8 modelos gratuitos de formulários de feedback anônimo

O feedback alimenta o crescimento, mas coletar informações honestas e acionáveis nem sempre é fácil. As pessoas geralmente hesitam e se preocupam com a forma como suas opiniões serão recebidas ou simplesmente não sabem a melhor maneira de compartilhar seus pensamentos.

É aí que o feedback anônimo muda o jogo. Ele incentiva a comunicação aberta, ajuda a revelar preocupações não expressas e cria uma cultura em que as ideias fluem livremente.

Do reconhecimento de vitórias à solução de desafios, os formulários de feedback corretos garantem que todas as vozes sejam ouvidas - e com ferramentas como Formulários ClickUp a coleta e o gerenciamento de feedback tornam-se fáceis.

Neste artigo, exploraremos os 8 melhores modelos de feedback anônimo para tornar a coleta e a ação sobre o feedback mais fácil do que nunca. 🚀

🔍 Você sabia? De acordo com a Forbes, 74% dos funcionários dão feedbacks mais honestos quando são anônimos, reduzindo o medo de retaliação.

O que são modelos de formulários de feedback anônimos?

Os modelos de formulário de feedback anônimo são ferramentas estruturadas criadas para coletar opiniões honestas, sugestões e insights valiosos sem revelar a identidade do respondente.

Sem o modelo correto ferramentas do criador de formulários , criando um pesquisa anônima pode ser um desafio. Os modelos facilitam isso.

Esses formulários criam um espaço seguro para que os funcionários compartilhem um feedback honesto. Quer seja um formulário digital, um modelo de questionário se você quiser usar um questionário, um formato de caixa de sugestões ou uma pesquisa, esses modelos o ajudarão a coletar feedback anônimo. 📋

Esses modelos são impactantes porque contornam o medo de reações adversas ou o constrangimento que geralmente ocorre com os métodos tradicionais de feedback. Eles incentivam a transparência, criam confiança e ajudam a usar o feedback do usuário que, de outra forma, poderia não ser ouvido.

Todos nós precisamos de pessoas que nos deem feedback. É assim que melhoramos.

Bill Gates

O que faz um bom modelo de formulário de feedback anônimo?

Um bom modelo de feedback não é apenas uma lista de perguntas - ele deve gerar insights honestos e acionáveis. Veja aqui o que faz com que os excelentes modelos de formulário de feedback anônimo se destaquem:

🍃 Clareza : O modelo deve ter perguntas claras e concisas que sejam fáceis para todos os respondentes entenderem, evitando qualquer linguagem complexa ou jargão

: O modelo deve ter perguntas claras e concisas que sejam fáceis para todos os respondentes entenderem, evitando qualquer linguagem complexa ou jargão Garantia de anonimato : Assegura explicitamente aos respondentes que suas respostas são totalmente anônimas, criando um espaço seguro para um feedback honesto

: Assegura explicitamente aos respondentes que suas respostas são totalmente anônimas, criando um espaço seguro para um feedback honesto Relevância : As perguntas estão diretamente ligadas ao objetivo do feedback, garantindo que as informações coletadas sejam úteis e direcionadas ao tópico em questão

: As perguntas estão diretamente ligadas ao objetivo do feedback, garantindo que as informações coletadas sejam úteis e direcionadas ao tópico em questão Variedade de tipos de perguntas : O modelo deve ajudar a capturar feedback de 360 graus com uma mistura de formatos de perguntas (por exemplo, abertas, de múltipla escolha, escalas de classificação). Isso garante percepções diversas e mantém o processo envolvente

: O modelo deve ajudar a capturar feedback de 360 graus com uma mistura de formatos de perguntas (por exemplo, abertas, de múltipla escolha, escalas de classificação). Isso garante percepções diversas e mantém o processo envolvente Brevidade : O modelo deve ser curto e direto, idealmente projetado para ser concluído em menos de 5 minutos para maximizar a participação

: O modelo deve ser curto e direto, idealmente projetado para ser concluído em menos de 5 minutos para maximizar a participação 🔄 Envolvimento : Um ótimo modelo de feedback anônimo usa elementos visuais como emojis ou ícones para torná-lo mais envolvente e menos formal

: Um ótimo modelo de feedback anônimo usa elementos visuais como emojis ou ícones para torná-lo mais envolvente e menos formal Respostas práticas : As perguntas devem ser elaboradas de forma a incentivar a voz do funcionário que possam ser diretamente aplicadas, seja para melhorias ou reconhecimento

: As perguntas devem ser elaboradas de forma a incentivar a voz do funcionário que possam ser diretamente aplicadas, seja para melhorias ou reconhecimento Fácil de acessar: O modelo deve ser acessível em diferentes plataformas ou formatos, garantindo que todos possam participar

Lembrete amigável: Sempre faça o acompanhamento! Compartilhe os principais resultados com sua equipe e destaque como o feedback sincero orientará as mudanças. Isso mostra aos entrevistados que a opinião deles é importante. 🙌

8 Modelos gratuitos de formulários de feedback anônimo

Esses oito modelos de feedback anônimo são revolucionários para coletar e reagir ao feedback. Vamos dar uma olhada:

1. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Modelos de formulários de feedback anônimos: Modelo de formulário de comentários do ClickUp

O Modelo de formulário de feedback do ClickUp é a ferramenta ideal para coletar opiniões de um grupo, equipe ou clientes. Este formulário é simples e fácil de ser preenchido por todos, seja para obter opiniões sobre produtos ou serviços.

Com apenas algumas perguntas rápidas, você obtém insights e os visualiza em um só lugar, ajudando-o a melhorar e crescer. Para visualizar os dados, use sete atributos personalizados, incluindo o provedor de serviços, a data da compra, o nível do cliente, a classificação geral e as sugestões de melhoria.

Para obter uma visão abrangente do feedback, você pode abrir o formulário em seis visualizações diferentes, como a Visualização da lista de recomendações, a Visualização da tabela de feedback e a Visualização da tabela de classificação do provedor.

O modelo é perfeito para quem deseja criar a confiança do cliente e ouvir seu público sem muito esforço.

🌟 Por que você vai adorar

Use o modelo versátil para coletar feedback de clientes, consumidores, funcionários e membros da equipe

Reúna seu feedback em um único lugar e identifique rapidamente as áreas que podem ser melhoradas

Utilize áreas pré-equipadas para obter feedback detalhado de seus clientes, incluindo classificação de serviços, classificação de fornecedores e muito mais

Faça perguntas diretas, garantindo que você obtenha as respostas exatas de que precisa

Ideal para: Equipes, gerentes de produtos e prestadores de serviços que desejam obter feedback prático sobre seus produtos e serviços

2. Modelo de formulário de feedback do funcionário do ClickUp

Modelo de formulário de feedback do funcionário do ClickUp

Se quiser saber como sua equipe se sente em relação ao trabalho, à cultura do local de trabalho ou ao relacionamento com os gerentes, a Modelo de feedback do funcionário do ClickUp é perfeito.

Ele inclui uma combinação de perguntas que permitem que seus funcionários compartilhem o que está funcionando bem e o que poderia ser melhorado.

Esse modelo organiza o feedback dos funcionários, facilitando a visualização dos sentimentos. Ele também pode incentivar os funcionários a compartilhar feedbacks honestos e oferecer oportunidades de recompensar uns aos outros pelas conquistas.

🌟 Por que você vai adorar

Reúna feedback abrangente usando 16 atributos personalizados diferentes, como Valor do feedback, Cultura da empresa, Clareza da função e Distribuição do trabalho

Abra o modelo em 4 exibições diferentes, como a exibição em lista de todos os respondentes, a exibição em tabela da pesquisa de feedback do funcionário e muito mais

Use emojis para representar a escala de classificação de diferentes perguntas, tornando o feedback acessível e divertido

Ideal para: Profissionais de RH, gerentes de equipe e líderes de empresas que desejam obter feedback sobre a satisfação dos funcionários, o moral e as melhorias no local de trabalho

3. Modelo de pesquisa de feedback do produto ClickUp

Modelos de formulários de feedback anônimos: Modelo de pesquisa de feedback sobre o produto ClickUp

Você está lançando um novo produto ou melhorando um produto existente? A coleta de feedback é essencial para saber o que seus usuários gostam e não gostam.

É aqui que o Modelo de pesquisa de feedback do produto ClickUp chega! Esse modelo é um ferramenta de feedback do cliente que o ajuda a coletar feedback específico sobre os recursos, o design, a funcionalidade e a experiência geral do usuário do produto.

Identifique áreas para aprimoramento e analise as respostas para tomar decisões informadas. Use campos personalizados como Satisfação geral com o produto, Frequência de uso do produto, Preço e Experiência de uso para obter feedback detalhado.

Abra o modelo em 5 visualizações, incluindo Satisfações gerais, Pesquisa de feedback do produto, etc.

🌟 Por que você vai adorar

Obtenha feedback focado do cliente sobre seu produto ou serviço

Veja como os clientes avaliam seu produto com o Product Ratings View e entenda o que está funcionando e o que precisa ser melhorado

Obtenha uma visão geral do sentimento do cliente com a visualização de satisfação geral

Ideal para: Gerentes de produto, designers de experiência do usuário e equipes de marketing que trabalham para melhorar ou refinar um produto com base em insights reais do usuário

A troca de contexto está afetando silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho são causadas por malabarismo com plataformas, gerenciamento de e-mails e pulos entre reuniões.

Experimente o ClickUp gratuitamente!

4. Modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp

Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Você já se perguntou o quanto seus clientes estão satisfeitos? Entender a satisfação deles não é apenas uma coisa boa de se ter; é um divisor de águas para sua empresa.

O Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp elimina as suposições na hora de medir a satisfação do cliente. Ele usa uma abordagem estruturada para obter feedback significativo. Crie facilmente pesquisas com clientes e capture respostas de forma econômica.

Analise as respostas para obter insights práticos e melhorar a satisfação do cliente. Reúna feedback em várias áreas, incluindo clareza, utilidade e resolução de problemas.

🌟 Por que você vai adorar

Use o modelo em todos os setores, seja em tecnologia, varejo ou vendas

Crie perguntas personalizadas com foco nos principais aspectos da experiência do cliente

Avalie o nível de conhecimento dos clientes sobre seu produto usando a Knowledge Rating View

ideal para: Equipes de sucesso do cliente, gerentes de contas e prestadores de serviços que buscam feedback para melhorar a experiência e a satisfação geral do cliente

💡 Dica profissional: Está se perguntando como escrever as perguntas de feedback mais eficazes? Aqui estão algumas dicas a serem seguidas:

Use uma linguagem simples e direta para evitar confusão

Concentre-se em um tópico por pergunta para manter as respostas relevantes e acionáveis

Evite frases tendenciosas ou com dicas para incentivar respostas honestas

Combine perguntas de múltipla escolha para obter dados rápidos com perguntas abertas para obter insights mais profundos

Compartilhe sua pesquisa com um pequeno grupo inicialmente para garantir que as perguntas sejam fáceis de entender e responder

5. Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

Modelos de formulários de feedback anônimos: Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

E se você pudesse medir o envolvimento no local de trabalho com clareza em vez de suposições?

A Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp ajuda você a fazer exatamente isso! Ele permite que você crie um formulário de pesquisa de feedback anônimo personalizado, fácil e rápido de preencher.

Obtenha feedback em tempo real dos funcionários para entender melhor suas necessidades e metas. Com base nos insights, desenvolva estratégias acionáveis.

É possível acessar o modelo em sete visualizações, incluindo Todos os envios, Feedback da empresa, Feedback da equipe e Departamento. O modelo de pesquisa inclui perguntas predeterminadas, que você pode responder em uma escala de discordo totalmente a concordo totalmente.

Por exemplo, "Estou satisfeito com minhas funções e responsabilidades atuais" e "Consigo manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional." Essas perguntas lhe dão uma compreensão melhor da satisfação dos funcionários.

🌟 Por que você vai adorar

Obtenha insights valiosos sobre tudo, desde colaboração, liderança e equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Identificar riscos de desinteresse antes que se tornem grandes problemas

Mostre aos funcionários que você está empenhado na felicidade deles

Obtenha insights práticos diretamente dos funcionários sobre o que pode melhorar a experiência deles

Ideal para: Líderes de RH, proprietários de empresas e chefes de departamento que desejam medir o envolvimento dos funcionários e criar estratégias para melhorá-lo

Fato divertido: Funcionários engajados têm um nível mais alto de produtividade, melhor retenção e maior bem-estar, de acordo com Gallup .

6. Modelo ClickUp Start Stop Continue

Modelo ClickUp Start Stop Continue

Às vezes, você precisa de uma maneira clara e simples de obter feedback sobre o que está funcionando e o que não está. O Modelo ClickUp Start Stop Continue faz exatamente isso, dividindo o feedback em três categorias simples.

Ele representa visualmente as atividades e tarefas que você precisa concluir para atingir suas metas. O modelo é uma ótima maneira de trabalhar com o feedback que você recebeu.

Digamos que você queira usar o feedback anônimo para melhorar o envolvimento dos funcionários na sua empresa.

Coloque as sugestões dos funcionários na coluna Iniciar (por exemplo, reuniões semanais com o gerente). Na coluna Parar, liste as atividades que precisam ser interrompidas (por exemplo, reduzir a duração das reuniões). Na coluna Continuar, liste as que a equipe aprecia (por exemplo, horários de trabalho flexíveis ou programas de reconhecimento).

🌟 Por que você vai adorar

Identifique facilmente as áreas de melhoria e as atividades que você precisa implementar para obter sucesso

Crie um processo para melhorar a experiência do cliente ou do funcionário com autorreflexão

Visualize todas as suas tarefas para atingir suas metas e manter seus projetos no caminho certo

Ideal para: Gerentes e líderes de equipe que buscam feedback rápido e focado em processos, desempenho da equipe ou resultados de projetos

7. Modelo de plano de ação da pesquisa de envolvimento do ClickUp

Modelos de formulário de feedback anônimo: Modelo de plano de ação da pesquisa de envolvimento do ClickUp

Depois de reunir todo esse valioso feedback de engajamento, o que vem a seguir? A Modelo de plano de ação da pesquisa de envolvimento do ClickUp responde a isso, ajudando-o a traduzir os resultados da pesquisa em etapas acionáveis.

Usando este modelo, dê sentido ao feedback recebido e transforme-o em um plano coeso com marcos. Ele o ajuda a organizar prioridades, acompanhar o progresso das iniciativas da empresa e definir metas realistas para o envolvimento dos funcionários.

O modelo também permite que você colabore com as partes interessadas e faça um brainstorming de estratégias criativas de melhoria.

🌟 Por que você vai adorar

Resuma seu plano de ação usando a seção Status e recomendações

Atribua prazos e pessoas responsáveis pela implementação de soluções para cada problema

Pré-determinar métricas para medir o sucesso do plano de ação

Acompanhar o progresso e medir o sucesso para garantir que as mudanças estejam fazendo a diferença

📌 Ideal para: Profissionais de RH, gerentes de equipe e líderes de departamento que trabalham para transformar os resultados da pesquisa de envolvimento em planos acionáveis e impactantes

dica profissional: Divida o plano de ação de engajamento da pesquisa em diferentes seções, incluindo descrições de problemas da pesquisa, áreas de melhoria, causa raiz, classificação 4M 1E, soluções, métricas, proprietários e prazo-alvo para uma implementação tranquila.

8. Modelo de formulário de feedback anônimo da MightyForms

via MightyForms O Modelo de formulário de feedback anônimo da MightyForms facilita a coleta de feedback honesto. Ele segue um formato de texto simples com apenas três perguntas: dois textos e uma avaliação.

Seus clientes também têm a opção de carregar uma foto para apoiar o feedback e deixar seus endereços de e-mail, caso queiram ser contatados posteriormente.

E mais? O modelo é facilmente personalizável, permitindo que você adicione ou exclua seções. Você pode até mesmo personalizá-lo com o logotipo e os temas da sua empresa.

🌟 Por que você vai adorar

Acompanhe as respostas das pesquisas e as visualizações em tempo real dos seus formulários

Adicione um e-mail de confirmação personalizado para garantir que seus entrevistados recebam um e-mail ao preencherem o formulário

Inclua uma variedade de tipos de perguntas com personalizações simples

ideal para: Pessoas que buscam feedback sobre a experiência geral dos clientes

Crie seus próprios formulários de feedback

Está procurando algo mais personalizado do que esses modelos? Sempre há a opção de criar seu próprio formulário de feedback. ClickUp -o aplicativo everything para o trabalho - vai além dos modelos, oferecendo a ferramenta perfeita para criar e compartilhar formulários de feedback anônimos.

Use o Form View para criar formulários personalizados, sejam formulários de feedback de clientes ou pesquisas de feedback de funcionários Visualização de formulário do ClickUp ajuda você a desenvolver pesquisas fáceis de preencher, acessíveis e divertidas. Capturar respostas instantaneamente e conectá-las a tarefas para ações rápidas facilita e agiliza a coleta de feedback e a execução de planos de ação.

Com esse recurso:

Transforme respostas de formulários em tarefas rastreáveis

Use lógica condicional para capturar dados relevantes. Isso permite que um único formulário seja atualizado automaticamente com base nas respostas

Atribua tarefas aos membros relevantes da equipe

Inclua um rótulo ou informações de resposta de seu formulário na descrição da tarefa para maior clareza e fácil gerenciamento de grandes volumes de formulários

Defina uma resposta de formulário que será exibida quando o respondente enviar o formulário

Use ou compartilhe formulários usando dispositivos móveis para facilitar a acessibilidade e a conveniência

Ouça Philip Storry, administrador sênior de sistemas da SYZYGY, falar sobre como o ClickUp transformou suas operações:

A coordenação na SYZYGY melhorou em todos os setores. O melhor exemplo é nosso novo processo de entrada, que exige coordenação entre quatro departamentos: RH, Finanças, TI e Instalações. O uso de um modelo e de um formulário nos permitiu capturar rapidamente os detalhes de um novo funcionário ingressando em nossa organização e, em seguida, criar uma tarefa com subtarefas atribuídas a cada departamento para o trabalho necessário.

Philip Storry, administrador sênior de sistemas da SYZYGY

Transforme feedback anônimo em ação significativa com o ClickUp

O feedback anônimo fornece percepções honestas que podem transformar sua equipe, produto ou organização. Ao oferecer um espaço seguro para que as pessoas compartilhem seus pensamentos, você pode ter acesso a opiniões não filtradas que levam a decisões melhores e a resultados mais sólidos. 📝

Os modelos de formulários de feedback anônimos facilitam ainda mais o processo de feedback. Eles eliminam as suposições na elaboração de perguntas e na organização das respostas, ajudando você a coletar dados significativos rapidamente. O ClickUp simplifica a coleta de feedback com modelos personalizáveis em cada etapa.

Desde a configuração de pesquisas até o acompanhamento de tendências, é a sua ferramenta completa para tornar o feedback acionável. Registre-se gratuitamente hoje mesmo! 🚀