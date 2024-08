Guia de gerenciamento de projetos Ora (recursos, prós, limitações)

Vamos começar esclarecendo que Ora não é uma famosa marca de moda lançada pela estrela pop Rita Ora. 🎤

Mas o que Ora poderia fazer é ajudar Rita Ora a administrar seu negócio de varejo. 🛍

_O que queremos dizer?

O Ora é um aplicativo de gerenciamento de projetos que oferece a indivíduos e equipes quase tudo o que eles precisam para administrar seus negócios.

mas qual é a eficácia do gerenciamento de projetos do Ora?

Não se preocupe, nós temos a resposta para isso!

Nesta análise do Ora, daremos uma olhada em como o Ora ajuda no gerenciamento de projetos, suas vantagens e limitações. Também destacaremos os melhor software alternativo que você pode usar.

Vamos em frente!

O que é Ora?

Ora é uma ferramenta de produtividade e aplicativo de gerenciamento de tarefas que ajuda indivíduos e equipes a gerenciar tarefas e projetos diários.

Não importa se você é uma empresa interna ou equipe remota você pode usar os recursos de gerenciamento de tarefas do Ora, como

Videoconferência integrada para reuniões remotas

Campos personalizados que permitem personalizar diferentes projetos

Comentários para manter todos os membros da equipe informados

Delegação de tarefas para garantir que nenhuma tarefa passe despercebida

Relações de tarefas para ajudá-lo a identificar tarefas bloqueadas

Para que o Ora é usado principalmente?

O aplicativo pode ser usado por freelancers, equipes de marketing, startups e muito mais.

No entanto, a maioria das equipes usa o Ora para:

Gerenciamento básico de tarefas

Colaboração visual da equipe

Aumentar a produtividade pessoal e dos funcionáriosGerenciamento ágil de projetos .

O ClickUp também facilita muito a importação de dados de seu site anterior software gratuito de gerenciamento de projetos incluindo o Trello, Wrike , Jira e muito mais.

Importe facilmente seu trabalho de plataformas anteriores para o ClickUp! ferramentas de gerenciamento de projetos diretamente no ClickUp!

Aqui estão ainda mais maneiras pelas quais o ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar seus projetos:

Hora de deixar de ser apenas uma ferramenta Ora-ight

então, o Ora é uma ferramenta eficaz de gerenciamento de projetos?

Embora o Ora ofereça alguns excelentes recursos básicos de gerenciamento de tarefas, o aplicativo fica atrás de outros aplicativos intuitivos de gerenciamento de projetos com recursos avançados, como gerenciamento de base de conhecimento, vários responsáveis, acompanhamento de metas e muito mais.

E por que você iria querer se contentar com um aplicativo que está constantemente tentando recuperar o atraso quando você poderia simplesmente se contentar com o verdadeiro negócio com o ClickUp??

Com recursos como mais de 50 automações , poderoso aplicativos móveis e Notificações personalizadas para uma poderoso plano gratuito que permite que você tenha usuários ilimitados, o ClickUp é o melhor software de gerenciamento de tarefas. Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para experimentar uma ferramenta de gerenciamento de projetos que sempre estará à frente do jogo.