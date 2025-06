As 10 melhores alternativas à Deep AI para melhorar seus projetos em 2025

Já experimentou um gerador de imagens com IA?

Pesquisas mostram que 76% dos profissionais de marketing usam IA para criação de conteúdo, e imagens, textos e vídeos gerados por IA estão se tornando essenciais.

A DeepAI, pioneira na geração de imagens por IA, lançou a primeira ferramenta de conversão de texto em imagem em 2016. Hoje, ela oferece APIs para NLP, geração de ideias e análise de dados, ajudando as empresas a aproveitar a IA sem conhecimento técnico.

No entanto, o DeepAI não é ideal para todos.

80% dos líderes de pequenas e médias empresas enfrentam dificuldades na adoção da IA.

Encontrar as ferramentas de IA certas é fundamental para se alinhar aos objetivos de negócios. Explorar alternativas ao DeepAI pode ajudar as empresas a descobrir soluções de IA que melhor atendam às suas necessidades, seja para marketing, desenvolvimento de produtos ou geração de conteúdo.

Alternativas ao Deep AI em resumo

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Criatividade impulsionada por IA para indivíduos, equipes de marketing e empresas que gerenciam fluxos de trabalho criativos complexos Gerenciamento de tarefas de IA, geração de imagens de IA em quadro branco, automação de fluxo de trabalho Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas OpenAI Elementos sem fundo, geração rápida de imagens, edição em tempo real Grandes modelos de linguagem, criatividade baseada em texto, análise preditiva Preços personalizados com base no tipo de API e no número de tokens utilizados Midjourney Geração de imagens com IA para artistas, designers e empreendedores individuais que buscam visuais estilizados e de alta qualidade através do Discord Interface intuitiva, gráficos de alta qualidade, comunidade dinâmica Planos pagos a partir de US$ 10/mês Leonardo. AI Geração de imagens com IA para recursos de jogos e conteúdo criativo para desenvolvedores de jogos independentes, pequenos estúdios de design e equipes de comércio eletrônico Elementos sem fundo, criação rápida de imagens, edição em tempo real Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês Google Cloud Vertex AI Implantação escalável de modelos de IA e desenvolvimento de ML para equipes de ciência de dados, engenheiros de ML e grandes empresas Aplicativos de IA generativa, integração com TensorFlow/PyTorch, AutoML Preços personalizados Stability AI Modelos de IA de código aberto para desenvolvedores, pesquisadores e entusiastas de IA que desejam ferramentas generativas personalizáveis e versáteis Aplicações versáteis, áudio de alta qualidade, modelos de linguagem de acesso aberto Créditos a partir de US$ 0,01 (mínimo de 25 créditos) Hugging Face Acesse uma ampla variedade de modelos de ML para engenheiros de NLP, pesquisadores acadêmicos e desenvolvedores de IA que trabalham com estruturas de código aberto Modelos pré-treinados, API Transformers, uma comunidade colaborativa Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9/mês IBM Watson Soluções de IA para análise de dados, automação e casos de uso específicos do setor Preparação de dados, modelos de ML personalizados, integração com o IBM Cloud Preços personalizados Hotpot. ai Simplificando a geração de conteúdo criativo para profissionais de marketing, proprietários de pequenas empresas e não designers que criam visuais rápidos Modelos de imagens de marketing, fotos de banco de imagens geradas por IA, maquetes de dispositivos Créditos a partir de US$ 12 Simplificado Modelos pré-treinados, API Transformers e comunidade colaborativa Kits de marca, remoção de fundo, personalização de modelos Teste gratuito disponível (14 dias); planos pagos a partir de US$ 29,99/mês; preços personalizados para empresas

O que você deve procurar em alternativas à Deep AI?

Embora o DeepAI seja uma das plataformas de IA mais populares para tarefas criativas, não é a única opção disponível. Existem muitos outros geradores de arte com IA que podem ser mais adequados às suas necessidades.

Veja o que você deve procurar na sua próxima alternativa ao DeepAI:

Facilidade de uso: Escolha uma plataforma com uma interface de usuário intuitiva, para que não seja necessário ter conhecimentos técnicos para realizar as tarefas diárias

Recursos de integração: Garanta que a ferramenta se integre à sua pilha de tecnologia, incluindo plataformas de brainstorming de conteúdo, marketing e CRM

Segurança e privacidade dos dados: Verifique se a plataforma segue os padrões do setor e oferece APIs seguras para proteger dados confidenciais

Velocidade de geração de imagens: Selecione uma ferramenta que converte prompts de texto em imagens em segundos, sem perder horas tentando descobrir o prompt certo

Direitos de uso da imagem: Confirme que você possui os direitos de uso comercial da imagem, a fim de evitar problemas legais

Precisão e desempenho: Avalie a qualidade da produção para garantir um conteúdo preciso e relevante que atenda às necessidades do negócio

Recursos avançados: Considere ferramentas com processamento de linguagem natural (NLP), reconhecimento de entidades nomeadas (NER), marcação de partes do discurso ou síntese de voz, de acordo com suas necessidades

Agora que você já sabe o que procurar nas alternativas ao DeepAI, vamos explorar as ferramentas!

🧠 Curiosidade: Em 2021, uma obra de arte gerada por IA, Retrato de Edmond de Belamy, foi vendida por US$ 432.500 em um leilão da Christie's. Isso ajudou a estabelecer a arte gerada por IA não apenas como uma curiosidade tecnológica, mas como um ativo legítimo no mercado de arte!

As 10 melhores alternativas à Deep AI

Aqui está uma lista das melhores alternativas ao DeepAI que oferecem recursos poderosos e criativos de geração de imagens. Essas ferramentas fornecem resultados de alta qualidade com várias opções de personalização, perfeitas para empresas, criadores e profissionais de marketing.

1. ClickUp (Ideal para criatividade colaborativa com IA)

Crie imagens com IA no ClickUp Whiteboards Converta texto em imagens e ideias em tarefas diretamente do ClickUp Whiteboards usando IA

Quando você se sentir criativamente bloqueado, é ótimo ter ferramentas que dão vida às suas ideias, como o ClickUp, o aplicativo que faz tudo para o trabalho.

Da visualização de ideias ao gerenciamento de recursos e muito mais, o ClickUp promove o gerenciamento criativo de projetos, integrando tudo o que sua equipe precisa em um só lugar. Seja para esboçar conceitos, elaborar fluxos de trabalho ou organizar ideias dispersas, o ClickUp transforma o brainstorming em um processo criativo colaborativo e prático com os Quadros Brancos do ClickUp.

Gere imagens de IA com comandos simples no ClickUp Whiteboards

Os quadros brancos também permitem que as equipes criem imagens artísticas e alimentadas por IA diretamente em seu espaço de trabalho. Ao inserir comandos de texto, os usuários podem transformar ideias em recursos visuais — ideal para brainstorming, planejamento de projetos (vinculando ideias do quadro branco a tarefas acionáveis) e colaboração criativa sem precisar alternar entre aplicativos ou guias.

Veja como funciona:

🧠 Curiosidade: O ClickUp turbinou os quadros brancos para que sejam 10 vezes mais rápidos e confiáveis do que nunca. Esteja você colaborando em tempo real ou delineando fluxos de trabalho complexos, os quadros brancos do ClickUp permitem que suas ideias se movam na velocidade da sua criatividade.

O mecanismo de IA integrado que torna isso possível é o ClickUp Brain. Como um assistente de IA sensível ao contexto, ele baseia suas sugestões e respostas nos dados do seu espaço de trabalho ClickUp.

Os resultados? Você obtém:

Um Gerenciador de Conhecimento de IA que busca informações de suas tarefas e projetos em segundos

Um gerente de projetos de IA que ajuda a dividir tarefas em subtarefas automaticamente, sugere os responsáveis certos, acompanha o progresso e compartilha atualizações e resumos automaticamente na hora certa

Um redator de IA para o trabalho capaz de gerar (e editar) todos os tipos de conteúdo personalizados de acordo com sua voz e estilo, desde resumos executivos para documentos complexos até posts criativos para sua última campanha — e em vários idiomas também

Use o ClickUp Brain para escrever posts de blog, estudos de caso e outros tipos de conteúdo rapidamente

Você também pode usar o Brain para criar automações de tarefas personalizadas para suas tarefas repetitivas. Basta solicitar algo como isto: Quando o status da tarefa na lista Conteúdo mudar para "pronto", atribua-a à equipe de Design.

Crie automações ClickUp personalizadas em linguagem natural usando o ClickUp Brain

À medida que a IA da ClickUp assume o trabalho pesado, as equipes economizam tempo com menos reuniões, resumos mais rápidos e fluxos de trabalho automatizados. Empresas de médio porte, por exemplo, normalmente economizam cerca de US$ 94 mil por ano ao cortar gastos desnecessários com outras ferramentas de IA. Todos na organização ficam mais alinhados e focados em objetivos comuns.

Com a adição do ClickUp AI, estou mais eficiente do que nunca! Ele me poupa três vezes o tempo que eu gastava anteriormente em tarefas de gerenciamento de projetos. Além de aumentar minha produtividade, ele também despertou minha criatividade. Em comparação com outras ofertas no mercado, posso dizer que o ClickUp pensou profundamente em como integrar a tecnologia à sua plataforma e otimizar seus casos de uso para ajudar seus clientes.

Com a adição do ClickUp AI, estou mais eficiente do que nunca! Ele me poupa três vezes o tempo que eu gastava anteriormente em tarefas de gerenciamento de projetos. Além de aumentar minha produtividade, ele também despertou minha criatividade. Em comparação com outras ofertas no mercado, posso dizer que o ClickUp pensou profundamente em como integrar a tecnologia à sua plataforma e otimizar seus casos de uso para ajudar seus clientes.

Melhores recursos do ClickUp

Traduza conteúdo para vários idiomas, refine sua redação e corrija erros gramaticais com o ClickUp Brain

Acesse modelos de fluxo de trabalho integrados para projetar seu processo criativo ideal

Colabore em briefings criativos usando o ClickUp Docs

Compartilhe feedback claro e acelere as revisões de design com o Proofing no ClickUp

Integre com mais de 1.000 aplicativos, como Figma, Miro e Adobe Creative Cloud, para otimizar seu fluxo de trabalho criativo

Limitações do ClickUp

Os usuários iniciantes podem se sentir sobrecarregados com seus recursos e personalizações extensas

Os quadros brancos não estão disponíveis no aplicativo móvel no momento

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do Reddit compartilha:

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um plano gratuito bastante eficiente, mas a constante alternância entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, isso é a última coisa que quero fazer. Eu uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que eu escrevo (incrível!). Outra coisa que me ajuda muito é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. São tão bonitos!

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um plano gratuito bastante eficiente, mas a constante alternância entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, isso é a última coisa que quero fazer. Eu uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que eu escrevo (incrível!). Outra coisa que me ajuda muito é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. São tão bonitos!

2. OpenAI (Ideal para NLP avançado e geração de texto)

via OpenAI

A inteligência artificial remodelou a forma como interagimos com a tecnologia, e a OpenAI está na vanguarda dessa transformação desde sua criação, em 2015. Inicialmente focada na criação de ferramentas para aprendizado por reforço, a OpenAI lançou sua primeira inovação, o OpenAI Gym, um kit de ferramentas de código aberto que despertou o interesse pela pesquisa em IA para aplicações mais amplas.

Em 2018, a OpenAI revelou o GPT, uma rede neural que imita o processamento de dados humanos. Em 2022, o ChatGPT se tornou a ferramenta de IA generativa líder.

A OpenAI oferece uma ampla variedade de modelos de aprendizado profundo para diversas necessidades. O GPT-4o lida com tarefas complexas, incluindo a geração de imagens realistas a partir de prompts de texto, enquanto o GPT-3.5 Turbo é otimizado para uso econômico. O GPT-4 Turbo e o GPT-4o Mini equilibram desempenho e acessibilidade, e a série o1-preview é especializada em raciocínio avançado.

Melhores recursos da OpenAI

Substitua processos manuais, como marcação de fotos, por algoritmos inteligentes para reduzir custos

Identifique padrões no comportamento do usuário usando análise preditiva

Apoie a criatividade baseada em texto, redigindo currículos e gerando diálogos para chatbots

Acesse grandes modelos de linguagem que permitem raciocínios complexos

Gere imagens de IA por meio de seus modelos avançados de IA, notadamente a série DALL·E e o multimodal GPT-4o

👀 Você sabia? Os modelos GPT da OpenAI são treinados usando mais de 570 GB de dados de texto, tornando-os altamente versáteis para lidar com várias tarefas de NLP.

Limitações da OpenAI

Produtos como o ChatGPT podem depender de dados de treinamento desatualizados ou tendenciosos da web aberta

Preocupações com conteúdos tóxicos, como instruções prejudiciais, surgiram em exemplos de IA generativa

Preços da OpenAI

Preços personalizados com base no tipo de API e no número de tokens utilizados

Avaliações e comentários sobre a OpenAI

G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: você pode acessar os modelos mais recentes da OpenAI, incluindo GPT-4o, 30-mini e o1, no ClickUp através do ClickUp Brain! Alterne entre LLMs no ClickUp Brain para personalizar sua experiência de IA e economizar nos custos de assinatura de ferramentas externas de IA

3. Midjourney (Melhor para geração de imagens com IA)

via Midjourney

Midjourney é um gerador de imagens com IA que transforma descrições de texto simples em visuais impressionantes em inúmeros estilos artísticos.

Ao contrário de muitas alternativas ao DeepAI, o Midjourney funciona através de um bot do Discord, facilitando o acesso a qualquer pessoa interessada em explorar sugestões de arte com IA.

Seja para projetos pessoais ou necessidades profissionais, o Midjourney ajuda as pessoas a usar a IA para design gráfico como nunca antes, abrindo possibilidades infinitas para criações artísticas únicas e atraentes.

Principais recursos do Midjourney

Crie imagens sem esforço com uma interface intuitiva

Melhore a qualidade gráfica para obter resultados profissionais e sofisticados

Promova conexões criativas por meio de uma comunidade Discord vibrante

Limitações do Midjourney

O aumento da resolução das imagens pode alterar ligeiramente o design final

Aprender a navegar no Discord pode ser complicado para iniciantes

Preços do Midjourney

Básico: US$ 10/mês

Padrão: US$ 30/mês

Pro: US$ 60/mês

Mega: US$ 120/mês

Avaliações e comentários sobre o Midjourney

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Midjourney?

Uma avaliação no Reddit afirma:

No geral, o Midjourney ainda é o melhor disponível se o seu objetivo é o hiper-realismo e você gosta da facilidade de uso que ele oferece via Discord (mesmo que eu ache que o site em si esteja mais confiável agora).

No geral, o Midjourney ainda é o melhor disponível se o seu objetivo é o hiper-realismo e você gosta da facilidade de uso que ele oferece via Discord (mesmo que eu ache que o site em si esteja mais confiável agora).

4. Leonardo. AI (Ideal para geração de imagens de IA com foco em recursos de jogos e conteúdo criativo)

Leonardo.Ai pode não ser o da Vinci do mundo digital, mas certamente está causando impacto como um gerador de arte com IA. Originalmente projetado para auxiliar na criação de recursos para jogos, ele evoluiu para uma ferramenta completa de criação de conteúdo com IA, oferecendo tudo, desde geração de imagens até serviços de edição de vídeo.

Melhores recursos do Leonardo. AI

Crie elementos visuais sem fundo para simplificar seu processo de design

Gere imagens rapidamente, especialmente com o modelo rápido "Lightning XL"

Acesse uma variedade de estilos artísticos para atender a diferentes necessidades criativas

Edite em tempo real para ajustes rápidos em prompts e imagens

Limitações da IA da Leonardo

Recursos gratuitos limitados, exigindo uma assinatura paga para ferramentas de edição avançadas

As imagens geradas podem, por vezes, necessitar de ajustes manuais para atender aos padrões artísticos desejados

Preços do Leonardo. AI

Gratuito

Aprendiz : US$ 12/mês

Artisan Unlimited : US$ 30/mês

Maestro Unlimited : US$ 60/mês

Leonardo for Teams: US$ 24/licença

Leonardo. Classificações e avaliações de IA

G2: 4,5/5 (20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Leonardo. AI?

Uma avaliação da G2 diz:

Esta ferramenta será sempre a minha escolha preferida para qualquer projeto que exija consistência em imagens de alta definição, especialmente tarefas que exigem rapidez de resposta, como o aprimoramento de imagens para comércio eletrônico.

Esta ferramenta será sempre a minha escolha preferida para qualquer projeto que exija consistência em imagens de alta definição, especialmente tarefas que exigem rapidez, como o aprimoramento de imagens para comércio eletrônico.

📮ClickUp Insight: Quase 88% dos participantes da nossa pesquisa agora contam com ferramentas de IA para simplificar e acelerar tarefas pessoais. Quer obter os mesmos benefícios no trabalho? A ClickUp está aqui para ajudar! O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, pode ajudar você a melhorar a produtividade em 30% com menos reuniões, resumos rápidos gerados por IA e tarefas automatizadas.

5. Google Cloud Vertex AI (ideal para implantação escalável de modelos de IA e desenvolvimento de ML)

via Google Cloud Vertex AI

Se você precisa de uma plataforma dinâmica para acelerar o desenvolvimento e a implantação de modelos de aprendizado de máquina, o Vertex AI do Google Cloud pode ajudar. Ele assimila uma ampla variedade de ferramentas e mais de 100 modelos básicos, permitindo que os desenvolvedores criem e ajustem aplicativos de IA com rapidez e eficiência.

O que diferencia o Vertex AI é sua capacidade de unificar o ciclo de vida do ML. A plataforma oferece as ferramentas de que os cientistas de dados precisam para criar e dimensionar sistemas de ML, desde a automação da preparação de dados até a avaliação de modelos.

Além disso, com o Vertex AI Pipelines, você pode orquestrar fluxos de trabalho e reduzir a intervenção manual, permitindo processos de ML simplificados e sem interrupções.

Principais recursos do Google Cloud Vertex AI

Acesse ferramentas para criar aplicativos de IA generativa

Integre com TensorFlow e PyTorch para obter maior flexibilidade

Ofereça suporte a todo o fluxo de trabalho de ciência de dados, desde a preparação dos dados até a avaliação do modelo

Crie e treine modelos usando o AutoML e modelos pré-treinados/personalizados sem código

Solicite e teste o Gemini (assistente de IA do Google) no Vertex AI Studio, usando texto, imagens, vídeo ou código

Limitações do Google Cloud Vertex AI

Requer conhecimento técnico para usar os recursos avançados de maneira eficaz

Depende do ecossistema Google Cloud, podendo causar problemas de integração com sistemas externos

Preços do Google Cloud Vertex AI

Modelos AutoML:

Dados de imagem : O treinamento começa em US$ 1,375 por hora de nó

Dados de vídeo : Treinamento e previsão a partir de US$ 0,462 por hora de nó

Dados tabulares : Preços personalizados

Dados de texto: Treinamento e previsão a partir de US$ 0,05 por hora

Modelos personalizados:

Treinamento: Preços personalizados

Vertex AI Notebooks:

Computação e armazenamento: os custos estão alinhados com as tarifas padrão do Compute Engine e do Cloud Storage

Vertex AI Pipelines:

Execuções de pipeline: a partir de US$ 0,03

Vertex AI Matching Engine:

Custos de serviço e construção: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Google Cloud Vertex AI

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

6. Stability AI (Melhor para modelos de IA de código aberto)

via Stability AI

Fundada em 2020 por Emad Mostaque, a Stability AI tem como objetivo tornar a IA acessível, capacitando os usuários a transformar suas ideias em inovações tangíveis. Desde a geração de visuais descritivos até a criação de vídeos realistas, a Stability AI possui um conjunto de ferramentas que redefinem o que é possível.

Principais recursos do Stability AI

Experimente o Stable Diffusion XL, um projeto de código aberto que permite aplicações versáteis

Crie conteúdo de áudio de alta qualidade com o Stable Audio, equipado com tecnologia avançada de difusão de áudio

Acesse modelos de linguagem de acesso aberto através do Stable LM

Gere objetos 3D detalhados a partir de imagens únicas usando o Stable Zero123

Limitações da Estabilidade da IA

Tem uma curva de aprendizado íngreme para novos usuários

Preços da Stability AI

Um crédito: R$ 0,01 (é necessária uma compra mínima de 25 créditos, e cada função usa entre 1 e 20 créditos)

Classificações e avaliações da Stability AI

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: Os prompts negativos ajudam a remover elementos indesejados das imagens geradas pela IA. Você pode especificar exclusões como "sem texto", "sem desfoque" ou "sem marca d'água" para refinar a saída da imagem de forma mais eficaz.

7. Hugging Face (ideal para acessar uma ampla variedade de modelos de ML)

via Hugging Face

O desenvolvimento de IA está mais acessível com uma plataforma que simplifica tarefas de PLN, como classificação de texto, tradução e resumo. A Hugging Face oferece muitos modelos pré-treinados, ferramentas fáceis de usar e uma comunidade colaborativa. Sua abordagem de código aberto e seus modelos a tornam ideal para resolver diversos desafios de IA.

Principais recursos do Hugging Face

Explore uma vasta biblioteca de modelos pré-treinados para diversas tarefas de NLP

Simplifique a implantação de modelos com a API Transformers fácil de usar

Conecte-se a uma comunidade ativa, compartilhando conhecimento e inovações

Mantenha-se atualizado com ferramentas de ponta e avanços frequentes

Limitações do Hugging Face

Muitos modelos Hugging Face são grandes, o que dificulta o trabalho sem acesso a sistemas de alto desempenho, como GPUs

Requer ferramentas de visualização para visualizar a arquitetura do modelo

Preços do Hugging Face

HF Hub: Gratuito

Conta Pro : US$ 9/mês

Enterprise Hub : US$ 20/mês por usuário

Hardware Spaces: A partir de US$ 0/hora

Pontos finais de inferência: A partir de US$ 0,032/hora

Avaliações e comentários sobre o Hugging Face

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hugging Face?

Uma avaliação da TrustRadius compartilha:

O Hugging Face é um excelente ponto de partida para trabalhar em projetos de NLP; também é ótimo para prototipagem e desenvolvimento de pipelines para tarefas de NLP, sejam elas gerais, como representação de incorporação, ou específicas, como modelos e conjuntos de dados SQUAD.

O Hugging Face é um excelente ponto de partida para trabalhar em projetos de NLP; também é ótimo para prototipagem e desenvolvimento de pipelines para tarefas de NLP, sejam elas gerais, como representação de incorporação, ou específicas, como modelos e conjuntos de dados SQUAD.

8. IBM Watson (ideal para soluções de IA em análise de dados, automação e casos de uso específicos do setor)

via IBM Watson

O IBM Watson fornece ferramentas para cientistas de dados, desenvolvedores e analistas para otimizar a criação de modelos e fluxos de trabalho de dados. Ele oferece suporte a tarefas que vão desde a preparação de dados até o gerenciamento de modelos complexos, permitindo uma tomada de decisão mais rápida.

O Watson Studio se adapta às necessidades crescentes e oferece suporte a setores como saúde e finanças, permitindo personalização para desafios específicos. Ele também se integra aos serviços em nuvem da IBM, oferecendo uma alternativa ao Microsoft Copilot para equipes que buscam uma solução abrangente.

Principais recursos do IBM Watson

Limpe e prepare os dados para treinar modelos mais precisos

Crie modelos personalizados de aprendizado de máquina para necessidades comerciais específicas

Integre com o IBM Cloud e outros serviços para obter computação flexível

Colabore com ferramentas integradas para compartilhar dados e insights

Limitações do IBM Watson

Uma interface complexa que pode parecer complicada para usuários menos técnicos

Os custos mais elevados podem não ser adequados para organizações menores com orçamentos mais restritos

Preços do IBM Watson

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o IBM Watson

G2: 4,2/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

📖 Leia também: Melhores aplicativos de IA para otimizar fluxos de trabalho

9. Hotpot. ai (Ideal para simplificar a geração de conteúdo criativo)

Já pensou em transformar ideias simples em arte digital? O Hotpot.ai está repleto de ferramentas para tornar isso realidade.

Desde a criação de avatares de IA impressionantes até a restauração de fotos antigas ou a remoção de objetos indesejados, ele oferece à sua criatividade a liberdade que ela precisa. Se você está curioso para ver exemplos de arte com IA, o Hotpot oferece uma variedade de ferramentas que ajudam a dar vida às suas ideias, adicionando um toque pessoal aos seus projetos.

Principais recursos do Hotpot.ai

Use modelos específicos para cada plataforma para criar imagens com foco em marketing

Acesse um banco de dados de fotos de estoque geradas por IA para projetos comerciais

Experimente várias ferramentas integradas para modificar e aprimorar imagens

Crie visuais de produtos com maquetes de dispositivos e gráficos

Limitações do Hotpot.ai

Opções de personalização limitadas em comparação com outras plataformas de criação artística

Não é possível fazer edições após a criação final

Preços do Hotpot.ai

1000 créditos: US$ 12

2500 créditos: $30

5000 créditos: US$ 60

10.000 créditos: US$ 120

20.000 créditos: US$ 240

Avaliações e comentários sobre Hotpot.ai

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: Prompts com temas de estilo precisos, como "iluminação cinematográfica" ou "perspectiva isométrica", produzem melhores resultados. Experimentar estilos descritivos ajuda a ajustar as imagens geradas pela IA para obter visuais com aparência mais profissional.

10. Simplified (ideal para design e criação de conteúdo com IA)

via Simplified

Como uma das principais alternativas ao Dall-E, o Simplified dá vida à sua visão criativa com ferramentas baseadas em IA para arte, redação e redes sociais. Desde a concepção de recursos visuais até a redação de conteúdo gerado por IA, a plataforma faz tudo com apenas um clique e oferece acesso a milhões de modelos e recursos gratuitos.

O Simplified simplifica verdadeiramente o design, a redação e a gestão de marketing. Oferece um editor sem código, modelos, kits de marca, vários espaços de trabalho e publicação na aplicação para apoiar a criação de conteúdos e a organização do fluxo de trabalho.

Os melhores recursos simplificados

Crie designs consistentes com kits de marca para um estilo visual unificado

Remova fundos instantaneamente para uma edição mais rápida

Personalize os recursos visuais com modelos profissionais, incluindo criadores de animações

Redimensione imagens sem esforço para diferentes plataformas usando a ferramenta mágica de redimensionamento

Limitações simplificadas

Uma curva de aprendizado íngreme devido aos recursos e modelos abrangentes da plataforma

Pode ser difícil navegar por uma interface um pouco confusa para localizar ferramentas específicas

Preços simplificados

Simplified One: US$ 29,99/mês por usuário

Crescimento simplificado: US$ 119,99/mês para 5 usuários

Simplified Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários simplificados

G2: 4,6/5 (mais de 4.900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 280 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Simplified?

Uma avaliação da G2 diz:

Adoro a facilidade com que o Simplified facilita a criação de conteúdo. O design intuitivo, os excelentes modelos e as ferramentas alimentadas por IA permitem produzir rapidamente gráficos, vídeos e publicações de alta qualidade. É tudo em um, por isso já não preciso de várias ferramentas.

Adoro a facilidade com que o Simplified facilita a criação de conteúdo. O design intuitivo, os excelentes modelos e as ferramentas alimentadas por IA permitem produzir rapidamente gráficos, vídeos e publicações de alta qualidade. É tudo em um, por isso já não preciso de várias ferramentas.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de feedback de design para equipes criativas

Por que o ClickUp é a melhor alternativa ao Deep AI

Essas alternativas ao DeepAI tornam mais simples do que nunca transformar texto em imagens — e até mesmo criar e treinar modelos de IA personalizados que se adaptam às suas necessidades. Com essas ferramentas poderosas, você pode economizar tempo e impulsionar a criatividade.

A única desvantagem? Esses aplicativos não oferecem suporte a fluxos de trabalho criativos contínuos, do início ao fim.

É aí que o ClickUp se destaca. Ao contrário das ferramentas independentes, o ClickUp reúne todo o seu processo criativo em um só lugar — desde o brainstorming de conceitos de campanha e gerenciamento da produção de ativos até a atribuição de tarefas, colaboração em feedbacks e acompanhamento de prazos. É a peça que faltava para transformar ideias dispersas e ferramentas desconectadas em um pipeline criativo coeso, eficiente e escalável.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e use a IA para otimizar seus processos em toda a linha.