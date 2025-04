Google Slides vs. PowerPoint: Uma comparação detalhada

O palco está montado para um confronto épico. De um lado está o Microsoft PowerPoint, que conta com mais de 500 milhões de usuários, e do outro está o Google Slides, que oferece suporte a mais de seis milhões de empresas.

Esses dois pesos pesados são os atuais campeões do mundo das apresentações. Mas qual deles realmente se destaca?

Depois de anos usando as duas ferramentas para criar pitch decks e apresentações para clientes, descobrimos alguns insights reveladores e estamos ansiosos para compartilhá-los com você!

Não importa se você é um executivo de nível C, fundador, consultor ou alguém que deseja arrasar em sua próxima apresentação, nós o ajudamos. Vamos começar!

O que é o Google Slides?

O Google Slides é um software de apresentação gratuito baseado na Web, incluído no Google Workspace. Como uma ferramenta alimentada pela nuvem, ele permite que vários usuários criem e editem apresentações em tempo real, sem a necessidade de instalação de software.

Como o Google Slides é totalmente integrado ao Google Drive, é fácil compartilhar e colaborar com outras pessoas. Além disso, sua interface fácil de usar o torna uma ótima alternativa ao software de apresentação tradicional.

Você pode até usar a inteligência artificial para gerar imagens diretamente no Google Slides. O Duet AI for Google Workspace vem com um recurso "Help me visualize" (Ajude-me a visualizar).

Fato curioso: Embora a maioria de nós o conheça como Google Slides, ele se chamava Google Presentations quando foi lançado pela primeira vez em 2006 como parte do Google Docs. Foi só mais tarde que a empresa mudou o nome para Google Slides para se alinhar com o restante das ferramentas do Google Drive. (Boa decisão, porque "Apresentações do Google" era um pouco complicado!)

Recursos do Google Slides

O Google Slides é excelente em uma série de recursos que ajudam a fazer apresentações incríveis. Aqui está um resumo deles:

Recurso nº 1: Slide mestre

via Google Docs

Ao trabalhar em equipe, é fácil que os slides tenham cores, fontes ou temas incompatíveis. O recurso Master Slide do Google Slides resolve esse problema.

Você pode criar um estilo consistente que se aplica a toda a apresentação. Adicione logotipos, imagens ou marcas d'água para que apareçam em todos os slides sem inseri-los individualmente.

via Google Docs

Fato curioso: Alguns criadores de salas de fuga usam o Google Slides para criar quebra-cabeças e pistas de jogos! Eles criam slides interativos que os participantes devem resolver navegando pelos slides ou respondendo a perguntas para avançar no jogo. Portanto, de certa forma, o Google Slides é um software de "jogo" para entusiastas de quebra-cabeças.

Recurso nº 2: Biblioteca de fontes personalizada

via Google Fonts

Você está entediado com as fontes padrão? O Google Slides oferece mais de 800 fontes da biblioteca do Google Fonts. Essa variedade permite que você dê um toque exclusivo às suas apresentações.

Para explorar essas opções, clique no menu suspenso Fonts na barra de ferramentas e selecione More Fonts na parte superior da lista. Uma nova janela aparecerá, mostrando todas as fontes disponíveis.

Recurso nº 3: Perguntas e respostas do público

via Google Docs

Os apresentadores geralmente têm dificuldades para envolver o público, especialmente em ambientes virtuais. O recurso Perguntas e respostas do público do Google Slides resolve isso, permitindo que os participantes enviem perguntas por meio de um link compartilhado - anonimamente ou com seu e-mail. Os apresentadores podem analisar as perguntas durante os intervalos e preparar respostas bem pensadas antes de responder.

Recurso nº 4: Sincronizar slides em vários decks

via Google Docs

Atualizar manualmente o mesmo slide em várias apresentações pode ser frustrante. Com o Google Slides, você pode sincronizar slides em diferentes decks, garantindo que as alterações sejam refletidas automaticamente em todos os lugares.

Esse recurso é particularmente útil para relatórios comerciais, apresentações de treinamento de equipes e modelos corporativos que precisam de atualizações regulares.

Recurso nº 5: Publicação na Web

via Google Docs

O Google Slides tem um recurso de publicação simples para compartilhar apresentações on-line. É perfeito para compartilhar seu deck com alguém que não tenha uma conta do Google ou para apresentações auto-executáveis.

Basta usar Publish to Web para compartilhar sua apresentação simultaneamente com um link. Assim, outras pessoas poderão assisti-la do início ao fim.

Dica profissional: Use modelos de temas gratuitos do Google Slides para adicionar estilo e profissionalismo às suas apresentações de negócios. Isso facilitará a comunicação de suas ideias e impressionará seu público.

Preços do Google Slides

O Google Slides é gratuito para uso com uma conta do Google. Você pode acessar todos os recursos básicos, incluindo até 15 MB de armazenamento no Google Drive.

Para empresas e organizações, o Google Slides está incluído nos planos do Google Workspace, que oferecem diferentes planos de preços com base nas necessidades e no tamanho da empresa.

Aqui está um detalhamento das opções de preços:

Gratuito

Business Starter : uS$ 7,20/mês por usuário

Padrão comercial: US$ 14,40/mês por usuário

Business Plus: uS$ 21,60/mês por usuário

O que é o Microsoft PowerPoint?

O Microsoft PowerPoint é uma poderosa ferramenta de apresentação. Ele faz parte do pacote Microsoft Office e permite que os usuários criem slides com arquivos de texto, imagens, vídeo e áudio.

Lançado inicialmente em 1987 para Apple Macintosh e em 1990 para Windows, o PowerPoint se tornou uma das ferramentas de apresentação mais populares do mundo. Ele oferece muitos recursos multimídia, incluindo vídeos, enquetes, animações, infográficos e áudio.

Os modelos de fluxograma do PowerPoint incorporados permitem que você crie rapidamente apresentações atraentes, ideais para uma sessão de brainstorming ou reunião. O PowerPoint também oferece opções de personalização, permitindo que você ajuste cada modelo para atender às suas necessidades.

Sua interface intuitiva faz do PowerPoint o favorito entre estudantes, empresas e profissionais criativos.

Você sabia que o PowerPoint vem com um recurso Presenter Coach que ajuda você a praticar sua apresentação. Ele ouve seu discurso e fornece feedback sobre o ritmo, o tom e as palavras de preenchimento (os "ums" ou "uhs"). A IA ainda dá dicas para tornar sua apresentação mais envolvente, ajudando você a aprimorar suas habilidades de falar em público com o tempo.

Recursos do Microsoft PowerPoint

O Microsoft PowerPoint oferece uma variedade de recursos para ajudá-lo a criar apresentações envolventes. Aqui estão os melhores deles:

Recurso nº 1: Layouts de slides

via Microsoft

Os layouts de slides no Microsoft PowerPoint são cruciais para moldar a aparência geral de suas apresentações do PowerPoint. Esses modelos pré-projetados definem a estrutura de cada slide, garantindo que seu conteúdo seja organizado e visualmente atraente.

O layout escolhido depende do conteúdo que você deseja apresentar. Muitas empresas fornecem modelos pré-fabricados para a equipe a fim de garantir a padronização do processo.

Recurso nº 2: espaços reservados

via Microsoft

No PowerPoint, um espaço reservado é um contêiner para diferentes elementos em um slide. Esses contêineres têm uma borda pontilhada e geralmente são confundidos com caixas de texto. No entanto, eles suportam mais do que apenas texto - eles também podem conter imagens, vídeos, tabelas e até mesmo SmartArt.

Os espaços reservados ajudam a posicionar o conteúdo de forma consistente nos slides. Eles vêm pré-formatados para manter a uniformidade do layout e do design.

Recurso nº 3: Transições de slides

via Microsoft

As transições de slides são outro recurso fundamental do PowerPoint. Esses efeitos adicionam um movimento suave e dinâmico à medida que você passa de um slide para o outro, aprimorando o fluxo da sua apresentação. Você pode aplicar transições a slides individuais ou a todos os slides simultaneamente para manter a consistência.

Você sabia? A transição Morph do PowerPoint pode criar um ótimo fluxo sem a necessidade de animações manuais complexas. Muitos usuários perdem esse recurso porque ele só está disponível no PowerPoint 2019 e com uma assinatura do Office 365.

via Microsoft

O uso de links (ou hiperlinks) em sua apresentação do PowerPoint pode melhorar significativamente a interatividade e a navegação. Crie links para sites externos para obter recursos adicionais, conecte-se a slides específicos dentro da mesma apresentação para obter transições perfeitas ou redirecione para outras apresentações do PowerPoint para organizar o conteúdo sem sobrecarregar um único arquivo.

Recurso nº 5: Animações

via Microsoft

As transições e animações são recursos fundamentais do PowerPoint. Essas opções controlam como o texto aparece e como os slides se movem de um para o outro. Com o efeito Animação, você pode aplicar uma animação a um conteúdo específico. A opção Custom Animation oferece opções como Entrance (Entrada), Emphasis (Ênfase), Exit (Saída) e Motion Path (Caminho de movimento).

as Transições de slides aplicam efeitos de animação a slides inteiros, criando um movimento suave à medida que a apresentação de slides avança. A Microsoft oferece milhares de modelos gratuitos com designs profissionais. Outros modelos também estão disponíveis on-line a vários preços e qualidades.

Preços do Microsoft PowerPoint

A versão autônoma do PowerPoint custa US$ 179,99 e pode ser adquirida diretamente na página de produtos do PowerPoint.

Para ter uma experiência abrangente com o Microsoft 365, você deve considerar os planos de assinatura que incluem o PowerPoint e outros aplicativos do Office, como Word e Excel.

Aqui estão algumas opções:

Para casa:

Microsoft 365 Personal : uS$ 6,99/mês por usuário

Microsoft 365 Family: uS$ 9,99/mês para 6 usuários

Para empresas:

Microsoft 365 Business Basic : uS$ 6/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard : uS$ 12. 50/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium: uS$ 22/mês por usuário

Google Slides vs. PowerPoint: Comparação de recursos

Vamos comparar o Google Slides com o Microsoft PowerPoint em diferentes fatores para determinar qual é o melhor ou se eles atendem a um público diferente.

Recurso Apresentações do Google Microsoft PowerPoint Serviços de hospedagem Totalmente baseado na nuvem e acessível de qualquer dispositivo com um navegador Baseado em desktop com recursos de nuvem limitados Recursos de colaboração Colaboração em tempo real com atualizações instantâneas visíveis para todos os usuários A coautoria é complicada e depende dos dispositivos do usuário Ferramentas de personalização e design Ferramentas de design simples e limpas com animações e imagens básicas Opções avançadas de design, transições complexas, efeitos de transformação e animações personalizadas Salvamento automático O Google Slides permite o salvamento automático usando o autosave O salvamento automático está disponível, mas somente com o OneDrive ou o SharePoint Acesso off-line Acesso off-line disponível via Google Chrome Acesso off-line completo com todos os recursos da versão para desktop Opções de integração Integra-se bem aos aplicativos do Google Workspace, como Docs, Sheets e Drive Forte integração com as ferramentas do Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook)

Vamos dar uma olhada detalhada em cada recurso!

Recurso nº 1: Serviços de hospedagem

O PowerPoint foi criado como um aplicativo de desktop, com recursos de nuvem adicionados posteriormente. A maioria dos usuários ainda o instala em seus dispositivos, mas cada licença cobre apenas cinco. Embora exista uma versão da Web, ela não possui ferramentas de design avançadas e integração de gráficos do Excel.

O Google Slides, desenvolvido para a nuvem, funciona perfeitamente em todos os dispositivos e navegadores. Ele oferece acesso off-line (via Chrome) e uma experiência de usuário consistente sem custos adicionais. As atualizações são automáticas, eliminando os problemas de gerenciamento de TI e garantindo a compatibilidade dos arquivos.

Vencedor: Google Slides por sua acessibilidade na nuvem e atualizações automáticas.

Recurso nº 2: Colaboração

As ferramentas de colaboração do PowerPoint podem ser complicadas, dependendo de fatores como dispositivos, configurações de organização e armazenamento de arquivos. As edições e os comentários nem sempre podem ser sincronizados em tempo real.

O Google Slides, no entanto, facilita o trabalho em equipe. Compartilhe por e-mail ou link, e todos verão as alterações instantaneamente, independentemente do dispositivo ou do navegador. Você pode até mesmo colaborar sem problemas no celular ou tablet, trabalhando de qualquer lugar.

Vencedor: Google Slides por sua edição perfeita em tempo real, visibilidade instantânea das alterações e acesso sem esforço em todos os dispositivos.

O PowerPoint se destaca na personalização do design, oferecendo ferramentas avançadas para animações, transições e formatação detalhada. Os usuários podem ajustar cada elemento do slide, desde as fontes até o posicionamento dos objetos, e aplicar efeitos complexos, como transições morph.

O Google Slides oferece uma experiência de design limpa e fácil de usar para a maioria das apresentações básicas. Você ainda pode adicionar imagens, texto e animações simples, mas a variedade e a profundidade da personalização não são tão robustas quanto no PowerPoint.

Vencedor: Microsoft PowerPoint por suas animações avançadas, transições e formatação detalhada.

Recurso nº 4: Salvamento automático

O salvamento automático do PowerPoint funciona somente quando se está conectado ao OneDrive ou ao SharePoint e não é ativado por padrão. Os salvamentos locais exigem backups manuais, e o histórico de versões depende da versão do PowerPoint do usuário e das configurações da organização.

O Google Slides, no entanto, salva automaticamente todas as alterações no Google Drive, garantindo o acesso contínuo de qualquer dispositivo. Os administradores de TI podem configurar unidades compartilhadas para acesso estruturado. O histórico de versões é automático, permitindo que os usuários acompanhem as edições e restaurem versões anteriores sem esforço.

Vencedor: Google Slides para acesso sem esforço em vários dispositivos e histórico detalhado de versões sem nenhuma configuração manual.

Recurso nº 5: Acesso off-line

A versão para desktop do PowerPoint permite o acesso off-line. Depois de instalada, você pode trabalhar em suas apresentações sem uma conexão com a Internet. Você ainda terá acesso a todos os seus recursos, incluindo ferramentas de design, animações e transições.

O Google Slides é baseado na nuvem, mas oferece acesso off-line se você o ativar por meio do Google Chrome. Uma vez configurado, você pode acessar e editar suas apresentações off-line. A desvantagem é que os recursos off-line não são tão completos quanto a versão do PowerPoint para desktop, e você precisará se planejar ativando o modo off-line.

Vencedor: Microsoft PowerPoint, por sua versão desktop totalmente funcional sem conexão com a Internet.

Recurso nº 6: Opções de integração

O PowerPoint se integra perfeitamente às ferramentas do Microsoft 365, como Word, Excel e Outlook. É excelente para usuários que precisam trabalhar em vários aplicativos dentro do ecossistema da Microsoft. Você pode importar facilmente gráficos do Excel, vincular-se a documentos do Word e incorporar conteúdo de outros programas da Microsoft.

O Google Slides se integra sem esforço a outras ferramentas do Google Workspace, como o Google Docs, Sheets e Drive. É fácil inserir dados do Planilhas Google, criar links para o Docs ou acessar arquivos compartilhados no Google Drive. No entanto, a integração do PowerPoint com outros produtos da Microsoft pode ser mais atraente para os usuários que dependem de ferramentas que não são do Google.

Vencedor: É um empate. O Microsoft PowerPoint se destaca na integração com o Microsoft 365, enquanto o Google Slides é a opção ideal para o Google Workspace - sua escolha depende do ecossistema em que você mais confia.

Google Slides vs. PowerPoint no Reddit

Fomos ao Reddit para ver o que as pessoas pensam sobre essas ferramentas. Quando você pesquisa PowerPoint vs. Google Slides no Reddit, muitos usuários concordam que o Google Slides tem uma seleção mais útil de recursos avançados:

Um usuário diz -

Eu uso o PowerPoint há um bilhão de anos. Quando eu o usava diariamente, adorava todos os recursos, aprimorava minhas habilidades e conseguia fazer várias coisas que considerava produtivas e legais. Quando parei de trabalhar em um departamento que exigia que eu o usasse diariamente, descobri que o Google Slides era mais adequado para mim. Gostei da praticidade de estar on-line e da facilidade de colaborar com outras pessoas. Sei que o PowerPoint agora está on-line e que você pode colaborar com ele, mas eu realmente gostei mais de usar o Google Slides. Mas há recursos de que sinto falta e, às vezes, não percebo até precisar deles, rs. Há um equilíbrio, eu uso os dois, mas prefiro o Google Slides na maioria das vezes.

Esse usuário destaca os recursos de colaboração do Google Slides e a facilidade de trabalhar em equipe, mas também reconhece que o PowerPoint oferece recursos avançados que, às vezes, eles perdem.

Por outro lado, os usuários que preferem o Microsoft PowerPoint geralmente mencionam sua estabilidade:

Em um ambiente corporativo, o compromisso da Microsoft com a estabilidade é considerado um recurso vencedor. É por isso que o PowerPoint é quase sempre encontrado em organizações maiores e tradicionais. Ele é um padrão.

A confiabilidade do PowerPoint e sua presença há muito estabelecida em ambientes de negócios atraem fortemente os usuários em ambientes mais corporativos e tradicionais.

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Google Slides vs. Microsoft PowerPoint

Colabore com sua equipe no ClickUp Docs para personalizar fontes, adicionar relações de tarefas ou vincular diretamente a quadros brancos dentro do documento

No mundo de hoje, o trabalho é fragmentado. Você precisa de uma ferramenta de design para gráficos, uma ferramenta de apresentação, uma ferramenta de gerenciamento de projetos e uma ferramenta de criação de conteúdo de IA apenas para criar uma apresentação de negócios. Com o ClickUp, todos os recursos convergem em um só.

E se você estiver usando o Google Slides ou o PowerPoint, talvez queira ver o que o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, pode fazer por você. Seu poderoso software de criação de conteúdo com IA torna a organização, a colaboração e a criação de apresentações profissionais mais fáceis do que nunca.

Veja como o ClickUp se destaca:

One Up #1 do ClickUp: Uma rica biblioteca de modelos

O ClickUp oferece uma extensa biblioteca de modelos pré-criados; além disso, você pode criar o seu próprio modelo do zero.

Organize facilmente as seções da apresentação usando o modelo do ClickUp

Clareza e organização são essenciais nas apresentações. Com o modelo de apresentação do ClickUp, você terá tudo o que precisa para criar apresentações impactantes e envolventes para sua equipe!

Esse modelo ajuda a simplificar o processo de apresentação, fornecendo uma estrutura clara do início ao fim. Ele permite que você obtenha feedback da sua equipe antes de finalizar o conteúdo e mantém todas as tarefas relacionadas organizadas em um espaço centralizado.

ClickUp's One Up #2: Colaboração em tempo real com o ClickUp Docs

O ClickUp simplifica o compartilhamento de conhecimento e as atualizações com sua hierarquia estruturada e ferramentas de documentação dinâmica.

Colabore em tempo real com sua equipe, deixe comentários e atribua tarefas aos membros diretamente no ClickUp Doc

Com o ClickUp Docs, você pode criar wikis, apresentações, bases de conhecimento, listas de verificação e anotações incríveis. Você pode personalizá-los facilmente usando ferramentas intuitivas de estilo e formatação, como banners, tabelas e edição de rich text.

Crie uma estrutura visual clara com páginas aninhadas, adicione backlinks para vincular ideias e converta texto em tarefas acionáveis. Em um documento ClickUp, você sempre fará mais.

Desde que adotamos o ClickUp, nossas equipes migraram lentamente do Google Docs para a documentação e, de fato, a documentação melhorou significativamente.

Desde que adotamos o ClickUp, nossas equipes migraram lentamente do Google Docs para a documentação e, de fato, a documentação melhorou significativamente.

ClickUp's One Up #3: Quadros brancos para mapeamento mental e brainstorming

Colabore com sua equipe nos quadros brancos do ClickUp para conectar visualmente ideias, vincular objetos e criar roteiros ou fluxos de trabalho

Os quadros brancos do ClickUp são perfeitos para brainstorming e organização de ideias. Você pode criar visualizações complexas, fluxos de trabalho e gráficos, além de usar o recurso de geração de imagens por IA. Os quadros brancos também permitem que você colabore em tempo real, vendo quem está contribuindo para o quadro. Além disso, obter feedback de clientes e partes interessadas é tão fácil quanto enviar um link.

Veja aqui como usar os quadros brancos de forma eficaz:

Precisa fazer um brainstorming de ideias? Use o recurso Mapas M entais no Whiteboard. É uma maneira fácil de organizar e compartilhar seus pensamentos com sua equipe em um formato interativo.

Dica profissional: Novo no mapeamento mental? Não se preocupe; o ClickUp tem tudo o que você precisa. Escolha entre uma variedade de modelos gratuitos de mapas mentais e comece imediatamente.

ClickUp's One Up #4: ClickUp Brain para redação e apresentações com inteligência artificial

Aumente a produtividade com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é um assistente com tecnologia de IA projetado para ajudá-lo a trabalhar com mais eficiência. É a ferramenta ideal para superar o bloqueio do escritor, aprimorar as sessões de brainstorming e simplificar seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo.

Essa ferramenta de apresentação com tecnologia de IA apresenta três componentes principais:

Gerenciador de conhecimento de IA : Obtenha respostas instantâneas e contextuais de suas tarefas, documentos e equipe no ClickUp. Chega de vasculhar arquivos intermináveis - encontre rapidamente as informações de que precisa

Gerenciador de projetos de IA : Automatize as tarefas rotineiras de gerenciamento de projetos, incluindo atualizações de progresso, stand-ups e itens de ação para minimizar o tempo gasto em tarefas repetitivas

IA Writer for Work: Gere conteúdo, elabore respostas e crie modelos para várias tarefas e projetos. Recursos como verificação ortográfica, respostas rápidas e ferramentas de criação de apresentações ajudam você a produzir conteúdo e apresentações profissionais com facilidade

📮ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o AI Knowledge Manager do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna uma coisa do passado. Basta fazer a pergunta em seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain extrairá as informações de seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

Deixe o ClickUp tornar as apresentações mais poderosas

O Google Slides se destaca por seus recursos de colaboração e acessibilidade na nuvem. Por ser uma ferramenta baseada na Web, ela é perfeita para o trabalho em equipe em tempo real e é gratuita com uma conta do Google.

O PowerPoint, por outro lado, oferece um rico conjunto de opções avançadas de design e é normalmente usado para a criação de apresentações off-line. É ideal para usuários que precisam de animações complexas e controle total do design.

Se você quiser economizar tempo e esforço no processo de criação de slides e fazer muito mais, o ClickUp é sua melhor aposta!

O ClickUp garante que toda a sua equipe permaneça alinhada durante todo o processo, desde o brainstorming até a entrega final da apresentação. Quer esteja preparando uma apresentação, gerenciando vários projetos ou organizando fluxos de trabalho complexos, o ClickUp centraliza tudo em um só lugar, tornando-o um recurso inestimável para empresas de todos os tamanhos.

Experimente o ClickUp e descubra como ele pode aumentar sua produtividade!