Como fazer planejamento de recursos usando IA

Os campi dos EUA gastam cerca de US$ 79 bilhões anualmente em espaço não utilizado, enquanto enfrentam um acúmulo de manutenção adiada que a Moody's estima entre US$ 750 bilhões e US$ 950 bilhões. Os escritórios de orçamento ainda alocam recursos usando planilhas do ano anterior, além de ajustes incrementais. Um agente de IA integrado a uma plataforma de gerenciamento de projetos pode automatizar o acompanhamento do orçamento, a modelagem da carga de trabalho do corpo docente, a otimização da programação das salas de aula, o gerenciamento do ciclo de vida dos equipamentos e os painéis de alocação estratégica de recursos, dando aos planejadores visibilidade em tempo real de como cada dólar e cada metro quadrado estão sendo usados.

Abaixo está um prompt de agente de IA pronto para copiar que você pode colar no ClickUp para criar um espaço de trabalho completo de planejamento de recursos em minutos. Mas antes de usá-lo, é útil observar a desconexão que esse tipo de sistema foi projetado para corrigir. Para a maioria das instituições, o problema não é a falta de dados. É que o orçamento, as instalações, a programação, o pessoal e os sinais de matrícula estão em sistemas separados, de modo que as decisões sobre recursos são tomadas sem uma visão unificada.

Quem deve usar essa configuração de planejamento de recursos Essa configuração foi projetada para escritórios de orçamento, equipes de planejamento institucional, equipes de reitores e diretores financeiros, líderes de operações acadêmicas, planejadores de instalações e equipes financeiras que precisam de uma maneira mais conectada de planejar recursos entre departamentos. É especialmente útil para instituições que já possuem sistemas de registro, mas ainda dependem da coordenação manual para conectar o planejamento orçamentário, as decisões de carga de trabalho, a utilização do espaço, a substituição de ativos e os ciclos de planejamento anual.

O problema: seu departamento financeiro está planejando o próximo ano com base na planilha do ano passado, e não na realidade deste ano.

Se você é responsável pelo planejamento de recursos em uma universidade, já conhece essa desconexão. Os departamentos acadêmicos enviam solicitações de orçamento com base em aumentos incrementais. A programação das aulas é feita em um sistema separado das projeções de matrículas. Os cálculos da carga horária dos professores ficam no gabinete do reitor, enquanto as decisões de contratação são tomadas pelo decano. E a gestão das instalações acompanha a utilização do espaço em um banco de dados que ninguém da área acadêmica tem acesso.

Os números dizem tudo. Um relatório de 2026 da Occuspace descobriu que a maioria das instituições tem como meta taxas de utilização de espaço de pelo menos 70%, mas a utilização real fica bem abaixo desse limite, representando US$ 79 bilhões em gastos anuais com espaço subutilizado. Enquanto isso, a Moody's Investors Service estima que faculdades e universidades precisam, coletivamente, de US$ 750 bilhões a US$ 950 bilhões para lidar com a manutenção diferida. Some-se a isso a queda nas matrículas, com 38 estados apresentando declínios no número de formandos do ensino médio até 2041, e a necessidade de uma alocação mais inteligente de recursos se torna existencial, não apenas uma aspiração.

O principal problema é que os dados de planejamento de recursos ficam isolados. O departamento financeiro tem o orçamento, o registrador tem a programação das aulas, o RH tem as linhas do corpo docente, as instalações têm o inventário de espaço e a TI tem o banco de dados de ativos. Ninguém tem uma visão unificada. As decisões são tomadas com informações incompletas e, quando você percebe que uma ala do prédio está sendo utilizada em apenas 30% ou que um departamento tem excesso de pessoal em relação ao número de matrículas, o ciclo orçamentário já definiu a alocação do próximo ano.

Como a Wake Forest University resolveu isso: A Wake Forest University unificou equipes de plataformas isoladas em um único sistema usando os painéis do ClickUp, obtendo relatórios de dados em tempo real e alinhamento entre departamentos. Morey Graham, diretor do projeto Alumni & Donor Services: “Agora podemos colaborar em um único sistema e ter visibilidade dos dados críticos. Isso permite que nossas várias equipes relatem o progresso, identifiquem problemas de carga de trabalho e capacidade e planejem de maneira mais precisa.” Essa é a oportunidade aqui. Não substituir os sistemas institucionais, mas criar uma camada operacional compartilhada em torno deles. A maneira mais rápida de testar esse modelo é gerar uma configuração de planejamento de recursos funcional dentro da sua plataforma de gerenciamento de projetos. Quer testar um modelo semelhante em seu próprio escritório de planejamento? Comece com o prompt de planejamento de recursos abaixo e adapte-o ao modelo de orçamento, estrutura de pessoal e espaço físico de sua instituição.

Como a Wake Forest University resolveu isso: A Wake Forest University unificou equipes de plataformas isoladas em um único sistema usando os painéis do ClickUp, obtendo relatórios de dados em tempo real e alinhamento entre departamentos. Morey Graham, diretor do projeto Alumni & Donor Services: “Agora podemos colaborar em um único sistema e ter visibilidade dos dados críticos. Isso permite que nossas várias equipes relatem o progresso, identifiquem problemas de carga de trabalho e capacidade e planejem de maneira mais precisa. ”

Essa é a oportunidade aqui. Não substituir os sistemas institucionais, mas criar uma camada operacional compartilhada em torno deles. A maneira mais rápida de testar esse modelo é gerar uma configuração de planejamento de recursos funcional dentro da sua plataforma de gerenciamento de projetos. Quer testar um modelo semelhante em seu próprio escritório de planejamento? Comece com o prompt de planejamento de recursos abaixo e adapte-o ao modelo de orçamento, estrutura de pessoal e espaço físico de sua instituição.

Essa é a oportunidade aqui. Não substituir os sistemas institucionais, mas criar uma camada operacional compartilhada em torno deles. A maneira mais rápida de testar esse modelo é gerar uma configuração de planejamento de recursos funcional dentro da sua plataforma de gerenciamento de projetos.

Quer testar um modelo semelhante em seu próprio escritório de planejamento? Comece com o prompt de planejamento de recursos abaixo e adapte-o ao modelo de orçamento, estrutura de pessoal e espaço físico de sua instituição.

Quer testar um modelo semelhante em seu próprio escritório de planejamento? Comece com o prompt de planejamento de recursos abaixo e adapte-o ao modelo de orçamento, estrutura de pessoal e espaço físico da sua instituição.

A sugestão: crie seu espaço de trabalho para planejamento de recursos com IA

Copie este prompt, cole-o no ClickUp Brain para criar seu próprio Super Agente ClickUp, preencha os detalhes da sua instituição e você terá um espaço de trabalho completo para planejamento de recursos com modelos de orçamento, painéis de alocação, regras de automação e muito mais.

O resultado deve fornecer um primeiro rascunho sólido da sua estrutura operacional, incluindo hierarquias de tarefas, fluxos de aprovação, informações para planejamento de cenários e pontos de verificação do planejamento. Sua equipe pode então personalizá-lo para se adequar ao seu modelo de orçamento, calendário de planejamento e prioridades institucionais.

O resultado deve fornecer um primeiro rascunho sólido da sua estrutura operacional, incluindo hierarquias de tarefas, fluxos de aprovação, informações para planejamento de cenários e pontos de verificação do planejamento. Sua equipe pode então personalizá-lo para se adequar ao seu modelo de orçamento, calendário de planejamento e prioridades institucionais.

Arquiteto do espaço de trabalho de planejamento de recursos universitários

Prompt:

→ Pronto para criar seu primeiro Super Agente de gerenciamento de subsídios? Abra o ClickUp Brain e cole o prompt acima para criar um Super Agente personalizado para o seu espaço de trabalho.

Como configurar no ClickUp (4 etapas)

Antes de configurar seu Espaço, reúna as informações de planejamento que sua instituição já utiliza em finanças, assuntos acadêmicos, instalações e TI. Isso geralmente inclui orçamentos atuais e do ano anterior, atribuições de carga horária do corpo docente, projeções de matrículas, inventário de salas e dados de utilização, listas de ativos, cronogramas de substituição e prazos de planejamento anual. Começar com informações claras torna suas automações, painéis e decisões de alocação muito mais confiáveis.

Crie a estrutura do seu espaço de trabalho Configure um espaço dedicado chamado Planejamento de Recursos Institucionais. Adicione cinco pastas para organizar o trabalho ao longo do ciclo de planejamento: Planejamento Orçamentário para orçamentos operacionais, solicitações de capital e alterações, Carga Horária do Corpo Docente para atribuições de ensino, tempo livre e contratação de professores adjuntos, Espaço e Programação para inventário de salas, acompanhamento de utilização e conflitos de programação, Ativos e Equipamentos para ativos de TI, equipamentos de pesquisa, licenças de software e planejamento de substituições, e Calendário de Planejamento para marcos do ciclo orçamentário, envio de documentos e materiais do conselho. Configure campos personalizados em cada tarefa de recurso Adicione campos personalizados aos seus modelos de orçamento, carga de trabalho, espaço e ativos para que cada registro inclua os dados essenciais de que sua equipe precisa para o planejamento e a tomada de decisões. Inclua campos para categoria de orçamento, departamento, centro de custos, ano fiscal, variação, taxa de utilização, idade do ativo, prioridade de substituição e status do planejamento. Essa estrutura consistente torna os painéis, as automações e os relatórios multifuncionais muito mais confiáveis. Cole o prompt no ClickUp Brain Abra o ClickUp Brain em seu novo espaço e cole o prompt acima. Preencha suas variáveis, incluindo nome da instituição, orçamento operacional, corpo docente e funcionários em tempo integral, número de prédios, metragem quadrada total e modelo de orçamento. Use o resultado gerado para criar uma primeira versão da estrutura do seu orçamento, modelos de carga de trabalho, sistema de rastreamento de espaço e lógica de automação e, em seguida, refine-a para seus fluxos de trabalho de planejamento. Configure automações para gerenciamento contínuo Crie automações para manter o processo de planejamento em andamento sem acompanhamento manual constante. Use regras para sinalizar variações orçamentárias, criar solicitações de substituição para ativos antigos, identificar salas subutilizadas, escalar envios atrasados e iniciar tarefas para cada marco do planejamento anual antes que os prazos expirem.

Configure um espaço dedicado chamado Planejamento de Recursos Institucionais. Adicione cinco pastas para organizar o trabalho ao longo do ciclo de planejamento: Planejamento Orçamentário para orçamentos operacionais, solicitações de capital e alterações, Carga Horária do Corpo Docente para atribuições de ensino, tempo livre e contratação de professores adjuntos, Espaço e Programação para inventário de salas, acompanhamento de utilização e conflitos de programação, Ativos e Equipamentos para ativos de TI, equipamentos de pesquisa, licenças de software e planejamento de substituições, e Calendário de Planejamento para marcos do ciclo orçamentário, envio de documentos e materiais do conselho.

Adicione campos personalizados aos seus modelos de orçamento, carga de trabalho, espaço e ativos para que cada registro inclua os dados essenciais de que sua equipe precisa para o planejamento e a tomada de decisões. Inclua campos para categoria de orçamento, departamento, centro de custos, ano fiscal, variação, taxa de utilização, idade do ativo, prioridade de substituição e status do planejamento. Essa estrutura consistente torna os painéis, as automações e os relatórios multifuncionais muito mais confiáveis.

Abra o ClickUp Brain em seu novo espaço e cole o prompt acima. Preencha suas variáveis, incluindo nome da instituição, orçamento operacional, corpo docente e funcionários em tempo integral, número de prédios, metragem quadrada total e modelo de orçamento. Use o resultado gerado para criar um primeiro rascunho de sua estrutura orçamentária, modelos de carga de trabalho, sistema de rastreamento de espaço e lógica de automação e, em seguida, refine-o para seus fluxos de trabalho de planejamento.

Crie automações para manter o processo de planejamento em andamento sem acompanhamento manual constante. Use regras para sinalizar variações orçamentárias, criar solicitações de substituição para ativos antigos, identificar salas subutilizadas, escalar envios atrasados e iniciar tarefas para cada marco do planejamento anual antes que os prazos expirem.

Pronto para transformar esses fluxos de trabalho em um sistema repetível? Crie seu espaço de trabalho para gerenciamento de subsídios no ClickUp.

💡 Dica profissional: comece com uma área de planejamento, como acompanhamento de orçamento, carga de trabalho do corpo docente ou utilização do espaço, antes de implementar o sistema em toda a instituição. Um piloto menor ajuda sua equipe a refinar as estruturas de tarefas, regras de automação e visualizações de relatórios antes de expandir.

Campos personalizados recomendados para tarefas de planejamento de recursos

Esses campos criam um registro operacional consistente em orçamentos, cargas de trabalho, salas, ativos e tarefas do ciclo de planejamento.

Campo Digite Objetivo Categoria orçamentária Menu suspenso Pessoal, Operacional, Capital, Receita Departamento Menu suspenso Unidade ou departamento responsável pelo recurso Centro de custos Texto curto Identificador de unidade orçamentária ou contábil Ano fiscal Menu suspenso Planejamento ou relatório anual Variação Moeda ou número (%) Diferença entre o planejado e o real Taxa de utilização Número (%) Porcentagem de utilização de salas, ativos ou pessoal Idade dos ativos Número Anos desde a compra ou implementação Prioridade de substituição Menu suspenso Baixo, Médio, Alto, Crítico Status do planejamento Menu suspenso Rascunho, Em análise, Aprovado, Implementado Solicitação relacionada Relacionamento Vincule orçamentos relacionados, planos de carga de trabalho, tarefas de sala ou solicitações de capital.

📘 Leia também: Veja todos os tipos de campos personalizados para decidir quais campos funcionam melhor para o seu fluxo de trabalho de subsídios.

Exemplos básicos de automação para planejamento de recursos

Depois de configurar seus campos personalizados, crie automações que mantenham os orçamentos, o planejamento de capacidade e os ciclos de revisão anual em andamento, sem a necessidade de acompanhamento manual repetido.

Quando... Então... Uma linha orçamentária excede 90% da alocação anual antes do terceiro trimestre Altere o status para Em risco e notifique o analista de orçamento e o chefe do departamento. A receita cai mais de 5% abaixo da projeção Crie uma tarefa de revisão de variações e alerte o reitor ou o vice-presidente responsável pela área. Uma sala fica abaixo de 40% de utilização durante o período letivo Marque para revisão e atribua uma tarefa de otimização de espaço. Um ativo atinge 80% de sua vida útil Crie uma solicitação de planejamento de substituição e atribua-a ao proprietário do departamento. O prazo para envio dos departamentos termina em 7 dias Envie um lembrete e crie uma tarefa de acompanhamento para o revisor designado. A data limite para aprovação do conselho foi atingida Crie a lista de verificação dos materiais do conselho e atribua todas as subtarefas de revisão final.

📘 Leia também: Saiba como os campos personalizados funcionam nas automações

O que o agente abrange em todo o ciclo de vida do planejamento de recursos

Um agente de IA para planejamento de recursos não é um chatbot que responde a perguntas sobre modelos orçamentários. É um sistema que funciona dentro do seu espaço de trabalho de gerenciamento de projetos e realiza o trabalho estruturado e repetitivo que seu escritório de planejamento atualmente faz manualmente: agregar solicitações orçamentárias, rastrear a utilização do espaço, monitorar os ciclos de vida dos ativos e sinalizar variações antes que se tornem crises.

Fase do ciclo de vida O que o agente faz O que ela substitui Elaboração do orçamento Crie modelos de orçamento com dados do ano anterior, gerencie o fluxo de trabalho de envio-revisão-aprovação e agregue solicitações de todos os departamentos em resumos divisionais e institucionais. Planilhas enviadas por e-mail entre departamentos, reitores e o escritório de orçamento Carga de trabalho do corpo docente Acompanha a carga horária dos professores, o tempo livre e as proporções de pessoal auxiliar por departamento, sinaliza desequilíbrios e modela cenários para mudanças nas matrículas. Planilhas do gabinete do reitor atualizadas uma vez por semestre Otimização de espaço Monitora as taxas de utilização das salas de aula, identifica salas subutilizadas e com excesso de reservas e sinaliza conflitos de agendamento ou problemas relacionados à ADA (Lei dos Americanos com Deficiência). Exportações de dados do registrador analisadas manualmente no final do ano Gestão de ativos Acompanha o ciclo de vida dos equipamentos, gera solicitações de substituição quando atingido o limite, agrega as necessidades de capital às solicitações de orçamento anual. Inventários de equipamentos por departamento em arquivos separados Análise estratégica Gere índices de custo por hora de crédito, custo por diploma e receita por aluno com análise de tendências e referências comparativas. Relatórios anuais montados manualmente para apresentações ao conselho Gerenciamento de ciclo Automatiza o calendário de planejamento anual com lembretes de marcos, rastreamento de documentos e fluxos de trabalho de aprovação, desde a solicitação do orçamento até a aprovação do conselho. Lembretes de calendário e e-mails de acompanhamento manuais

Quer ver como os Super Agentes funcionam em um ambiente real do ClickUp? Assista ao tutorial abaixo para ver como os fluxos de trabalho, tarefas e automações gerados por IA se combinam na prática.

Variações para diferentes tipos de instituições

A mensagem acima funciona em todas as instituições de ensino superior que utilizam o ClickUp. Ajuste a mensagem para sua instituição:

Tipo de instituição Principais ajustes Universidade de pesquisa R1 (orçamento superior a US$ 500 milhões) Adicione a atribuição de receita RCM por faculdade. Inclua o rastreamento de recuperação de custos indiretos por departamento. Adicione métricas de alocação de espaço de pesquisa e utilização de laboratório. Crie um planejamento de capital plurianual para infraestrutura de pesquisa. Universidade R2 (orçamento de US$ 100 milhões a US$ 500 milhões) Combine elementos de RCM com controle orçamentário centralizado. Simplifique o rastreamento de espaço para categorias instrucionais e administrativas. Adicione modelos de ajuste orçamentário baseados em matrículas para unidades dependentes de mensalidades. Instituição principalmente de ensino superior (orçamento de US$ 50 milhões a US$ 100 milhões) Concentre-se na eficiência dos custos de ensino e na proporção entre alunos e professores. Simplifique o planejamento de capital para priorizar a manutenção diferida. Adicione o monitoramento da taxa de saque de doações, se depender de doações. Faculdade comunitária (orçamento de US$ 20 milhões a US$ 100 milhões) Concentre-se nas fórmulas de alocação de financiamento estadual e nas métricas de financiamento baseadas no desempenho. Adicione o acompanhamento dos custos do programa de força de trabalho. Simplifique o espaço para as categorias de sala de aula e laboratório. Acompanhe separadamente as receitas de matrículas duplas. Escola profissionalizante/de carreira (orçamento de US$ 5 milhões a US$ 50 milhões) Concentre-se no acompanhamento de lucros e perdas ao nível do programa. Adicione receitas de formação financiadas pelo empregador. Acompanhe as taxas de colocação como um input para a alocação de recursos. Substitua a modelização da carga de trabalho do corpo docente pela utilização dos instrutores por programa.

Execute o planejamento de recursos em um único lugar

O planejamento de recursos falha quando orçamentos, cargas de trabalho, espaços e ativos são gerenciados em sistemas separados, sem uma visão operacional compartilhada. Com o ClickUp Brain, campos personalizados e automações, sua instituição pode transformar o planejamento orçamentário, a modelagem da carga de trabalho do corpo docente, o acompanhamento da utilização do espaço, o gerenciamento do ciclo de vida dos ativos e os prazos de planejamento anual em um sistema operacional repetível.

O objetivo não é substituir seu ERP, software de planejamento ou bancos de dados de instalações. É reduzir o trabalho de coordenação em torno deles, melhorar a visibilidade entre os departamentos e ajudar sua equipe a tomar decisões de alocação usando a realidade atual, em vez das planilhas do ano passado. Comece com a sugestão acima, adapte-a ao modelo de orçamento e às prioridades de planejamento da sua instituição e crie uma configuração que sua equipe possa realmente usar todos os dias.

Comece a usar o ClickUp gratuitamente.

Perguntas frequentes sobre planejamento de recursos usando IA

Sim. O agente cria estruturas separadas de acompanhamento orçamentário para cada centro de receita (faculdade ou escola), incluindo atribuição de mensalidades, recuperação de custos indiretos, cálculos de subvenções (impostos) e alocações de serviços compartilhados. Isso não substitui os cálculos financeiros do seu ERP, mas oferece aos reitores e chefes de departamento visibilidade em tempo real da posição financeira de seus centros, sem a necessidade de aguardar os relatórios mensais do escritório de orçamento.

O prompt inclui entradas de modelagem de cenários que vinculam as mudanças nas matrículas ao impacto no orçamento. Quando as projeções de matrículas mudam, o agente sinaliza as linhas orçamentárias afetadas (contratação de pessoal adjunto, ofertas de seções, receita com mensalidades) para que os planejadores possam ajustar as alocações antes do início do ano fiscal, em vez de descobrir déficits no meio do ano.

O ClickUp possui as certificações SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001 e oferece suporte a SSO, permissões baseadas em funções e criptografia em repouso e em trânsito. Os dados orçamentários podem ser restritos para que os chefes de departamento vejam apenas suas unidades, enquanto os reitores veem suas divisões. Nenhum dado é usado para treinar modelos de IA.

Sim. As ferramentas de planejamento empresarial lidam com modelagem financeira complexa e cálculos do sistema de registro. O agente ClickUp lida com o lado operacional: gerenciando o fluxo de trabalho de envio, acompanhando aprovações, coordenando entre as partes interessadas e fornecendo responsabilidade no nível da tarefa para quem é responsável por cada decisão orçamentária. Os dois trabalham juntos: a Adaptive modela os números, o ClickUp gerencia o processo.

O planejamento de recursos afeta todas as áreas operacionais. As operações de matrícula alimentam as projeções de matrículas que determinam os orçamentos de receita com mensalidades. A gestão de subsídios afeta a recuperação de custos indiretos. O planejamento curricular determina a demanda por salas de aula. Os campos de relacionamento do ClickUp conectam as tarefas de planejamento de recursos a esses fluxos de trabalho upstream e downstream.