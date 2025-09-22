Estudo da Forrester: ClickUp gera ROI de 384% e economia de 92.400 horas por ano 3

No mundo digital acelerado de hoje, a dispersão do trabalho é o assassino silencioso da produtividade. Ferramentas desconectadas, informações isoladas e processos manuais drenam tempo e energia das equipes em todos os lugares.

Mas e se você pudesse recuperar essas horas, aumentar a receita e capacitar sua equipe, tudo em um só lugar?

É exatamente isso que o último estudo Total Economic Impact™ (TEI) da Forrester revela sobre o ClickUp. Encomendado pelo ClickUp e realizado pela Forrester Research, este estudo independente quantifica o impacto real da consolidação do trabalho em um espaço de trabalho de IA convergente.

Os números: ROI que fala por si

A análise rigorosa da Forrester descobriu que, ao longo de três anos, uma organização composta* que utilizou o ClickUp alcançou:

384% de retorno sobre o investimento (ROI)

92.400 horas produtivas economizadas até o terceiro ano por meio da automação e da IA

Aumento de US$ 3,9 milhões na receita possibilitado pelo ClickUp

Período de retorno do investimento inferior a 6 meses

O elo que une tudo o que fazemos é o gerenciamento do fluxo de trabalho... Não poderíamos alcançar esses resultados sem o ClickUp.

*Uma organização composta é uma empresa norte-americana com receita anual de US$ 150 milhões e 1.000 funcionários. Ela é representativa dos clientes entrevistados e é usada para apresentar a análise financeira agregada.

Aqui está uma análise visual do que esses números significam para você:

Como o ClickUp gera resultados: IA, automação e convergência

Benefícios acumulados pelos usuários do ClickUp ao longo de um período de três anos. Fonte: Estudo TEI da Forrester

1. Liberando a produtividade por meio da automação e da IA

As equipes que utilizam o ClickUp economizam em média 12 horas por funcionário por mês no terceiro ano. Recursos baseados em IA, como resumos automáticos, pesquisa empresarial com IA e automação do fluxo de trabalho, eliminam tarefas repetitivas e mudanças de contexto, liberando as equipes para se concentrarem em trabalhos de alto impacto.

Adoro a IA. Adoro o AskAI. É muito eficaz. Tenho um conjunto de painéis — todos os dias acordo e os vejo como se fossem um jornal para entender como os projetos avançaram.

2. Impulsionando o crescimento da receita sem aumentar o número de funcionários

Ao realocar o tempo economizado para projetos que geram valor, as organizações observaram um aumento de 7 vezes na produção em alguns departamentos e geraram US$ 3,9 milhões em novas receitas ao longo de três anos. O espaço de trabalho centralizado do ClickUp permite que as equipes atendam mais clientes, lancem mais campanhas e entreguem mais produtos, sem precisar contratar mais pessoas.

Agora gerenciamos aproximadamente 500 tarefas de operações de marketing por mês... Sem o ClickUp, só conseguiríamos lidar com cerca de metade dessa carga de trabalho.

O ClickUp substitui soluções fragmentadas de gerenciamento de projetos, reduzindo os custos com software legado em 60% no terceiro ano e economizando tempo de administração de TI. Isso representa US$ 114.000 em economia de custos para a organização composta, além do benefício intangível de ter tudo em um só lugar.

Toda essa microcomunicação... é removida instantaneamente se você fizer isso da maneira certa, e isso é extremamente valioso.

4. Oferecendo benefícios não quantificados para clientes e equipes mais satisfeitos

Maior satisfação do cliente: tempos de resposta mais rápidos e melhor acompanhamento de problemas elevaram tempos de resposta mais rápidos e melhor acompanhamento de problemas elevaram os índices de satisfação do cliente (CSAT) para acima de 90

Melhoria na experiência dos funcionários: a centralização das tarefas e da comunicação reduziu o estresse e capacitou as equipes

Uma única fonte de verdade: atualizações em tempo real e atualizações em tempo real e gerenciamento do conhecimento mantiveram todos alinhados

Um ano depois, após implementarmos o ClickUp... ela conseguiu levar o pai para a Disney World durante a temporada de impostos. Essa é a diferença que o ClickUp fez: passar das lágrimas no banheiro para os sorrisos na Disney.

📘 Quer ver a análise completa? Descubra como o ClickUp ajuda as empresas a aumentar a produção em 7 vezes e gerar US$ 3,9 milhões em receita no relatório TEI da Forrester👇🏼

Por que isso é importante

O estudo TEI da Forrester confirma o que os clientes do ClickUp já sabem: consolidar o trabalho em uma única plataforma alimentada por IA não é apenas um aumento de produtividade, é uma vantagem estratégica. Esteja você expandindo seus negócios, aumentando a receita ou simplesmente procurando dar mais tempo à sua equipe, o ClickUp oferece resultados mensuráveis.

Do ROI do gerenciamento de projetos ao poder de um espaço de trabalho de IA convergente, os dados são claros: menos ferramentas, mais contexto e automação mais inteligente criam espaço para as equipes darem o melhor de si.

Pronto para ver o impacto total? Baixe o estudo TEI da Forrester e descubra como o ClickUp pode transformar sua organização.