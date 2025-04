Como desenhar no Google Slides para aprimorar as apresentações

Quantas vezes você já se pegou distraído durante uma apresentação e acabou percebendo que perdeu os pontos mais importantes? Essa é uma experiência comum.

Como o tempo médio de atenção é de apenas 10 a 15 minutos, seu público pode facilmente perder insights importantes com slides cheios de texto.

Mas esse não precisa ser o caso. O Google Slides oferece ferramentas de apresentação para desenhar livremente em seus slides. Você pode destacar ideias importantes, esboçar desenhos complexos para esclarecer conceitos ou adicionar anotações que garantam que seu público não perca os pontos cruciais.

Leia esta postagem do blog para saber como desenhar no Google Slides!

resumo de 60 segundos O Google Slides oferece várias ferramentas de desenho, incluindo o Scribble para esboços rápidos e o Google Drawings para criar visuais refinados, como gráficos e diagramas

Ele é compatível com ferramentas de terceiros, como o Annotate, para marcações de apresentações em tempo real em uma mesa digitalizadora

Os modelos de mapas mentais no Google Slides são uma excelente maneira de organizar visualmente e conectar ideias

A ferramenta não tem colaboração em tempo real para desenhar, e os designs visuais avançados, como gradientes ou desenhos em estilo vetorial, são limitados

Os quadros brancos ClickUp possibilitam a colaboração em tempo real, permitindo que as equipes desenhem, adicionem notas adesivas e contribuam com ideias em um espaço organizado que pode ser facilmente integrado ao Google Slides

Com a integração do ClickUp com o Google Slides, você pode sincronizar tarefas e atualizações diretamente em seus slides, garantindo que sua apresentação permaneça atualizada sem edições manuais

O Google Slides oferece uma variedade de ferramentas de desenho para tornar suas apresentações mais envolventes. Você pode adicionar anotações rapidamente, criar visuais detalhados ou até mesmo marcar slides no local durante uma sessão ao vivo.

Vamos dar uma olhada mais de perto nas principais ferramentas de desenho que você pode usar no Google Slides para melhorar suas apresentações.

1. Scribble: Desenho rápido e à mão livre

A ferramenta Scribble é perfeita para adicionar elementos rápidos e à mão livre aos seus slides. Ela é especialmente útil quando você precisa fazer um ajuste visual rápido, chamar a atenção para áreas específicas ou simplesmente dar um toque pessoal à sua apresentação.

Por que é útil

Velocidade e flexibilidade: Desenhe algo rapidamente ou enfatize um ponto sem precisar mudar para uma ferramenta de design mais complexa

Personalização em tempo real: Ajuste a cor e a espessura da linha para adequar seus recursos visuais ao design geral do slide

Melhor para recursos visuais básicos: Adicione formas simples, setas ou rabiscos para chamar a atenção para pontos relevantes

2. Desenhos do Google: Criando visuais estruturados e detalhados

Deseja adicionar elementos visuais aos seus slides que vão além das anotações básicas? O Google Drawings é uma excelente ferramenta para criar gráficos profissionais e refinados que se encaixam perfeitamente em suas apresentações. De gráficos personalizados a diagramas detalhados de fluxo de trabalho, você pode criar recursos visuais que transmitem ideias complexas de forma clara e eficaz.

Por que é útil

Precisão e controle: Tenha controle total sobre o tamanho, a posição e o alinhamento de cada elemento

Ideal para projetos complexos: Crie facilmente diagramas de processos , fluxogramas ou até mesmo ícones personalizados

Integração perfeita: Insira elementos visuais em seu Google Slides, garantindo que seus gráficos fiquem alinhados com o conteúdo

Precisa fazer anotações, destacar ou desenhar diretamente em seus slides durante uma apresentação ao vivo? Ferramentas de terceiros, como a extensão Annotate do Chrome, facilitam a interação com seus slides em tempo real. Essas ferramentas aprimoram as apresentações dinâmicas, ajudando você a manter o público envolvido e concentrado nos pontos principais.

Por que é útil

Portabilidade das anotações: Salve seus desenhos para uso posterior, o que é útil quando você precisa de um registro da discussão

Feedback interativo: Anote slides para capturar visualmente as sugestões do público diretamente no slide durante uma Anote slides para capturar visualmente as sugestões do público diretamente no slide durante uma sessão de brainstorming

Marcações ao vivo: Destaque tendências de dados em gráficos ou sublinhe frases-chave em tempo real para ajudar seu público a manter o foco

Você sabia? Mais de 800 milhões de pessoas usam o Google Slides todos os meses! Com o aplicativo móvel do Google Slides disponível para Android e iOS, além das versões para web e desktop, você pode criar e editar apresentações a qualquer hora e em qualquer lugar.

Como desenhar no Google Slides?

Quer dar um toque pessoal ao seu deck do Google Slides? Seja um rabisco rápido, um gráfico sofisticado ou uma anotação dinâmica, aqui estão três maneiras divertidas e fáceis de ser criativo em seus slides!

Método 1: Use a ferramenta Scribble

A ferramenta Scribble no Google Slides permite que você desenhe à mão livre e você pode começar a usá-la em pouco tempo.

Etapa 1: Abra seu slide

Inicie sua apresentação do Google Slides

Selecione o slide onde você deseja desenhar

Etapa 2: Encontre a ferramenta Scribble

Clique em Inserir no menu superior

via Simple Slides

Passe o mouse sobre Linha e, em seguida, escolha Scribble no menu suspenso

Etapa 3: comece a desenhar!

Seu cursor se transformará em um sinal de mais

Clique, segure e arraste o mouse para desenhar no Google Slides

Solte o mouse quando terminar e seu desenho aparecerá

Altere a cor: Clique no ícone de cor da linha na barra de ferramentas e escolha sua tonalidade favorita

Ajuste a espessura: Use a opção de espessura da linha para deixar suas linhas mais grossas ou mais finas

Experimente estilos diferentes: Adicione efeitos tracejados ou pontilhados para variar

Dicas para aproveitar ao máximo o Scribble: Mantenha pressionada a tecla Shift enquanto desenha para criar linhas retas para sublinhar texto ou separar seções

Use o botão Desfazer se cometer um erro, para não ter que reiniciar o desenho

Método 2: Google Drawings

Para designs mais complexos e refinados, o Google Drawings é sua ferramenta ideal. Ele lhe dá a liberdade de criar visuais de aparência profissional com facilidade!

Etapa 1: Abra o Google Drawings

Em seu Google Drive, clique em Novo > Mais. Selecione Google Drawings

Etapa 2: Crie seu design

Desenhe linhas e use as ferramentas de desenho do Google, como formas, caixas de texto e cores, para criar sua obra-prima

Etapa 3: Salve e insira

Quando terminar, vá para Arquivo > Compartilhar. Clique em Publish to the Web para obter um link

No Google Slides, clique em Inserir > Imagem, cole o link e adicione desenhos ao seu slide

Dicas para usar o Google Drawings: Clique duas vezes no desenho inserido para editá-lo instantaneamente sempre que precisar de atualizações

Use a paleta de cores para garantir que seu desenho complemente o design geral do slide

Método 3: Extensão de anotação

Para adicionar elementos interativos e dinâmicos à sua apresentação, experimente a extensão Annotate para Chrome. Ela permite que você desenhe, destaque e faça anotações em slides no modo de apresentação de slides ou durante apresentações ao vivo para envolver seu público.

Etapa 1: Instale o Annotate

Faça o download da extensão na Google Chrome Web Store

via Simple Slides

Etapa 2: Ative as Anotações

Abra sua apresentação do Google Slides

Clique no ícone Anotar no Chrome e selecione Ativar Anotações para ativar a barra de ferramentas

Etapa 3: comece a desenhar e destacar

Use a ferramenta caneta, o marcador ou a caixa de texto para desenhar ou fazer anotações diretamente em seus slides

Personalize cores, ajuste a espessura da linha ou apague conforme necessário

Etapa 4: Salve seu trabalho

Salve anotações no Annotate.net para revisá-las mais tarde

Bônus: Quer organizar suas ideias com mais clareza? Experimente usar modelos de mapas mentais no Google Slides! Os mapas mentais refletem como nossos cérebros conectam naturalmente as ideias, facilitando a visualização das relações entre os conceitos. Você pode criar seu próprio mapa mental com formas e linhas no Google Slides ou encontrar modelos gratuitos on-line para começar imediatamente!

Leia mais: Como desenhar em um documento do Microsoft Word

📮ClickUp Insight: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de fazer malabarismos com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho com tecnologia de IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

Limitações do uso do Google Slides para desenhar

O Google Slides é uma ferramenta incrível para criar apresentações. É fácil de usar, colaborativa e funciona perfeitamente com outros aplicativos do Google. No entanto, quando se trata de design visual e do recurso de desenho, não é exatamente a opção ideal para todos.

Os recursos de design limitados, a falta de personalização e uma interface um tanto desajeitada dificultam a produção de apresentações profissionais e refinadas. As opções de design e as transições parecem bastante básicas, e usá-lo como designer é especialmente limitante.

Apesar de fazer bem o básico, alguns usuários podem achar que ele é limitado para necessidades mais avançadas ou detalhadas. Aqui estão alguns desafios comuns que você pode encontrar ao desenhar no Google Slides:

a colaboração em tempo real é insuficiente para desenhar

A colaboração é um dos pontos fortes do Google Slides, mas desenhar é uma história diferente. Se estiver trabalhando com uma equipe, não é possível desenhar no mesmo slide em tempo real. Isso dificulta tarefas como diagramas de brainstorming ou a criação de recursos visuais em conjunto durante sessões ao vivo.

falta de opções avançadas de design visual

O Google Slides não é compatível com a adição de visuais detalhados, como gráficos em camadas, designs de gradiente ou precisão de estilo vetorial. Ele é ótimo para desenhos simples, mas para adicionar designs mais complexos pode ser necessário mudar para uma ferramenta dedicada.

Deseja destacar um ponto ou desenhar algo durante uma apresentação ao vivo? Infelizmente, o Slides não tem recursos de anotação incorporados. Você precisará contar com ferramentas de terceiros, o que acrescenta uma etapa extra.

inadequado para entrada de stylus ou toque

Desenhar com uma caneta stylus ou em um dispositivo de toque pode ser um pouco complicado. As ferramentas não são otimizadas para uma entrada precisa, portanto, criar visuais suaves ou detalhados pode ser frustrante.

Embora essas limitações não diminuam a qualidade geral do Google Slides, elas podem tornar o desenho ou a criação de visuais detalhados mais desafiadores. Se esses recursos forem importantes para você, talvez seja necessário explorar outras ferramentas para preencher as lacunas.

Integração do ClickUp para anotações de apresentação aprimoradas

O Google Slides certamente pode dar uma boa aparência às suas ideias. No entanto, quando se trata de colaboração dinâmica e de transformar conceitos em ação, é como desenhar com uma mão amarrada atrás das costas.

Felizmente, o ClickUp entra em cena para salvar o dia.

O ClickUp é o aplicativo tudo para o trabalho, oferecendo tudo o que você precisa para otimizar seus processos e dar vida às suas ideias - de forma suave e eficiente. Ele reúne tarefas, colaboração e organização em um só lugar.

A integração do ClickUp com o Google Slides pode realmente levar suas apresentações e o trabalho em equipe para o próximo nível. É como ter o melhor dos dois mundos. Veja como essa conexão pode aprimorar suas apresentações e os fluxos de trabalho da equipe.

1. Colabore em tempo real com sua equipe

Lembra-se de como era fácil quando todos se reuniam em torno de um quadro branco na mesma sala, contribuindo com ideias e realizando tarefas? Bem, os quadros brancos ClickUp são praticamente o equivalente digital, mas muito mais flexíveis!

Visualize suas ideias criativas com os quadros brancos ClickUp para torná-las mais interativas

Inicie seu ClickUp Whiteboard e convide sua equipe para colaborar, tudo em um espaço organizado. Você pode desenhar livremente, adicionar formas, notas adesivas e muito mais, mantendo tudo fácil de acompanhar.

Depois de fazer todo o brainstorming, planejamento e organização no ClickUp, é hora de transformar essas ideias em itens de ação concretos.

Ao adicionar anotações, formas ou diagramas ao seu quadro branco, você pode convertê-los instantaneamente em tarefas. Dessa forma, assim que sua equipe estiver pronta para agir, você não precisará voltar e criar tarefas manualmente. Elas já estão ali, integradas ao seu fluxo de trabalho do ClickUp.

Transforme suas ideias diretamente em ações em poucos segundos nos quadros brancos ClickUp

E se isso não bastasse, os ClickUp Whiteboards oferecem opções incríveis de incorporação. Você pode trazer cartões ativos do ClickUp Docs, tarefas e até mesmo do Google Slides para integrar tudo o que você precisa diretamente no quadro branco.

O recurso de quadro branco? Obcecado. Essa ferramenta era usada com frequência durante as reuniões de equipe para fazer brainstorming de ideias ou elaborar mais sobre determinadas iniciativas.

O recurso de quadro branco? Obcecado. Essa ferramenta era usada com frequência durante as reuniões de equipe para fazer brainstorming de ideias ou elaborar mais sobre determinadas iniciativas.

Aprenda a visualizar ideias usando os quadros brancos ClickUp!👇

Leia mais: Principais ferramentas de quadro branco com IA para melhorar seus fluxos de trabalho

2. Integre-se ao Google Slides sem esforço

A transferência de tarefas e ideias do ClickUp para o Google Slides é igualmente perfeita. Com a integração ClickUp-Google Slides, tudo o que você trabalhou no ClickUp - seja uma tarefa, nota ou atualização de projeto - pode ser sincronizado diretamente em sua apresentação.

Veja visualizações sincronizadas e em tempo real de arquivos do Google Drive em seu espaço de trabalho com as integrações do ClickUp

Agora, você não precisará se esforçar para atualizar seus slides manualmente sempre que houver uma alteração. Tudo está resolvido e seus slides são atualizados automaticamente.

3. Crie sua apresentação perfeita no ClickUp Docs

Pronto para levar a preparação de sua apresentação para o próximo nível? Com todas as suas tarefas, anotações e ideias bem organizadas no ClickUp, você pode facilmente adicionar detalhes à sua apresentação e torná-la mais impactante.

Em vez de manter imagens, gráficos ou outros conteúdos espalhados por diferentes aplicativos, basta arrastar e soltar tudo o que você precisa diretamente no ClickUp Docs.

Deseja mostrar um diagrama de funil de marketing? Insira-o no documento. Precisa de uma tabela para comparar métricas de desempenho? Adicione-a. Você pode até mesmo incorporar vídeos do YouTube, PDFs e designs do Figma diretamente em seus documentos, criando uma apresentação mais rica e dinâmica.

Incorpore conteúdo no ClickUp Docs simplesmente colando um link

E aqui está o ponto alto: Depois de ter seu conteúdo pronto, é fácil colocá-lo diretamente na sua apresentação do Google Slides.

Você pode compartilhar um ClickUp Doc com sua equipe, e eles podem participar, fazer edições, adicionar ideias e até mesmo criar atualizações visuais, tudo em tempo real.

Precisa de ajuda para criar uma apresentação? Você pode usar o ClickUp Brain para criar um esboço de apresentação.

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente Crie esboços de apresentações e insights com o ClickUp Brain

4. Visualize ideias para a apresentação

Não sabe por onde começar ou como organizar suas ideias para a apresentação?

O ClickUp Mind Maps oferece um espaço colaborativo para fazer brainstorming e esboçar sua apresentação de forma criativa. Comece com seu tópico principal e depois expanda para subtópicos, tarefas ou conceitos para criar um fluxo bem estruturado. Reorganize ou conecte as ideias à medida que refina seu plano, garantindo uma apresentação coesa, fácil de acompanhar e mapeada visualmente.

Amplie seu mapa mental com subtópicos e detalhes usando o ClickUp Mind Maps

Dica profissional: Transmita rapidamente conceitos ou compartilhe feedback usando os clipes do ClickUp. Essas gravações de tela curtas são perfeitas para orientar os colegas de equipe sobre layouts de slides ou explicar sugestões de design. Elas proporcionam clareza sem a necessidade de mensagens longas ou reuniões extras, economizando tempo e esforço da sua equipe.

5. Use modelos de quadro branco

Você pode começar com uma tela de desenho em branco (se estiver se sentindo muito criativo) ou usar um dos modelos de quadro branco pré-criados. Confie em nós, os modelos são um divisor de águas. Eles fornecem uma estrutura clara para o que, de outra forma, poderia ser um espaço em branco intimidador.

Escolha um modelo de quadro branco ClickUp adequado na biblioteca para começar

Não importa se você quer trabalhar em um diagrama, uma estrutura ou um gráfico. Esses modelos são adaptados para casos de uso específicos, como desenvolvimento de produtos, planejamento de projetos e brainstorming. E não se preocupe, você sempre pode personalizá-los para atender às suas necessidades específicas.

Maximize sua apresentação de forma mais impactante com o ClickUp

E isso é um resumo de como desenhar no Google Slides! Desenhar no Google Slides dá um toque criativo às suas apresentações, tornando-as mais envolventes e visualmente atraentes. Você pode fazer esboços à mão livre, criar formas ou até mesmo adicionar designs personalizados que ajudarão suas ideias a se destacarem e chamarem a atenção.

Você pode ir além com o ClickUp. Integre perfeitamente suas tarefas, gráficos e diagramas ao Google Slides para manter tudo organizado e atualizado. Pronto para turbinar suas apresentações? O ClickUp simplifica tudo, desde o gerenciamento de tarefas até a colaboração em tempo real.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo para fazer com que todos os seus slides sejam importantes!