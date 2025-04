Usando o ClickUp para definir metas em 2025

peter Crysdale

peter Crysdale

é membro da equipe fundadora da Minerva. Seu título oficial é "SVP of Hard Problems" minerva é uma extensão do Google Chrome que cria guias interativos de instruções para qualquer aplicativo da Web. Os usuários podem aprender a fazer qualquer coisa on-line simplesmente seguindo um ponto. O Minerva é perfeito para trabalhadores remotos, estudantes, pais que não são muito bons em tecnologia e novos usuários de uma plataforma para aprender, compartilhar e concluir facilmente suas tarefas, na metade do tempo!

No mundo de hoje, estamos mais ocupados do que nunca. Não é incomum sentirmos que há mais trabalho do que podemos dar conta, fazendo com que reservar tempo para criar metas pareça extravagante, como um desperdício do pouco tempo precioso que temos..

Felizmente, há uma maneira de mudar nossa perspectiva sobre as metas!

Embora a definição de metas possa parecer entediante no início, foi demonstrado que isso torna as pessoas significativamente mais produtivas a longo prazo (dê uma olhada no trabalho de Edwin Locke se quiser saber mais sobre o assunto) aprofundar ). Ter metas específicas e estruturadas é como investir em si mesmo; é um investimento em economia de tempo, energia e dinheiro, e você está no controle do ROI. 😉

E se você for gerente, o sucesso do seu departamento (ou mesmo de toda a organização) depende da definição de uma direção clara para seus funcionários.

Por que devo estabelecer metas?

Alguns motivos para criar metas para você:

Cria foco (sobre o que fazer e o que não fazer) Motiva você a atingir uma meta difícil Dá a você a satisfação da realização

Algumas razões para criar metas para sua equipe:

Cria um foco compartilhado em um objetivo comum Motiva e capacita a equipe Proporciona um sentimento de realização compartilhada

Imagine que você está viajando para um destino distante. Você chegaria lá mais rápido se tivesse planejado sua rota com antecedência? A definição de metas comerciais ou pessoais tem o mesmo efeito.

Como posso definir metas eficazes?

Então, como você define metas e o que separa uma boa meta de uma ruim?

Comece usando sua imaginação. Seja ambicioso! Há algo que você gostaria de alcançar e que parece estar fora de seu alcance? Tenha esse objetivo! Certifique-se de que seja ambicioso, mas atingível e possível.

**A diferença entre uma meta ambiciosa e uma irrealista é a expectativa que você estabelece para si mesmo

Digamos que a meta de alguém seja iniciar seu próprio negócio e ganhar US$ 10.000 no primeiro mês. Ela fala às pessoas sobre sua ideia de negócio, mas tem dificuldade em conseguir clientes.

Ela se sente desanimada após as três primeiras rejeições e desiste.

Ela se torna dura consigo mesma porque vê outras pessoas sendo bem-sucedidas.

O que elas não veem é que as pessoas que se tornam bem-sucedidas não estão improvisando ou são "apenas sortudas" Eles estão sendo espertos (não, literalmente)._

Há uma estrutura útil chamada Metas SMART . Isso o ajuda a verificar suas metas para ter certeza de que elas o estão colocando no melhor caminho. SMART significa:

**Específico (não muito vago ou genérico) **Mensurável (você pode usar números para avaliar o sucesso?) Attainable (ambicioso, mas dentro do alcance) **Relevante (não aleatório) **Limitado no tempo (precisa ter um prazo)

Observação! Definir um prazo é uma parte importante da definição de uma meta. Caso contrário, é muito fácil adiá-la (por exemplo, um dia vou entrar na Broadway...)

Aqui estão alguns exemplos de metas SMART:

Até o final do ano, terei treinado e concluído uma corrida de 10 km

Vamos conseguir 10 novos clientes até 31 de maio

E aqui estão alguns exemplos de metas mal escritas:

Quero perder peso

Vou à lua algum dia

Este ano, vou entrevistar George Washington

Essas declarações não são metas SMART porque não o mantêm responsável. A falta de estrutura e de um cronograma aumenta a probabilidade de fracasso.

Quando estiver definindo metas, não se esqueça de ser SMART!

Como posso usar o ClickUp para definir metas e acompanhar o progresso?

Em Minerva na Minerva, usamos um tipo específico de definição de metas chamado OKRs (Objectives and Key Results). Você pode encontrar muitas publicações no blog que discutem esse sistema em detalhes.

Observação: a Minerva permite que qualquer pessoa crie guias interativos em qualquer site ou aplicativo da Web. Incorporamos guias clicáveis abaixo, tornando muito fácil começar a usar as metas no ClickUp. 😉

Vamos começar com Definição de sua primeira meta no ClickUp (siga este guia interativo) .

Exemplo: Na Minerva, temos a meta de conseguir 10.000 seguidores em nossa página do LinkedIn até o final do 2º trimestre.

Depois de estabelecer a meta no ClickUp, você deseja Definir metas intermediárias no ClickUp (siga este guia interativo) . Pense nas metas como marcadores ou marcos na jornada para a conclusão de sua meta.

Exemplo: Para atingir a meta da Minerva de obter 10.000 seguidores em nossa página do LinkedIn até o final do trimestre, planejamos:

Publicar 15 peças de conteúdo em abril Obter 100 RSVPs para um webinar em maio Fazer parceria com 3 criadores de conteúdo até o final do segundo trimestre



Quando concluímos uma meta, temos a satisfação de Marcação de uma meta como "concluída" no ClickUp (siga este guia interativo) . Esta é a melhor parte! 🎯

Usar o recurso Goals (Metas) no ClickUp para definir metas e medir o progresso

BÔNUS: Você pode acompanhar o progresso e envolver os membros da equipe em suas metas do ClickUp

Para metas complexas e/ou organizações com vários colegas de equipe, é fundamental ter um plano sólido de acompanhamento e colaboração.

Tente usar *Modelos de definição de metas* !

Com que frequência você gostaria de verificar suas metas? Vamos começar por Configurando um lembrete (siga este guia interativo) . Na Minerva, analisamos o progresso mensalmente.

Acompanhe o progresso e compartilhe-o com os membros da sua equipe

Além disso, pode ser útil rapidamente Compartilhar o progresso em direção a uma meta (siga este guia interativo) . Você pode considerar compartilhar o progresso com:

Seu gerente

Membros da equipe

Um parceiro de prestação de contas

Por fim, pode ser útil distribuir a carga por Atribuição de um alvo a outra pessoa (siga este guia interativo) .

Conclusão

A definição de metas pode ajudá-lo a ser mais ambicioso E mais produtivo. Pode até ajudar a alinhar as pessoas em um objetivo comum.

Ferramentas como ClickUp e Minerva são úteis para mantê-lo no controle de suas metas pessoais e profissionais. Pode parecer que uma meta é muito exagerada, mas às vezes tudo o que você precisa é de uma pequena ajuda organizacional. Usar a plataforma do ClickUp permite que você tenha uma visão panorâmica de todas as suas tarefas em um só lugar. Isso o manterá responsável e o lembrará das etapas a serem seguidas para atingir a meta.

Com o Minerva, você pode remover facilmente os bloqueadores que costumavam impedi-lo. Os guias interativos da Minerva podem ajudá-lo a configurar aquela loja Shopify ou atualizar seu Linkedin em segundos, em vez de passar horas pesquisando no Google como fazer isso. Com os poderes da Minerva e do ClickUp combinados, você aprenderá as maneiras mais simples e eficazes de atingir suas metas.

Agora, quem está pronto para começar? 🙋

Se você tiver dúvidas sobre o recurso de metas do ClickUp, entre em contato com o Treinadores e gerentes de sucesso do cliente do ClickUp -eles o ajudarão a se preparar para o sucesso! ⭐️