Como fazer o acompanhamento dos serviços de orientação profissional usando IA

Em média, cada centro de orientação profissional atende 1.381 alunos por funcionário da equipe, mas apenas 43% dos alunos consideram sua experiência com os serviços de orientação profissional útil. Os centros de orientação profissional estão sobrecarregados com a logística de agendamentos, o acompanhamento de empregadores e a coleta de dados de pesquisas sobre o primeiro emprego, enquanto o aconselhamento profissional propriamente dito fica prejudicado. Um agente de IA integrado a uma plataforma de gerenciamento de projetos pode automatizar o acompanhamento de agendamentos, a gestão do relacionamento com empregadores, a coordenação de feiras de emprego e a geração de relatórios de resultados, liberando a equipe para se concentrar nos alunos.

Abaixo está um prompt pronto para copiar destinado a um agente de IA, que você pode colar no ClickUp para criar um espaço de trabalho completo de serviços de carreira em poucos minutos. Mas, antes de usá-lo, é importante analisar os problemas de coordenação que esse tipo de sistema se propõe a resolver. Para a maioria dos centros de carreira, o problema não é a falta de demanda por parte dos alunos ou de atividade por parte dos empregadores. O problema é que agendamentos, contato com empregadores, eventos e relatórios de resultados estão espalhados por muitas ferramentas desconectadas entre si, dificultando o gerenciamento eficiente por parte da equipe.

A quem se destina esta estrutura de serviços de orientação profissional Esta configuração foi projetada para diretores de centros de orientação profissional, equipes de relações com empregadores, orientadores profissionais, equipes de aprendizagem experiencial, responsáveis por pesquisas de primeiro emprego e líderes de sucesso estudantil encarregados de coordenar o apoio aos alunos, o envolvimento dos empregadores e a geração de relatórios de resultados. É especialmente útil para instituições que já utilizam uma plataforma de serviços de orientação profissional, mas ainda dependem de coordenação manual para gerenciar agendamentos, eventos, acompanhamento e relatórios.

O problema: o seu centro de carreiras está registrando 10.000 interações com alunos em uma planilha, no Handshake e por e-mail

Se você dirige um centro de orientação profissional em uma universidade, já conhece bem essa tensão. Você é responsável por ajudar todos os alunos do campus a encontrar seu caminho após a formatura, comprovar seus resultados aos órgãos de acreditação, gerenciar dezenas de relacionamentos com empregadores, organizar feiras de emprego e, de alguma forma, encontrar tempo para oferecer orientação profissional individualizada. Espera-se que sua equipe, composta por 5 a 15 pessoas, atenda a um corpo discente que chega a milhares de alunos.

A realidade operacional é brutal: o agendamento de consultas fica em um sistema, os contatos com empregadores em outro, os dados da pesquisa de primeiro destino em um terceiro e a coordenação de eventos em cadeias de e-mails. 59,3% dos funcionários dos centros de carreira já utilizam IA de alguma forma, mas principalmente para tarefas pontuais, em vez de uma automação sistemática do fluxo de trabalho. Enquanto isso, a pesquisa de primeiro destino da NACE mostra uma taxa de conhecimento de apenas 55% para graduados de bacharelado, o que significa que quase metade dos resultados dos seus graduados permanece desconhecida. Isso não é um problema de dados. É um problema de fluxo de trabalho.

O centro de orientação profissional é um dos indicadores mais evidentes do valor da instituição. Os órgãos de acreditação querem saber as taxas de colocação. Os pais querem resultados. Os alunos querem empregos. E sua equipe está sobrecarregada com a conciliação de dados, em vez de apresentar resultados.

Como a Universidade de Miami resolveu isso: O Centro de Exploração e Sucesso Profissional da Universidade de Miami (25 membros da equipe) utilizou o ClickUp para gerenciar mais de 200 eventos estudantis por ano, com uma taxa de sucesso de 98%, envolvendo 19.107 estudantes. Michael Turner, Diretor Associado: Estamos a caminho de nos tornarmos um centro de carreiras de referência nos Estados Unidos. O ClickUp é essencial para garantir que tenhamos um plano de ação para o sucesso. Estamos a caminho de nos tornarmos um centro de carreiras de referência nos Estados Unidos. O ClickUp é essencial para garantir que tenhamos um plano de ação para o sucesso.

Essa é a oportunidade que se apresenta aqui. Não se trata de substituir sua plataforma de serviços de carreira, mas de criar uma camada operacional visível em torno das interações entre alunos, empregadores, eventos e relatórios. A maneira mais rápida de testar esse modelo é criar uma estrutura funcional de serviços de carreira dentro da sua plataforma de gerenciamento de projetos. Quer testar um modelo semelhante no seu próprio centro de orientação profissional? Comece com o modelo abaixo e adapte-o ao seu público-alvo de alunos, ao seu grupo de empregadores e às suas metas de resultados.

Essa é a oportunidade que se apresenta aqui. Não se trata de substituir sua plataforma de serviços de carreira, mas de criar uma camada operacional visível em torno das interações entre alunos, empregadores, eventos e relatórios. A maneira mais rápida de testar esse modelo é criar uma estrutura funcional de serviços de carreira dentro da sua plataforma de gerenciamento de projetos.

Quer testar um modelo semelhante no seu próprio centro de orientação profissional? Comece com o modelo abaixo e adapte-o ao seu público-alvo de alunos, ao seu grupo de empregadores e às suas metas de resultados.

Quer testar um modelo semelhante no seu próprio centro de orientação profissional? Comece com o modelo abaixo e adapte-o ao seu público-alvo de alunos, ao seu grupo de empregadores e às suas metas de resultados.

O desafio: Crie seu espaço de trabalho para acompanhamento de serviços de carreira com IA

Copie este prompt, cole-o no ClickUp Brain para criar seu próprio ClickUp Super Agent, preencha os dados da sua instituição e você terá um espaço de trabalho completo para serviços de orientação profissional, com acompanhamento de agendamentos, CRM para empregadores, gestão de feiras de emprego e relatórios de resultados.

O resultado deve fornecer um primeiro esboço sólido da sua estrutura operacional, incluindo hierarquias de tarefas, lógica de divulgação, pontos de verificação de relatórios e fluxos de trabalho de acompanhamento. Sua equipe poderá então personalizá-lo para se adequar à capacidade da equipe, ao perfil dos empregadores e às prioridades de engajamento dos alunos.

O resultado deve fornecer um primeiro esboço sólido da sua estrutura operacional, incluindo hierarquias de tarefas, lógica de divulgação, pontos de verificação de relatórios e fluxos de trabalho de acompanhamento. Sua equipe poderá então personalizá-lo para se adequar à capacidade da equipe, ao perfil dos empregadores e às prioridades de engajamento dos alunos.

Superagente de Acompanhamento de Serviços de Carreira

Sugestão:

→ Pronto para criar seu primeiro Super Agente de gestão de subsídios? Abra o ClickUp Brain e cole o prompt acima para criar um Super Agent personalizado para o seu Workspace.

Como configurar no ClickUp (4 etapas)

Antes de configurar o seu Espaço, reúna os dados de serviços de orientação profissional que sua equipe já utiliza em consultas, interações com empregadores, eventos e relatórios de resultados. Isso geralmente inclui tipos de consultas, segmentos de alunos, contatos de empregadores, calendários de eventos, cronogramas de pesquisas sobre o primeiro emprego e dados de acompanhamento de estágios. Começar com dados de entrada organizados torna suas automações, painéis e fluxos de trabalho de acompanhamento muito mais confiáveis.

Crie a estrutura do seu espaço de trabalho. Configure um espaço dedicado chamado “Serviços de Carreira”. Adicione quatro pastas para organizar o trabalho ao longo do ciclo de vida do aluno e do empregador: Engajamento do Aluno para agendamentos, visitas sem agendamento, casos de orientação e acompanhamento de competências; Relações com Empregadores para perfis de empregadores, atividades de recrutamento e gestão de parcerias; Eventos e Feiras de Carreira para feiras, eventos de networking, sessões informativas e logística de eventos; e Resultados e Relatórios para pesquisas de primeiro emprego, acompanhamento de taxas de conhecimento, relatórios de acreditação e revisões anuais de dados. Configure campos personalizados em todas as tarefas Adicione campos personalizados aos seus modelos de serviços de orientação profissional para que cada interação com o aluno, relacionamento com empregadores, evento e registro de resultados inclua os dados essenciais de que sua equipe precisa para acompanhar o progresso e relatar os resultados. Inclua campos para identificação do aluno, ano letivo, curso, número de visitas, condição de aluno de primeira geração, status do resultado, nível do empregador parceiro e índice de conhecimento. Essa estrutura consistente torna os painéis, as automações e os relatórios entre equipes muito mais confiáveis. Cole o prompt no ClickUp Brain. Abra o ClickUp Brain no seu novo Espaço e cole o prompt acima. Preencha as variáveis, incluindo nome da instituição, número de alunos, número de funcionários, ferramentas atuais, número de empregadores, número de feiras de emprego, índice de conhecimento e índice de resultados. Use o resultado gerado para criar um primeiro rascunho do seu sistema de agendamento, CRM de empregadores, fluxos de trabalho de eventos e painéis de resultados; em seguida, refine-o de acordo com as operações do seu centro. Configure automações para o gerenciamento contínuo Crie automações para manter o trabalho dos serviços de carreira em andamento sem a necessidade de acompanhamento manual constante. Use regras para acionar ações de contato com alunos que não tenham se envolvido, gerenciar tarefas relacionadas à contagem regressiva para feiras de carreira, lançar novas rodadas de acompanhamento da pesquisa sobre o primeiro emprego, sinalizar parceiros empregadores inativos e acompanhar as conversões de estágios ao longo do tempo.

Crie um Espaço dedicado chamado Serviços de Carreira. Adicione quatro pastas para organizar o trabalho ao longo do ciclo de vida do aluno e do empregador: Engajamento do Aluno para agendamentos, atendimentos sem agendamento, acompanhamento de casos de orientação e acompanhamento de competências; Relações com Empregadores para perfis de empregadores, atividades de recrutamento e gestão de parcerias; Eventos e Feiras de Carreira para feiras, eventos de networking, sessões informativas e logística de eventos; e Resultados e Relatórios para pesquisas de primeiro emprego, acompanhamento de taxas de emprego, relatórios de acreditação e análises anuais de dados.

Adicione campos personalizados aos seus modelos de serviços de orientação profissional para que cada registro de interação com alunos, relacionamento com empregadores, evento e resultados inclua os dados essenciais de que sua equipe precisa para acompanhar o progresso e relatar os resultados. Inclua campos para identificação do aluno, ano letivo, curso, número de visitas, condição de aluno de primeira geração, status do resultado, nível do empregador parceiro e índice de conhecimento. Essa estrutura consistente torna os painéis, as automações e os relatórios entre equipes muito mais confiáveis.

Abra o ClickUp Brain no seu novo Espaço e cole o prompt acima. Preencha as variáveis, incluindo nome da instituição, número de alunos, número de funcionários, ferramentas atuais, número de empregadores, número de feiras de emprego, índice de conhecimento e índice de resultados. Use o resultado gerado para criar um primeiro rascunho do seu sistema de agendamento, CRM de empregadores, fluxos de trabalho de eventos e painéis de resultados; em seguida, refine-o de acordo com as operações do seu centro.

Crie automações para manter o trabalho dos serviços de orientação profissional em andamento sem a necessidade de acompanhamento manual constante. Use regras para acionar ações de contato com alunos que não tenham se envolvido, gerenciar tarefas relacionadas à contagem regressiva para feiras de emprego, lançar novas rodadas de acompanhamento da pesquisa sobre o primeiro emprego, sinalizar parceiros empregadores inativos e acompanhar as conversões de estágios ao longo do tempo.

Pronto para transformar esses fluxos de trabalho em um sistema padronizado? Crie seu Espaço de Trabalho de gestão de subsídios no ClickUp.

💡 Dica profissional: Comece com um único fluxo de trabalho, como pesquisas sobre o primeiro emprego, acompanhamento de agendamentos ou contato com empregadores, antes de implementar o sistema em todo o centro de carreiras. Um projeto-piloto em menor escala ajuda sua equipe a aperfeiçoar modelos, regras de responsabilidade e visualizações de relatórios antes de expandir a iniciativa.

Campos personalizados recomendados para o acompanhamento dos serviços de orientação profissional

Esses campos permitem manter um registro operacional consistente em relação às consultas dos alunos, ao envolvimento dos empregadores, aos eventos, aos relatórios de resultados e à coordenação de estágios.

Campo Tipo Objetivo Carteira de estudante Texto curto Identificador único do aluno Turma Menu suspenso Calouro, Segundo ano, Terceiro ano, Quarto ano, Pós-graduação, Ex-alunos Major Menu suspenso Programa acadêmico para alunos Número de visitas Número Número de interações com o centro de orientação profissional Condição de imigrante de primeira geração Menu suspenso Primeira geração, Não é de primeira geração, Desconhecido Status do resultado Menu suspenso Empregado em tempo integral, Empregado em tempo parcial, Educação continuada, Serviço militar/público, À procura de emprego, À procura de formação, Não está procurando, Desconhecido Nível de Parceiro Empregador Menu suspenso Cliente em potencial, Cliente em negociação, Parceiro ativo, Parceiro estratégico, Cliente inativo Índice de conhecimento Número (%) Porcentagem dos resultados conhecidos dos graduados Tipo de evento Menu suspenso Feira de empregos, Sessão informativa, Evento de networking, Painel, Oficina Competência em preparação para a carreira Etiquetas Comunicação, Pensamento crítico, Trabalho em equipe, Tecnologia, Equidade e inclusão, Profissionalismo, Carreira e desenvolvimento pessoal, Liderança

📘 Leia também: Veja todos os tipos de campos personalizados para decidir quais campos se adaptam melhor ao seu fluxo de trabalho de subsídios.

Exemplos de automação essencial para o acompanhamento de serviços de orientação profissional

Depois de configurar seus campos personalizados, crie automações que garantam o andamento de agendamentos, interação com empregadores, feiras e relatórios de resultados, sem a necessidade de acompanhamento manual repetitivo.

Quando… Então… Um aluno chega ao terceiro ano sem ter procurado o centro de orientação profissional Crie uma tarefa de acompanhamento e atribua-a a um orientador ou responsável pelo sucesso do aluno Um graduado continua sem emprego 30, 60, 90 ou 120 dias após a formatura Inicie a próxima fase da campanha de pesquisa sobre o primeiro destino e registre a tentativa O empregador não contratou ninguém nos últimos 12 meses Crie uma tarefa de reengajamento e atribua-a ao responsável pelo relacionamento Faltam 14 dias para a feira de empregos Elaborar a lista de verificação logística final e atribuir as subtarefas relacionadas ao estande, ao marketing e à equipe A consulta do aluno está marcada como concluída Criar ações de acompanhamento e registrar as competências abordadas A data de término do estágio chega ao fim Crie uma tarefa de acompanhamento de conversão e solicite ao aluno ou ao empregador os dados sobre o resultado da colocação

📘 Leia também: Saiba como funcionam os campos personalizados nas automações

O que o agente abrange ao longo do ciclo de vida dos serviços de orientação profissional

Um agente de IA para serviços de orientação profissional não é um algoritmo de correspondência de vagas. É um sistema que funciona dentro do seu ambiente de gerenciamento de projetos e cuida da infraestrutura operacional de que o seu centro de orientação profissional precisa: agendamento, acompanhamento, acompanhamento de casos e geração de relatórios. O aconselhamento profissional continua sendo feito por pessoas. A parte logística passa a ser automatizada.

Fase do ciclo de vida O que o agente faz O que substitui Admissão de alunos Registra as primeiras consultas, identifica populações carentes e designa orientadores com base na área de formação e no equilíbrio da carga de trabalho Registros presenciais e acompanhamento manual por planilha Orientação profissional Registra os resultados das consultas, acompanha o desenvolvimento de competências e aciona tarefas de acompanhamento após cada sessão Anotações em papel e resumos de consultas isolados Envolvimento do empregador Gerencia o fluxo de empresas, desde o estágio inicial até a parceria estratégica, e acompanha as visitas a campi e os resultados das contratações Contatos espalhados pelo Handshake, e-mail e agendas de contatos pessoais Feiras de emprego Coordena a logística desde o registro até o acompanhamento pós-feira e monitora o custo por interação com os alunos Planejamento de eventos por meio de conversas por e-mail, sem uma lista de verificação centralizada Acompanhamento de resultados Executa a coleta de dados de origem múltipla e destino único, acompanha a taxa de conhecimento por meio de ondas de escalonamento e gera relatórios por setor Acompanhamento manual de pesquisas e correria para compilar dados no final do ano Relatórios de acreditação Agrupa os resultados por dados demográficos, área de concentração e programa para relatórios prontos para apresentação ao órgão de acreditação Semanas de compilação manual de dados antes das visitas ao local

Quer ver como os Super Agents funcionam em um ambiente real do ClickUp? Assista ao tutorial abaixo para ver como os fluxos de trabalho, tarefas e automações gerados por IA se integram na prática.

Variações para diferentes tipos de instituições

O prompt acima funciona em todas as instituições de ensino superior que utilizam o ClickUp. Adapte o prompt à sua instituição:

Tipo de instituição Principais ajustes Universidade de pesquisa R1 (20 mil a 50 mil alunos) Utilize o prompt completo tal como está. Adicione centros de carreira específicos para cada faculdade (engenharia, administração, artes e ciências). Amplie o CRM de empregadores para mais de 500 empresas. Adicione o acompanhamento de carreira para alunos de pós-graduação e pós-doutorado. Integre com os fluxos de trabalho de relações com ex-alunos Universidade de nível R2 (10 mil a 20 mil alunos) Simplifique para um modelo de centro de carreiras centralizado. Reduza os níveis de empregadores para três (potenciais, ativos, estratégicos). Concentre o acompanhamento do primeiro destino de emprego nos 10 cursos mais procurados, com base no número de matrículas, para garantir a eficiência. Instituição voltada principalmente para o ensino de graduação (2.000 a 5.000 alunos) Dê prioridade ao modelo de acompanhamento profissional em detrimento da programação de eventos em grande escala. Reforce a integração do corpo docente no acompanhamento profissional. Reduza a frequência das feiras de emprego, mas intensifique o acompanhamento da qualidade dos empregadores. Faculdade comunitária (5 mil a 20 mil alunos) Substituir o modelo tradicional de feiras de emprego por conselhos consultivos de empregadores e eventos de contratação. Incluir o acompanhamento do desenvolvimento da força de trabalho e dos programas de aprendizagem. Concentrar os resultados em percursos que conduzam da obtenção de qualificações ao emprego. Alinhar-se aos requisitos de prestação de contas da Lei Perkins V. Escola profissionalizante (500 a 5 mil alunos) Concentrar-se no acompanhamento da taxa de colocação profissional como principal indicador (requisito de acreditação). Substituir o CRM de empregadores pela gestão de centros clínicos e de estágio. Incluir o acompanhamento da taxa de aprovação no exame de habilitação profissional. Simplificar para três categorias de resultados: empregado na área de formação, empregado fora da área de formação e em formação continuada.

Gerencie os serviços de orientação profissional em um único lugar

O acompanhamento dos serviços de orientação profissional fica prejudicado quando as consultas dos alunos, o relacionamento com os empregadores, os eventos, as campanhas de pesquisa e os dados de resultados ficam espalhados por sistemas separados, sem uma visão operacional compartilhada. Com o ClickUp Brain, os campos personalizados e as automações, sua instituição pode transformar o acompanhamento de consultas, o envolvimento com empregadores, a coordenação de feiras de emprego e a geração de relatórios sobre o primeiro emprego em um único sistema operacional padronizável.

O objetivo não é substituir sua plataforma de orientação profissional ou seus sistemas de informações estudantis. Trata-se de reduzir o trabalho de coordenação envolvido, melhorar a visibilidade dos fluxos de trabalho de alunos e empregadores e liberar sua equipe para dedicar mais tempo ao acompanhamento dos alunos, em vez de ficar atrás de dados. Comece com o modelo acima, adapte-o ao seu corpo discente e à sua base de empregadores e crie uma estrutura que sua equipe possa realmente utilizar a cada semestre. Comece gratuitamente com o ClickUp.

Perguntas frequentes sobre o acompanhamento dos serviços de orientação profissional com o uso de IA

Os agentes de IA não realizam pesquisas com os graduados. Eles automatizam as campanhas de divulgação em várias etapas que elevam as taxas de resposta. O agente cria tarefas de pesquisa na formatura, aciona mensagens por e-mail, SMS ou contato com o corpo docente aos 30, 60, 90 e 120 dias, acompanha quais graduados ainda não responderam e escala o caso quando a taxa de resposta estagna. A NACE estabelece uma meta de 65% para a taxa de resposta. O acompanhamento sistemático é o caminho para alcançar essa meta.

O espaço de trabalho do agente de IA funciona em conjunto com sua plataforma de gestão de serviços de carreira existente. Os dados de empregadores, o histórico de agendamentos e as ofertas de emprego do Handshake ou do Symplicity são sincronizados com campos personalizados nas tarefas. O agente não substitui seu CSM. Ele se torna a camada de coordenação onde sua equipe gerencia fluxos de trabalho, acompanha resultados e organiza feiras de emprego com base nesses dados.

O ClickUp possui as certificações SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001 e oferece suporte a SSO, permissões baseadas em funções e criptografia em repouso e em trânsito. As permissões do centro de carreiras garantem que os orientadores vejam apenas os alunos que lhes foram atribuídos. Nenhum dado é utilizado para treinar modelos de IA. Detalhes completos na página de segurança.

O Handshake conecta estudantes a empregadores e vagas de emprego. É uma plataforma de conexão. O ClickUp, com um agente de IA, é a camada operacional onde o seu centro de carreiras gerencia os fluxos de trabalho internos: logística de agendamentos, carga de trabalho da equipe, planejamento de feiras de emprego, acompanhamento de resultados e relatórios de acreditação. Eles têm finalidades diferentes e funcionam melhor em conjunto.

Especialmente para uma equipe pequena. Quando três pessoas atendem 5.000 alunos, cada processo manual que pode ser automatizado libera tempo para o trabalho que mais importa: o orientação profissional. O agente cuida do acompanhamento de agendamentos, das tarefas de acompanhamento e da divulgação de pesquisas, para que sua equipe possa se concentrar nos alunos, em vez de em planilhas.