Como fazer a gestão de subsídios usando IA

As universidades dos EUA gerenciam US$ 117,7 bilhões em financiamento para pesquisa. Os administradores de subsídios ainda gastam 36% do seu tempo apenas com monitoramento administrativo. Um agente de IA integrado a uma plataforma de gerenciamento de projetos pode automatizar o acompanhamento do orçamento, os prazos de conformidade, os relatórios de esforços e as listas de verificação de encerramento, reduzindo as horas administrativas em mais de 60%.

Abaixo está um prompt de agente de IA pronto para copiar que você pode colar no ClickUp para criar um espaço de trabalho completo de acompanhamento de subsídios em minutos. Mas, primeiro, é útil examinar os gargalos operacionais que esse tipo de sistema se propõe a resolver. Para a maioria dos escritórios de programas patrocinados, o problema não é a falta de ferramentas. É o trabalho de coordenação manual espalhado por planilhas, caixas de entrada, ERPs e calendários de conformidade.

Quem deve usar essa configuração de gerenciamento de subsídios: essa configuração foi projetada para escritórios de programas patrocinados, administradores de pesquisa, contadores de subsídios, coordenadores de conformidade e equipes de pré-concessão ou pós-concessão que gerenciam portfólios complexos de concessões entre vários patrocinadores. Isso é especialmente útil para instituições que já possuem um sistema de registro financeiro ou de conformidade, mas ainda dependem da coordenação manual para gerenciar prazos, relatórios e operações diárias de subsídios.

O problema: seu OSP está gastando mais tempo gerenciando planilhas do que apoiando pesquisas

Se você administra um escritório de programas patrocinados, já conhece essa parte. Sua equipe lida com centenas (às vezes milhares) de concessões ativas, cada uma com suas próprias regras de financiamento sob 2 CFR 200, sua própria cadência de relatórios e seus próprios prazos de conformidade, todos rastreados por meio de uma combinação de Banner, e-mail, planilhas e Cayuse.

O resultado é previsível: prazos de conformidade perdidos que aparecem em auditorias únicas, relatórios de última hora a cada trimestre, pesquisadores principais que não conseguem ver seus próprios dados orçamentários sem enviar um e-mail para o departamento financeiro e uma carga administrativa que organizações como a COGR vêm tentando reduzir há anos.

Como a CU Anschutz resolveu isso: O campus CU Anschutz da Universidade do Colorado substituiu cinco sistemas legados pelo ClickUp em mais de 170 usuários em sua equipe de TI centralizada. Os relatórios manuais caíram para zero. Anna Alex, diretora de serviços de tecnologia do campus: O moral da equipe aumentou porque as pessoas querem resolver problemas, não criar tabelas dinâmicas. O moral da equipe aumentou porque as pessoas querem resolver problemas, não criar tabelas dinâmicas.

Essa é a oportunidade aqui. Não substituir os sistemas institucionais, mas eliminar o trabalho de coordenação manual em torno deles. A maneira mais rápida de testar esse modelo é gerar uma configuração funcional de operações de subsídios dentro da sua plataforma de gerenciamento de projetos.

A sugestão: crie seu espaço de trabalho para acompanhamento de subsídios com IA

Copie este prompt, cole-o no ClickUp Brain para criar seu próprio ClickUp Super Agent, preencha os detalhes da sua instituição e você obterá um espaço de trabalho completo para acompanhamento de subsídios com tabelas orçamentárias, um calendário de conformidade, regras de automação e fluxos de trabalho de encerramento.

O resultado deve fornecer uma primeira versão sólida da sua estrutura operacional, incluindo hierarquias de tarefas, lógica de automação e pontos de verificação de conformidade. Sua equipe pode então adaptá-la aos seus patrocinadores, cadência de relatórios e processo de aprovação interno.

Superagente de gerenciamento de subsídios

Prompt:

→ Pronto para criar seu primeiro Super Agente de gerenciamento de subsídios? Abra o ClickUp Brain e cole o prompt acima para criar um Super Agente personalizado para o seu Espaço de Trabalho.

Depois que o projeto do seu agente for gerado, a próxima etapa é transformá-lo em um espaço de trabalho prático que seu OSP possa executar todos os dias.

Como configurar no ClickUp (4 etapas)

Antes de configurar seu Espaço, colete os dados básicos que sua equipe já usa para gerenciar concessões. Isso geralmente inclui sua lista de subsídios ativos, prazos dos patrocinadores, datas de término dos subsídios, propriedade do PI, cronogramas de conformidade, fonte orçamentária atual e requisitos de encerramento. Começar com entradas limpas torna suas automações, painéis e sinalizadores de risco muito mais confiáveis.

“Pesquisa e programas patrocinados” com quatro pastas (ou comece com um Pipeline de subsídios: listas de oportunidades de financiamento, propostas em desenvolvimento, enviadas/pendentes e recusadasPrêmios ativos: listas organizadas por tipo de financiador (federal, estadual, fundação, indústria)Conformidade e relatórios: listas para relatórios de esforços, renovações IRB/IACUC, relatórios de progresso e preparação de auditoriaEncerramento: listas de subsídios encerrados neste trimestre e subsídios arquivados/encerrados Crie a estrutura do seu espaço de trabalho Configure um espaço dedicado chamadocom quatro pastas (ou comece com um modelo de acompanhamento de subsídios e personalize a partir daí):listas de oportunidades de financiamento, propostas em desenvolvimento, enviadas/pendentes e recusadaslistas organizadas por tipo de financiador (federal, estadual, fundação, indústria)listas para relatórios de esforços, renovações IRB/IACUC, relatórios de progresso e preparação de auditorialistas de subsídios encerrados neste trimestre e subsídios arquivados/encerrados Configure campos personalizados em todas as tarefas de subsídios Adicione campos personalizados a todas as tarefas de subsídios para que sua equipe possa acompanhar os mesmos dados essenciais em todas as concessões. Inclua campos para identificação do subsídio, financiador, valor da concessão, propriedade do PI, taxa de queima, nível de risco e prazos internos ou do patrocinador. Essa estrutura padronizada torna as automações, os painéis e o monitoramento de riscos muito mais confiáveis. Cole o prompt no ClickUp Brain Abra o ClickUp Brain em seu novo espaço e cole o prompt. Preencha suas variáveis, incluindo nome da instituição, tipo de instituição, patrocinadores, número de funcionários e número de subsídios ativos. Use a saída gerada para criar um primeiro rascunho da estrutura de tarefas, acompanhamento do orçamento, calendário de conformidade e lógica de automação e, em seguida, refine-o para o fluxo de trabalho da sua equipe. Configure automações para gerenciamento contínuo Crie automações para manter o trabalho de subsídios em andamento sem acompanhamento manual constante. Use regras para acionar listas de verificação de encerramento, sinalizar gastos excessivos, escalar tarefas de certificação de esforços vencidas, avançar propostas aprovadas e criar tarefas de relatório de progresso antes dos prazos do patrocinador.

Configure um espaço dedicado chamado “Pesquisa e programas patrocinados” com quatro pastas (ou comece com um modelo de acompanhamento de subsídios e personalize a partir daí):Pipeline de subsídios: listas de oportunidades de financiamento, propostas em desenvolvimento, enviadas/pendentes e recusadasPrêmios ativos: listas organizadas por tipo de financiador (federal, estadual, fundação, indústria)Conformidade e relatórios: listas para relatórios de esforços, renovações IRB/IACUC, relatórios de progresso e preparação de auditoriaEncerramento: listas de subsídios encerrados neste trimestre e subsídios arquivados/encerrados

Adicione campos personalizados a cada tarefa de subsídio para que sua equipe possa acompanhar os mesmos dados essenciais em todas as concessões. Inclua campos para identificação do subsídio, financiador, valor da concessão, propriedade do PI, taxa de queima, nível de risco e prazos internos ou do patrocinador. Essa estrutura padronizada torna as automações, os painéis e o monitoramento de riscos muito mais confiáveis.

Abra o ClickUp Brain em seu novo espaço e cole o prompt. Preencha suas variáveis, incluindo nome da instituição, tipo de instituição, patrocinadores, número de funcionários e número de subsídios ativos. Use a saída gerada para criar um primeiro rascunho de sua estrutura de tarefas, acompanhamento de orçamento, calendário de conformidade e lógica de automação e, em seguida, refine-o para o fluxo de trabalho de sua equipe.

Crie automações para manter o trabalho de subsídios em andamento sem acompanhamento manual constante. Use regras para acionar listas de verificação de encerramento, sinalizar gastos excessivos, escalar tarefas de certificação de esforços vencidas, avançar propostas aprovadas e criar tarefas de relatório de progresso antes dos prazos dos patrocinadores.

Pronto para transformar esses fluxos de trabalho em um sistema repetível? Crie seu espaço de trabalho de gerenciamento de subsídios no ClickUp.

💡 Dica profissional: comece com um departamento, categoria de patrocinador ou tipo de concessão antes de implementar o sistema em toda a instituição. Um piloto menor ajuda sua equipe a refinar as estruturas de tarefas, regras de automação e permissões antes de expandir.

Campos personalizados recomendados para tarefas relacionadas a subsídios

Esses campos criam um registro operacional consistente para cada concessão e tornam seus painéis, automações e alertas de risco muito mais úteis.

Campo Tipo Objetivo ID da subvenção Texto curto Número de acompanhamento interno da universidade Financiador Menu suspenso NSF, NIH, DOE, DOD, ED, Fundação, Estado, Outros Valor da concessão Moeda Valor total da concessão Nome do PI Pessoas Pesquisador principal Taxa de consumo Número (%) Gastos mensais como porcentagem do orçamento total Nível de risco Menu suspenso Verde, Amarelo, Vermelho Prazo do patrocinador Data Prazo externo Prazo interno Data Defina automaticamente para cinco dias úteis antes do prazo final do patrocinador.

📘 Leia também: Veja todos os tipos de campos personalizados para decidir quais campos funcionam melhor para o seu fluxo de trabalho de subsídios.

Exemplos básicos de automação para gerenciamento de subsídios

Depois de configurar seus campos personalizados, crie automações que mantenham os prazos, relatórios e status das subvenções em andamento sem a necessidade de acompanhamento manual repetido.

Quando... Então... A data de término da concessão é daqui a 90 dias Crie uma lista de verificação de encerramento a partir de um modelo. A tarefa de certificação de esforços não foi concluída dentro do prazo Altere o nível de risco para Amarelo e notifique o PI e o administrador de subsídios. A tarefa de certificação de esforços não foi concluída dentro do prazo. Envie lembretes no dia 7, dia 14 e dia 21. Todas as etapas de revisão de uma proposta foram aprovadas Mova a tarefa principal para Pronto para enviar e notifique o OSP. O relatório de progresso deve ser entregue em 45 dias Crie uma tarefa de relatório e extraia dados de marcos de subtarefas.

📘 Leia também: Saiba como os campos personalizados funcionam nas automações

Erros comuns a evitar ao configurar fluxos de trabalho de subsídios com IA

O erro mais comum é tentar recriar todas as exceções e casos extremos no primeiro dia. Comece com os fluxos de trabalho repetíveis que criam mais atrasos administrativos, como acompanhamento de prazos, monitoramento de orçamento, relatórios de esforços e preparação de encerramento.

Outro erro comum é tratar o Espaço de Trabalho como um substituto para o Banner, Workday, Cayuse ou Kuali, em vez de usá-lo como uma camada operacional sobre esses sistemas.

Com a estrutura e as automações implementadas, a grande vantagem fica clara. O agente não é mais apenas um exercício de configuração. Ele começa a dar suporte ao trabalho em todo o ciclo de vida do subsídio.

O que o agente abrange ao longo do ciclo de vida da concessão

Um agente de IA para gerenciamento de subsídios funciona melhor como um sistema operacional dentro do seu espaço de trabalho de gerenciamento de projetos. Ele lida com o trabalho estruturado e repetitivo que sua equipe atualmente gerencia manualmente, incluindo a criação de tarefas, sinalização de prazos, escalonamento de itens vencidos e acompanhamento de orçamentos.

O maior valor aparece nas partes da administração de subsídios que são recorrentes, orientadas por prazos e dependentes de transferências consistentes entre equipes.

Estágio do ciclo de vida O que o agente faz O que substitui Descoberta Combina novas oportunidades de financiamento ( Grants.gov , NSF, NIH) com os perfis de pesquisa do corpo docente e notifica os pesquisadores principais relevantes. Verificação manual de bancos de dados de financiamento e envio em massa de e-mails Desenvolvimento de propostas Estrutura a tarefa de proposta com seções específicas para cada financiador, designa revisores e impõe prazos internos. Acompanhamento de prazos com planilhas e revisão por e-mail Configuração da concessão Gere automaticamente listas de verificação de conformidade, subtarefas de acompanhamento de orçamento e calendários de relatórios quando o financiamento é concedido. 2 a 3 semanas de configuração manual por novo prêmio Monitoramento do orçamento Gere rascunhos de relatórios a partir dos dados das tarefas, crie listas de verificação de encerramento 90 dias antes da data final e arquive os subsídios concluídos. Reconciliação manual trimestral com o ERP Conformidade Gerencie certificações de esforços, renovações de IRB/IACUC, prazos de relatórios de progresso e monitoramento de subconcessões com caminhos de escalonamento. Conhecimento tribal, notas adesivas e lembretes de calendário Relatórios e encerramento Gere rascunhos de relatórios a partir dos dados das tarefas, crie listas de verificação de encerramento 90 dias antes da data final e arquive os subsídios concluídos. Preparação de relatórios de simulados e encerramentos confusos

Diferentemente das ferramentas genéricas de IA, este é um ClickUp Super Agent que funciona dentro do mesmo espaço de trabalho onde sua equipe já gerencia tarefas. Todas as ações acontecem onde as pessoas já estão trabalhando. Sem login extra, sem sistema separado para verificar.

Exemplo: se um prêmio do NIH estiver a 90 dias de sua data de término, o agente pode criar automaticamente uma lista de verificação de encerramento, sinalizar certificações de esforço vencidas, alertar o administrador de subsídios se a taxa de queima estiver fora do planejado e notificar o PI sobre os próximos requisitos de relatório final.

Quer ver como os Super Agentes funcionam em um ambiente real do ClickUp? Assista ao tutorial abaixo para ver como os fluxos de trabalho, tarefas e automações gerados por IA se combinam na prática.

Variações para diferentes tipos de instituições

A mensagem acima funciona em todas as instituições de ensino superior que utilizam o ClickUp. Ajuste a mensagem para sua instituição:

Tipo de instituição Principais ajustes Universidade de pesquisa R1 (mais de 500 subsídios ativos) Use o prompt completo como está. Adicione painéis de controle agregados em nível de departamento. Adicione monitoramento de subconcessões para concessões envolvendo várias instituições. Espere de 15 a 25 financiadores ativos. Universidade R2 (100–500 subsídios ativos) Simplifique a pontuação de risco para dois níveis (em dia/precisa de atenção). Reduza os níveis de escalonamento em um nível. Concentre o acompanhamento de conformidade nos seus três principais financiadores. Instituição principalmente de ensino superior (10 a 50 subsídios ativos) Remova a seção de monitoramento de subconcessões. Simplifique o acompanhamento de esforços para apenas certificações anuais. Adicione uma lista de verificação de “nova orientação de PI” para beneficiários de subsídios pela primeira vez. Faculdade comunitária (5 a 20 subsídios ativos) Concentre-se na conformidade com o Título III/Título V e Perkins V. Substitua os itens específicos da NSF/NIH pelos requisitos de relatórios do Departamento de Educação. Simplifique as categorias orçamentárias. Escola profissionalizante/de carreira (1–10 subsídios ativos) Concentre-se em subsídios do DOL/WIOA e da força de trabalho estadual. Substitua as categorias orçamentárias 2 CFR 200 por itens específicos do financiador. Adicione o acompanhamento da taxa de colocação e da taxa de conclusão como resultados esperados.

Execute operações de subsídios em um único lugar

Independentemente do tipo de instituição, o objetivo é o mesmo: menos transferências manuais, visibilidade mais clara e menos tempo gasto perseguindo prazos em ferramentas desconectadas. Com o ClickUp Brain, campos personalizados e automações, sua equipe pode transformar o acompanhamento de subsídios em um sistema repetível para gerenciar orçamentos, conformidade, relatórios e trabalhos de encerramento em um único espaço de trabalho.

Comece com o prompt acima, adapte-o ao seu portfólio de subsídios e transforme o acompanhamento de subsídios em um sistema repetível no qual sua equipe pode confiar. Comece gratuitamente com o ClickUp.

Perguntas frequentes sobre gerenciamento de subsídios usando IA

Sim. Os agentes de IA não substituem o julgamento de conformidade. Eles aplicam fluxos de trabalho de conformidade. O agente cria listas de verificação com base no 2 CFR 200, aplica regras específicas do financiador (NSF, NIH, DOE, cada um com requisitos diferentes) e escalona prazos automaticamente. O administrador humano de subsídios ainda toma decisões de conformidade, mas não precisa mais se lembrar de todos os prazos ou acompanhar manualmente todas as certificações.

O agente de IA Workspace funciona em conjunto com seus sistemas financeiros e de administração de pesquisa existentes. Os dados orçamentários do seu ERP (Banner, Workday, PeopleSoft) são sincronizados com os campos personalizados em cada tarefa de subsídio. O agente não substitui seu sistema de registro. Ele se torna a camada operacional onde sua equipe acompanha tarefas, prazos e colaboração além desses dados financeiros.

O ClickUp possui as certificações SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001 e oferece suporte a SSO, permissões baseadas em funções e criptografia em repouso e em trânsito. As permissões no nível da concessão permitem que os PIs vejam apenas suas próprias concessões. Nenhum dado é usado para treinar modelos de IA. Detalhes completos na página de segurança.

Não. O prompt inclui variáveis para o tipo de instituição e o volume de subsídios. Faculdades comunitárias que gerenciam 10 subsídios do Título III se beneficiam do mesmo calendário de conformidade e automação de prazos que uma universidade R1 que gerencia 2.000 concessões federais. Ele se adapta ao seu portfólio.

Cayuse e Kuali são sistemas de administração de pesquisa criados para envio e manutenção de registros de conformidade. Eles são o sistema de registro. O ClickUp com um agente de IA é a camada operacional onde sua equipe gerencia tarefas diárias, colabora em propostas, acompanha prazos e recebe alertas. Eles têm finalidades diferentes e funcionam melhor juntos.