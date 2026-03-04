Do serviço à estratégia: IA na aquisição de talentos

Se você trabalha com aquisição de talentos, pode sentir a pressão em torno da IA neste momento.

Seus líderes estão lendo manchetes sobre empresas que priorizam a IA. Seus gerentes de contratação estão experimentando ferramentas por conta própria. Os fornecedores continuam prometendo que mais uma plataforma resolverá magicamente seu funil.

Enquanto isso, você ainda está realizando reuniões iniciais, buscando contexto, lidando com várias ferramentas e tentando proporcionar uma boa experiência aos candidatos.

Essa tensão ficou clara no AI Showcase da Gem em São Francisco, um evento focado em recrutamento e talentos. O painel foi construído em torno de uma pergunta simples: como você constrói uma equipe de recrutamento que prioriza a IA e que realmente funciona no mundo real?

Entrei na conversa com uma perspectiva um pouco diferente. Na ClickUp, trabalho na área de TA dentro de uma empresa que desenvolve produtos de IA e opera milhares de “Super Agentes” internos em toda a empresa. Isso significa que meus gerentes de contratação e partes interessadas já pensam em termos de fluxos de trabalho, agentes e automação.

Quero compartilhar o que aprendemos até agora sobre o uso da IA no recrutamento, como ela mudou o papel do recrutador na ClickUp e algumas medidas práticas que os líderes de TA podem tomar, mesmo que não trabalhem em uma empresa de IA.

Como a IA realmente mudou o papel do recrutador na ClickUp

Vamos começar pelo básico.

Antes de termos esses agentes, um processo típico de admissão começava comigo entrando principalmente para fazer descobertas. Eu passava os primeiros 20 ou 30 minutos extraindo o mesmo contexto de três lugares diferentes, tentando alinhar o que estava na solicitação, o que estava no Slack e o que existia apenas na cabeça do gerente de contratação.

Eu saía da sala com doze questões em aberto e uma longa lista de coisas a resolver antes mesmo de podermos começar uma busca.

Agora, entro na mesma reunião com um resumo inicial, um esboço da estratégia de busca e um ponto de vista sobre o que é realista. A conversa passa de reunir informações básicas para debater compromissos, sequenciar funções e decidir onde estamos dispostos a ser flexíveis.

Nos bastidores, o ClickUp Brain impulsiona grande parte dessa mudança. Ele sintetiza o contexto de contratação em documentos, conversas e histórico de fluxo de trabalho, transformando sinais dispersos em inteligência utilizável. Com o ClickUp Brain, os recrutadores podem fazer perguntas naturais sobre a saúde do pipeline, restrições de funções ou padrões de contratação e obter respostas fundamentadas instantaneamente, sem precisar buscar informações em várias ferramentas.

Caso de uso da pesquisa ClickUp Brain em toda a ferramenta

Quando as pessoas falam sobre IA no recrutamento, muitas vezes recorrem diretamente a palavras-chave. Na prática, as maiores mudanças para minha equipe vieram de agentes muito específicos que eliminam tarefas reais da agenda.

Eu também comecei este trabalho com um ceticismo saudável. Eu não precisava da “IA” por si só; eu precisava de menos reuniões e menos mensagens do tipo “você pode reenviar isso?”. Eu estava preocupado que isso se tornasse apenas mais uma guia de fornecedor no meu navegador.

O que mudou minha opinião foi ver um Super Agente interno discretamente remover uma reunião recorrente da minha semana, fornecendo um contexto melhor do que eu tinha antes.

Alguns exemplos do nosso mundo na ClickUp:

Talent Toolkit Super Agent. Criamos um agente interno que pega uma descrição de cargo e a transforma em um pacote completo de admissão. Ele sugere um plano de entrevista, sinaliza lacunas na definição da função e apresenta perguntas que devo abordar com o gerente de contratação. Em vez de passar a primeira parte da admissão apenas reunindo informações básicas, eu entro pronto para testar a estratégia.

Obtenha rapidamente informações precisas e relevantes para o recrutador sobre a empresa, a fim de tomar decisões mais inteligentes sobre sourcing, divulgação e contratação.

Talent Ammo Super Agent. Ele monitora o mercado e as conquistas da nossa própria empresa e, em seguida, fornece aos recrutadores pontos de discussão e textos de divulgação prontos para uso, para que possam atuar como consultores estratégicos, em vez de coordenadores de pesquisa.

Combine sinais do mercado externo com conquistas internas para criar uma abordagem mais atraente e fortalecer a marca do empregador.

Nenhum desses agentes substitui o recrutador. O que eles fazem é eliminar o trabalho repetitivo e de baixo impacto que nos mantinha em uma postura de serviço.

Como resultado, minha agenda está muito diferente do que era há alguns anos:

Mais tempo em parceria verdadeira com gerentes de contratação no design de funções e compromissos.

Mais tempo para se preparar e conduzir conversas de alta qualidade com os candidatos.

Menos tempo recriando informações, buscando contexto ou corrigindo lacunas no processo.

Essa é a mudança fundamental. A IA não tomou o lugar do trabalho. Ela nos deu espaço para fazer as partes do trabalho que realmente exigem julgamento.

Se formos honestos, grande parte do esgotamento na área de TA veio de realizar o trabalho de maneiras que nunca foram sustentáveis. Absorvemos o caos. Suavizamos as lacunas. Preenchemos processos pouco claros. Automatizar essas partes não é uma ameaça ao papel. É uma válvula de escape para o trabalho que nunca deveríamos ter realizado.

Essa mudança é importante porque ainda carrego muitas cicatrizes da organização de serviços. Perdi a conta de quantas vezes um gerente de contratação tratou a TA como um tomador de pedidos, enviou uma solicitação vaga e esperava uma lista instantânea.

É possível sentir a diferença entre o que a empresa acredita ter solicitado e o que o mercado realmente oferece. Gostaria que os líderes compreendessem que o trabalho mais valioso que realizamos não é levar os candidatos de uma etapa para outra.

Isso os ajuda a identificar o problema real, ser sinceros sobre as vantagens e desvantagens do perfil, os ciclos de entrevistas e as faixas salariais e, então, criar um fluxo de trabalho que lhes dê uma chance justa de conquistar os talentos que dizem querer.

💡 Dica profissional: não automatize um processo que você não compreende. Primeiro, mapeie-o; depois, melhore-o; por fim, automatize-o.

O que realmente queremos dizer com “fluência em IA” em TA

Como somos uma empresa voltada para a IA, os candidatos muitas vezes sentem pressão para dizer as coisas certas sobre IA. Eles adicionam ferramentas ao currículo, espalham palavras-chave e esperam que isso seja suficiente.

Para nós, a fluência em IA parece muito mais prática.

Nas entrevistas, procuro:

Pessoas curiosas que tentaram experiências reais, mesmo que pequenas ou confusas.

Recrutadores que podem descrever um fluxo de trabalho que melhoraram com a automação , não apenas uma ferramenta que “usaram”.

Líderes que podem explicar onde não usariam a IA e por quê.

Algumas perguntas que gosto de usar:

“Explique-me uma parte manual do seu processo de recrutamento que você simplificou. O que mudou e o que você aprendeu?”

“Conte-me sobre uma ocasião em que uma nova ferramenta ou processo não funcionou da maneira que você esperava. Como você reagiu?”

“Se eu lhe desse um coordenador e um recrutador júnior, como você introduziria a IA no trabalho diário deles de uma forma que parecesse segura e útil?”

Sinais de alerta aos quais presto atenção:

Tratar a IA como uma ameaça em vez de uma parceira

Falando apenas em nomes de produtos ou conceitos superficiais

Evitar dados ou medições

Do lado positivo, tentamos sinalizar nossa própria cultura de forma clara. Na ClickUp, qualquer pessoa pode propor, criar e compartilhar um Super Agente. Realizamos “Hackathons de Agentes” internos, onde as pessoas trazem ideias, formam duplas com desenvolvedores e entregam fluxos de trabalho reais.

Quando os candidatos ouvem isso, dá para ver quem se anima. Essas são as pessoas que vão se apoiar na próxima onda de mudanças, em vez de esperar por instruções.

Por dentro do processo de recrutamento: o que os superagentes realmente fazem

De fora, é fácil imaginar a IA no recrutamento como uma caixa preta. Por dentro do trabalho, ela é muito mais concreta.

Aqui está como seria um fluxo típico do meu lado na ClickUp:

Surge uma nova função. Coloco a descrição da função no Talent Toolkit. O agente gera um resumo inicial, sugestões de perguntas e uma primeira versão da estratégia de busca. Eu me encontro com o gerente de contratação e respondemos juntos. Reforçamos a missão da função, ajustamos o perfil e chegamos a um acordo sobre as compensações. Agentes de mercado e de pesquisa nos ajudam a entender o quão realista é o nosso perfil. Analisamos candidatos reais, não apenas hipotéticos. Os agentes de coordenação lidam com agendamentos e atualizações de rotina para que os pontos de contato humanos possam se concentrar no que é essencial. No final da busca, os auxiliares de debriefing facilitam a análise de uma lista e a compreensão do que funcionou, do que não funcionou e do que devemos mudar na próxima vez.

O importante é que projetamos esses agentes para se adequarem aos nossos valores existentes em relação à experiência do candidato e à equidade. Por exemplo, somos cuidadosos com a forma como usamos a IA em avaliações e apoio à tomada de decisões. Ainda contamos com entrevistas estruturadas, critérios claros e julgamento humano.

A recompensa não é apenas a velocidade. É a sensação de que os recrutadores não estão mais gastando sua melhor energia em tarefas rotineiras. Eles estão operando um sistema.

🤖 Assista a este vídeo para aprender como estruturar experimentos e decisões baseados em IA, para que suas estratégias de recrutamento melhorem com base em dados, e não em suposições.

O que ouvi dos outros participantes do painel

Uma das minhas partes favoritas do painel Gem foi ver como diferentes empresas que priorizam a IA estão abordando os mesmos problemas.

Temas que surgiram repetidamente:

As equipes vencedoras não tratam a IA como um projeto secundário. Elas a colocam diretamente nos fluxos de trabalho reais e continuam iterando.

As melhores histórias não foram sobre o lançamento de uma grande plataforma. Foram sobre casos de uso pequenos e focados que se espalharam porque as pessoas viram o valor.

Todos ainda estão aprendendo onde a IA se encaixa na avaliação e na tomada de decisões, e a maioria dos líderes é cautelosa em delegar demais.

Onde minha perspectiva era um pouco diferente era em relação a quem pode participar.

Devido à nossa cultura de Super Agentes, acredito firmemente que as equipes de TA não devem esperar que um grupo central lhes entregue uma solução pronta. Algumas de nossas melhores ideias vieram de pessoas próximas ao trabalho que viram um ponto de atrito e disseram: “Acho que um agente pode ajudar aqui”.

Identifique as prioridades de maior impacto para hoje, para que as equipes se concentrem primeiro no trabalho certo e reduzam o número de prazos perdidos.

Esse equilíbrio é importante. As equipes centrais podem ajudar com padrões, segurança e infraestrutura compartilhada. Mas se você deseja uma adoção real dentro da TA, precisa de espaço para experimentos de baixo para cima.

TA em cinco anos: do serviço à estratégia

Uma pergunta comum no painel foi como será o recrutamento daqui a cinco anos.

Minha opinião é que provavelmente teremos menos funções tradicionais de recrutador focadas exclusivamente na coordenação e na triagem básica. Esse trabalho está maduro demais para a automação.

Ao mesmo tempo, acredito que veremos mais funções semelhantes às de consultores estratégicos e orquestradores de IA.

As novas funções irão:

Crie e gerencie fluxos de trabalho de recrutamento completos que envolvem fortemente os agentes.

Traga dados claros para a empresa sobre onde os processos estão funcionando e onde estão travados.

Ajude os líderes a pensar em estratégias de talentos, não apenas em solicitações individuais.

Para recrutadores individuais e líderes de TA, algumas habilidades parecem especialmente importantes para se desenvolver agora:

Adaptabilidade. Conforto com ferramentas que mudam sob seus pés e o hábito de aprender em público.

Alfabetização de dados. Você não precisa ser um cientista de dados, mas precisa ser capaz de raciocinar a partir de números reais e identificar onde uma métrica está mascarando uma questão mais profunda.

Pensamento de fluxo de trabalho. A capacidade de ver como a admissão, a seleção, a avaliação e o fechamento se conectam e de identificar onde um agente pode assumir com segurança parte da carga de trabalho.

Se você consegue fazer essas coisas, a IA não é uma concorrência. É uma vantagem.

Quando converso com os recrutadores da minha equipe sobre isso, tento simplificar as coisas. Eu digo: “Seu trabalho não é ser mais rápido na administração, mas sim ser impossível de ignorar na sala onde as decisões são tomadas”. E: “Se um agente pode fazer isso de forma confiável, não deve ser algo que consuma suas melhores horas”.

A questão é que a IA não existe para impressionar ninguém. Ela existe para que você possa dedicar mais energia ao que é mais importante: seu julgamento e seus relacionamentos.

O que os líderes de TA podem começar a fazer amanhã

Você não precisa reconstruir toda a sua função para começar a avançar em direção a uma equipe de recrutamento que prioriza a IA.

Algumas medidas práticas que você pode tomar este mês:

Escolha um processo repetitivo e melhore-o com a IA. Talvez seja a preparação da admissão, as atualizações de status ou o agendamento. Mapeie as etapas, teste um agente ou ferramenta simples e avalie as mudanças. Convide sua equipe a trazer ideias. Peça a cada recrutador que identifique um ponto em que perde tempo ou energia e desafie-os a explorar uma solução assistida por IA. Crie um fórum onde eles possam compartilhar o que funcionou e o que não funcionou. Seja claro sobre seus limites. Decida em que áreas você está aberto a experimentar a IA na avaliação ou no apoio à tomada de decisões e em que áreas não está. Comunique isso à sua equipe e aos seus candidatos. Conte a história dentro da sua empresa. Quando algo funciona, trate-o como o lançamento de um produto. Compartilhe as visões antes e depois. Destaque as pessoas por trás da mudança, não apenas a ferramenta.

Você não precisa ser uma empresa de IA para dar esses passos. Você nem precisa de uma equipe dedicada à IA.

Você só precisa estar disposto a começar aos poucos, aprender abertamente e tratar a IA como uma parceira na construção do tipo de função de recrutamento que você sempre quis exercer.

É para isso que estamos trabalhando na ClickUp. Ainda estamos aprendendo todos os dias, mas a mudança de organização de serviços para orquestradora estratégica já está em andamento. E as equipes que se inclinarem para essa mudança agora serão as que deixarão de se afogar no ruído das ferramentas e voltarão ao que realmente move a contratação: julgamento, clareza e relacionamentos.