Como fazer pesquisa institucional usando IA

Os escritórios de pesquisa institucional dedicam mais da metade do tempo à elaboração de relatórios de conformidade, mas apenas 39% dos líderes de pesquisa institucional afirmam que seus níveis de pessoal são adequados. Um agente de IA integrado a uma plataforma de gerenciamento de projetos pode automatizar o acompanhamento de envios ao IPEDS, o gerenciamento de solicitações de dados, a administração de pesquisas, o suporte à acreditação e os fluxos de trabalho de benchmarking entre pares, liberando sua equipe de pesquisa institucional para se concentrar na análise estratégica de que sua liderança realmente precisa.

Abaixo está um prompt de agente de IA pronto para copiar que você pode colar no ClickUp para criar um espaço de trabalho completo de pesquisa institucional em poucos minutos. Mas antes de usá-lo, é importante analisar a sobrecarga operacional que esse tipo de sistema se propõe a resolver. Para a maioria dos escritórios de pesquisa institucional, o problema não é a falta de conhecimento em dados. É que os ciclos de conformidade, as solicitações pontuais, os prazos das pesquisas e o suporte à acreditação competem pela atenção em fluxos de trabalho desconexos.

Quem deve usar esta configuração de pesquisa institucional Esta configuração foi projetada para diretores de pesquisa institucional, analistas, equipes de eficácia institucional, administradores de pesquisas, equipe de apoio à acreditação e escritórios de apoio à tomada de decisões responsáveis por relatórios, análises e coordenação de conformidade. É especialmente útil para instituições que já possuem ferramentas de relatórios e BI, mas ainda dependem de coordenação manual para gerenciar prazos, solicitações de dados, pesquisas e ciclos recorrentes de relatórios.

O problema: seu departamento de pesquisa institucional é uma fábrica de relatórios, quando deveria ser um ativo estratégico

Se você dirige um escritório de pesquisa institucional, conhece bem o ciclo: os envios para o IPEDS consomem meses inteiros, as solicitações de dados pontuais se acumulam mais rápido do que você consegue processá-las, os autoestudos de acreditação exigem dados históricos que você precisa reconstruir do zero, e o reitor quer as projeções de matrículas até sexta-feira.

Os números confirmam isso. Uma pesquisa da AIR de 2021 revelou que a maioria dos escritórios de pesquisa institucional dedica mais da metade do tempo à elaboração de relatórios, desde conformidade federal até envios exigidos pelo estado e análises internas de apoio à tomada de decisões. Enquanto isso, uma pesquisa de capacidade da AIR de 2023 revelou que 53% dos profissionais de pesquisa institucional afirmam que o tamanho de sua equipe é insuficiente para dar conta das cargas de trabalho atuais, e apenas 39% dos líderes de pesquisa institucional consideram seu quadro de pessoal adequado. O NCES estima que apenas a elaboração de relatórios para o IPEDS leva de 157 a 193 horas por instituição por ano, e as expansões federais propostas poderiam adicionar mais de 740.000 horas de carga de trabalho em todo o setor.

O resultado: os escritórios de pesquisa institucional (IR) tornam-se fábricas de relatórios reativos, em vez dos parceiros de análise estratégica de que suas instituições precisam. Os professores esperam semanas por respostas às solicitações de dados. Os painéis de matrículas só são atualizados quando alguém tem tempo. A preparação para a acreditação vira um trabalho de última hora. E o conhecimento institucional que une tudo isso reside na cabeça de uma única pessoa.

Como a CU Anschutz resolveu isso: O campus CU Anschutz da Universidade do Colorado substituiu cinco sistemas legados pelo ClickUp para mais de 170 usuários em sua equipe centralizada de TI. A geração manual de relatórios caiu para zero. Anna Alex, Diretora de Serviços de Tecnologia do Campus: O ânimo da equipe melhorou porque as pessoas querem resolver problemas, não criar tabelas dinâmicas. Essa é a oportunidade aqui. Não se trata de substituir suas ferramentas de análise, mas de criar uma camada operacional visível em torno dos prazos, solicitações e trabalhos de relatórios que os envolvem. A maneira mais rápida de testar esse modelo é gerar uma configuração funcional de pesquisa institucional dentro da sua plataforma de gerenciamento de projetos. Quer testar um modelo semelhante no seu próprio escritório de pesquisa institucional? Comece com o prompt abaixo e adapte-o às suas obrigações de relatórios, tamanho da equipe e pontos críticos do fluxo de trabalho.

Como a CU Anschutz resolveu isso: O campus CU Anschutz da Universidade do Colorado substituiu cinco sistemas legados pelo ClickUp para mais de 170 usuários em sua equipe centralizada de TI. A geração manual de relatórios caiu para zero. Anna Alex, Diretora de Serviços de Tecnologia do Campus: O ânimo da equipe melhorou porque as pessoas querem resolver problemas, não criar tabelas dinâmicas. O ânimo da equipe melhorou porque as pessoas querem resolver problemas, não criar tabelas dinâmicas.

Essa é a oportunidade aqui. Não se trata de substituir suas ferramentas de análise, mas de criar uma camada operacional visível em torno dos prazos, solicitações e trabalhos de relatórios que os envolvem. A maneira mais rápida de testar esse modelo é gerar uma configuração funcional de pesquisa institucional dentro da sua plataforma de gerenciamento de projetos. Quer testar um modelo semelhante no seu próprio escritório de pesquisa institucional? Comece com o prompt abaixo e adapte-o às suas obrigações de relatórios, tamanho da equipe e pontos críticos do fluxo de trabalho.

Essa é a oportunidade aqui. Não se trata de substituir suas ferramentas de análise, mas de criar uma camada operacional visível em torno dos prazos, solicitações e trabalhos de relatórios que os envolvem. A maneira mais rápida de testar esse modelo é gerar uma configuração funcional de pesquisa institucional dentro da sua plataforma de gerenciamento de projetos.

Quer testar um modelo semelhante no seu próprio escritório de pesquisa institucional? Comece com o prompt abaixo e adapte-o às suas obrigações de relatórios, tamanho da equipe e pontos críticos do fluxo de trabalho.

Quer testar um modelo semelhante no seu próprio escritório de pesquisa institucional? Comece com o prompt abaixo e adapte-o às suas obrigações de relatórios, tamanho da equipe e pontos críticos do fluxo de trabalho.

O desafio: crie seu espaço de trabalho de pesquisa institucional com IA

Copie este prompt, cole-o no ClickUp Brain para criar seu próprio Super Agente do ClickUp, preencha os detalhes da sua instituição e você terá um espaço de trabalho completo para operações de pesquisa institucional com acompanhamento do IPEDS, gerenciamento de solicitações de dados, fluxos de trabalho de pesquisas e tudo mais.

O resultado deve fornecer um primeiro rascunho sólido da sua estrutura operacional, incluindo hierarquias de tarefas, prazos internos, transferências de responsabilidade e pontos de verificação de relatórios. Sua equipe pode então personalizá-lo para se adequar ao tipo de instituição, às obrigações de relatórios e à capacidade da equipe.

O resultado deve fornecer um primeiro rascunho sólido da sua estrutura operacional, incluindo hierarquias de tarefas, prazos internos, transferências de responsabilidade e pontos de verificação de relatórios. Sua equipe poderá então personalizá-lo para se adequar ao tipo de instituição, às obrigações de relatórios e à capacidade da equipe.

Superagente de Pesquisa Institucional

Prompt:

→ Pronto para criar seu primeiro Super Agente de gestão de subsídios? Abra o ClickUp Brain e cole o prompt acima para criar um Super Agente personalizado para o seu Workspace.

Como configurar no ClickUp (4 etapas)

Passo 1: Crie a estrutura do seu espaço de trabalho

Crie um Espaço dedicado chamado “Pesquisa Institucional” com pastas que correspondam às suas principais funções:

IPEDS e relatórios federais: listas para cada período de coleta (outono, inverno, primavera), com tarefas por componente da pesquisa

Solicitações de dados: listas para fila de recebimento, em andamento, em análise, entregues e um arquivo da base de conhecimento

Pesquisas e avaliações: listas de pesquisas ativas, calendário de pesquisas, pesquisas concluídas com arquivo de resultados

Credenciamento: listas por credenciador ou por ciclo de credenciamento, com sublistas para cada padrão

Análises e painéis: listas para acompanhamento de matrículas, análise de retenção, comparação com instituições semelhantes, KPIs do plano estratégico e atualizações do livro de fatos

Etapa 2: Configure campos personalizados em todas as tarefas de pesquisa institucional

Adicione esses campos ao seu modelo de tarefa de pesquisa institucional para que cada projeto tenha seus dados principais à vista ( veja todos os tipos de campos personalizados ):

Campo Tipo Objetivo Nome do relatório/componente Texto curto Componente do IPEDS, nome da pesquisa ou título da solicitação Janela de coleta Menu suspenso Outono, Inverno, Primavera, Ad hoc Responsável Pessoas Pessoa principal responsável pelo envio de dados Fonte de dados Menu suspenso Banner, PeopleSoft, Data warehouse, Manual, Externo Prazo federal Data Prazo final para envio ao NCES/órgão de acreditação Prazo interno Data Defina 10 dias úteis antes do prazo federal Prioridade Menu suspenso Urgente, Padrão, Baixa Solicitante Texto curto Pessoa ou departamento solicitante dos dados

Etapa 3: Cole o prompt no ClickUp Brain

Construtor de Pesquisa Institucional

Abra o ClickUp Brain no seu novo Espaço e cole o prompt acima. Preencha suas variáveis (nome da instituição, tipo, número de alunos matriculados, número de funcionários, obrigações de relatórios, ferramentas atuais). O Brain cria a estrutura de tarefas, calendários do IPEDS, fluxos de trabalho de solicitação de dados e regras de automação como tarefas e subtarefas que você pode usar imediatamente. (Não conhece os Super Agents? Veja como criar o seu primeiro passo a passo.)

Etapa 4: Configure automações para o gerenciamento contínuo

Automação da pesquisa institucional

Configure essas automações essenciais para que o sistema funcione de forma autônoma ( saiba como os campos personalizados funcionam nas automações ):

Quando… Então… A janela de coleta do IPEDS é aberta (por data) Crie tarefas para cada componente da pesquisa, designe responsáveis e defina prazos internos Solicitação de dados enviada por meio do formulário de cadastro Atribua automaticamente a um analista com base no tópico e defina a data estimada de conclusão por prioridade A taxa de resposta à pesquisa fica abaixo da meta no limite de lembretes Encaminhe para o diretor de RI, acione uma nova onda de lembretes O prazo interno termina em 5 dias e o status da tarefa não é “Em análise” Envie um alerta ao responsável e ao diretor de pesquisa institucional Faltam 30 dias para o prazo final do autoestudo de acreditação Crie uma lista de verificação para entrega de dados e notifique a equipe de pesquisa institucional designada para cada padrão

O que o agente abrange ao longo do ciclo de vida da pesquisa institucional

Um agente de IA para pesquisa institucional não é uma ferramenta de relatórios nem um painel de BI. É um sistema que funciona dentro do seu espaço de trabalho de gerenciamento de projetos e realiza o trabalho de coordenação estruturado e orientado por prazos que sua equipe atualmente faz manualmente: gerenciar cronogramas do IPEDS, encaminhar solicitações de dados, acompanhar campanhas de pesquisa e organizar evidências de acreditação.

Fase do ciclo de vida O que o agente faz O que ele substitui Relatórios federais Acompanha todos os 12 componentes do IPEDS em três janelas de coleta com atribuições de responsáveis, verificações de consistência entre componentes e confirmações de envio Acompanhamento manual do calendário, coordenação de responsáveis por e-mail, reconciliação de dados de última hora Solicitações de dados Encaminha as solicitações recebidas aos analistas por tópico, acompanha os prazos de resposta e cria uma base de conhecimento pesquisável do trabalho concluído Recebimento por e-mail, filas em planilhas, recriação de análises realizadas há dois anos Administração de pesquisas Gerencia todo o ciclo de vida da pesquisa, desde a seleção do instrumento até a divulgação, acompanha as taxas de resposta com lembretes automatizados e compara com os resultados de outras instituições Gerenciamento de pesquisas isolado, e-mails de lembrete manuais, resultados guardados em pastas que ninguém lê Suporte à acreditação Mapeia os requisitos de dados de acordo com os padrões dos órgãos de acreditação, acompanha a coleta de evidências e gerencia o fluxo de dados de autoavaliação com controle de versão Coleta de dados em situações de emergência, documentos sem versão controlada, evidências dispersas por unidades compartilhadas Análise e relatórios Mantém painéis de matrículas, retenção e graduação com atualização automática de dados e comparação com instituições semelhantes Atualizações manuais anuais de livros de fatos, comparações pontuais entre pares, painéis desatualizados Gestão do conhecimento Preserva o conhecimento institucional em históricos de tarefas estruturados, arquivos de solicitações de dados e metodologias documentadas Perda de conhecimento essencial quando há rotatividade na equipe de pesquisa institucional, além de inconsistências metodológicas entre analistas

Quer ver como os Super Agents funcionam em um ambiente real do ClickUp? Assista ao tutorial abaixo para ver como fluxos de trabalho, tarefas e automações gerados por IA se combinam na prática.

Variações para diferentes tipos de instituições

O prompt acima funciona em todas as instituições de ensino superior que utilizam o ClickUp. Adapte o prompt à sua instituição:

Tipo de instituição Principais ajustes Universidade de pesquisa R1 (grande escritório de pesquisa institucional, com mais de 5 funcionários) Use o prompt completo tal como está. Adicione o acompanhamento de despesas com pesquisa (pesquisa HERD). Adicione análises de nível de pós-graduação (tempo para obtenção do diploma, pacotes de financiamento, resultados de colocação). Espere um gerenciamento complexo de grupos de pares com conjuntos de pares aspiracionais e reais. Universidade R2 (escritório de pesquisa institucional de médio porte, com 3 a 5 funcionários) Simplifique a administração de pesquisas para o NSSE e 1-2 pesquisas institucionais. Concentre a análise comparativa entre pares nos concorrentes regionais. Adicione um fluxo de trabalho de suporte a dados de programas patrocinados se a IR lidar com dados de relatórios de subsídios Instituição voltada principalmente para o ensino de graduação (pequeno escritório de pesquisa institucional, 1 a 3 funcionários) Consolide o acompanhamento do IPEDS e as solicitações de dados em um único fluxo de trabalho, já que uma única pessoa pode lidar com ambos. Dê ênfase à base de conhecimento, pois escritórios de pequeno porte são mais vulneráveis à perda de conhecimento causada pela rotatividade de pessoal. Adicione análises de eficácia do ensino. Faculdade comunitária (escritório combinado de IR/IE, 1 a 4 funcionários) Substitua o NSSE pelo CCSSE. Adicione o Perkins V e métricas de financiamento baseadas no desempenho estadual. Concentre-se nos resultados da educação de desenvolvimento, nas taxas de transferência e nas métricas de desenvolvimento da força de trabalho. Adicione o acompanhamento da eficácia dos percursos orientados. Escola profissionalizante (IR mínima, 1-2 funcionários) Simplifique a geração de relatórios para o IPEDS, divulgações de empregos remunerados e requisitos de dados de órgãos de acreditação. Concentre-se nas taxas de conclusão, taxas de colocação profissional e taxas de aprovação em exames de licenciamento. Adicione o acompanhamento da conformidade com normas de segurança no campus se a IR for responsável pelos relatórios Clery.

Perguntas frequentes

A IA pode realmente ajudar na geração de relatórios do IPEDS?

Sim. Os agentes de IA não preenchem as pesquisas do IPEDS para você. Eles gerenciam o fluxo de trabalho relacionado ao IPEDS: rastreando quais componentes estão vencidos, designando responsáveis, garantindo o cumprimento de prazos internos, realizando verificações de consistência entre componentes e documentando revisões. A expertise em dados permanece com sua equipe de pesquisa institucional. A sobrecarga de gerenciamento de projetos é automatizada.

Como isso lida com solicitações de dados pontuais que chegam constantemente?

O sistema de gerenciamento de solicitações de dados cria um processo estruturado de recebimento, classificação por prioridade e fila que substitui o modelo atual de “quem enviar um e-mail primeiro para a IR é atendido primeiro”. As solicitações são marcadas por tópico, atribuídas a analistas e arquivadas em uma base de conhecimento pesquisável. Quando alguém fizer a mesma pergunta no ano que vem, a análise anterior poderá ser encontrada em segundos.

E quanto à segurança dos dados e à conformidade com a FERPA?

O ClickUp possui as certificações SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001 e oferece suporte a SSO, permissões baseadas em funções e criptografia em repouso e em trânsito. As permissões do espaço de trabalho de pesquisa institucional podem restringir o acesso por função, de modo que apenas analistas autorizados tenham acesso aos dados dos alunos. Nenhum dado é usado para treinar modelos de IA. Detalhes completos na página de segurança.

Isso substitui o Tableau ou o Power BI?

Não. O ClickUp, com um agente de IA, gerencia o fluxo de trabalho e a coordenação do projeto em torno do seu trabalho de análise. O Tableau, o Power BI e o R/Python cuidam da visualização e da análise estatística. O agente monitora quando os painéis precisam ser atualizados, encaminha as solicitações de dados aos analistas e gerencia os prazos do IPEDS. Eles têm finalidades diferentes e funcionam melhor juntos.

Como isso ajuda pequenos escritórios de pesquisa institucional com apenas uma ou duas pessoas?

Pequenos escritórios são os que mais se beneficiam. Quando uma única pessoa lida com o IPEDS, solicitações de dados, pesquisas e acreditação, o risco de falhas é maior. O agente garante o cumprimento de prazos, mantém uma base de conhecimento (fundamental quando essa pessoa sai) e oferece uma estrutura que permite que 1 ou 2 pessoas trabalhem como uma equipe de cinco. Veja também como os agentes de IA podem ajudar seus escritórios de orientação acadêmica e auxílio financeiro.