Como as empresas podem ajudar os funcionários a aumentar sua produtividade

Quer as pessoas estejam trabalhando em casa, em escritórios ou em algum tipo de modelo híbrido, as empresas estão sempre buscando aumentar a produtividade — quantos bens ou serviços um funcionário pode produzir ou fornecer por hora.

Já houve muita mudança: os trabalhadores dos EUA são, coletivamente, 164% mais produtivos no trabalho do que eram em 1948, de acordo com uma análise recente do Economic Policy Institute.

Mas há sinais de que pode haver limites para o que funcionou nas últimas décadas: em 2022, a produtividade dos trabalhadores dos EUA caiu mais do que em qualquer outro momento desde a década de 1980, à medida que a inflação reduziu os salários reais por hora em mais de 3% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre, de acordo com o Bureau of Labor Statistics(Departamento de Estatísticas do Trabalho).

A ClickUp analisou pesquisas importantes, bem como estudos independentes da última década, e compilou uma lista de métodos que têm o potencial de ajudar os funcionários a atingir o pico de produtividade durante o trabalho.

Aumentar o salário

Aumentar o salário mínimo — o salário mínimo médio nos EUA era de US$ 24 por hora em 2022 — tem sido um método fundamental nos últimos 10 anos para empresas que buscam melhorar os índices de produtividade.

Embora vários estados e Washington D.C. tenham aumentado o salário mínimo nos últimos anos, o salário mínimo federal permaneceu em US$ 7,25 por hora desde 2009. Aproximadamente no mesmo período, de 2007 a 2021, o Bureau of Labor Statistics (Departamento de Estatísticas do Trabalho) constatou que a produtividade dos trabalhadores aumentou em média 1,4% ao ano.

“Em nível nacional, a produtividade do trabalho cresceu um pouco mais rápido do que a remuneração”, informou o BLS. Portanto, embora os salários nem sempre tenham aumentado proporcionalmente, os funcionários ficaram mais produtivos. Mas as empresas, especialmente em um momento de lucros recordes, têm a oportunidade de fazer melhor, surpreendendo os funcionários com aumentos.

Um relatório de 2018 da Harvard Business Review afirmou que “pesquisas... descobriram que, quando uma empresa concede aumentos salariais inesperados, os funcionários muitas vezes retribuem [o gesto] trabalhando mais do que o necessário (mesmo que não se preocupem em ser demitidos)”

Parte da pesquisa inclui um estudo de 2016 da Management Science que observa que “presentes inesperados ” geram reciprocidade do funcionário para com a empresa e o motivam a permanecer em um emprego bem remunerado, desde que esses empregos continuem pagando mais do que os concorrentes.

Envolva todos

Os funcionários que se sentem energizados e entusiasmados com o seu trabalho — algo frequentemente medido como engajamento dos funcionários — estão associados a um desempenho superior, uma ética de trabalho mais dedicada e maior permanência na empresa, de acordo com a empresa de consultoria de gestão Qualtrics.

A Gallup constatou um aumento de 18% na produtividade das vendas quando os funcionários estavam engajados no trabalho ou se envolviam e se entusiasmavam com seu trabalho e local de trabalho. Mas a pesquisa da empresa também descobriu que apenas 33% dos funcionários dos EUA se sentiam engajados no trabalho em 2022.

Uma maneira de aumentar o engajamento — e, por consequência, a produtividade — é pedir aos funcionários que acompanhem seus próprios resultados. Para profissionais do conhecimento em particular — pessoas como desenvolvedores de software, escritores e pesquisadores —, acompanhar seus próprios esforços pode aumentar a produtividade, ajudando-os a “compreender e refletir sobre como gastam seu tempo”, de acordo com um estudo acadêmico de 2019.

Rejeite o escritório aberto, abrace a solidão

Há muito tempo se sabe que escritórios abertos prejudicam a produtividade, pois proporcionam muitas distrações e interrupções aos funcionários. Um estudo acadêmico publicado em 2020 descobriu que os funcionários em escritórios privados tiveram um desempenho 14% melhor do que os funcionários em escritórios abertos em uma tarefa cognitiva.

De fato, o aumento do trabalho remoto durante a pandemia levou a alegações — e evidências — de que os funcionários eram mais produtivos, com menos tempo de deslocamento, mais controle sobre seus ambientes e mais tempo para se concentrar em seu próprio trabalho sem ter que lidar com uma sala cheia de colegas.

É claro que uma maneira de os empregadores manterem a produtividade é continuar permitindo que as pessoas trabalhem em casa. Mas se alguns funcionários precisam estar no escritório pelo menos parte do tempo, os empregadores ainda podem manter a produtividade alta, oferecendo escritórios individuais e considerando uma compensação pelo tempo ou pelos custos gastos no deslocamento para o trabalho.

Dias sem reuniões

Todos nós já passamos por isso. “Essa reunião poderia ter sido um e-mail” é tanto um meme quanto uma crítica séria à gestão do tempo. É útil para os membros da equipe verificarem entre si o andamento dos esforços compartilhados e obterem atualizações sobre as prioridades, agendas e disponibilidade das pessoas.

Para atingir esses objetivos sem fazer com que todos se sentem em torno de uma mesa ou se reúnam virtualmente em uma chamada do Zoom, os pesquisadores sugerem criar um canal de trabalho no Slack com prompts de conversação, definidos para o mesmo horário todos os dias. Em geral, menos reuniões levam a mais produtividade, de acordo com uma pesquisa da Harvard Business Review.

Outra maneira de reduzir a probabilidade de reuniões é declarar dias sem reuniões em toda a empresa — nem para supervisores, gerentes, executivos de alto nível ou mesmo com clientes. Um estudo da MIT Sloan Management Review de 2022 descobriu que um dia sem reuniões por semana aumentava a produtividade e ajudava os funcionários a se sentirem menos estressados e menos microgerenciados.

Outros benefícios dos dias sem reuniões incluem mais tempo para se concentrar nas tarefas e incentivar todos a pensar mais cuidadosamente sobre as reuniões, para que, quando elas ocorram, possam ser mais “específicas, eficientes e responsáveis”, de acordo com o consultor de gestão corporativa Gordon Jenkins.

É evidente que existem várias iniciativas que os empregadores podem adotar para aumentar a eficiência no local de trabalho. Aumentar o salário dos funcionários, melhorar o envolvimento dos funcionários e adotar o trabalho remoto, combinado com um dia dedicado sem reuniões por semana, são apenas algumas maneiras de apoiar seus funcionários.

