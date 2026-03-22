Como gerenciar eventos no campus usando IA

As universidades que monitoram o envolvimento dos alunos em eventos observam um aumento nas taxas de retenção de 78% para 92% entre os alunos altamente engajados. Um agente de IA integrado a uma plataforma de gerenciamento de projetos pode automatizar fluxos de trabalho de planejamento de eventos, reserva de locais, coordenação de fornecedores, acompanhamento de orçamento e análises pós-evento em centenas de eventos por ano.

Abaixo está um prompt de agente de IA pronto para copiar que você pode colar no ClickUp para criar um espaço de trabalho completo de gerenciamento de eventos no campus em poucos minutos. Mas antes de usá-lo, é importante analisar a lacuna de coordenação que esse tipo de sistema se destina a resolver. Para a maioria das equipes de eventos do campus, o problema não é a falta de ideias ou de atividades. É que o planejamento, as aprovações, os fornecedores e os relatórios estão espalhados por muitas ferramentas, impedindo que alguém tenha uma visão clara do panorama geral.

Quem deve usar esta configuração de gerenciamento de eventos no campus Esta configuração foi projetada para equipes de assuntos estudantis, escritórios de eventos do campus, centros de carreira, equipes de ex-alunos, departamentos acadêmicos e equipes operacionais responsáveis pelo planejamento, promoção e avaliação de eventos em todo o campus. É especialmente útil para instituições que já utilizam ferramentas de reserva de salas ou calendários, mas ainda dependem de coordenação manual para gerenciar fornecedores, orçamentos, cronogramas e acompanhamento pós-evento.

O problema: sua equipe de eventos está organizando mais de 200 eventos por ano usando apenas threads de e-mail e uma unidade compartilhada

Se você gerencia eventos no campus, seja por meio da secretaria de assuntos estudantis, de um centro de carreiras, do departamento de relações com ex-alunos ou de um escritório de departamento, já conhece as dores de cabeça da coordenação. Só a semana de orientação envolve dezenas de locais, pedidos de bufê, instalações de áudio e vídeo, avaliações de risco e cronogramas de marketing. Multiplique isso pelo baile de formatura, cerimônia de formatura, palestras com convidados, feiras de carreiras, eventos de organizações estudantis e as dezenas de programas menores que acontecem todas as semanas.

A maioria das equipes ainda coordena tudo usando uma combinação de Google Docs, cadeias de e-mails, planilhas e sistemas legados de reserva de salas. O resultado: locais com reservas duplicadas, prazos de fornecedores não cumpridos, estouros de orçamento que ninguém percebe até chegar o extrato do cartão de crédito e nenhuma maneira padronizada de avaliar se um evento realmente deu certo. A Georgia Southern University acompanhou mais de 1.162 eventos e 79.408 participantes em um único semestre do outono, e seus dados mostraram que os alunos que participaram de pelo menos um evento mantiveram uma taxa de retenção de 79,4%, em comparação com 72% no total. Os eventos são importantes, mas a infraestrutura para realizá-los em grande escala raramente acompanha o ritmo.

O problema de coordenação se agrava à medida que as instituições tentam medir o impacto. Dados da Universidade de Houston revelaram que alunos com quatro ou mais participações em atividades no campus apresentaram uma taxa de retenção de 92%, em comparação com 78% para alunos sem nenhuma participação. Todos concordam que os eventos impulsionam a retenção, mas poucos campi possuem os sistemas operacionais necessários para planejar, executar e analisar esses eventos sem sobrecarregar sua equipe.

Como a Universidade de Miami resolveu isso: O Centro de Exploração e Sucesso Profissional da Universidade de Miami gerencia mais de 200 eventos estudantis por ano com uma taxa de sucesso de 98%, envolvendo 19.107 alunos. Antes do ClickUp, eles dependiam de e-mails, Google Docs e reuniões presenciais, sem processos padronizados. Michael Turner, Diretor Associado: O ClickUp é uma ótima ferramenta que usamos para nos mantermos organizados e em dia com os eventos. A plataforma nos proporcionou um repositório de conhecimento. Ele acrescentou: “Estamos a caminho de nos tornarmos um centro de carreiras de primeira linha nos Estados Unidos. O ClickUp é essencial para garantir que tenhamos um plano para o sucesso. O ClickUp é uma ótima ferramenta que usamos para nos mantermos organizados e em dia com os eventos. A plataforma nos proporcionou um repositório de conhecimento. Ele acrescentou: “Estamos a caminho de nos tornarmos um centro de carreiras de primeira linha nos Estados Unidos. O ClickUp é essencial para garantir que tenhamos um plano para o sucesso.

Essa é a oportunidade aqui. Não se trata de substituir a expertise em eventos, mas de criar uma camada operacional visível em torno do trabalho que ocorre entre locais, fornecedores, orçamentos e equipes. A maneira mais rápida de testar esse modelo é criar uma configuração funcional de gerenciamento de eventos no campus dentro da sua plataforma de gerenciamento de projetos. Quer testar um modelo semelhante na gestão dos seus próprios eventos? Comece com o modelo abaixo e adapte-o aos seus locais, tipo de eventos e modelo de equipe.

Essa é a oportunidade aqui. Não se trata de substituir a expertise em eventos, mas de criar uma camada operacional visível em torno do trabalho que ocorre entre locais, fornecedores, orçamentos e equipes. A maneira mais rápida de testar esse modelo é criar uma configuração funcional de gerenciamento de eventos no campus dentro da sua plataforma de gerenciamento de projetos.

Quer testar um modelo semelhante na gestão dos seus próprios eventos? Comece com o modelo abaixo e adapte-o aos seus locais, tipo de eventos e modelo de equipe.

Quer testar um modelo semelhante na gestão dos seus próprios eventos? Comece com o modelo abaixo e adapte-o aos seus locais, tipo de eventos e modelo de equipe.

A sugestão: Crie seu espaço de trabalho para gerenciamento de eventos no campus com IA

Copie este prompt, cole-o no ClickUp Brain para criar seu próprio Super Agente do ClickUp, preencha os detalhes da sua instituição e você terá um espaço de trabalho completo para gerenciamento de eventos com modelos de planejamento, rastreadores de orçamento, fluxos de trabalho para coordenação de fornecedores e análises pós-evento.

O resultado deve fornecer um bom rascunho inicial da sua estrutura operacional, incluindo modelos de cronogramas, transferências de responsabilidades, pontos de verificação do orçamento e fluxos de trabalho de relatórios. Sua equipe poderá então personalizá-lo para se adequar ao volume de eventos, ao tamanho do campus e às necessidades operacionais.

O resultado deve fornecer um bom rascunho inicial da sua estrutura operacional, incluindo modelos de cronogramas, transferências de responsabilidades, pontos de verificação do orçamento e fluxos de trabalho de relatórios. Sua equipe poderá então personalizá-lo para se adequar ao volume de eventos, ao tamanho do campus e às necessidades operacionais.

Superagente de gerenciamento de eventos no campus

→ Pronto para criar seu primeiro Super Agente? Abra o ClickUp Brain e cole o prompt acima para criar um Super Agente personalizado para o seu Workspace.

Como configurar no ClickUp (4 etapas)

Passo 1: Crie a estrutura do seu espaço de trabalho

Crie um Espaço dedicado chamado “Eventos do Campus” com quatro pastas (ou comece com um modelo de planejamento de eventos e personalize a partir daí):

Pipeline de eventos: listas para propostas de eventos, eventos aprovados/em planejamento e eventos recusados/adiados

Eventos em andamento: listas organizadas por tipo de evento (orientação, feiras de carreira, vida estudantil, ex-alunos, atividades acadêmicas/palestras, esportes)

Gerenciamento de fornecedores e locais: listas para o calendário de eventos, cadastro de fornecedores e acompanhamento de contratos

Pós-evento e arquivos: listas de eventos em fase de encerramento e um arquivo pesquisável de eventos passados com modelos e lições aprendidas

Etapa 2: Configure campos personalizados em todas as tarefas do evento

Adicione esses campos ao seu modelo de tarefa de evento para que cada evento tenha seus dados essenciais ( veja todos os tipos de campos personalizados ):

Campo Tipo Objetivo Data do evento Data Quando o evento ocorrer Local Menu suspenso Centro estudantil, centro de artes cênicas, estádio, pátio, etc. Número esperado de participantes Número Estimativa de número de participantes para o planejamento Público presente Número Contagem de check-ins pós-evento Orçamento total Moeda Orçamento aprovado para o evento Despesas reais Moeda Total acumulado de despesas Tipo de evento Menu suspenso Orientação, feira de empregos, palestra com convidados, reunião de ex-alunos, organizações estudantis, ex-alunos Nível de risco Menu suspenso Baixo, Médio, Alto (com base no número de participantes, consumo de álcool, eventos ao ar livre, etc.)

Etapa 3: Cole o prompt no ClickUp Brain

Construtor de Superagentes para Gerenciamento de Eventos no Campus

Abra o ClickUp Brain no seu novo Espaço e cole o prompt acima. Preencha suas variáveis (nome da instituição, número de alunos, tamanho da equipe, número anual de eventos, locais, orçamento). O Brain cria a estrutura de tarefas, modelos de planejamento, rastreadores de fornecedores e regras de automação como tarefas e subtarefas que você pode usar imediatamente. (Não conhece os Super Agents? Veja como criar o seu primeiro passo a passo.)

Etapa 4: Configure automações para o gerenciamento contínuo

Gestão de eventos no campus: gatilho de automação do Super Agente

Configure essas automações essenciais para que o sistema funcione sozinho ( saiba como os campos personalizados funcionam nas automações ):

Quando… Então… Faltam 8 semanas para o evento Crie uma lista de verificação de planejamento a partir de um modelo e designe um responsável pelo evento Faltam 6 semanas para a data do evento Crie tarefas de promoção: calendário de mídias sociais, campanha por e-mail, solicitações de sinalização Os gastos reais excedem 90% do orçamento total Altere o nível de risco para Alto, notifique o responsável pelo evento e o chefe do departamento O status do evento muda para “Concluído” Crie tarefas pós-evento: distribuição de questionários, reconciliação de orçamento, reunião de avaliação Tarefa de pesquisa pós-evento não concluída em 14 dias Escalar: Dia 7 → lembrete, Dia 14 → diretor

O que o agente abrange ao longo do ciclo de vida da gestão de eventos

Um agente de IA para gerenciamento de eventos no campus não é um chatbot que responde a perguntas sobre planejamento de eventos. É um sistema que funciona dentro do seu espaço de trabalho de gerenciamento de projetos e realiza o trabalho estruturado e repetitivo que sua equipe de eventos atualmente faz manualmente: criar listas de verificação, acompanhar fornecedores, sinalizar excedentes orçamentários e coletar dados pós-evento.

Fase do ciclo de vida O que o agente faz O que ele substitui Conceito e aprovação Gera tarefas de propostas de eventos com etapas de aprovação, verifica a disponibilidade do local em relação ao calendário principal e encaminha a pré-aprovação do orçamento para o departamento correto Trocas de e-mails, aprovações verbais, verificações manuais de calendário Planejamento Cria uma lista de verificação completa de planejamento a partir de um modelo, atribui tarefas aos membros da equipe com prazos relativos à data do evento e acompanha cotações e contratos de fornecedores Copiar o Google Doc do ano passado e torcer para que nada tenha sido esquecido Promoção Crie um cronograma de marketing com tarefas específicas para cada canal (redes sociais, e-mail, sinalização, site), acompanhe o número de confirmações de presença e sinalize quando as inscrições estiverem abaixo das metas Lembretes dispersos e publicações de última hora nas redes sociais Execução Gere um cronograma do dia do evento com horários de montagem dos fornecedores, atribuições dos voluntários e contatos de emergência em um único lugar Pastas impressas com o cronograma do evento e mensagens de texto em grupo Pós-evento Aciona automaticamente a distribuição de pesquisas, a reconciliação de orçamentos e a criação de reuniões de avaliação após a conclusão do evento Acompanhamento manual que muitas vezes não ocorre Análise de portfólio Agrupa dados de participação, gastos, satisfação e retenção em todos os eventos para relatórios semestrais e anuais A correria de fim de ano para extrair dados de cinco sistemas diferentes

Quer ver como os Super Agents funcionam em um ambiente real do ClickUp? Assista ao tutorial abaixo para ver como fluxos de trabalho, tarefas e automações gerados por IA se combinam na prática.

Variações para diferentes tipos de instituições

O prompt acima funciona em todas as instituições de ensino superior que utilizam o ClickUp. Adapte o prompt à sua instituição:

Tipo de instituição Principais ajustes Universidade de pesquisa R1 (mais de 500 eventos/ano) Use o prompt completo tal como está. Adicione resumos orçamentários por departamento. Adicione modelos para simpósios de pesquisa e conferências. Inclua o acompanhamento da conformidade de eventos patrocinados para parceiros do setor. Universidade R2 (200–500 eventos/ano) Simplifique o gerenciamento de fornecedores, criando uma lista de fornecedores preferenciais em vez de um acompanhamento completo de solicitações de proposta (RFP). Reduza a avaliação de riscos a dois níveis (padrão/elevado). Concentre a análise nos 20 eventos de maior impacto. Instituição voltada principalmente para o ensino de graduação (100–200 eventos/ano) Dê ênfase ao apoio a eventos de organizações estudantis com fluxos de trabalho de aprovação simplificados. Adicione etapas de aprovação por parte dos orientadores. Concentre a divulgação no Instagram e nos canais do campus, em vez do LinkedIn. Faculdade comunitária (50–150 eventos/ano) Concentre-se em feiras de carreira, dias de transferência e eventos de parceria com a comunidade. Adicione a coordenação de locais em vários campi, se aplicável. Simplifique o acompanhamento do orçamento até as alocações em nível de departamento. Escola profissionalizante (20–75 eventos/ano) Concentre-se em eventos de networking com empregadores, cerimônias de certificação e eventos de portas abertas. Adicione o acompanhamento do relacionamento com empregadores. Substitua os modelos de eventos para ex-alunos por modelos de eventos para parceiros do setor.

Gerencie eventos no campus em um único lugar

A gestão de eventos no campus fica comprometida quando as listas de verificação de planejamento, reservas de locais, acompanhamento de fornecedores, controle de orçamento e relatórios pós-evento são mantidos em sistemas separados, sem uma visão operacional compartilhada. Com o ClickUp Brain, os Campos Personalizados e as Automações, sua instituição pode transformar as operações de eventos no campus em um único sistema repetível que permite um melhor planejamento, menos falhas na transferência de tarefas, maior visibilidade do orçamento e relatórios mais claros sobre o impacto dos eventos.

O objetivo não é substituir suas ferramentas de reserva de salas ou sistemas de armazenamento de arquivos. É reduzir o trabalho de coordenação envolvido, melhorar a visibilidade em todo o ciclo de vida do evento e ajudar sua equipe a realizar mais eventos sem se esgotar. Comece com o guia acima, adapte-o ao tamanho do seu campus e ao seu portfólio de eventos e crie uma estrutura que sua equipe possa realmente usar durante todo o ano.

Comece a usar o ClickUp gratuitamente.

Perguntas frequentes

A IA é realmente capaz de gerenciar a complexidade de grandes eventos no campus, como formaturas?

Sim. O agente de IA não toma decisões sobre o planejamento do evento. Ele aplica o fluxo de trabalho de planejamento: criando listas de verificação a partir de modelos, atribuindo tarefas com prazos relativos à data do evento, acompanhando as confirmações dos fornecedores e escalando itens em atraso. Para uma formatura com mais de 50 subtarefas, essa estrutura é exatamente o que evita que coisas sejam esquecidas.

Como isso lida com eventos que envolvem vários departamentos e orçamentos?

Cada tarefa do evento possui campos personalizados para departamento, fonte de financiamento e alocação de orçamento. O agente monitora os gastos no nível do evento e os agrega aos painéis de controle do departamento e do portfólio. Quando os departamentos de assuntos estudantis e assuntos acadêmicos copatrocinam um evento, ambos veem sua parcela do orçamento e das tarefas em um único lugar, e não em planilhas separadas.

E quanto à segurança dos dados dos eventos estudantis?

O ClickUp possui as certificações SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001 e oferece suporte a SSO, permissões baseadas em funções e criptografia em repouso e em trânsito. Os dados de frequência dos alunos permanecem dentro do seu espaço de trabalho com controles de permissão. Nenhum dado é usado para treinar modelos de IA.

Isso pode ser integrado ao nosso sistema de reserva de salas existente, como o 25Live ou o EMS?

O espaço de trabalho do agente de IA funciona em conjunto com suas ferramentas de agendamento existentes. Os dados de disponibilidade de locais do 25Live ou do EMS podem alimentar os campos personalizados em cada tarefa do evento. O agente não substitui seu sistema oficial de reserva de salas. Ele se torna a camada operacional onde sua equipe planeja, coordena e gera relatórios sobre eventos criados em torno dessas reservas. Você também pode conectar sistemas por meio das integrações e da API do ClickUp.

Em que isso difere do simples uso de um Google Drive compartilhado para o planejamento de eventos?

Uma unidade compartilhada armazena arquivos. Ela não atribui tarefas, não acompanha prazos, não escala itens vencidos, não calcula variações orçamentárias nem gera relatórios pós-evento. O ClickUp com um agente de IA é a camada operacional que transforma seu processo de planejamento de eventos em um sistema automatizado e rastreável. Os documentos de planejamento ainda podem ficar no ClickUp Docs, mas agora estão conectados a tarefas, cronogramas e automações. Você também pode explorar como outros campi lidam com a gestão de subsídios e o planejamento de recursos usando a mesma abordagem.