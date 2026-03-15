Como fazer orientação acadêmica usando IA

Em média, um orientador acadêmico gerencia 296 alunos, e em grandes instituições esse número chega a 600. Um agente de IA integrado a uma plataforma de gerenciamento de projetos pode automatizar o agendamento de consultas, o acompanhamento de auditorias de graduação, a resolução de restrições de matrícula e a identificação de alunos em risco, devolvendo aos orientadores o tempo necessário para as conversas que realmente mudam os resultados dos alunos.

Abaixo está um prompt de agente de IA pronto para copiar que você pode colar no ClickUp para criar um espaço de trabalho completo para operações de orientação em poucos minutos. Mas antes de usá-lo, é útil analisar a sobrecarga operacional que esse tipo de sistema foi projetado para resolver. Para a maioria dos centros de orientação, o problema não é que os orientadores não saibam o que os alunos precisam. É que cargas de trabalho, retenções, divulgação e documentação estão espalhadas por muitas ferramentas desconectadas, impedindo que a equipe trabalhe de forma proativa.

Quem deve usar esta configuração de orientação acadêmica Esta configuração foi projetada para diretores de centros de orientação, orientadores acadêmicos, equipes de sucesso estudantil, equipe de retenção, equipes de suporte à matrícula e administradores responsáveis pela coordenação de orientação, divulgação e acompanhamento de alunos. É especialmente útil para instituições que já possuem sistemas estudantis, mas ainda dependem de coordenação manual para gerenciar cargas de trabalho, retenções, intervenções e documentação de orientação.

O problema: seu centro de orientação está fazendo triagem em vez de orientar

Se você gerencia um centro de orientação, os números estão contra você. Uma pesquisa nacional da NACADA revelou que a carga média de casos para um orientador profissional em tempo integral é de 296 alunos, com instituições de grande porte relatando médias de 600. Com essas proporções, consultas individuais tornam-se um luxo. A maioria das interações acaba sendo transacional: liberar a retenção, aprovar a isenção, responder pela terceira vez hoje à mesma pergunta sobre pré-requisitos.

O custo indireto é mensurável. Uma pesquisa da Inside Higher Ed/College Pulse revelou que quase metade dos alunos não recebeu orientação sobre os cursos e sequências exigidos para a graduação, e apenas 52% afirmam ter recebido orientação sobre o andamento de seus cursos. Essa lacuna não se deve a orientadores que não se importam. Ela se deve a orientadores sobrecarregados por processos manuais: copiar planos de graduação em planilhas, enviar lembretes de matrícula por e-mail, documentar notas de orientação em três sistemas diferentes e correr atrás de alunos que faltaram às consultas.

Quando a orientação é reativa, os alunos ficam à margem. Alunos sem curso definido ficam à deriva. Créditos transferidos permanecem sem avaliação. Os alunos de primeira geração, que mais precisam de orientação, recebem menos, pois são os menos propensos a marcar uma consulta de forma proativa.

Como a Universidade de Miami resolveu isso: A Universidade de Miami consolidou operações fragmentadas voltadas para os alunos no ClickUp, substituindo ferramentas desconectadas por uma plataforma centralizada que se tornou o repositório de conhecimento para o acompanhamento de 19.107 interações com alunos. ero. Michael Turner, Diretor Associado: O ClickUp é uma ótima ferramenta que usamos para nos mantermos organizados e no caminho certo. A plataforma nos proporcionou um repositório de conhecimento. O ClickUp é uma ótima ferramenta que usamos para nos mantermos organizados e no caminho certo. A plataforma nos proporcionou um repositório de conhecimento.

Essa é a oportunidade aqui. Não se trata de substituir os sistemas de orientação, mas de criar uma camada operacional visível em torno dos fluxos de trabalho de apoio ao aluno. A maneira mais rápida de testar esse modelo é criar uma configuração funcional de operações de orientação dentro da sua plataforma de gerenciamento de projetos.

Quer testar um modelo semelhante no seu próprio centro de orientação? Comece com o prompt abaixo e adapte-o ao seu modelo de orientação, volume de casos e prioridades de apoio aos alunos.

Quer testar um modelo semelhante no seu próprio centro de orientação? Comece com o prompt abaixo e adapte-o ao seu modelo de orientação, volume de casos e prioridades de apoio aos alunos.

Quer testar um modelo semelhante no seu próprio centro de orientação? Comece com o prompt abaixo e adapte-o ao seu modelo de orientação, volume de casos e prioridades de apoio aos alunos.

Quer testar um modelo semelhante no seu próprio centro de orientação? Comece com o prompt abaixo e adapte-o ao seu modelo de orientação, volume de casos e prioridades de apoio aos alunos.

A sugestão: crie seu espaço de trabalho para operações de orientação com IA

Copie este prompt, cole-o no ClickUp Brain para criar seu próprio ClickUp Super Agent, preencha os dados da sua instituição e você terá um espaço de trabalho completo para operações de orientação, com painéis de carga de trabalho, acompanhamento de graduação, fluxos de trabalho de agendamento e tudo mais.

O resultado deve fornecer a você um primeiro rascunho sólido da sua estrutura operacional, incluindo hierarquias de tarefas, lógica de divulgação, pontos de verificação de risco e fluxos de trabalho de orientação. Sua equipe poderá então personalizá-lo para se adequar ao seu modelo de orientação, corpo discente e capacidade de pessoal.

O resultado deve fornecer a você um primeiro rascunho sólido de sua estrutura operacional, incluindo hierarquias de tarefas, lógica de divulgação, pontos de verificação de risco e fluxos de trabalho de orientação. Sua equipe poderá então personalizá-lo para se adequar ao seu modelo de orientação, corpo discente e capacidade de pessoal.

Superagente de orientação acadêmica

Prompt:

→ Pronto para criar seu primeiro Super Agente de gestão de subsídios? Abra o ClickUp Brain e cole o prompt acima para criar um Super Agente personalizado para o seu Workspace.

Como configurar no ClickUp (4 etapas)

Antes de configurar seu Espaço, reúna os dados de orientação que sua equipe já utiliza em relação a cargas de trabalho, agendamentos, progresso acadêmico, restrições de matrícula e fluxos de trabalho de intervenção. Isso geralmente inclui classificação do aluno, status de curso definido ou indefinido, orientador designado, média geral (GPA), créditos concluídos, informações de auditoria de curso, restrições de matrícula e histórico recente de contato de orientação. Começar com dados limpos torna suas automações, painéis e fluxos de trabalho de divulgação muito mais confiáveis.

Crie a estrutura do seu espaço de trabalho Configure um espaço dedicado chamado Orientação Acadêmica. Adicione pastas que reflitam seu fluxo de trabalho de orientação: Casos Ativos para listas de alunos por orientador ou por faculdade, Agendamentos e Divulgação para compromissos agendados, atendimentos sem agendamento, orientação em grupo e campanhas proativas de divulgação, Matrículas e Restrições para resolução de restrições, solicitações de isenção e preparação para matrículas, Exploração de Cursos para alunos sem curso definido e fluxos de trabalho de declaração de curso, e Intervenções para alunos em risco, apoio em período probatório e planos de acompanhamento. Configure campos personalizados em todas as tarefas dos alunos Adicione campos personalizados aos seus modelos de tarefas dos alunos para que cada registro de orientando inclua os dados essenciais de que sua equipe precisa para orientar de forma proativa e acompanhar o progresso. Inclua campos para identificação do aluno, classificação, área de concentração ou extensão, orientador designado, média geral acumulada (GPA), créditos concluídos, nível de risco, data do último contato de orientação, restrições de matrícula e próximo agendamento. Essa estrutura consistente torna os painéis, as automações e o gerenciamento de casos muito mais confiáveis. Cole o prompt no ClickUp Brain Abra o ClickUp Brain em seu novo Espaço e cole o prompt acima. Preencha suas variáveis, incluindo nome da instituição, tipo de instituição, modelo de orientação, número de orientadores, carga média de casos e ferramentas atuais. Use o resultado gerado para criar um primeiro rascunho de seus painéis de carga de casos, fluxos de trabalho de agendamento, sistema de gerenciamento de retenções e processos de intervenção; em seguida, refine-o para o seu modelo de orientação. Configure automações para gerenciamento contínuo Crie automações para manter o trabalho de orientação em andamento sem a necessidade de acompanhamento manual constante. Use regras para acionar ações proativas de divulgação, escalar retenções de matrícula não resolvidas, sinalizar alunos sem declaração de curso que estão se aproximando dos limites de créditos, solicitar documentação pós-consulta e identificar alunos em risco antes que eles saiam do radar.

Configure um Espaço dedicado chamado Orientação Acadêmica. Adicione pastas que reflitam seu fluxo de trabalho de orientação: Casos Ativos para listas de alunos por orientador ou por faculdade; Agendamentos e Divulgação para compromissos agendados, atendimentos sem agendamento, orientação em grupo e campanhas proativas de divulgação; Matrículas e Restrições para resolução de restrições, solicitações de isenção e preparação para matrículas; Exploração de Cursos para alunos sem curso definido e fluxos de trabalho de declaração; e Intervenções para alunos em risco, apoio em período probatório e planos de acompanhamento.

Adicione campos personalizados aos seus modelos de tarefas de alunos para que cada registro de orientando inclua os dados essenciais de que sua equipe precisa para orientar de forma proativa e acompanhar o progresso. Inclua campos para identificação do aluno, classificação, área de concentração ou extensão, orientador designado, média geral acumulada (GPA), créditos concluídos, nível de risco, data do último contato de orientação, restrições de matrícula e próximo agendamento. Essa estrutura consistente torna os painéis, as automações e o gerenciamento de casos muito mais confiáveis.

Abra o ClickUp Brain no seu novo Espaço e cole o prompt acima. Preencha suas variáveis, incluindo nome da instituição, tipo de instituição, modelo de orientação, número de orientadores, carga média de casos e ferramentas atuais. Use o resultado gerado para criar um primeiro rascunho de seus painéis de carga de casos, fluxos de trabalho de agendamento, sistema de gerenciamento de retenções e processos de intervenção; em seguida, refine-o para o seu modelo de orientação.

Crie automações para manter o trabalho de orientação em andamento sem a necessidade de acompanhamento manual constante. Use regras para acionar ações proativas de divulgação, escalar retenções de matrícula não resolvidas, sinalizar alunos sem declaração de curso que estão se aproximando dos limites de créditos, solicitar documentação pós-consulta e identificar alunos em risco antes que eles saiam do radar.

Pronto para transformar esses fluxos de trabalho em um sistema repetível? Crie seu Espaço de Trabalho de gestão de subsídios no ClickUp.

💡 Dica profissional: Comece com um único fluxo de trabalho, como suspensões de matrícula, divulgação para alunos em risco ou acompanhamento de agendamentos, antes de implementar o sistema em toda a operação de orientação. Um projeto-piloto menor ajuda sua equipe a refinar modelos, transferências de tarefas e regras de automação antes de expandir.

Campos personalizados recomendados para tarefas de orientação acadêmica

Esses campos criam um registro operacional consistente entre cargas de trabalho de alunos, agendamentos, planejamento de graduação, resolução de retenções e fluxos de trabalho de intervenção.

Campo Tipo Objetivo Identificação do aluno Texto curto Identificador único do aluno Classificação Menu suspenso Primeiro ano, Segundo ano, Terceiro ano, Quarto ano, Pós-graduação, Transferência Área de concentração/Área secundária Menu suspenso Status do programa acadêmico ou de orientação do aluno Orientador designado Pessoas Orientador principal responsável pelo aluno Média geral acumulada Número Visão geral da situação acadêmica Créditos concluídos Número Progresso rumo à conclusão do curso Nível de risco Menu suspenso Verde, Amarelo, Vermelho Último contato de orientação Data Interação mais recente entre aluno e orientador Retenções de matrícula Etiquetas ou menu suspenso Retenção por orientação, retenção financeira, retenção por vacinação, retenção por conduta, necessidade de isenção Próximo compromisso Data Próxima reunião de orientação Status do andamento do curso Menu suspenso Em dia, Necessita de revisão, Em risco, Revisão de graduação Status de não declarado Menu suspenso Curso declarado, em fase de exploração, opções restritas, intenção de declarar

📘 Leia também: Veja todos os tipos de campos personalizados para decidir quais campos funcionam melhor para o seu fluxo de trabalho de bolsas.

Exemplos de automação essencial para orientação acadêmica

Depois de configurar seus campos personalizados, crie automações que mantenham os fluxos de trabalho de carga de trabalho, divulgação, retenções e intervenções em andamento sem a necessidade de acompanhamento manual repetitivo.

Quando… Então… Um aluno não tem contato com o orientador há 60 dias Crie uma tarefa de divulgação proativa e atribua-a ao orientador A nota do meio do semestre cai abaixo de C em uma disciplina do curso Marque o aluno como risco amarelo e crie uma tarefa de agendamento de acompanhamento Um aluno tem uma restrição de orientação antes do início das matrículas Crie uma tarefa para resolução de retenções e priorize o contato com os alunos por classificação Um aluno sem curso definido atinge 45 créditos sem ter declarado um curso Acionar a lista de verificação de exploração de cursos e notificar o orientador Um aluno foi sinalizado como risco vermelho Crie uma tarefa de plano de intervenção com pontos de verificação de acompanhamento de 2 e 6 semanas Uma consulta é marcada como Concluída Solicite ao orientador que registre notas, ações a serem realizadas, encaminhamentos e a próxima data de acompanhamento

📘 Leia também: Saiba como os campos personalizados funcionam nas automações

O que o agente abrange ao longo do ciclo de orientação

Um agente de IA para orientação acadêmica não é um chatbot que responde a perguntas sobre catálogos de cursos. É um sistema que funciona dentro do seu espaço de trabalho de gerenciamento de projetos e realiza o trabalho estruturado e repetitivo que sua equipe atualmente faz manualmente: acompanhar cargas de trabalho, sinalizar alunos em risco, gerenciar retenções e documentar interações de orientação.

Fase do ciclo de vida O que o agente faz O que ele substitui Admissão e atribuição Atribui automaticamente os alunos ingressantes a orientadores com base no curso, classificação e capacidade de carga de trabalho; gera listas de verificação para a pré-orientação Equilíbrio manual de cargas de trabalho com planilhas e apresentações por e-mail Planejamento de graduação Acompanha os requisitos de graduação, a sequência de disciplinas e o progresso dos créditos; sinaliza os alunos que estão fora do caminho para a graduação em quatro anos Orientador fazendo referência cruzada manualmente entre o DegreeWorks e planilhas a cada semestre Divulgação proativa Aciona ações de divulgação quando os alunos não cumprem marcos importantes: sem contato por 60 dias, sem declaração de curso após 45 créditos, alertas de notas de meio de semestre Modelo reativo, no qual os alunos devem se identificar e agendar consultas Suporte à matrícula Gerencia filas de resolução de retenções, processa em lote autorizações de orientação antes dos períodos de matrícula e acompanha solicitações de isenção Cadeias de e-mails, filas de atendimento presencial e corridas de última hora para matrículas Exploração de cursos Acompanha o progresso de alunos que ainda não declararam sua área de estudo por meio de atividades de exploração, avaliações de carreira e reuniões com o corpo docente, com o objetivo de orientá-los na escolha da área de estudo Acompanhamentos informais sem documentação ou prestação de contas Intervenção e transferência Identifica alunos em risco por meio de pontuação de risco, cria planos de intervenção com cronogramas de acompanhamento e transfere o histórico completo durante as transferências de orientadores Perda de conhecimento acumulado quando orientadores deixam a instituição ou alunos mudam de curso

Quer ver como os Super Agents funcionam em um ambiente real do ClickUp? Assista ao tutorial abaixo para ver como fluxos de trabalho, tarefas e automações gerados por IA se combinam na prática.

Variações para diferentes tipos de instituições

O prompt acima funciona em todas as instituições de ensino superior que utilizam o ClickUp. Adapte o prompt à sua instituição:

Tipo de instituição Principais ajustes Universidade de pesquisa R1 (mais de 600 alunos por orientador) Use o prompt completo tal como está. Adicione uma camada de coordenação de orientadores departamentais. Inclua trilhas de orientação para alunos de pós-graduação. Integre com a transferência de orientação centralizada e departamental na declaração de área de concentração. Universidade R2 (300 a 500 alunos por orientador) Simplifique a pontuação de risco para dois níveis (em dia / precisa de atenção). Reduza o fluxo de trabalho de exploração de cursos para se concentrar em alunos que ainda não declararam curso e já ultrapassaram 30 créditos. Adicione a avaliação de alunos transferidos como um fluxo de trabalho prioritário. Instituição voltada principalmente para o ensino de graduação (100 a 250 alunos por orientador) Dê ênfase à documentação de orientação baseada no relacionamento. Adicione a coordenação dos orientadores do corpo docente, já que muitas instituições de ensino superior utilizam modelos compartilhados. Inclua um modelo de plano de quatro anos elaborado em conjunto com cada aluno durante a orientação. Faculdade comunitária (mais de 400 alunos por orientador) Concentre-se em percursos orientados e na exploração de meta-áreas de estudo. Substitua o acompanhamento de cursos de quatro anos pelo acompanhamento de cursos de graduação de dois anos e de percursos de transferência. Adicione o monitoramento de matrículas simultâneas e de créditos duplos. Priorize o acompanhamento do SAP (Standards of Academic Progress) para auxílio financeiro Escola profissionalizante (varia bastante) Substitua o acompanhamento do plano de estudos pelo acompanhamento da conclusão do curso. Adicione o acompanhamento de marcos de credenciais e certificações. Concentre-se no fluxo de colocação profissional e na coordenação de parcerias com empregadores. Inclua cronogramas de preparação para exames de licenciamento.

Gerencie a orientação acadêmica em um único lugar

A orientação acadêmica fica comprometida quando a gestão de casos, o progresso dos cursos, as anotações de consultas, as restrições de matrícula e os planos de intervenção ficam em sistemas separados, sem uma visão operacional compartilhada. Com o ClickUp Brain, os Campos Personalizados e as Automações, sua instituição pode transformar as operações de orientação em um único sistema repetível que oferece suporte à gestão de casos, acompanhamento de cursos, resolução de restrições e divulgação proativa aos alunos em um único lugar.

O objetivo não é substituir seu SIS, sua plataforma de auditoria de graduação ou sua plataforma de orientação. É reduzir o trabalho de coordenação em torno delas, melhorar a visibilidade ao longo de todo o ciclo de vida do aluno e dar aos orientadores mais tempo para as conversas que realmente mudam os resultados. Comece com o prompt acima, adapte-o ao seu modelo de orientação e ao seu corpo discente e crie uma configuração que sua equipe possa realmente usar a cada semestre.

Comece a usar o ClickUp gratuitamente.

Perguntas frequentes sobre orientação acadêmica usando IA

Não. Os agentes de IA automatizam o trabalho administrativo que impede os orientadores de realizarem a orientação: acompanhamento de casos, gerenciamento de retenções, documentação de notas e sinalização de alunos em risco. A orientação relacional e de desenvolvimento que muda os resultados dos alunos (ajudar um aluno de primeira geração a explorar cursos, orientar um aluno com dificuldades durante o período de probação acadêmica) ainda requer um orientador humano. O agente dá aos orientadores mais tempo para essas conversas.

O espaço de trabalho do agente de IA funciona em conjunto com seus sistemas existentes de informações sobre alunos e auditoria de cursos. Os dados de progresso acadêmico do seu SIS (Banner, PeopleSoft, Colleague) e das ferramentas de auditoria (DegreeWorks, uAchieve) são sincronizados em campos personalizados em cada tarefa do aluno. O agente não substitui seu sistema de registros. Ele se torna a camada operacional onde sua equipe de orientação acompanha tarefas, divulgação e colaboração com base nesses dados dos alunos.

O ClickUp possui as certificações SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001 e oferece suporte a SSO, permissões baseadas em funções e criptografia em repouso e em trânsito. As permissões no nível de orientador garantem que cada orientador veja apenas os alunos que lhe foram atribuídos. Nenhum dado é usado para treinar modelos de IA. Detalhes completos na página de segurança.

Cada interação de orientação é documentada no histórico de tarefas do aluno: notas, itens de ação, encaminhamentos, planos de intervenção e cronogramas de acompanhamento. Quando um aluno muda de orientador (devido a mudança de curso, saída do orientador ou reequilíbrio da carga de trabalho), todo o histórico de orientação é transferido junto com a tarefa. Nenhum conhecimento institucional é perdido, o que é a reclamação mais comum durante a rotatividade de orientadores.

Não. O prompt inclui variáveis para tipo de instituição e modelo de orientação. Uma pequena faculdade de artes liberais com 150 alunos por orientador se beneficia da documentação, da transferência de casos e das automações de divulgação proativa tanto quanto uma instituição de pesquisa de nível R1 com 600 alunos por orientador. Veja também como os agentes de IA podem ajudar na gestão de subsídios e na pesquisa institucional em todo o seu campus.