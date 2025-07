11 melhores alternativas ao Brandfolder para gerenciamento de ativos digitais

A campanha está chegando, o logotipo está faltando e ninguém lembra onde está a versão mais recente.

Parece familiar? 📁

Alguém jura que está em uma pasta compartilhada. Outra pessoa tem uma versão desatualizada. O designer está “fora do escritório”. Agora, o prazo está se esgotando.

Um bom sistema de gerenciamento de ativos digitais (DAM) deve simplificar a colaboração, não aumentar a confusão. O Brandfolder é uma escolha popular, mas não é a única opção. Se você deseja melhor automação, colaboração perfeita ou preços mais flexíveis, vale a pena explorar várias alternativas ao Brandfolder.

Vamos analisar as melhores opções para manter seus ativos organizados e sua equipe em movimento. 🙌🏼

Por que escolher alternativas ao Brandfolder?

Embora o Brandfolder seja uma ferramenta DAM sólida, ele pode não atender às necessidades de todas as equipes.

Veja onde o Brandfolder fica aquém — e o que um DAM moderno deve fazer em vez disso.

Preços: Os preços do Brandfolder podem ser elevados, especialmente para pequenas empresas ou startups que procuram soluções econômicas

Automação limitada do fluxo de trabalho: embora ofereça automação básica, algumas alternativas oferecem embora ofereça automação básica, algumas alternativas oferecem otimização mais avançada do fluxo de trabalho para aprovações e colaboração perfeitas de ativos

Limitações de personalização: Os usuários que precisam de estruturas de metadados altamente personalizadas ou opções de branding podem considerar as opções de personalização do Brandfolder restritivas

Recursos de pesquisa avançada: Algumas alternativas oferecem pesquisa com inteligência artificial, melhor marcação ou filtragem mais granular para uma descoberta mais rápida de ativos

Problemas de escalabilidade: Equipes ou empresas em crescimento podem precisar de armazenamento, permissões e integrações mais flexíveis que melhor atendam às necessidades em evolução

Questões relacionadas ao suporte ao cliente: Dependendo do seu plano, os tempos de resposta do suporte podem não ser tão rápidos ou abrangentes quanto os dos concorrentes

Necessidades de integração: Se sua equipe depende de Se sua equipe depende de ferramentas específicas de design, projeto ou gerenciamento de conteúdo , uma alternativa com integrações mais profundas pode ser mais adequada

🧐 Você sabia? 92% dos funcionários admitem que gastam (ou perdem) até oito horas por semana procurando arquivos. As ferramentas de gerenciamento de ativos de dados podem facilmente resolver essa perda de produtividade.

Alternativas ao Brandfolder em resumo

A ferramenta certa de gerenciamento de ativos digitais facilita a organização e o compartilhamento de ativos. Aqui está uma rápida visão geral das melhores alternativas e o que elas fazem de melhor.

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp – Gerenciamento completo de projetos e ativos – Pesquisa com inteligência artificial – Rastreamento personalizado de metadados – Automação para ativos Equipes que precisam de gerenciamento de projetos e ativos em um só lugar, com automação e fluxo de trabalho impulsionados por IA Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Canto – Pesquisa visual com inteligência artificial – Organização de coleções e metadados – Portais de conteúdo de marca Organizações que precisam de recursos com inteligência artificial e organização mais fácil de ativos com análises integradas Preços personalizados Filecamp – Branding personalizável – Compartilhamento seguro de arquivos – Permissões colaborativas Equipes que desejam personalização da marca e controle sobre quem pode acessar e editar ativos Básico: US$ 29/mês por usuário; Avançado: US$ 59/mês por usuário; Profissional: US$ 89/mês por usuário Bynder – Armazenamento centralizado de ativos – Modelos personalizáveis – Marcação de metadados com tecnologia de IA Empresas que gerenciam ativos de marca estruturados e precisam de fluxos de trabalho de aprovação Preços personalizados Nuxeo – Gerenciamento do ciclo de vida do conteúdo – Classificação com inteligência artificial – Armazenamento escalável Empresas com conteúdo altamente regulamentado que exigem automação avançada do fluxo de trabalho e gerenciamento do ciclo de vida do conteúdo Preços personalizados Frontify – Integração com o guia de estilo da marca – Colaboração em tempo real – Módulos de fluxo de trabalho escaláveis Equipes de marketing focadas em manter a consistência da marca e colaborar de forma eficiente no conteúdo Preços personalizados Adobe Experience Manager – Integração com o Adobe Creative Cloud – Entrega de conteúdo personalizado – Gerenciamento multicanal Grandes organizações que precisam de uma solução abrangente para gerenciamento de conteúdo e ativos digitais Preços personalizados Acquia DAM (Widen) – Marcação automática com IA – Análise robusta – Armazenamento escalável e controles de acesso Empresas que estão ampliando suas necessidades de gerenciamento de ativos com recursos robustos de análise e IA Preços personalizados MediaValet – Gerenciamento colaborativo de ativos – Marcação com inteligência artificial – Permissões de usuário personalizáveis Equipes que precisam de colaboração e compartilhamento de arquivos sem interrupções, com recursos poderosos de pesquisa de ativos Preços personalizados Aprimo – Gerenciamento de recursos de marketing – Automação do fluxo de trabalho – Ativos de marca centralizados Equipes de marketing que gerenciam orçamentos, ativos e projetos com sólidos recursos de gerenciamento de fluxo de trabalho Preços personalizados Lytho – Automação do fluxo de trabalho criativo – Colaboração em tempo real – Funcionalidade de pesquisa e marcação baseada em IA Equipes criativas que precisam de gerenciamento de ativos, consistência de marca e automação do fluxo de trabalho Preços personalizados

🎉 Curiosidade: Itens em jogos como Fortnite e CS:GO têm valor real, com skins raras sendo vendidas por milhares de dólares.

As 11 melhores alternativas ao Brandfolder para utilizar

O Brandfolder não é a única opção para sistemas de gerenciamento de ativos digitais. Se você está procurando preços melhores, mais personalização ou recursos avançados, há muitas alternativas que podem atender às suas necessidades.

Vamos explorar as melhores opções a serem consideradas. 📑

1. ClickUp (Melhor para gerenciamento completo de projetos e ativos)

O gerenciamento de ativos digitais não deve se limitar ao armazenamento — ele deve otimizar todo o seu fluxo de trabalho de conteúdo. Esteja você lançando uma nova campanha ou gerenciando a consistência da marca entre equipes, o ClickUp ajuda você a passar da criação de ativos à execução sem precisar trocar de ferramenta.

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp é a melhor alternativa ao Brandfolder. Ele combina armazenamento de arquivos, documentação, gerenciamento de tarefas e pesquisa com IA em uma única plataforma, para que seus ativos fiquem onde o trabalho realmente acontece.

📝 Colaboração em tempo real com o ClickUp Docs

Experimente o ClickUp Docs gratuitamente! Colabore, documente e execute — tudo em um só lugar com o ClickUp Docs

A maioria das ferramentas DAM armazena ativos, mas e os resumos, rascunhos ou documentos estratégicos que os acompanham? Com o ClickUp Docs , você pode criar, editar e colaborar em conteúdos em tempo real, diretamente no seu espaço de projeto.

Precisa elaborar uma estratégia de mídia social? Abra um Doc, adicione seu conteúdo, insira modelos de design e marque colegas de equipe para obter feedback rápido. Os Docs permanecem conectados às tarefas relacionadas, para que todas as atualizações sejam vinculadas contextualmente.

Você também pode tornar os documentos públicos, o que é perfeito para compartilhar kits de marca ou briefings de campanha com clientes ou freelancers. Além disso, como eles ficam dentro da hierarquia estruturada do ClickUp, é rápido e intuitivo encontrar o conteúdo certo.

O ClickUp também funciona como um sistema de gerenciamento de conhecimento, facilitando a criação de wikis, centros de integração e glossários de ativos com páginas aninhadas e links inteligentes.

📮ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento com IA do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente do seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain irá buscar as informações do seu espaço de trabalho e/ou aplicativos de terceiros conectados!

🔎 Encontre qualquer coisa instantaneamente com a Pesquisa Conectada do ClickUp

Localize arquivos e ativos instantaneamente usando a Pesquisa Conectada do ClickUp

Cansado de procurar em pastas, chats e e-mails espalhados só para encontrar um recurso?

A Pesquisa Conectada do ClickUp elimina a confusão ao indexar todo o seu espaço de trabalho, desde documentos e tarefas até comentários e anexos. Basta digitar uma palavra-chave e encontrar instantaneamente o que você precisa, mesmo que tenha esquecido onde foi armazenado.

Isso torna o ClickUp muito mais do que uma solução de armazenamento — é o mecanismo de pesquisa interno da sua equipe.

🧠 Fluxos de trabalho e conteúdo com tecnologia de IA com ClickUp Brain

Recupere documentos relevantes, crie insights claros e mantenha-se atualizado sobre toda a sua base de conhecimento com o ClickUp Brain

Mesmo os sistemas mais bem organizados falham quando os fluxos de trabalho são manuais. É aí que entra o ClickUp Brain .

O ClickUp Brain vai além, lidando com a criação e automação de conteúdo para você. Ele entende linguagem natural, para que você possa gerar conteúdo, resumir informações e automatizar fluxos de trabalho com instruções simples.

Digamos que você precise de um e-mail de lançamento para um novo produto. Você pode digitar: “Escreva um e-mail profissional anunciando o lançamento do novo produto da XYZ Corp”. O ClickUp Brain irá gerar um rascunho estruturado instantaneamente, economizando seu tempo.

Também ajuda a configurar as automações do ClickUp.

Por exemplo, você pode dizer: “Sempre que um ativo de design for aprovado, mova a tarefa para ‘Finalizado’ e notifique a equipe de marketing”. O assistente de IA configura esse fluxo de trabalho automaticamente, eliminando atualizações manuais.

🏷️ Organize e automatize com os campos personalizados do ClickUp

Os metadados são a força vital de qualquer sistema DAM. O ClickUp permite que você vá além da simples marcação com Campos personalizados adaptados ao seu fluxo de trabalho.

Acompanhe os direitos de uso, o status de aprovação, a relevância da campanha ou o tipo de ativo, tudo dentro do seu espaço de trabalho. Você pode até filtrar, automatizar ou visualizar esses atributos em painéis e relatórios.

Por exemplo, um líder criativo pode visualizar automaticamente todos os ativos “Aprovados para redes sociais” com vencimento nesta semana e acionar fluxos de trabalho de transferência.

📦 Gerenciamento simplificado de ativos com modelos

Obtenha um modelo gratuito O modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp foi projetado para ajudar você a controlar os ativos da sua empresa.

O modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp ajuda as equipes a organizar arquivos, rastrear o status dos ativos e reduzir transferências manuais, sem precisar criar sistemas do zero.

Exibição do calendário de reparos: programe e acompanhe tarefas de manutenção com um cronograma claro

Visualização dos custos de reparo: registre as despesas com reparos para melhorar o orçamento

Exibição em lista: mantenha todos os seus ativos organizados em um único local pesquisável

É um sistema pronto para começar a gerenciar ativos e fluxos de trabalho relacionados imediatamente.

Em geral, projetado para substituir várias ferramentas por uma única plataforma unificada, o ClickUp ajuda as equipes a gerenciar ativos digitais, acompanhar projetos e colaborar em todo o conteúdo, tudo isso com tecnologia de IA que conecta tudo.

Melhores recursos do ClickUp

Mantenha os ativos relacionados conectados: Vincule tarefas, arquivos e documentos com Vincule tarefas, arquivos e documentos com o ClickUp Relationships para que as equipes sempre tenham a versão mais recente dos guias de estilo, logotipos ou ativos de campanha

Simplifique as aprovações: revise imagens, PDFs e vídeos diretamente usando revise imagens, PDFs e vídeos diretamente usando o Proofing no ClickUp , adicionando comentários e marcações, tornando o feedback claro

Controle quem pode acessar e editar arquivos: Restrinja os direitos de edição, conceda acesso somente para visualização a freelancers e proteja ativos confidenciais da marca

Gerencie arquivos de qualquer lugar: acesse, aprove e compartilhe ativos em qualquer lugar com o aplicativo móvel, facilitando a conexão entre equipes remotas

Limitações do ClickUp

O plano Free Forever oferece armazenamento limitado, o que pode não ser adequado para equipes que trabalham com arquivos de design de alta resolução ou grandes ativos de vídeo

As extensas opções de personalização e o conjunto de recursos podem parecer um pouco confusos no início, exigindo tempo para configurar os fluxos de trabalho de gerenciamento de ativos digitais de maneira eficaz

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.040 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 compartilhou sua experiência com o ClickUp:

O ClickUp nos permite armazenar todos os nossos projetos em um só lugar com facilidade. Em cada projeto, podem surgir problemas ou obstáculos que a equipe precisa superar, mas o ClickUp nos permite comunicar rapidamente com quem precisamos entrar em contato. As automações nos permitiram transformar um processo muito desatualizado e demorado em um processo mais rápido e preciso.

O ClickUp nos permite armazenar todos os nossos projetos em um só lugar com facilidade. Em cada projeto, podem surgir problemas ou obstáculos que a equipe precisa superar, mas o ClickUp nos permite comunicar rapidamente com quem precisamos entrar em contato. As automações nos permitiram tornar um processo muito desatualizado e demorado mais rápido e preciso.

2. Canto (ideal para organização de ativos digitais com tecnologia de IA)

via Canto

O Canto facilita o rastreamento de seus ativos digitais sem precisar vasculhar pastas intermináveis. A pesquisa visual com inteligência artificial ajuda você a encontrar imagens, vídeos e documentos usando descrições simples, cores ou objetos.

Precisa compartilhar arquivos? Esta ferramenta de gerenciamento de ativos de marca permite distribuir facilmente ativos para equipes, clientes ou parceiros. Ela também se integra ao Adobe Creative Suite, WordPress e outras ferramentas de marketing, para que seu conteúdo se encaixe perfeitamente nos fluxos de trabalho existentes.

Melhores recursos do Canto

Encontre ativos instantaneamente com uma pesquisa que reconhece imagens, vídeos e documentos com base em palavras-chave, cores e objetos

Compartilhe arquivos sem esforço usando portais de conteúdo da marca que facilitam a distribuição de ativos, mantendo a consistência da marca

Mantenha-se organizado com coleções, categorizando ativos, adicionando metadados e definindo permissões de acesso para um melhor controle

Use a análise de ativos integrada para rastrear quem está visualizando, baixando e compartilhando conteúdo

Limitações do Canto

Os usuários relataram recargas inesperadas da página durante as pesquisas, causando inconvenientes e possível perda do progresso

Personalização da marca e integrações estão disponíveis apenas em planos de nível superior

Preços do Canto

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Canto

G2: 4,5/5 (mais de 1.470 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 680 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Canto?

Uma avaliação da G2 diz:

O Canto facilita a organização de muitos ativos de fontes dinâmicas, e a pesquisa é muito fácil. Gosto de poder ser extremamente detalhado sobre como e onde os ativos são armazenados, e a personalização nos campos personalizados de metadados é muito fácil.

O Canto facilita a organização de muitos ativos de fontes dinâmicas, e a pesquisa é muito fácil. Gosto de poder ser extremamente detalhado sobre como e onde os ativos são armazenados, e a personalização em campos personalizados de metadados é muito fácil.

3. Filecamp (ideal para gerenciamento personalizável de ativos digitais)

via Filecamp

O Filecamp elimina o incômodo de gerenciar ativos digitais. Os arquivos são armazenados de forma organizada em um único lugar, facilitando sua localização com pesquisa inteligente, tags e metadados.

Compartilhar ativos é igualmente simples. A personalização da marca confere aos portais voltados para o cliente uma aparência sofisticada, e permissões granulares garantem que apenas as pessoas certas tenham acesso. Ferramentas de colaboração integradas organizam o feedback para que as aprovações não se percam em threads de e-mail.

Melhores recursos do Filecamp

Compartilhe arquivos com segurança por meio de links protegidos por senha e permissões personalizáveis

Colabore de forma integrada, permitindo que membros da equipe e parceiros externos acessem, revisem e aprovem ativos dentro da plataforma

Monitore o uso de ativos com análises detalhadas e ferramentas de relatórios que fornecem insights sobre como e quando os arquivos são acessados

Acesse seus ativos digitais em qualquer lugar com o aplicativo móvel do Filecamp

Limitações do Filecamp

Alguns usuários consideram o recurso de pesquisa frustrante, observando que localizar arquivos específicos pode ser demorado

A ausência de um recurso robusto de arrastar e soltar torna a edição mais lenta

Embora funcional, a interface do usuário é considerada obsoleta por alguns

Preços do Filecamp

Básico: US$ 29/mês por usuário

Avançado: US$ 59/mês por usuário

Profissional: US$ 89/mês por usuário

Avaliações e comentários do Filecamp

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Filecamp?

Uma avaliação da Capterra diz:

Software com bom preço, ótimos recursos e capacidade de armazenamento. O upload é um pouco frustrante, mas essa tem sido minha experiência com outros gerenciadores de arquivos. A miniatura do arquivo é uma dádiva para encontrar rapidamente um documento/arquivo que você está procurando.

Software com bom preço, ótimos recursos e capacidade de armazenamento. O upload é um pouco frustrante, mas essa tem sido minha experiência com outros gerenciadores de arquivos. A miniatura dos arquivos é uma dádiva para encontrar rapidamente um documento/arquivo que você está procurando.

4. Bynder (Melhor para gerenciamento estruturado de ativos de marca)

via Bynder

A Bynder oferece uma maneira simplificada para as empresas armazenarem, gerenciarem e distribuírem ativos digitais, mantendo as diretrizes da marca. A plataforma fornece às equipes de marketing acesso controlado a conteúdo aprovado, garantindo a consistência da marca em todos os canais.

Suas ferramentas de fluxo de trabalho simplificam as aprovações, ajudando as equipes criativas a passar do conceito à publicação sem idas e vindas desnecessárias.

Melhores recursos do Bynder

Armazene e categorize ativos em um local centralizado, garantindo que os materiais da marca permaneçam atualizados e fáceis de localizar

Reduza o tempo de produção com modelos personalizáveis que permitem às equipes de marketing gerar materiais em conformidade com a marca

Automatize aprovações para feedback em tempo real, controle de versões e revisões de conteúdo estruturadas

Melhore a descoberta de ativos por meio da marcação de metadados com IA, que aprimora os resultados da pesquisa com base no tipo de conteúdo e uso

Limitações do Bynder

As opções de modelos e os recursos de personalização são bastante limitados

Existe uma curva de aprendizado para usuários não familiarizados com sistemas estruturados de gerenciamento de ativos

A configuração inicial pode demorar devido à necessidade de configuração do fluxo de trabalho e definição de permissões

Preços da Bynder

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Bynder

G2: 4,5/5 (mais de 920 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 220 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bynder?

Uma avaliação da Capterra diz:

Embora o Bynder faça tudo bem, alguns recursos encontrados em outros DAMS estão ausentes. Por exemplo, o Bynder não pesquisa texto dentro de imagens (para marcação) e o Bynder Studio não suporta arquivos InDesign. A importância desses pequenos recursos para você será uma questão de preferência pessoal.

Embora o Bynder faça tudo bem, alguns recursos encontrados em outros DAMS estão ausentes. Por exemplo, o Bynder não pesquisa texto dentro de imagens (para marcação) e o Bynder Studio não suporta arquivos InDesign. A importância desses pequenos recursos para você será uma questão de preferência pessoal.

5. Nuxeo (Ideal para gerenciar ciclos de vida de conteúdo complexos)

via Nuexo

O principal ponto forte da Nuxeo reside na sua capacidade de automatizar fluxos de trabalho de conteúdo, garantindo que os ativos passam de forma integrada da criação ao armazenamento, distribuição e arquivamento.

A arquitetura modular da ferramenta permite que as empresas personalizem a plataforma de acordo com os requisitos específicos do setor, incluindo setores com alta exigência de conformidade, como finanças e saúde. O sistema também se integra a ERP e software de colaboração de documentos, tornando-o uma opção natural para empresas com ecossistemas de conteúdo complexos.

Melhores recursos do Nuxeo

Automatize o gerenciamento do ciclo de vida dos ativos definindo fluxos de trabalho que controlam aprovações, armazenamento e datas de validade

Utilize a classificação baseada em IA para marcar arquivos de forma inteligente com base no reconhecimento visual, conteúdo de texto ou tendências de uso anteriores

Configure campos de metadados para se alinhar às regulamentações do setor, garantindo a conformidade legal e de segurança dos ativos digitais

Dimensiona os recursos de armazenamento para acomodar bibliotecas de mídia extensas sem comprometer o desempenho do sistema

Limitações do Nuxeo

Requer conhecimento técnico para personalização completa, tornando-o menos acessível para equipes sem conhecimentos técnicos

A interface do usuário prioriza a funcionalidade em detrimento da simplicidade, o que pode retardar a adoção por novos usuários

Algumas integrações exigem desenvolvimento personalizado, prolongando o tempo de configuração para organizações com pilhas de software exclusivas

Preços da Nuxeo

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Nuxeo

G2: 4/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nuxeo?

Uma análise da Gartner afirma:

A plataforma é confiável, ágil e escalável. Às vezes, a navegação pode ser inconsistente, e tendemos a precisar personalizar por meio de desenvolvimento, em vez de usar a capacidade inerente de personalização.

A plataforma é confiável, ágil e escalável. Às vezes, a navegação pode ser inconsistente, e tendemos a precisar personalizar por meio de desenvolvimento, em vez de usar a capacidade inerente de personalização.

🧐 Você sabia? O primeiro tweet do fundador do Twitter, Jack Dorsey, “Just setting up my twttr” (Estou configurando meu twttr), foi leiloado por US$ 2,9 milhões como um ativo digital.

6. Frontify (Melhor para consistência da marca e colaboração de conteúdo)

via Frontify

O Frontify oferece uma abordagem estruturada para o gerenciamento de marcas, disponibilizando um espaço central para armazenar, compartilhar e aplicar diretrizes de branding. Ele vincula os ativos digitais diretamente aos guias de estilo da marca, garantindo que as equipes sempre consultem os materiais aprovados mais recentes.

Fluxos de trabalho de aprovação interativos ajudam designers, profissionais de marketing e gerentes de marca a colaborar em tempo real, reduzindo falhas de comunicação.

Melhores recursos do Frontify

Mantenha a integridade da marca vinculando ativos digitais a um guia de estilo centralizado que mantém as equipes alinhadas aos padrões visuais

Simplifique as aprovações com recursos de colaboração em tempo real, incluindo feedback ao vivo e fluxos de trabalho de revisão estruturados

Melhore a eficiência do fluxo de trabalho armazenando logotipos, ativos de campanha e modelos de design em uma biblioteca de fácil navegação

Adapte a plataforma a diferentes tamanhos de equipes e necessidades de branding com módulos escaláveis que evoluem à medida que os negócios se expandem

Limitações do Frontify

A configuração inicial requer algum esforço, especialmente ao migrar ativos de marca existentes para o sistema

Algumas integrações exigem configuração manual, o que pode retardar a adoção por equipes com ecossistemas de software estabelecidos

Preços do Frontify

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Frontify

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra:4,8/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Frontify?

Uma avaliação da TrustRadius diz:

Ideal para organizações que estão iniciando sua jornada na criação de sistemas de design. Ele fornece uma base pronta para uso que requer um mínimo de esforço para configurar e começar a usar. Pode ser limitado se for escalonado para milhares de elementos de design e vários usuários – não testamos em escala com mais de 10 usuários.

Ideal para organizações que estão iniciando sua jornada na criação de sistemas de design. Oferece uma base pronta para uso que requer um mínimo de esforço para configurar e começar a usar. Pode ser limitado se for escalonado para milhares de elementos de design e vários usuários – não testamos em escala com mais de 10 usuários.

🎉 Curiosidade: Os ativos digitais podem incluir muitas coisas, incluindo filtros do Snapchat, vozes e personagens geradas por IA, imóveis virtuais e até animais de estimação digitais (como os do Nintendogs)!

7. Adobe Experience Manager (ideal para gerenciamento de conteúdo abrangente)

via Adobe Experience Manager

O Adobe Experience Manager (AEM) oferece uma plataforma robusta que combina gerenciamento de ativos digitais com recursos de gerenciamento de conteúdo, atendendo às empresas que buscam uma solução unificada.

O AEM permite que as equipes criem, gerenciem e ofereçam experiências digitais personalizadas em vários canais, garantindo consistência e eficiência. Sua integração com outros aplicativos da Adobe Creative Cloud simplifica os fluxos de trabalho, permitindo uma colaboração perfeita entre as equipes criativas e de marketing.

Melhores recursos do Adobe Experience Manager

Integre-se perfeitamente com os aplicativos Adobe Creative Cloud, permitindo uma colaboração eficiente entre designers e profissionais de marketing

Entregue conteúdo personalizado utilizando as ferramentas avançadas de segmentação e direcionamento do AEM para aumentar o envolvimento do usuário

Gerencie e publique conteúdo em vários canais, garantindo uma experiência de marca consistente

Limitações do Adobe Experience Manager

A implementação e a personalização podem ser complexas, muitas vezes exigindo conhecimentos especializados

Os recursos abrangentes da plataforma têm um custo mais alto, o que pode ser proibitivo para organizações menores

Alguns usuários observaram que o suporte ao cliente da Adobe nem sempre atende às expectativas

A manutenção e atualização do AEM exigem conhecimento técnico significativo e recursos dedicados

Preços do Adobe Experience Manager

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Adobe Experience Manager

G2: 4,5/5 (mais de 3.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Adobe Experience Manager

Uma avaliação do G2 diz:

O Experience Manager é uma ferramenta poderosa e provavelmente a mais ideal para o nível empresarial. Conectar a biblioteca de ativos separadamente oferece aos usuários a capacidade de organizar seus elementos visuais separadamente, e a biblioteca se conecta perfeitamente para uso nas páginas. A ferramenta de marcação também é extremamente robusta e permite que o usuário crie páginas dinâmicas rapidamente usando tags.

O Experience Manager é uma ferramenta poderosa e provavelmente a mais ideal para o nível empresarial. Conectar a biblioteca de ativos separadamente oferece aos usuários a capacidade de organizar seus elementos visuais separadamente, e a biblioteca se conecta perfeitamente para uso nas páginas. A ferramenta de marcação também é extremamente robusta e permite que o usuário crie páginas dinâmicas rapidamente usando tags.

8. Acquia DAM (Widen) (Ideal para gerenciamento escalável de ativos digitais)

via Acquia DAM

O Acquia DAM (anteriormente Widen) oferece uma plataforma flexível para ajudar as marcas a gerenciar e distribuir ativos digitais com eficiência entre equipes e canais. Sua interface intuitiva e esquema de metadados configurável aprimoram a capacidade de pesquisa e a personalização do fluxo de trabalho.

Sua escalabilidade o torna adequado para organizações de vários tamanhos que desejam centralizar o gerenciamento de seus ativos.

Melhores recursos do Acquia DAM (Widen)

Aumente a visibilidade dos ativos com a marcação automática baseada em IA, que atribui automaticamente metadados relevantes aos novos ativos

Utilize análises robustas para monitorar o desempenho dos ativos e o envolvimento dos usuários, informando decisões baseadas em dados

Garanta acesso seguro definindo permissões e funções de usuário e protegendo conteúdo confidencial contra uso não autorizado

Limitações do Acquia DAM (Widen)

Alguns usuários observaram que a interface parece desatualizada e poderia se beneficiar de uma modernização

A integração com determinadas ferramentas de terceiros pode exigir configuração adicional

Preços do Acquia DAM (Widen)

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Acquia DAM (Widen)

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Acquia DAM (Widen)

Uma avaliação da G2 diz:

Acho o DAM relativamente fácil de usar. Assim como outros bancos de dados, leva algum tempo para se acostumar. Há vários vídeos de treinamento úteis para assistir. Depois de entrar na modificação de ativos individuais, há várias maneiras de fazer isso: através do próprio sistema ou baixando um arquivo CSV, onde você pode fazer as modificações offline e, em seguida, carregar o documento para facilitar a adição de metadados.

Acho o DAM relativamente fácil de usar. Assim como outros bancos de dados, leva algum tempo para se acostumar. Há vários vídeos de treinamento úteis para assistir. Depois de acessar a modificação de ativos individuais, há várias maneiras de fazer isso: através do próprio sistema ou baixando um arquivo CSV, onde você pode fazer as modificações offline e, em seguida, enviar o documento para facilitar a adição de metadados.

🧐 Você sabia? Domínios baseados em blockchain, como .eth ou .crypto, podem substituir os URLs tradicionais de sites e são considerados propriedade digital.

9. MediaValet (Melhor para gerenciamento colaborativo de ativos digitais)

via MediaValet

A MediaValet oferece uma plataforma de gerenciamento de ativos digitais baseada em nuvem para equipes de marketing e criativas que buscam ferramentas colaborativas. Sua interface amigável e recursos de pesquisa robustos permitem que as equipes localizem e distribuam ativos com eficiência.

A plataforma oferece suporte à integração com várias ferramentas criativas e de produtividade, melhorando a continuidade do fluxo de trabalho. É versátil para equipes que buscam melhorar a colaboração e o gerenciamento eficiente de ativos.

Principais recursos do MediaValet

Facilite a colaboração com recursos que permitem que as equipes compartilhem, revisem e aprovem ativos em tempo real

Implemente funcionalidades de pesquisa avançada com marcação e metadados alimentados por IA, melhorando a descoberta de ativos

Personalize as permissões dos usuários para controlar o acesso e manter a segurança em vários grupos de usuários

Limitações do MediaValet

Alguns usuários relataram que gostariam de ter mais opções de personalização na plataforma

A interface da plataforma poderia ser mais intuitiva e fácil de navegar

Preços do MediaValet

Preços personalizados

Avaliações e comentários da MediaValet

G2: 4,6/5 (mais de 220 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MediaValet?

Uma avaliação do G2 diz:

Eu represento uma organização membro com filiais afiliadas. Um grande volume de ativos digitais precisa ser transferido com frequência, por isso aprecio a facilidade com que podemos garantir que todos estamos usando os arquivos corretos. Além disso, estamos encontrando maneiras de compartilhar recursos com nossos membros usando galerias da web e portais da marca — eles não precisam ter acesso ao back-end, mas a interface oferece um método muito limpo e organizado de compartilhamento de arquivos.

Eu represento uma organização membro com filiais afiliadas. Um grande volume de ativos digitais precisa ser transferido com frequência, por isso aprecio a facilidade com que podemos garantir que todos estamos usando os arquivos corretos. Além disso, estamos encontrando maneiras de compartilhar recursos com nossos membros usando galerias da web e portais da marca — eles não precisam ter acesso ao back-end, mas a interface oferece um método muito limpo e organizado de compartilhamento de arquivos.

10. Aprimo (Melhor para gerenciamento de recursos de marketing)

via Aprimo

O Aprimo combina gerenciamento de ativos digitais com gerenciamento de recursos de marketing, atendendo a organizações que buscam otimizar suas operações de marketing. A plataforma permite que as equipes planejem, executem e gerenciem atividades de marketing com eficiência, garantindo o alinhamento com as diretrizes da marca.

As robustas ferramentas de automação de fluxo de trabalho e colaboração da Aprimo facilitam a coordenação perfeita entre os membros da equipe.

Melhores recursos do Aprimo

Integre o gerenciamento de recursos de marketing para planejar e supervisionar orçamentos, campanhas e projetos de marketing com eficácia

Garanta a consistência da marca usando o repositório centralizado para ativos aprovados e diretrizes da marca

Obtenha insights sobre o desempenho do marketing e a utilização de ativos com recursos de análise e relatórios

Limitações do Aprimo

É difícil compartilhar várias peças com um usuário de uma só vez

O processo de configuração e personalização é extenso

Os usuários relatam que a interface do usuário e a experiência do usuário poderiam ser melhoradas, pois são muito complicadas

Preços da Aprimo

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Aprimo

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Aprimo?

Uma avaliação da Capterra diz:

No geral, este programa tem sido útil, mas leva algum tempo para aprender. Eu definitivamente treinaria um pequeno grupo de pessoas, tornaria-as especialistas e depois treinaria outras. Tivemos uma sessão para toda a empresa que durou 3 horas, então é bastante.

No geral, este programa tem sido útil, mas leva algum tempo para aprender. Eu definitivamente treinaria um pequeno grupo de pessoas, tornaria-as especialistas e depois treinaria outras. Tivemos uma sessão para toda a empresa que durou 3 horas, então é bastante.

📖 Leia também: Como o gerenciamento eficaz de ativos de TI ajuda sua empresa

11. Lytho (Ideal para fluxo de trabalho criativo e consistência da marca)

via Lytho

O Lytho integra recursos de gerenciamento de projetos criativos, permitindo que as equipes de marketing e design planejem, revisem e distribuam ativos com eficiência.

As diretrizes da marca integradas garantem que todos os membros da equipe possam acessar e usar os ativos aprovados, reduzindo inconsistências nas campanhas. O sistema também oferece suporte à funcionalidade de marcação e pesquisa automatizadas, ajudando as equipes a localizar arquivos rapidamente sem precisar classificar manualmente as pastas.

Melhores recursos do Lytho

Automatize a marcação e a pesquisa de ativos com o gerenciamento de metadados baseado em IA, facilitando a localização dos arquivos digitais certos em grandes bibliotecas de conteúdo

Permita a colaboração em tempo real com recursos de anotação e aprovação que ajudam as equipes a fornecer feedback sobre os designs antes de finalizar o conteúdo

Avalie o desempenho dos ativos usando análises integradas que acompanham o engajamento, as tendências de uso e a eficiência da equipe ao longo do tempo

Limitações do Lytho

Requer configuração inicial e treinamento para personalizar os processos de fluxo de trabalho de acordo com os requisitos da equipe

O preço pode ser uma preocupação para equipes menores que não precisam de recursos completos de gerenciamento de projetos criativos

Alguns usuários consideram a interface menos intuitiva quando comparada a sistemas de gerenciamento de ativos digitais mais simples

Preços do Lytho

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Lytho

G2: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lytho?

Uma avaliação da Capterra diz:

Algumas das configurações da conta são um pouco confusas de configurar, mas o treinamento e o suporte ao cliente têm sido ótimos. Não usei muito o recurso de relatórios, mas ele não parece oferecer o que eu procurava, como quantos trabalhos foram enviados, quantos foram concluídos, quais revisores estão atrasados na revisão, etc.

Algumas das configurações da conta são um pouco confusas de configurar, mas o treinamento e o suporte ao cliente têm sido ótimos. Não usei muito o recurso de relatórios, mas ele não parece oferecer o que eu procurava, como quantos trabalhos foram enviados, quantos foram concluídos, quais revisores estão atrasados na revisão, etc.

🧐 Você sabia? O mercado de gerenciamento de ativos digitais deve atingir um tamanho de US$ 13,02 bilhões até 2030.

Reúna seus ativos com o ClickUp

O gerenciamento de ativos digitais deve ser simples, eficiente e sem frustrações. O software certo de gerenciamento de ativos digitais mantém tudo organizado, acessível e fácil de colaborar, para que sua equipe possa se concentrar na criação, em vez de na pesquisa. Se o seu sistema atual parece limitante, explorar alternativas melhores é uma decisão inteligente.

O ClickUp se destaca por combinar gerenciamento de ativos digitais com poderosas ferramentas de colaboração. Com pesquisa alimentada por IA, fluxos de trabalho automatizados e edição de documentos em tempo real, tudo é mantido em um só lugar, para que você sempre trabalhe com os arquivos certos no momento certo.

Facilite o gerenciamento de ativos. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! ✅