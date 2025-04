As 10 principais ferramentas de IA para hotéis para redefinir a experiência do hóspede

O setor de hospitalidade sempre se adaptou às mudanças nas necessidades dos clientes, mas com os rápidos avanços da tecnologia, especialmente da inteligência artificial (IA) para hotéis, a forma como atendemos a essas necessidades evoluiu drasticamente.

A IA para hotéis deixou de ser uma palavra da moda para se tornar uma parte essencial das operações. De acordo com um relatório recente, mais da metade (58%) dos hóspedes de hotéis acha que a IA pode realmente melhorar sua estadia.

Depois de aprender a usar as ferramentas de IA com cuidado, você poderá criar experiências excepcionais para os hóspedes sem perder o toque pessoal.

Com base na pesquisa e nos testes realizados pela equipe do ClickUp, compilei uma lista das 10 melhores ferramentas de IA para hotelaria neste artigo.

A ferramenta de IA deve ser sofisticada o suficiente para lidar com dados complexos e automação de tarefas e amigável o suficiente para capacitar sua equipe a usá-la facilmente.

Aqui está o que você deve procurar na IA para hotéis:

Personalização de hóspedes: Ferramentas de IA que analisam as preferências e o comportamento dos hóspedes para fornecer recomendações personalizadas - como sugestões de quartos, opções de refeições e atividades sob medida - aprimoram a experiência geral do hóspede

Automação de tarefas rotineiras: A ferramenta de IA certa deve automatizar tarefas repetitivas, incluindo check-ins, atribuição de quartos e consultas de hóspedes, permitindo que a equipe se concentre em responsabilidades mais complexas e centradas no cliente

Integração com os sistemas existentes: A ferramenta de IA deve se integrar perfeitamente aos sistemas de gerenciamento de propriedades (PMS), às plataformas de reserva e a outros softwares do hotel

Análise de dados e insights: Uma ferramenta de análise de dados e relatórios em tempo real deve facilitar a tomada de decisões informadas, oferecendo recursos como previsão de demanda, gerenciamento de receita e rastreamento de ocupação

Escalabilidade: A ferramenta de IA deve ser dimensionada conforme o crescimento do seu hotel, adaptando-se a empresas de todos os tamanhos - de hotéis butique a grandes resorts - enquanto acomoda o aumento da demanda

Custo-benefício: A IA deve aprimorar as operações e, ao mesmo tempo, oferecer uma boa relação custo-benefício. Considere os benefícios de longo prazo, como maior eficiência e satisfação dos hóspedes, em vez de apenas os custos iniciais

Fato curioso: Em uma pesquisa recente, quase 60% dos viajantes de lazer norte-americanos com menos de 45 anos relataram usar IA para inspiração e planejamento de viagens.

resumo de 60 segundos Descubra como as ferramentas orientadas por IA estão transformando o setor de hospitalidade, aprimorando as experiências dos hóspedes e simplificando as operações do hotel. ClickUp : Melhor para gerenciamento abrangente de hotéis com tarefas baseadas em IA Zingle: Melhor para comunicação baseada em IA Revinate: Melhor para gerenciamento de dados de hóspedes ALICE: Melhor para gerenciamento de operações com IA Guestline: Melhor para gerenciamento de propriedades Kipsu: Melhor para comunicação unificada AskSuite: Melhor para suporte ao hóspede orientado por IA StayNTouch: Melhor para gerenciamento de hotéis com prioridade para dispositivos móveis Soluções de receita IDeaS: Melhor para gerenciamento de receitas RoomRaccoon: Melhor para o gerenciamento da recepção

Vamos para a parte interessante: entender o que diferencia essas ferramentas e como elas podem melhorar as operações do hotel.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento abrangente de hotéis com tarefas baseadas em IA)

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, facilita o gerenciamento de hotéis e o atendimento ao cliente . Seus recursos de automação de tarefas orientados por IA o tornam a solução ideal para gerenciar as complexidades da programação do hotel, a coordenação da equipe e as operações diárias.

Ao adicionar os recursos de IA do ClickUp Brain ao seu fluxo de trabalho, você pode automatizar tarefas repetitivas, como programações de limpeza de quartos, solicitações de manutenção e acompanhamento do atendimento ao hóspede, economizando tempo e reduzindo erros.

Crie conteúdo personalizado para seus hóspedes usando o ClickUp Brain

Além disso, com o ClickUp Brain, você pode criar uma base de conhecimento centralizada e simplificar a criação de conteúdo, garantindo que os membros da equipe tenham acesso fácil a informações essenciais. Seja um e-mail de boas-vindas, um menu de serviço de quarto ou um FAQ, o ClickUp Brain pode criar, personalizar e organizar, facilitando o atendimento ao cliente!

De listas para organização estruturada de tarefas a quadros para um fluxo de trabalho visual, o ClickUp permite exibições flexíveis para atender a diferentes estilos de trabalho. As equipes podem atribuir tarefas, definir prioridades, acompanhar o progresso e colaborar sem esforço - tudo em uma única plataforma.

Use listas, quadros e muitos outros recursos para gerenciar várias tarefas usando o ClickUp

Centralizar a comunicação e atribuir tarefas aos membros da equipe com prioridades e prazos claros garante uma colaboração perfeita entre os departamentos.

Acompanhe tarefas e cronogramas importantes usando o ClickUp Gantt Chart View

A visualização de gráfico de Gantt e o quadro Kanban do ClickUp representam visualmente tarefas e cronogramas em diferentes departamentos, permitindo que as equipes se mantenham alinhadas e informadas sobre o status do projeto.

Além de recursos robustos de gerenciamento de tarefas, os ClickUp Dashboards oferecem relatórios detalhados que capacitam a gerência do hotel a tomar decisões baseadas em dados.

Além disso, o ClickUp se integra perfeitamente a outras ferramentas de gerenciamento de hotéis, garantindo um fluxo suave de dados que aprimora a experiência geral do hóspede. Isso permite que os hotéis conectem vários aplicativos, minimizando a entrada manual de dados e maximizando a coerência operacional.

📮ClickUp Insight: Um trabalhador do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com 6 conexões principais diariamente para reunir o contexto essencial, alinhar as prioridades e levar os projetos adiante. A luta é real - acompanhamentos constantes, confusão de versões e buracos negros de visibilidade corroem a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como o ClickUp, com o Connected Search e o AI Knowledge Manager, resolve esse problema disponibilizando instantaneamente o contexto na ponta dos dedos.

De modo geral, os recursos abrangentes do ClickUp aumentam a eficiência operacional na administração do hotel e elevam a experiência do hóspede, garantindo que a equipe possa responder de forma rápida e eficaz às necessidades.

Melhores recursos do ClickUp

Integre o ClickUp a outras ferramentas do hotel para consolidar a comunicação entre hóspedes e equipe

Crie uma base de conhecimento usando o ClickUp Brain, onde a equipe pode acessar SOPs, diretrizes e detalhes da propriedade instantaneamente

Aplique fórmulas personalizadas nos campos de tarefas para calcular orçamentos, custos ou outras métricas específicas diretamente em seu fluxo de trabalho para um acompanhamento financeiro preciso

Use o ClickUp Docs para desenvolver materiais de marketing para que as informações acessadas com frequência, como perguntas frequentes, opções de refeições ou guias locais, sejam facilmente acessíveis à equipe ou até mesmo para autoatendimento pelos hóspedes

Reforce a segurança e a conformidade habilitando permissões e acesso baseado em função no ClickUp

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar o conjunto de recursos esmagador, mas podem usar guias para uma adoção mais rápida

A versão móvel não tem algumas das funcionalidades e fluidez do aplicativo para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Negócios: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Há muita tranquilidade em saber que as ideias e as tarefas estão documentadas e planejadas. Isso permite que você se concentre nas tarefas que tem em mãos. Essa é a diferença que o ClickUp fez. Ele permitiu maior transparência entre os departamentos e criou um único modo de operação.

2. Zingle (Melhor para comunicação baseada em IA)

via Medallia

Os recursos de IA do Zingle tornam as mensagens dos hóspedes incrivelmente eficientes, oferecendo interações personalizadas em vários canais. Fiquei impressionado com sua análise de sentimentos, que identifica quando os hóspedes podem precisar de mais atenção. Isso permite que os hotéis resolvam prontamente possíveis problemas, garantindo uma experiência mais proativa para os hóspedes.

Melhores recursos do Zingle

Simplifique as operações ao permitir a categorização automática de mensagens, ajudando a equipe a se concentrar em tarefas de alta prioridade

Monitore os níveis de satisfação dos hóspedes com dados de conversas em tempo real

Configure respostas automáticas predefinidas para palavras-chave ou solicitações específicas

Limitações do Zingle

Observei que o Zingle não consegue enviar mensagens em massa de forma eficaz, o que pode ser limitante para hotéis que precisam alcançar muitos hóspedes de uma só vez

Alguns usuários consideram os recursos de mensagens automatizadas restritivos, com opções de personalização limitadas para agendar ou editar fluxos de trabalho automatizados

Preços do Zingle

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Zingle

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 100 avaliações)

Leia também: Como melhorar a centralização no cliente

3. Revinate (melhor para gerenciamento de dados de hóspedes)

via Revin at e

O Revinate é excelente em aproveitar as tecnologias de IA para melhorar o envolvimento dos hóspedes e a personalização do marketing. Ele usa algoritmos de IA para analisar os dados dos hóspedes e criar campanhas de e-mail dinâmicas e personalizadas.

Melhores recursos do Revinate

Obtenha uma visão clara da integridade de seu banco de dados no painel do Revinate Guests

Integre insights usando o conjunto de produtos da Revinate (marketing, vendas de reservas, Ivy e feedback dos hóspedes) em uma visão única e unificada

Crie filtros de intervalo de datas contínuas para rastrear as tendências de chegada e saída de hóspedes

Realize análises de comportamento do cliente com base em estatísticas de engajamento de campanha, pontuações de sentimento, histórico de upsell, NPS e outros parâmetros

Limitações do Revinate

A interface da plataforma é um tanto complexa, exigindo uma curva de aprendizado, especialmente para equipes não familiarizadas com ferramentas de CRM

Alguns usuários levantaram problemas relacionados à capacidade de entrega inconsistente de e-mails, o que pode afetar as taxas de engajamento dos hóspedes

Preços do Revinate

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Revinate

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Leia também: Os melhores assistentes de IA para planejamento de férias

4. ALICE (Melhor para gerenciamento de operações com IA)

via Ac tlab

O ALICE da Actabl é como ter um assistente pessoal para as operações de seu hotel. Ele centraliza as solicitações dos hóspedes, as atribuições de tarefas e o serviço de limpeza. O que achei particularmente útil é como ele se integra perfeitamente aos sistemas existentes, facilitando o rastreamento e o gerenciamento de fluxos de trabalho sem reinventar a roda.

Melhores recursos do ALICE

Fique em dia com a rotatividade noturna acompanhando o progresso por meio da visualização do quadro PM, que oferece uma visão geral clara da prontidão dos quartos

Crie tíquetes dedicados em cada conversa com o hóspede para gerenciar solicitações sem esforço

Organize um banco de dados com curadoria de fornecedores, restaurantes e atrações locais confiáveis com a tecnologia do Google Places

Integre o OpenTable perfeitamente no Actabl para fazer, confirmar e modificar as reservas de refeições dos hóspedes sem esforço

Limitações do ALICE

O ALICE tende a gerar muitas notificações, o que é esmagador e potencialmente perturbador

Preços do ALICE

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ALICE

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ALICE

Nossa comunicação melhorou muito em termos de pontualidade e da capacidade de criar, gerenciar e resolver tíquetes por meio de vários canais de comunicação.

Você sabia? Dados de pesquisas recentes mostram que o entusiasmo dos consumidores com a inteligência artificial (IA) está ultrapassando a adoção pelas empresas.

5. Guestline (melhor para gerenciamento de propriedades)

via Sophia Paganessi

Na hotelaria, manter-se competitivo significa ajustar constantemente os preços para atender à demanda. A Guestline simplifica isso. É um sistema de gerenciamento de propriedades com tecnologia de IA que automatiza as estratégias de preços e otimiza a disponibilidade de quartos em várias plataformas de reservas. Seus recursos de ajuste de tarifas em tempo real permitem preços dinâmicos com base na demanda.

Melhores recursos do Guestline

Monitore os preços da concorrência e ajuste dinamicamente as tarifas de seu hotel para se manter competitivo

Avalie a demanda por quartos em tempo real para recomendar ajustes de preços

Automatize a conciliação de pagamentos com relatórios diários e extratos consolidados usando o GuestPay

Use o Rezlynx PMS para gerenciar atribuições de quartos, registrar problemas de manutenção e acompanhar o inventário de quartos, tudo em um só lugar

Limitações da Guestline

O Guestline tem opções de personalização limitadas, o que o torna um desafio para hotéis com necessidades operacionais ou de marca específicas

Atualizações regulares são necessárias para manter o desempenho

Preços da Guestline

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Guestline

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Leia também: Como implementar um sistema eficaz de gerenciamento de feedback

6. Kipsu (melhor para comunicação unificada)

via Kipsu

As mensagens em tempo real da Kipsu ajudam a melhorar a comunicação com os hóspedes, capacitando as equipes a criar momentos de atendimento mais pessoais e responsivos. Seja por meio de mensagens instantâneas com os hóspedes ou análises criteriosas que orientam as melhorias no serviço, a Kipsu oferece uma solução para melhorar a etiqueta do atendimento ao cliente.

Melhores recursos do Kipsu

Unifique a comunicação reunindo mensagens de SMS, e-mail e mídia social

Ofereça serviços personalizados aos hóspedes com recursos de suíte completa projetados para propriedades de luxo

Envolva os hóspedes em todas as etapas, desde a pré-chegada até o pós-checkout

Responda proativamente recebendo alertas quando surgirem problemas, dando à sua equipe uma vantagem inicial para transformar um possível problema em uma experiência positiva

Limitações do Kipsu

Os usuários encontraram erros de conexão ocasionais, como avisos de "não seguro", que podem ser frustrantes e interromper a comunicação

Existem desafios com configurações de integração complexas, especialmente ao sincronizar com sistemas de terceiros ou software legado

Preços da Kipsu

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Kipsu

G2: Comentários não disponíveis

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Kipsu

É uma solução fantástica para os hoteleiros terem uma comunicação direta com seus clientes, muito simples de usar e com um bom preço. A comunicação pode ser feita por diferentes opções.

7. AskSuite (melhor para suporte ao hóspede orientado por IA)

via AskSuite

O AskSuite não é apenas um chatbot com IA. É uma plataforma intuitiva que simplifica as operações do hotel, melhora o envolvimento dos hóspedes e aumenta a eficiência das reservas, tudo isso integrando-se perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente.

Melhores recursos do AskSuite

Capture e acompanhe os leads automaticamente, adicionando as consultas dos hóspedes ao seu CRM e acionando respostas oportunas para maximizar as oportunidades de reserva

Gere cotações em tempo real para os hóspedes usando uma tecnologia com tecnologia de IA que se adapta à disponibilidade e aos preços de seu quarto

Agilize os tempos de resposta automatizando as interações com os hóspedes em várias plataformas (bate-papo na Web, WhatsApp, Instagram, etc.)

Limitações do AskSuite

Embora a Asksuite ofereça forte integração e automação, ela pode não ter a flexibilidade necessária para os requisitos de negócios de nicho dos hotéis

A configuração do Asksuite pode exigir um esforço inicial significativo

Preços do AskSuite

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do AkSuite

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Comentários não disponíveis

Você sabia? O Cosmopolitan em Las Vegas utiliza um chatbot de IA chamado Rose, que permite que os hóspedes enviem mensagens de texto para obter assistência em tarefas como fazer reservas em restaurantes ou obter dicas rápidas sobre a cidade.

8. StayNTouch (melhor para gerenciamento de hotéis com prioridade para dispositivos móveis)

via StayNTouch

O StayNTouch permite que os hóspedes façam o check-in em seus telefones ou em um quiosque, para que possam evitar a fila e chegar aos seus quartos com muita rapidez, tornando a estadia muito mais agradável. Seu sistema de gerenciamento de propriedades intuitivo e baseado na nuvem simplifica muito a administração de um hotel.

Melhores recursos do StayNTouch

Integre-se a mais de 1.200 soluções de terceiros para obter uma experiência personalizável de gerenciamento de hotéis

Conecte-se perfeitamente com as principais plataformas de reserva e OTAs, como Agoda, Booking.com, Hotwire etc., permitindo que você reduza o overbooking e aumente a ocupação. permitindo que você reduza os overbookings e aumente as taxas de ocupação

Reduza os tempos de espera no lobby oferecendo check-in móvel de autoatendimento, permitindo que os hóspedes vão direto para seus quartos

Limitações do StayNTouch

Os relatórios financeiros do StayNTouch podem ser um pouco rígidos e não têm a personalização de que alguns hotéis precisam

O aplicativo móvel é útil para tarefas básicas, mas não tem o quadro completo. Por exemplo, não é possível acessar consultas detalhadas de hóspedes ou executar relatórios específicos na interface móvel

Preços do StayNTouch

StaynTouch PMS: US$ 12/mês por quarto

StaynTouch 2. 0: $17/mês por quarto

Avaliações e resenhas do StayNTouch

G2: 4. 4/5 (mais de 60 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o StayNTouch

Começamos a usar o StaynTouch quando abrimos nosso hotel boutique e, desde então, o implementamos em nossas outras duas propriedades. A configuração inicial foi simplificada por uma equipe de treinamento especializada que permaneceu acessível. Ter um contato designado facilita o atendimento de todas as nossas necessidades. Também gostamos da capacidade de especificar a página inicial de acordo com as necessidades do usuário, bem como das amplas opções de relatórios e integrações.

Leia também: Como implementar o Hypercare no atendimento ao cliente

9. IDeaS Revenue Solutions (Melhor para gerenciamento de receita)

via IdeaS

Desde a definição de tarifas de quarto ideais até o fornecimento de previsões de demanda precisas, o IDeaS Revenue Solutions simplifica o gerenciamento de receitas. Suas percepções baseadas em IA e recomendações precisas de dados capacitam os hotéis a atrair os hóspedes ideais com as melhores tarifas.

Você pode executar simulações de cenários testando alterações de preços e estratégias potenciais com análise "what-if", compreendendo os possíveis impactos antes da implementação.

Melhores recursos do IDeaS Revenue

Use a modelagem avançada de preços para corresponder às tendências de demanda e janelas de reserva

Aumente a precisão da previsão aproveitando os algoritmos de aprendizado de máquina que capturam tendências sazonais, variações no dia da semana e impactos de eventos locais

Gerencie várias propriedades sem problemas com painéis centralizados que fornecem insights em tempo real sobre seu portfólio

Limitações das soluções de receita IDeaS

A configuração pode ser demorada e complexa, especialmente no início, e requer muitos ajustes finos para funcionar de forma ideal

As opções de relatórios personalizados são um pouco limitadas, o que pode ser frustrante se você estiver procurando insights específicos e detalhados ou visualizações de dados exclusivas

Preços das soluções de receita da IdeaS

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da IdeaS Revenue Solutions

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

10. RoomRaccoon (melhor para gerenciamento da recepção)

via RoomRaccoon

O RoomRaccoon pode ser a plataforma abrangente de que você precisa para simplificar as operações do seu hotel. Com tudo em um só lugar, ele otimiza sem esforço as comunicações com os hóspedes, as atribuições da equipe e as estratégias de preços, tornando o gerenciamento mais fácil do que nunca.

Melhores recursos do Room Raccoon

Acesse análises em tempo real e tome decisões mais inteligentes de gerenciamento de processos de negócios sobre taxas de ocupação, gerenciamento de receita de hotéis e tendências de reservas

Impulsione as reservas diretas com um mecanismo de reservas personalizável que reduz a dependência de OTAs de terceiros

Use o sistema de gerenciamento de propriedades para automatizar os processos da recepção e monitorar as operações do escritório

Integre softwares de contabilidade, como QuickBooks e Xero, para gerar relatórios financeiros automatizados

Limitações do Room Raccoon

Às vezes, a ferramenta apresenta atrasos no salvamento e na atualização de dados, principalmente nos horários de pico

As integrações com serviços de terceiros são limitadas

Preços do Room Raccoon

Entrada: US$226/mês por quarto

Inicial: US$ 287/mês por quarto

Premium: US$ 424/mês por quarto

Empresarial: US$ 593/mês por quarto

Classificações e resenhas do Room Raccoon

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: 4. 1/5 (mais de 55 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Room Raccoon

O produto é fácil e simples de usar, é muito confiável, não tivemos nenhum problema técnico, o mecanismo de reservas e as conexões com a OTA funcionam perfeitamente.

Redefinindo a hospitalidade na era da IA com o ClickUp

A implementação de tecnologias de IA não é mais opcional para qualquer pessoa no setor de hospitalidade; é essencial para manter a competitividade. As ferramentas de IA para hotéis não visam apenas melhorar a eficiência, mas criar experiências personalizadas que os hóspedes realmente apreciam.

Ferramentas como o ClickUp se destacam por oferecer soluções de gerenciamento abrangentes. Elas combinam recursos alimentados por IA com interfaces fáceis de usar para gerenciar facilmente tudo em um só lugar, desde as tarefas diárias até as solicitações dos hóspedes.

