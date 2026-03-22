Como fazer a gestão de instalações usando IA

O ensino superior nos EUA enfrenta um acúmulo de manutenção adiada que ultrapassa US$ 76 bilhões, e o relatório da Gordian para 2025 mostra que as necessidades de renovação de capital cresceram para mais de US$ 140 por metro quadrado bruto, com um déficit de financiamento de 32,5%. Um agente de IA integrado a uma plataforma de gerenciamento de projetos pode automatizar o acompanhamento de ordens de serviço, o agendamento de manutenção preventiva, a análise de utilização do espaço, o gerenciamento de projetos de capital e a auditoria de conformidade, oferecendo às equipes de instalações um sistema que detecta problemas antes que se tornem emergências.

Abaixo está um prompt de agente de IA pronto para copiar que você pode colar no ClickUp para criar um espaço de trabalho completo de gestão de instalações em minutos. Mas antes de usá-lo, é útil examinar a falha operacional que esse tipo de sistema se destina a corrigir. Para a maioria das equipes de instalações de campi, o problema não é a falta de tarefas. É que as ordens de serviço, inspeções, cronogramas de manutenção preventiva e atualizações de capital estão espalhadas por muitos sistemas desconectados, impedindo que alguém tenha uma visão clara do panorama geral.

Quem deve usar essa configuração de gestão de instalações Esta configuração foi projetada para diretores de instalações, supervisores de manutenção, planejadores de campus, gerentes de operações, equipes de sustentabilidade, líderes de projetos de capital e equipes de conformidade responsáveis pela coordenação do trabalho entre edifícios, sistemas e equipes de serviço. É especialmente útil para instituições que já possuem um CMMS ou sistema de ativos, mas ainda dependem da coordenação manual para gerenciar ordens de serviço, manutenção preventiva, inspeções e visibilidade de projetos.

O problema: sua equipe de instalações está sobrecarregada com ordens de serviço reativas, enquanto o acúmulo de tarefas continua crescendo

Se você administra um departamento de instalações em uma faculdade ou universidade, conhece bem esse ciclo. Um cano estoura em um dormitório, um aparelho de climatização quebra em uma sala de aula no meio do semestre, um professor envia uma ordem de serviço por causa de um projetor quebrado e, quando sua equipe resolve as emergências, o cronograma de manutenção preventiva já atrasou mais um mês. O acúmulo de tarefas cresce. Os prédios envelhecem. O orçamento, não.

Os números são alarmantes. A Moody’s Ratings alertou que seriam necessários gastos entre US$ 750 bilhões e US$ 950 bilhões na próxima década apenas para que suas cerca de 500 instituições classificadas conseguissem avançar significativamente em manutenção adiada, modernização de instalações e novas construções. Enquanto isso, o profissional médio de manutenção agora cobre quase 106.000 pés quadrados brutos, um aumento de 25% desde 2007, à medida que os campi operam com menos pessoal mantendo mais espaço.

O resultado é previsível: as ordens de serviço se acumulam em um CMMS desatualizado, a manutenção preventiva é adiada para a coluna de “manutenção diferida”, as decisões sobre a utilização do espaço são tomadas com base em intuição, em vez de dados, e os projetos de capital ultrapassam o prazo e o orçamento porque ninguém tem visibilidade em tempo real do que está acontecendo em todo o portfólio.

Como a CU Anschutz resolveu isso: O campus CU Anschutz da Universidade do Colorado substituiu cinco sistemas legados pelo ClickUp para mais de 170 usuários em sua equipe de TI centralizada. A geração manual de relatórios caiu para zero. Anna Alex, Diretora de Serviços de Tecnologia do Campus: O moral da equipe melhorou porque as pessoas querem resolver problemas, não criar tabelas dinâmicas. Essa é a oportunidade aqui. Não se trata de substituir os sistemas de instalações, mas de criar uma camada operacional visível em torno do trabalho que ocorre em todas elas. A maneira mais rápida de testar esse modelo é gerar uma configuração funcional de gestão de instalações dentro da sua plataforma de gerenciamento de projetos. Quer testar um modelo semelhante na gestão das suas próprias instalações? Comece com o guia abaixo e adapte-o ao tamanho do seu campus, ao volume de trabalho acumulado e às prioridades de serviço.

Como a CU Anschutz resolveu isso: O campus CU Anschutz da Universidade do Colorado substituiu cinco sistemas legados pelo ClickUp para mais de 170 usuários em sua equipe centralizada de TI. A geração manual de relatórios caiu para zero. Anna Alex, Diretora de Serviços de Tecnologia do Campus: O moral da equipe melhorou porque as pessoas querem resolver problemas, não criar tabelas dinâmicas. O moral da equipe melhorou porque as pessoas querem resolver problemas, não criar tabelas dinâmicas.

Essa é a oportunidade aqui. Não se trata de substituir os sistemas de instalações, mas de criar uma camada operacional visível em torno do trabalho que ocorre em todas elas. A maneira mais rápida de testar esse modelo é criar uma configuração funcional de gestão de instalações dentro da sua plataforma de gerenciamento de projetos.

Quer testar um modelo semelhante na gestão das suas próprias instalações? Comece com o guia abaixo e adapte-o ao tamanho do seu campus, ao volume de trabalho acumulado e às prioridades de serviço.

A sugestão: Crie seu espaço de trabalho de gestão de instalações com IA

Copie este prompt, cole-o no ClickUp Brain para criar seu próprio Super Agente do ClickUp, preencha os detalhes da sua instituição e você terá um espaço de trabalho completo para gestão de instalações com acompanhamento de ordens de serviço, cronogramas de manutenção preventiva, painéis de utilização de espaço e supervisão de projetos de capital.

O resultado deve fornecer a você um primeiro rascunho sólido da sua estrutura operacional, incluindo hierarquias de tarefas, lógica de escalonamento, calendários de inspeção e pontos de verificação do projeto. Sua equipe poderá então personalizá-lo para se adequar à área ocupada pelo campus, ao modelo de alocação de pessoal e às prioridades de manutenção.

O resultado deve fornecer a você um primeiro rascunho sólido da sua estrutura operacional, incluindo hierarquias de tarefas, lógica de escalonamento, calendários de inspeção e pontos de verificação do projeto. Sua equipe poderá então personalizá-lo para se adequar à área ocupada pelo campus, ao modelo de pessoal e às prioridades de manutenção.

Superagente de Gestão de Instalações

Prompt:

→ Pronto para criar seu primeiro Super Agente de gestão de subsídios? Abra o ClickUp Brain e cole o prompt acima para criar um Super Agente personalizado para o seu Workspace.

Como configurar no ClickUp (4 etapas)

Passo 1: Crie a estrutura do seu espaço de trabalho

Configure um Espaço dedicado chamado “Instalações do Campus” com cinco pastas:

Ordens de serviço: listas para ordens de serviço de emergência/urgentes, de rotina e concluídas

Manutenção preventiva: listas organizadas por tipo de sistema (climatização, elétrica, hidráulica, segurança contra incêndios/segurança pessoal, elevadores, áreas externas)

Gestão de espaços: listas para inventário de salas, acompanhamento da utilização e atualizações tecnológicas nas salas de aula

Projetos de Capital: listas organizadas por fase do projeto (planejamento, projeto, construção, encerramento)

Conformidade e Sustentabilidade: listas para auditorias da ADA, inspeções de segurança contra incêndios e de proteção à vida, conformidade ambiental e monitoramento de energia

Etapa 2: Configure campos personalizados em cada ordem de serviço e tarefa do projeto

Adicione esses campos aos seus modelos de tarefa para que cada item tenha seus dados essenciais ( veja todos os tipos de campos personalizados ):

Campo Tipo Objetivo Edifício Menu suspenso Nome do prédio a partir do inventário do campus Sala/localização Texto curto Número específico da sala ou área Tipo de atividade Menu suspenso Ar condicionado, encanamento, elétrica, estrutural, zeladoria, áreas externas, etc. Prioridade Menu suspenso Emergência, Urgência, Rotina, Programado Técnico designado Pessoas Responsável pela equipe de serviços Custo estimado Moeda Orçamento de peças + mão de obra Custo real Moeda Custo final após a conclusão ID do ativo Texto curto Identificador de equipamento ou sistema Prazo de manutenção preventiva Data Próxima manutenção preventiva programada

Etapa 3: Cole o prompt no ClickUp Brain

Construtor de Superagentes de Gestão de Instalações

Abra o ClickUp Brain no seu novo Espaço e cole o prompt acima. Preencha suas variáveis (nome da instituição, área total do campus, número de edifícios, número de funcionários, orçamento operacional, pendências acumuladas). O Brain cria a estrutura de tarefas, cronogramas de manutenção preventiva, listas de verificação de conformidade e regras de automação como tarefas e subtarefas que você pode usar imediatamente. (Não conhece os Super Agents? Veja como criar o seu primeiro passo a passo.)

Etapa 4: Configure automações para o gerenciamento contínuo

Automação da gestão de instalações

Configure essas automações essenciais para que o sistema funcione de forma autônoma ( saiba como os campos personalizados funcionam nas automações ):

Quando… Então… Nova ordem de serviço criada com prioridade = Emergência Notifique imediatamente o diretor de instalações e o técnico de plantão Ordem de serviço não confirmada em 30 minutos (Emergência) ou 4 horas (Urgente) Encaminhe para o diretor de instalações com o link da tarefa Faltam 14 dias para o prazo final da manutenção preventiva Crie uma ordem de serviço de manutenção preventiva a partir de um modelo e atribua-a ao técnico designado A taxa de conclusão de manutenção preventiva caiu para menos de 90% em todos os tipos de sistemas neste mês Notifique o supervisor de manutenção com um resumo Os gastos com projetos de capital excedem 85% do orçamento Altere o nível de risco para Alto, notifique o gerente de projeto e o vice-presidente de instalações

O que o agente abrange ao longo do ciclo de vida da gestão de instalações

Um agente de IA para gestão de instalações não é um chatbot que responde a perguntas sobre as normas da APPA. É um sistema que funciona dentro do seu espaço de trabalho de gerenciamento de projetos e realiza o trabalho estruturado e repetitivo que sua equipe de instalações atualmente faz manualmente: classificar ordens de serviço, programar manutenção preventiva, acompanhar projetos de capital e sinalizar falhas de conformidade.

Fase do ciclo de vida O que o agente faz O que ele substitui Recebimento de ordens de serviço Categoriza as solicitações recebidas por área de atuação, prioridade e prédio, atribui ao técnico certo com base no tipo de área de atuação e na carga de trabalho, inicia o cronômetro do tempo de resposta Chamadas telefônicas, e-mails e visitas registradas em papel ou em um CMMS desatualizado Manutenção preventiva Gera automaticamente ordens de serviço de manutenção preventiva dentro do prazo, acompanha as taxas de conclusão por tipo de sistema e sinaliza quando o equipamento ultrapassa sua vida útil prevista Cronogramas de manutenção preventiva baseados em planilhas que ninguém atualiza depois de fevereiro Gestão de espaços Acompanha as taxas de utilização das salas, sinaliza espaços subutilizados e com excesso de agendamentos, monitora o status da tecnologia nas salas de aula e a conformidade com a ADA por sala Auditorias anuais de espaço que ficam desatualizadas antes mesmo de serem publicadas Projetos de capital Acompanha marcos do projeto, orçamento, ordens de alteração e cronograma em todos os projetos ativos em um único painel, sinalizando excedentes automaticamente Atualizações semanais por e-mail do arquiteto e uma planilha mantida pelo vice-presidente Sustentabilidade Monitora o consumo de energia no nível do prédio, sinaliza anomalias de uso e acompanha o andamento de projetos de reforma em relação às metas de sustentabilidade do campus Contas de serviços públicos revisadas trimestralmente, se alguém se encarregar disso Conformidade Gerencie cronogramas de inspeção para segurança contra incêndios/segurança pessoal, ADA, requisitos ambientais e regulatórios com escalonamento automático para itens vencidos Lembretes de calendário e memória institucional da equipe sênior

Quer ver como os Super Agents funcionam em um ambiente real do ClickUp? Assista ao tutorial abaixo para ver como fluxos de trabalho, tarefas e automações gerados por IA se combinam na prática.

Variações para diferentes tipos de instituições

O prompt acima funciona em todas as instituições de ensino superior que utilizam o ClickUp. Adapte o prompt à sua instituição:

Tipo de instituição Principais ajustes Universidade de pesquisa R1 (mais de 5 milhões de m² de área bruta, mais de 200 edifícios) Use o prompt completo tal como está. Adicione requisitos de conformidade específicos para laboratórios de pesquisa (cabines de biossegurança, exaustores, salas limpas). Adicione a gestão de instalações de biotérios. Inclua a coordenação entre vários campi, se aplicável. Espere mais de 10.000 ordens de serviço por ano. Universidade R2 (1–5 milhões de m², 50–200 edifícios) Simplifique a seção de projetos de capital para se concentrar nos seus 10 principais projetos ativos. Reduza as categorias de conformidade aos requisitos específicos do seu estado. Consolide o acompanhamento da sustentabilidade no nível do campus, em vez de no nível do prédio. Instituição voltada principalmente para o ensino de graduação (500 mil a 2 milhões de m² de área bruta, 20 a 75 edifícios) Concentre-se na manutenção de residências universitárias como categoria prioritária (ela gera o maior número de ordens de serviço). Simplifique o registro de equipamentos, limitando-o apenas aos principais sistemas. Adicione um formulário de solicitação de ordem de serviço para estudantes com encaminhamento automático. Faculdade comunitária (200 mil a 1 milhão de m², 5 a 30 edifícios) Concentre-se na manutenção de salas de aula e laboratórios, já que esses espaços impulsionam as matrículas. Adicione o encaminhamento de ordens de serviço entre campi, se aplicável. Simplifique os cronogramas de manutenção preventiva para ciclos trimestrais. Substitua o acompanhamento de projetos de capital por uma lista de prioridades de manutenção diferida. Escola profissionalizante (50 mil–500 mil m², 1–10 edifícios) Concentre-se na manutenção de equipamentos especializados (oficinas, laboratórios, espaços de simulação). Simplifique a gestão de espaços, limitando-a apenas ao agendamento de salas. Adicione requisitos de conformidade específicos do setor (por exemplo, OSHA para oficinas de soldagem, normas sanitárias para laboratórios de culinária).

Gerencie suas instalações em um único lugar

A gestão de instalações fica comprometida quando ordens de serviço, cronogramas de manutenção preventiva, dados de espaço, projetos de capital e registros de conformidade ficam em sistemas separados, sem uma visão operacional compartilhada. Com o ClickUp Brain, os Campos Personalizados e as Automações, sua instituição pode transformar as operações das instalações em um único sistema repetível que oferece resposta mais rápida às ordens de serviço, manutenção preventiva mais consistente, acompanhamento de conformidade mais rigoroso e melhor visibilidade em todo o portfólio do campus.

O objetivo não é substituir seus sistemas de CMMS ou de gestão de ativos. Trata-se de reduzir o trabalho de coordenação em torno deles, melhorar a visibilidade sobre o que precisa de atenção prioritária e ajudar sua equipe a se antecipar à manutenção adiada, em vez de ficar constantemente reagindo a ela. Comece com o prompt acima, adapte-o ao tamanho do seu campus e às prioridades das instalações e crie uma configuração que sua equipe possa realmente usar todos os dias.

Comece a usar o ClickUp gratuitamente.

Perguntas frequentes

Um agente de IA pode realmente substituir nossos CMMS, como o SchoolDude ou o TMA?

O agente de IA não substitui seu sistema CMMS de registro. Ele se torna a camada operacional sobre ele. Os dados de ordens de serviço do seu CMMS podem ser sincronizados com campos personalizados do ClickUp, enquanto o agente lida com a atribuição de tarefas, escalonamento, programação de manutenção preventiva e geração de relatórios — tarefas nas quais a maioria das ferramentas CMMS legadas tem um desempenho insatisfatório. Muitas equipes de instalações de campi utilizam o ClickUp como camada de fluxo de trabalho, mantendo seu CMMS para registros de ativos. Você também pode ver como os campi utilizam essa mesma abordagem para gestão de subsídios e planejamento de recursos.

Como isso ajuda a resolver nosso acúmulo de manutenção adiada?

O agente rastreia todos os itens pendentes com custo estimado, nível de prioridade, impacto no prédio e risco à segurança. Ele gera um painel de pendências priorizadas que a liderança de instalações pode apresentar à administração e aos conselheiros com dados reais, não estimativas. Quando os fundos de capital ficam disponíveis, as pendências já estão classificadas e prontas para a tomada de decisão.

E quanto à segurança dos dados relativos às instalações e aos edifícios?

O ClickUp possui as certificações SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001 e oferece suporte a SSO, permissões baseadas em funções e criptografia em repouso e em trânsito. Dados de edifícios, plantas baixas e registros de conformidade permanecem dentro do seu espaço de trabalho com controles de permissão. Nenhum dado é usado para treinar modelos de IA.

Nossos técnicos de manutenção podem usar isso em campo?

Sim. O aplicativo móvel do ClickUp permite que os técnicos visualizem as ordens de serviço atribuídas, atualizem o status, registrem o tempo e adicionem fotos a partir de seus celulares ou tablets. Eles não precisam voltar à oficina para atualizar um CMMS no computador. Os supervisores veem o status em tempo real sem precisar ficar atrás das pessoas para obter atualizações.

Isso só é útil para grandes universidades com equipes de manutenção de instalações?

Não. O prompt inclui variáveis para o tamanho do campus, número de edifícios e número de funcionários. Uma faculdade comunitária com 5 edifícios e 8 funcionários de manutenção se beneficia da mesma automação de programação de manutenção preventiva e do mesmo acompanhamento de ordens de serviço que uma universidade de pesquisa com 200 edifícios e 150 funcionários. O sistema se adapta ao seu portfólio. Instituições menores costumam perceber o maior impacto, pois têm menos pessoas lidando com os mesmos tipos de tarefas.