt introduktionen av byggstenar måste vi säga att Google Docs har hunnit ikapp – om inte överträffat – Notion.

Notion erbjuder bättre formatering för att organisera en företagswiki, men det är också allt. När det gäller formatering av själva dokumenten är Google bättre.

Samarbete

Både Notion och Google Docs erbjuder verktyg för realtidssamarbete och produktivitet med möjlighet att ge olika användare olika åtkomstnivåer, inklusive fullständig redigeringsåtkomst, åtkomst endast för kommentarer och åtkomst endast för visning.

Vi gillar att Notion låter dig skapa team och fastställa behörigheter på teamnivå. Men som en kompromiss har Notion inte den livechattfunktion som Google Docs just har lagt till. Vi kallar denna omgång för oavgjord.

Pris

Både Notion och Google Docs erbjuder gratisabonnemang för enskilda användare och differentierade prisplaner för företag. Men Google Workspace har några fler prisalternativ, och det billigaste betalda abonnemanget kostar några dollar mindre per månad. Lägg till att du får fler appar för pengarna, så vinner Google Docs denna omgång.

Notion vs. Google Docs på Reddit

Om Reddit-användare skulle bedöma denna kamp skulle många av dem kalla det oavgjort och rekommendera att du använder båda plattformarna. 👯

Många av kommentarerna om Notion vs. Google Docs på Reddit påpekar att Notion låter dig bädda in Google Docs och Google Sheets. De rekommenderar därför att behålla båda apparna för olika användningsområden: Google Workspace för din djupgående dokumentation och Notion för ditt företags wiki.

Flera Reddit-användare föredrog dock Google Docs framför Notion. 🏆

Många av dessa användare uppskattade att ha offline-åtkomst till sina dokument (kunskapshantering). Andra ansåg att Notion visserligen har fler funktioner, men att ingen av dem fungerar särskilt bra.

Både Google Docs och Notion har till exempel kalkylblad och tabeller som du kan lägga till i dina dokument. Men med Notions produktivitetsverktyg kan du inte använda dem för att göra komplexa beräkningar som du kan i Excel och Google Sheets.

Notion erbjuder visserligen grundläggande funktioner för uppgiftshantering, såsom möjligheten att skapa en Kanban-tavla, men har inga inbyggda automatiseringar, deluppgifter eller händelsetriggers. Dessa funktioner ingår däremot som standard i andra verktyg för uppgiftshantering på marknaden, såsom Trello, Jira, Asana och ClickUp.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Notion och Google Docs

Skapa snygga dokument och företagswikis med ClickUp Docs

Vi vet att detta är okonventionellt, men det verkar som om en ny utmanare är på väg in i ringen. ClickUp har funktioner som kan mäta sig med både Notions och Google Docs bästa egenskaper. Och denna app är redo att visa dig varför den är den nya tungviktsmästaren inom anteckningar. 💪

ClickUp Docs

ClickUp Docs erbjuder extremt anpassningsbara dokument tack vare det enorma biblioteket med formateringsalternativ som ClickUp tillhandahåller, inklusive:

Innehållsförteckningar

Rubriker, banners och avdelare

Bokmärken och bilagor

Tabeller

Bilder och videor

Knappar och widgets

Kodblock

Utöver detta kopplar uppgifter omedelbart dokument till dina ClickUp-projektledningsverktyg. Lägg till dessa element med slash-kommandon för blixtsnabb formatering.

Du kan visa dina sidor i ett oändligt scrollformat, men du har också möjlighet att lägga till sidbrytningar och se dina dokumentsidor och undersidor i en sidofält. Sidofältnavigeringen gör det också enkelt att skapa och organisera en företagswiki. Dessutom kan du med ClickUp Templates börja formatera dokument på ett ögonblick.

ClickUp Docs främjar också samarbete i realtid med samtidig redigering, kommentarer, @-taggar och möjligheten att konvertera vilken Doc-text som helst till en uppgift och tilldela den till en av dina teammedlemmar.

Med avancerade behörighetsinställningar kan du göra ett dokument offentligt, privat eller skyddat och dela dina dokument med medarbetare via en inbjudan eller länk.

Se fler funktioner i denna videohandledning för ClickUp Docs.

ClickUp Notepad

Använd ClickUp Notepad för att lägga till rich text-redigering som checklistor, rubriker och formatering för att omedelbart organisera dina tankar.

För snabba anteckningar, istället för formell dokumentation, låter ClickUp Notepad dig skriva ner dina tankar, skapa checklistor, ta mötesanteckningar och omvandla objekt till spårbara uppgifter med ett enda klick. Det är ett lättanvänt produktivitetsverktyg som förvandlar dina listor från att-göra-listor till klara-listor.

Dessutom kan du komma åt dina anteckningar från ett Chrome-tillägg i din webbläsare eller från ClickUp-appen för iOS eller Android.

ClickUp AI

ClickUp AI är inte ett vanligt AI-verktyg. Ja, det kan underlätta skrivandet av dokument med generativ AI, sammanfattnings-, omskrivnings- och redigeringsfunktioner. Men det kan också utföra hundratals andra uppgifter.

Använd ClickUp AI för att skapa en projektbeskrivning på nolltid

ClickUp AI är förprogrammerad med specifika uppmaningar för dina teammedlemmars jobb så att de omedelbart kan börja använda den. Oavsett om du vill använda detta AI-verktyg för möten, dokumentation av produktkrav, skapande av projektplaner, statusrapporter eller varumärkesstilguider, kommer du att se dess värde på ett ögonblick.

ClickUp-priser

ClickUp erbjuder också ett gratisabonnemang för att komma igång eller differentierade priser för team av alla storlekar.

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per användare och månad

Företag: 12 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

Börja anteckna med ClickUp

I jämförelsen mellan Google Docs och Notion måste vi utse Google till vinnare. Det har en liten fördel tack vare sin välbekanta, användarvänliga design och ett större antal prisalternativ.

Men det finns en ny utmanare på marknaden för anteckningsappar. ClickUp Docs gör det möjligt för dig att dokumentera alla dina processer, möten och mycket mer. Bädda in rich media, skapa en företagswiki och navigera enkelt bland all din information med hjälp av kapslade innehåll och sökfunktioner.

ClickUp för också samman ditt team med realtidssamarbete och möjligheten att koppla Docs till uppgifter i dina ClickUp-projektledningspaneler. Det finns hundratals mallar att välja mellan, och den inbyggda AI:n kan hjälpa dig att dokumentera snabbare och få mer gjort.

Registrera dig gratis och upptäck varför ClickUp är den nya mästaren inom anteckningar. 💪