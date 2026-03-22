Como realizar operações de secretaria usando IA

62% das instituições registraram um aumento no volume de solicitações de históricos escolares nos últimos cinco anos, enquanto 40% dos atuais secretários acadêmicos devem se aposentar nos próximos 5 a 10 anos. A secretaria acadêmica atende a todos os alunos e todos os departamentos acadêmicos, mas opera com sistemas legados que mal se comunicam entre si. Um agente de IA integrado a uma plataforma de gerenciamento de projetos pode automatizar fluxos de trabalho de programação de cursos, tratamento de exceções de matrícula, processamento de históricos escolares, auditorias de graduação e acompanhamento da conformidade com a FERPA.

Abaixo está um prompt de agente de IA pronto para copiar que você pode colar no ClickUp para criar um espaço de trabalho completo de operações de registro em poucos minutos. Mas antes de usá-lo, é útil analisar a sobrecarga operacional que esse tipo de sistema foi projetado para resolver. Para a maioria dos escritórios de registro, o problema não é que o trabalho seja pouco claro. É que o trabalho está espalhado por muitos sistemas, prazos e aprovações, impedindo que alguém tenha uma visão clara de todo o processo.

Quem deve usar esta configuração de operações de registro Esta configuração foi projetada para secretários, secretários adjuntos, equipes de agendamento, equipe de registros, administradores de auditoria de diplomas, avaliadores de transferência de créditos, coordenadores de formaturas e equipe de conformidade responsável por gerenciar o trabalho da secretaria em vários sistemas e prazos. É especialmente útil para instituições que já possuem um SIS, mas ainda dependem de coordenação manual para gerenciar exceções, aprovações, fluxos de trabalho de registros e processos orientados por políticas.

O problema: a secretaria acadêmica é a espinha dorsal da instituição e funciona graças ao Banner e a um pouco de fita adesiva

Se você trabalha na secretaria, sabe de algo que o resto do campus não valoriza totalmente: seu departamento está envolvido em praticamente todos os pontos de contato com os alunos, desde a matrícula até a formatura. Programação de cursos, matrículas, notas, históricos escolares, auditorias de graduação, transferência de créditos, conformidade com a FERPA, gerenciamento de catálogos, processamento de formaturas. E, de alguma forma, tudo isso funciona por meio de uma combinação de um SIS de 20 anos, e-mail e um sistema de arquivamento que apenas duas pessoas da sua equipe entendem.

A pressão operacional é implacável. Um estudo do GAO constatou que, em média, 43% dos créditos obtidos em uma instituição de origem foram perdidos durante a transferência, e a avaliação de créditos transferidos é um dos processos que mais exigem trabalho manual no escritório. Acrescente a isso: exceções de matrícula que exigem alterações manuais, solicitações de históricos escolares que disparam no final de cada semestre, auditorias de diplomas que precisam conciliar anos de catálogo que remontam a uma década e o treinamento sobre a FERPA que todo novo funcionário precisa e todo funcionário que retorna ao trabalho esquece.

A secretaria acadêmica é onde as políticas institucionais se tornam realidade operacional. Quando os comitês curriculares aprovam alterações, a secretaria acadêmica as incorpora ao catálogo. Quando o corpo docente altera as escalas de notas, a secretaria acadêmica recodifica o sistema. Quando os alunos precisam de seus registros, a secretaria acadêmica é a responsável por eles. É o escritório administrativo com mais regulamentações e processos intensivos do campus, e sofre de falta crônica de pessoal.

Como a CU Anschutz resolveu isso: O campus CU Anschutz da Universidade do Colorado substituiu cinco sistemas legados pelo ClickUp para mais de 170 usuários em sua equipe centralizada de TI. A geração manual de relatórios caiu para zero. Anna Alex, Diretora de Serviços de Tecnologia do Campus: O ânimo da equipe melhorou porque as pessoas querem resolver problemas, não criar tabelas dinâmicas. O ânimo da equipe melhorou porque as pessoas querem resolver problemas, não criar tabelas dinâmicas.

Essa é a oportunidade aqui. Não substituir o SIS, mas criar uma camada operacional visível em torno do trabalho que ocorre entre sistemas, equipe e aprovações. A maneira mais rápida de testar esse modelo é gerar uma configuração funcional de operações de registro dentro da sua plataforma de gerenciamento de projetos.

Essa é a oportunidade aqui. Não substituir o SIS, mas criar uma camada operacional visível em torno do trabalho que ocorre entre sistemas, equipe e aprovações. A maneira mais rápida de testar esse modelo é gerar uma configuração funcional de operações de registro acadêmico dentro da sua plataforma de gerenciamento de projetos.

Quer testar um modelo semelhante em sua própria operação de registro acadêmico? Comece com o prompt abaixo e adapte-o ao seu SIS, volume de registros e gargalos do fluxo de trabalho.

Quer testar um modelo semelhante em sua própria operação de registro acadêmico? Comece com o prompt abaixo e adapte-o ao seu SIS, volume de registros e gargalos do fluxo de trabalho.

A sugestão: crie seu espaço de trabalho de operações de registro acadêmico com IA

Copie este prompt, cole-o no ClickUp Brain para criar seu próprio ClickUp Super Agent, preencha os dados da sua instituição e você terá um espaço de trabalho completo para operações de registro acadêmico com fluxos de trabalho de agendamento, rastreamento de exceções, gerenciamento de históricos escolares e monitoramento de conformidade.

O resultado deve fornecer um bom rascunho inicial da sua estrutura operacional, incluindo hierarquias de tarefas, lógica de encaminhamento, pontos de verificação de nível de serviço e fluxos de trabalho de aprovação. Sua equipe poderá então personalizá-lo para se adequar ao tipo de instituição, à configuração do SIS e à carga de trabalho do registro.

O resultado deve fornecer um bom rascunho inicial da sua estrutura operacional, incluindo hierarquias de tarefas, lógica de encaminhamento, pontos de verificação de nível de serviço e fluxos de trabalho de aprovação. Sua equipe poderá então personalizá-lo para se adequar ao tipo de instituição, à configuração do SIS e à carga de trabalho do registro.

→ Pronto para criar seu primeiro Super Agente? Abra o ClickUp Brain e cole o prompt acima para criar um Super Agente personalizado para o seu Workspace.

Como configurar no ClickUp (4 etapas)

Passo 1: Crie a estrutura do seu espaço de trabalho

Crie um Espaço dedicado chamado “Operações de Registro” com quatro pastas:

Agendamento e Matrícula: listas para elaboração de horários de cursos, gerenciamento de turmas, exceções de matrícula e monitoramento de matrículas

Registros e históricos escolares: listas para solicitações de históricos escolares, auditorias de graduação, aprovação para formatura e avaliações de transferência de créditos

Conformidade e Políticas: listas para acompanhamento de treinamentos sobre a FERPA, registros de divulgação, atualizações de catálogos e implementação de mudanças no currículo

Formaturas e cerimônias: listas para inscrições de formatura, logística da cerimônia, processamento de diplomas e verificação de honras

Etapa 2: Configure campos personalizados em cada tarefa

Adicione esses campos aos seus modelos de tarefas de registro ( veja todos os tipos de campos personalizados ):

Campo Digite Objetivo Identificação do aluno Texto curto Identificador do aluno para vinculação de registros Tipo de solicitação Menu suspenso Histórico escolar, Exceção, Auditoria, Avaliação de transferência, FERPA, Outros Prioridade Menu suspenso Padrão, Urgente, Acelerado, Emergência Ano do catálogo Texto curto Ano letivo de referência do aluno para auditoria de graduação Status de espera Menu suspenso Nenhuma, Financeira, Acadêmica, Disciplinar, Várias Processamento de SLA Data Data prevista de conclusão com base no tipo de solicitação Cadeia de aprovação Pessoas Orientador, Departamento, Secretário designado para esta solicitação Sinalizador FERPA Caixa de seleção Indica que a tarefa envolve registros protegidos pela FERPA

Etapa 3: Cole o prompt no ClickUp Brain

Construtor de Superagentes para Operações de Registro Acadêmico

Abra o ClickUp Brain no seu novo Espaço e cole o prompt acima. Preencha suas variáveis (nome da instituição, número de alunos, SIS, volume de históricos escolares, número de funcionários). O Brain cria os fluxos de trabalho de agendamento, o encaminhamento de exceções, os pipelines de históricos escolares e o acompanhamento de conformidade como tarefas e subtarefas que você pode usar imediatamente. (Não conhece os Super Agents? Veja como criar o seu primeiro passo a passo.)

Etapa 4: Configure automações para o gerenciamento contínuo

Automação do Super Agente

Configure essas automações essenciais para que o sistema funcione de forma autônoma ( saiba como os campos personalizados funcionam nas automações ):

Quando… Então… Solicitação de histórico escolar recebida com status de retenção ≠ Nenhuma Pausar o processamento, notificar o aluno sobre o tipo de retenção, criar uma tarefa para resolver a retenção Exceção de matrícula não processada em 48 horas Encaminhe para o supervisor do registro acadêmico e notifique o aluno sobre o atraso O prazo para o treinamento sobre a FERPA é de 30 dias para todos os funcionários Crie uma tarefa de lembrete de treinamento e notifique o supervisor caso não seja concluída dentro do prazo Inscrição para formatura enviada Execute uma verificação automatizada de auditoria de graduação, sinalize os requisitos pendentes e crie uma tarefa de revisão manual para casos extremos Avaliação de transferência de créditos recebida Verifique o banco de dados de equivalências para uma avaliação prévia do mesmo curso/instituição e preencha automaticamente se for encontrada uma correspondência

O que o agente abrange ao longo do ciclo de vida das operações de registro

Um agente de IA para operações de registro acadêmico não é um substituto do SIS. É um sistema que funciona dentro do seu espaço de trabalho de gerenciamento de projetos e gerencia a complexidade do fluxo de trabalho que o seu SIS não foi projetado para lidar: encaminhamento de aprovações, rastreamento de exceções, aplicação de SLAs e coordenação entre departamentos. O SIS armazena os dados. O agente movimenta o trabalho.

Fase do ciclo de vida O que o agente faz O que ele substitui Criação de horários Gerencia o fluxo de trabalho em várias etapas, desde solicitações dos departamentos até a resolução de conflitos e o upload final no SIS, além de monitorar a utilização das salas e as taxas de ocupação Agendamento baseado em planilhas com resolução de conflitos por e-mail Matrícula Encaminha solicitações de exceção por meio de cadeias de aprovação com base no tipo, impõe prazos e monitora os tempos de resposta Formulários em papel e cadeias de e-mails para isenções de pré-requisitos e exceções de capacidade Processamento de históricos escolares Gerencia o fluxo de trabalho da solicitação à entrega com verificações de retenção, acompanhamento de SLA e alertas de alocação de pessoal para picos de volume Gerenciamento manual de filas sem visibilidade dos gargalos no processamento Auditorias de graduação Acompanha solicitações de substituição, fluxos de trabalho de aprovação de graduação e reconciliação do ano letivo em relação às mudanças no programa Revisões de auditoria individuais com conhecimento tribal sobre quais exceções foram aprovadas Conformidade com a FERPA Acompanha a conclusão de treinamentos, registra divulgações, gerencia investigações de incidentes e monitora contratos com terceiros E-mails de treinamento anual que ficam sem resposta e registros de divulgação em pastas Transferência de créditos Mantém bancos de dados de equivalência, encaminha consultas dos departamentos, acompanha taxas de aceitação e gerencia acordos de articulação Avaliação curso a curso, do zero, todas as vezes, mesmo para cursos já avaliados anteriormente

Quer ver como os Super Agents funcionam em um ambiente real do ClickUp? Assista ao tutorial abaixo para ver como fluxos de trabalho, tarefas e automações gerados por IA se combinam na prática.

Variações para diferentes tipos de instituições

O prompt acima funciona em todas as instituições de ensino superior que utilizam o ClickUp. Adapte o prompt à sua instituição:

Tipo de instituição Principais ajustes Universidade de pesquisa R1 (mais de 30 mil alunos) Use o prompt completo tal como está. Adicione a complexidade dos programas de pós-graduação/profissionais (créditos de dissertação, acompanhamento de exames abrangentes, requisitos de residência). Amplie a avaliação de créditos transferidos para disciplinas de pós-graduação. Integre com fluxos de trabalho de gestão de bolsas para inscrição em assistências de pesquisa. Universidade R2 (10 mil a 30 mil alunos) Simplifique o agendamento para um modelo centralizado. Reduza a complexidade da avaliação de créditos transferidos concentrando-se nas 20 principais instituições de origem. Adicione fluxos de trabalho de coordenação departamental para o gerenciamento de mudanças no currículo. Instituição voltada principalmente para o ensino de graduação (2 mil a 5 mil alunos) Dê ênfase ao toque pessoal no tratamento de exceções (menos solicitações, mas cada uma é mais importante). Simplifique o acompanhamento da FERPA para equipes menores. Adicione uma integração mais forte com os orientadores para revisões de auditoria de graduação, já que a proporção orientador-aluno é menor. Faculdade comunitária (5 mil a 20 mil alunos) Concentre-se fortemente na avaliação de créditos transferidos e no gerenciamento de acordos de articulação (esse é o principal desafio). Adicione o acompanhamento de matrículas duplas/matrículas simultâneas. Simplifique a auditoria de diplomas para os requisitos de certificados e diplomas de nível técnico. Alinhe-se às estruturas estaduais de transferência. Escola profissionalizante (500 a 5 mil alunos) Concentre-se no acompanhamento da conclusão de programas e na emissão de credenciais (certificados, diplomas). Substitua o processamento tradicional de históricos escolares por fluxos de trabalho de verificação de credenciais. Adicione o acompanhamento da elegibilidade para licenciamento como um componente da auditoria de diplomas. Simplifique de acordo com os requisitos específicos do setor.

Execute operações de registro em um único lugar

As operações de registro acadêmico ficam comprometidas quando agendamentos, exceções, históricos escolares, auditorias, avaliações de transferência e acompanhamento de conformidade ficam em sistemas separados, sem uma visão operacional compartilhada. Com o ClickUp Brain, os campos personalizados e as automações, sua instituição pode transformar as operações de registro acadêmico em um sistema repetível que oferece roteamento mais rápido, melhor visibilidade dos gargalos, transferências mais claras e um acompanhamento de conformidade mais rigoroso.

O objetivo não é substituir seu SIS ou fornecedor de históricos escolares. É reduzir o trabalho de coordenação em torno deles, melhorar a visibilidade de prazos e aprovações e ajudar seu escritório a lidar com um volume alto de trabalho, repleto de políticas, sem depender da busca exaustiva em e-mails e da memória de cada um. Comece com o prompt acima, adapte-o ao tipo de sua instituição e ao ambiente do SIS e crie uma configuração que sua equipe de registratura possa realmente usar a cada semestre. Comece gratuitamente com o ClickUp.

Perguntas frequentes

A IA consegue lidar com a complexidade da programação de cursos, com conflitos de salas e restrições dos instrutores?

Os agentes de IA não resolvem problemas de otimização NP-difíceis. Eles gerenciam o fluxo de trabalho em torno da programação: coletando solicitações dos departamentos, rastreando violações de restrições, encaminhando tarefas de resolução de conflitos e registrando alterações após a publicação da programação. O registrador ainda toma as decisões de programação, mas o agente garante que nada seja esquecido entre a solicitação e a programação final.

Isso funciona com o Banner, o Colleague ou o PeopleSoft?

O espaço de trabalho do agente de IA funciona em conjunto com o seu SIS existente. Ele não lê nem grava diretamente no seu SIS. Em vez disso, ele gerencia os fluxos de trabalho operacionais (aprovações, exceções, acompanhamento de conformidade) que envolvem as transações do SIS. Pense nisso como a camada de gerenciamento de projetos sobre o seu sistema de registros, semelhante à forma como a CU Anschutz consolidou cinco sistemas legados em uma única camada operacional.

E quanto à conformidade com a FERPA para registros de alunos no espaço de trabalho?

O ClickUp possui as certificações SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001 e oferece suporte a SSO, permissões baseadas em funções e criptografia em repouso e em trânsito. O espaço de trabalho é configurado com níveis de permissão que correspondem aos seus controles de acesso FERPA. Os funcionários veem apenas as tarefas relevantes para suas funções. Nenhum dado é usado para treinar modelos de IA. Detalhes completos na página de segurança.

Como isso lida com solicitações de históricos escolares durante períodos de pico?

A automação monitora o volume de históricos escolares por semana e compara com padrões históricos. Quando o volume excede o limite de capacidade da equipe, ela aciona alertas para a alocação de pessoal temporário ou autorização de horas extras. O acompanhamento do SLA garante que solicitações urgentes e prioritárias sejam atendidas em primeiro lugar, e a automação de verificação de retenção evita perda de tempo de processamento em solicitações que serão bloqueadas.

Isso pode ajudar a lidar com a onda de aposentadorias dos registradores?

Sim, mas não substituindo os registradores. O agente captura o conhecimento institucional em fluxos de trabalho estruturados: processos de aprovação documentados, bancos de dados de equivalências, precedentes de exceções e procedimentos de conformidade. Quando registradores experientes se aposentam, o conhecimento operacional permanece no sistema, em vez de partir com a pessoa.