Digitalize sua atividade freelance e descubra novas oportunidades

Hoje em dia, a digitalização é uma necessidade importante para otimizar a produtividade e a eficiência de um negócio. Isso é especialmente verdadeiro para os trabalhadores autônomos. A internet é o lugar perfeito para freelancers autônomos apresentarem seus serviços de maneira eficiente. É também uma alternativa acessível para expandir um negócio. Acima de tudo, oferece aos freelancers a vantagem de poder vender seus produtos sem a necessidade de uma loja física.

Aqui está um guia rápido sobre como digitalizar sua atividade freelance:

A digitalização é realmente tão importante assim?

A verdade é que digitalizar o seu negócio é vital no mundo atual e essencial para qualquer empresa. Os números falam por si: vemos mais de 3 bilhões de pesquisas por dia no Google e há mais de 1.000 milhões de sites ativos na internet. A concorrência online é muito alta. Se você não estiver presente online, corre o risco de perder a maioria dos clientes, que preferirão escolher seus concorrentes online. Por isso, é importante pelo menos criar um site para que os clientes possam procurá-lo e saber do que se trata sua empresa.

No entanto, o marketing online é um mundo que muitos ainda desconhecem. Alguns não gostam de fazer publicidade, seja online ou pessoalmente. A publicidade é complicada; é uma arte em si mesma. Abre portas e uma vasta gama de possibilidades e oportunidades para os freelancers. Graças à Internet, podem chegar a todo o planeta online.

Embora possa ser difícil medir com precisão o retorno sobre o investimento quando se trata de marketing online, isso é necessário. Isso porque permite que você siga uma estratégia de marketing clara para sobreviver no mundo digital.

Aqui estão algumas ferramentas de marketing online para ajudá-lo a iniciar sua jornada como freelancer online:

Um blog profissional: Esta é uma das ferramentas mais essenciais quando se trata de marketing online. Permite-lhe criar conteúdo de alta qualidade que irá interessar ao seu público-alvo. Também informa os motores de busca que o seu site foi atualizado, o que ajuda a trazer tráfego de volta organicamente para o seu site. Isso melhora o seu posicionamento SEO, ajuda a melhorar a sua marca pessoal, oferece aos visitantes notícias recentes sobre os seus serviços e gera conteúdo que pode ser compartilhado nas redes sociais. Deixe que os seus clientes também se tornem seus leitores.

Tenha um perfil comercial nas plataformas de redes sociais: os seus perfis comerciais são uma ferramenta importante para garantir a sua presença online. Isso permite-lhe criar uma comunidade de clientes fiéis e interessados. Também pode contactá-los e comunicar diretamente com eles. Primeiro, identifique o seu público-alvo e adapte o seu conteúdo para atrair esses usuários. Ao construir a sua presença online nas redes sociais, acabará por ganhar seguidores dispostos a partilhar o seu conteúdo, atraindo ainda mais clientes potenciais.

Posicionamento nos motores de busca: O posicionamento nos resultados dos motores de busca é um fator fundamental para atrair tráfego para o seu site. No mundo digital de hoje, é essencial estar listado no topo das listas de resultados de pesquisa para se destacar em relação aos concorrentes. Para fazer isso, você vai querer se classificar para determinadas palavras-chave que os usuários digitarão em um mecanismo de busca. Para otimizar seu SEO, crie conteúdo de qualidade que outras empresas e sites irão compartilhar. Além disso, incentive os usuários da Internet a navegar em seu site pelo maior tempo possível.

Marketing por e-mail: O marketing por e-mail é a ferramenta perfeita para criar um senso de lealdade com seus clientes atuais. Crie um boletim informativo e envie-o para seus contatos. Nele, você pode listar promoções atuais, enviar cupons ou mencionar novos serviços e ofertas que sua empresa está pronta para lançar. Isso é perfeito para freelancers, pois mantém sua base de clientes informada e atualizada.

Site: Tivemos que deixar o melhor para o final. Essa também é a ferramenta mais importante no marketing online. Seu site deve ser interativo, intuitivo e fácil de navegar, para que seus usuários se sintam à vontade para se inscrever em serviços ou fazer uma compra. Plataformas como o ClickUp permitem que você organize seu conteúdo para criar sites bonitos que seus usuários vão adorar. Seu site também deve oferecer várias maneiras diferentes para seus clientes entrarem em contato com você, como correio, telefone ou e-mail. Ou eles podem simplesmente preencher um formulário de contato.

Certifique-se de que seu site seja claro, conciso e preciso. Isso é necessário para oferecer aos usuários várias opções de contato para que possam tirar dúvidas ou esclarecer questões relacionadas aos seus produtos ou serviços. Eles precisam poder entrar em contato com você e receber uma resposta rápida e oportuna. Caso contrário, eles podem optar por um concorrente que seja capaz de responder às suas perguntas mais rapidamente. Aqui está uma lista de ferramentas digitais que os clientes podem usar para entrar em contato com você:

Formulário de contato: essa essa ferramenta é essencial para qualquer profissional autônomo que oferece atendimento ao cliente. É fácil de configurar e totalmente gratuito. Os formulários de contato preenchidos são enviados diretamente para sua caixa de entrada. No entanto, você ainda deve ter cuidado! O tempo de espera entre o preenchimento do formulário e a resposta pode desmotivar seus clientes em potencial. Se a resposta não for rápida, é provável que eles visitem a página de um concorrente logo em seguida.

Clique para ligar: esta ferramenta original e eficaz tem se tornado cada vez mais popular em sites comerciais. Com ela, basta instalar um botão “clique para ligar” em seu site. Quando um usuário clica no botão, ele entra imediatamente em contato com o próximo representante de atendimento disponível. Isso não exige que o usuário use o telefone para fazer uma ligação, pois a chamada é feita inteiramente online. Além disso, proporciona uma imagem mais profissional e estabelecida para o seu negócio. Embora possa não ser perceptível à primeira vista, também melhora o seu posicionamento em SEO.

Chat ao vivo : ter uma opção de chat ao vivo em seu site está se tornando muito comum. Os usuários gostam dessa opção porque podem obter uma resposta rápida em um curto espaço de tempo. Além disso, o usuário pode continuar navegando no site enquanto conversa com alguém simultaneamente.

Estas são algumas das ferramentas que simplificam a comunicação entre seus clientes potenciais e sua empresa. Elas são muito úteis na mídia online. Você também pode usar essas ferramentas com seu CRM e armazenamento em nuvem. Para melhorar seus negócios, você deve começar a usar uma nuvem para armazenar todos os seus documentos.

O armazenamento de dados é um elemento muito importante para qualquer negócio. Ele também evoluiu drasticamente ao longo dos anos. Anteriormente, todos os documentos eram armazenados em formato papel e era necessário muito espaço no escritório para preservar cada documento e arquivo. Era necessário dedicar uma quantidade tediosa de tempo sempre que se precisava procurar um documento. Pouco a pouco, o papel deu lugar ao armazenamento em disco rígido, o que eliminou a limitação do espaço físico. No entanto, ainda havia algumas limitações, como a possibilidade de perder todos os documentos se não fosse criado um backup. Agora, graças à digitalização, todos os profissionais têm ao seu alcance uma tecnologia como a nuvem, na qual podem armazenar seus documentos com segurança e sem ocupar espaço físico. As vantagens são as seguintes:

Flexibilidade e mobilidade: salvar documentos na nuvem permite que você os acesse de qualquer lugar, bastando apenas um dispositivo com conexão à Internet.

Proteção de dados: os servidores onde os dados são armazenados são totalmente seguros. Você pode ficar tranquilo.

Atualizações constantes: por ser um meio online, é constantemente atualizado e aprimorado.

Igualdade: seja uma empresa familiar, uma pequena empresa ou um freelancer, a nuvem está disponível para todos e funciona da mesma maneira.

Fácil de usar: O uso deste serviço é muito simples e qualquer pessoa, com ou sem conhecimentos de informática, pode utilizá-lo facilmente.

A empresa Fonvirtual.com oferece serviços que o ajudarão a digitalizar sua empresa. Depois de criar uma estratégia online, usar ferramentas de marketing online, criar diferentes formas de comunicação e adicionar seu banco de dados à nuvem, você poderá dizer que seu negócio autônomo está oficialmente digitalizado.